Deze handleiding toont u hoe u de ExpressVPN Mac app instelt.

Om deze app te gebruiken hebt u 10.13 (High Sierra), 10.14 (Mojave), 10.15 (Catalina), 11 (Big Sur), of 12 (Monterey) nodig, raadpleeg deze handleiding om te weten welke macOS versie u gebruikt.

Belangrijk: De app-ondersteuning voor Mac OS X 10.11 en macOS 10.12 is beperkt; upgrade naar macOS 10.13 of hoger om de volledige versie van de ExpressVPN Mac-app te gebruiken. Als u Mac OS X 10.10 of lager gebruikt, gebruik dan het handmatig instellen van OpenVPN.

De app downloaden

Ga naar het ExpressVPN account dashboard. Als hierom gevraagd wordt, voert u uw ExpressVPN inloggegevens in en klikt u op Inloggen.

Voer de verificatiecode in die naar uw e-mailadres verstuurd is.

Klik op Downloaden voor Mac.

Houd dit venster open, u hebt het nog nodig voor de volgende stap.

Uw activatiecode krijgen

Om ExpressVPN te kunnen gebruiken op uw Mac computer hebt u uw activatiecode nodig.

Klik op het om hem naar het klembord te kopiëren. Later wordt u gevraagd om dit in te vullen.

De app installeren

Zoek het gedownloade bestand op uw computer en open het. Er verschijnt een venster met de tekst “Dit pakket runt een programma om te kijken of de software geïnstalleerd kan worden.” Klik op Doorgaan en blijf klikken op Doorgaan totdat u aankomt bij het scherm “Soort installatie”.

Als u de juiste bestemming hebt geselecteerd, klikt u op Installeren.

Het volgende venster ziet u ALLEEN als u ExpressVPN al eerder op uw Mac had geïnstalleerd. Als u dit scherm niet ziet kunt u dit gewoon overslaan.

Kies Bestaande account gebruiken als u ExpressVPN wilt installeren met dezelfde activatiecode als voorheen.

als u ExpressVPN wilt installeren met als voorheen. Kies Bestaande account verwijderen en wisselen naar een ander account als u een nieuwe activatiecode gaat gebruiken.

Maak uw keuze en klik op Doorgaan.

Wacht tot de installatie klaar is en klik dan op Sluiten.

ExpressVPN instellen

Als de installatie is afgerond opent de ExpressVPN app vanzelf. Klik op Inloggen.

Voer uw activatiecode in. Dat is de code die u eerder naar uw klembord had gekopieerd. U kunt hem plakken door te drukken op Command + V, of door met rechts te klikken op het rechthoekige veldje en te klikken op Plakken. Klik vervolgens op Inloggen.

Als u de vraag krijgt of u wilt dat ExpressVPN IKEv2 toegevoegd wordt aan uw VPN instellingen, klikt u op Toestemmen om door te gaan.

U krijgt de vraag of u wilt dat ExpressVPN direct bij het opstarten actief wordt. Selecteer uw voorkeur om door te gaan.

Als laatste wordt u gevraagd of u anonieme diagnostieken met ExpressVPN wilt delen. Hiermee kan ExpressVPN continu zijn producten en diensten blijven verbeteren. Selecteer uw voorkeur en ga door.

Gefeliciteerd! U kunt nu verbinden met één van onze vele VPN serverlocaties.

Verbinden met een VPN serverlocatie

Om verbinding te maken met een VPN serverlocatie klikt u op . Standaard zal ExpressVPN de locatie voorstellen die u de optimale ervaring biedt; dit heet Smart Location.

Zodra u de melding “Verbonden” op het scherm ziet kunt u vrij en veilig het internet op!

Onder uw huidige locatie ziet u een lijst met app snelkoppelingen. Snelkoppelingen bieden u de mogelijkheid om apps en websites (bijvoorbeeld om video’s te streamen) te openen rechtstreeks vanuit ExpressVPN meteen wanneer u verbonden bent.

