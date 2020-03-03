Mac için VPN'e mi ihtiyacınız var? Hemen ExpressVPN Edinin

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Bu rehber, macOS üzerinde ExpressVPN Mac uygulamasını nasıl kuracağınızı gösterir.

Bu uygulamayı kullanmak için Mac OS X 10.13 (High Sierra), 10.14 (Mojave), 10.15 (Catalina), 11 (Big Sur), 12 (Monterey) veya 13 (Ventura) gereklidir. Hangi macOS versiyonuna sahip olduğunuzu öğrenmek için bu rehbere göz atın.

Önemli: Mac OS X 10.11 ve macOS 10.12 için uygulama desteği sınırlıdır; ExpressVPN Mac uygulamasının tam sürümünü kullanmak için macOS 10.13 veya üstüne yükseltin. Mac OS X 10.10 veya daha eski bir versiyon kullanıyorsanız Mac OS X 10.11 ve macOS 10.12 için uygulama desteği sınırlıdır; ExpressVPN Mac uygulamasının tam sürümünü kullanmak için macOS 10.13 veya üstüne yükseltin. Mac OS X 10.10 veya daha eski bir versiyon kullanıyorsanız OpenVPN manuel yapılandırmalarını kullanın.

Uygulamayı indirme

ExpressVPN hesap panosuna gidin. İstendiği takdirde ExpressVPN kimlik bilgilerinizi girin ve Giriş Yap‘a tıklayın.

E-posta adresinize gönderilen doğrulama kodunu girin.

Mac için İndirin butonuna tıklayın.

Bu pencereyi kapatmayın. Daha sonra kurulum için aktivasyon koduna ihtiyacınız olacak.

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Aktivasyon kodunu edinme

ExpressVPN’i Mac bilgisayarınızda kullanmak için aktivasyon koduna ihtiyacınız olacak.

Aktivasyon kodunuzu panoya kopyalamak için butonuna tıklayın. Bu kodu daha sonra girmeniz istenecek.

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Uygulamayı yükleme

İndirilen dosyayı bilgisayarınızda bulun ve açın. “Bu paket uygulamanın yüklenip yüklenemeyeceğini belirlemek için bir program çalışıtıracak.” şeklinde bir uyarı belirten bir pencere açılacak. İlerle‘ye tıklayın ve “Yükleme Türü” ekranına gelene kadar İlerle‘ye tıklamaya devam edin.

Yükleme noktasını seçtikten sonra Yükle‘ye tıklayın.

Aşağıdaki pencereyi YALNIZCA geçmişte ExpressVPN uygulamasını Mac’inize yüklediyseniz göreceksiniz. Bu ekranı görmezseniz, bu kısmı atlayın.

ExpressVPN’i daha önceki ile aynı aktivasyon kodu nu kullanarak yüklüyorsanız Varolan hesap ile devam et ‘e tıklayın.

nu kullanarak yüklüyorsanız ‘e tıklayın. Yeni bir aktivasyon kodu kullanıyorsanız Varolan hesabı kaldır ve farklı bir hesaba geçiş yapmama izin ver‘e tıklayın.

Tercihinizi seçin ve İlerle‘ye tıklayın.

Yüklemenin tamamlanmasını bekleyin ve sonra Kapat‘a tıklayın.

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ExpressVPN’in kurulumu

Yükleme tamamlandıktan sonra ExpressVPN otomatik olarak açılacaktır. Giriş Yap‘a tıklayın.

ExpressVPN Kurulumu ekranında aktivasyon kodunuzu girin. Bu kod, daha önce bulduğunuz koddur. Command + V‘ye basarak veya dikdörtgen alana sağ tıklayıp Yapıştır‘a tıklayarak yapıştırın. Daha sonra Giriş Yap‘a tıklayın.

ExpressVPN IKEv2’nin VPN yapılandırmalarına eklenmesine izin vermeniz istendiğinde, ilerlemek için İzin Ver‘e tıklayın.

ExpressVPN’i açılışta başlatmak isteyip istemediğiniz sorulacak. Devam etmek için tercihinizi seçin.

Son olarak, anonim hata bilgilerini ExpressVPN ile paylaşmayı isteyip istemediğiniz sorulacak. Bunları paylaşmak, ExpressVPN’in ürünlerini ve hizmetlerini sürekli olarak iyileştirmesine yardımcı olur. Tercihinizi seçin ve ilerleyin.

Tebrikler! Artık tüm VPN sunucusu konumlarımıza erişmek için hazırsınız.

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VPN sunucusu konumuna bağlanma

Bir VPN sunucusu konumuna bağlanmak için butonuna tıklayın. ExpressVPN varsayılan olarak sizin için en iyi deneyimi sunan Akıllı Konum adlı konumu önerecek.

