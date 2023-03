De 7 beste Nederlandse films op Netflix en meer

Met Marokkaanse Bruiloft en Costa!! zijn er weer enkele nieuwe Nederlandse films te zien in de bioscoop. Maar wie liever thuis geniet van het beste van Nederlandse bodem, kan kiezen uit een ruim aanbod op streamingdiensten als Netflix, Amazon Prime en Videoland. Opdat je je tijd niet zou verdoen met eindeloos browsen, maakten we een handig overzicht van de leukste Nederlandse films die je nu moet zien.

1. Zwartboek

Na jaren in het buitenland gewerkt te hebben, bracht Nederlands meest succesvolle filmregisseur Paul Verhoeven in 2006 zijn talent terug naar huis. Met Zwartboek maakte hij een van de beste Nederlandse films ooit. In dit drama over de Tweede Wereldoorlog ontsnapt de jonge Joodse Rachel Rosenthal (Carice van Houten) aan de dood en sluit ze zich aan bij het verzet. Onder haar schuilnaam Ellis moet ze een SS officier (Sebastian Koch) verleiden, maar al snel wordt ze verliefd op de vijand.

Zwartboek heeft een IMDb score van 7,7/10 en kreeg een Gouden Kalf voor beste film, beste regie en beste actrice. De film is te zien op Prime Video en Videoland.

2. Wolf

In de zwart-wit film Wolf volgen we het verhaal van Majid: een jonge kickbokser uit een grauwe Nederlandse buitenwijk die zich zowel binnen als buiten de ring met geweld een weg door het leven baant. De ex-crimineel is constant in strijd met zichzelf en de verleiding van het snelle geld en georganiseerde misdaad.

De film werd in 2013 bekroond met een Gouden Kalf voor beste regie (Jim Taihuttu), beste acteur (Marwan Kenzari) en beste productie en design. Wolf heeft een score van 7,2/10 op IMDb en is nu te zien op Netflix.

3. De slag om de Schelde

De slag om de Schelde is de duurste Nederlandse productie ooit en het meest recente succesvolle oorlogsdrama van eigen bodem. Deze Netflix Original, geregisseerd door Matthijs van Heijningen Jr., speelt zich af in 1944 in Zeeland. Tijdens de veldslag om de Westerschelde strijden de Duitsers en geallieerden voor de strategische toegang tot de haven van Antwerpen. Daar kruisen de wegen van een Nederlandse jongen die zich bij de bezetter aansluit (Gijs Blom), een verdwaalde Engelse piloot (Jamie Flatters) en een Nederlands meisje van het verzet (Susan Radder). En alle drie strijden ze voor vrijheid. Ook Tom Felton, bekend uit de Harry Potter films, verzilverde een rol in de Nederlandse film als een Britse soldaat.

De film scoort een sterke 7,1/10 op IMDb en kreeg een Gouden Kalf voor onder andere beste montage. En uiteraard is De slag om de Schelde te zien op Netflix.

4. Rabat

Rabat was de eerste film van regisseur Jim Taihuttu en meteen een baanbrekend werk in de Nederlandse filmwereld. Deze roadmovie neemt de kijker mee op de reis van Nadir (Nasrdin Dchar) die de taxi van zijn vader naar Marokko moet brengen. Zijn vrienden Abdel (Achmed Akkabi) en Zakaria (Marwan Kenzari) vergezellen hem, maar de lange reis verloopt niet zonder spanningen: nieuwe ontmoetingen en Nadirs geheime doel zetten hun vriendschap onder druk.

Nasrdin Dchar kreeg in 2011 zijn eerste Gouden Kalf voor beste acteur in Rabat. Je kunt de film met 7,1/10 IMDb score streamen op Netflix.

5. Karakter

In de geschiedenis van de Nederlandse film mochten er slechts drie filmmakers een Oscarbeeldje mee naar huis nemen. De film Karakter is daar één van. De film uit 1997, van Mike van Diem met Fedja van Huêt en Jan Decleir in de hoofdrollen, vertelt het verhaal van Jacob Katadreuffe: de rechtenstudent leeft alleen met zijn moeder en wil ontsnappen aan de invloed van zijn vader. Plots wordt hij de hoofdverdachte in de zaak van de moord op deurwaarder Dreverhaven. Karakter is gebaseerd op de gelijknamige roman van Ferdinand Bordewijk en zijn kortverhaal Dreverhaven en Katadreuffe.

Karakter heeft een IMDb-score van 7,7/10 en werd bekroond met een Oscar voor beste niet-Engelstalige film en een Gouden Kalf voor beste film. De film is te zien op YouTube.

6. Antonia

Antonia is nog zo’n Oscarfilm die je gezien moet hebben. De feministische komedie van Marleen Gorris werd in 1996 terecht gelauwerd. In de nasleep van de Tweede Wereldoorlog keert Antonia (Willeke van Ammelrooy) met haar vrijgevochten dochter Daniëlle (Els Dottermans) terug naar haar geboortedorp. Daar wordt hun familie van sterke vrouwen verder uitgebreid: ook Daniëlle krijgt een dochter die bevriend wordt met de dorpsfilosoof. Antonia vindt een vriend en minnaar in haar buurman, boer Bas (Jan Decleir). Wanneer haar kleindochter op haar beurt van een meisje bevalt dat wel de reïncarnatie van Antonia lijkt, is de cirkel rond …

Naast de Oscar voor beste niet-Engelstalige film kreeg Antonia ook een Gouden Kalf voor beste regie en beste actrice. De film scoort 7,4/10 op IMDb en is te zien op Prime Video US.

7. Costa!!

Costa!! Is de eerste Nederlandse film die in 2022 na honderdduizend bioscoopbezoekers te mogen ontvangen, bekroond werd met een Gouden Film Award. In deze zomerse feelgoodfilm van Jon Karthaus reist Anna (Abbey Hoes) met haar beste vriendin Bibi (Stephanie van Eer) naar Spanje om de club te zien waar haar moeder Frida (Katja Schuurman) 20 jaar geleden als propper werkte. Club Costa is nu een vervallen karaokebar, maar Anna wil er alles aan doen om er weer een hotspot van te maken. Zal ze er net als haar moeder de ware liefde vinden?

De film is het vervolg op Costa! van regisseur Johan Nijenhuis waarin Janet (Georgina Verbaan) en haar zus Angela (Peggy Jane de Schepper) op vakantie gaan naar Spanje en de proppers Rens (Daan Schuurmans), Frida, Tommy (Kürt Rogiers) en Björn (John Wijdenbosch) ontmoeten. Janet wordt verliefd op de populaire Rens, maar dat zorgt voor problemen in de vriendengroep.

De nieuwste Costa!! scoort 5,7/10 op IMDb maar is voorlopig alleen nog in de bioscoop te zien. Wie in afwachting graag terugblikt op Costa! kan de film gewoon op Netflix streamen.

Ontdek deze Nederlandse topfilms en meer op streamingdiensten wereldwijd, waar je ook bent, met ExpressVPN. Profiteer nu van korting met onze beste VPN-deals van het moment.