Kom erachter hoe u snelkoppelingen toevoegt.

NB: “Een enkel ExpressVPN abonnement kan tegelijkertijd op vijf apparaten worden gebruikt.” Als u probeert om met één abonnement meer dan vijf apparaten tegelijk te verbinden krijgt u dit scherm te zien:

De verbinding met de VPN serverlocatie verbreken

Om de verbinding met de VPN serverlocatie te verbreken klikt u op .

U weet zeker dat de verbinding verbroken is wanneer u de melding “Niet verbonden” ziet.

Een andere VPN serverlocatie kiezen

Om een andere VPN serverlocatie te kiezen klikt u op voor een lijst met VPN locaties.

Om te verbinden met een serverlocatie dubbelklikt u op de locatie.

De lijst met VPN locaties heeft drie tabbladen: Aanbevolen, Alle en Recent.

Het tabblad Aanbevolen toont u de locaties die ExpressVPN u aanbeveelt om verbinding mee te maken.

Het tabblad Alle laat de VPN serverlocaties per regio zien. U kunt de lijst uit- en inklappen door te tikken op en .

Het tabblad Recent heeft twee delen. “Onlangs verbonden” toont de drie meeste recente locaties waarmee u verbinding hebt gemaakt. “Favorieten” toont de locaties die u als favoriet hebt opgeslagen door te klikken op naast de naam van de locatie.

U kunt ook naar de gewenste serverlocatie zoeken met behulp van de zoekbalk. Typ in de zoekbalk de naam van de gewenste serverlocatie en dubbelklik vervolgens op de serverlocatie in de zoekresultaten om ermee te verbinden.

Nadat u de verbinding met de door u gekozen serverlocatie hebt verbroken kunt u teruggaan naar uw Smart Location (de locatie die voor de beste ervaring wordt aanbevolen) door te klikken op Smart Location.

Van VPN protocol wisselen

Belangrijk: Verbreek de VPN verbinding voordat u van protocol wisselt.

Een VPN protocol is de manier waarop uw apparaat verbinding maakt met een VPN server. Voor een optimale ervaring raadt ExpressVPN aan de protocoloptie Automatisch te gebruiken. Deze wordt standaard geselecteerd en kiest automatisch het protocol dat het beste bij uw netwerk past.

Overschakelen naar een ander protocol kan in bepaalde gevallen helpen hogere verbindingssnelheden te bereiken.

Om te wisselen naar een ander protocol:

Klik op en vervolgens op Voorkeuren…

Klik op het tabblad Protocol. Selecteer het protocol dat u wilt gebruiken.

Trackers en kwaadwillende websites blokkeren

De functie Threat Manager van ExpressVPN geeft u meer controle over wat bedrijven weten van u en van wat u online doet.

Veel van de apps en websites die u bezoekt houden uw activiteiten bij en delen die met andere bedrijven, ook met trackers, scammers en malware sites. Deze informatie wordt gebruikt om u meer gerichte reclame en content te sturen, meestal zonder dat u het weet of er toestemming voor hebt gegeven.

Threat Manager belet alle apps en websites die u bezoekt om te communiceren met de bedrijven die op onze zwarte lijst staan.

Om Threat Manager aan of uit te zetten:

Zorg dat u verbonden bent met de VPN en het protocol Automatisch of Lightway gebruikt. Klik op > Voorkeuren… > Threat Manager. Vink het vakje voor Trackers en kwaadwillende sites blokkeren aan of uit.

Klik op Opnieuw verbinden om de veranderingen toe te passen.

Snelkoppelingen toevoegen aan de ExpressVPN app

De snelkoppelingen functie verschijnt op uw ExpressVPN startscherm nadat u met de VPN verbinding hebt gemaakt. Dit verschijnt niet de allereerste keer, maar pas vanaf de tweede keer dat u verbindt.

