Отримайте пробну версію VPN без ризиківОтримайте пробну версію VPN без ризиків
- Пробна версія без обмежень: доступ до всіх функцій
- Просте налаштування з підтримкою 24/7 через чат
- Щось не влаштовує? Просто запросіть повернення грошей
- Сервери в Україні, Німеччині, Польщі, США та інших країнах
- Пробна версія без обмежень: доступ до всіх функцій
- Просте налаштування з підтримкою 24/7 через чат
- Щось не влаштовує? Просто запросіть повернення грошей
- Сервери в Україні, Німеччині, Польщі, США та інших країнах
30-денна гарантія повернення грошей
Швидкі сервери по всьому світу
Під'єднуйтесь до серверів наступного покоління з підтримкою швидкості 10 Гбіт/с у всіх наших найпопулярніших локаціях.
Завжди ввімкнений захист
Наш протокол Lightway надійно працює навіть за умов нестабільного з'єднання з мережею.
Працює з усіма пристроями
Установіть ExpressVPN на всі свої пристрої і підключіть до 8 з них одночасно.
Чим ExpressVPN краща за безплатні VPN
Блискавична швидкість з'єднання
Безплатні сервіси не зрівняються з нашою мережею VPN-серверів, що оптимізовані для швидкості та використовують технології наступного покоління.
Вікно в світ необмеженого контенту
Переглядайте улюблений контент безпечно і легко з нашими надшвидкісними серверами в 105 країнах, включи Україну, Німеччину, Польщу і Канаду, тому якийсь із них завжди буде поряд з вами.
Безпечний доступ в будь-якій мережі
Користуйтеся своїми програмами та сервісами безпечно в будь-якій мережі, навіть в публічній мережі Wi-Fi. Ми також ніколи не обмежуватимемо вашу пропускну здатність.
Конфіденційність без ведення журналів
Компанія ExpressVPN зареєстрована на Британських Віргінських островах, де немає законів про зберігання даних. Ми не ведемо журнали підключень та дій.
Кращий рівень безпеки в галузі
Захистіть дані та активність в Інтернеті за допомогою постквантового шифрування, захисту від витоку DNS/IPv6 та екстреного відключення.
Цілодобова онлайн-підтримка користувачів
У будь-який час зв'яжіться зі службою підтримки електронною поштою або через онлайн-чат, українською мовою. ExpressVPN пропонує сервіс, який просто неможливо отримати безплатно.
30-денна гарантія повернення грошей
Уникайте ризику безплатних VPN
Безплатна VPN може змінити вашу IP-адресу, але чи запропонує вона всі переваги ExpressVPN? Що ви отримаєте з ExpressVPN та з типовою безплатною VPN:
|EXPRESSVPN
|БЕЗПЛАТНА VPN
|
Сервери у 105 країнах
|
Сервери в обмеженій кількості локацій
|
Краще шифрування в галузі
|
Базове шифрування
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Швидке і стабільне з'єднання
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Непередбачувана швидкість і стабільність
|
Жодних обмежень пропускної здатності
|
Обмежена пропускна здатність
|
Жодних журналів ваших дій або підключень
|
Можливе відстеження активності
|
Підтримка в чаті 24/7
|
Відсутня підтримка клієнтів
Отримайте безплатну 30-денну пробну версію VPN
Крок 1
Оформте підписку на ExpressVPN
Перейдіть на сторінку замовлення, щоб розпочати підписку ExpressVPN. Це займе лише кілька хвилин, і ви зможете почати роботу менш ніж за п'ять хвилин.
Крок 2
Користуйтеся VPN протягом 30 днів
Працюйте в Інтернеті на максимумі, адже швидкість дозволяє виконувати будь-які задачі. І все це з найкращим у галузі рівнем безпеки та конфіденційності.
Крок 3
Залишайтеся з нами або поверніть гроші
Протягом 30 днів вирішуйте, чи залишатися під захистом ExpressVPN, або зверніться до служби підтримки ExpressVPN, щоб повернути гроші.
Почніть пробну версію VPN без ризику: банківська картка не потрібна
Хочете спробувати VPN без банківської картки? ExpressVPN має все необхідне для цього. Хоча для початку пробної версії потрібні деякі платіжні реквізити, ми пропонуємо різні способи оплати для легкого початку без банківської картки:
- PayPal
- Apple Pay
- Bitcoin
- UnionPay
- Maestro
- Mint
- Giropay
- iDEAL
- Interac
Та багато інших!
Відео: чому гарантія краща за безплатну пробну версію
4 інші причини спробувати ExpressVPN
Не просто переглядайте сторінки, а робіть це безпечно за допомогою набору функцій безпеки ExpressVPN, розроблених для досконалої роботи в Інтернеті.
Менеджер паролів
ExpressVPN Keys зберігає ваші дані для входу в систему, а щоб отримати до них доступ, потрібно просто запам’ятати один основний пароль.
Блокувальник трекерів
Увімкніть Threat Manager, щоб ваш пристрій не передавав дані відомим шкідливим сайтам та трекерам.
Блокувальник реклами
Медійна реклама дратує і сповільнює роботу в Інтернеті. Блокуйте їх у застосунку одним дотиком.
Батьківський контроль
Захистіть родину за допомогою простого у використанні батьківського контролю. Блокуйте відвертий контент і забезпечте безпечний Інтернет для ваших дітей.
Запитання й відповіді
Безплатній VPN важко зрівнятися з функціями та сервісом якісного платного провайдера. З безплатними VPN ви, швидше за все, зіткнетеся з повільним з'єднанням через наплив користувачів у не найкращих мережах, відсутністю клієнтської підтримки, слабкою безпекою та невеликою кількістю VPN-серверів на вибір.
