Denne veiledningen vil vise deg hvordan du konfigurerer ExpressVPN for Mac på macOS.

Denne appen krever 10.13 (High Sierra), 10.14 (Mojave), 10.15 (Catalina), 11 (Big Sur) eller 12 (Monterey) for å fungere. Bruk denne veiledningen for å finne macOS-versjonen din.

Last ned appen

Gå til kontosiden hos ExpressVPN. Hvis du blir bedt om det, oppgi påloggingsinformasjonen din for ExpressVPN og klikk på Logg inn.

Oppgi verifiseringkoden som er sendt til e-posten din.

Klikk på Last ned for Mac.

Hold dette nettleservinduet åpent. Du vil trenge aktiveringskoden for oppsett senere.

Få aktiveringskoden din

For å bruke ExpressVPN på Mac-maskinen din, vil du trenge aktiveringskoden din.

Klikk for å kopiere den til utklippstavlen din. Du vil bli bedt om å oppgi den senere.

Installer appen

Finn den nedlastede filen på datamaskinen din og åpne den. Et dialogvindu vil åpnes og si «Denne pakken vil kjøre et program for å finne ut om programvaren kan installeres». Klikk på Fortsett, og fortsett å klikke på Fortsett til du når installasjonstype-skjermen.

Etter å ha valgt installasjonsområde, klikk Installer.

Du vil KUN se det følgende vinduet om du har installert ExpressVPN på Macen din før. Hvis du ikke ser denne skjermen, hopp videre.

Velg Behold eksisterende konto hvis du reinstallerer ExpressVPN med den samme aktiveringskoden som før.

hvis du reinstallerer ExpressVPN med den som før. Velg Fjern eksisterende konto og la meg bytte til en annen konto om du bruker en ny aktiveringskode.

Velg ditt valg og klikk på Fortsett.

Vent til installasjonen er fullført, deretter klikk Lukk.

Konfigurer ExpressVPN

Etter at installasjonen er fullført, vil ExpressVPN-appen åpnes automatisk. Klikk på Logg inn.

Oppgi aktiveringskoden din. Dette er koden du kopierte til utklippstavlen tidligere. Du kan lime den inn ved å trykke på Kommando + V, eller ved å høyreklikke i det rektangulære feltet og klikke på Lim inn. Klikk så på Logg inn.

Hvis du blir spurt om å tillate ExpressVPN IKEv2 å legges til på dine VPN-konfigurasjoner, klikk Tillat for å fortsette.

Du vil bli spurt om du ønsker at ExpressVPN skal startes ved oppstart. Velg hva du foretrekker for å gå videre.

Til slutt vil du bli spurt om du ønsker å dele anonym diagnostikk med ExpressVPN. Dette hjelper ExpressVPN med å kontinuerlig forbedre sine produkter og tjenester. Velg din preferanse og gå videre.



Gratulerer! Du er nå klar til å få tilgang til våre mange VPN-serverlokasjoner.

Koble til en VPN-serverlokasjon

For å koble til en VPN-serverlokasjon, klikk . Som standard vil ExpressVPN foreslå den lokasjonen som tilbyr den best mulige opplevelsen for deg, kalt Smartlokasjon.

Så snart appen sier at du er «Tilkoblet», kan du begynne å surfe med frihet og sikkerhet!

Nedenfor din nåværende lokasjon vil du se en liste over appsnarveier. Snarveier lar deg åpne apper og nettsteder (som for videostrømming) raskt direkte fra ExpressVPN like etter at du har koblet til.

Lær hvordan du legger til snarveier her.

Merk: Med ett enkelt abonnement kan du koble til opptil fem enheter samtidig. Hvis du prøver å koble til mer enn fem enheter samtidig, vil du se denne skjermen:

Koble fra VPN-serverlokasjonen

For å koble fra VPN-serverlokasjonen, klikk .

Du er frakoblet når det står «Ikke tilkoblet» på skjermen.

Velge en annen VPN-serverlokasjon

For å velge en annen VPN-serverlokasjon, klikk for å få tilgang til listen over VPN-lokasjoner.

For å koble til en annen serverlokasjon, dobbeltklikk på lokasjonen.

Listen over VPN-lokasjoner har tre faner: anbefalte, alle og nylige.

Anbefalte-fanen viser deg ExpressVPNs toppvalg for deg å koble deg til.

Alle-fanen lister opp VPN-serverlokasjoner etter region. Du kan utvide eller trekke sammen listene ved å klikke på og .

Nylige-fanen har to deler. Nylig tilkoblet viser de tre seneste lokasjonene du koblet deg til. Favoritter viser de lokasjonene du har lagret som favoritter ved å klikke på ved siden av lokasjonsnavnet.