Met snelkoppelingen kunt u handig en snel apps en websites openen direct vanuit ExpressVPN wanneer u verbonden bent. Als u regelmatig een aantal favoriete bestemmingen bezoekt na het verbinden met de VPN (bijvoorbeeld een bepaalde streamingdienst of sociaal netwerk) zorgt het toevoegen als snelkoppeling ervoor dat u niet elke keer terug hoeft naar het startscherm of de browser van uw apparaat om het te zoeken.

Om een app of website te openen klikt u op het pictogram ervan.

Als u minder dan vijf snelkoppelingen hebt geselecteerd kunt u er één toevoegen door te klikken op .

U kunt ook snelkoppelingen toevoegen of verwijderen door te klikken op ≡ en daarna te kiezen voor Voorkeuren > Snelkoppelingen.

Klik op om een snelkoppeling toe te voegen.

Selecteer vervolgens Snelkoppeling app toevoegen of Website link toevoegen om door te gaan.

Om een snelkoppeling te verwijderen selecteert u de snelkoppeling en klikt u op .

ExpressVPN starten en verbinden bij het opstarten

Om ExpressVPN te openen en ermee te verbinden bij het opstarten van uw Mac:

Klik in de ExpressVPN app op , daarna op Voorkeuren… > Algemeen. Vink onder Opstarten de vakjes aan voor het openen van ExpressVPN bij het opstarten en het verbinden met uw laatst gebruikte VPN locatie.

De VPN snelheidstest gebruiken

Als u de VPN snelheidstest wilt gebruiken moet u eerst de verbinding met de VPN verbreken.

Klik op en vervolgens op Snelheidstest.

In het scherm van de snelheidstest klikt u op Test uitvoeren. De test duurt een paar minuten.

Als de test klaar is kiest u de locaties met een HOGE Snelheidsindex, LAGE Latentie en HOGE Downloadsnelheid.

Split-tunneling gebruiken

Belangrijk: De split-tunneling functie is niet beschikbaar op macOS 11 en hoger.

Met de split-tunneling functie kunt u zelf beslissen welke apps de VPN gebruiken wanneer u met ExpressVPN verbonden bent.

Belangrijk: De verbinding met de VPN moet verbroken zijn om uw split-tunneling instellingen te veranderen.

Om uw split-tunneling instellingen te veranderen, klikt u op en gaat u naar Voorkeuren….

Vink het vakje aan in de Split-tunneling sectie en klik op Instellingen.

Nu kunt u verschillende opties voor split-tunneling selecteren. Vouw onderstaande lijsten uit om meer te leren over elke optie:

Alle apps gebruiken de VPN

Selecteer deze optie om ervoor te zorgen dat al uw apps de VPN gebruiken wanneer u met ExpressVPN verbonden bent.

Selecteer in het Split-tunneling menu Alle apps gebruiken de VPN en klik op OK.

(Het kiezen van deze optie heeft hetzelfde effect als het vinkje bij Split-tunneling weghalen in de vorige stap.)

Bepaalde apps mogen de VPN niet gebruiken

Met deze optie kunt u bepaalde apps instellen die de VPN niet gebruiken wanneer u met ExpressVPN verbonden bent. Om te kiezen welke apps de VPN niet gebruiken selecteert u Deze apps mogen de VPN niet gebruiken, daarna klikt u op . Vink het vakje aan naast elke app die u wilt uitsluiten van de VPN, klik daarna op Applicatie Selecteren. Klik op OK. Wanneer u met ExpressVPN verbonden bent gebruikt al het internetverkeer de VPN, behalve de geselecteerde app(s).

Alleen de geselecteerde apps mogen de VPN gebruiken

Met deze optie kunt u bepaalde apps kiezen de de VPN gebruiken. Om te kiezen welke apps de VPN gaan gebruiken selecteert u Alleen bepaalde apps mogen de VPN gebruiken, daarna klikt u op . Zet een vinkje in het vakje naast elke app die u met de VPN wilt beschermen, en klik daarna op Applicatie selecteren. Klik op OK.

