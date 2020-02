Hvordan du sætter ExpressVPN op

på Xbox One og 360

Brug vores MediaStreamer-tjeneste

MediaStreamer lader dig se indhold, som måske ellers ikke ville være tilgængeligt for dig. Det er den nemmeste at sætte op, men du får ikke samme beskyttelse eller gamingfordele som ved en VPN. (Lær at sætte MediaStreamer op på Xbox One eller Xbox 360.)

Opret forbindelse til en VPN-tilsluttet router

Med ExpressVPN på din router. kan du udvide alle de privatlivs- og sikkerhedsfordele ved en VPN til enhver enhed i dit hjem, inklusive din Xbox. Alt, der skal til for at blive beskyttet, er at logge på dit wi-fi-netværk (Ikke klar til en VPN-router? Overvej at bruge din Mac- eller Windows-computer som en "virtuel router" i stedet.)