Uygulama ekranında “Bağlandı” mesajını görür görmez, özgürce ve güvenli bir şekilde gezinmeye başlayabilirsiniz!

Geçerli konumunuzun altında bir uygulama kısayolları listesi göreceksiniz. Kısayollar, VPN’e bağlandıktan sonra doğrudan ExpressVPN üzerinden (video izleme hizmeti gibi) uygulamaları ve siteleri hızlı bir şekilde açmanızı sağlar.

Kısayolları nasıl ekleyeceğinizi öğrenin.

Not: “Tek bir ExpressVPN aboneliği, hangi platform olursa olsun, aynı anda beş cihaz üzerinde kullanılabilir.” Aynı anda beşten fazla cihazı bağlamaya çalışırsanız şu ekranı göreceksiniz:

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VPN sunucusu konumuna bağlantıyı sonlandırma

VPN sunucusu konumuna bağlantıyı sonlandırmak için butonuna tıklayın.

“Bağlı değil” mesajı gösterildiğinde bağlantınızın sonlandırıldığını bileceksiniz.

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Farklı bir VPN sunucusu konumu seçme

Farklı bir VPN sunucusu konumu seçmek için butonuna tıklayarak VPN konumları listesine erişin.

Bir sunucu konumuna bağlanmak için, o konuma çift tıklayın.

VPN konumları listesi üç sekme içerir: Önerilen, Tümü ve Önceki Konumlar.

Önerilen sekmesi, ExpressVPN’in bağlanmanızı önerdiği konumları gösterir.

Tümü sekmesi, VPN sunucularını bölgelere göre listeler. Listeleri ve butonlarına tıklayarak açabilir veya kapatabilirsiniz.

Önceki Konumlar sekmesi iki bölümden oluşur. “Önceden Bağlanılan“, önceden bağlandığınız son üç konumu gösterir. “Favoriler“, konum adının yanındaki simgesine tıklayarak favorilere aldığınız konumları gösterir.

Ayrıca, arama çubuğunu kullanarak tercih ettiğiniz bir konumu arayabilirsiniz. Arama çubuğuna tercih ettiğiniz konumu girin ve o konuma bağlanmak için arama sonuçlarında sunucu konumuna çift tıklayın.

Seçtiğiniz bir sunucu konumuna bağlantıyı sonlandırdıktan sonra, Akıllı Konum‘a tıklayarak Akıllı Konumunuza (en iyi deneyim için önerilen konuma) geri dönebilirsiniz.

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Farklı bir VPN protokolü seçme

Önemli: Farklı bir VPN protokolüne geçiş yapmadan önce VPN bağlantınızı sonlandırın.

VPN protokolü, cihazınızın bir VPN sunucusuna bağlanma yöntemidir. ExpressVPN, en iyi deneyim için Otomatik protokol seçeneğini kullanmanızı önerir. Bu seçenek varsayılan olarak seçilir ve ağınız için en uygun protokolü otomatik olarak seçer.

Bazı durumlarda, farklı bir protokole geçiş yapmak daha hızlı bir bağlantı elde etmenizi sağlayabilir.

Farklı bir VPN protokolüne geçmek için:

Önce simgesine sonra Tercihler…‘e tıklayın.

Protokol sekmesine tıklayın. Kullanmak istediğiniz protokolü seçin.

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Takip edicileri ve zararlı siteleri engelleme

ExpressVPN’in Threat Manager özelliği, şirketlerin hakkınızda bildikleri ve internette ne yaptığınız üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmanızı sağlar.

Ziyaret ettiğiniz pek çok uygulama ve web sitesi, aktivitenizin kaydını tutar ve kayıtları takip ediciler, dolandırıcılar ve kötü amaçlı yazılım siteleri dahil olmak üzere üçüncü taraflarla paylaşır. Bu bilgiler, genellikle bilginiz veya izniniz olmadan kişiselleştirilmiş reklam ve içerik sunmak için kullanılır.

Threat Manager, cihazınızda ziyaret ettiğiniz tüm uygulamaların ve web sitelerinin, engellenenler listemizdeki üçüncü taraf şirketlerle iletişim kurmasını engeller.

Threat Manager’ı etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için:

VPN’e bağlandığınızdan ve Otomatik veya Lightway protokolünü kullandığınızdan emin olun. > Tercihler… > Threat Manager adımlarını izleyin. Takip edicileri ve zararlı siteleri engelle kutucuğunu işaretleyin ya da işareti kaldırın.

Değişiklikleri uygulamak için Yeniden Bağlan‘a tıklayın.

ExpressVPN Threat Manager hakkında daha fazlasını okuyun.

