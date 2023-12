Wat zijn de beste landen om te wonen en werken? Ons onderzoek onthult toplocaties voor verschillende levensfasen:



Beste landen voor jonge professionals en telewerkers: bestemmingen in de VAE, Duitsland, Estland en Bali bieden een levendige levensstijl, een grote tech-scène en relatief lage kosten van levensonderhoud. Beste landen voor gezinnen en gepensioneerden: steden in Europa en Latijns-Amerika zijn goede keuzes voor beiden. Ze bieden uitstekende scholen, veilige buurten en een lager levenstempo.

Door de stijgende kosten van levensonderhoud en andere wereldwijde uitdagingen is verhuizen naar een ander land voor sommige mensen een aantrekkelijkere optie geworden.

We bekijken de veiligheid, visumvereisten, kosten van levensonderhoud en infrastructuur om je te helpen bij het kiezen van een nieuw huis.

Onze digitale verhuistoolkit bevat essentiële zaken zoals een VPN voor extra beveiliging en cloudopslag voor belangrijke documenten.

Verhuizen over de grens is meer dan een adreswijziging. Het vereist een sprong in het onbekende. En voor wie overweegt zich aan te sluiten bij de wereldwijde gemeenschap van meer dan 281 miljoen expats, is er de grote vraag: waarnaartoe? Populaire steden in Canada, het Verenigd Koninkrijk en Nieuw-Zeeland zijn meestal de bestemming voor Engelstaligen, maar er zijn ook minder bekende bestemmingen die de moeite waard zijn.

Om je te helpen een weloverwogen beslissing te nemen, hebben we een lijst samengesteld met locaties die geschikt zijn voor verschillende levensfasen. Onze selectie houdt rekening met praktische aspecten zoals veiligheid, visumvereisten, levenskwaliteit en kosten van levensonderhoud.

Van bruisende stedelijke centra zoals Singapore en Dubai tot rustige bestemmingen zoals Bali en Goa, we hebben verschillende opties opgenomen. We hebben een bestemming voor jou, of je nu een professional bent op zoek naar nieuwe kansen, een gezin dat het welzijn van je kinderen vooropstelt of een gepensioneerde die klaar is voor een nieuw hoofdstuk.

Carrières zonder grenzen: de beste bestemmingen voor werkende expats

Expat-professionals worden gedreven door opportuniteiten. Gedreven door hun dorst naar kennis, zin in avontuur en het verlangen om hun horizon te verbreden, gaan ze actief op zoek naar steden die niet alleen een job beloven, maar ook een carrière die ze wensen.

Maar voordat je je op de internationale arbeidsmarkt begeeft, moet je een aantal cruciale stappen nemen. Een baan vinden voordat je de sprong waagt, is een strategische zet. De kosten van levensonderhoud afwegen tegen het verwachte salaris is een andere. Elke nieuwe plek, hoe spannend ook, heeft zijn eigen sociale en culturele normen. Er moet ook rekening worden gehouden met taalbarrières, heimwee wordt vaak gebagatelliseerd maar is een echte uitdaging en het opbouwen van een ondersteunend netwerk kan het verschil maken.

Laten we met dat in gedachten eens kijken naar de locaties die volgens ons het meeste potentieel bieden voor ambitieuze professionals:

1. Dubai, Verenigde Arabische Emiraten

Dubai, ooit een rustig vissersdorpje, is veranderd in een divers cultureel centrum met een overvloed aan mogelijkheden. Deze verschuiving in status is te danken aan aanzienlijke investeringen in infrastructuur en opmerkelijke architecturale projecten, waaronder de beroemde Burj Khalifa, het hoogste gebouw ter wereld. Dubai ligt in de Arabische woestijn en heeft een constant zonnig, warm en droog klimaat, wat de inwoners een comfortabele en kosmopolitische levensstijl biedt.

Arbeidsmogelijkheden

In tegenstelling tot de wereldwijde trend vertoont de banenmarkt in Dubai een opmerkelijke veerkracht. In het eerste kwartaal van 2023 zijn de groeipercentages in bepaalde sectoren, met name de technologiesector, gestegen tot maar liefst 20%. De werkgelegenheidsvooruitzichten strekken zich uit over verschillende sectoren, waaronder financiën, horeca, technologie en marketing. De aanwezigheid van regionale kantoren voor tal van multinationals en bedrijven versterkt de aantrekkingskracht van Dubai als een hub voor carrièreontwikkeling.

Salarisoverwegingen

Het gemiddelde salaris voor expats in Dubai is 21.500 AED per maand (5.594 EUR), wat hoger is dan het wereldwijde gemiddelde.

Bovendien is er geen inkomstenbelasting in Dubai, wat een groot voordeel is om er te werken. Dit geldt zowel voor bedrijven als voor inwoners en expats, ongeacht of het inkomen afkomstig is uit werk, vermogenswinst of verkoop. Wat je verdient, houd je zelf.

Innovatie

Van grote investeringen in AI en blockchain tot projecten gericht op duurzaamheid, Dubai is een stad die voortdurend innoveert. De overheid heeft een gezamenlijke inspanning geleverd om innovatie te bevorderen en de stad heeft een bloeiend startup-ecosysteem.

Netwerken

Het bruisende zakenlandschap van Dubai biedt volop mogelijkheden om in contact te komen met recruiters en deskundigen uit de sector. Voor opkomende professionals kan de omvang van hun professionele netwerk hun toekomstperspectieven aanzienlijk beïnvloeden. In Dubai is het geen probleem om in contact te komen met een grote verscheidenheid aan professionals, aangezien ongeveer 85% van de bevolking van de stad uit expats bestaat.

Een sterk netwerk kan ook je kansen op het vinden van een baan vergroten. Op de sterk concurrerende arbeidsmarkt van Dubai kunnen lokale inzichten en connecties een voordeel zijn. Als je een stapje voor wilt zijn bij het vinden van een baan in de Emiraten, overweeg dan om Dubai te verkennen met een toeristenvisum en een lokaal telefoonnummer aan te schaffen voordat je solliciteert via platforms zoals LinkedIn en andere vacaturesites.

Kwaliteit van leven

Dubai is een stad die veel heeft geïnvesteerd in het comfort van zijn inwoners. Het heeft een moderne gezondheidszorg, goede infrastructuur, schone straten en veel parken en recreatiegebieden. Dubai heeft ook een levendige uitgaansscène en organiseert het hele jaar door een aantal culturele evenementen.

Cultuur

Dubai is een mix van culturen waar veel Engels wordt gesproken, waardoor het gemakkelijk is voor expat-professionals om er te wonen en te werken zonder Arabisch te leren, de lokale taal van de stad. Dubai staat ook bekend om zijn gastvrijheid, familiewaarden en conservatieve kledingvoorschriften. Alcohol is niet illegaal, maar wordt alleen geschonken in gelegenheden met een vergunning. Het is ook belangrijk op te merken dat het rechtssysteem van Dubai gebaseerd is op de islamitische wetgeving (Sharia), die bepaalde gedragingen verbiedt die in de meeste landen als normaal worden beschouwd, zoals het tonen van affectie in het openbaar, vooral tussen personen van hetzelfde geslacht.

Vervoer

De meeste mensen in Dubai verplaatsen zich met het openbaar vervoer, zoals de metro of de bus. Dit zijn de goedkoopste en meest efficiënte manieren om je door de stad te verplaatsen. Taxi’s en meerijdiensten zijn echter ook populaire opties, vooral voor degenen die op zoek zijn naar gemak. Een auto bezitten en zelf rijden is een andere optie, maar wees voorbereid op het verkeer, dat erg druk kan zijn – vooral tijdens de spits.

Veiligheid

Dubai is een van de veiligste steden ter wereld, met een laag misdaadcijfer en een sterke aanwezigheid van politie. De stad heeft strenge wetten en regels die voortdurend worden gehandhaafd en maakt gebruik van hightech-beveiligingsmaatregelen om mensen in de gaten te houden en criminaliteit te voorkomen. De zichtbare aanwezigheid van politie in Dubai helpt om criminaliteit te ontmoedigen en mensen een veilig gevoel te geven.

Visumvereisten

Er zijn drie soorten verblijfsvisa om in Dubai (en de VAE in het algemeen) te werken:

Standaard werkvisum : dit is het meest voorkomende type visum en is beschikbaar voor werknemers uit zowel de privé- als de overheidssector. Het wordt meestal voor twee jaar afgegeven en kan worden verlengd.