Як преміальний платний провайдер, ExpressVPN може запропонувати швидкісні, безпечні та стабільні з'єднання, а також широкий вибір серверних локацій у 105 країнах по всьому світу. Крім того, наша команда підтримки працює цілодобово, щоб допомогти вам.
Багато безплатних пробних версій VPN часто мають певні обмеження. Наприклад, ви отримуєте лише базову версію VPN, з обмеженнями швидкості та безпеки, а також з мінімальною підтримкою або без неї.
Гарантія повернення грошей від ExpressVPN дозволяє скористатися всіма перевагами нашого повноцінного VPN-сервісу без ризику для гаманця.
Найважливіша якість, яку слід враховувати при виборі VPN-сервісу — це довіра. Надійний VPN-провайдер:
має прозору політику конфіденційності
пройшов незалежний аудит
розробляє свої системи так, щоб не зберігати персональні дані
постійно дотримується принципів безпеки користувачів та цифрової свободи
Відтак, обирайте свою VPN відповідно до потреб, як-от доступні локації VPN-серверів, сумісність з усіма вашими пристроями та необмежена пропускна здатність.
Ні, не потрібно вводити коди купонів або промокоди, щоб отримати пробну версію VPN. Просто відкрийте сторінку замовлення та зареєструйтеся, після чого на вас автоматично поширюється наша 30-денна гарантія повернення грошей.
Протестуйте нас протягом 30 днів. Якщо протягом перших 30 днів вас щось не влаштує, просто зверніться до служби підтримки за відшкодуванням, і вам повернуть всі гроші. Це так просто.
Так! ExpressVPN сумісна із широким спектром пристроїв, включаючи комп’ютери, смартфони, Smart TV і цифрові медіаплеєри, а також ігрові приставки. Ви можете встановити ExpressVPN на необмежену кількість пристроїв і під'єднати до восьми пристроїв одночасно, оформивши одну підписку. Або встановіть ExpressVPN на свій Wi-Fi-роутер, щоб під'єднати ще більше пристроїв.
ExpressVPN має VPN-сервери в 105 країнах, включаючи Велику Британію, США, Канаду, Австралію та багато інших. Дивіться повний список локацій VPN-серверів.
Так, звичайно! Коли ви починаєте користуватися послугами ExpressVPN без ризиків з 30-денною гарантією повернення грошей, ви отримуєте повний доступ до всіх функцій. На відміну від багатьох безплатних пробних версій VPN, які обмежують вас урізаною версією сервісу, ExpressVPN надає доступ до всіх послуг з самого початку.
Що це означає для вас? Ви зможете користуватися блискавичним з'єднанням з нашими VPN серверами, розташованими у 105 країнах світу. Чи ви дивитеся потокове відео, переглядаєте вебсторінки або граєте в ігри, наша мережа оптимізована для швидкості та використовує технології нового покоління, забезпечуючи безперебійну роботу в Інтернеті.
Встановіть наші застосунки на всі пристрої та відчуйте свободу, під'єднавшись до восьми пристроїв одночасно. Минули часи обмежень пропускної здатності VPN і лімітів на завантаження — передавайте, завантажуйте і переглядайте скільки завгодно, без зниження швидкості.
Ваша конфіденційність і безпека надзвичайно важливі, саме тому ми пропонуємо потужне шифрування для захисту вашої роботи в Інтернеті. Будьте спокійні, знаючи, що ваші дані захищені від сторонніх очей, хай то буде громадський Wi-Fi або домашня мережа.
Але це ще не все. Наша спеціалізована служба підтримки доступна цілодобово через чат або електронну пошту. Незалежно від вашого запитання чи проблеми, ми забезпечимо безперебійну та безпроблемну роботу з VPN.
І пам'ятайте, якщо чомусь ви вирішите, що ExpressVPN не для вас, зверніться до служби підтримки протягом перших 30 днів за повним відшкодуванням. Простіше не буває.
Що шанувальники говорять про ExpressVPN
Оцінка 4,7 з 5
Оцінка 4,4 з 5
Відмінно
Я маю ExpressVPN на всіх своїх пристроях — телефоні, ноутбуці, планшеті, AppleTV тощо, і мені він дуже подобається.
TopherZ143
Чудова VPN!
Дуже заспокоює усвідомлення того, що моя IP-адреса не відома і за мною не стежать.
king bishop
Деякі відгуки від наших найзадоволеніших клієнтів. Усі відгуки можна знайти в App Store або Google Play.
Вчора почав користуватися @expressvpn. Чудове рішення для тих, хто подорожує за кордон!
Дастін Грайгер
@D_Geiger
Мушу сказати, що сервіс, який я отримав від @expressvpn, був бездоганним. Все працює без зайвого клопоту, тому якщо вам потрібна VPN, я б розглянув Express.
ashbc
@BCoinChaos
Обожнюю Express за безпеку, швидкість та інші переваги👍
nima088
@Nill088
Зі стабільною продуктивністю та надійною безпекою ExpressVPN є найкращою VPN з усіх наявних.
Практично все, що є у цьому сервісі, є першокласним, і в цілому ExpressVPN — це просто одна з найкращих VPN-мереж на цю мить.
Чудове комплексне рішення як для початківців, так і для досвідчених користувачів VPN.
Інколи ми платимо експертним сайтам, щоб вони рекомендували нас клієнтам.
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Пробна версія VPN без ризиків
Жодних «обмежених» планів. Жодних обмежень на пробний період. Користуйтеся повнофункціональною версією ExpressVPN із 256-бітовим шифруванням, необмеженою пропускною здатністю та підтримкою клієнтів 24/7 без жодних ризиків.
Якщо ви не задоволені на 100%, просто зверніться до служби підтримки протягом перших 30 днів за повним відшкодуванням.