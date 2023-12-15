Cihazınız için VPN'e veya DNS'e mi ihtiyacınız var? Hemen ExpressVPN Edinin

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ExpressVPN’in gelişmiş koruması, siz ve aileniz için ek güvenlik özellikleri sunmaktadır. Etkinleştirildiğinde, işgalci reklamların, takipçilerin, zararlı sitelerin ve yetişkin içeriklerinin gösterilmesini engelleyebilir.

Tüm uygulamaların ve internette gezinme oturumlarının engel listelerimizdeki üçüncü taraflarla iletişim kurmalarını engellemek için kullanıcının cihazında bir DNS tabanlı trafik engelleyici çalıştırıyoruz. Bu yaklaşım, trafik engelleyiciyi sunucu tarafında çalıştırmaktan daha kolay ve daha güvenlidir.

Gelişmiş koruma özellikleri arasında Threat Manager, bir reklam engelleyici ve ebeveyn kontrolü yer alıyor ve bu özellikler Android, iOS, Mac, Windows ve Linux için ExpressVPN uygulamasının yanı sıra ExpressVPN Aircove‘da mevcuttur.

Önemli: Gelişmiş koruma özellikleri yalnızca VPN açıkken ve Lightway protokolü kullanılırken çalışır. Bu özellikleri VPN’i açmadan kullanmak isteyen kullanıcılar bunu Aircove üzerinden gerçekleştirebilir.

Gelişmiş koruma özellikleri nedir?

Gelişmiş koruma; Threat Manager, reklam engelleme ve ebeveyn kontrolü içeren bir güvenlik ayarları grubudur.

Threat Manager

Uygulamaların ve ziyaret ettiğiniz web sitelerinin birçoğu aktivitenizin kaydını tutar ve bunları takipçiler, dolandırıcılar ve zararlı siteler dâhil olmak üzere, üçüncü taraf şirketlerle paylaşırlar.

Threat Manager, hangi şirketin internet üzerinde ne yaptığınızı bildiği konusunda daha fazla kontrol sağlar. Tüm uygulamaların ve ziyaret ettiğiniz web sitelerinin çevrimiçi aktivitelerinizi takip etmelerini önlemenin yanı sıra, sizi casus yazılımlarından ve oltalama alanlarından korumak için zararlı web sitelerini de engeller.

Threat Manager, Aircove’un yanı sıra Android, iOS, Windows, Mac ve Linux için ExpressVPN uygulamalarında mevcuttur.

Reklam engelleyici

Reklam engelleyici, web’de gezinirken size çoğu reklamın gösterilmesini engeller.

Reklam engelleyici şu anda Aircove’un yanı sıra Android, iOS, Mac, Windows ve Linux için ExpressVPN uygulamalarında mevcuttur.

Ebeveyn kontrolü

ExpressVPN’in ebeveyn kontrolü ile, çocuğunuz dâhil herkesin yetişkin sitelerine erişmelerini engelleyebilirsiniz.

Yetişkin sitesi engel listemiz, bilinen yetişkin sitelerinin herkese açık ve açık kaynaklı listelerden oluşturulmuştur. Bu engel listelerini, en yeni tehditlere karşı korunmanız için düzenli olarak inceliyor ve güncelliyoruz.

Ek olarak, Aircove için ebeveyn kontrolü, interneti belirli zamanlarda engellemenizi sağlıyor. Bu, çocukların çevrimiçi sürelerini azaltmak için çok yardımcı olur.

Ebeveyn kontrolü, Aircove’un yanı sıra Android, iOS, Mac, Windows ve Linux için ExpressVPN uygulamalarında mevcuttur.

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Gelişmiş koruma özellikleri nasıl etkinleştirilir (veya devre dışı bırakılır)

Gelişmiş koruma özellikleri, varsayılan olarak devre dışıdır. Etkinleştirmek için, cihazınıza yönelik talimatları izleyin:

Windows

VPN’e bağlanın ve Otomatik veya Lightway protokolünü kullanın. > Seçenekler > Gelişmiş Koruma‘ya tıklayın. Kutuları işaretleyin. Yardıma mı ihtiyacınız var? . En başa dön

Android

VPN’e bağlanın ve Otomatik veya Lightway protokolünü kullanın. Seçenekler > Ayarlar > Gelişmiş Koruma‘ya dokunun. Ayarı açın. Yardıma mı ihtiyacınız var? . En başa dön

Mac

VPN’in bağlı olmadığından emin olun. > Tercihler… > Gelişmiş Koruma‘ya tıklayın. İhtiyacınıza göre, gelişmiş koruma özelliklerinin kutularını işaretleyin veya işaretlerini kaldırın. Değişiklikleri uygulamak için VPN’e tekrar bağlanın. Yardıma mı ihtiyacınız var? . En başa dön

iOS

VPN’e bağlanın ve Otomatik veya Lightway protokolünü kullanın. Seçenekler > Ayarlar > Gelişmiş Koruma‘ya dokunun. Ayarı açın. Yardıma mı ihtiyacınız var? . En başa dön

Aircove

Bir cihaz grubunda simgesini seçin. Gelişmiş Koruma‘yı seçin. Ayarı açın veya kapatın. Kaydet‘i seçin. Yardıma mı ihtiyacınız var? . En başa dön

Linux

Tüm gelişmiş koruma özelliklerini aynı anda etkinleştirmek için: Terminal penceresini açın. VPN’e bağlı olduğunuzdan ve Otomatik veya Lightway protokolünü kullandığınızdan emin olun. Tüm gelişmiş koruma özelliklerini etkinleştirmek için şu komutu girin:

expressvpn preferences set block_all true

Tüm gelişmiş koruma özelliklerini devre dışı bırakmak için şu komutu girin:

expressvpn preferences set block_all off Onaylamak için Enter tuşuna basın. Her bir gelişmiş koruma özelliğini tek tek etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz: Takipçileri engelleyin Terminal penceresini açın. VPN’e bağlı olduğunuzdan ve Otomatik veya Lightway protokolünü kullandığınızdan emin olun. Takipçileri engellemek için şu komutu girin:

expressvpn preferences set block_trackers true

Devre dışı bırakmak için şu komutu girin:

expressvpn preferences set block_trackers off Onaylamak için Enter tuşuna basın. Zararlı siteleri engelleyin Terminal penceresini açın. VPN’e bağlı olduğunuzdan ve Otomatik veya Lightway protokolünü kullandığınızdan emin olun. Zararlı siteleri engellemek için şu komutu girin:

expressvpn preferences set block_malicious true

Devre dışı bırakmak için şu komutu girin:

expressvpn preferences set block_malicious off Onaylamak için Enter tuşuna basın. Reklamları engelleyin Terminal penceresini açın. VPN’e bağlı olduğunuzdan ve Otomatik veya Lightway protokolünü kullandığınızdan emin olun. Reklam engelleyiciyi etkinleştirmek için şu komutu girin:

expressvpn preferences set block_ads true

Devre dışı bırakmak için şu komutu girin:

expressvpn preferences set block_ads off Onaylamak için Enter tuşuna basın. Yetişkin sitelerini engelleyin Terminal penceresini açın. VPN’e bağlı olduğunuzdan ve Otomatik veya Lightway protokolünü kullandığınızdan emin olun. Yetişkin sitelerini engellemek için şu komutu girin:

expressvpn preferences set block_adult true

Devre dışı bırakmak için şu komutu girin:

expressvpn preferences set block_adult off Onaylamak için Enter tuşuna basın. Yardıma mı ihtiyacınız var? . En başa dön