: dit is het meest voorkomende type visum en is beschikbaar voor werknemers uit zowel de privé- als de overheidssector. Het wordt meestal voor twee jaar afgegeven en kan worden verlengd. Groen visum : dit visum is bedoeld voor geschoolde werknemers en freelancers die aan bepaalde criteria voldoen, zoals het hebben van een bachelordiploma of hoger en een salaris van minstens 15.000 AED per maand (ongeveer 3.900 EUR). Houders van een groen visum kunnen hun visum tot vijf jaar zelf sponsoren, wat betekent dat ze geen sponsor nodig hebben.

: dit visum is bedoeld voor geschoolde werknemers en freelancers die aan bepaalde criteria voldoen, zoals het hebben van een bachelordiploma of hoger en een salaris van minstens 15.000 AED per maand (ongeveer 3.900 EUR). Houders van een groen visum kunnen hun visum tot vijf jaar zelf sponsoren, wat betekent dat ze geen sponsor nodig hebben. Visum voor huishoudelijke hulp: dit visum is voor huishoudelijk personeel, zoals dienstmeisjes, nannies en chauffeurs. Het wordt meestal voor één jaar afgegeven en kan worden verlengd.

2. Singapore

Deze eilandnatie ligt tussen Maleisië en Indonesië en heeft zichzelf de afgelopen decennia omgevormd tot een mondiaal knooppunt. De dynamische mix van economische mogelijkheden, moderne infrastructuur en multiculturalisme maken het een uitstekende bestemming voor degenen die op zoek zijn naar een kickstart van hun carrière. Werkende expat-professionals kunnen genieten van zowel het bruisende stadslandschap als de rust van de natuur of zich tegoed doen aan het gevarieerde culinaire aanbod van Singapore. Vergeet niet je kauwgom thuis te laten als je een fikse boete wilt voorkomen.

Arbeidsmogelijkheden

De economie van Singapore bloeit en het land staat bekend om zijn bedrijfsvriendelijke omgeving. De stad biedt een breed scala aan banen in verschillende sectoren, waaronder financiën, logistiek, gezondheidszorg en technologie. Als een belangrijk financieel centrum in Azië herbergt Singapore tal van multinationale banken en financiële instellingen, waardoor het een aantrekkelijke bestemming is voor professionals in financiën of bankieren.

Salarisoverwegingen

De salarissen in Singapore zijn over het algemeen hoog, met een mediaan inkomen van ongeveer 5.000 USD (4.777 EUR) per maand. Middenmanagers kunnen een gemiddeld salaris van 88.000 USD (84.067 EUR) per jaar verdienen. De belastingtarieven zijn ook relatief laag: het hoogste marginale belastingtarief is 22%.

Singapore is een meritocratische samenleving, dus je salaris zal eerder gebaseerd zijn op je vaardigheden en ervaring dan op je geslacht, etniciteit of andere factoren.

Innovatie

Singapore heeft aanzienlijk geïnvesteerd in innovatie en technologie, waardoor een ondersteunend ecosysteem is ontstaan voor startups, onderzoek en ontwikkeling, en netwerken. De Lion City scoort ook steevast hoog op de jaarlijkse Ease of Doing Business-index van Statista dankzij de bedrijfsvriendelijke sfeer, efficiënte processen en het ondersteunende regelgevende kader.

Netwerken

Expats in Singapore kunnen gebruik maken van een bloeiend professioneel netwerk. Neem deel aan brancheverenigingen zoals de Kamer van Koophandel in Singapore, woon expatgerichte evenementen bij en maak gebruik van online platforms zoals LinkedIn voor naadloze connecties met gelijkgestemde professionals.

Kwaliteit van leven

Singapore is een hoogontwikkelde stadstaat met een hoge levensstandaard. De infrastructuur en het openbaar vervoer zijn goed ontwikkeld, met moderne ziekenhuizen en scholen van wereldklasse. De gezondheidszorg is universeel en biedt zorg van hoge kwaliteit aan alle burgers en permanente inwoners. Het onderwijssysteem staat hoog aangeschreven en behoort consequent tot de beste ter wereld. Singapore is een diverse en multiculturele stad met een levendige kunst- en cultuurscène. Het is ook een corruptievrij en economisch liberaal land.

Cultuur

Singapore is een multicultureel land met vier officiële talen: Engels, Maleis, Mandarijns en Tamil. Deze mix van culturen, talen en nationaliteiten zorgt voor een uniek en levendig cultureel landschap.

Expats in Singapore kunnen genieten van een grote verscheidenheid aan culturele ervaringen, van het verkennen van de vele historische bezienswaardigheden van het land tot het proeven van de heerlijke cuisine. Engels wordt veel gesproken in Singapore, waardoor het gemakkelijk is voor expats om te communiceren en te integreren in de samenleving.

Vervoer

Singapore heeft een goed ontwikkeld openbaar vervoerssysteem dat zowel door de lokale bevolking als door expats wordt gebruikt. De populairste vervoersmiddelen zijn de Mass Rapid Transit (MRT) en bussen. De MRT is een metrosysteem dat het grootste deel van de stad bestrijkt, terwijl bussen de MRT-stations verbinden met de rest van het eiland. Zowel de MRT als de bussen zijn betaalbare en efficiënte manieren om je door Singapore te verplaatsen. Taxi’s en meerijdiensten zijn ook beschikbaar, maar ze kunnen duurder zijn — net als het bezit van een auto, want parkeren is beperkt in de stad.

Veiligheid

Singapore wordt algemeen beschouwd als een van de veiligste steden ter wereld, met een laag misdaadcijfer en een goed ontwikkeld en efficiënt rechtshandhavingssysteem. De straten zijn veilig, zelfs ’s nachts, en je hoort zelden iets over geweldsmisdrijven.

Visumvereisten

Singapore biedt verschillende werkvisa voor buitenlanders, afhankelijk van het soort werk en het vaardigheidsniveau. De meest voorkomende werkvisa zijn de Employment Pass (EP), de S Pass en de Work Permit.

De Employment Pass (EP) : dit visum is voor hoogopgeleide professionals die een maandsalaris van minstens 4.500 SGD (3.129 EUR) verdienen. Houders van een EP zijn vrijgesteld van quota’s en heffingen voor buitenlandse werknemers, in tegenstelling tot de S Pass en Work Permit-visa.

: dit visum is voor hoogopgeleide professionals die een maandsalaris van minstens 4.500 SGD (3.129 EUR) verdienen. Houders van een EP zijn vrijgesteld van quota’s en heffingen voor buitenlandse werknemers, in tegenstelling tot de S Pass en Work Permit-visa. De S Pass: dit type visum is voor middengeschoolde arbeiders die een maandsalaris van minstens 2.300 SGD (1.599 EUR) verdienen.

dit type visum is voor middengeschoolde arbeiders die een maandsalaris van minstens 2.300 SGD (1.599 EUR) verdienen. Werkvergunning: dit visum is voor laagopgeleide werknemers die een maandsalaris verdienen van minder dan 2.300 SGD, zoals arbeiders.

Er zijn ook een aantal andere werkvisa beschikbaar in Singapore, zoals de EntrePass voor ondernemers, de Training Employment Pass voor studenten en de Work Holiday Pass voor jongeren.

3. Berlijn, Duitsland

De hoofdstad van Duitsland is cultureel bruisend en staat bekend als een van de groenste steden ter wereld. Ze biedt haar inwoners ruime toegang tot de natuur via talrijke parken, tuinen en groene ruimten. Expat-professionals trekken ook naar de stad voor een ander soort groen: de bloeiende arbeidsmarkt. Berlijns diverse cultuur, bloeiende start-upscène en levendige sfeer maken het een aantrekkelijke bestemming voor diegenen die op zoek zijn naar internationale werkervaring.

Arbeidsmogelijkheden

Berlijn heeft een sterke economie en een breed aanbod aan banen voor expats. De meest populaire werkgebieden in Berlijn zijn momenteel techniek en IT, klantenservice, verkoop en bedrijfsontwikkeling, werving en selectie, gastvrijheid, kinderopvang en onderwijs, marketing en accountmanagement, en het schrijven en bewerken van content. Berlijn is ook de thuisbasis van onderzoeksinstellingen en universiteiten van wereldklasse, waardoor het een geweldige plek is voor diegenen die op zoek zijn naar hoger onderwijs of een baan in de wetenschap.

Salarisoverwegingen

De salarissen in Berlijn zijn over het algemeen lager dan in andere grote Europese steden. De kosten van levensonderhoud zijn echter ook lager in Berlijn, dus het is nog steeds mogelijk om comfortabel te leven van een bescheiden salaris.

Het gemiddelde salaris in Berlijn is 45.858 EUR per jaar. Salarissen kunnen echter aanzienlijk variëren, afhankelijk van je beroep, ervaringsniveau en de branche waarin je werkt.