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ExpressVPN uygulamasına kısayol nasıl eklenir

Kısayol özelliği, VPN’e bağlandıktan sonra ExpressVPN ana ekranında görünür. (İlk defa bağlandığınızda görünmez ancak ikinci defa bağlandıktan sonra görünecektir.)

Kısayollar, VPN’e bağlandığınızda doğrudan ExpressVPN üzerinden uygulamaları ve web sitelerini kolay ve hızlı bir şekilde açmanızı sağlar. VPN’e bağlandıktan sonra—örneğin belirli bir video izleme hizmeti veya sosyal ağ gibi—bazı favori yerleri ziyaret ediyorsanız, onu bir kısayol olarak eklemek sizi her seferinde cihazınızın ana ekranına veya tarayıcısına geri dönme zahmetinden kurtarır.

Bir uygulamayı veya web sitesini açmak için, uygulamanın veya sitenin simgesine dokunun.

Eğer beşten az kısayol seçtiyseniz, simgesine tıklayarak bir kısayol ekleyebilirsiniz.

Ayrıca, simgesine tıklayarak ve sonra Tercihler… > Kısayollar‘ı seçerek bir kısayol ekleyebilir veya kaldırabilirsiniz.

Bir kısayol eklemek için işaretine tıklayın.

Daha sonra Uygulama kısayolu ekle veya Web sitesi bağlantısı ekle seçeneğini seçin.

Bir kısayolu silmek için kısayolun üzerine tıklayın ve sonra simgesine tıklayın.

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Başlatırken ExpressVPN’i açma ve VPN’e bağlanma

Mac bilgisayarınızı başlatırken ExpressVPN’i açmak ve VPN’e bağlanmak için:

ExpressVPN uygulamasında simgesine ve sonra Tercihler… > Genel’e tıklayın. Sistem Açılışı altında, ExpressVPN’i başlangıçta çalıştırmak ve son kullandığınız VPN konumuna bağlanmak için kutuları işaretleyin.

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VPN Hız Testi’nin kullanımı

VPN Hız Testi’ni kullanmak için VPN bağlantınızı sonlandırmanız gerekir.

simgesine ve sonra Hız Testi‘ne tıklayın.

Hız Testi ekranında, Testi Çalıştır‘a tıklayın. Test birkaç dakika sürecek.

Test bittikten sonra; YÜKSEK Hız İndeksi‘ne, DÜŞÜK Gecikme‘ye ve YÜKSEK İndirme Hızı‘na sahip konumları seçin.

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Ayrık Tünelleme’nin kullanımı

Önemli: Ayrık tünelleme özelliği macOS 11 ve üstünde kullanılamamaktadır.

Ayrık Tünelleme özelliği, ExpressVPN’e bağlı olduğunuzda hangi uygulamaların VPN’i kullanacağına ve hangilerinin kullanmayacağına karar vermenize imkan sağlar.

Önemli: Ayrık tünelleme ayarlarını değiştirmek için VPN bağlantınızı sonlandırmanız gerekir.

Ayrık tünelleme ayarlarını değiştirmek için simgesine tıklayın ve Tercihler…‘e gidin.

Ayrık tünelleme bölümündeki kutuyu işaretleyin ve Ayarlar‘a tıklayın.

Buradan, farklı ayrık tünelleme seçeneklerini seçebilirsiniz. Her seçenek hakkında daha fazlasını öğrenmek için aşağıdaki listeyi açın:

Tüm uygulamalar VPN’i kullansın

Bu seçeneği seçmek ExpressVPN’e bağlı olduğunuzda tüm uygulamaların VPN’i kullanmasını sağlayacaktır. Ayrık Tünelleme menüsünde Tüm uygulamalar VPN’i kullansın seçeneğini seçin ve sonra Tamam‘a tıklayın. (Bu seçeneği seçmek bir önceki adımda Ayrık tünelleme kutusunun işaretini kaldırma işlemi ile aynı işleve sahiptir. )

Seçilen uygulamaların VPN’i kullanmasına izin verme

Bu seçenek ExpressVPN’e bağlı olduğunuzda belirli uygulamaları VPN’i kullanmaması için ayarlamanızı sağlar. Hangi uygulamaların VPN’i kullanmayacağını belirlemek için Seçilen uygulamaların VPN’i kullanmasına izin verme‘yi seçin ve sonra simgesine tıklayın. VPN’in dışında tutmak istediğiniz her uygulamanın yanındaki kutuyu işaretleyin ve sonra Uygulama Seç‘e tıklayın. Tamam‘a tıklayın. ExpressVPN’e bağlı olduğunuzda, seçtiğiniz uygulama(lar) haricindeki tüm internet trafiği VPN’i kullanacaktır.

