    Akıllı TV'ler ve video izleme cihazları için en iyi VPN

    Samsung, Android, Sony, Apple TV, Fire Stick, Chromcast, Roku ve çok daha fazlası için

    • Süper hızlı HD video izleme için geliştirildi
    • Her yerden sitelere erişin ve güvenli bir şekilde video izleyin
    • 30 günlük para iade garantisi ile birlikte gelir
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    Risksiz bir akıllı TV VPN'i ile internetinizi geri kazanın.


    Akıllı TV ana ekranı.

    Tüm akıllı TV'ler için tek VPN hizmeti

    ExpressVPN birçok akıllı TV ve video izleme cihazı ile uyumludur.

    Learn more about using ExpressVPN with:

    Samsung Akıllı TV.
    Samsung Akıllı TV
    Apple TV ve kumandası.
    Apple TV
    Amazon Fire TV Stick ve kumandası
    Amazon Fire TV
    ve Fire Stick
    Roku ve kumandası.
    Roku
    Google Chromcast cihazı.
    Google Chromecast
    Android akıllı TV.
    Android Akıllı TV'ler

    ExpressVPN ayrıca şunlarla da uyumludur: LG Akıllı TV'ler | Android TV box | Mi Box | Nvidia Shield APK


    Daha fazla desteklenen akıllı TV'leri ve cihazları görün
    Kurdeleli Akıllı TV.

    Akıllı TV'niz için neden bir VPN'e ihtiyacınız var?

    Akıllı TVler internete bağlanabilen cihazlardır. Birçok akıllı TV markası, modeli ve işletim sistemi bulunsa da, neredeyse her akıllı TV Netflix, Hulu ve HBO gibi hepsi bir VPN ile güvenli bir şekilde izlenebilen video izleme hizmetlerinden dizileri ve filmleri izlemenizi sağlayan uygulamalara sahiptir.

    ExpressVPN Edinin

    Bir VPN ile akıllı TV'nizin konumunu değiştirin

    VPN nedir: kullanıcının cihazı ile internet arasındaki VPN tünelinden geçen internet trafiği

    Bir VPN hizmeti kullanmak akıllı TV'nizin görünen konumunu değiştirmenizi sağlar. Bu, dünyanın neresinde olursanız olun uygulamaların tasarlandığı şekilde çalışmalarını sağlar. Ayrıca sansürü yener, trafiğinizi şifreler ve İSS'nin bant genişliği yavaşlatmasını hafifletir.

    ExpressVPN tüm akıllı TV'ler için çözümlere sahiptir

    VPN

    Bazı akıllı TV sistemleri cihazlara doğrudan bir VPN yüklemeye izin verirken, diğerleri el ile yapılandırmanızı gerektirebilir.

    Uygulamamızı yükleyemeyen bazı cihazlar, bir VPN'in gizlilik faydaları olmadan konumunuzu maskelemeyi sağlayan MediaStreamer hizmetimizi kullanabilir.

    Ayrıca akıllı TV'nizi asgari kurulum ile tam VPN koruması elde etmeyi sağlayan bir VPN etkinleştirilmiş yönlendiriciye bağlayabilirsiniz.

    Akıllı TV'niz veya video izleme cihazınız için doğru çözümü bulun

    Sıkça sorulan sorular

    Bir "akıllı TV", internet bağlantısına ve video izleme hizmetlerine erişimi olan herhangi bir televizyondur. Samsung, bu tür ürünler için bu terimi bir marka adı olarak kullanmaktadır (Samsung Akıllı TV), ancak diğer üreticiler de akıllı TVler üretmektedir.

    Akıllı TV cihazlarının listesi ExpressVPN'in doğrudan kullanılmasını garanti etmek için çok geniştir. Çoğu Android TV cihazları ExpressVPN'in Android için uygulamasını hiçbir sorun olmadan çalıştırabilir. Samsung Akıllı TVler VPN yazılımını çalıştıramaz ancak ExpressVPN'in MediaStreamer hizmetini kullanabilirler. Belirli bir öneri için, Destek ile iletişime geçin veya popüler cihazlar için kılavuzumuza başvurun.

    Ancak yine de bir internet bağlantısına sahip olan her cihaz VPN etkinleştirilmiş Wi-Fi yönlendirici üzerinden ExpressVPN'e bağlanabilir.