Software-ingenieurs in Berlijn kunnen bijvoorbeeld rekenen op een gemiddeld salaris van 62.000 EUR per jaar, terwijl vertegenwoordigers van de klantenservice gemiddeld 35.000 EUR per jaar verdienen. Het Duitse belastingstelsel is ook progressief, wat betekent dat je een hoger percentage belasting betaalt over je inkomen naarmate je meer verdient.

Innovatie

Berlijn is een Europees centrum van innovatie. Het is de thuisbasis van meer dan 20.000 start-ups en scale-ups en is ook een centrum voor technologie, creatieve industrieën en onderzoek. Dit biedt carrièremogelijkheden op gebieden als IT, design, media en wetenschap.

Netwerken

Berlijn biedt talloze mogelijkheden om netwerken op te bouwen en te onderhouden via branche-evenementen, coworkingplekken, sociale media, netwerkbijeenkomsten, beroepsverenigingen, culturele evenementen, workshops en nog veel meer.

Jonge professionals die geïnteresseerd zijn in ondernemerschap zullen ook veel mogelijkheden vinden om te netwerken, te leren en te groeien in Berlijn. Er zijn een aantal acceleratorprogramma’s en incubators die ondersteuning bieden aan start-ups.

Kwaliteit van leven

Over het algemeen wordt de levenskwaliteit in Berlijn als hoog beschouwd. De stad is veilig, schoon en heeft haar inwoners veel te bieden, waaronder een levendige culturele scène, uitstekend openbaar vervoer en een verscheidenheid aan parken en groene ruimtes.

Cultuur

Berlijn heeft een open houding tegenover internationale professionals. De meerderheid van de Berlijners spreekt goed Engels, waardoor je je in het dagelijks leven kunt redden zonder Duits te hoeven leren. Echter, het leren van de taal kan je vooruitzichten op zowel de arbeidsmarkt als de levensstijl in de stad aanzienlijk verbeteren. Het maakt het ook gemakkelijker om contact te leggen met de lokale bevolking en misverstanden te voorkomen.

Veiligheid

Berlijn wordt over het algemeen beschouwd als een veilige stad. Zoals elk groot stedelijk gebied heeft het zijn aandeel in kleine criminaliteit en incidenten, maar geweldsdelicten zijn relatief laag in vergelijking met veel andere steden.

Vervoer

Berlijn heeft een uitstekend openbaar vervoerssysteem waarmee je je gemakkelijk door de stad kunt verplaatsen. Het systeem bestaat uit de U-Bahn (metro), S-Bahn (voorstadstrein), bussen, trams en veerboten. Berlijn is ook een zeer fietsvriendelijke stad. Er zijn speciale fietspaden en de stad is relatief vlak, waardoor het gemakkelijk is om je per fiets te verplaatsen. De centrale ligging maakt het ook een geweldige uitvalsbasis om andere Europese landen te ontdekken.

Visumvereisten

Of buitenlandse werknemers in Duitsland in aanmerking komen, hangt af van hun nationaliteit. EU-, EER- en Zwitserse burgers kunnen bijvoorbeeld zonder visum in Duitsland werken, maar moeten zich registreren voor een verblijf van meer dan drie maanden. Amerikaanse, Canadese, Australische, Nieuw-Zeelandse, Israëlische, Japanse en Zuid-Koreaanse staatsburgers kunnen in Duitsland werken en direct een werk- en verblijfsvergunning aanvragen, zonder dat ze een inreisvisum nodig hebben.

Voor andere niet-EU-burgers is het proces iets ingewikkelder, maar er zijn verschillende visumopties beschikbaar:

Europese Blue Card: dit visum is bedoeld voor hoogopgeleide werknemers met een gekwalificeerde baan. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet je een universitair diploma of een gelijkwaardige kwalificatie hebben en je werkaanbieding moet voldoen aan bepaalde salaris- en kwalificatiecriteria. De salarisvereiste is momenteel 56.400 EUR per jaar voor de meeste beroepen, maar voor sommige beroepen kan het hoger zijn.

dit visum is bedoeld voor hoogopgeleide werknemers met een gekwalificeerde baan. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet je een universitair diploma of een gelijkwaardige kwalificatie hebben en je werkaanbieding moet voldoen aan bepaalde salaris- en kwalificatiecriteria. De salarisvereiste is momenteel 56.400 EUR per jaar voor de meeste beroepen, maar voor sommige beroepen kan het hoger zijn. Werkvisum: dit visum is voor niet-EU-burgers met een werkaanbieding in Duitsland. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet je baan aangeboden worden door een Duitse werkgever en moet je voldoen aan bepaalde salaris- en kwalificatiecriteria. De salarisvereiste is momenteel 45.820 EUR per jaar.

dit visum is voor niet-EU-burgers met een werkaanbieding in Duitsland. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet je baan aangeboden worden door een Duitse werkgever en moet je voldoen aan bepaalde salaris- en kwalificatiecriteria. De salarisvereiste is momenteel 45.820 EUR per jaar. Werkzoekendenvisum: met dit visum mag je zes maanden in Duitsland verblijven terwijl je werk zoekt. Om in aanmerking te komen, moet je een universitair of gelijkwaardig diploma hebben en je moet over voldoende financiële middelen beschikken om jezelf te onderhouden tijdens je verblijf.

met dit visum mag je zes maanden in Duitsland verblijven terwijl je werk zoekt. Om in aanmerking te komen, moet je een universitair of gelijkwaardig diploma hebben en je moet over voldoende financiële middelen beschikken om jezelf te onderhouden tijdens je verblijf. Visum voor freelancers of zelfstandigen: met dit visum kun je in Duitsland wonen en werken als freelancer of zelfstandige. Om in aanmerking te komen moet je een ondernemingsplan hebben en je moet kunnen aantonen dat je bedrijf winstgevend zal zijn.

Andere interessante steden voor expat-professionals

1. Hanoi, Vietnam

Economisch gezien is Vietnam het snelst groeiende ASEAN-land. Hanoi met zijn groeiende wereldwijde aanwezigheid biedt overvloedige carrièremogelijkheden in start-ups, techbedrijven en innovatieprojecten.

Jonge professionals kunnen hun vaardigheden ontwikkelen en ervaring opdoen met weinig kosten voor levensonderhoud. De expat-community biedt netwerkmogelijkheden, sociale activiteiten en steun — de authentieke cultuur en geschiedenis geven ook een breder perspectief. In de groeiende sectoren van tech en dienstverlening kunnen expats een gemiddeld salaris van ongeveer 78.000 USD (74.540 EUR) verwachten, en ook een comfortabele manier van leven omdat de kosten van levensonderhoud laag zijn, en de inkomstenbelasting slechts 20% bedraagt.

Visumvereisten: expat-professionals die in Vietnam werken, hebben meestal een LD-visum nodig en vaak ook een werkvergunning om legaal te kunnen werken. Voor een langer verblijf kun je soms ook kiezen voor een Temporary Resident Card (TRC).

2. Bilbao, Spanje

Bilbao ligt in Spaans Baskenland en is een bruisend knooppunt voor expat-professionals. De stad is trots op het vernieuwde Guggenheim Museum, het toppunt van de plaatselijke culturele wereld. Bilbao’s moderne stadsinrichting wordt ook gekenmerkt door innovatieve architectuur en rijke groene oases — voor velen een aantrekkingspunt.

De kwaliteit van leven in Bilbao is hoog en biedt een goed evenwicht tussen de gemakken van het stadsleven en de schoonheid van de natuur. Bilbao is voorzien van een robuust systeem voor openbaar vervoer en een internationale luchthaven, en er zijn heel veel kansen om je carrière vooruit te helpen, vooral in de technologie en in design. Bovendien biedt de befaamde Baskische gastronomie van de stad foodies een unieke culinaire beleving.

Wat kosten betreft, ben je gemiddeld per maand in Bilbao ongeveer 1.741 EUR per maand kwijt (inclusief huur), terwijl het gemiddelde bruto salaris in Spanje 2.054 EUR per maand per persoon bedraagt. Daarmee kun je je dus een relatief comfortabele levensstandaard veroorloven.

Visumvereisten: de visumvereisten voor expat-professionals hangen af van nationaliteit en werknemersstatus. Evenals in Duitsland kunnen burgers van de EU, EER en Zwitserland in Spanje werken zonder dat zij een visum nodig hebben. Maar burgers van buiten de EU/EER/Zwitserland hebben gewoonlijk een werkvisum nodig dat door hun werkgever wordt ondersteund, gevolgd door het verkrijgen van een verblijfsvergunning bij aankomst.

3. Cluj-Napoca, Roemenië

Cluj-Napoca, vaak ook “Silicon Valley van Transylvanië” genoemd, is een goed gedijend IT-knooppunt in Oost-Europa. Het herbergt een enorme hoeveelheid techbedrijven, start-ups en onderzoeksinstituten, en biedt expats, vooral als ze een technische achtergrond hebben, overvloedige baankansen in softwareontwikkeling, data-analyse en kunstmatige intelligentie.

De internationale uitstraling van de stad trekt een groeiend aantal expats aan, en de communicatie is makkelijk doordat er plaatselijk veel Engels wordt gesproken. Behalve het techmilieu is Cluj-Napoca trots op een levendig cultureel landschap met talloze theaters, galeries en festivals. Bovendien biedt de stad een aantrekkelijke manier van leven met een hoge levensstandaard, veel groen en allerlei ontspannende activiteiten.

Onthoud dat de gemiddelde kosten van levensonderhoud in Cluj-Napoca 1.108 EUR per maand bedragen; dat is meer dan het gemiddelde maandsalaris van de stad: 916 EUR. Het is dus verstandig om de salarisbesprekingen heel voorzichtig aan te pakken.

Van thuiskantoor naar wereldwijd kantoor: de beste steden voor telewerkers

De pandemie mag dan wel de katalysator zijn geweest die de beweging in gang heeft gezet, maar jonge professionals geven steeds meer de voorkeur aan de vrijheid om overal vandaan te kunnen werken, waarbij specifieke steden opduiken als topbestemmingen voor digitale nomaden en telewerkers. Deze stedelijke knooppunten bieden niet alleen een stimulerende werkomgeving, maar combineren ook cultuur en een leven van hoge kwaliteit met een robuuste digitale infrastructuur.

Hier lees je waarom deze metropolen en serene kustplaatsen optimale toevluchtsoorden worden voor telewerkers:

1. Bali, Indonesië

Bali, bekend als het “eiland van de goden”, is een bloeiende hotspot geworden voor jonge telewerkers uit de hele wereld. De adembenemende natuurlijke schoonheid, culturele rijkdom en betrouwbare digitale infrastructuur maken het een ideale locatie voor werk en ontspanning.

Met een levendige gemeenschap van gelijkgestemde collega’s die samenkomen in coworkingruimtes en sociale evenementen, biedt Bali de mogelijkheid om werk en levenskwaliteit naadloos te integreren voor een unieke professionele ervaring.

Digitale infrastructuur

Het staat vast dat een goede internetverbinding essentieel is om op afstand te kunnen werken, en Bali heeft de digitale infrastructuur de afgelopen jaren aanzienlijk verbeterd om externe werknemers beter tegemoet te komen. Bovendien bieden veel cafés en restaurants op Bali nu werkplekken met wifi-toegang, zodat je in een flexibele werkomgeving kunt werken.

Accommodatie

Bali biedt een breed scala aan accommodatiemogelijkheden, van luxe villa’s tot budgetvriendelijke guesthouses. Hierdoor kunnen telewerkers de accommodatie kiezen die het beste bij hun behoeften en budget past.

Vervoer

Het vervoer op Bali is niet zo ontwikkeld als in andere landen, maar het is nog steeds mogelijk om je gemakkelijk te verplaatsen. De meest voorkomende vervoersmogelijkheden zijn motoren, scooters, ojeks, bussen, taxi’s en auto’s. Motorfietsen en scooters zijn de goedkoopste en handigste optie, vooral in drukke gebieden zoals Kuta, maar ze kunnen gevaarlijk zijn. Bussen zijn een goede optie als je een beperkt budget hebt, maar ze kunnen druk en onbetrouwbaar zijn. Als je budget het toelaat, is het huren van een auto een goede optie als je het eiland in je eigen tempo wilt verkennen.

Kwaliteit van leven

Bali heeft een kosteneffectieve levensstijl vergeleken met veel westerse landen. Betaalbare accommodatie, eten, gezondheidszorg en vervoersmogelijkheden zorgen ervoor dat werknemers op afstand van hun levensstijl kunnen genieten zonder te veel uit te geven.

De overvloed aan verse, gezonde voedingsmiddelen en de vele yogastudio’s, wellnesscentra en buitenactiviteiten ondersteunen een gezonde levensstijl en kunnen de productiviteit verhogen.

Omringd zijn door de natuur zorgt voor een natuurlijke verlichting van stress en bevordert het algehele welzijn. Bali biedt een breed scala aan mogelijkheden, van prachtige stranden en rijstterrassen tot weelderige jungles en betoverende zonsondergangen boven zee.

Veiligheid

Bali biedt over het algemeen een veilige omgeving voor werknemers op afstand. Het eiland heeft een laag misdaadcijfer, vooral in vergelijking met veel stedelijke centra over de hele wereld. Hoewel kleine diefstallen kunnen voorkomen, is dit geen algemeen voorkomend probleem en zijn basisvoorzorgen zoals het veilig opbergen van waardevolle spullen meestal voldoende.

Cultuur

De Balinese cultuur is diep geworteld in religie en spiritualiteit. De Balinezen geloven in een hiërarchie van goden, geesten en voorouders. Ze geloven ook in het belang van evenwicht en harmonie in alle aspecten van het leven. Dit geloof wordt weerspiegeld in hun kunst, architectuur en dagelijkse gebruiken.

De lokale bevolking van Bali staat bekend om haar gastvrijheid en vriendelijkheid tegenover buitenlanders. Het sterke gemeenschapsgevoel van het eiland en de diepgewortelde culturele waarden dragen bij aan de algemene veiligheid. Maar zoals op elke bestemming is het aan te raden om je bewust te zijn van en respect te hebben voor de lokale gebruiken.

Visumvereisten

Op dit moment is de beste keuze voor digitale nomaden het B211a-toeristenvisum, waarmee een verblijf van 180 dagen in Indonesië mogelijk is zonder inkomstenbelasting op buitenlandse inkomsten. Let wel dat dit visum geen binnenlandse inkomsten toestaat.

De regering is bezig met de ontwikkeling van een Second Home Visum dat tot vijf jaar geldig is, maar de publicatie ervan heeft vertraging opgelopen, dus geïnteresseerde telewerkers moeten de ontwikkelingen in de gaten houden.

2. Madeira, Portugal

Nu de kosten en drukte in Lissabon en Porto stijgen, richten werknemers op afstand hun blik op alternatieve Portugese locaties die dezelfde charme bieden voor een fractie van de prijs. Te midden van de glinsterende Atlantische Oceaan lonkt het eiland en de autonome regio Madeira met zijn ongerepte landschappen en gematigde klimaat.

Hier bekijken we hoe Madeira een omgeving voor creativiteit en productiviteit stimuleert.

Digitale infrastructuur

Madeira heeft een bloeiende gemeenschap van digitale nomaden en telewerkers. Als gevolg daarvan heeft de infrastructuur van het eiland de afgelopen jaren aanzienlijke verbeteringen ondergaan, waaronder de toevoeging van verschillende coworkingruimtes en de hoogste internetsnelheden in Portugal.

Accommodatie

Op Madeira kunnen telewerkers kiezen uit verschillende accommodatiemogelijkheden, waaronder appartementen, woongroepen, hotels en “workation”-verhuur. De prijzen beginnen rond de 859 EUR per maand voor een appartement met twee slaapkamers.

Vervoer

Het vervoer op Madeira is betrouwbaar en handig voor werknemers op afstand. Het eiland heeft een goed onderhouden wegennet, waardoor het gemakkelijk is om met de auto rond te reizen. Huurmogelijkheden zijn ruimschoots beschikbaar, net als bussen die de meeste gebieden van het eiland aandoen. De belangrijkste busterminal bevindt zich in Funchal, de hoofdstad, en dient als knooppunt voor verschillende routes. Veerboten zijn de beste optie om van en naar het vasteland te reizen.

Kwaliteit van leven

De levenskwaliteit op Madeira is gunstig voor werknemers op afstand. De kosten van levensonderhoud in Funchal, de hoofdstad, zijn aanzienlijk lager dan in 94% van de West-Europese steden. Als je ervoor kiest om je buiten de hoofdstad te vestigen, vind je waarschijnlijk nog meer budgetvriendelijke opties.

Qua tijdzone werkt Madeira op UTC+0, wat goed overeenkomt met veel delen van Europa en zelfs sommige gebieden in Noord-Amerika. Dit betekent dat er geen grote tijdsverschillen zijn, waardoor communicatie en samenwerking soepel verlopen.

Het gematigde klimaat van het eiland, gekenmerkt door milde temperaturen het hele jaar door, draagt bij aan de aantrekkingskracht als werkbestemming. Met gemiddelde temperaturen tussen 17°C en 24°C in de meeste maanden biedt Madeira een ideale omgeving voor verkwikkende wandelingen in de weelderige heuvels en bergen, evenals adembenemende uitzichten over de Atlantische Oceaan.

