Kun pelaaja on uudessa sijainnissa, pokerisivustot saattavat väliaikaisesti jäädyttää tilisi, vaikka kyseessä ei olisikaan maa, jossa pelaaminen on kielletty. Saatat saada pyynnön todistaa henkilöllisyytesi tai puhelun, jonka tarkoitus on varmistaa, että tiliä käyttää sen todellinen omistaja. Turvallisen VPN:n ansiosta sinun ei tarvitse kertoa pokerisivustoille etukäteen matkoistasi, joten et menetä aikaa pelipöydässä.