    Hayır. MediaStreamer cihazınızın engelli olabilecek içeriklere erişmenizi sağlar, ancak bunu tünelleme ve şifreleme gibi gizlilik faydaları olmadan yapar. Bir VPN'in tam koruması ile bir akıllı TV kullanmak için, Yönlendiriciler için ExpressVPN uygulaması kullanarak bir VPN etkinleştirilmiş yönlendiriciye bağlayın.

    ExpressVPN her şeyden önce bir gizlilik şirketidir ve bu nedenle hiçbir aktivite kaydı ve hiçbir bağlantı kaydı tutmaz. Ayrıca, ExpressVPN belirli bir ağ aktivitesinin veya davranışın kişisel bir kullanıcıya işaret ederek takip edilmesine izin verebilecek herhangi bir veriyi toplamaz. ExpressVPN'in gizliliğe bağlılık ve kayıtlara karşı politikası hakkında daha fazlasını okuyun.

    Evet! ExpressVPN bilgisayar, akıllı telefon, ve oyun konsolları dahil olmak üzere birçok cihaz üzerinde kullanılabilir. Tek bir abonelik ile aynı anda en fazla beş cihaz ExpressVPN'e bağlanabilir. Ve ExpressVPN'i Wi-Fi yönlendiricinize yüklerseniz, kaç adet olursa olsun, yönlendiriciye bağlı olan tüm cihazlar korunacaktır.

    Her ExpressVPN hesabı risksiz bir para iade garantisi ile birlikte gelir. ExpressVPN'in tüm özelliklere sahip versiyonundan 30 gün boyunca yararlanabilir ve yine de paranızın tamamını geri alabilirsiniz.



    ExpressVPN telif haklarını ihlal etme amacı ile kullanılmak için hedeflenmiş bir VPN servisi değildir. Daha fazla bilgi için lütfen ExpressVPN'in Hizmet Koşulları'na göz atın.

    Neden ExpressVPN'i seçmeli?

    TrustedServer teknolojisi

    Temel gizlilik korumaları içerdiğinin doğrulanması için denetlenen TrustedServer güvenlik için yeni bir standart belirler.

    Sınırsız bir şekilde video izleyin

    ExpressVPN ile güvenlik duvarlarını, İSS'in bazı içerikler için yavaşlatmalarını ve internet sansürünü baypas edin.

    Daha iyi bağlantı güvenilirliği

    Dünyanın neresinde olursanız olun, endüstri lideri bağlantı sağlamlığının ve güvenilirliğinin tadını çıkarın.

    Tüm cihazlarınız için VPN

    Evinizdeki her cihazı ExpressVPN uygulamaları ve el ile yapılandırmalar kullanarak koruyun.

    Anında kurun

    Akıllı TV'ler için ExpressVPN'e bağlanmak hızlı ve kolaydır. Sadece kaydolun, indirin ve bağlanın!

    Canlı sohbet desteği

    Akıllı TV'niz için ExpressVPN hakkında sorunuz var ise günün her saati Destek ile İletişime Geçin.

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    Video izleme hayranları neden ExpressVPN'i seviyor

    Bruce johnson

    Bruce Johnson

    Çok sayıda VPN kullandım ve video izlememi yavaşlatmaları veya tam Amazon'dan bir şey satın alırken çökmeleri hiç hoşuma gitmedi. Express en iyisi ve düşük bir fiyat ile iPhone, iPad, PC ve Fire TV üzerinde kullanıyorum.

    Dave Harris

    Dijital özgürlüğünü satmadan gezinebilmek gibi bariz kullanımların dışında, A.B.D.'de yaşayan bir İngiliz olarak, benim için bu vpn hizmeti memleketimden özlediğim tek şey olan İngiliz televizyonlarını izlememi sağlıyor!

    Piotr sadowski

    Piotr Sadowski

    Çoğu zaman A.B.D.'nin dışındayım, ancak en sevdiğim dizileri izlemeye bayılıyorum. Express VPN bunu nerede olursam olayım yapabilmemi sağlıyor, ve 'Bu dizi bölgenizde görüntülenememektedir' uyarısı yüzünden endişe duymuyorum.

    ExpressVPN'i hemen akıllı TV'nizde deneyin!

    Sarı kurdele ile kırmızı rozet üzerinde 30 Günlük Para İade Garantisi

    ExpressVPN'i sevin — ya da paranızı geri alın.

    Sorun yok. 30 günlük para iade garantisi ile ExpressVPN'i akıllı TV'nizde hemen deneyin.

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