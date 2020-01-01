Akıllı TV cihazlarının listesi ExpressVPN'in doğrudan kullanılmasını garanti etmek için çok geniştir. Çoğu Android TV cihazları ExpressVPN'in Android için uygulamasını hiçbir sorun olmadan çalıştırabilir. Samsung Akıllı TVler VPN yazılımını çalıştıramaz ancak ExpressVPN'in MediaStreamer hizmetini kullanabilirler. Belirli bir öneri için, Destek ile iletişime geçin veya popüler cihazlar için kılavuzumuza başvurun.

Ancak yine de bir internet bağlantısına sahip olan her cihaz VPN etkinleştirilmiş Wi-Fi yönlendirici üzerinden ExpressVPN'e bağlanabilir.