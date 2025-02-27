Bu kılavuz size ExpressVPN web sitesinde IP adresinizi nasıl kaydedeceğinizi gösterecek.

MediaStreamer, yayın deneyiminizi geliştirmek için tasarlanmış bir DNS hizmetidir. Cihazınız VPN’i yerleşik olarak desteklemiyorsa, MediaStreamer yayın için harika bir alternatiftir.

MediaStreamer’ı sorunsuz kullanmak için IP adresinizi ExpressVPN web sitesinde kaydetmelisiniz. Bu, ExpressVPN’in IP adresinizi tanımasını ve cihazınıza MediaStreamer erişimi sağlamasını mümkün kılar.

Not: MediaStreamer bir VPN değildir ve bir VPN’in gizlilik ve güvenlik avantajlarını sunmaz. MediaStreamer ile konum değiştiremezsiniz.

Not: Devam etmeden önce cihazınızdaki herhangi bir proxy ayarını devre dışı bırakın ve ExpressVPN’e bağlanmadan.

1. ExpressVPN web sitesinde IP adresinizi kaydedin

ExpressVPN DNS ayarları sayfasına gidin. İstendiğinde, ExpressVPN kimlik bilgilerinizi girin ve Giriş Yap butonuna tıklayın.

Doğrulama kodunu girin e-postanıza gönderilen.

IP adresi kaydı altında, IP adresimi Kaydet butonuna tıklayın. IP adresinizin yanında zaten “kayıtlı” yazıyorsa, bu seçeneği tekrar seçmenize gerek yoktur.

IP adresimi otomatik olarak kaydet seçeneğini etkinleştirin. Bu tavsiye edilir çünkü IP adresinizdeki değişiklikleri otomatik olarak izler.

IP adresinizi otomatik olarak kaydet seçeneğini etkinleştirdiyseniz, cihazınızdaki ExpressVPN uygulamasını kullanarak veya ara sıra ExpressVPN hesabınıza giriş yaparak IP adresinizi güncel tutabilirsiniz.

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2. MediaStreamer IP adresinizi alın

ExpressVPN kurulum sayfasına gidin. İstendiğinde, ExpressVPN kimlik bilgilerinizi girin ve Giriş Yap butonuna tıklayın.

Doğrulama kodunu girin e-postanıza gönderilen.

Sağda, MediaStreamer DNS sunucu IP adresini bulacaksınız.

Bu tarayıcı penceresini açık tutun. Bu yapılandırma için daha sonra bu bilgilere ihtiyacınız olacak.

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3. Cihazınızda MediaStreamer’ı kurun

Host adınızı ExpressVPN’de kaydettikten sonra, cihazınızda MediaStreamer’i kurabilirsiniz.

Lütfen cihazınız için uygun kılavuza bakın:

Apple TV (HD, 4K, tvOS)

Apple TV (1., 2., 3. jenerasyon)

PlayStation 4

PlayStation 3

LG Akıllı TV

Mac

Nintendo Switch

Samsung Akıllı TV

Windows

Xbox One

Xbox 360

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IP adresinizi otomatik olarak kaydet seçeneğini etkinleştirdiyseniz, cihazınızdaki ExpressVPN uygulamasını kullanarak veya ara sıra ExpressVPN hesabınıza giriş yaparak IP adresinizi güncel tutabilirsiniz.

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ExpressVPN IP’lerimi ne zaman kaldıracak?

IP adresinizi otomatik olarak kaydet seçeneğini etkinleştirdiyseniz, aşağıdaki durumlarda IP adresiniz silinir:

Kayıtlı IP ile 30 gün boyunca ExpressVPN uygulamasını kullanmazsanız

Kayıtlı IP ile 30 gün boyunca ExpressVPN hesabınıza giriş yapmazsanız

IP adresinizi otomatik olarak kaydet seçeneğini devre dışı bıraktıysanız, IP adresinizi kaydetmez ve kayıtlı IP adresini 30 gün boyunca kullanmazsanız IP adresiniz silinir

İptal edilen hesaplar için, IP’nin kaldırılması 30 günü bulabilir.

Dinamik bir IP adresiniz varsa, size daha önce atanmış olan bir IP adresinin daha sonra başka birine atanması mümkündür. Başka bir kişi bu IP adresini ExpressVPN ile kaydederse, o IP, ExpressVPN’in sistemlerinde tekrar görünecektir.

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