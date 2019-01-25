    Amazon Fire TV ve Fire Stick için en iyi VPN

    • Amazon Fire Stick, Fire TV ve Fire TV Cube ile uyumlu
    • Ek güvenlik ile gizli bir şekilde gezinin
    • Uygulamayı indirin ve saniyeler içinde kullanın
    • İnternete engeli anında kaldırın
    ExpressVPN Edinin
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    Risksiz bir Fire Stick VPN'i ile internetinizi geri kazanın.


    Amazon Fire TV'nin ana ekranı.

    3 kolay adımda Fire Stick için ExpressVPN nasıl kurulur

    1. Adım

    Bir bilgisayar üzerinde alevler içindeki ExpressVPN Edinin butonu.

    Sipariş sayfası üzerinden bir ExpressVPN aboneliği için kaydolun.

    2. Adım

    Amazon Fire TV üzerinde ExpressVPN'i indirin.

    Fire cihazınızda arama çubuğunu açın ve “ExpressVPN” yazın. ExpressVPN uygulamasını seçin ve indirin.

    3. Adım

    Bir ExpressVPN sunucu konumu seçin.

    Kullanıcı adınızı ve şifrenizi girerek ExpressVPN hesabınıza giriş yapın. Herhangi bir güvenli VPN konumuna bağlanın ve en sevdiğiniz dizileri izleyin.

    Video: Amazon Fire TV Stick üzerinde bir VPN nasıl yüklenir

    Amazon FireStick ve kumandası.

    Her Amazon cihazı için bir VPN

    Bir VPN, Fire Stick ve Fire TV'nizi korumak için en güvenli ve en kolay yoldur. ExpressVPN, saniyeler içinde indirebileceğiniz ve yükleyebileceğiniz kullanımı kolay uygulamalar sunar.

    Güvenli bir VPN sunucusuna bağlandığınızda anında IP adresinizi gizleyebilir, bağlantınızı koruyabilir ve ek gizlilik ile gezinebilirsiniz.

    ExpressVPN neredeyse tüm Amazon cihazlarında çalışır ve şunlar dahildir:

    • Fire TV Stick 2. Jenerasyon, Fire TV Stick 3. Jenerasyon
    • Fire TV 2. Jenerasyon, Fire TV 3. Jenerasyon
    • Fire TV Cube

    NOT: İlk Jenerasyon Fire TV ExpressVPN veya diğer herhangi bir VPN ile uyumlu değildir. Fire Stick ve Fire TV'nin diğer tüm versiyonları desteklenmektedir.

    ExpressVPN ve Amazon: Dilediğiniz yerden, dilediğiniz zaman bir Fire Stick VPN nasıl kullanılır

    ExpressVPN'in açık olduğunu gösteren bir ekran.

    ExpressVPN, Fire bağlantınızı gizli ve anonim tutmak için sınıfında en iyi şifreleme sunar. Hatta UDP, TCP, IKEv2 ve IPsec gibi farklı izleme protokolü seçenekleri arasından birisini seçebilir veya sadece uygulamanın sizin için hangisinin en iyisi olduğunu seçmesine izin verebilirsiniz.

    Belirli bir ülkeden içerikleri izlemek istiyorsanız, Fire cihazınızın ülke ayarlarının karşılık gelen VPN sunucu konumu ile eşleştiğinden emin olun.

    Amazon Fire için ExpressVPN'in temel özellikleri

    Daha fazla VPN konumu

    Fire TV veya Fire Stick'i ExpressVPN'in 94 ülkede 160 sunucu ağına bağlayın

    Hız için optimize edildi

    ExpressVPN mümkün olan en yüksek hızları sağlamak için sürekli olarak sunucularını optimize eder.

    Daha iyi bağlantı güvenilirliği

    Dünyanın neresinde olursanız olun, endüstri lideri bağlantı sağlamlığının ve güvenilirliğinin tadını çıkarın.

    Sınıfında en iyi şifreleme

    Sınıfında en iyi AES 256-bit şifreleme ile tüm verilerinizi güven altına alın ve koruyun.


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    Müşterilerin Fire TV için ExpressVPN uygulamasını neden sevdiklerini öğrenin

    Fire Stick'in ana ekranına sahip bir bilgisayar ve güvenli bir bağlantıyı belirten bir rozet.

    Hızı harika ve müşteri hizmeti mükemmel. Kullanıcı dostu arayüz ve kullanımı kolay. Kesinlikle önerilir.
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    Neden ExpressVPN'i seçmeli?

    TrustedServer teknolojisi

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    Fire TV için ExpressVPN'e bağlanmak hızlı ve kolaydır. Sadece kaydolun, indirin ve bağlanın!

    Sevdiğiniz web sitelerine engeli kaldırın

    En sevdiğiniz sitelere ve içeriklere sansürsüz erişin. ExpressVPN ile Facebook, Twitter ve diğer birçok şeye engeli kaldırın.

    Web gezintinizi anonimleştirin

    Çevrimiçi aktivitenizin takip edilmesini önlemek için konumunuzu ve Fire cihazınızın IP adresini gizleyin.

    Video izleyin ve müzik dinleyin

    Gizli, güvenli bir şekilde ve yüksek hızlarda Amazon Prime Video, Netflix, Hulu ve daha fazlasının tadını çıkarın.

    Canlı sohbet desteği

    Amazon Fire için ExpressVPN hakkında sorunuz var ise günün her saati ExpressVPN Destek Ekibi ile İletişime Geçin.

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    Fire TV ve Fire Stick için risksiz VPN

    ExpressVPN'i sevin — ya da paranızı geri alın.

    Uğraş yok. Fire TV ve Fire Stick için ExpressVPN'i 30 günlük garanti ile hemen deneyin ve internetinizi güvence altına alın.

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