Split-tunneling op uw Mac toestaan

N.B.: Onderstaande instructies werden getest op macOS Catalina (10.15.12).

Volg de stappen van de sectie hierboven, maar wanneer hiernaar gevraagd wordt klikt u op Systeemvoorkeuren openen.

U ziet een melding “Systeemextensie geblokkeerd.” Klik op OK.

In Systeemvoorkeuren klikt u op Toestaannaast Systeemsoftware van developer “ExpressVPN LLC” kan niet laden. Het kan zijn dat u op moet klikken en uw wachtwoord moet invoeren om iets te veranderen.

Nu kunt u teruggaan naar de ExpressVPN app en de split-tunneling instellingen veranderen.

DE DIEPTE IN: Meer lezen over de split-tunneling functie

Optioneel: De menubalk gebruiken

Als u de ExpressVPN app niet via het hoofdscherm van de app wilt bedienen, kunt u er ook voor kiezen om het te bedienen door de Menubalk te gebruiken. Het ExpressVPN statusmenu vindt u in de menubalk van Mac bovenaan uw scherm. Deze optie biedt u toegang tot bijna alle functies die beschikbaar zijn in het hoofdscherm van de app.

Om de app vanuit de Menubalk te bedienen, klik op en vervolgens op Voorkeuren…

Op het tabblad Geavanceerd kiest u Menubalk & Dock.

U kunt kiezen of u ExpressVPN wilt gebruiken vanuit zowel de Menubalk als het Dock, of enkel vanuit de Menubalk of het Dock.

De ExpressVPN browserextensie gebruiken

Klik vanuit uw app op , kies Voorkeuren…, en ga vervolgens naar het tabblad Browsers. Klik op Browserextensie. Klik op Browserextensie verkrijgen en volg de instructies op de pagina.

Belangrijk: U kunt de ExpressVPN browserextensie niet gebruiken zonder de ExpressVPN app.

Lees hier meer over de ExpressVPN browserextensie.

Toegang krijgen tot de printer en gedeelde mappen op een lokaal netwerk

Sommige gebruikers kunnen problemen ondervinden bij het benaderen van gedeelde mappen en printers op een LAN als zij met de VPN verbonden zijn.

Hulp bij toegang krijgen tot uw intranet, printer of gedeelde folder op uw ‘local area network’ (LAN).

Van taal wisselen in de ExpressVPN Mac app

Als u macOS 10.15 of hoger gebruikt, kunt u de taal van de ExpressVPN app veranderen.

NB: Oudere versies van macOS ondersteunen deze functie niet. Als u de ExpressVPN app in andere talen wilt gebruiken, kunt u de ExpressVPN browserextensies voor Chrome, Firefox of Edge gebruiken.

Ga op uw Mac naar Systeemvoorkeuren > Taal & Regio.

Klik op Apps. Klik dan op .

Bij Applicatie selecteert u ExpressVPN. Selecteer bij Taal uw voorkeurstaal. Klik op Toevoegen.

U wordt gevraagd om ExpressVPN opnieuw op te starten. Klik op Opnieuw opstarten.

U kunt nu ExpressVPN in uw voorkeurstaal gebruiken.

De app deïnstalleren

Om de app van uw Mac computer te verwijderen moet u eerst de app sluiten.

Open Terminal door te gaan naar Toepassingen > Gereedschap > Terminal.

Voer de volgende command uit: /Applications/ExpressVPN.app/Contents/Resources/uninstall.tool

Typ “ja” als dat gevraagd wordt en voer uw wachtwoord in om te bevestigen dat u de app van uw computer wilt verwijderen.

Sluit Terminal. ExpressVPN is nu van uw computer verwijderd.

