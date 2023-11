Du får redan integritets- och säkerhetsfunktionerna från ett VPN i Firefox när du ansluter till ExpressVPN på din enhet via apparna för Mac , Windows och Linux . Men med webbläsartillägget kan du få ännu fler fördelar (som WebRTC-blockering, positionsspoofing och HTTPS Everywhere) om du följer de här stegen:

