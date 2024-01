Yaşamın giderek artan maliyeti ve diğer global zorluklar, başka bir ülkeye taşınmayı bazı kişiler için daha cazip bir seçenek hâline getirdi.

Yaşamak için en iyi yer neresidir? Araştırmamız, yaşamın çeşitli aşamaları için en iyi yerleri ortaya koydu:

Genç profesyoneller ve uzaktan çalışanlar için en iyi ülkeler: BAE, Almanya, Estonya ve Bali’deki şehirler renkli bir yaşam tarzı, güçlü bir teknoloji alanı ve göreceli olarak düşük bir yaşam maliyeti sunuyor.

Aileler ve emekliler için en iyi ülkeler: Avrupa ve Latin Amerika’daki şehirler her ikisi için de iyi seçenekler. Harika okullar, güvenli semtler ve daha yavaş bir yaşam hızı sunuyorlar.

Yeni bir ev seçmenize yardımcı olmak için güvenlik, vize gereksinimleri, yaşam masrafları ve altyapı konularını ele aldık.



Dijital taşınma araç kiti, ek güvenlik için VPN ve önemli belgeler için bulut depolama alanı gibi ihtiyaçları içeriyor.

Sınırlardan geçmek, adresinizi değiştirmekten daha fazlasını kapsıyor. Bilinmeyene gitmek için gözünü karartmayı gerektiriyor. Ve 218 milyonluk yurtdışında yaşayanlar topluluğuna katılmayı düşünenlerin sorduğu büyük bir soru var: Nereye gitmeli? Kanada, Birleşik Krallık ve Yeni Zelanda’daki popüler şehirler, genellikle İngilizce konuşanlar için birinci tercih iken, keşfetmeye değer daha az değerlendirilen yerler de bulunuyor.

Bilgiye dayalı bir karar almanıza yardımcı olmak için, hayatın farklı dönemlerine uygun yerlerin listesini oluşturduk. Seçimlerimiz; güvenlik, vize gereksinimleri, hayat kalitesi ve yaşam masrafları gibi nesnel yönleri dikkate alıyor.

Singapur ve Dubai gibi hareketli merkezlerden, Bali ve Goa gibi huzurlu yerlere kadar, birçok seçenek dâhil ettik. Yeni fırsatlar arayan bir profesyonel, çocukların refahına önem veren bir aile veya yeni bir yaşam için hazır olan bir emekli dâhil herkes için listemizde bir yer bulunuyor.

Sınır tanımayan kariyerler: çalışan yabancılar için en iyi yerler

Yabancı profesyoneller, fırsatlara göre hareket etmektedir. Bilgiye susamışlık, maceraya düşkünlük ve ufkunu genişletme arzusu ile körüklenmiş bir şekilde yalnızca bir iş değil, aynı zamanda arzuladıkları bir kariyeri vadeden şehirleri aktif bir şekilde ararlar.

Ancak global iş pazarına dalmadan önce, atılması gereken çok önemli adımlar bulunuyor. Adım atmadan önce bir iş teklifi almak, stratejik bir harekettir. Öngörülen maaşa göre yaşam masraflarını dengelemek ise ayrı bir konu. Ne kadar heyecan verici olursa olsun, yer yeni yer, kendine has sosyal ve kültürel kurallar dizisi ile birlikte gelir. Dil engelleri de beklenmelidir, her ne kadar genellikle önemsenmese de memleket özlemi büyük bir zorluk çıkarabilir ve bir destek ağı oluşturmak fark yaratabilir.

Bunları akılda tutarak, azimli profesyoneller için en büyük potansiyeli sunduğuna inandığımız yerleri ele alalım:

1. Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri

Bir zamanlar sakin bir balıkçı köyü olan Dubai, bol fırsatlar sunan ve kültürel çeşitliliğe sahip bir merkeze dönüştü. Prestijdeki bu değişim, dünyanın en uzun binası olan ünlü Burj Khalifa dâhil olmak üzere, önemli mimari projelere ve altyapıya yapılan hatırı sayılır yatırıma atfedilmektedir. Arabistan çölünde yer alan Dubai, sürekli olarak güneşli, sıcak ve kuru bir iklime sahip ve sakinlerine rahat ve kozmopolitan bir yaşam tarzı sunuyor.

İş fırsatları

Global trendin aksine, Dubai’deki iş pazarı olağanüstü bir direnç gösteriyor. 2023 yılının ilk çeyreğinde, teknoloji başta olmak üzere, bazı sektörler %20’ye kadar ulaşan büyüme yaşadı. İstihdam olasılığı; finans, ağırlama, teknoloji, pazarlama ve bunların ötesi dâhil birçok endüstriyi içeriyor. Birçok çok uluslu şirketin ve işletmenin bölgesel ofislerinin varlığı, Dubai’nin kariyer gelişimi için bir merkez olma cazibesini daha da yükseltiyor.

Maaş beklentileri

Dubai’de çalışanlar için ortalama maaş ayda 21.500 AED (5.853 USD) ve bu rakam, global ortalamadan daha yüksek.

Ek olarak, Dubai’de gelir vergisi bulunmuyor ve bu da orada çalışmak için büyük bir avantaj. Buna şirketlerin yanı sıra yerliler ve yabancılar da dâhil; ve bu gelirin iş girişimlerinden, sermaye kazancından veya satışlardan gelip gelmediğinin bir önemi yok. Yani, kazancınızın tamamını korursunuz.

İnovasyon

Yapay Zeka’ya ve blockchain’e yatırımdan sürdürülebilirlik odaklı projelere kadar, Dubai, sürekli yenilik getiren bir şehir. Hükümet, yenilikçiliği teşvik etmek için düzenli bir çaba gösterdi ve şehir başarılı bir startup ekosistemine sahip.

Ağ oluşturma

Dubai’nin renkli iş ortamı, işe alım uzmanları ve endüstri uzmanlarıyla yakın ilişkiler kurmak için bol fırsatlar sunuyor. Gelişmekte olan profesyoneller için, profesyonel ağlarının boyutu gelecekteki fırsatlarını yüksek derecede etkileyebilir. Dubai’de şehir nüfusunun %85’inin yabancılardan oluşması nedeniyle, çeşitli türdeki profesyonellerle bağ kurmak bir sorun olmayacak.

Güçlü bir ağa sahip olmak, bir iş bulma şansınızı da artırabilir. Dubai’nin rekabetli iş pazarında, yerel içgörüye ve bağlantılara sahip olmak bir avantaj olabilir. Emirlik’te bir iş bulmaya çalışırken bir adım önde olmak istiyorsanız; Dubai’yi bir turist vizesiyle keşfetmeyi ve LinkedIn ve diğer iş platformlarından başvuru yapmadan önce yerel bir telefon numarası edinmeyi göz önünde bulundurun.

Yaşam kalitesi

Dubai, sakinlerinin rahatlığı için yüksek yatırımlar yapmış bir şehirdir. Modern bir sağlık sistemine, iyi bir altyapıya, temiz sokaklara ve birçok parka ve dinlenme yerlerine sahip. Dubai ayrıca renkli bir eğlence ortamına sahiptir ve yıl boyunca birçok kültürel etkinliğe ev sahipliği yapmaktadır.

Kültür

Dubai, İngilizce’nin yaygın olarak konuşulduğu bir kültürler karışımıdır ve bu da yabancı profesyonellerin, şehrin yerel dili olan Arapça’yı öğrenmeden yaşamalarını ve çalışmalarını kolaylaştırır. Dubai ayrıca misafirperverliği, aile değerleri ve muhafazakar kıyafet yönetmeliği ile tanınmaktadır. Alkol yasa dışı değil ancak yalnızca lisanslı mekanlarda servis edilmektedir. Ayrıca Dubai’nin yasal sistemi, özellikle aynı cinsiyet arasında olmak üzere, sevginin aleniyete dökülmesi gibi çoğu ülkede sıradan olarak değerlendirilen davranışları yasaklayan İslam yasasını (Şeriat) temel almaktadır.

Ulaşım

Dubai’deki birçok kişi, Dubai Metrosu veya Dubai Otobüsleri gibi toplu taşımayı kullanarak hareket etmektedir. Bu seçenekler, şehirde hareket etmek için en ucuz ve en etkili yöntemlerdir. Buna karşın, taksiler ve internetten araç çağırma hizmetleri, özellikle kolaylık arayanlar için popüler seçenekler arasında. Bir araca sahip olmak ve araç kullanmak da başka bir seçenek ancak özellikle iş çıkışı saatlerinde çok yoğunlaşabilen trafiğe hazır olun.

Güvenlik

Dubai, dünyanın en güvenli şehirlerinden biri ve düşük bir suç oranın ve güçlü bir polis varlığına sahip. Şehrin sürekli uygulanan sıkı yasaları ve düzenlemeleri bulunuyor ve insanları takip etmek ve suçu önlemek amacıyla yüksek teknoloji güvenlik önlemleri alınıyor. Ayrıca, Dubai’de suçu azaltmaya ve insanların güvenli hissetmelerini sağlayan bir polis varlığı bulunuyor.

Vize gereksinimleri

Dubai’de (ve genel olarak BAE’de) çalışmak için üç tür ikamet vizesi bulunuyor:

Standart iş vizesi: Bu vize, en yaygın vize türü ve hem özel hem kamu sektöründe çalışanlar için mevcut. Genellikle iki yıl için verilir ve yenilenebilirdir.

Yeşil vize : Bu vize, bir lisans derecesine ve ayda en az 15.000 AED (yaklaşık 4.000 USD) maaşa sahip olma gibi belirli kriterleri karşılayan kalifiye personeller ve serbest çalışanlar için tasarlanmıştır. Yeşil vize sahipleri, beş yıla kadar kendi vizelerine sponsor olabilirler, bu da bir işveren sponsoruna ihtiyaç duymamaları anlamına geliyor.

Ev hizmetlisi vizesi : Bu vize; hizmetçi, dadı ve şoför gibi ev hizmetlileri içindir. Genellikle bir yıl için verilir ve yenilenebilirdir.

2. Singapur

Malezya ve Endonezya arasında yer alan bu ada ulusu, son dönemlerde kendini bir global ağa dönüştürdü. Ekonomik fırsatların dinamik harmanı, modern altyapısı ve çok kültürlülüğü, kariyerlerine başlangıç yapmak isteyenler için onu mükemmel bir yer hâline getirdi. Çalışan yabancı profesyoneller hem hareketli şehir ortamından hem de doğanın sakinliğinden faydalanabiliyor veya Singapur’un çok çeşitli mutfağının tadını çıkarabiliyor. Yalnız yüksek bir cezadan kaçınmak istiyorsanız sakızınızı evde bırakmayı unutmayın.

İş fırsatları

Singapur’un ekonomisi zenginleşiyor ve işletme dostu ortamıyla biliniyor. Finans, lojistik, sağlık hizmeti ve teknoloji dâhil çeşitli endüstrilerde geniş iş fırsatları sunuyor. Asya’da büyük bir finans ağı olan Singapur, birçok çok uluslu bankaya ve finansal kuruma ev sahipliği yapıyor ve bu da onu finans veya bankacılık profesyonelleri için çekici bir yer hâline getiriyor.

Maaş beklentileri

Singapur’daki maaşlar genellikle yüksek ve ortalama gelir ayda 5.000 USD. Orta yöneticiler, yılda ortalama 88.000 USD maaş alabiliyor. Vergi oranları da göreceli olarak düşük ve en yüksek marjinal vergi oranı %22.

Singapore, meritokratik bir toplum. Bu nedenle, maaşınızın yaşınız, ırkınız veya diğer faktörler yerine yeteneklerinize ve deneyiminize bağlı olması daha muhtemeldir.

İnovasyon

Singapur, yenilik ve teknoloji alanında yüksek yatırımlar yaptı ve startup’lar, araştırma ve geliştirme, ve ağ oluşturma için destekleyici bir ekosistem oluşturdu. “Aslan Şehri”, ayrıca işletme dostu atmosferi, verimli süreçleri ve destekleyici düzenleyici çerçevesi nedeniyle, Statista’nın yıllık İş Yapma Kolaylığı endeksinde sürekli bir şekilde yüksek sıralarda yer aldı.

Ağ Oluşturma

Singapur’da çalışanlar, büyüyen bir profesyonel ağdan istifade edebilirler. Singapur Ticaret Odası gibi endüstri kurumları ile bağ kurun, yabancı çalışanlar odaklı etkinliklere katılın ve benzer görüşlere sahip profesyonellerle sorunsuz bir şekilde bağ kurmak için LinkedIn gibi çevrimiçi platformlardan faydalanın.

Yaşam Kalitesi

Singapur, yüksek yaşam standardına sahip oldukça gelişmiş bir şehir devletidir. Altyapı ve toplu taşıma sistemi iyi gelişmiştir ve modern hastanelere ve birinci sınıf okullara sahiptir. Sağlık sistemi çok kapsamlıdır ve tüm vatandaşlara ve kalıcı sakinlere yüksek kaliteli hizmet sunmaktadır. Eğitim sistemi son derece saygındır ve sürekli olarak dünyanın en iyileri arasında yer almaktadır. Singapur, hareketli sanat ve kültür ortamına sahip çok çeşitli ve çok kültürlü bir şehirdir. Ayrıca, yolsuzluk yoktur ve ekonomik olarak liberal bir ülkedir.

Kültür

Singapur; İngilizce, Malayca, Mandarin ve Tamilce olmak üzere, dört resmi dile sahip çok kültürlü bir ülkedir. Kültürlerin, dillerin ve uyrukların bu karışımı, özgün ve canlı bir kültürel ortam sunmaktadır.

Singapur’da çalışan yabancılar, ülkenin tarihi simgelerini keşfetmekten lezzetli mutfağını denemeye kadar, birçok kültürel deneyimin tadını çıkarabilir. Singapur’da İngilizce yaygın bir şekilde konuşulmaktadır, bu da orada çalışanların toplumla iletişim kurmalarını ve entegre olmalarını kolaylaştırır.

Ulaşım

Singapur, yerli halk ve yabancı çalışanlar tarafından kullanılan iyi gelişmiş bir toplu taşıma sistemine sahiptir. Ulaşımda en popüler yöntemler arasında Mass Rapid Transit (MRT) ve otobüsler yer alıyor. MRT, şehir devletinin büyük çoğunluğunu kapsayan bir metro sistemidir ve otobüsler, MRT istasyonlarını adanın geri kalanına bağlar. Hem MRT hem otobüsler ucuzdur ve Singapur’da yer değiştirmek için etkili bir yöntemdir. Taksiler ve araç çağırma hizmetleri de bulunuyor ancak daha pahalı olabilir. Şehirde araç park etme sınırlı olduğundan dolayı, bir araç sahibi olmak da pahalı olabilir.

Güvenlik

Singapur genellikle dünyanın en güvenli şehirlerinden biri olarak değerlendirilir ve düşük bir suç oranına ve iyi gelişmiş, etkili bir yasa uygulama sistemine sahiptir. Sokaklar gece saatlerinde bile güvenlidir ve şiddetli bir suç duymak çok nadirdir.

Vize gereksinimleri

Singapur, iş türlerine ve yetenek seviyelerine bağlı olarak, yabancılara birçok türde çalışma vizesi seçenekleri sunmaktadır. En yaygın iş vizeleri arasında Employment Pass (EP), The S Pass ve Work Permit yer alıyor.

Employment Pass (EP) : Bu vize, ayda en az 4.500 SGD (3.300 USD) maaş alan yüksek yetenekli profesyoneller içindir. EP vize sahibi kişiler, The S Pass ve Work Permit vizelerinin aksine, yabancı çalışan kotasından ve vergilerinden muaftır.

The S Pass: Bu vize türü, en az 2.300 SGD (1.685 USD) maaş alan orta yetenekli çalışanlar içindir.

Work Permit: Bu vize, örneğin işçiler gibi, ayda 2.300 SGD’den daha düşük maaş alan düşük yetenekli çalışanlar içindir.

Singapur’da ayrıca girişimciler için EntrePass, öğrenciler için Training Employment Pass ve genç insanlar için Work Holiday Pass gibi birkaç çalışma vizesi seçeneği bulunmaktadır.

3. Berlin, Almanya

Almanya’nın başkenti, kültürel olarak çok canlı ve dünyanın en yeşil şehirlerinden biri olarak biliniyor. Sakinlerine birçok park, bahçe ve yeşil alanlar ile doğaya geniş bir erişim sunuyor. Yabancı profesyoneller, bu şehre farklı türdeki bir yeşil için akın ediyor: Büyüyen iş pazarı için. Berlin’in çok çeşitli kültürü, büyüyen start-up ortamı ve canlı atmosferi, onu uluslararası iş deneyimi arayanlar için çekici bir yer hâline getiriyor.

İş fırsatları

Berlin güçlü bir ekonomiye ve yabancı çalışanlar için geniş iş fırsatlarına sahip. Berlin’de şu andaki en popüler iş alanları teknoloji ve IT, müşteri hizmetleri, satış ve iş geliştirme, pazarlama ve hesap yönetimi ve içeriz yazma ve düzenleme. Berlin ayrıca birinci kalite araştırma enstitülerine ve üniversitelere ev sahipliği yapıyor ve bu da onu yüksek eğitim veya bilim alanında iş arayanlar için harika bir yer yapıyor.

Maaş beklentileri

Berlin’deki maaşlar genellikle Avrupa’nın diğer şehirlerine göre daha düşük. Fakat Berlin’deki yaşam masrafları da daha düşük, bu nedenle mütevazı bir maaşla rahat bir şekilde yaşamak mümkün.

Berlin’deki ortalama maaş yılda 45.858 EUR (yaklaşık 49.130 USD). Ancak maaşlar işinize, deneyiminize ve çalıştığınız endüstriye bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Örneğin, Berlin’deki yazılım mühendislerinin yılda ortalama 62.000 EUR (66.500 USD) kazanması beklenebilirken, müşteri hizmetleri temsilcileri yılda ortalama 35.000 EUR (37.400 USD) kazanıyor. Alman vergi sistemi de gitgide artan bir sisteme sahip, yani daha fazla kazandığınızda daha yüksek yüzdelik dilimde vergi ödersiniz.

İnovasyon

Berlin, Avrupa’nın inovasyon merkezidir. 20.000’den fazla startup ve scaleup’a ev sahipliği yapıyor ve ayrıca teknoloji, yaratıcı endüstriler ve araştırma merkezidir. Bu nedenle IT, tasarım, medya ve bilim alanlarında kariyer fırsatları sunuyor.

Ağ Oluşturma

Berlin; endüstri etkinlikleri, ortak çalışma alanları, ağ oluşturma toplantıları, profesyonel kurumlar, kültürel etkinlikler, atölyeler ve daha fazlası aracılığıyla ağ oluşturmak için birçok fırsat sunuyor.

Girişimcilikle ilgilenen genç profesyoneller Berlin’de ağ oluşturmak, öğrenmek ve büyümek için bol fırsatlar bulacaktır. Startup’lara destek sağlayan birçok hızlandırıcı program ve kuluçka merkezi bulunuyor.

Yaşam kalitesi

Genel olarak, Berlin’deki yaşam kalitesi yüksek olarak değerlendirilmektedir. Şehir güvenli, temiz ve sakinlerine canlı kültürel ortam, mükemmel toplu taşıma ve birçok çeşitteki parklar ve yeşil alanlar dâhil birçok şey sunuyor.

Kültür

Berlin, uluslararası profesyonellere karşı açık bir tutuma sahip. Berlinlilerin büyük çoğunluğu akıcı şekilde İngilizce konuşuyor, böylece Almanca öğrenmeden günlük hayatınızı yaşamanızı sürdürebilirsiniz. Buna karşın, Almanca öğrenmek, hem iş pazarında hem de metropolitan yaşam tarzında fırsatlarınızı önemli ölçüde büyütecektir. Ayrıca, yerlilerle iletişim kurmayı kolaylaştırır ve herhangi bir yanlış anlaşılmayı önler.

Güvenlik

Berlin, genellikle güvenli bir şehirdir. Her büyük kent alanında olduğu gibi, küçük suçlar ve arada sırada olan olaylar gerçekleşir ancak şiddetli suç oranı, diğer birçok şehre göre azdır.

Ulaşım

Berlin, şehirde ulaşımı kolaylaştıran mükemmel bir toplu taşıma sistemine sahiptir. Sistem U-Bahn (yeraltı), S-Bahn (banliyö treni), otobüsler, tramvaylar ve vapurlardan oluşuyor. Berlin ayrıca bisiklet dostu bir şehirdir. Özel bisiklet yolları bulunuyor ve şehir genellikle düz bir alana sahip, bu da bisiklet kullanmayı kolaylaştırıyor. Merkezi alanları da diğer Avrupa milletlerini keşfetmek için harika bir merkez.

Vize gereksinimleri

Almanya’daki yabancı çalışanlar için uygunluk, uyruğa bağlıdır. Örneğin, AB, Avrupa Ekonomik Alanı ve İsviçre vatandaşları bir vizeye sahip olmadan Almanya’da çalışabilir ancak üç aydan süren ikametler için kaydolmaları gerekmektedir. ABD, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, İsrail, Japonya ve Güney Kore vatandaşları, bir giriş vizesine ihtiyaç duymadan, doğrudan bir işe ve ikamet iznine başvurarak Almanya’da çalışabilirler.

Diğer AB dışındaki vatandaşlar için bu işlem biraz daha karmaşık ve çeşitli vize seçenekleri bulunuyor:

AB Mavi Kart: Bu vize, bir iş teklifi almış yüksek yetenekli kişiler için oluşturulmuştur. Alabilmek için bir üniversite derecesine veya eşdeğer bir niteliğe sahip olmanız ve iş teklifinin belirli bir maaş ve nitelik kriterine uyması gerekiyor. Şu andaki maaş kriteri, çoğu meslek için yılda 56.400 EUR (60.414 USD) ancak bazı meslekler için daha yüksek olabilir.

Çalışma Vizesi: Bu vize, Almanya’da bir iş teklifi alan AB dışı vatandaşlar içindir. Alabilmek için, iş teklifinin bir Alman işverenden olması ve belirli bir maaş ve nitelik kriterine uyması gerekiyor. Şu andaki maaş kriteri, yılda 45.820 EUR (49.000 USD).

İş Arama Vizesi: Bu vize, Almanya’da iş ararken altı ay ikamet edebilmenizi sağlıyor. Alabilmek için, bir üniversite derecesine veya eşdeğer bir niteliğe ve ikametiniz süresince kendinizi desteklemek için finansal kaynaklara sahip olmanız gerekiyor.

Freelance veya Serbest Meslek Vizesi: Bu vize, Almanya’da bir freelancer veya serbest meslek sahibi olarak yaşamanızı sağlıyor. Alabilmek için, bir iş planınızın olması ve işinizin kâr edilebilir olduğunu göstermeniz gerekmektedir.

Other noteworthy cities for expat professionals

Hanoi, Vietnam

Economically, Vietnam is the fastest-growing ASEAN country. Hanoi, with its increasing global presence, offers abundant career opportunities in startups, tech firms, and innovation projects.

Young professionals can grow their skills and gain experience with a low cost of living. The expat community provides networking, social activities, and support—the city’s authentic culture and neighboring history also offer a broader perspective. In the growing tech and service sectors, expats can expect an average salary of around 78,000 USD, along with a comfortable lifestyle due to low living costs and a 20% income tax rate.

Visa requirements: Expat professionals working in Vietnam usually need an LD Visa and, in many cases, a work permit for legal employment. For longer stays, some workers can opt for a Temporary Resident Card (TRC).

Bilbao, Spain

Bilbao, located in Spain’s Basque Country, is a thriving hub for expat professionals. The city boasts the renowned Guggenheim Museum, a highlight of its cultural scene. Bilbao’s modern urban landscape is also characterized by innovative architecture and lush green oases—a draw for many.

The quality of life in Bilbao is high, striking a balance between urban convenience and natural beauty. Bilbao is well-equipped with a robust public transportation system and an international airport, and there are lots of opportunities for career advancement, especially in the technology and design sector. And the city’s famed Basque gastronomy offers a unique culinary experience for foodies.

In terms of expenses, the average cost of living in Bilbao is roughly 1,822 USD per month (rent-included), while the average gross salary in Spain sits at 2,150 USD per month per person. This can allow for a relatively comfortable standard of living.

Visa requirements: Visa requirements for expat professionals vary based on nationality and employment status. Like Germany, EU, EEA, or Swiss citizens can work in Spain without needing a visa. However, non-EU/EEA/Swiss citizens usually require a work visa sponsored by their employer, followed by obtaining a residence permit upon arrival.

Cluj-Napoca, Romania

Cluj-Napoca, often dubbed the “Silicon Valley of Transylvania,” is a thriving IT hub in Eastern Europe. It houses a plethora of tech companies, startups, and research institutions, offering expats, particularly those with technical backgrounds, abundant job opportunities in software development, data analysis, and artificial intelligence.

The city’s international vibe attracts a growing number of expats, and strong local English proficiency eases communication. Beyond its tech scene, Cluj-Napoca boasts a lively cultural landscape with numerous theaters, galleries, and festivals. Moreover, the city offers a high quality of life, ample green spaces, and various recreational activities, promising an attractive lifestyle.

Keep in mind that the average cost of living in Cluj-Napoca amounts to 1,160 USD, surpassing the city’s average salary of 959 USD. So, it’s wise to approach salary negotiations with careful consideration.

Visa requirements: These vary, depending on nationality and employment status. Similar to Germany and Spain, EU, EEA, or Swiss citizens can work in Romania without a visa—while non-EU/EEA/Swiss citizens typically need a work visa sponsored by their employer, followed by a residence permit.

Evdeki ofisten global ofise: Uzaktan çalışanlar için en iyi şehirler

Koronavirüs pandemisi bu akımı harekete geçiren katalizör olabilir ancak genç profesyoneller her yerden çalışma özgürlüğüne giderek daha çok önem veriyor ve bazı şehirler, dijital göçebeler ve uzaktan çalışanlar için en iyi noktalar olarak öne çıkıyor. Bu kent merkezleri yalnızca canlı iş ortamları değil, aynı zamanda bir kültür harmanı ve sağlam bir dijital altyapı ile yüksek kaliteli yaşam sunuyor.

İşte bu metropollerin ve sakin kıyı şehirlerinin uzaktan çalışanlar için en iyi yerler hâline gelmelerinin nedenleri:

1. Bali, Endonezya

“Tanrıların Adası” olarak bilinen Bali, dünyanın her yerindeki uzaktan çalışan gençler için gelişen bir nokta hâline geldi. Büyüleyici doğal güzelliği, kültürel zenginliği ve sağlam dijital altyapısı onu çalışmak ve eğlenmek için ideal bir yer yapıyor.

Ortak çalışma alanlarında ve sosyal etkinliklerinde bir araya gelen ve kafadar kişilerden oluşan canlı topluluğu ile Bali, özgün bir profesyonel deneyim için iş ve hayat kalitesini sorunsuz bir şekilde bir araya getirme fırsatını sunuyor.

Dijital altyapı

Uzaktan çalışmak için güçlü bir internet bağlantısı gerektiği aşikâr, ve Bali uzaktan çalışanlara daha iyi hizmet edebilmek için dijital altyapısına önemli ölçüde geliştirmeler gerçekleştirdi. Ek olarak, Bali’deki birçok kafe ve restoran artık Wi-Fi erişimine sahip çalışma alanları sunuyor ve böylece esnek bir çalışma ortamı sağlıyor.

Konaklama

Bali, lüks villalardan bütçe dostu misafir evlerine kadar birçok türde konaklama seçeneği sunuyor. Bu da uzaktan çalışanların ihtiyaçlarına ve bütçelerine en uygun konaklama seçeneğini seçmelerini sağlıyor.

Ulaşım

Bali’de ulaşım, diğer ülkelere göre çok gelişmemiş ancak yine de kolay bir şekilde hareket etmek mümkün. En yaygın ulaşım seçenekleri arasında motosiklet, scooter, ojek, otobüs, taksi ve otomobil yer alıyor. Motosikletler ve scooterlar, özellikle Kuta gibi kalabalık alanlarda hareket etmek için en ucuz ve en kolay seçenek ancak tehlikeli olabilirler. Otobüsler de tasarruf için iyi bir seçenek ancak çok kalabalık olabiliyorlar ve yolda kalabiliyorlar. Bütçeniz el veriyorsa adayı kendi hızınızda keşfetmek için bir araç kiralayabilirsiniz.

Yaşam kalitesi

Bali, birçok Batılı ülkeye göre uygun maliyetli bir yaşam tarzı ile övünüyor. Ucuz konaklama, yemek, sağlık hizmeti ve ulaşım seçenekleri, uzaktan çalışanların çok fazla harcamadan bir yaşam tarzı sürdürmelerini sağlıyor.

Taze, sağlıklı yemek seçeneklerinin bolluğu ve birçok yoga stüdyosu, sağlık merkezi ve dış mekan aktivitesi sağlıklı bir yaşam tarzını destekliyor ve üretkenliği artırabiliyor.

Etrafınızın doğayla çevrili olması doğal stres azaltma sağlıyor ve genel refahı teşvik ediyor. Bali, müthiş plajlar ve pirinç teraslarından yemyeşil ormanlara ve denize karşı büyüleyici gün batımına kadar birçok seçenek sunuyor.

Güvenlik

Bali, uzaktan çalışanlar için genellikle güvenli bir ortam sunuyor. Dünyanın birçok kent merkezi ile karşılaştırıldığında, adada düşük bir suç oranı var. Küçük hırsızlıklar gerçekleşse de yaygın bir sorun değil ve değerli eşyalarınızı güvende tutmak gibi önlemler genellikle yeterli oluyor.

Kültür

Balili kültürü, din ve maneviyata derin bir şekilde bağlıdır. Balililer; tanrılar, ruhlar ve atalar arasında bir hiyerarşiye inanıyor. Ayrıca, yaşamın her alanında denge ve uyumun önemine de inanıyor. Bu inanç; sanatlarında, mimarilerinde ve günlük aktivitelerinde yansıtılmaktadır.

Bali’nin yerel nüfusu, yabancılara karşı misafirperverlikleri ve cana yakınlıkları ile tanınmaktadır. Adanın güçlü topluluk anlayışı ve kökleşmiş kültürel değerleri, genel güvenliğine katkıda bulunur. Buna karşın, her yerde olduğu gibi, yerel geleneklerin farkında olmanız ve bunlara karşı saygılı olmanız önerilir.

Vize gereksinimleri

Dijital göçebeler için şu andaki en iyi seçenek, yabancılar için gelir vergisi olmadan Endonezya’da 180 gün kalmayı sağlayan B211a turist vizesidir. Bu vizenin ülke içinde bir gelire izin vermediğini unutmayın.

Hükümet, beş yıla kadar geçerli olacak bir İkinci Ev Vizesi geliştiriyor ancak uygulanması gecikti. Bu yüzden, bu vizeyle ilgilenen uzaktan çalışan kişilerin uygunluk bilgileri için bir süre daha beklemesi gerekiyor.

2. Madeira, Portekiz

Lizbon ve Porta masraflarda ve nüfusta bir artış yaşamasından dolayı, uzaktan çalışanlar, gözlerini aynı cazibeyi çok daha az masrafla sunan alternatif Portekiz şehirlerine çevirdi. Parıldayan Atlantik Okyanusu’nun kenarında yer alan özerk Madeira adası, saf doğası ve ılıman iklimi ile sizi davet ediyor.

Madeira’nın yaratıcılık ve üretkenlik için nasıl bir ortam sunduğuna daha yakından bakalım.

Dijital altyapı

Madeira, dijital göçebeler ve uzaktan çalışanlar için canlı bir topluluk ile övünüyor. Sonuç olarak, ada ülkesinin altyapısı, çeşitli ortak çalışma alanlarının eklenmesi ve Portekiz’deki en yüksek hızına sahip olma dâhil olmak üzere, son yıllarda dikkate değer gelişimler yaşadı.

Konaklama

Madeira’da uzaktan çalışanlar; apartmanlar, ortak yaşam alanları, oteller ve “workation” (çalışma ve seyahat) kiralık alanları dâhil birçok konaklama seçeneğine sahiptir. Fiyatlar, iki odalı bir apartman için ayda yaklaşık 900 USD’den başlıyor.

Ulaşım

Madeira’da ulaşım, uzaktan çalışanlar için iyi ve kolaydır. Adanın iyi bakımlı bir yol bulunuyor, bu da araç ile ulaşımı kolaylaştırıyor. Araç kiralama seçenekleri ve adanın birçok alanına ulaşan otobüsler de bulunuyor. Ana otobüs terminali başkent Funchal’da yer alıyor ve birçok rota için bir merkez görevi görüyor. Vapurlar, anakara arasında ulaşım için en iyi seçenek.

Yaşam kalitesi

Madeira’daki yaşam kalitesi, uzaktan çalışanlar için uygun. Başkent Funchal’da yaşam masrafları, dikkat çekici bir şekilde Batı Avrupa şehirlerinin %94’ünden daha düşük. Başkentin dışında bir yere yerleşmeyi seçerseniz daha da bütçe dostu seçenekler bulmanız mümkün.

Saat dilimi açısından Madeira, UTC+0 saat diliminde yer alıyor ve Avrupa’nın birçok bölgesi ve hatta Kuzey Amerika’nın bazı alanları ile uyum sağlıyor. Bu da saat farkının önemli ölçüde farklılık göstermediği ve sorunsuz iletişim ve işbirliği sunduğu anlamına geliyor.

Adanın yıl boyunca ılıman sıcaklıklarla karakterize edilen ılıman iklimi, bir çalışma noktası olma cazibesine katkıda bulunuyor. Birçok ayda 17°C – 24°C arasında değişen ortalama sıcaklıklar ile Madeira, yemyeşil tepelerde ve dağlarda canlandırıcı yürüyüşler ve Atlantik Okyanusu’nun nefes kesici manzarası için ideal bir ortam sunuyor.

Güvenlik

Madeira genellikle güvenlik bir nokta ve düşük suç oranına sahip. Bu huzurlu ortam, uzaktan çalışanların gereksiz endişeler olmadan görevlerini yapmaları için güvenli bir ortam sunuyor. Portekiz, güvenlik açısından dünyada 6’ncı sırada yer alıyor, bu da Madeira’nın hem sakinleri hem de ziyaretçileri için güvenli ortam sunma itibarının altını daha da çiziyor.

Kültür

Madeira’nın kültürü, özgün ada etkileriyle harmanlanmış Portekiz kültürünün zengin bir dokusundan oluşuyor. İnsanlarının sıcakkanlılığı ve misafirperverliği, günlük etkileşimlerine yansıyor. Dil açısından, özellikle hizmet sektöründe ve turist merkezlerinde İngilizce yaygın bir şekilde konuşuluyor. Bu da uzaktan çalışanların hareket etmelerini topluluk ile iletişime geçmelerini kolaylaştırıyor.

Bu ada ülkesi; müzik, dans ve yerel mutfağı sergileyen canlı festivalleriyle iftihar ediyor ve ziyaretçilere Madeira kültürünün canlı ruhunun keyfini çıkarmaları için bir fırsat sunuyor.

Vize gereksinimleri

Portekiz, yabancılar için çeşitli vize seçenekleri sunuyor:

Daimi Olmayan Oturum (NHR) izni: Bu izin, uygun kişilerin ülkede 10 yıl boyunca %20 gelir vergisi ile yaşamalarını sağlıyor . Altın Vize: Altın Vize projesi, daha değerli bir taahhüt arayanlar için, genellikle emlak satın alma içeren bir yatırım (minimum 500.000 EUR/530.000 USD) üzerinden sınırsız yaşama ve ikamet için kapıları açıyor. Dijital Göçebe Vizesi: Portekiz yakın zamanda AB dışından olan uzaktan çalışanlar için bir Dijital Göçebe Vizesi sunmaya başladı. Bu vize için tek gereksinim, aylık en az 3.040 EUR (2.350 USD) gelir. Bu basit süreç, uzaktan çalışanların ülkeye hızlı bir şekilde yerleşmesini sağlıyor.



3. Tallinn, Estonya

Daha soğuk iklimin bir sakıncası yoksa ve Baltik Denizi’nin harika deniz kenarı hoşunuza gidiyorsa; Estonya’nın başkenti Tallinn, bir sonraki mobil ofisinize ev sahipliği yapabilir. Aslında, bu ileriyi düşünen dijital ulus, ikamet konusunda gayet sıradışı ve özgün bir yaklaşıma sahip.

Dijital altyapı

Tallinn, Dünya Bankası’nın dijital altyapı listesinde dünyada 18’inci sırada yer alıyor. Vergi beyanından sağlık hizmetlerine kadar, kamu hizmetlerinin büyük çoğunluğu internet üzerinden erişilebilir. İnternet hızı yüksek derecede rekabetçi ve uzaktan dijital çalışma için gayet uygun bir ortam sunuyor.

Konaklama

Tallinn, uzaktan çalışanlar için özel çok sayıda konaklama seçeneği sunuyor. Modern apartmanlardan rahat kır evlerine kadar, her tercih ve bütçe için bir seçenek mevcut. Birçok yer, sağlıklı ve yüksek hızlı internet sunuyor ve işbirliğiyle çalışma ortamına sahip ortak yaşam alanları da oldukça popüler. Eşyalı ev ve uzun apart otel gibi uzun süreli seçenekler, rahat bir ikamet sağlıyor.

Ulaşım

Estonya’nın verimli toplu taşıma sistemi, ülkenin farklı alanlarına erişimi kolaylaştırıyor ve yoğun olması, bir yere hızlı bir şekilde ulaşmayı sağlıyor. Tallinn’de kolay ve sağlıklı toplu taşıma sunan kapsamlı bir otobüs, tramvay ve troleybüs ağı bulacaksınız.

Yol ağı da oldukça modern, kiralık araçlar kırsal bölgeyi keşfetmek için popüler bir seçenek ve güvenli demiryolu ağı büyük şehirleri ve kasabaları birbirine bağlıyor. Estonya’nın deniz kıyısı da yakındaki adalara ve Finlandiya ve İsveç gibi komşu ülkelere feribotla kolay ulaşım rotaları sunuyor.

Yaşam kalitesi

Tallinn, tarihi cazibeyi modern imkanlarla birleştirerek mükemmel bir yaşam kalitesi sunuyor. Şehir küçük ve ulaşım kolay, böylece rahat bir çalışma ortamı sunuyor. Özel olarak tasarlanmış ortak çalışma alanları, uzaktan çalışanlara hizmet ediyor ve Tallinn’de yaşama ve çalışma deneyimini genel olarak iyileştiriyor.

Tallinn’de yaşam masrafları da birçok Avrupa şehrinden ve dünya ortalamasından daha düşük. Tek kişilik bir ev, genellikle ayda 1.400 EUR (1.500 USD) harcıyor. Uygun vergi politikası sayesinde, kazancınız daha da yukarı çıkabilir. Örneğin, yeniden yatırım yapılan ve dağıtılmayan şirket kârı vergiye tabi değildir.

Güvenlik

Tallinn, politik olarak istikrarlı ve güvenlidir. Ülkenin sağlam, büyüyen ekonomisi istikrarı güçlendiriyor ve genel güvenlik açısından dünyada 33’üncü sırada yer alıyor.

Estonya, siber güvenlik konusunda da parlıyor ve dünyada üçüncü sırada yer alıyor. Bu, ülkenin dijital altyapısını koruma ve güvenli bir çevrimiçi sunma anlayışının altını çiziyor.

Kültür

Tallinn’in kültürü, modern canlılığı tarih ile sorunsuz bir şekilde birleştiriyor. İyi korunan Eski şehir, geçmişe bir pencere sunuyor ve büyüyen sanatlar çağdaş bir enerji getiriyor. Tallinn’in uluslararası atmosferi, İngilizce’de yaygın yeterlilik ile daha da zenginleşiyor. Yerlilerin çoğu İngilizce’yi akıcı bir şekilde konuşuyor ve böylece yeni gelenlerin iletişime geçmelerini ve entegre olmalarını kolaylaştırıyor.

Vize gereksinimleri

Tallinn’de uzaktan çalışanlar için iki vize seçeneği mevcut:

D Tipi Estonya Dijital Göçebe Vizesi: Bu vize; Estonya dışındaki bir şirkette uzaktan çalışıyorsanız, yurt dışında kayıtlı bir şirketiniz varsa veya genellikle Estonya dışındaki müşterilere hizmet eden bir serbest çalışan iseniz Estonya’da bir yıla kadar ikamet etmenizi sağlıyor. Ayrıca, aylık geliriniz en az 4.500 EUR (4.722 USD) olmak zorundadır. C Tipi Estonya Dijital Göçebe Vizesi: Bu vize, Estonya’da 90 güne kadar kalmanızı sağlıyor. Bu vize için herhangi bir gelir şartı bulunmuyor.



Estonya, dijital göçebelerin fiziksel olarak orada olmadan iş kurabilmenizi ve yönetebilmenizi sağlayan e-ikamet programları da sunuyor.

Uzaktan çalışanlar için diğer harika yerler

Bermuda

Bermuda, geleneksel ofis ortamına elveda demek isteyen ve kendilerini mükemmel bir çalışma cennetine atmak isteyenler için ideal yer olabilir. Dupduru turkuaz rengi suları ve ince pembe kumu ile sonsuz plajlar yalnızca bir rahatlama değil, aynı zamanda üretken çalışma için birçok alan sunuyor. İyi ekipmanlı ortak çalışma alanları ve 500 Mbps’e kadar internet bağlantısı hızları içeren bir modern altyapı ile desteklenen bu yerde, uzaktan çalışanlar bu ortamda kolay bir şekilde değer bulabilir.

Bermuda’nın gelir vergisi içermeyen vergi sistemi, onu uzaktan çalışanlar için çekici bir seçim yapıyor. Bu demek oluyor ki ana oturum yeri bu ada üzerinde olanlar global kazançları için genellikle gelir vergisi ödemiyor.

Vize gereksinimleri: Bermuda’da Çalışma Sertifikası, uzaktan çalışanların Bermuda’da bir yıla kadar yaşamalarına ve çalışmalarına izin veriyor. İnternet üzerinden başvuru işlemi basit ve 263 USD’lik bir ücret içeriyor. Belirli bir maaş gereksinimi bulunmuyor; düzenli bir yıllık maaş almak yeterlidir.

Chiang Mai, Tayland

Chiang Mai’nin neden dünyanın her köşesindeki insanları kendine çektiğini anlamak kolay. Tayland’ın kuzey tepelerinde yer alan bu çekici şehir, canlı pazarları ve çok eski tapınaklarıyla ziyaretçileri ağırlıyor.

Chiang Mai ayrıca düşük yaşam masrafları, iyi gelişmiş altyapısı (ortak çalışma alanları dâhil) ve sağlıklı internet erişimi gibi nedenlerle uzaktan çalışan gençler için çekici bir nokta olduğunu gösteriyor. Zengin kültürel çeşitlilik kapsayıcı bir atmosfer oluştururken, doğaya ve tarihi bölgelere yakınlığı birçok eğlence fırsatı sunuyor. Hoş iklimi, çok çeşit içeren Tay mutfağı ve canlı bir uzaktan çalışanlar topluluğu bu deneyimi daha da iyileştiriyor.

Vize gereksinimleri: 2023 itibarı ile, Tayland bir dijital göçebe vizesinden yoksun. Buna karşın, uzaktan çalışanlar, uzun süreli turistler için olan ve gezginlerin Tayland’da 270 güne kadar kalmalarını sağlayan Özel Turist Vizesinden (STV) faydalanabilirler. Fakat uzaktan çalışıyor olsanız bile, Tayland’da bir çalışma izni olmadan çalışmanın yasa dışı olduğunu unutmayın. Bu yüzden, ülkedeyken bir gelir elde etmeyi planlıyorsanız Tay hükümetinden bir çalışma izni edinmeniz gerekecektir.

Bangalor, Hindistan

Genellikle “Hindistan’ın Silikon Vadisi” olarak anılan Bangalor, özellikle teknoloji endüstrisinde çalışan uzaktan çalışanlar için harika bir şehirdir. Global teknolojideki önemli konumu ve büyüyen teknoloji topluluğu ile birlikte, bu şehir, dijital çalışma ve ağ kurma için uygun bir altyapı sunuyor. Ek olarak, Bangalor’un övülen eğitim kurumları, uzaktan çalışanlara profesyonel gelişim için değerli yeteneklere ve eğitime erişim sağlıyor.

Hindistan’daki sıcak iklimlerin aksine, Bangalor’un ılıman havası yıl boyunca rahat çalışma sağlıyor. Şehir ayrıca çok sayıda ucuz restoran, kafe ve kültürel etkinlik sunarak iyi bir iş-yaşam dengesine katkıda bulunuyor.

Vize gereksinimleri: Hindistan’da dijital göçebeler için belirli bir vize kategorisi bulunmuyor. Ancak, beş yıla kadar uzatılabilen bir uzun süreli seçenek bulunuyor. Bu, profesyonellerin ülkede yaşamasını ve uzaktan çalışma aktivitelerine aktif olarak katılımlarını sağlıyor.

Gurbetçi aileleri: En iyi yaşam kalitesi için nereye gitmeli

Uluslararası bir maceraya yelken açmak isteyen aileler için taşınma kararı, birçok faktörü dikkatli bir şekilde değerlendirmeyi içeriyor: Yaşam masrafı, eğitim kalitesi, güvenlik, komşu ülkelere erişilebilirlik, güçlü bir destek sistemi ve yerleşim sonrası canlı bir şehir taahhüdü. Bunu gerçekleştiren profesyonellerin deneyimlerinden yola çıkarak, karar almalarını yönlendirecek değerli iç görüler edindik.

Aşağıda, yurt dışında yeni fırsatlar arayan aileler için ideal bir ortam sunan en iyi ülkeleri araştırdık:

1. Budapeşte, Macaristan

Tuna Nehri’nin kenarında yer alan, Macaristan’ın renkli başkenti Budapeşte, ailelerin köklerini salması için iyi bir yer olarak itibar kazanıyor. Zengin geçmişinden modern kent hayatı tarzına kadar, Budapeşte bir kültür, kolaylık ve cazibe harmanı sunuyor.

Eğitim

Budapeşte, çeşitli İngilizce’de ve diğer dillerde eğitim programları sunan uluslararası okullar dâhil birçok eğitim kurumu sunuyor ve çocukları çok dilli ve çok kültürlü bir geleceğe hazırlıyor. Budapeşte’deki Uluslararası okullar, yerel okullardan daha pahalı ancak birçok yabancı için bir artı puan olan İngilizce eğitim sunuyor.

Yaşam kalitesi

Budapeşte, yüksek yaşam standardını Paris ve Viyana gibi diğer Avrupa başkentlerine göre çok daha ucuz bir şekilde sunuyor. Bu uygun maliyetlilik; konaklama, sağlık hizmeti ve eğitimi de kapsıyor ve böylece ailelerin sürekli finansal gerginlik olmadan rahat bir şekilde yaşamalarını sağlıyor.

Macaristan ayrıca yaklaşık %15 oranında bir gelir vergisine sahip. %50 gelir vergisine sahip Danimarka ve Fransa gibi ülkelerle karşılaştırıldığında, bu oran oldukça düşük kalıyor. Macaristan, kişiler ve işletmeler için genel vergi yükünü azaltan çeşitli vergi indirimlerine ve muafiyetlerine de sahip.

Budapeşte, ekonomik avantajların ötesinde, zengin bir kültür deneyimi harmanı sunuyor. Şehrin mimarisi, yaşayan bir tarih kitabına benziyor ve özgün bir mimari ve tarihi noktalar ile donatılmış. Bu ortam, ailelerin köklü bir kültüre dalmalarını ve müzik, tiyatro ve görsel sanatlar gibi çeşitli sanat türlerinin tadını çıkarmalarını sağlıyor.

Budapeşte, çocuklu aileler için oldukça bol aktivite sunuyor. Müzeler interaktif etkinliklerle canlanıyor, tarihi kaleler geçmişe bir bakış sağlıyor ve şehrin ünlü termal kaplıcaları her yaş için özgün ve keyifli bir deneyim yaşatıyor. Budapeşte ayrıca ünlü Şehir Parkı’ndan hoş manzaralı Buda tepelerine kadar birçok yeşil alan ile dolu ve tamamı şehir sınırları içinde olan yürüyüş, piknik ve birçok dış mekan aktivitesi için fırsat sunuyor.

Güvenlik

Budapeşte oldukça güvenli bir şehir olarak öne çıkıyor ve Avrupa’daki mukabilleriyle karşılaştırıldığında, daha düşük suç oranına sahip. Bu, çocuklarını renkli bir metropolde büyüten ebeveynler için rahatlatıcı olabilir.

Aslında, birçok ebeveyn, daha güvenli ve yeşil bir yaşam tarzı için Tuna nehrinin Buda yakasını tercih ediyor. Öte yandan, Peşte’deki aileler, müzik ve su öğeleriyle tamamlanmış harika çocuk parklarının ve oyun alanlarının tadını çıkarıyor.

Sağlık hizmeti

Budapeşte’de devlet ve özel hastanelerin yer aldığı iyi bir sağlık hizmeti sistemine sahip. Yerel şirketlerde çalışan yabancılar, tıbbi masrafların sübvanse edildiği Macaristan’ın kamu sağlık sistemine erişebilir. Yabancıların, çalışanlarının İngilizce konuşması neredeyse garanti edilen özel hastaneleri veya klinikleri ziyaret etmeyi tercih etmelerinden dolayı faydalı olan özel sağlık sigortası da edinebilirler.

Ulaşım

Şehirde kapsamlı ve güvenli bir toplu taşıma sistemi bulunuyor ve bu da ailelerin bir araç sahibi olmadan kolay bir şekilde hareket etmelerini sağlıyor. Avusturya, Slovakya ve Hırvatistan gibi yakındaki ülkeleri ziyaret etmek de Macaristan’ın yüksek hızlı trenleri sayesinde oldukça kolay.

Kültür

Budapeşte, kültürel zenginliklerle dolu bir şehir. Mimarisi Gotik, Barok ve Art Nouveau tarzlarını birleştiriyor ve büyüleyici bir kent manzarası oluşturuyor. Canlı sanat sahnesi, hem yerel hem uluslararası yetenekleri sergiliyor. Gulaş ve lezzetli hamur işleri içeren Macaristan mutfağı, şehrin kültürünün bir köşe taşı. Budapeşte Şarap Festivali’nden Uluslararası Belgesel Festivali’ne kadar birçok festival, yerlileri ve yabancıları bir araya getiriyor ve güçlü bir topluluk hissi geliştiriyor. Bu kültürel zenginlik, Budapeşte’yi yabancı çalışanlar ve aileler için heyecan verici bir ev hâline getiriyor.

Macaristan Merkezi İstatistik Ofisi, 2022’de Macaristan’daki yabancıların sayısının son 20 yılda iki katına çıkarak 200.000’e ulaştığını belirtti. Buna karşın, Budapeşte’de yaşayan bir İngiliz ailesi için, Macarca resmi dolduğundan dolayı, dil engelleri bazı zorluklara sebep olabilir. Temel Macarca öğrenmek, yerel hizmetleri kullanmak, uluslararası topluluklarla iletişimde olmak ve çevrimiçi kaynakları kullanmak bu zorlukları hafifletmek için yardımcı olabilir.

Vize gereksinimleri

Macaristan’da, ülkeye taşınmak isteyen aileler için çeşitli çalışma izni türleri bulunuyor. En ön plana çıkanlar:

Oturum izni: AB vatandaşları Macaristan’a bir aile olarak girebilir ve Budapeşte’ye girmek veya orada kalmak için bir vizeye veya oturum iznine ihtiyaç duymaz. Macaristan’da bir vize olmadan 180 günlük bir süre içerisinde 90 güne kadar kalabilirler. Ancak, 90 günden fazla kalmak istediklerinde bir oturum izni için başvurmaları gerekecektir. Çalışma Vizesi: Bu vize, AB pasaportuna sahip olmayan ve Macaristan’a taşınan yabancılar için en yaygın vize türüdür. Bir çalışma vizesi alabilmek için, Macar bir işverenden iş teklifi almanız gerekiyor. İşveren, sizin adınıza bir çalışma izni için başvurur. Çalışma izni onaylandıktan sonra, ülkenizdeki Macaristan büyükelçiliğinden veya konsolosluğundan vize için başvurabilirsiniz. Aile Birleşimi Vizesi: Macaristan’da çalışma vizeniz veya geçerli bir oturum izniniz varsa ve eşinizin ve çocuklarınızın yanınıza gelmelerini istiyorsanız bir aile vizesi için başvurabilirsiniz.



Vize gereksinimlerine ek olarak, Macaristan’da kaldığınız süre boyunca kendinizi ve ailenizi desteklemek için yeterli paranızın olduğunu göstermek amacıyla bazı finansla gereksinimleri de karşılamanız gerekecektir.

2. Stockholm, İsveç

İskandinavya’nın kalbinde yer alan Stockholm, özellikle aileler için bir kaliteli yaşam örneği gösteriyor. Büyüleyici takımadaları, zengin kültürel mirası ve iş-hayat dengesi üzerine vurgusu, onu kalabalık bir şehirden taşınmayı düşünen aileler için en önde gelen seçenek hâline getiriyor.

Eğitim

İsveç’in eğitim sistemi dünya çapında biliniyor ve Stockholm’de bu durum farklı değil. Şehir, bazıları İngilizce’yi zorunlu ders yapan anaokullarından üniversitelere kadar geniş bir eğitim seçeneği sunuyor.

Stockholm’de yaşayan yabancılar devlet, özel veya uluslararası okullar arasından birini seçebilirler. Şehirdeki uluslararası okullar, İsveç müfredatını uyguluyor ve derslerin yarısı İngilizce dilinde veya bağımsız bir şekilde işleniyor, böylece eğitim programlarında daha fazla kontrole sahip oluyorlar.

Bir taşınma şirketi olan Nimmersion’a göre, İsveç okul sistemi, okul sonrası bakım desteği sunarak çalışan aileleri destekliyor. Okul sonrası ücretleri, her belediye tarafından evin gelirine ve çocuk sayısına göre belirleniyor.

Yaşam kalitesi

Stockholm, her ne kadar İskandinavya şehirleri arasında en bütçe dostu olanı olsa da, ScandAsia’nın araştırmasına göre, dünyanın en yüksek bireysel vergi oranlarından birine sahip. Dünya çapında şehirler ve ülkeler üzerine kullanıcıların katkı yaptığı en geniş veri belleğine sahip olan Numbeo, kira hariç olmak üzere, aylık masrafın yaklaşık 4.500 USD olduğunu tahmin ediyor.

Global işe alım firması Horizons’a göre, İsveç’teki mühendisler 45.000 ile 51.000 SEK (4.000 – 4.600 USD) arasında değişen bir maaş kazanabiliyor. Yüksek yaşam masraflarına rağmen, İsveç aileler için ideal bir seçim olmasını sağlayan kaliteler barındırıyor.

Aslına bakılırsa, Forbes Advisor, yakın zamanda İş-Yaşam Dengesi Endeksi’nde 100 üzerinden 64.8 puan alan bu şehri üçüncü olarak sıraladı. Esnek çalışma saatleri, kapsamlı uzaktan çalışma seçenekleri ve uzun doğum izni (480 güne kadar) gibi faktörler bu sıralamada etkili oldu.

Şehir ayrıca bir sürdürülebilirlik lideri ve 2040 yılında karbon nötr olmayı taahhüt ediyor. Stockholm, geri dönüşümü çok ciddiye alıyor ve çocuklar da dâhil olmak üzere, tüm sakinlerine çevresel sorumluluk aşılıyor.

Stockholm, iş-yaşam dengesi ve sürdürülebilirliğin ötesinde, birçok kültürel ve eğlence fırsatı sunuyor. Birçok müze, tiyatro ve tarihi noktaya sahip. Yeşil alanlar ve temalı oyun alanları bulunuyor ve ailelere, yıl boyunca kayaktan yüzmeye kadar çeşitli dış mekan aktivitesi sunuyor. Bu zengin çevre, Stockholm’deki çocukların bir eğitim, kültür ve oyun harmanıyla büyümelerini sağlıyor.

Güvenlik

Stockholm, dünyanın en güvenli başkentlerinde bir olarak öne çıkıyor ve düşük suç oranı ile tanınıyor. Ülkelerin göreceleri huzurunu hesaplayan Ekonomi ve Huzur Enstitüsü’nün (IEP) yıllık raporu olan Global Huzur Endeksi’nde 28’inci sırada yer alıyor. Bu, ebeveynlere çocuklarının güvenli bir ortamda yetiştiğini gösteriyor.

Buna karşın, sosyal medyada önemli derecede dikkat çeken birkaç olaydan sonra, İsveç’in terör tehdidi uyarısını beş puanlık ölçekte üçten dörde çıkardığını belirtmek önemlidir. Ülkenin güvenlik bakanı, bu uyarı seviyesinin altı ile on iki ay arasında sürebileceğini ancak bunun şehre taşınmak isteyen aileler için caydırıcı bir faktör olmadığını belirtti.

Sağlık sistemi

Stockholm, kolay erişilebilir ve makul fiyatlı sağlık hizmeti sunuyor. Şehirde vergiler ve devlet desteği ile finanse edilen bir kapsamlı sağlık sistemi bulunuyor ve İsveç’teki belediyelere kayıtlı olan yabancılar da dâhil olmak üzere, tüm sakinleri tarafından kullanılabiliyor. Kayıtlı olmayan yabancılar, özel sağlık sigortası edinmeyi seçebilir. Bu, ebeveynlere sağlık desteğinin kolay erişilebilir olma garantisini sunuyor.

Avrupa Sağlık Sigortası Kartı’na sahip AB’li ziyaretçiler, sağlık sisteminden faydalanabilir. Ek olarak, İsveç birçok ülke ile sağlık anlaşmalarına sahip ve bu ülkeler arasında Avustralya, Cezayir, Şili ve diğerleri bulunuyor, böylece bu ülkeden gelen ziyaretçiler için sağlık masrafları karşılanıyor.

Ulaşım

Stockholm’de şehrin güvenilir toplu taşıma sistemi sayesinde, özellikle aileler için ulaşım çok kolay. Şehir içindeki gezilerin %80’i için tercih ediliyor ve trafik ve emisyon oranlarını azaltıyor. Ayrıca, Stockholm yürünebilir bir şehir ve merkezi alanlara giren sürücüler için bir sıkışıklık ücreti sistemi bulunuyor. Bunların tamamı, az masraflı ve stressiz hareket etmeye katkıda bulunuyor.

Kültür

Önemli derecede yabancı varlığına ve İngilizce’nin çoğunlukla konuşulduğu bir topluma sahip olan Stockholm, yeni gelenler için iyi bir karşılama ortamına sahip. 2023 itibarı ile, şehrin nüfusunun %27’si göçmenlerden oluşuyor, bu da orada yaşayan dinamik uluslararası topluluğu öne çıkarıyor. Bu çeşitlilik, Stockholm’ün kültürünün bir köşe taşı oldu ve kapsayıcı ve zenginleşen bir çevreye katkıda bulunuyor. Yabancı aileler için bu kültürel mozaik, çocukların global bir bakış açısı ile büyümeleri ve çeşitliliğe ve anlayışa değer veren bir topluluk içerisinde olmaları için benzersiz bir fırsat sunuyor.

Vize gereksinimleri

Macaristan’da olduğu gibi, AB pasaportuna sahip kişiler Stockholm’e vize olmadan girebilir ancak 180 günden sonra kendileri ve aileleri için bir oturum iznine başvurmaları gerekmektedir.

AB pasaportuna sahip olmayıp çalışan olmayan ve Stockholm’e taşınmak isteyen aileler için iki ana vize türü bulunuyor:

Çalışma için oturum izni: Bu vizeyi alabilmek için, İsveçli bir işverenden bir iş teklifi almış olmanız gerekiyor. İşverenin sizin adınıza bir çalışma izni için başvurması gerekiyor. Çalışma izni onaylandıktan sonra, ülkenizdeki İsveç büyükelçiliğinden veya konsolosluğundan oturum izni için başvurabilirsiniz. Aile üyeleri için oturum izni: İsveç’te bir oturum iznine sahipseniz; eşiniz ve çocuklarınız, ailenizin üyeleri olarak bir oturum iznine başvurabilirler. Bunun için aşağıdaki gereksinimleri karşılamaları gerekmektedir:







Size evlilik, kayıtlı eşlilik veya ebeveynlik aracılığıyla bir ilişiğe sahip olmaları gerekir.

Geçerli bir pasaporta sahip olmaları gerekir.

İsveç’te geçerli bir sağlık sigortasına sahip olmaları gerekir.

İsveç’te kendilerini desteklemek için yeterli finansmana sahip olmaları gerekir.

Kamu düzenine veya güvenliğe karşı bir tehdit oluşturmamaları gerekir.

Oturum iznine başvuru süreci aylarca sürebilir, bu nedenle işlemlere erken başlamak önemlidir. Başvuru ücreti, yetişkinler için 1.600 SEK (yaklaşık 170 USD) iken, 18 yaşından küçük çocuklar için ise 800 SEK (yaklaşık 85 USD).

3. Abu Dabi, BAE

Birleşik Arap Emirlikleri’nin kalbinde yer alan Abu Dabi, kültürlerin birleştiği ve göçmenlerin başarılı olduğu bir canlı metropol olarak parlıyor. Özellikle yabancı çalışan ailelere çekici gelen bu şehir, son teknoloji altyapıya, birinci sınıf eğitim kurumlarına ve bolca eğlence seçeneklerine sahip. Abu Dabi’de hem ev konforunu hem de macera heyecanını bulabilirsiniz.

Eğitim

Abu Dabi’de yabancı ailelere hizmet sunan birçok özel ve uluslararası okul bulunuyor. Çoğu uluslararası okul, Britanya okul sistemini uyguluyor ancak bazıları ABD, Fransa, Almanya ve Japonya’daki müfredatı da sunuyor. Bu nedenle, yabancılar kendilerini evindeymiş gibi hissedebiliyor.

Her ne kadar şehirdeki uluslararası okullar genellikle bağımsız olsa da ikinci dil olarak Arapça öğrenmek gibi bazı kurallara uymaları gerekiyor. İslam Dersleri de Müslüman öğrenciler zorunlu, Müslüman olmayan öğrenciler içinse seçmeli olarak sunuluyor.

Yaşam kalitesi

Abu Dabi, harika bir sağlık sistemi ve altyapı ile yüksek yaşam standardı sunuyor. Şehirdeki birçok mülk, hem konfor hem refah arayan sakinlere hizmet ediyor. Nefes kesici manzaralara sahip gökdelenler, havuza sahip geniş villalar veya çocukların rahatça koşması için bol alanı olan çok katlı evler çağdaş tesislerle tamamlanmış.

Dubai’de olduğu gibi, Abu Dabi de yerliler ve yabancılar için sıfır gelir vergisi politikasına sahip ve kişilerin kazançlarının büyük bir kısmını korumalarını sağlıyor. Bu, özellikle yüksek gelirli aileler için önemli bir finansal avantaj olabilir. Buna karşın, sakinlerin ve işletmelerin ödemesi gereken diğer vergilerin farkında olmak önemlidir. Örneğin, %5 oranında katma değer vergisi ve konuma ve mülkün değerine bağlı olarak değişiklik gösteren emlak vergisi bulunuyor.

Güvenlik

BAE, başta modern yasal çerçevesi ve düzeni koruma adanmışlığı nedeniyle, Orta Doğu’daki en güvenli ülkelerden biri olarak anılıyor. Aslına bakılırsa, Numbeo’nun 2023 sıralamasına göre, dünyanın en güvenli şehirlerinden biri sayılıyor. Bu ün, onu güvenli ve istikrarlı bir ev arayan yabancı aileler için davetkar hâle getiriyor.

Sağlık hizmeti

Abu Dabi’nin sağlık hizmeti sistemi, yüksek kalite ve erişilebilirlik ile karakterize ediliyor. Hükümet, BAE vatandaşlarına kapsamlı sağlık koruması sunarken, yabancıların genellikle işverenleri tarafından sunulan veya bağımsız olarak satın alınan özel sağlık sigortası edinmeleri gerekiyor. Bu, yabancı ailelerin vatandaşlar ile aynı standartta bir sağlık hizmetine erişmelerini sağlıyor.

Ulaşım

Abu Dabi’de otobüs, taksi ve Abu Dabi Metrosunu içeren, iyi gelişmiş bir toplu taşıma sistemi bulunuyor. Metro oldukça yeni ve iki hatta sahip: Kırmızı Hat, havalimanından şehir merkezine gidiyor ve Yeşil Hat, şehir merkezinden banliyölere gidiyor. Abu Dabi’deki toplu taşıma sistemi kolay ve ucuzdur. Şehirde hareket etmek ve sunduğu her şeyi keşfetmek için harika bir yöntemdir.