Veiligheid

Madeira wordt algemeen beschouwd als een veilige bestemming met een laag misdaadcijfer. Deze vredige omgeving biedt een veilige achtergrond voor werknemers op afstand om hun taken zonder onnodige zorgen uit te voeren. Het is de moeite waard om te vermelden dat Portugal als geheel op de 6e plaats staat in de wereld als het gaat om veiligheid, wat de reputatie van Madeira als een veilige omgeving voor zowel inwoners als bezoekers nog eens onderstreept.

Cultuur

De cultuur van Madeira is een rijk tapijt van Portugese tradities vermengd met unieke eilandinvloeden. De warmte en gastvrijheid van de mensen zijn duidelijk zichtbaar in de dagelijkse interacties. Wat de taal betreft, wordt er veel Engels gesproken, vooral in de dienstensector en toeristische centra. Dit maakt het gemakkelijk voor werknemers op afstand om te navigeren en te communiceren binnen de gemeenschap.

Het eiland is ook trots op zijn levendige festivals, waar muziek, dans en de lokale keuken centraal staan en bezoekers de kans krijgen om zich onder te dompelen in de levendige geest van de cultuur van Madeira.

Visumvereisten

Portugal biedt verschillende visumopties voor buitenlanders:

Non-Habitual Residence-vergunning : hiermee kunnen in aanmerking komende personen 10 jaar lang in het land verblijven met een inkomstenbelastingtarief van 20%. The Golden Visa : voor degenen die op zoek zijn naar een substantiëlere verbintenis, opent The Golden Visa de deur naar een onbeperkt verblijf en verblijf door middel van een gekwalificeerde investering (minimaal 500.000 EUR), meestal in de vorm van de aankoop van onroerend goed. Digital Nomad Visum : Portugal introduceerde onlangs OOK een Digital Nomad Visum voor externe werknemers van buiten de EU. De enige vereiste is een minimum maandinkomen van 3.040 EUR. Dankzij deze eenvoudige procedure kunnen telewerkers zich snel in het land vestigen.



3. Tallinn, Estland

Als het koude klimaat je niet afschrikt en je je aangetrokken voelt tot de prachtige kustlijn van de Baltische Zee, dan is Tallinn, de hoofdstad van Estland, misschien wel de thuisbasis van je volgende mobiele kantoor. Deze vooruitstrevende digitale natie hanteert een nogal onconventionele en unieke benadering van wonen.

Digitale infrastructuur

Tallinn staat op de 18e plaats op de wereldranglijst voor digitale infrastructuur van de Wereldbank. De meeste overheidsdiensten, van belastingaangifte tot medische zorg, zijn online toegankelijk. De internetsnelheden zijn zeer concurrerend, wat een omgeving bevordert die zeer geschikt is voor digitaal werken op afstand.

Accommodatie

Tallinn biedt een breed scala aan accommodatiemogelijkheden voor werknemers op afstand. Van moderne appartementen in steden tot gezellige huisjes op het platteland, er is iets voor elke voorkeur en elk budget. Veel plekken bieden betrouwbaar bliksemsnel internet, en colivingruimtes met collaboratieve werkomgevingen zijn ook populair. Opties voor langere termijn, zoals gemeubileerde appartementen en hotels met een verlengd verblijf, bieden extra comfort.

Vervoer

Het efficiënte openbaar vervoer van Estland maakt het gemakkelijk om verschillende delen van het land te bereiken, en door de compacte afmetingen kun je je snel verplaatsen. In Tallinn vind je een uitgebreid netwerk van bussen, trams en trolleybussen die zorgen voor handig en betrouwbaar openbaar vervoer.

Het wegennet is modern, waardoor autoverhuur populair is om het platteland te verkennen, en het betrouwbare spoornetwerk verbindt de grote steden en dorpen. De ligging van Estland aan de kust biedt ook handige veerbootroutes naar nabijgelegen eilanden en buurlanden zoals Finland en Zweden.

Kwaliteit van leven

Tallinn biedt een uitstekende kwaliteit van leven en combineert historische charme met moderne voorzieningen. De stad is compact en gemakkelijk te doorkruisen, wat een comfortabele werkomgeving creëert. Er zijn speciaal ontworpen coworkingruimtes voor werknemers op afstand, wat de algehele ervaring van wonen en werken in Tallinn verbetert.

De kosten van levensonderhoud in Tallinn zijn ook lager dan veel Europese steden en het wereldwijde gemiddelde. Een eenpersoonshuishouden spendeert meestal rond de 1.400 EUR per maand. Dankzij het gunstige belastingbeleid kunnen je inkomsten hoger zijn. Over bedrijfswinsten die opnieuw worden geïnvesteerd of worden ingehouden, hoeft bijvoorbeeld geen belasting te worden betaald.

Veiligheid

Tallinn is politiek stabiel en veilig. De robuuste, groeiende economie van het land versterkt de stabiliteit en het staat wereldwijd op de 33e plaats als het gaat om algemene veiligheid.

Ook op het gebied van cyberveiligheid schittert Estland met een indrukwekkende derde plaats wereldwijd. Dit onderstreept de toewijding van het land om zijn digitale infrastructuur te beschermen en te zorgen voor een veilige online omgeving.

Cultuur

De cultuur van Tallinn mengt geschiedenis naadloos met moderne levendigheid. De goed bewaard gebleven oude binnenstad is een venster op het verleden, terwijl een bloeiende kunstscène voor hedendaagse energie zorgt. De internationale sfeer van Tallinn wordt verder verrijkt door de wijdverspreide beheersing van het Engels. Veel inwoners spreken vloeiend Engels, waardoor het voor nieuwkomers gemakkelijk is om te communiceren en te integreren.

Visumvereisten

Er zijn twee soorten visa beschikbaar voor werknemers op afstand in Tallinn:

Estonian Digital Nomad Visa Type D : met dit visum kun je maximaal een jaar in Estland verblijven als je op afstand kunt werken voor een bedrijf buiten Estland, eigenaar bent van een bedrijf dat in het buitenland is geregistreerd of als freelancer voornamelijk voor klanten buiten Estland werkt. Je moet ook een maandelijks inkomen hebben van minstens 4.500 EUR. Estonian Digital Nomad Visa Type C : met dit visum mag je maximaal 90 dagen in Estland verblijven. Voor dit visum hoef je niet aan inkomensvereisten te voldoen.



Estland biedt ook een e-residentieprogramma, waarmee digitale nomaden online bedrijven kunnen oprichten en beheren zonder dat ze fysiek aanwezig hoeven te zijn.

Andere geweldige plaatsen voor telewerkers

1. Bermuda

Misschien is Bermuda wel een ideale bestemming als je afscheid wilt nemen van de traditionele kantooromgeving en je wilt onderdompelen in een perfect werkparadijs. De eindeloze stranden met hun kristalheldere turquoise wateren en fijn roze zand bieden niet alleen een ontspannende achtergrond maar ook heel veel ruimte om productief aan het werk te gaan. Als telewerker word je ondersteund door een moderne infrastructuur die ook coworkingruimtes met veel voorzieningen bevat en internetsnelheden tot 500 Mbps, dus je vindt hier beslist veel meerwaarde.

De belastingstructuur van Bermuda bevat geen inkomstenbelasting. Dat wil zeggen dat mensen die hun hoofdverblijf op het eiland hebben, geen inkomstenbelasting hoeven te betalen op hun inkomen wereldwijd. Dat maakt het voor telewerkers een aantrekkelijke optie.

Visumvereisten: met het “Work From Bermuda”-certificaat kunnen telewerkers maximaal een jaar in Bermuda verblijven en werken. De online aanvraagprocedure is niet ingewikkeld en kost 263 USD (251 EUR). Er zijn geen specifieke salariseisen; je hebt alleen een regelmatig jaarinkomen nodig.

2. Chiang Mai, Thailand

Het is makkelijk te begrijpen waarom Chiang Mai onweerstaanbaar is voor mensen uit elke uithoek van de wereld. Deze charmante stad, gelegen in de noordelijke heuvels van Thailand, begroet bezoekers enthousiast met levendige markten en eeuwenoude tempels.

Chiang Mai blijkt ook een aantrekkelijke hotspot voor jonge telewerkers vanwege de lage kosten van levensonderhoud, goed ontwikkelde infrastructuur (inclusief coworkingruimtes) en betrouwbare toegang tot het internet. De rijke culturele diversiteit geeft een inclusieve sfeer, en de nabijheid van natuur en historische plaatsen biedt veel mogelijkheden voor de vrije tijd. Het prettige klimaat, de afwisselende Thaise keuken en een levendige gemeenschap van telewerkers verrijken de ervaring nog meer.

