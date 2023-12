Uzyskaj dostęp do wszystkich aplikacji i usług potrzebnych do pracy, streamingu i rozrywki.

Nie, najpierw musisz osobno zarejestrować się w celu uzyskania subskrypcji GeForce Now. ExpressVPN uzupełni Twoją subskrypcję GeForce Now, zapewniając Ci większe bezpieczeństwo podczas sesji grania w chmurze.

Tak! ExpressVPN jest dostępny na szerokiej gamie urządzeń, w tym na komputerach, smartfonach, smart TV i odtwarzaczach multimedialnych oraz konsolach do gier . Możesz zainstalować ExpressVPN na dowolnej liczbie urządzeń, a w ramach tej samej subskrypcji do sieci ExpressVPN może być podłączonych nawet osiem urządzeń jednocześnie. Możesz również zainstalować ExpressVPN na routerze Wi-Fi , aby uzyskać jeszcze więcej połączeń.

Nvidia Shield to urządzenie do streamingu multimediów, które działa na systemie operacyjnym Android TV i łączy się z telewizorem za pomocą kabla HDMI. Urządzenie łączy się z domowym Internetem i umożliwia wyświetlanie na telewizorze gier z systemem Android, takich jak Minecraft i Fortnite oraz streaming bezpłatnych i płatnych treści z różnych serwisów, takich jak Amazon Prime Video , Netflix , HBO Now , YouTube , Plex i BBC iPlayer .

Co to jest Nvidia Shield?

Taaaaaak! To najszybszy VPN, z jakiego kiedykolwiek korzystałem. Nawet nie zawracam sobie głowy wyłączaniem go do grania. Praktycznie tego nie zauważam.

Jeśli ktoś z was potrzebuje VPN z jakiegokolwiek powodu, to polecam ich z całego serca. Usługa pierwsza klasa. Zawsze.

GeForce Now to oparta na chmurze usługa subskrypcji gier, która umożliwia subskrybentom streaming ponad 1000 tytułów na różnych urządzeniach, w tym Shield TV, Windows PC , Mac , iOS i Chromebook .

