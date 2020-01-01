Tüm akıllı TV'ler için tek VPN hizmeti
ExpressVPN birçok akıllı TV ve video izleme cihazı ile uyumludur.
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ExpressVPN ayrıca şunlarla da uyumludur: LG Akıllı TV'ler | Android TV box | Mi Box | Nvidia Shield APK
Akıllı TV'niz için neden bir VPN'e ihtiyacınız var?
Akıllı TVler internete bağlanabilen cihazlardır. Birçok akıllı TV markası, modeli ve işletim sistemi bulunsa da, neredeyse her akıllı TV Netflix, Hulu ve HBO gibi hepsi bir VPN ile güvenli bir şekilde izlenebilen video izleme hizmetlerinden dizileri ve filmleri izlemenizi sağlayan uygulamalara sahiptir.
Bir VPN ile akıllı TV'nizin konumunu değiştirin
Bir VPN hizmeti kullanmak akıllı TV'nizin görünen konumunu değiştirmenizi sağlar. Bu, dünyanın neresinde olursanız olun uygulamaların tasarlandığı şekilde çalışmalarını sağlar. Ayrıca sansürü yener, trafiğinizi şifreler ve İSS'nin bant genişliği yavaşlatmasını hafifletir.
ExpressVPN tüm akıllı TV'ler için çözümlere sahiptir
Bazı akıllı TV sistemleri cihazlara doğrudan bir VPN yüklemeye izin verirken, diğerleri el ile yapılandırmanızı gerektirebilir.
Uygulamamızı yükleyemeyen bazı cihazlar, bir VPN'in gizlilik faydaları olmadan konumunuzu maskelemeyi sağlayan MediaStreamer hizmetimizi kullanabilir.
Ayrıca akıllı TV'nizi asgari kurulum ile tam VPN koruması elde etmeyi sağlayan bir VPN etkinleştirilmiş yönlendiriciye bağlayabilirsiniz.
Sıkça sorulan sorular
Bir "akıllı TV", internet bağlantısına ve video izleme hizmetlerine erişimi olan herhangi bir televizyondur. Samsung, bu tür ürünler için bu terimi bir marka adı olarak kullanmaktadır (Samsung Akıllı TV), ancak diğer üreticiler de akıllı TVler üretmektedir.
Akıllı TV cihazlarının listesi ExpressVPN'in doğrudan kullanılmasını garanti etmek için çok geniştir. Çoğu Android TV cihazları ExpressVPN'in Android için uygulamasını hiçbir sorun olmadan çalıştırabilir. Samsung Akıllı TVler VPN yazılımını çalıştıramaz ancak ExpressVPN'in MediaStreamer hizmetini kullanabilirler. Belirli bir öneri için, Destek ile iletişime geçin veya popüler cihazlar için kılavuzumuza başvurun.
Ancak yine de bir internet bağlantısına sahip olan her cihaz VPN etkinleştirilmiş Wi-Fi yönlendirici üzerinden ExpressVPN'e bağlanabilir.
Hayır. MediaStreamer cihazınızın engelli olabilecek içeriklere erişmenizi sağlar, ancak bunu tünelleme ve şifreleme gibi gizlilik faydaları olmadan yapar. Bir VPN'in tam koruması ile bir akıllı TV kullanmak için, Yönlendiriciler için ExpressVPN uygulaması kullanarak bir VPN etkinleştirilmiş yönlendiriciye bağlayın.
ExpressVPN her şeyden önce bir gizlilik şirketidir ve bu nedenle hiçbir aktivite kaydı ve hiçbir bağlantı kaydı tutmaz. Ayrıca, ExpressVPN belirli bir ağ aktivitesinin veya davranışın kişisel bir kullanıcıya işaret ederek takip edilmesine izin verebilecek herhangi bir veriyi toplamaz. ExpressVPN'in gizliliğe bağlılık ve kayıtlara karşı politikası hakkında daha fazlasını okuyun.
Evet! ExpressVPN bilgisayar, akıllı telefon, ve oyun konsolları dahil olmak üzere birçok cihaz üzerinde kullanılabilir. Tek bir abonelik ile aynı anda en fazla beş cihaz ExpressVPN'e bağlanabilir. Ve ExpressVPN'i Wi-Fi yönlendiricinize yüklerseniz, kaç adet olursa olsun, yönlendiriciye bağlı olan tüm cihazlar korunacaktır.
Her ExpressVPN hesabı risksiz bir para iade garantisi ile birlikte gelir. ExpressVPN'in tüm özelliklere sahip versiyonundan 30 gün boyunca yararlanabilir ve yine de paranızın tamamını geri alabilirsiniz.
Neden ExpressVPN'i seçmeli?
TrustedServer teknolojisi
Temel gizlilik korumaları içerdiğinin doğrulanması için denetlenen TrustedServer güvenlik için yeni bir standart belirler.
Sınırsız bir şekilde video izleyin
ExpressVPN ile güvenlik duvarlarını, İSS'in bazı içerikler için yavaşlatmalarını ve internet sansürünü baypas edin.
Daha iyi bağlantı güvenilirliği
Dünyanın neresinde olursanız olun, endüstri lideri bağlantı sağlamlığının ve güvenilirliğinin tadını çıkarın.
Tüm cihazlarınız için VPN
Evinizdeki her cihazı ExpressVPN uygulamaları ve el ile yapılandırmalar kullanarak koruyun.
Anında kurun
Akıllı TV'ler için ExpressVPN'e bağlanmak hızlı ve kolaydır. Sadece kaydolun, indirin ve bağlanın!
Canlı sohbet desteği
Akıllı TV'niz için ExpressVPN hakkında sorunuz var ise günün her saati Destek ile İletişime Geçin.
Video izleme hayranları neden ExpressVPN'i seviyor
Çok sayıda VPN kullandım ve video izlememi yavaşlatmaları veya tam Amazon'dan bir şey satın alırken çökmeleri hiç hoşuma gitmedi. Express en iyisi ve düşük bir fiyat ile iPhone, iPad, PC ve Fire TV üzerinde kullanıyorum.
Dijital özgürlüğünü satmadan gezinebilmek gibi bariz kullanımların dışında, A.B.D.'de yaşayan bir İngiliz olarak, benim için bu vpn hizmeti memleketimden özlediğim tek şey olan İngiliz televizyonlarını izlememi sağlıyor!
Çoğu zaman A.B.D.'nin dışındayım, ancak en sevdiğim dizileri izlemeye bayılıyorum. Express VPN bunu nerede olursam olayım yapabilmemi sağlıyor, ve 'Bu dizi bölgenizde görüntülenememektedir' uyarısı yüzünden endişe duymuyorum.