ExpressVPN’in gelişmiş koruma özellikleri olumsuz etkileri engelleyen Threat Manager, reklam engelleme ve ebeveyn denetimlerini içeren bir ayar grubudur. Etkinleştirildiğinde, daha güvenli bir çevrimiçi deneyim için reklamları, izleyicileri, kötü amaçlı siteleri ve yetişkin sitelerini engelleyebilirsiniz.
Bu özellikler, cihazınızdaki uygulamaların ve web sitelerinin, engelleme listelerimizdeki bilinen kötü amaçlı yazılım siteleri, izleyiciler ve yetişkin siteleri ile iletişim kurmasını engelleyerek çalışır. Engelleme yerel olarak gerçekleşir ve engellenen alanlar cihazınızdan çıkmaz.
Engelleme listelerimiz, bilinen reklamlar, izleyiciler, yetişkin siteleri ve kötü amaçlı barındırıcıların aşağıdaki açık kaynaklı listelerinden derlenmiştir. Engelleme listelerimizi haftada bir güncelleriz ve engellediğimiz reklamların kapsamını geliştirmeye devam edeceğiz. Ayrıca, Destek ile iletişime geçerek bize reklamları bildirebilirsiniz, bu durumu engellemeyi değerlendireceğiz.
Reklamlar
AdAway
Tiuxo hostlist – reklamlar
yoyo.org
anudeepND reklam sunucu listesi
hostsVN reklam listesi
Trackerlar
FadeMind’in 2o7 Ağ İzleyicileri
Geoffrey Frogeye’in Birinci Taraf İzleyicileri
hkamran80 PiHole SmartTV’ler için Blok Listesi
Perflyst PiHole SmartTV’ler için Blok Listesi
Yetişkin siteleri
hostsVN yetişkin alan adı engelleme host dosyası
Sinfonietta’nın pornografik siteleri engelleme host dosyası
Sinfonietta’nın şiddet içerikli siteleri engelleme host dosyası
Tiuxo hostlist – pornografi
Kötü amaçlı siteler
URLHaus, kötü amaçlı URL’leri paylaşmayı amaçlayan abuse.ch projesidir.
DigitalSide Threat-Intel kötü amaçlı domainler listesi
FadeMind’in Riskli Hostları
FadeMind’in Spam
Hoshsadiq’in tarayıcı tabanlı kripto madenciliği listesi
Mandiant APT1 Raporu
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