Abu Dabi’deki çoğu yabancı aile araç kullanmayı da tercih ediyor. Şehir iyi bakımlı yollara, modern altyapıya ve basit trafik kurallarına sahip. Ek olarak, bir araç sahibi olmak, kolaylık ve esneklik sunuyor ve ailelerin şehri ve yakınlarını kendi hızlarında keşfetmelerini sağlıyor.

Kültür

Abu Dabi, nüfusunun %89’unu canlı bir uluslararası topluluğun oluşturduğu kozmopolitan bir şehirdir. Şehir, kültürlerin ve perspektiflerin bir harmanını kucaklıyor ve çeşitlilik barındıran ve kapsayıcı bir atmosfer oluşturuyor.

Ancak, Abu Dabi’de iken, sosyal normları etkileyen İslam kurallarının farkında olmak çok önemlidir. Giyimde ve davranışta tevazu, (her ne kadar yaygın olarak uygulanmasa da) kanunen gereklidir ve hassas konular tartışılırken dikkatli olmanız önerilir.

Aile, güçlü bağlılık ve derin bir topluluk anlayışı ile birlikte, Abu Dabi’nin kültüründe merkezi bir role sahip. Geleneklere yaşlılara saygı çok önemlidir ve uyumlu ve birbirine bağlı topluluğa katkıda bulunur.

Vize gereksinimleri:

Abu Dabi’de bir yabancı çalışan olarak, ailenizi sizinle birlikte BAE’de yaşamaları için getirebilirsiniz. Buna eşiniz, 21 yaşın altındaki çocuklarınız, ebeveynleriniz, kardeşleriniz ve büyük ebeveynleriniz dahildir. Aile üyelerinize sponsor olmak için, gerekli oturum vizesi ve çalışma iznine ve aile üyeleriniz için medikal sağlık sertifikalarına sahip olmak gibi bazı kriterleri yerine getirmeniz gereklidir.

Oturum vizesi ve çalışma izni: 2-3 yıl geçerlidir ve yenilenebilir. Bir oturum vizesi edinmek için, bir BAE şirketi veya işvereni tarafından sponsor edilmeniz gerekmektedir. Şirketin sizin adınıza vize için başvurması ve size bir çalışma izni sunması gerekmektedir. Zorunlu Sağlık Sigortası (CHI): Abu Dabi’deki tüm yabancı çalışanların zorunlu sağlık sigortasına sahip olmaları gerekmektedir. Bu, hükümet tarafından uygulanan bir sağlık sigortası uygulamasıdır ve katılan tüm kişiler için medikal giderleri karşılamaktadır. İşvereniniz veya vizenizin sponsoru, bu sigortaya katılımınızı sağlamak zorundadır.



Aileler için diğer harika şehirler

Kopenhag, Danimarka

Kopenhag, birçok nedenden dolayı yabancı aileler için harika bir şehirdir. Genellikle güvenli, temiz ve yüksek yaşam kalitesine sahip aile dostu bir şehirdir. Stockholm’de olduğu gibi, Kopenhag harika bir iş-yaşam dengesi kültürüne sahip ve Forbes Advisor’ın 2023 İş-Yaşam Dengesi Endeksinde ilk sırada yer aldı. Yaşam masrafları göreceli olarak yüksek ancak maaşlar rekabetçi olmaya yatkın olduğundan dolayı üstesinden gelinebilir. Kopenhag birçok uluslararası okula ev sahipliği yapıyor ve çoğu Danimarkalı ikinci dil olarak İngilizce konuşuyor. Aslına bakılırsa, Danimarka 2022 yılında yüksek İngilizce yeterliliği oranlarında dünyada beşinci sırada yer aldı.

Vize gereksinimleri: Danimarka Schengen Bölgesi’nde yer aldığından dolayı, bu bölgedeki ülkelerin vatandaşları Danimarka’ya vizesi girebilir ve ülkede 90 gün kalabilir. Daha uzun süre kalmak isteyenlerin günlük yaşamlarını devam ettirmeleri ve bir banka hesabı açmak veya sağlık hizmetine kaydolmak gibi şeyler yapmaları için bir CPR numarası için başvurmaları gerekecektir. Yukarıda bahsedilen Avrupa ülkelerinde olduğu gibi, ülkede daha uzun süre kalmak isteyen kişilerin bir oturum ve çalışma iznine başvurmaları gerekmektedir. Başvurmak için, başvuranların maaş ve istihdam şartları hakkında bilgileri de içeren bir yazılı iş teklifine sahip olmaları gerekmektedir.

Danimarka, belirli bir alanda uzman olan kişiler, araştırmacılar ve Danimarka’daki üniversitelerde Yüksek Lisans/PhD derecesi sahibi kişilerin ülkede yaşamaları ve belirli sektörlerde çalışmaları için bir yetenekli çalışan programı sunmaktadır.

Melbourne, Avustralya

Melbourne, yüksek yaşam kalitesi, çok çeşitli nüfusu ve birçok aile dostu aktivite ve imkan sunması nedeniyle yabancı aileler için popüler bir seçenek. Şehir ayrıca Sydney gibi büyük şehirlerle karşılaştırıldığında, idare edilebilir bir yaşam masrafına sahip. The Economist’in 2023 Global Yaşanabilirlik Endeksine göre, Melbourne Avustralya’da en çok yaşanabilir şehir olarak değerlendirilmektedir ve kapsayıcılığı, topluluk ruhu ve iyi altyapısı ile saygınlık kazanmaktadır.

Vize gereksinimleri: Avustralya, yabancılar için yeteneklerine, niteliklerine ve istihdam durumlarına göre birçok vize seçeneğine sahiptir. Örneğin, SkillSelect vizesi, belirli bir alanda uzman olan yetenekler için iken, Skilled Independent vizesi, şu anda bir iş teklifi almış olmayan ancak belirli bir eğitim ve çalışma deneyimi seviyesine sahip olma kriterini karşılayan yetenekli çalışanlar içindir. Ayrıca, Avustralya vatandaşlarının eşlerinin ve kalıcı olarak ikamet edenlerin başvurabildiği Partner Vizesi bulunmaktadır.

Bangkok, Tayland

Bangkok, yaşam masraflarının birçok Batı ülkesinden çok daha düşük olduğu ucuz bir şehirdir. Bu, onu Asya’yı deneyimlemek ve tasarruf yapmak isteyen yabancı aileler için harika bir seçenek yapmaktadır. Tayland’ın en çok tanınan şehirlerinden biri olan Bangkok, modern bir şehirdir ve bir araç sahibi olmadan şehirde gezmenizi sağlayan metro ve paylaşımlı yolculuk hizmeti gibi iyi bir toplu taşıma sistemine sahiptir.

İngilizce Bangkok’ta yaygın bir şekilde konuşulmaktadır ve şehirde hareket etmek oldukça kolaydır. Yalnızca Bangkok’ta 150’den fazla uluslararası okul bulunmaktadır ve çeşitli türlerde müfredatlar sunmaktadır.

Vize gereksinimleri: Tayland, yabancılar için, insanların Tayland’a 90 gün için girmelerine ve kalmalarına izin veren göçmen olmayan B vizesi ve insanların orada çalışmasına izin veren göçmen olmayan ED vizesi gibi birçok vize sunmaktadır.

Emekliliğinizin tadını çıkarın: Yabancı emekliler için en iyi yerler

Emekliliğe geçiş sürecindeki birçok kişi bir sakinlik, kültürel zenginlik, uygun maliyet ve kaliteli sağlık hizmetine erişim dengesine sahip olan huzurlu bir yer tasavvur eder. Profesyonel bağlılıkların artık bir endişe konusu olmamasıyla birlikte, emekliler birçok farklı yeri keşfetme özgürlüğüne sahip olur. Bazı şehirler, çok bilinmemelerine rağmen, altın vize ve emekli programları üzerinden çekici fırsatlar sunuyor. Bu az bilinen seçeneklere ve onları çekici bir seçenek yapan şeylere yakından bakalım:

Panama Şehri, Panama

Panama, çevrelerinde bir değişiklik arayan kişiler için bir favori nokta olarak popülerlik kazandı. Hoş tropik iklimi, misafirperver yerlileri ve modern kolaylıkları sayesinde, birçok kişi için çekici bir yer olmaya başlıyor. Burası yalnızca bir tatil yeri değil; hayatlarında yeni bir dönem arayan kişiler için uzun süreli bir ev olmaya başladı.

Yaşam kalitesi

Panama Şehri, büyük oranda uygun maliyeti sayesinde, emeklilere çekici bir yaşam kalitesi sunuyor. Konaklama ve sağlık hizmetinden günlük masraflara kadar birçok açıdan, bütçeniz uzun süre yeter ve rahat ve stressiz bir emeklilik geçirmenizi sağlar.

Bu tercih edilir ortama katkı yapan önemli faktörlerden biri Pensionado Program. Dünyanın en cömert vize programlarından biri olarak anılan bu program, emeklilere temel hizmetlerde birçok indirim sağlıyor. Buna sağlık masrafları, eğlence ve ulaşım açısından önemli derecede tasarruf dâhildir.

Örneğin, emekliler faturalarda %25 iskonto, uçak biletlerinde %25 indirim ve diğer ulaşım masraflarında %30 indirim gibi avantajlardan faydalanabilir. Faydalanabilmek için, emeklilerin en az 55 yaşında olması, en az 1.000 USD değerinde emekli maaşı veya gelir elde ediyor olması, geçerli bir sağlık sigortasına sahip olması ve bazı diğer gereksinimleri karşılaması gerekmektedir.

Kuzey Amerikalı emekliler için, Panama’nın ABD’ye ve Kanada’ya yakın olması bir avantaj. Büyük havayolu şirketleri düzenli ve doğrudan uçuşlar sunuyor ve bu da emeklilerin aileleriyle ve arkadaşlarıyla bağlarını korumalarını ve ziyaretçileri misafir etmelerini kolaylaştırıyor. Bu erişilebilirlik, Panama Şehri’nin genel emeklilik deneyimini daha da iyileştirmektedir.

Konaklama

Panama Şehri, konaklama açısından birçok tercihe ve bütçeye uygun geniş seçenekler sunmaktadır. Emekliler, kalabalık şehirde modern apartmanlardan deniz kenarında huzurlu yazlıklara veya hoş dağ evlerine kadar, birçok seçeneğe sahip. Konforlu ve çeşit içeren konaklamanın bulunması, Panama City’nin bir emeklilik yeri olma çekiciliğine katkıda bulunuyor ve emeklilerin hayat tarzlarına ve tercihlerine uygun bir yaşam seçeneği bulmalarına yardımcı oluyor.

Sağlık hizmeti

Panama, özellikle Panama Şehri başta olmak üzere, yüksek kaliteli sağlık tesislerine sahip. Birçok doktor ABD’de eğitim görmüş ve İngilizce konuşuyor, bu da emeklilerin sağlık çalışanlarıyla etkili bir şekilde iletişime geçmelerini sağlıyor.

Panama’nın sağlık sistemi iki aşamada organize ediliyor: kamu sektörü ve özel sağlık hizmeti pazarı. Kamu sektörüne ulusal sağlık sigortası dahildir ve iki ana kurum tarafından finanse edilmektedir: Sağlık Bakanlığı (Ministerio de Salud veya MINSA) ve Sosyal Güvenlik Fonu (Caja de Seguro Social veya CSS). Bu iki aşamalı sistem, emeklilere ihtiyaçları ve tercihleri doğrultusunda en iyi sağlık hizmetini seçme esneklerini sunmaktadır.

Güvenlik

Panama, Latin Amerika’nın politik olarak en istikrarlı ülkeleri arasında yer alıyor ve emekliler dâhil tüm sakinleri için güvenli bir ortam sunuyor. Bu ülke, bölgedeki diğer ülkelerle karşılaştırıldığında, göreceli olarak düşük suç oranına sahip. Bu istikrar ve güvenlik, emeklilik yeri olarak Panama Şehri’i seçen emekliler için rahatlık hissine ve gönül rahatlığına katkıda bulunuyor.

Kültür

Panama’nın kültürü, emeklikler (özellikle Amerikalı olanlar) için sıcak ve misafirperver bir ortam sunuyor. Amerikalı emekliler arasındaki artan popülerliği nedeniyle Panama Şehri’nin yanı sıra, Coronado, Boquete ve Bocas del Toro gibi bölgeler, büyüyen yabancı topluluğunun oluşmasına şahit oldu. Bu topluluklar, bir aşinalık ve dostluk hissi sunuyor ve emeklilerin kafadar kişilerle iletişim kurmalarını ve yeni sosyal çevreler oluşturmalarını kolaylaştırıyor.

Panama’daki Amerikalı emekliler için başka bir kolaylık ise Panama’nın ikili para birimi sistemi. Panama hem ABD doları ve kendi para birimi olan Panama balboası kullanıyor. Bu ikili para birimi sistemi, döviz bozdurma ihtiyacını ortadan kaldırıyor ve böylece emeklilerin Panama’da paralarını yönetme konusunda bir konfor ve kolaylık seviyesi sunuyor.

