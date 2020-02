En plus de garder vos données et fichiers en sécurité et cachés derrière un réseau chiffré, la connexion de votre PS4 ou PS3 via un routeur VPN vous protège contre les attaques DDoS (déni de service distribué) potentielles. Vous pouvez également utiliser un VPN pour réduire les temps de réponse ping entre les différents serveurs de jeu en vous connectant à des localisations plus proches des hôtes de réseau.