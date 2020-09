Comment utiliser le détecteur de fuite WebRTC

Les IP locales ne vous sont pas spécifiques. Ces IP vous sont attribuées par votre routeur, et réutilisées des millions de fois par des routeurs dans le monde entier. Si un tiers connaît votre adresse IP locale, il ne peut en aucun cas remonter jusqu'à vous directement. Si vous voyez une IP locale dans le résultat du test, ce n'est pas une menace pour votre confidentialité.

Toutefois, si WebRTC détecte votre adresse IP réelle lorsque vous êtes connecté à un VPN, et non celle des serveurs VPN, des tiers peuvent l'utiliser pour vous identifier. Si vous voyez une adresse IP publique dans les résultats du test, alors il se peut qu'il y ait une brèche de votre confidentialité.

Lorsque vous utilisez le détecteur de fuite, deux sortes d'adresses IP s'affichent : publique et locale .

Si vous utilisez un VPN et que le détecteur vous dit qu'il n'y a aucune fuite, vous êtes en sécurité !

Si vous utilisez un VPN et que le détecteur de fuite indique qu'il y a peut-être une fuite, vous pouvez suivre les étapes suivantes pour vous en assurer :

Si vous n'utilisez pas de VPN, vous exposez forcément certaines de vos informations privées à des tiers. (Vous voulez en savoir plus ? Découvrez comment un VPN masque votre adresse IP pour garder vos informations privées .)

C'est quoi, WebRTC ?

Toute fuite de votre adresse IP est une menace pour vos données privées , mais les fuites WebRTC sont moins connues, plus facilement négligées, et rares sont les VPN qui vous en protègent !

Deux appareils qui échangent entre eux directement par WebRTC, en revanche, ont besoin de connaître l'adresse IP réelle l'un de l'autre. En théorie, ce système pourrait permettre à un site tiers d'exploiter le WebRTC dans votre navigateur pour détecter votre adresse IP réelle et l'utiliser pour vous identifier. C'est cela que l'on appelle une fuite WebRTC.

Web Real-Time Communication (WebRTC) ou la communication web en temps réel, est un ensemble de technologies standardisées qui permettent aux navigateurs web de communiquer entre eux directement sans passer par un serveur intermédiaire. Les avantages du WebRTC ? Un débit plus rapide et moins de lag pour les applis web de chat vidéo, de transfert de fichiers ou de streaming en direct par exemple.

En quoi une fuite WebRTC menace-t-elle ma confidentialité ?

Les adresses IPv6 fonctionnent un peu différemment des adresses IPv4. En général, une adresse IPv6 est publique, ce qui veut dire qu'elle est unique à chaque individu. Si vous possédez une adresse IPv6 associée à votre appareil et qu'elle est découverte par ICE, vos informations privées peuvent être exposées.

Les IP les plus souvent associées à votre appareil sont des adresses IPv4 locales, et les découvrir ne mettra pas votre vie privée en danger. Mais si vous avez des adresses IPv6, votre confidentialité pourrait être menacée.

La plupart des appareils ont de multiples adresses IP associées à leur matériel. Souvent, ces dernières sont cachées aux yeux des sites web et des serveurs STUN/TURN au moyen de pare-feu. Toutefois, le protocole ICE veut que les navigateurs puissent accéder à ces IP simplement en les lisant sur votre appareil.

Les serveurs STUN/TURN jouent deux rôles clés dans WebRTC : ils permettent aux navigateurs de poser la question « Quelles sont mes IP publiques ? », et ils facilitent également le dialogue entre deux appareils, même si ceux-ci se trouvent derrière des pare-feu NAT. C'est ce pare-feu qui peut affecter vos données privées. Les serveurs STUN/TURN ont accès à vos IP de la même façon qu'un site web peut voir votre IP lorsque vous le consultez.

Le problème avec WebRTC , c'est que les techniques qu'il utilise pour connaître vos adresses IP sont plus avancées que pour une détection « standard » d'adresse IP.

Fuites WebRTC : quels sont les navigateurs les plus vulnérables ?

À l'heure actuelle, les utilisateurs de Firefox, Chrome, Opera, et Microsoft Edge sont les plus vulnérables aux fuites WebRTC, car WebRTC est activé par défaut sur ces navigateurs.

Notez qu'il est possible d'être à l'abri de fuite WebRTC sur un navigateur et non sur un autre. Si vous utilisez régulièrement plusieurs navigateurs, vous devriez réfléchir à utiliser le test de fuite WebRTC d'ExpressVPN sur chacun d'entre eux.