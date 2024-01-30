Так, звичайно! Коли ви починаєте користуватися послугами ExpressVPN без ризиків з 30-денною гарантією повернення грошей, ви отримуєте повний доступ до всіх функцій. На відміну від багатьох безплатних пробних версій VPN, які обмежують вас урізаною версією сервісу, ExpressVPN надає доступ до всіх послуг з самого початку.

Що це означає для вас? Ви зможете користуватися блискавичним з'єднанням з нашими VPN серверами, розташованими у 105 країнах світу. Чи ви дивитеся потокове відео, переглядаєте вебсторінки або граєте в ігри, наша мережа оптимізована для швидкості та використовує технології нового покоління, забезпечуючи безперебійну роботу в Інтернеті.

Встановіть наші застосунки на всі пристрої та відчуйте свободу, під'єднавшись до восьми пристроїв одночасно. Минули часи обмежень пропускної здатності VPN і лімітів на завантаження — передавайте, завантажуйте і переглядайте скільки завгодно, без зниження швидкості.

Ваша конфіденційність і безпека надзвичайно важливі, саме тому ми пропонуємо потужне шифрування для захисту вашої роботи в Інтернеті. Будьте спокійні, знаючи, що ваші дані захищені від сторонніх очей, хай то буде громадський Wi-Fi або домашня мережа.

Але це ще не все. Наша спеціалізована служба підтримки доступна цілодобово через чат або електронну пошту. Незалежно від вашого запитання чи проблеми, ми забезпечимо безперебійну та безпроблемну роботу з VPN.

І пам'ятайте, якщо чомусь ви вирішите, що ExpressVPN не для вас, зверніться до служби підтримки протягом перших 30 днів за повним відшкодуванням. Простіше не буває.