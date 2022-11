Precisa de uma VPN para Mac? Assine a ExpressVPN Agora

Este tutorial mostrará como configurar o aplicativo ExpressVPN para Mac.

O aplicativo requer 10.13 (High Sierra), 10.14 (Mojave), 10.15 (Catalina), 11 (Big Sur) ou 12 (Monterey) para ser utilizado. Para descobrir qual versão macOS você está usando, consulte este guia.

Baixar o aplicativo

Vá para o painel da conta da ExpressVPN. Se solicitado, insira suas credenciais ExpressVPN e clique em Fazer Login.

Digite o código de verificação que é enviado para o seu email.

Clique em Baixar para Mac.

Mantenha esta janela do navegador aberta. Você precisará do código de ativação para a configuração posterior.

Obter seu código de ativação

Para usar a ExpressVPN no seu computador Mac, você precisará do seu código de ativação.

Clique no código de ativação na caixa para copiar para a área de transferência. Você será solicitado a fornecê-lo mais tarde.

Instalar o aplicativo

Encontre o arquivo que você baixou no seu computador e abra-o. Uma janela será exibida, dizendo, “O pacote executará um programa para determinar se o software pode ser instalado”. Clique em Continuar e continue clicando em Continuar até você chegar à tela “Tipo de Instalação”.

Depois de selecionar o destino de instalação, clique em Instalar.

Você verá a seguinte janela SOMENTE se tiver instalado a ExpressVPN no seu Mac antes. Se você não vir essa tela, pule esta etapa.

Selecione Manter conta existente se você estiver reinstalando a ExpressVPN com o mesmo código de ativação de antes .

. Selecione Remover conta existente e permitir que eu mude para outra conta se você estiver usando um novo código de ativação.

Selecione sua preferência e clique em Continuar.

Espere a instalação ser concluída. Então, clique em Fechar.

Configurar a ExpressVPN

Após a conclusão da instalação, o aplicativo ExpressVPN será aberto automaticamente. Clique em Fazer Login.

Insira seu código de ativação. Este é o código que você copiou para sua área de transferência antes. Você pode colá-lo pressionando Command + V, ou clicando com o botão direito do mouse no campo retangular e clicando em Colar. Então, clique em Fazer Login.

Se você for solicitado a permitir que ExpressVPN IKEv2 seja adicionado em nossas configurações de VPN, clique em Permitir para continuar.

Você será soliciatado se deseja que a ExpressVPN seja iniciada na inicialização. Selecione sua preferência para continuar.

Finalmente, você será perguntado se deseja compartilhar diagnósticos anônimos com a ExpressVPN. Isso ajuda a ExpressVPN a melhorar continuamente seus produtos e serviços. Selecione sua preferência e continue.

Parabéns! Agora você está pronto para acessar nossas inúmeras localizações de servidor VPN.

Conectar a uma localização de servidor VPN

Para se conectar a uma localização de servidor VPN, clique no botão Ligar. Por padrão, a ExpressVPN irá sugerir a localização que fornece a melhor experiência para você, chamada de Localização Inteligente.

Após ver a mensagem Conectada na tela do aplicativo, você pode começar a navegar com liberdade e segurança!

Abaixo da sua localização atual, você verá uma lista de atalhos de aplicativos. Os atalhos permitem que você inicie aplicativos e sites rapidamente (por exemplo, para streaming de vídeo) diretamente da ExpressVPN logo após estar conectado.

Saiba mais sobre como adicionar atalhos.

Nota: “Com uma assinatura, você pode conectar até cinco dispositivos à VPN ao mesmo tempo.” Se você tentar conectar mais de cinco dispositivos simultaneamente, verá esta tela:

Desconectar da localização de servidor VPN

Para se desconectar da localização de servidor VPN, clique no no botão Ligar.

Você saberá que está desconectado quando a tela disser “Não conectada“.

Escolher uma localização de servidor VPN diferente

Para escolher uma localização diferente do servidor VPN, clique para acessar a lista de localizações de VPN.

Para conectar-se a um local de servidor, clique duas vezes sobre a localização.

A lista de localizações VPN possui três abas: Recomendadas, Todas, e Recentes.

A aba Recomendada mostra as principais opções da ExpressVPN para que você possa se conectar.

A aba Todas lista a localização dos servidores VPN por região. Você pode expandir e comprimir as listas clicando em e .

A aba Recentes tem duas seções. Recentemente Conectadas mostra as três localizações mais recentes aos quais você se conectou. Favoritas mostra os locais que você salvou como favoritos, clicando em ao lado do nome da localização.

