Die diesjährigen Oscar-Nominierungen wurden bekannt gegeben und für viele ist dies der Anlass, um einige der besten Filme des vergangenen Jahres nachzuholen.

Sie wissen nicht, wo Sie anfangen sollen? Wir haben Zusammenfassungen der prominentesten Nominierten zusammengestellt, mit Tipps zu anderen Filmen mit ähnlichen Themen oder Stimmungen. Oder nutzen Sie unsere Flussdiagramme, um zu entscheiden, welche der diesjährigen Nominierten und der Gewinner der letzten Jahre für den besten Film Sie streamen möchten.

The Banshees of Inisherin

Dieser Film mit Colin Farrell und Brendan Gleeson in den Hauptrollen spielt im Irland der 1920er Jahre. Er handelt von zwei besten Freunden, die in eine Sackgasse geraten, als einer von ihnen beschließt, nicht länger mit dem anderen befreundet sein zu wollen.

Regisseur: Martin McDonagh.

Diese Filme könnten Ihnen auch gefallen: Lang Lebe Ned Devine!, Brügge sehen … und sterben?, The Killing of a Sacred Deer

Im Westen nichts Neues

Als Remake des Best-Picture-Gewinners von 1930 und nach dem gleichnamigen Roman erzählt Im Westen nichts Neues von den erschütternden Erlebnissen des jungen deutschen Soldaten Paul Bäumer (Felix Kammerer), der während des Ersten Weltkriegs ums Überleben kämpft.

Regisseur: Edward Berger.

Diese Filme könnten Ihnen auch gefallen: The Thin Red Line, 1917

Everything Everywhere All at Once

Eine Waschsalonbesitzerin (Michelle Yeoh) entdeckt, dass sie das Multiversum retten muss, indem sie sich mit alternativen Versionen von sich selbst aus parallelen Dimensionen verbindet, während sie gleichzeitig mit ihrem Ehemann (Ke Huy Quan) und ihrer Tochter (Stephanie Hsu) wieder zusammenkommt.

Regisseur: The Daniels (Daniel Kwan und Daniel Scheinert).

Diese Filme könnten Ihnen auch gefallen: Swiss Army Man, Tiger & Dragon, Shang-Chi

Die Fabelmans

The Fabelmans basiert auf den Erfahrungen des Regisseurs Steven Spielberg als Jugendlicher und folgt dem aufstrebenden Filmemacher Sammy Fabelman (Gabriel LaBelle) und der Entdeckung einer schockierenden Enthüllung über seine dysfunktionale Familie.

Regisseur: Steven Spielberg.

Diese Filme könnten Ihnen auch gefallen: Lady Bird, Der Tintenfisch und der Wal

Babylon

Wenn La La Land eine romantische Sicht auf die Filmindustrie bietet, dann zeigt Babylon die hässliche Seite. Mit einem All-Star-Ensemble, angeführt von Brad Pitt und Margot Robbie, erzählt der Film vom Aufstieg und Untergang verschiedener Charaktere in den frühen Jahren von Hollywood.

Regisseur: Damien Chazelle.

Diese Filme könnten Ihnen auch gefallen: Boogie Nights, The Wolf of Wall Street, Barton Fink

Elvis

Diese Filmbiographie über Elvis Presley (Austin Butler) wird aus der Perspektive seines Managers (Tom Hanks) erzählt und verfolgt das Leben des Kings von seiner Kindheit in Mississippi über seinen Ruhm inmitten der sozialen Bewegungen der 1960er Jahre bis hin zu seinen letzten Jahren, in denen er darum bemüht war, in Erinnerung zu bleiben.

Regisseur: Baz Luhrmann.

Diese Filme könnten Ihnen auch gefallen: Walk the Line, Ray

Guillermo del Toros Pinocchio

Wie von Guillermo del Toro nicht anders zu erwarten, bringt dieser Stop-Motion-Animationsfilm Dunkelheit und Fantasie in die bekannte Geschichte einer Holzpuppe (gesprochen von Gregory Mann), die als Sohn ihres Schöpfers Geppetto (David Bradley) zum Leben erwacht.

Regisseur: Guillermo del Toro.

