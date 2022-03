Serbischer VPN-Dienst

Die Netzfreiheit in Serbien nimmt ab, und die Regierung zensiert aktiv Informationen im Internet. Ein VPN kann Ihnen helfen, auf alle Inhalte zuzugreifen und dabei mehr Anonymität zu genießen. Ihre persönlichen Daten sind geschützt, da niemand, auch nicht Ihr Internetanbieter, in der Lage ist, Ihre Online-Aktivitäten zu verfolgen.

Die Nutzung eines VPNs ist in Serbien legal, aber die Netzfreiheit ist in dem Land grundsätzlich rückläufig.

Sie können Ihr Gerät nicht finden? Stöbern Sie in diesen Tutorials für manuelle Konfigurationen und Setups und entdecken Sie eine große Auswahl an anderen Geräten und Plattformen.

Holen Sie sich eine IP-Adresse an einem unserer 160 Serverstandorte in den USA , Europa oder in einem beliebigen von 94 Ländern, um auf die gewünschten Sendungen, Webseiten und Dienste zuzugreifen. Streamen Sie privat und ohne Drosselung von überall aus.

ExpressVPN ersetzt nicht nur Ihre IP-Adresse , sondern umhüllt auch Ihren Datenverkehr mit einer starken Verschlüsselung. Diese schützt Ihre Daten vor jedem, der sehen möchte, was Sie online machen, sogar in nicht vertrauenswürdigen öffentlichen WLANs .

Was spricht für die Nutzung eines VPN-Servers in Serbien?

Need help? Chat with us!