Você também pode pesquisar a localização de seu servidor desejado usando a barra de pesquisa. Dentro da barra de busca, digite o nome da localização de seu servidor desejado e depois clique duas vezes na localização do servidor nos resultados da busca para se conectar a ela.

Após desconectar-se de uma localização de servidor selecionada, você pode retornar a sua Localização Inteligente (a localização recomendada para uma experiência ótima) clicando em Localização Inteligente.

Mudar para um protocolo VPN diferente

Importante: Desconecte-se da VPN antes de mudar para outro protocolo.

Os protocolos VPN são os métodos pelos quais seu dispositivo se conecta a um servidor VPN. Para obter a melhor experiência, ExpressVPN recomenda o uso da opção de protocolo Automático. Isso é selecionado por padrão e escolhe automaticamente o protocolo mais apropriado para sua rede.

Em alguns casos, mudar para um protocolo diferente pode ajudar você a obter velocidades de conexão maiores.

Para mudar para um protocolo diferente:

Clique em , então clique em Preferências….

Na guia Protocolo, selecione o protocolo que você deseja usar.

Bloquear rastreadores e sites maliciosos

O recurso Threat Manager da ExpressVPN lhe dá mais controle sobre o que as empresas sabem sobre você e o que você faz online.

Muitos aplicativos e sites que você visita mantém registros e compartilham suas atividades com empresas de terceiros, incluindo rastreadores, golpistas e sites maliciosos. Estas informações são utilizadas para direcionar publicidade e conteúdo, geralmente sem o seu conhecimento ou consentimento.

O Threat Manager previne que todos os aplicativos e sites que você visita em seu dispositivo se comuniquem com empresas de terceiros que estejam na nossa lista de bloqueio.

Para habilitar ou desabilitar o Threat Manager:

Garanta que você está conectado à VPN e utilizando os protocolos Automático ou Lightway Clique em > Preferências… > Threat Manager. Marque ou desmarque o campo para Bloquear rastreadores e sites maliciosos

Clique em Reconectar para aplicar as alterações.

Leia mais sobre o Threat Manager da ExpressVPN.

Como adicionar atalhos ao aplicativo ExpressVPN

O recurso de atalhos aparece na tela inicial da ExpressVPN depois que você se conecta à VPN. Ele não aparecerá na primeira vez que você se conectar, mas aparecerá na segunda conexão.

Os atalhos permitem que você abra aplicativos e sites de forma conveniente e rápida diretamente do app ExpressVPN sempre que estiver conectado. Se você visita regularmente alguns destinos favoritos depois de se conectar à VPN, um serviço de streaming específico ou uma rede social, por exemplo, adicioná-lo como um atalho evita que você tenha que voltar para a tela inicial do navegador ou do dispositivo para encontrá-lo de novo.

Para iniciar um aplicativo ou site, clique em seu ícone.

Se você tiver menos de cinco atalhos selecionados, poderá adicionar um clicando em na tela principal.

Você também pode adicionar ou remover atalhos clicando em e selecionando Preferências > Atalhos.

Clique em para adicionar um atalho.

Em seguida, selecione Adicionar atalho de aplicativo ou Adicionar link de site para continuar.

Para remover um atalho, destaque-o e clique em .

Lançar e conectar a ExpressVPN na inicialização

Para iniciar e conectar a ExpressVPN ao inicializar o seu Mac:

, clique em No app ExpressVPN, clique emclique em Preferências > Geral. Em Inicialização, marque as caixas para iniciar a ExpressVPN na inicialização e conectar-se à sua última localização VPN usada.

Usar o Teste de Velocidade de VPN

Para usar o Teste de Velocidade da VPN, você deve estar desconectado da VPN.

Clique em , então clique no Teste de Velocidade.

Na tela Teste de Velocidade, clique em Executar Teste. O teste levará alguns minutos para ser executado.

Após o término do teste, selecione as localizações com Índice de Velocidade ALTO, Latência BAIXA e Velocidade de Download ALTA.

Usar o túnel dividido (split tunneling)

Importante: O recurso túnel dividido (split tunneling) não está disponível no macOS 11 e superior.

O recurso túnel dividido permite que você decida quais aplicativos usam a VPN quando você está conectado à ExpressVPN.

Importante: Você deve estar desconectado da VPN para alterar suas configurações de túnel dividido .

Para alterar suas configurações de túnel dividido, clique em e vá para Preferências….

Marque a caixa na seção Túnel Dividido (Split Tunneling) e clique em Configurações.