Vize gereksinimleri

Panama Pensionado Vizesi, yabancıların aylık en az 1.000 USD gelire sahip olmaları durumunda Panama’da kalıcı olarak yaşamalarına izin veren bir emeklilik vizesidir. Bu vize, aylık 750 USD gelir elde eden ve Panama’da gayrimenkule en az 100.000 USD yatırım yapan yabancılar tarafından edinilebilir.

Rieti, İtalya

İtalya’nın kalbinde yer alan ve Roma’dan bir saat uzakta olan Rieti, birçok emeklinin aradığı özgün, huzurlu İtalyan yaşam tarzını bünyesinde barındıran hoş bir şehir. Sakin atmosferi ve samimi yerli deneyimi, onu daha sessiz ve daha rahat emeklilik özlemi duyanlar için dikkat çekici bir yer hâline getiriyor.

Yaşam kalitesi

İtalya’nın kalbinde yer alan Rieti, emeklilere Roma ve Milan gibi büyük turist merkezlerinin sahip olduğu yüksek fiyat etiketleri olmadan, samimi bir İtalyan deneyimi sunuyor. Konaklamadan günlük masraflara kadar, buradaki hayat oldukça ucuzdur ve konforlu bir emeklilik sunmaktadır. 2019’da İtalya’nın Gelir Kurumu, son beş yıl içerisinde İtalya’da yaşamamış olan emeklilerin tüm yurt dışı gelir kaynaklarında sabit %7 vergi oranından faydalandığı bir vergi yasasını yürürlüğe koydu. Bu inisiyatif, güney İtalya köylerinin çekiciliğini benimsemek isteyen kişileri ikna etmeyi hedefledi.

Rieti, tarihsel kökleriyle İtalya’nın zengin geçmişinin yaşayan bir örneği görevini görüyor. Antik kiliselerle dolu olan ve arkeolojik bölgelerle tamamlanan iyi korunmuş tarihi merkezi, ülkenin mirasına samimi bir pencere sunuyor. Tablo gibi dağlarla sarmalanan ve sakin Rieti Gölü’ne yakın olmasıyla, doğayı sevenler için huzurlu bir inziva yeri sunuyor. Baş döndürücü doğal manzarası etrafında tırmanış, bisiklet ve göl kenarında yürüyüş gibi aktiviteler gerçekleştirebilirsiniz. Rieti ayrıca birçok yerli futbol ve basketbol takımıyla mütevazı bir spor ortamına sahip. Özellikle, yakın zamanda hayatını kaybeden NBA efsanesi Kobe Bryant, babası Joe çocukluğu sırasında Sebastiani Rieti takımının koçluğunu yaptığı için bir zamanlar Rieti’de ailesiyle birlikte yaşadı.

Roma’dan bir saat uzaklıkta stratejik bir konuma sahip olan Rieti, emeklilere başkentin kültürel olanaklarına kolay erişim sağlıyor. Otobüsler ve yerel trenler Roma, Napoli ve Milan’a seyahat olanağı sunuyor ve şehrin erişilebilirliğini artırıyor.

Konaklama

Rieti’deki konaklama seçenekleri, huzurlu ve uygun fiyatlı yaşam alanları arayan emeklilere fırsatlar sunuyor. Şehirde konforlu apartmanlardan büyüleyici evlere kadar birçok seçenek, büyük İtalyan şehirlerindeki aşırı yüksek etiket fiyatları olmadan sunuluyor. Emekliler, tercihlerine ve bütçelerine uygun konaklama bulabiliyor ve bu da hoş ve stressiz bir emeklilik deneyimi sağlıyor.

Ek olarak, Rieti’nin gayrimenkul pazarı, ilgilenenler için uzun süreli kiralama veya potansiyel olarak bir mülk satın alma fırsatlarını sunuyor. Birçok boyutta ve tarzda seçeneklerle, emekliler ihtiyaçlarına ve tercihlerine uygun bir evi kolay bir şekilde bulabilirler.

Sağlık hizmeti

İtalya, iyi bir sağlık hizmeti sistemine sahip ve Rieti’de harika bir tıbbi bakım sunan hastaneler ve klinikler bulunuyor ve emekliler için gönül rahatlığı sağlıyor. Ulusal Sağlık Hizmeti veya Servizio Sanitario Nazionale (SSN) kaydı yaptıran yabancı emekliler, bir sağlık kartı alır ve bu kart ile ücretsiz veya yüksek oranda sübvanse edilen sağlık hizmeti edinebilir. Diğer Avrupa ülkelerinden gelen yabancılar da sağlık hizmeti için Avrupa Sağlık ve Sigorta Kartlarını kullanabilirler.

Güvenlik

Rieti, güvenli ve huzurlu bir şehirdir ve emekliler için güvenlik ve huzur hissi sağlar. Numbeo’dan verilere göre, Rieti’de 40’ın altında bir suç endeksine sahip ve bu da oldukça düşük. 2Italy‘e göre, Rieti’de 50.000’den az kişi yaşıyor ve bu da onu kırsal kesimin sessizliğini arayan emekliler için çok çekici kılıyor.

Kültür

Rieti’deki kültür, sakinlerinin sıcak ve misafirperver doğası ile karakterize edilir. Emekliler, yerli arkadaş bulma, topluluk gruplarına katılma ve İtalyan hayatına entegre olma konularında hiç zorluk çekmeyecek.

Her ne kadar Rieti’de İtalyanca başlıca dil olsa da İngilizce yeterliliği, yerliler arasında değişiklik gösteriyor. Bazı kişiler, özellikle daha turistik alanlarda olanlar, İngilizceyi basit seviyede anlıyor. Buna karşın, dil engelinin bazı sorunlara yol açtığı durumlar da olabilir. Buna rağmen, Rieti’nin sakinleri genellikle uyumludur ve yabancıların herhangi bir iletişim sorununda yardımcı olmaya yatkındır. Bu yaklaşılabilirlik, şehrin emeklileri hoş karşılama atmosferine katkıda bulunur.

Vize gereksinimleri

Rieti’de emeklilik yaşamak için özel bir vize gerekmiyor. Ancak, emekliliğinizi burada geçirmeyi planlıyorsanız İsteğe Bağlı Oturum İzni’ne (D vize olarak biliniyor) başvurabilirsiniz. Bu vize, emeklilerin çalışmadan İtalya’da 90 günden fazla kalmasını sağlar.

Bu vizeyi alabilmek için, emeklilerin gayrimenkul geliri, emekli maaşı veya yıllık ödenek gibi gelirler üzerinden çalışmadan kendilerini desteklemek için finansal kapasiteye sahip olmalarını göstermeleri gerekmektedir. Ayrıca, konaklama ve sağlık sigortasına sahip olduklarını kanıtlamaları ve uzun süreli oturum başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir.

San Jose, Kosta Rika

Dünyanın her yerinden emekliler emeklilik dönemlerini geçirmek için mükemmel yeri ararken, Kosta Rika’nın başkenti San Jose, listelerinde giderek en üst sıralara çıkmaya başladı. Bu renkli şehir, tropik ihtişamın ve kozmopolitan cazibenin özgün bir harmanını sunuyor ve bu onu seçici emekliler için iyi bir tercih hâline getiriyor.

Yaşam kalitesi

San Jose, yabancı emekliler için konforlu bir yaşam tarzı sunuyor. Şehir, genellikle birçok Kuzey Amerika ve Avrupa şehrinden daha uygun maliyetli bir yaşam sunuyor ve emeklilerin finansal darboğaz olmadan giderlerini yönetmelerini sağlıyor. Sağlık hizmeti, konaklama ve günlük harcamalar gibi gerekli hizmetlerin fiyatları gayet uygun.

San Jose, başkent olarak alışveriş merkezleri, araç kiralama ofisleri, restoranlar ve sağlıklı internet erişimi gibi modern kolaylıkları sunuyor ve emeklilerin ihtiyaçlarını karşılıyor. Pura vida veya saf hayat ile özetlenen yerel yaşam tarzı, yaşamın rahat ve sağlık bilinciyle hareket eden bir yolunu teşvik ediyor ve Kosta Rika’nın dünyanın Mavi Bölgeleri (insanların global ortalamadan daha uzun süre yaşadığı bölgeler) arasında yer almasına katkıda bulunuyor.

Doğa severler, kısa mesafedeki ulusal parklar ve harika plajlar sayesinde keşfedecek birçok şey bulacak. Şehir ayrıca çeşitli müzeler, tiyatrolar ve tarihi alanlar ile bir kültürel deneyim de sunmaktadır.

Konaklama

Emekliler, San Jose’de birçok konaklama seçeneğine sahip olur. Rahatlık ve modern imkanlar arayanlar için, hem şehir merkezinde hem de etraftaki mahallelerde apartman daireleri bulunmaktadır. Bu seçenekler genellikle güvenlik, bakım ve umumi tesislere erişim gibi hizmetler sunmaktadır.

Daha sakin bir çevre arayan emekliler için, şehrin eteklerindeki banliyöler müstakil evler sunuyor. Bu bölgeler genellikle daha sessiz oluyor ve oturmaya daha elverişli bir atmosfer sunuyor.

San Jose, ayrıca yaşlı bireyler için özel birçok emeklilik topluluğuna da sahip. Bu topluluklar genellikle dinlence tesisleri, sosyal aktiviteler ve sağlık hizmetleri gibi çeşitli imkanlar sunuyor ve emekliler için destekleyici ve hoş bir ortam sağlıyor.

Sağlık hizmeti

Kosta Rika, sağlık sistemi ile tanınıyor ve San Jose, başkent olarak ülkenin en iyi sağlık tesislerine sahip. Kosta Rika’daki birçok doktor ABD’de veya Avrupa’da eğitim görmüş ve İngilizce’yi akıcı bir şekilde konuşuyor. Ek olarak, ülkenin Caja ulusal sağlık hizmeti sistemi, tüm gelir seviyelerinden ve tıbbi sorunlar yaşayan tüm sakinler tarafından kullanılabilir.

Güvenlik

Kosta Rika, aynı Panama gibi, Latin Amerika’nın politik olarak en istikrarlı ve huzurlu ülkeleri arasında yer alıyor. Özellikle San Jose, emekliler için güvenli bir ortam sunuyor.

Dünya çapında demokrasiyi ve insan haklarını teşvik eden bir kâr amacı gütmeyen kurum olan Freedom House‘a göre, Kosta Rika, 2022’de global özgürlük açısından 100 ülke arasında 91’inci sırada yer aldı. Bu, hem sakinler hem de ziyaretçiler için güvenli ve uyumlu bir yaşam ortamı sunmaya adanmışlığı göstermektedir.

Kültür

Kosta Rikalılar, diğer adıyla Ticos, sıcakkanlı ve cana yakın mizaçları ile tanınmaktadır. Emekliler yerel yaşama entegre olmayı genellikle kolay bulmaktadır ve yeni komşularıyla değerli ilişkiler kurmaktadır. Şehirde büyüyen bir yabancı topluluğu bulunuyor ve yeni gelenlerin yerleşmelerine ve yeni arkadaşlıklar kurmalarına yardımcı olmak için birçok kulüp, grup ve organizasyon sunuyor.

San Jose’de yaygın dil İspanyolca olsa da emekliler genellikle yerel dilde akıcı olmadan yaşayabiliyor. Turistler ve yabancılar tarafından sık ziyaret edilen bölgeler başta olmak üzere, şehirdeki birçok yerli ve hizmet sağlayıcı İngilizce konuşuyor. Ancak, temel İspanyolca öğrenmek, genel deneyiminize katkıda bulunur ve kültürel katılım ve toplulukla daha derin bağlar için daha fazla fırsat sunar.

Vize gereksinimleri

San Jose’ye yerleşmek isteyen emekliler, genellikle emekli vizesi olarak adlandırılan Pensionado Visa alma seçeneğine sahiptir. Bu vize, iki yıl boyunca geçerlidir ve başvuru işlemi göreceli olarak kolaydır. Yenilemesi de kolaydır.

Başvuru işlemini başlatmak için, aday emeklilerin çeşitli belgeleri sunması gerekecek. Buna Kosta Rika’da yaşamayı isteme nedenlerini açıklayan bir resmi başvuru mektubu, 1.000 USD tutarını geçen garantili aylık emekli maaşına sahip olma belgesi ve güvenlik sorgulaması belgeleri dâhildir. Bu gereksinimler, ülkeye yerleşmek isteyen emeklilerin finansal istikrarını sağlamak için uygulanmaktadır.

Goa, Hindistan

Rahat ortamı ve baş döndürücü doğal güzelliği ile tanınann Goa, emekliler için popüler bir nokta oldu. Saflığını koruyan plajları, yemyeşil parkları ve hoş tropik iklimi ile Goa, rahat bir yaşam tarzı için huzurlu bir ortam sunuyor. Goa’daki yaşam masrafı, birçok Batı ülkesinden önemli ölçüde daha düşük ve bu da onu tasarruflarını ve emekli maaşlarını idareli kullanmak isteyen emekliler için ekonomik bir tercih hâline getiriyor.