Visumvereisten: vanaf 2023 heeft Thailand geen speciaal visum meer voor digitale nomaden. Maar telewerkers kunnen gebruikmaken van het Special Tourist Visa (STV) dat is afgestemd op toeristen die lang willen blijven en waarmee je maximaal 270 dagen in Thailand kunt blijven. Let op: het is illegaal om — zelfs als telewerker — in Thailand te werken zonder werkvergunning, dus als je van plan bent om tijdens je verblijf in het land een inkomen te verdienen, moet je een werkvergunning aanvragen bij de Thaise overheid.

3. Bangalore, India

Bangalore, ook vaak het “Silicon Valley van India” genoemd, is een geweldige stad voor telewerkers, vooral als je in de techbranche zit. Met een prominente positie in wereldwijde technologie en een bloeiende techgemeenschap biedt de stad een geschikte infrastructuur voor digitaal werken en netwerken. Bovendien bieden de veelgeprezen opleidingsinstituten van Bangalore telewerkers toegang tot waardevolle vaardigheden en training voor professionele ontwikkeling.

Het milde weer in Bangalore staat in contrast met het hete klimaat dat je elders in India vindt, dus je kunt er het hele jaar door prettig werken. De stad biedt ook een breed scala aan betaalbare restaurants, cafés en culturele evenementen, wat bijdraagt aan een goed evenwicht tussen werken en leven.

Visumvereisten: India heeft geen specifieke visumcategorie voor digitale nomaden. Maar er is een mogelijkheid voor een langdurig visum, dat je kunt verlengen tot maximaal vijf jaar. Zo kunnen professionals in het land wonen en actief deelnemen aan werkactiviteiten op afstand.

Expat-gezinnen: waarheen voor de beste levenskwaliteit?

Voor gezinnen die aan een internationaal avontuur willen beginnen, is de beslissing om te verhuizen een zorgvuldige afweging van verschillende factoren: kosten van levensonderhoud, onderwijskwaliteit, veiligheid, toegankelijkheid van buurlanden, een robuust ondersteuningssysteem en de belofte van een bruisende stad na vestiging. Op basis van de ervaringen van professionals die deze stap hebben gezet, krijgen we waardevolle inzichten in de prioriteiten die hun besluitvorming bepalen.

Hieronder gaan we dieper in op de toplanden die een ideale omgeving bieden voor gezinnen die op zoek zijn naar nieuwe kansen in het buitenland:

1. Boedapest, Hongarije

Boedapest, de bruisende hoofdstad van Hongarije, ligt aan de rivier de Donau en wordt steeds meer erkend als een goede plek voor gezinnen om zich te vestigen. Van de rijke geschiedenis tot de moderne stedelijke levensstijl, Boedapest biedt een mix van cultuur, gemak en charme.

Onderwijs

Boedapest heeft een breed spectrum aan onderwijsinstellingen, waaronder internationale scholen die verschillende Engelse en andere taalcurricula aanbieden, zodat kinderen worden voorbereid op een meertalige en multiculturele toekomst. Internationale scholen in Boedapest zijn duurder dan lokale scholen, maar ze onderwijzen voornamelijk in het Engels, wat voor veel expats een pluspunt kan zijn.

Kwaliteit van leven

Boedapest biedt een hoge levensstandaard tegen aanzienlijk lagere kosten dan andere Europese hoofdsteden zoals Parijs en Wenen. Deze betaalbaarheid strekt zich uit tot huisvesting, gezondheidszorg en onderwijs, waardoor gezinnen comfortabel kunnen leven zonder voortdurende financiële druk.

Hongarije heeft ook een relatief laag belastingtarief, ongeveer 15%, vergeleken met andere landen in de Europese Unie zoals Denemarken en Frankrijk, die meer dan 50% hebben. Hongarije heeft ook verschillende belastingvoordelen en -vrijstellingen die de totale belastingdruk voor particulieren en bedrijven kunnen verlagen.

Naast de economische voordelen biedt Boedapest een rijke mix aan culturele ervaringen. Het landschap van de stad lijkt op een levend geschiedenisboek, versierd met unieke architectuur en vol historische bezienswaardigheden. Deze omgeving nodigt gezinnen uit om zich onder te dompelen in een diepgewortelde cultuur en verschillende kunstvormen te waarderen, waaronder muziek, theater en beeldende kunst.

Voor gezinnen met kinderen biedt Boedapest een schat aan boeiende activiteiten. Musea komen tot leven met interactieve tentoonstellingen, historische kastelen bieden een kijkje in het verleden en de beroemde thermale baden van de stad bieden een unieke en plezierige ervaring voor alle leeftijden. Boedapest heeft ook een overvloed aan groene ruimten, van het beroemde stadspark tot de schilderachtige heuvels van Boeda, waar je kunt wandelen, picknicken en allerlei buitenactiviteiten kunt ondernemen, allemaal binnen de stadsgrenzen.

Veiligheid

Boedapest valt op als een bijzonder veilige stad, met lagere misdaadcijfers dan haar Europese tegenhangers. Dit kan geruststellend zijn voor ouders die hun kinderen opvoeden in een bruisende metropool.

Veel ouders kiezen zelfs voor de Boeda-oevers van de Donau voor een veiligere en groenere levensstijl. Aan de andere kant kunnen gezinnen in Pest genieten van een overvloed aan fantastische kinderparken en speeltuinen, compleet met muzikale en waterattracties.

Gezondheidszorg

Boedapest heeft een goed functionerend gezondheidszorgsysteem, met verschillende publieke en private opties. Expats die in dienst zijn van lokale bedrijven hebben toegang tot de openbare gezondheidszorg van Hongarije, waarbij de meeste medische kosten gesubsidieerd worden. Ze kunnen ook een privé ziektekostenverzekering afsluiten, wat handig is omdat expats in privéziekenhuizen of -klinieken in Boedapest vrijwel zeker zijn van Engels sprekend personeel.

Vervoer

De stad heeft een uitgebreid en betrouwbaar openbaar vervoerssysteem, waardoor gezinnen gemakkelijk kunnen pendelen zonder zelf een auto te bezitten. Een bezoek aan nabijgelegen landen als Oostenrijk, Slowakije en Kroatië is ook relatief eenvoudig dankzij de hogesnelheidstreinen in Hongarije.

Cultuur

Boedapest is een stad vol culturele rijkdom. De architectuur mengt gotische, barokke en art-nouveaustijlen en creëert een prachtig stedelijk landschap. De levendige kunstscène laat zowel lokaal als internationaal talent zien. De Hongaarse keuken, met klassiekers als goulash en heerlijk gebak, is een hoeksteen van de cultuur van de stad. Festivals, van het Boedapest Wijnfestival tot het Internationale Documentairefestival, verenigen de lokale bevolking en expats en bevorderen een sterk gemeenschapsgevoel. Deze culturele diversiteit maakt Boedapest een opwindende thuis voor expats en gezinnen.

In 2022 meldde het Hongaarse Centraal Bureau voor de Statistiek dat het aantal expats in Hongarije verdubbeld is tot 200.000 in de laatste twee decennia. Het is echter vermeldenswaard dat voor een Engels gezin van expats die in Boedapest wonen, taalbarrières enkele uitdagingen kunnen vormen, aangezien Hongaars de officiële taal is. Het leren van Hongaars, het inhuren van lokale diensten, contacten leggen met internationale gemeenschappen en het gebruik van online bronnen kunnen deze uitdagingen verkleinen.

Visumvereisten

Hongarije heeft verschillende soorten werkvergunningen voor gezinnen die naar het land willen verhuizen. De meest prominente zijn:

Verblijfsvergunning : EU-burgers kunnen Hongarije binnenkomen als familie en hebben geen visum of verblijfsvergunning nodig om Boedapest binnen te komen of er te verblijven. Ze kunnen maximaal 90 dagen per periode van 180 dagen zonder visum in Hongarije verblijven. Als ze echter langer dan 90 dagen willen blijven, moeten ze een verblijfsvergunning aanvragen.

Werkvisum : dit is het meest voorkomende type visum voor expats die geen houder zijn van een EU-paspoort die naar Hongarije verhuizen. Om in aanmerking te komen voor een werkvisum moet je een werkaanbieding hebben van een Hongaarse werkgever. De werkgever moet in jouw naam een werkvergunning aanvragen. Zodra de werkvergunning is goedgekeurd, kun je een visum aanvragen bij de Hongaarse ambassade of het consulaat in je eigen land.

Visum voor gezinshereniging : als je een werkvisum voor Hongarije of een geldige verblijfsvergunning hebt en je wilt dat je echtgeno(o)t(e) en kinderen zich bij je voegen, dan kun je een gezinsvisum aanvragen.



Naast de visumvereisten moet je ook aan bepaalde financiële vereisten voldoen om aan te tonen dat je genoeg geld hebt om jezelf en je familie te onderhouden tijdens je verblijf in Hongarije.

