Hanki paras VPN verkkoshoppailuun

Ostosten teko verkossa on helppoa, mutta siihen liittyvät riskit on tärkeää minimoida. Suojaamaton Wi-Fi-verkko voi saattaa luottokorttisi numeron ja muita arkaluonteisia tietojasi alttiiksi uhille, kun syötät tietoja verkkosivuistoille. Lisäksi internet-palveluntarjoajasi voi tarkastella toimiasi verkossa ja tallentaa niihin liittyviä tietoja.

Need help? Chat with us!