Goa ayrıca farklı uyruklardan insanların yer aldığı canlı bir yabancı topluluğuna ev sahipliği yapıyor. Eyaletin eski bir Portekiz kolonisi olarak kültürel mirası, tarihi kiliseleri, tapınakları ve festivallerine yansıyor ve keşfetmek ve kültürel zenginleşme için birçok fırsat sunuyor. Her ne kadar Hindistan’ın sağlık hizmeti sistemi diğer ülkeler kadar gelişmiş olmasa da Goa’nın sağlık hizmeti sistemi yıllar boyunca düzenli bir gelişim gösterdi. Yakın zamandaki Hindistan G20 Başkanlık Toplantısında, Hindistan, sağlık hizmeti tesislerini daha da geliştirme istediğini duyurdu.

Hindistan’da, özellikle Goa’da, İngilizce yaygın bir şekilde konuşuluyor ve bu da İngilizce konuşulan ülkelerden gelen emeklilerin taşınma sürecini kolaylaştırır. Goa’nın genel güvenliği, altın çağlarının tadını çıkarmak isteyenler için onu güvenli ve huzurlu bir yer kılıyor.

Vize gereksinimleri

Şu anda Goa’da emekli olmayan yabancı uyruklular için herhangi bi emeklilik vizesi bulunmuyor. Bununla birlikte, durumlarına bağlı olarak emeklilerin almaya hak kazanabileceği çeşitli vize çeşitleri bulunuyor. Bu vizeler her iki yılda bir yenilenen turist vizesi ve altı ay süren medikal vizedir. Hindistan’a vardıktan sonra emeklilier beş yıllık vize veya kalıcı oturum gibi uzun dönemli vizeler için başvuru yapabilirler.There is currently no retirement visa for foreigners who want to retire in Goa. However, there are a few different types of visas that retirees may be eligible for, depending on their circumstances. These include a tourist visa that can be renewed every two years and a medical visa that lasts six months. Once in India, retirees can apply for a long-term visa, such as a five-year visa or a permanent residency visa.

Port Vila, Vanuatu

Güney Pasifik’te harika bir takımada olan Vanuatu, sakin ve güzel manzaralı bir ortam arayan emekliler için çekici bir seçenek sunuyor. Adalarda kentsel yaşamın koşuşturmasından ve karmaşasından uzak, rahat bir yaşam tarzı mevcut. İlerleyen yaşlarında rahatlama ve basitlik özleyenler için mükemmel bir ortam. Vanuatu’nun saf plajlar, dupduru sular ve yemyeşil tropik doğa ile karakterize edilen büyüleyici doğal güzelliği, emeklilere şnorkelle yüzme, dalış ve doğa yürüyüşü gibi birçok dış ortam aktivitesi fırsatı sunmaktadır.

Ücra bir ada cenneti olmasına rağmen, Vanuatu, göreceli olarak düşük bir yaşam masrafına sahip ve böylece emeklilerin finansal sıkıntılara girmeden konforlu bir yaşam tarzına sahip olmalarını sağlıyor. Ni-Vanuatu insanları, sıcakkanlı ve hoşgörülü olmaları ile tanınıyorlar ve yeni gelenler için misafirperver ve dostça bir topluluk sunuyorlar. Vanuatu, Mutlu Gezegen Endeksi tarafından düzenli bir şekilde en mutlu yerlerden biri olarak seçiliyor, bu da emeklilerin beklediği huzurlu ve uyumlu yaşam tarzının altını çiziyor. Yapılan geliştirmelerle birlikte, Vanuatu’daki sağlık hizmeti istikrarlı bir şekilde gelişiyor ve ülkenin emekliler için uzun süreli oturum seçenekleri içeren rahat vize düzenlemeleri, Vanuatu’ya yerleşmeyi çok kolay bir işlem hâline getiriyor.

Vize gereksinimleri: Yatırım Üzerinden Vanuatu Vatandaşlığı Programı (CIP) olarak da bilinen Vanuatu Gelişim Destek Programı (VDSP), Vanuatu’ya göç etmek için en hızlı ve en popüler yöntemdir. Başarılı olan başvuranlara, 100’den fazla ülkeye vizesiz seyahat imkanı sunan bir Vanuatu pasaportu verilmektedir. Alabilmek için, başvuranların VDSP’ye 80.000 USD’den başlayan bir tek seferlik bağışta bulunmaları ve varlıklarının veya 250.000 USD’nin üzerinde bir birikimlerinin olduğunu kanıtlamaları gerekiyor.

Grand Baie, Mauritius

Grand Baie (Grand Bay olarak da biliniyor), beyaz kumlu plajları, yeşil ormanları ve cezbedici ılık suları ile tanınan, Mauritius’un kuzeyindeki bir köydür. Bu Afrikalı ada ulusu, yıl boyunca ılık bir iklim yaşar ve bu da onu soğuktan kaçmak isteyen yabancı emekliler için ideal bir yapıyor. Birçok lüks tatil köyünün ve otelin varlığına rağmen, Brand Baie’deki yaşam masrafı göreceli olarak ucuz olmaya devam ediyor. Konuma ve konaklama türüne bağlı olarak, Grand Baie’deki aylık kira yaklaşık olarak 400 ile 2.000 USD arasında değişiyor.

Grand Baie’nin sağlık hizmeti sistemi, hem kamu hem özel olmak üzere, birçok harika hastane ve klinik içeriyor. Özel bir sağlık tesisi olan Apollo Bramwell Hastanesi, özel bir kalp hastalığı ünitesi ve kanser merkezi dahil olmak üzere, kapsamlı hizmetler sunuyor. Mauritius’daki kamu sağlığı hizmeti, vatandaşlara ücretsiz sağlanırken, en yüksek seviyede gelişmiş bir sağlık hizmeti sunmuyor olabilir. Bu nedenle, uzmanlar emeklilerin adaya taşındıklarında özel sağlık sigortası edinmelerini tavsiye etmektedir.

Mauritius, oldukça istikrarlı bir ülkedir ve Afrikalı Yönetimlerde Ibrahim Endeksi’nde (IIAG) en üst sırada yer aldı. Bu endeks, 54 Afrika ülkesindeki güvenlik, insan gelişimi ve ekonomik büyüme gibi yönetimin çeşitli yönlerini ele almaktadır ve performanslarına bağlı olarak onları sıralamaktadır.

Mauritius’un emekliler için bir vergi cenneti olduğunu ve gelir, miras, temettü veya sermaye kazancı için bir vergi olmadığını da not etmek önemlidir.

Vize gereksinimleri: Mauritius’da üç türde emeklilik vizesi bulunmaktadır: 10 yıllık oturum izni, emlak satın alma üzerinden oturum ve premium vize.

10 yıllık oturum izni, emekliler için en çok erişilebilir ve en avantajlı olanıdır. Alabilmek için, başvuran kişilerin 50 yaşından büyük olmaları ve hesaplarında en az 18.000 USD bakiye olduğunu veya ayda en az 1.500 USD garanti gelir elde ettiklerini gösteren, vatandaşı oldukları ülkeden sertifikalı bir banka teminatı mektubu sunmaları gerekmektedir. İlgilenen emeklilerin ayrıca 1.000 USD başvuru ücreti ödemeleri gerekmektedir. Bu izin, sona erdikten sonra 10 yıl için daha yenilenebilir.

Dijital taşınma araç takımınız

Yeni bir ülkeye taşınmak, çok heyecan verici bir maceradır ancak, özellikle dijital dünyada, kendine has sorunlarla birlikte gelir. Yabancılar için çevrimiçi varlığı korumak, siber güvenlik riskleri global bir sorun olduğundan dolayı çok önemlidir. Bu sorunu çözmeye yardımcı olmak için:

1. Veri gizliliği yasalarını araştırın

Kendinizi yeni ülkenizin veri gizliliği yasaları ve düzenlemelerine aşina kılın. Yerel düzenlemelere uyduğunuzdan emin olmak için kişisel bilgiler konusundaki haklarınızı ve sorumluluklarınızı öğrenin.

2. Güvenilir bir VPN’e yatırım yapın

VPN, siber tehditlere karşı sanal kalkanınızdır. VPN, internet bağlantınızı şifreler ve böylece korsanların verilerinizi elde etmelerini zorlaştırır. Bu, herkese açık Wi-Fi ağları kullanırken veya banka hesabı ve sigorta bilgileri gibi hassas bilgilere erişirken çok önemlidir. Ek olarak, VPN, memleketinizdeki arkadaşlarınızla iletişimde olmak için kullandığınız popüler sosyal medya ve sohbet uygulamaları dâhil olmak üzere, bölgesel olarak kısıtlanan içeriklere erişmenizi sağlar.

Yeni ülkenizdeki ev ağınızın tamamını korumak için, ExpressVPN’in Aircove yönlendiricisi gibi bir VPN yönlendirici kullanmayı düşünün. Aircove ile, normalde VPN ile uyumlu olmayanlar dâhil tüm bağlı cihazlar korunur. Yalnızca bir defa kurun ve arka planda kesintisiz güvenliğin tadını çıkarın.

3. Belgeler için bulut belleği kullanın

Pasaportlar, vizeler, çalışma izinleri ve yasal belgeler gibi önemli belgelerinizi güvenli bir şekilde saklamak için Google Drive veya Dropbox gibi güvenilir bir bulut belleği hizmeti kullanın. Bu, acil durumlarda kolay erişim ve yedekleme sağlar.

4. Yazılım güncellemelerini öncelikli hâle getirin

Cihazlarınızın yazılımını düzenli bir şekilde güncellemek, yeni özellikler edinmekten daha fazlasını içerir; sizi potansiyel güvenlik açıklarına karşı korur. Buna bilgisayarınız, akıllı telefonunuz ve diğer tüm internet kullanan cihazlar dâhildir. Ek olarak, anti-virüs ve anti-malware yazılımı yüklemek ve güncellemek, siber tehditlere karşı ilk savunmadır. Bunu bir alışkanlık hâline getirerek, yeni maceranıza gönül rahatlığıyla başlayabilirsiniz.

5. Kişisel bilgilerinizi paylaşma konusunda dikkatli olun

Hayatınızı yeni ülkenizde devam ettirirken adresiniz, telefon numaranız veya banka hesabı bilgileriniz gibi hassas bilgileri nasıl ve nerede paylaşacağınıza dikkat edin. Bu tür bilgileri yalnızca zorunlu olduğunda ve güvenilir kurumlarla paylaşın. Yeni bir ülkede olmak, sizi istenmeyen iletişimlere ve potansiyel dolandırıcılığa maruz bırakabilir. Kiralama veya bir banka hesabı açma gibi bilmediğiniz işlemler için yabancı forumlarından veya topluluklarından tavsiye isteyin.

6. Banka hesabı hesap ekstrenizi takip edin

Banka ve kredi kartı ekstrelerinizi dikkatli bir şekilde takip edin. Yeni bir ülkede, tanınmayan ticaret isimleri görülebilir ve bu da potansiyel olarak dolandırıcılık aktivitelerini anlamayı zorlaştırır. Özellikle taşınmanızın ilk aylarında, ekstrelerinizi detaylı bir şekilde incelemek için zaman ayırın ve onları kendi kayıtlarınızla karşılaştırın. Bir şeyin eksik olması durumunda, hemen banka veya kredi kartı sağlayıcınız ile iletişime geçin.

7. Güvenilir bir döviz uygulaması kullanın

Güvenilir bir döviz uygulaması seçmek, doğru ve gerçek zamanlı döviz oranları için çok önemlidir. XE Currency, Wise ve Revolt gibi uygulamalar, birçok döviz cinsi için gerçek zamanlı takip sunar ve yabancıların giderlerini etkili bir şekilde yönetmelerini ve tercih edilmeyen döviz oranlarından kaçınmalarını sağlar.

8. Dil öğrenme uygulamalarını kullanın

Yerel dildeki yeterliliğinizi iyileştirmek için Duolingo gibi dil öğrenme uygulamalarından faydalanın. Bu, yeni topluluğunuzla iletişim kurmanıza ve entegre olmanıza yardımcı olur. Yerel dili anlamada zorluk çekiyorsanız; konuşulan İngilizceyi tercih ettiğiniz dile çevirebilen Google Translate’in mobil sesli çeviri uygulamasını da kullanabilirsiniz.

9. Yerel hizmet uygulamalarını indirin

Ulaşım uygulamaları (Uber veya yerel eşdeğeri gibi), yemek siparişi hizmetleri ve dil çeviri uygulamaları gibi, günlük hayatınızı kolaylaştıran yerel hizmet uygulamalarını kullanın. Ayrıca, güncel haberleri, yerel düzenlemeleri ve yeni ülkenizdeki yabancıları doğrudan etkileyen herhangi bir haberi öğrenmek için yerel haber kaynaklarının uygulamalarını indirin. Her ne kadar bariz olsa da yeni çevrenizde hareket etmenize yardımcı olması için Google Maps veya benzeri bir uygulama indirmeyi unutmayın.

10. Yerel sosyal medya platformlarını araştırın

Yabancıların yaygın olarak kullandığı bir popüler yerel sosyal medyanın var olup olmadığını araştırın. Bu platformlara katılmak, yerel halkla iletişim kurmanıza ve etkinliklerden ve aktivitelerden haberdar olmanıza yardımcı olacaktır.