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Під'єднуйтесь до серверів наступного покоління з підтримкою швидкості 10 Гбіт/с у всіх наших найпопулярніших локаціях.

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Наш протокол Lightway надійно працює навіть за умов нестабільного з'єднання з мережею.

Працює з усіма пристроями

Установіть ExpressVPN на всі свої пристрої і підключіть до 8 з них одночасно.

Чим ExpressVPN краща за безплатні VPN

Спідометр.

Блискавична швидкість з'єднання

Безплатні сервіси не зрівняються з нашою мережею VPN-серверів, що оптимізовані для швидкості та використовують технології наступного покоління.

Перебувайте де завгодно, маркер розташування на земній кулі.

Вікно в світ необмеженого контенту

Переглядайте улюблений контент безпечно і легко з нашими надшвидкісними серверами в 105 країнах, включи Україну, Німеччину, Польщу і Канаду, тому якийсь із них завжди буде поряд з вами.

Кнопка відтворення на робочому столі.

Безпечний доступ в будь-якій мережі

Користуйтеся своїми програмами та сервісами безпечно в будь-якій мережі, навіть в публічній мережі Wi-Fi. Ми також ніколи не обмежуватимемо вашу пропускну здатність.

Білий прапор на острові.

Конфіденційність без ведення журналів

Компанія ExpressVPN зареєстрована на Британських Віргінських островах, де немає законів про зберігання даних. Ми не ведемо журнали підключень та дій.

Безпечний зелений замок.

Кращий рівень безпеки в галузі

Захистіть дані та активність в Інтернеті за допомогою постквантового шифрування, захисту від витоку DNS/IPv6 та екстреного відключення.

Конверти.

Цілодобова онлайн-підтримка користувачів

У будь-який час зв'яжіться зі службою підтримки електронною поштою або через онлайн-чат, українською мовою. ExpressVPN пропонує сервіс, який просто неможливо отримати безплатно.

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30-денна гарантія повернення грошей

Уникайте ризику безплатних VPN

Безплатна VPN може змінити вашу IP-адресу, але чи запропонує вона всі переваги ExpressVPN? Що ви отримаєте з ExpressVPN та з типовою безплатною VPN:

EXPRESSVPN БЕЗПЛАТНА VPN
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Отримайте безплатну 30-денну пробну версію VPN

Крок 1

Як оформити підписку на ExpressVPN
Оформте підписку на ExpressVPN

Перейдіть на сторінку замовлення, щоб розпочати підписку ExpressVPN. Це займе лише кілька хвилин, і ви зможете почати роботу менш ніж за п'ять хвилин.

Крок 2

Ноутбук, планшет і телефон.
Користуйтеся VPN протягом 30 днів

Працюйте в Інтернеті на максимумі, адже швидкість дозволяє виконувати будь-які задачі. І все це з найкращим у галузі рівнем безпеки та конфіденційності.

Крок 3

30-денна гарантія повернення грошей у вікні браузера.
Залишайтеся з нами або поверніть гроші

Протягом 30 днів вирішуйте, чи залишатися під захистом ExpressVPN, або зверніться до служби підтримки ExpressVPN, щоб повернути гроші.

Встановіть розширення ExpressVPN для браузера з графічним інтерфейсом.

Почніть пробну версію VPN без ризику: банківська картка не потрібна

Хочете спробувати VPN без банківської картки? ExpressVPN має все необхідне для цього. Хоча для початку пробної версії потрібні деякі платіжні реквізити, ми пропонуємо різні способи оплати для легкого початку без банківської картки:

  • PayPal
  • Apple Pay
  • Bitcoin
  • UnionPay
  • Maestro
  • Mint
  • Giropay
  • iDEAL
  • Interac

Та багато інших!

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Відео: чому гарантія краща за безплатну пробну версію

Better than a free VPN trial: ExpressVPN's 30-day guarantee

4 інші причини спробувати ExpressVPN

Не просто переглядайте сторінки, а робіть це безпечно за допомогою набору функцій безпеки ExpressVPN, розроблених для досконалої роботи в Інтернеті.

Менеджер паролів

ExpressVPN Keys зберігає ваші дані для входу в систему, а щоб отримати до них доступ, потрібно просто запам’ятати один основний пароль.

Цегляна стіна з отвором і курсором, що проходить крізь нього.

Блокувальник трекерів

Увімкніть Threat Manager, щоб ваш пристрій не передавав дані відомим шкідливим сайтам та трекерам.

Блокувальник реклами

Медійна реклама дратує і сповільнює роботу в Інтернеті. Блокуйте їх у застосунку одним дотиком.

Батьківський контроль

Захистіть родину за допомогою простого у використанні батьківського контролю. Блокуйте відвертий контент і забезпечте безпечний Інтернет для ваших дітей.

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Запитання й відповіді

Що шанувальники говорять про ExpressVPN

    Оцінка 4,7 з 5

    Оцінка 4,4 з 5

    Відмінно

    Я маю ExpressVPN на всіх своїх пристроях — телефоні, ноутбуці, планшеті, AppleTV тощо, і мені він дуже подобається.

    TopherZ143

    Чудова VPN!

    Дуже заспокоює усвідомлення того, що моя IP-адреса не відома і за мною не стежать.

    king bishop

    Деякі відгуки від наших найзадоволеніших клієнтів. Усі відгуки можна знайти в App Store або Google Play.

    Вчора почав користуватися @expressvpn. Чудове рішення для тих, хто подорожує за кордон!

    Дастін Грайгер

    @D_Geiger

    Мушу сказати, що сервіс, який я отримав від @expressvpn, був бездоганним. Все працює без зайвого клопоту, тому якщо вам потрібна VPN, я б розглянув Express.

    ashbc

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    Обожнюю Express за безпеку, швидкість та інші переваги👍

    nima088

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    Чудове комплексне рішення як для початківців, так і для досвідчених користувачів VPN.

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    Пробна версія VPN без ризиків

    Жодних «обмежених» планів. Жодних обмежень на пробний період. Користуйтеся повнофункціональною версією ExpressVPN із 256-бітовим шифруванням, необмеженою пропускною здатністю та підтримкою клієнтів 24/7 без жодних ризиків.

    Якщо ви не задоволені на 100%, просто зверніться до служби підтримки протягом перших 30 днів за повним відшкодуванням.

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