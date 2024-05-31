30-денна гарантія повернення грошей від ExpressVPN
Спробуйте ExpressVPN без ризиків.
Отримайте повне відшкодування протягом 30 днів. Жодних клопотів, жодного стресу.
Як насправді працює гарантія від ExpressVPN?
Якщо ви не задоволені на 100% швидкістю, безпекою та зручністю ExpressVPN, просто зверніться до цілодобової служби підтримки через чат або електронну пошту. Повна сума замовлення буде зарахована на вказаний спосіб оплати в найкоротший термін.
Це 1 місяць чи 30 днів?
Гарантія ExpressVPN надається рівно на 30 днів. Наприклад, якщо ви робите замовлення о 8 ранку 1 липня, то можете звернутися до підтримки будь-коли до 8 ранку 31 липня, щоб отримати повне відшкодування.
Чому це краще за безплатну пробну версію VPN?
Більшість «безплатних пробних» програм пропонують демоверсію продукту з обмеженою функціональністю лише для одного пристрою. Наша пробна версія VPN пропонує повнофункціональну версію ExpressVPN на 30 днів для всіх пристроїв: ви отримаєте необмежену пропускну здатність, цілодобову службу підтримки та доступ до захищених VPN-серверів у 105 країнах.
Під час покупки з вибраного способу оплати все одно стягується плата, але ви можете отримати повне відшкодування протягом 30 днів. Гарантія ExpressVPN — 100% без ризиків.
ПРИМІТКА. Користувачі, які здійснюють покупки в застосунку через Apple App Store (iTunes), не можуть скористатися 30-денною гарантією повернення грошей від ExpressVPN. Натомість вони можуть вимагати відшкодування через App Store, яке здійснюється виключно на розсуд Служби підтримки Apple.
Часті питання
Хоча ExpressVPN пропонує 7-денну безплатну пробну версію VPN для пристроїв iOS і Android, наша 30-денна гарантія повернення грошей багато в чому краща. Ви зможете скористатися повним доступом до всіх функцій ExpressVPN без ризику. Якщо протягом 30 днів ви не будете задоволені, ми повернемо всі гроші.
7-денна безплатна пробна версія ExpressVPN доступна лише на мобільних пристроях iOS та Android. Щоб отримати 7-денну безплатну пробну версію, просто завантажте застосунок ExpressVPN на мобільний пристрій з App Store або Google Play Store.
ExpressVPN пропонує 30-денну безплатну пробну версію для окремих партнерів з найкращими пристроями, як-от телефони Nokia та проєктори Philips.
Але не варто хвилюватися, що ви щось пропустите — наша 30-денна гарантія повернення грошей означає, що ви зможете насолоджуватися тими ж послугами без ризику, що й у безплатній пробній версії VPN.
Це просто! Просто відвідайте нашу сторінку замовлення за посиланнями на цій сторінці, і ви отримаєте право скористатися нашою пропозицією — 3 додаткові місяці безплатно.
Скасовуючи підписку протягом 30 днів, просто зв'яжіться зі службою підтримки в будь-який час, щоб отримати відшкодування.
В іншому випадку, дізнайтеся більше про скасування підписки.
Спробуйте ExpressVPN без ризиків
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