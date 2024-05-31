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30-денна гарантія повернення грошей від ExpressVPN

Спробуйте ExpressVPN без ризиків.

Отримайте повне відшкодування протягом 30 днів. Жодних клопотів, жодного стресу.

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Краще, ніж безплатна пробна версія VPN: спробуйте 30-денну гарантію повернення грошей від ExpressVPN.

Як насправді працює гарантія від ExpressVPN?

Якщо ви не задоволені на 100% швидкістю, безпекою та зручністю ExpressVPN, просто зверніться до цілодобової служби підтримки через чат або електронну пошту. Повна сума замовлення буде зарахована на вказаний спосіб оплати в найкоротший термін.

30-денна гарантія повернення грошей: одна текстова хмаринка з таймером на 30 днів, інша — зі знаками долара.

Це 1 місяць чи 30 днів?

Гарантія ExpressVPN надається рівно на 30 днів. Наприклад, якщо ви робите замовлення о 8 ранку 1 липня, то можете звернутися до підтримки будь-коли до 8 ранку 31 липня, щоб отримати повне відшкодування.

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Чому це краще за безплатну пробну версію VPN?

Більшість «безплатних пробних» програм пропонують демоверсію продукту з обмеженою функціональністю лише для одного пристрою. Наша пробна версія VPN пропонує повнофункціональну версію ExpressVPN на 30 днів для всіх пристроїв: ви отримаєте необмежену пропускну здатність, цілодобову службу підтримки та доступ до захищених VPN-серверів у 105 країнах.

Під час покупки з вибраного способу оплати все одно стягується плата, але ви можете отримати повне відшкодування протягом 30 днів. Гарантія ExpressVPN — 100% без ризиків.

Better than a free VPN trial: ExpressVPN's 30-day guarantee

ПРИМІТКА. Користувачі, які здійснюють покупки в застосунку через Apple App Store (iTunes), не можуть скористатися 30-денною гарантією повернення грошей від ExpressVPN. Натомість вони можуть вимагати відшкодування через App Store, яке здійснюється виключно на розсуд Служби підтримки Apple.

Часті питання

30
ДЕННА
ГАРАНТІЯ ПОВЕРНЕННЯ ГРОШЕЙ

Спробуйте ExpressVPN без ризиків

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