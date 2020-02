A importância de segurança online para jogadores de poker

No passado, os hackers tinham como alvo os fóruns populares de poker, utilizando senhas vazadas para acessar contas de alto nível e fraudar outras pessoas.

Um deslize de uma senha de login para um hacker pode ser a sentença de morte para a sua reputação no poker. Isto é importante porque a reputação dita quem vai enviar dinheiro primeiro em uma negociação, determina a habilidade de um jogador de se juntar a comunidades de grinders de apostas altas, e influencia as decisões dos potenciais apostadores quando os jogos estão acima do nível do jogador.

Não cometa o erro de se expor a este enorme risco.