Du kan også søke etter din ønskede serverlokasjon ved å bruke søkefeltet. Skriv inn navnet på din ønskede serverlokasjon i søkefeltet, og dobbeltklikk så på serverlokasjonen i søkeresultatet for å koble til den.

Etter å ha koblet fra en serverlokasjon du valgte, kan du gå tilbake til din smartlokasjon (lokasjonen som er anbefalt for deg for den beste opplevelsen) ved å klikke på smartlokasjon.

Bytte til en annen VPN-protokoll

Viktig: Koble fra VPN-et før du bytter til en annen protokoll.

VPN-protokoller er metodene enheten din benytter for å koble til en VPN-server. For den beste opplevelsen anbefaler ExpressVPN å bruke alternativet Automatisk. Dette velges som standard og velger automatisk den protokollen som passer best for nettverket ditt.

I noen tilfeller kan det å bytte til en annen protokoll hjelpe deg med å oppnå raskere tilkoblingshastigheter.

For å bytte til en annen protokoll:

Klikk , klikk så på Valg …

Klikk på Protokoll-fanen. Velg den protokollen du ønsker å bruke, og klikk OK.

Blokker sporere og ondsinnede nettsteder

ExpressVPNs Threat Manager-funksjon gir deg mer kontroll over hva selskaper vet om deg og hva du gjør på nettet.

Mange av appene og nettstedene du besøker registrerer og deler aktiviteten din med tredjepartsselskaper, inkludert sporere, svindlere og nettsider med skadelig programvare. Denne informasjonen brukes til å vise deg mer målrettede annonser og innhold, vanligvis uten din viten eller tillatelse.

Threat Manager forhindrer alle apper og nettsteder du besøker på enheten din i å kommunisere med tredjepartsselskapene på blokkeringslisten vår.

Slik aktiverer eller deaktiverer du Threat Manager:

Koble til VPN-et og bruk Lightway eller den Automatiske protokollen. Klikk > Valg … > Threat Manager. Merk eller avmerk boksen for Blokker sporere og ondsinnede nettsteder.

Klikk Koble til på nytt for å bruke endringene.

Hvordan legge til snarveier i ExpressVPN-appen

Snarveier-funksjonen vises på ExpressVPN startskjermbilde etter at du har koblet til VPN-et. Snarveier vil ikke vises første gang du kobler til, men vil vises fra din andre tilkobling og videre.

Snarveier lar deg hendig og raskt åpne apper og nettsteder direkte fra ExpressVPNs app hver gang du er tilkoblet. Hvis du regelmessig besøker en håndfull favorittsteder etter å ha koblet til VPN-et – en bestemt strømmetjeneste eller sosialt nettverk, for eksempel – trenger du ikke å bytte tilbake til enhetens startskjermbilde eller nettleser for å finne det hver gang om du legger det til i snarveier.

Klikk på ikonet for å åpne en app eller et nettsted.

Hvis du har valgt færre enn fem snarveier, kan du legge til en ved å klikke på startskjermen.

Du kan også legge til eller fjerne snarveier ved å klikke , og så velge Valg > Snarveier.

Klikk for å legge til en snarvei.

Velg så Legg til appsnarvei eller Legg til nettstedlenke for å gå videre.

For å fjerne en snarvei, velg snarveien og klikk så på .

Åpne og koble til ExpressVPN ved oppstart

For å åpne og koble til ExpressVPN når du starter opp Macen din:

I ExpressVPN-appen, klikk , klikk så på Valg > Generelt. Under Oppstart, huk av boksene for å åpne ExpressVPN ved oppstart og koble til din sist brukte VPN-lokasjon.

Bruke VPN-hastighetstesten

For å bruke VPN-hastighetstesten, må du være frakoblet VPN-et.

Klikk , og klikk så på hastighetstest.

I hastighetstestvinduet, klikk på kjør test. Testen vil ta et par minutter å kjøre.

Etter at testen er fullført, velger du lokasjoner med HØY hastighetsindeks, LAV forsinkelse og HØY nedlastingshastighet.

Bruke delt tunnelering

Viktig: Delt tunnelering-funksjonen er ikke tilgjengelig på macOS 11 og nyere.

Delt tunnelering lar deg velge hvilke apper som skal bruke VPN-et når du er tilkoblet ExpressVPN.

Viktig: Du må være frakoblet VPN-et for å endre innstillingene for delt tunnelering.

For å endre innstillingene for delt tunnelering, klikk og gå til valg …

Huk av i boksen i delt tunnelering-delen og klikk på innstillinger.