2. Stockholm, Zweden

Stockholm, Zweden, in het hart van Scandinavië, is een baken van levenskwaliteit, vooral voor gezinnen. De adembenemende archipel, het rijke culturele erfgoed en de nadruk op de balans tussen werk en privé maken het een uitstekende keuze voor gezinnen die overwegen te verhuizen uit een drukke stad.

Onderwijs

Het Zweedse onderwijssysteem staat wereldwijd bekend, en Stockholm is daarop geen uitzondering. De stad biedt een waaier aan onderwijsopties, van kleuterscholen tot universiteiten, waarvan sommige Engels als een verplicht vak beschouwen.

Expats in Stockholm kunnen kiezen voor openbare, privé- of internationale scholen. Internationale scholen in de stad volgen ofwel het Zweedse curriculum, met de helft van de lessen in het Engels, of ze werken onafhankelijk, waardoor ze meer controle hebben over hun onderwijsprogramma’s.

Volgens Nimmersion, een verhuisbedrijf, ondersteunt het Zweedse schoolsysteem werkende ouders door naschoolse opvang te bieden. Het geld daarvoor wordt door elke gemeente bepaald op basis van het totale gezinsinkomen en het aantal kinderen.

Kwaliteit van leven

Hoewel Stockholm de meest budgetvriendelijke optie van alle Scandinavische steden blijkt te zijn, heeft het volgens een onderzoek van ScandAsia een van de hoogste personenbelastingtarieven ter wereld. Numbeo, de grootste verzameling van door gebruikers verstrekte gegevens over steden en landen wereldwijd, schat de maandelijkse kosten op ongeveer 4.295 EUR voor een gezin van vier, exclusief huur.

Volgens het wereldwijde wervingsbureau Horizons kunnen ingenieurs in Zweden een aanzienlijk salaris verdienen, variërend van 45.000 tot 51.000 SEK (3.875 – 4.392 EUR). Ondanks de relatief hoge kosten van levensonderhoud heeft Zweden kwaliteiten die het een ideale keuze voor gezinnen maken.

Forbes Advisor plaatste de stad onlangs zelfs op de derde plaats van de Work-Life Balance Index met een score van 64,8 op 100. Factoren zoals flexibele werktijden, uitgebreide mogelijkheden om op afstand te werken en een aanzienlijk ouderschapsverlof (tot 480 dagen) dragen bij aan deze ranking.

De stad is ook koploper op het gebied van duurzaamheid en streeft naar koolstofneutraliteit in 2040. Stockholm neemt recycling serieus en brengt inwoners, waaronder kinderen, milieuverantwoordelijkheid bij.

Naast de balans tussen werk en privéleven en duurzaamheid biedt Stockholm volop culturele en recreatieve mogelijkheden. Musea, theaters en historische bezienswaardigheden zijn er in overvloed. Groene ruimten en thematische speeltuinen zijn direct beschikbaar, en het biedt gezinnen diverse outdoor-activiteiten het hele jaar door aan, van skiën tot zwemmen. Deze verrijkende omgeving zorgt ervoor dat kinderen in Stockholm opgroeien met een mix van onderwijs, cultuur en spel.

Veiligheid

Stockholm staat bekend als een van de veiligste hoofdsteden ter wereld, met een laag misdaadcijfer. Het staat op de 28e plaats van de Global Peace Index, een jaarlijks rapport van het Institute for Economics and Peace (IEP) dat de relatieve vreedzaamheid van landen beoordeelt. Dit verzekert ouders ervan dat hun kinderen opgroeien in een veilige omgeving.

Het is echter vermeldenswaard dat Zweden onlangs zijn nationale terreurdreigingsalarm heeft verhoogd van drie naar vier op een vijfpuntsschaal, na een reeks incidenten die veel aandacht kregen op sociale media. De veiligheidschef van het land heeft aangegeven dat dit alarmniveau zes tot twaalf maanden kan aanhouden, maar het zou gezinnen die naar de stad willen verhuizen niet al te veel moeten afschrikken.

Gezondheidszorg

Stockholm biedt toegankelijke en redelijk geprijsde gezondheidszorg. De stad heeft een universeel gezondheidszorgsysteem, gefinancierd door belastingen en overheidsbijdragen, dat beschikbaar is voor alle inwoners, ook voor expats die ingeschreven staan bij een Zweedse gemeente. Expats die niet geregistreerd zijn, kunnen kiezen voor een particuliere ziektekostenverzekering. Dit geeft ouders de zekerheid dat medische hulp gemakkelijk toegankelijk is.

Voor bezoekers uit de EU met een Europese ziekteverzekeringskaart is de gezondheidszorg gedekt. Daarnaast heeft Zweden gezondheidszorgovereenkomsten met verschillende landen, waaronder Australië, Algerije en Chili, waardoor reizigers uit deze landen verzekerd zijn van medische dekking.

Vervoer

Je verplaatsen in Stockholm is een fluitje van een cent, vooral voor gezinnen, dankzij het betrouwbare openbaar vervoer van de stad. Het is de eerste keuze voor 80% van de verplaatsingen in de stad, waardoor het verkeer en de uitstoot afnemen. Bovendien is Stockholm zeer goed begaanbaar en is er een systeem van congestieheffingen voor automobilisten die centrale gebieden inrijden. Dit alles zorgt voor kosteneffectieve en stressvrije mobiliteit.

Cultuur

Met een aanzienlijke aanwezigheid van expats en een samenleving waar overwegend Engels wordt gesproken, biedt Stockholm een gastvrije omgeving voor nieuwkomers. Vanaf 2023 bestaat 27% van de bevolking van de stad uit immigranten, wat de dynamische internationale gemeenschap die hier floreert benadrukt. Deze diversiteit is een hoeksteen van de cultuur van Stockholm en draagt bij aan een inclusieve en verrijkende omgeving. Voor expatgezinnen biedt dit culturele mozaïek een unieke kans voor kinderen om op te groeien met een mondiaal perspectief, omringd door een gemeenschap die diversiteit en begrip waardeert.

Visumvereisten

Net als in Hongarije kunnen houders van een EU-paspoort Stockholm zonder visum binnenkomen, maar moeten ze na 180 dagen een verblijfsvergunning aanvragen voor zichzelf en hun gezin.

Er zijn twee belangrijke soorten visa voor niet-expatgezinnen die geen EU-paspoort hebben en naar Stockholm willen verhuizen:

Verblijfsvergunning voor werk : om hiervoor in aanmerking te komen, moet je een werkaanbieding hebben van een Zweedse werkgever. De werkgever moet namens jou een werkvergunning aanvragen. Zodra de werkvergunning is goedgekeurd, kun je een verblijfsvergunning aanvragen bij de Zweedse ambassade of het consulaat in je eigen land. Verblijfsvergunning voor gezinsleden : als je een verblijfsvergunning hebt om in Zweden te werken, kunnen je echtgeno(o)t(e) en kinderen een verblijfsvergunning aanvragen als gezinsleden. Ze moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:





Ze moeten aan je verwant zijn door huwelijk, geregistreerd partnerschap of ouderschap.

Ze moeten een geldig paspoort hebben.

Ze moeten een ziektekostenverzekering hebben die hen dekt in Zweden.

Ze moeten genoeg geld hebben om zichzelf in Zweden te kunnen onderhouden.

Ze mogen geen bedreiging vormen voor de openbare orde of veiligheid.

De aanvraagprocedure voor een verblijfsvergunning kan enkele maanden duren, dus het is belangrijk om er vroeg mee te beginnen. De aanvraagkosten bedragen 1.600 SEK (ongeveer 138 EUR) voor volwassenen en 800 SEK (ongeveer 69 EUR) voor kinderen onder de 18 jaar.

3. Abu Dhabi, Verenigde Arabische Emiraten (VAE)

Abu Dhabi, in het hart van de Verenigde Arabische Emiraten, schittert als een bruisende metropool waar culturen samenkomen en expats gedijen. Het is een stad die vooral expatgezinnen aanspreekt, met een geavanceerde infrastructuur, uitstekende onderwijsinstellingen en een overvloed aan vermaak- en recreatieve opties. In Abu Dhabi vindt men zowel het comfort van thuis als de spanning van avontuur.

Onderwijs

Er zijn tal van privé- en internationale scholen in Abu Dhabi die zich richten op expatgezinnen. Veel internationale scholen volgen het Britse schoolsysteem, maar sommige bieden lesprogramma’s aan uit de VS, Frankrijk, Duitsland en Japan, zodat expatgezinnen zich thuis zullen voelen.

Hoewel internationale scholen in de stad over het algemeen onafhankelijk zijn, moeten ze zich wel aan regels houden, zoals het leren van Arabisch als tweede taal. Islamitische studies zijn ook verplicht voor moslimstudenten en optioneel voor niet-moslimstudenten.