A partir daí, você pode selecionar diferentes opções de túnel dividido. Expanda a lista abaixo para saber mais sobre cada opção:

Todos os aplicativos usam a VPN

Selecionar esta opção fará com que todos os seus aplicativos usem a VPN quando você estiver conectado à ExpressVPN. No menu Túnel Dividido (Split Tunneling), selecione Todos os aplicativos usam a VPN e clique em OK (Selecionar esta opção é o mesmo que desmarcar a caixa para Túnel Dividido (Split Tunneling) na etapa anterior.)

Não permitir que aplicativos selecionados usem a VPN

Esta opção permite que você defina determinados aplicativos para não usar a VPN quando estiver conectado à ExpressVPN. Para escolher quais aplicativos não usarão a VPN, selecione Não permitir que aplicativos selecionados usem a VPN e clique em Marque a caixa ao lado de cada aplicativo que deseja excluir da VPN e clique em Selecionar aplicativo. Clique em OK. Quando você estiver conectado à ExpressVPN, todo o tráfego da Internet, exceto para os aplicativos selecionados, usará a VPN.

Permitir que apenas os aplicativos selecionados usem a VPN

Esta opção permite que você selecione certos aplicativos para usar a VPN. Para escolher quais aplicativos usarão a VPN, selecione Permitir que apenas aplicativos selecionados usem a VPN e clique em . Marque a caixa ao lado de cada aplicativo que deseja proteger com a VPN e clique em Selecionar aplicativo. Clique em OK.

Habilitar o túnel dividido (split tunneling) no seu Mac

Importante: As instruções abaixo foram testadas no macOS Catalina (10.15.12).

Siga as etapas acima nesta seção, mas, quando solicitado, clique em Abrir Preferências do Sistema.

Você verá uma notificação para “Extensão de Sistema Bloqueada”. Clique em OK.

Em Preferências do Sistema, clique em Permitir ao lado de Software do sistema do desenvolvedor “ExprsVPN LLC” foi bloqueado no carregamento. Agora, talvez seja preciso clicar em e inserir sua senha para fazer alterações.

Agora você poderá voltar ao aplicativo e alterar as configurações de túnel dividido.

EM PROFUNDIDADE: Saiba mais sobre o recurso túnel dividido

Opcional: Usar a barra de menus

Se você não quiser usar o aplicativo ExpressVPN pela janela principal, você pode optar por operá-lo usando a Barra de Menus. O menu de status da ExpressVPN está na barra de menus do Mac, na parte superior da tela, e oferece acesso a quase todas as funções disponíveis na janela principal do aplicativo.

Para operar o aplicativo na Barra de Menus: Clique no ícone Barra de Menus da ExpressVPN e então clique em Preferências….

Na guia Avançado selecione Barra de Menus e Dock.

Você pode selecionar se deseja usar a ExpressVPN com a Barra de Menus e o Dock, apenas a Barra de Menus ou apenas o Dock.

Usar a extensão ExpressVPN para navegador

No seu aplicativo, clique em , selecione Preferências…, então vá para a guia Navegadores. Clique em Obter Extensão para Navegador e siga as instruções na página.

Importante: Você não pode usar a extensão ExpressVPN para navegador sem o aplicativo ExpressVPN.

Saiba mais sobre a extensão ExpressVPN para navegador aqui

Acessar impressoras e pastas compartilhadas na rede local

Alguns usuários podem ter problemas ao acessar pastas compartilhadas e impressoras na LAN enquanto estiverem conectados à VPN.

Resolver problemas ao acessar sua intranet, impressora, pastas compartilhadas na sua rede local (LAN).

Alterar o idioma no aplicativo ExpressVPN Mac

Se você estiver usando o macOS 10.15 ou posterior, pode alterar o idioma do aplicativo ExpressVPN.

Nota: Versões mais antigas do macOS não oferecem suporte a esse recurso. Se você quiser usar o app ExpressVPN em outros idiomas, pode usar as extensões do navegador ExpressVPN para Chrome, Firefox e Edge.

No seu Mac, vá para Preferências do Sistema > Idioma e Região.

Clique em Aplicativos. Em seguida, clique em .

Para Aplicativo, selecione ExpressVPN. Para idiomas, selecione seu idioma preferido. Clique em Adicionar.

Você será solicitado a reiniciar o ExpressVPN. Clique em Reiniciar agora.

Agora você pode usar a ExpressVPN em seu idioma preferido.

Desinstalar o aplicativo

Para remover o aplicativo do seu computador Mac, você deve primeiro fechar o aplicativo.

Abra o Terminal indo para Aplicativos > Utilitários > Terminal

Execute este comando: /Applications/ExpressVPN.app/Contents/Resources/uninstall.tool

Digite “sim” quando solicitado, insira sua senha para confirmar que você deseja remover o aplicativo do seu computador.

Feche o terminal. A ExpressVPN foi removida do seu computador.

