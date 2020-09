WebRTC-vuototarkastuksen käyttäminen

Kun käytät vuototarkistajaa, on näkyvillä kahdenlaisia IP-osoitteita: julkisia ja paikallisia .

Mikäli et käytä VPN:ää, paljastuu sinusta epäilemättä joitain henkilökohtaisia tietoja kolmansille osapuolille. (Haluatko tietää lisää? Katso, kuinka VPN piilottaa IP-osoitteesi pitääkseen tietosi yksityisinä .)

Mikä on WebRTC?

Mikä tahansa julkisen IP-osoitteesi vuoto on uhka yksityisyydellesi , mutta WebRTC-vuodot ovat vähemmän tunnettuja ja usein aliarvioituja, eivätkä kaikki VPN-palveluntarjoajat tarjoa suojaa niitä vastaan!

Web Real-Time Communication (WebRTC) on standardisoitujen teknologioiden kokoelma, joka mahdollistaa verkkoselainten kommunikoimisen keskenään suoraan ilman tarvetta välikätenä toimivalle palvelimelle. WebRTC:n etuja ovat korkeammat nopeudet ja harvemmat viiveet verkkosovelluksissa, kuten videochatissä, tiedostonsiirroissa ja live-suoratoistossa.

Millä tavalla WebRTC-vuoto vaarantaa yksityisyyteni?

IPv6-osoitteet eivät toimi aivan samaan tapaan kuin IPv4-osoitteet. Yleisesti ottaen IPv6-osoite on julkinen ja yksinomaan sinuun yhdistettävissä. Jos laitteeseesi on yhdistetty IPv6-osoite ja ICE paljastaa sen, saattaa yksityisyytesi olla vaarassa.

Laitteeseesi tavallisimmin yhdistettäviä IP-osoitteita ovat paikalliset IPv4-osoitteet, eikä niiden paljastuminen vaikuta yksityisyyteesi. Mikäli sinulla on IPv6-osoitteita, saattaa yksityisyytesi kuitenkin olla uhattuna.

Suurimpaan osaan laitteita on kytköksissä useita IP-osoitteita. Yleensä nämä pysyvät piilossa verkkosivustoilta ja STUN-/TURN-palvelimilta palomuurien avulla. ICE-protokolla kuitenkin määrittelee, että selaimet voivat kerätä näitä IP-osoitteita yksinkertaisesti laitteitasi lukemalla.

WebRTC:n ongelma on se, että se käyttää IP-osoitteidesi selvittämiseen kehittyneempiä tekniikoita kuin ne, joita käytetään "standarditason" IP-etsinnöissä.

WebRTC-vuodot: Mitkä selaimet ovat haavoittuvimpia?

Mitä ExpressVPN tekee suojatakseen minua WebRTC-vuodoilta?

ExpressVPN tekee kovasti töitä taatakseen, että sen sovellukset suojaavat sinua WebRTC-vuodoilta. Uusia verkkosivuja avatessasi ollessasi yhteydessä ExpressVPN:ään, julkiset IP-osoitteesi eivät vuoda.

Jotkin selaimet saattavat kuitenkin suhtautua aggressiivisesti vanhojen välilehtien tietojen säilyttämiseen. Jos sinulla on välilehti, joka on ollut avoinna ennen yhteyden muodostamista VPN:ään, saattaa todellinen IP:si olla vielä selaimen muistissa. Nämä IP:t saattavat säilyä muistissa välilehden päivittämisenkin jälkeen, mikä vaarantaa yksityisyytesi.

ExpressVPN-selainlaajennus (tällä hetkellä saatavilla Chrome-, Firefox- ja Safari-alustoille) ratkaisee tämän ongelman mahdollistamalla WebRTC:n kytkemisen pois päältä kokonaan asetusvalikosta. Näin voit varmistua siitä, ettet altistu välimuistiin liittyville ongelmille.

Kuinka ExpressVPN:n omistautunut vuotoja ehkäisevä insinööreistä koostuva tiimi pitää sinut turvassa

ExpressVPN suojaa sinua monenlaisilta WebRTC-vuodoilta eri selaimilla ja alustoilla. Koska WebRTC on kuitenkin vielä verrattain uutta teknologiaa, on eri skenaarioiden testaaminen WebRTC-vuotojen varalta eri alustoilla ja selaimilla tärkeää. ExpressVPN on alan johtava toimija ja sen tiimi koostuu asialle omistautuneista insinööreistä, jotka pyrkivät jatkuvasti tutkimaan uusia vuotovektoreita ja kehittämään pikaisesti tarvittavia ratkaisuja.

Lue lisää ExpressVPN:n viimeisimmistä vuotoja ehkäisevistä muutoksista.