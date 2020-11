Hanki VPN, jossa on yksityinen ja salattu DNS

IP- ja URL-osoitteet

Jokainen internettiin yhdistetty tietokone on tunnistettavissa numerojonosta, jota kutsutaan IP-osoitteeksi. Sinun tietokoneellasi on IP-osoite, ja niin on myös muilla tietokoneilla, puhelimilla, palvelimilla ja verkkolaitteilla. Jotkin IP-osoitteet ovat pysyviä, kun taas toiset vaihtuvat säännöllisesti, ja ihmisten on vaikea muistaa niitä.

Verkkosivustojen IP-osoitteet on käännettävä sanoiksi ja lauseiksi, jotta ihmiset ymmärtäisivät niitä paremmin. Me kutsumme näitä sanoja URL-osoitteiksi (Uniform Resource Locators).