Derfra kan du velge ulike alternativer for delt tunnelering. Utvid listen nedenfor for å lese om de ulike valgene.

Bruk VPN for alle apper

Å velge dette alternativet vil få alle appene dine til å bruke VPN-et når du er tilkoblet ExpressVPN. I Delt tunnelering-menyen, velg Bruk VPN for alle apper, og klikk så OK. (Å velge dette alternativet er det samme som å avmerke boksen for Delt tunnelering i det forrige steget.)

Ikke tillat valgte apper å bruke VPN

Dette alternativet lar deg sette bestemte apper til å ikke bruke VPN-et når du er tilkoblet ExpressVPN. For å velge hvilke apper som ikke skal bruke VPN-et, velg Ikke tillat valgte apper å bruke VPN, og klikk så på . Huk av i boksen ved siden av hver app du vil ekskludere fra VPN-et, og klikk så Velg program. Klikk OK. Når du er tilkoblet ExpressVPN, vil all internettrafikk utenom de valgte appene bruke VPN-et.

Tillat kun valgte apper å bruke VPN

Dette alternativet lar deg velge bestemte apper som skal bruke VPN-et. For å velge hvilke apper som skal bruke VPN-et, velg Tillat kun valgte apper å bruke VPN, og klikk så på . Huk av i boksen ved siden av hver app du vil ekskludere fra VPN-et, og klikk så Velg program. Klikk OK

Aktivere delt tunnelering på Macen din

Viktig: Instruksjonene nedenfor var testet på macOS Catalina (10.15.12).

Følg stegene over i denne seksjonen, men når du blir bedt om det, klikk på åpne systemvalg.

Du vil se en melding for «systemutvidelse blokkert». Klikk på OK.

I systemvalg, klikk på tillat ved siden av Systemprogramvare fra utvikler «ExprsVPN LLC» ble blokkert fra å lastes. Du vil kanskje måtte klikke på og oppgi passordet ditt for å gjøre endringer.

Du kan nå gå tilbake til ExpressVPN-appen og endre innstillingene for delt tunnelering.

I DYBDEN: Les mer om delt tunnelering-funksjonen

Valgfritt: Bruke menylinjen

Hvis du ikke ønsker å bruke ExpressVPN-appen via dens hovedvindu, kan du velge å bruke menylinjen i stedet. ExpressVPNs statusmeny er i Macens menylinje øverst på skjermen, og gir deg tilgang til nesten alle funksjonene som er tilgjengelige i appens hovedvindu.

For å operere appen fra menylinjen: Klikk og så på valg …

I avansert-fanen, velg menylinje og dock.

Du kan velge om du ønsker å bruke ExpressVPN fra både menylinjen og docken, fra kun menylinjen eller kun docken.

Bruke ExpressVPNs nettleserutvidelse

Fra appen din, klikk , velg valg … og gå så til nettlesere-fanen. Klikk på hent nettleserutvidelse og følg instruksjonene på siden.

Viktig: Du kan ikke bruke ExpressVPNs nettleserutvidelse uten ExpressVPN-appen.

Les mer om ExpressVPNs nettleserutvidelser her.

Tilgang til skriver og delte mapper på lokalnett

Noen brukere kan ha problemer med å få tilgang til delte mapper og skrivere på det lokale nettverket mens de er tilkoblet VPN-et.

Feilsøk problemer med tilgang til intranett, skriver eller delte mapper på lokalnett (LAN).

Bytte språk i ExpressVPNs Mac-app

Hvis du bruker macOS 10.15 eller senere, kan du endre språket i ExpressVPN-appen.

Merk: Eldre macOS-versjoner støtter ikke denne funksjonen. Hvis du vil bruke ExpressVPN-appen på andre språk, kan du bruke nettleserutvidelser for Chrome, Firefox og Edge.

På Macen din, gå til Systemvalg > Språk og region.

Klikk på Programmer. Deretter klikk .

For Program, velg ExpressVPN. For språk kan du velge ditt foretrukne språk. Klikk Legg til.



Du vil bli bedt om å starte ExpressVPN på nytt. Klikk Start på nytt nå.



Du kan nå bruke ExpressVPN på ditt foretrukne språk.

Avinstallere appen

For å fjerne appen fra Macen din, må du først lukke appen.

Åpne Terminal ved å gå til Programmer > Verktøy > Terminal

Kjør denne kommandoen: /Applications/ExpressVPN.app/Contents/Resources/uninstall.tool

Skriv inn «yes» når du blir spurt, skriv så inn passordet ditt for å bekrefte at du ønsker å fjerne appen fra datamaskinen din.

Lukk Terminal. ExpressVPN har blitt fjernet fra maskinen din.

