ExpressVPN’in gelişmiş koruma özellikleri olumsuz etkileri engelleyen Threat Manager, reklam engelleme ve ebeveyn denetimlerini içeren bir ayar grubudur. Etkinleştirildiğinde, daha güvenli bir çevrimiçi deneyim için reklamları, izleyicileri, kötü amaçlı siteleri ve yetişkin sitelerini engelleyebilirsiniz.

Bu özellikler, cihazınızdaki uygulamaların ve web sitelerinin, engelleme listelerimizdeki bilinen kötü amaçlı yazılım siteleri, izleyiciler ve yetişkin siteleri ile iletişim kurmasını engelleyerek çalışır. Engelleme yerel olarak gerçekleşir ve engellenen alanlar cihazınızdan çıkmaz.

Engelleme listelerimiz, bilinen reklamlar, izleyiciler, yetişkin siteleri ve kötü amaçlı barındırıcıların aşağıdaki açık kaynaklı listelerinden derlenmiştir. Engelleme listelerimizi haftada bir güncelleriz ve engellediğimiz reklamların kapsamını geliştirmeye devam edeceğiz. Ayrıca, Destek ile iletişime geçerek bize reklamları bildirebilirsiniz, bu durumu engellemeyi değerlendireceğiz.

Reklamlar

AdAway

Tiuxo hostlist – reklamlar

yoyo.org

anudeepND reklam sunucu listesi

hostsVN reklam listesi

Trackerlar

FadeMind’in 2o7 Ağ İzleyicileri

Geoffrey Frogeye’in Birinci Taraf İzleyicileri

hkamran80 PiHole SmartTV’ler için Blok Listesi

Perflyst PiHole SmartTV’ler için Blok Listesi

Yetişkin siteleri

hostsVN yetişkin alan adı engelleme host dosyası

Sinfonietta’nın pornografik siteleri engelleme host dosyası

Sinfonietta’nın şiddet içerikli siteleri engelleme host dosyası

Tiuxo hostlist – pornografi

Kötü amaçlı siteler

URLHaus, kötü amaçlı URL’leri paylaşmayı amaçlayan abuse.ch projesidir.

DigitalSide Threat-Intel kötü amaçlı domainler listesi

FadeMind’in Riskli Hostları

FadeMind’in Spam

Hoshsadiq’in tarayıcı tabanlı kripto madenciliği listesi

Mandiant APT1 Raporu

Önemli: Gelişmiş koruma yalnızca kaynak engelleme listelerinde tanımlanan izleyicileri, kötü amaçlı siteleri, reklamları ve yetişkin sitelerini engeller. Lütfen çevrimiçi gizliliğinizi ve güvenliğinizi korumak için en iyi uygulamaları takip etmeye devam edin.

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