Diese Filme könnten Ihnen auch gefallen: Coraline, Kubo – Der tapfere Samurai

Tár

In diesem Psycho-Thriller wird eine Komponistin und Dirigentin (Cate Blanchett), die an der Spitze ihrer Karriere steht, in einen Skandal verwickelt. Sie gerät in eine Spirale, als sie beginnt, seltsame Geräusche zu hören und Albträume zu haben.

Regisseur: Todd Field.

Diese Filme könnten Ihnen auch gefallen: Black Swan, The Wrestler

Avatar: The Way of Water

In der Fortsetzung von Avatar aus dem Jahr 2009 ist Jake Sully (Sam Worthington) das Oberhaupt des Omatikaya-Stamms und zieht mit Neytiri (Zoe Saldaña) Kinder auf. Als sie bedroht werden, ziehen die beiden um und integrieren sich in einen Stamm am Meer.

Regisseur: James Cameron.

Diese Filme könnten Ihnen auch gefallen: Avatar, FernGully – Christa und Zaks Abenteuer im Regenwald

Black Panther: Wakanda Forever

Nach dem Tod von König T’Challa müssen seine trauernde Witwe (Angela Bassett) und seine Schwester (Letitia Wright) weiter um das Überleben ihres Königreichs kämpfen und es gleichzeitig gegen einen neuen Feind verteidigen.

Regisseur: Ryan Coogler.

Diese Filme könnten Ihnen auch gefallen: Black Panther, Blade

The Whale

Brendan Fraser spielt einen zurückgezogen lebenden und stark beleibten Schreiblehrer, der versucht, wieder Kontakt zu seiner entfremdeten Tochter aufzunehmen (Sadie Sink).

Regisseur: Darren Aronofsky.

Diese Filme könnten Ihnen auch gefallen: Gilbert Grape – Irgendwo in Iowa, The Farewell, Aftersun

Glass Onion: A Knives Out Mystery

Ein Tech-Mogul (Edward Norton) lädt seinen engsten Kreis – zusammen mit dem berühmten Detektiv Benoit Blanc (Daniel Craig) – auf eine Privatinsel ein, um einen Mord aufzuklären. Die Geheimnisse des Gastes kommen ans Licht …

Regisseur: Rian Johnson.

Diese Filme könnten Ihnen auch gefallen: Alle Mörder sind schon da, Mord im Orient Express

Top Gun: Maverick

Tom Cruise und Val Kilmer spielen erneut ihre Rollen aus Top Gun von 1986. Maverick kämpft in einer recht niedrigen Position als Testpilot, während Iceman zum Flottenkommandanten aufgestiegen ist.

Regisseur: Joseph Kosinski.

Diese Filme könnten Ihnen auch gefallen: Im Fadenkreuz – Allein gegen alle, Dunkirk

Triangle of Sadness

Diese satirische schwarze Komödie folgt dem Hin und Her der wohlhabenden Passagiere einer Luxusyacht und der Crew, die deren Launen nachkommen muss. Ein heftiger Sturm ist nur das erste der Unglücke, die die Klassenunterschiede an Bord auf die Probe stellen.

Regisseur: Ruben Östlund.

Diese Filme könnten Ihnen auch gefallen: The Square, Der schlimmste Mensch der Welt

Die Aussprache

Basierend auf wahren Begebenheiten geht es bei Die Aussprache darum, was acht Frauen einer isolierten religiösen Kolonie in Bolivien zu tun beschließen, als sie entdecken, dass die Männer in ihrer Gemeinschaft die Frauen unter Drogen gesetzt und vergewaltigt haben. In den Hauptrollen: Rooney Mara, Claire Foy und Jessie Buckley.

Regisseurin: Sarah Polley.

Diese Filme könnten Ihnen auch gefallen: Raum, Der einzige Zeuge, Das Piano

Vielleicht sind Sie aber auch in einer nostalgischen Stimmung und möchten sich stattdessen einen der bisherigen Gewinner ansehen. Erlauben Sie uns, Ihnen mit einem weiteren Flussdiagramm ein paar Vorschläge zu machen.

Es kann ein Klassiker oder ein neuer Film sein, die Oscars bieten immer einen guten Anlass, um sich über die neuesten Filme zu informieren oder sich vielleicht auch einige der alten Klassiker, die nie aus der Mode kommen, erneut anzusehen.