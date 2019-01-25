3 kolay adımda Fire Stick için ExpressVPN nasıl kurulur
1. Adım
Sipariş sayfası üzerinden bir ExpressVPN aboneliği için kaydolun.
2. Adım
Fire cihazınızda arama çubuğunu açın ve “ExpressVPN” yazın. ExpressVPN uygulamasını seçin ve indirin.
3. Adım
Kullanıcı adınızı ve şifrenizi girerek ExpressVPN hesabınıza giriş yapın. Herhangi bir güvenli VPN konumuna bağlanın ve en sevdiğiniz dizileri izleyin.
Video: Amazon Fire TV Stick üzerinde bir VPN nasıl yüklenir
Her Amazon cihazı için bir VPN
Bir VPN, Fire Stick ve Fire TV'nizi korumak için en güvenli ve en kolay yoldur. ExpressVPN, saniyeler içinde indirebileceğiniz ve yükleyebileceğiniz kullanımı kolay uygulamalar sunar.
Güvenli bir VPN sunucusuna bağlandığınızda anında IP adresinizi gizleyebilir, bağlantınızı koruyabilir ve ek gizlilik ile gezinebilirsiniz.
ExpressVPN neredeyse tüm Amazon cihazlarında çalışır ve şunlar dahildir:
- Fire TV Stick 2. Jenerasyon, Fire TV Stick 3. Jenerasyon
- Fire TV 2. Jenerasyon, Fire TV 3. Jenerasyon
- Fire TV Cube
NOT: İlk Jenerasyon Fire TV ExpressVPN veya diğer herhangi bir VPN ile uyumlu değildir. Fire Stick ve Fire TV'nin diğer tüm versiyonları desteklenmektedir.
ExpressVPN ve Amazon: Dilediğiniz yerden, dilediğiniz zaman bir Fire Stick VPN nasıl kullanılır
ExpressVPN, Fire bağlantınızı gizli ve anonim tutmak için sınıfında en iyi şifreleme sunar. Hatta UDP, TCP, IKEv2 ve IPsec gibi farklı izleme protokolü seçenekleri arasından birisini seçebilir veya sadece uygulamanın sizin için hangisinin en iyisi olduğunu seçmesine izin verebilirsiniz.
Belirli bir ülkeden içerikleri izlemek istiyorsanız, Fire cihazınızın ülke ayarlarının karşılık gelen VPN sunucu konumu ile eşleştiğinden emin olun.
Amazon Fire için ExpressVPN'in temel özellikleri
Daha fazla VPN konumu
Fire TV veya Fire Stick'i ExpressVPN'in 94 ülkede 160 sunucu ağına bağlayın
Hız için optimize edildi
ExpressVPN mümkün olan en yüksek hızları sağlamak için sürekli olarak sunucularını optimize eder.
Daha iyi bağlantı güvenilirliği
Dünyanın neresinde olursanız olun, endüstri lideri bağlantı sağlamlığının ve güvenilirliğinin tadını çıkarın.
Sınıfında en iyi şifreleme
Sınıfında en iyi AES 256-bit şifreleme ile tüm verilerinizi güven altına alın ve koruyun.
Müşterilerin Fire TV için ExpressVPN uygulamasını neden sevdiklerini öğrenin
Neden ExpressVPN'i seçmeli?
TrustedServer teknolojisi
Temel gizlilik korumaları içerdiğinin doğrulanması için denetlenen TrustedServer güvenlik için yeni bir standart belirler.
Anında kurun
Fire TV için ExpressVPN'e bağlanmak hızlı ve kolaydır. Sadece kaydolun, indirin ve bağlanın!
Sevdiğiniz web sitelerine engeli kaldırın
En sevdiğiniz sitelere ve içeriklere sansürsüz erişin. ExpressVPN ile Facebook, Twitter ve diğer birçok şeye engeli kaldırın.
Web gezintinizi anonimleştirin
Çevrimiçi aktivitenizin takip edilmesini önlemek için konumunuzu ve Fire cihazınızın IP adresini gizleyin.
Video izleyin ve müzik dinleyin
Gizli, güvenli bir şekilde ve yüksek hızlarda Amazon Prime Video, Netflix, Hulu ve daha fazlasının tadını çıkarın.
Canlı sohbet desteği
Amazon Fire için ExpressVPN hakkında sorunuz var ise günün her saati ExpressVPN Destek Ekibi ile İletişime Geçin.