Yalnızca seçilen uygulamaların VPN’i kullanmasına izin ver

Bu seçenek VPN’i kullanacak uygulamaları seçmenizi sağlar. VPN’i hangi uygulamaların kullanacağını belirlemek için Yalnızca seçilen uygulamaların VPN’i kullanmasına izin ver‘i seçin ve sonra simgesine tıklayın. VPN tarafından korunmasını istediğiniz her uygulamanın yanındaki kutuyu işaretleyin ve sonra Uygulama Seç‘e tıklayın. Tamam‘a tıklayın.

Mac’te Ayrık Tünelleme’yi Etkinleştirme

Önemli: Aşağıdaki yönergeler macOS Catalina (10.15.12) için test edilmiştir.

Bu bölümde yukarıda bulunan adımları takip edin, ve istenmesi halinde Sistem Tercihlerini Aç‘a tıklayın.

“Sistem Eklentisi Engellendi” bildirimi göreceksiniz. Tamam‘a tıklayın.

Sistem Tercihlerinde, “ExprsVPN LLC” geliştiricisinden sistem yazılımının yüklenmesi engelllendi uyarsının yanındaki İzin Ver‘e tıklayın. Değişiklikleri yapmak için simgesine tıklamanız ve şifrenizi girmeniz gerekebilir.

Artık uygulamaya geri gidebilir ve ayrık tünelleme ayarlarını değiştirebilirsiniz.

DETAYLI AÇIKLAMA: Ayrık tünelleme özelliği hakkında daha fazlasını öğrenin

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İsteğe bağlı: Menü Çubuğunun kullanımı

ExpressVPN uygulamasını ana penceresinden kullanmak istemiyorsanız uygulamayı sadece Menü Çubuğunu kullanarak yönetebilirsiniz. Bu seçenek ana uygulama penceresinde bulunan neredeyse bütün özelliklere erişmenizi sağlar.

Uygulamayı Menü Çubuğundan yönetmek için: simgesine ve sonra Tercihler…‘e tıklayın.

Gelişmiş sekmesinde Menü Çubuğu ve Dock‘u seçin.

ExpressVPN’i hem Menü Çubuğu hem Dock’tan, sadece Menü Çubuğundan veya sadece Dock’tan kullanmak için ayarlayabilirsiniz.

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ExpressVPN tarayıcı eklentisinin kullanımı

Uygulamanızdan simgesine tıklayın, Tercihler…‘i seçin ve sonra Tarayıcılar sekmesine gidin. Tarayıcı Eklentisi Edinin‘e tıklayın ve sayfadaki yönergeleri takip edin.

Önemli: ExpressVPN tarayıcı eklentisini ExpressVPN uygulaması olmadan kullanamazsınız.

ExpressVPN tarayıcı eklentisi hakkında daha fazla bilgiyi buradan edinebilirsiniz.

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Yerel ağ üzerinde yazıcıya ve paylaşılan dosyalara erişim

Bazı kullanıcılar VPN’e bağlıyken LAN üzerindeki paylaşılan dosyalara ve yazıcılara erişmede sorun yaşayabilir.

Yerel alan ağınızda (LAN) intranet, yazıcı ve paylaşılan dosyalara erişim sorunlarını giderin.

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ExpressVPN Mac uygulamasında dil değiştirme

Eğer macOS 10.15 veya sonrasını kullanıyorsanız ExpressVPN uygulamasının dilini değiştirebilirsiniz.

Not: Bu özelliği desteklemeyen daha eski bir versiyonuna sahipseniz birçok dil seçeneği sunan Chrome, Firefox ve Edge için tarayıcı eklentilerini kullanabilirsiniz.

Mac’inizde Sistem Tercihleri > Dil ve Bölge‘ye gidin.

Uygulamalar‘a tıklayın. Daha sonra simgesine tıklayın.

Uygulama için ExpressVPN‘i seçin. Diller için, tercih ettiğiniz dili seçin. Ekle‘ye tıklayın.

ExpressVPN’i yeniden başlatmanız istenecek. Şimdi Yeniden Başlat‘a tıklayın.

Artık ExpressVPN’i tercih ettiğiniz dilde kullanabilirsiniz.

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Uygulamayı silme

Uygulamayı Mac bilgisayarınızdan silmek için öncelikle uygulamayı kapatmanız gerekir.

Uygulamalar > Araçlar > Terminal‘e giderek Terminal’i açın.

/Applications/ExpressVPN.app/Contents/Resources/uninstall.tool komutunu çalıştırın.

Sorulduğunda “yes” girin ve sonrasında uygulamayı bilgisayarınızdan silmeyi onaylamak için şifrenizi girin.

Terminal’i kapatın. ExpressVPN bilgisayarınızdan silinmiş olacaktır.

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