Her Amazon cihazı için bir VPN

Bir VPN, Fire Stick ve Fire TV'nizi korumak için en güvenli ve en kolay yoldur. ExpressVPN, saniyeler içinde indirebileceğiniz ve yükleyebileceğiniz kullanımı kolay uygulamalar sunar.

Güvenli bir VPN sunucusuna bağlandığınızda anında IP adresinizi gizleyebilir, bağlantınızı koruyabilir ve ek gizlilik ile gezinebilirsiniz.

ExpressVPN neredeyse tüm Amazon cihazlarında çalışır ve şunlar dahildir:

Fire TV Stick 2. Jenerasyon, Fire TV Stick 3. Jenerasyon

Fire TV 2. Jenerasyon, Fire TV 3. Jenerasyon

Fire TV Cube

NOT: İlk Jenerasyon Fire TV ExpressVPN veya diğer herhangi bir VPN ile uyumlu değildir. Fire Stick ve Fire TV'nin diğer tüm versiyonları desteklenmektedir.