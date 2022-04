Economize dinheiro em voos

Companhias aéreas são conhecidas por ajustar os preços com base na localização do comprador. Utilizando a ExpressVPN, inicie sua busca a partir de países menores e menos ricos e vá subindo. Utilize uma calculadora de câmbio para acompanhar os preços e sempre preste atenção nos impostos. Terças-feiras e domingos tendem a ser os dias mais baratos para as tarifas aéreas. As sextas-feiras tendem a ser as mais caras.

Lembre-se, não há regras definidas para encontrar voos baratos, portanto, é melhor verificar com frequência e ser o mais minucioso possível. Você nunca sabe que tipos de descontos pode encontrar!