Kwaliteit van leven

Abu Dhabi biedt een hoge levensstandaard, met uitstekende gezondheidszorg en infrastructuur. Veel huurwoningen in de stad komen tegemoet aan bewoners die op zoek zijn naar zowel comfort als weelde. Of het nu gaat om torenhoge wolkenkrabbers met een adembenemend uitzicht, uitgestrekte villa’s met individuele zwembaden of huizen met meerdere verdiepingen en veel ruimte voor kinderen om rond te rennen, deze woningen zijn compleet met moderne faciliteiten.

Net als Dubai heeft Abu Dhabi een nultarief voor lokale inwoners en expats, waardoor particulieren een aanzienlijk deel van hun inkomsten kunnen behouden. Dit kan een opmerkelijk financieel voordeel zijn, vooral voor gezinnen met een hoog inkomen. Het is echter belangrijk om op de hoogte te zijn van andere belastingen die inwoners en bedrijven moeten betalen. Er is bijvoorbeeld een 5% belasting op de toegevoegde waarde en de onroerendgoedbelasting op woningen en commerciële eigendommen varieert afhankelijk van de locatie en de waarde van het onroerend goed.

Veiligheid

De VAE worden algemeen beschouwd als een van de veiligste landen in het Midden-Oosten, voornamelijk dankzij het moderne juridische kader en de toewijding aan ordehandhaving. In feite wordt het beschouwd als een van de veiligste steden wereldwijd, volgens Numbeo’s ranking van 2023. Deze reputatie maakt het een uitnodigende keuze voor expatgezinnen die op zoek zijn naar een veilige en stabiele plek om zich thuis te voelen.

Gezondheidszorg

De gezondheidszorg in Abu Dhabi wordt gekenmerkt door hoge kwaliteit en toegankelijkheid. De overheid biedt uitgebreide dekking voor de gezondheidszorg aan ingezetenen van de VAE, terwijl expats meestal een particuliere ziektekostenverzekering moeten hebben die door hun werkgever wordt aangeboden of die ze zelfstandig kunnen kopen. Dit zorgt ervoor dat expatgezinnen toegang hebben tot dezelfde hoge standaard van gezondheidszorg als ingezetenen.

Vervoer

Abu Dhabi heeft een goed ontwikkeld openbaar vervoerssysteem met bussen, taxi’s en de Abu Dhabi Metro. De metro is vrij nieuw en heeft twee lijnen: de Red Line van de luchthaven naar het stadscentrum en de Green Line van het stadscentrum naar de buitenwijken. Het openbaar vervoer in Abu Dhabi is handig en betaalbaar. Het is een uitstekende manier om door de stad te reizen en alles te ontdekken wat de stad te bieden heeft.

Veel expatgezinnen in Abu Dhabi kiezen er ook voor om zelf te rijden. De stad heeft goed onderhouden wegen, een moderne infrastructuur en duidelijke verkeersregels. Bovendien biedt het bezit van een auto gemak en flexibiliteit, waardoor gezinnen de stad en de omgeving in hun eigen tempo kunnen verkennen.

Cultuur

Abu Dhabi is een kosmopolitische stad met een levendige internationale gemeenschap, die ongeveer 89% van de bevolking uitmaakt. De stad omarmt een mix van culturen en perspectieven, wat een diverse en inclusieve sfeer creëert.

In Abu Dhabi is het echter belangrijk om rekening te houden met de islamitische principes, die de sociale normen beïnvloeden. Bescheidenheid in kleding en gedrag is vaak wettelijk verplicht (hoewel dit niet op grote schaal wordt gehandhaafd) en discretie wordt aangeraden bij het bespreken van gevoelige onderwerpen.

Familie speelt een centrale rol in de cultuur van Abu Dhabi, met sterke banden en een diep gemeenschapsgevoel. Respect voor tradities en ouderen staat hoog in het vaandel en draagt bij aan een harmonieuze en hechte samenleving.

Visumvereisten

Als expat in Abu Dhabi kun je familieleden meebrengen om bij je in de VAE te wonen. Deze omvatten je echtgenoot/echtgenote, kinderen jonger dan 21 jaar, ouders, broers en zussen en grootouders. Om je gezinsleden te sponsoren, moet je aan bepaalde criteria voldoen, waaronder het bezit van het vereiste verblijfsvisum en werkvergunning, en medische geschiktheidsattesten voor je gezinsleden.

Verblijfsvergunning en werkvergunning : dit is twee tot drie jaar geldig en kan worden verlengd. Om een verblijfsvisum te krijgen, moet je gesponsord worden door een bedrijf of werkgever in de VAE. Het bedrijf zal namens jou het visum moeten aanvragen en je een werkvergunning moeten geven. Compulsory Health Insurance (CHI): alle expats in Abu Dhabi moeten een CHI hebben. Dit is een door de overheid verplicht gestelde ziektekostenverzekering die medische kosten dekt voor alle ingeschreven personen. De werkgever of sponsor van je visum moet ervoor zorgen dat je ingeschreven bent in de CHI.



Andere fijne steden voor gezinnen

1. Kopenhagen, Denemarken

Kopenhagen is om een aantal redenen een geweldige stad voor expatgezinnen. Het is er over het algemeen veilig, schoon en gezinsvriendelijk, en heeft een hoge levensstandaard. Net als Stockholm heeft Kopenhagen een cultuur met een goed evenwicht tussen werk en leven, en is in de Forbes Advisor’s 2023 Work-Life Balance Index als eerste geëindigd. De kosten voor levensonderhoud zijn relatief hoog, maar te doen want de salarissen zijn over het algemeen competitief. Kopenhagen heeft een aantal internationale scholen, en de meeste Denen spreken Engels als tweede taal. Denemarken stond in 2022 zelfs op de vijfde plaats wereldwijd wat betreft hoge Engelse taalvaardigheidspercentages.

Visumvereisten: Denemarken bevindt zich in het Schengengebied, daardoor kunnen expats uit dit gebied Denemarken binnenkomen zonder visum en 90 dagen in het land blijven. Wil je langer blijven, dan moet je een CPR-nummer aanvragen om je normale leven te kunnen leiden en dingen te doen als een bankrekening openen en je aanmelden voor medische zorg. Net als bij de hierboven genoemde Europese landen moet je, als je langer in het land wilt blijven, een verblijfsvergunning en een werkvergunning aanvragen. Om de aanvraag te kunnen doen moet je een schriftelijk aanbod van een baan laten zien met informatie over het salaris en de arbeidsvoorwaarden.

Denemarken biedt een regeling voor geschoolde werknemers met gespecialiseerde vaardigheden, onderzoekers en bezitters van een master/PhD van Deense universiteiten om in het land te wonen en in specifieke sectoren te werken.

2. Melbourne, Australië

Melbourne is een populaire bestemming voor expatgezinnen vanwege de hoge levensstandaard, gevarieerde populatie en allerlei gezinsvriendelijke activiteiten en voorzieningen. De stad beroept zich ook op tamelijk schappelijke kosten van levensonderhoud in vergelijking tot grote steden als Sydney. Volgens de 2023 Global Liveability Index van The Economist wordt Melbourne beschouwd als de meest leefbare stad in Australië, gewaardeerd vanwege de inclusiviteit, gemeenschapszin en goed ingerichte infrastructuur.

Visumvereisten: Australië heeft diverse visummogelijkheden voor expats, afhankelijk van hun vaardigheden, kwalificaties en arbeidsstatus. Het SkillSelect-visum bijvoorbeeld is bestemd voor personeel met specifieke en gespecialiseerde vaardigheden, terwijl het Skilled Independent Visum bedoeld is voor getrainde werkers die nu geen aanbieding voor een baan hebben maar voldoen aan de criteria van een bepaald opleidingsniveau en werkervaring. Dan is er nog het Partner-visum dat partners van burgers en permanente inwoners van Australië kunnen aanvragen.

3. Bangkok, Thailand

Bangkok is qua prijzen een heel schappelijke stad; de kosten van levensonderhoud zijn veel lager dan in veel Westerse landen. Dat maakt het een geweldige optie voor expatgezinnen die Azië willen beleven en geld willen besparen. Bangkok is een van Thailands bekendste steden, een moderne stad met een goed systeem van openbaar vervoer, zoals metro’s en ritdiensten, waarmee je overal in de stad kunt komen zonder dat je een eigen auto nodig hebt. De gezondheidszorg wordt zo hoog aangeslagen dat het een populaire bestemming is voor medisch toerisme.

Engels wordt in Bangkok veel gesproken, en het is redelijk makkelijk om je in de stad te verplaatsen. Bangkok alleen al heeft meer dan 150 internationale scholen die verschillende soorten onderwijs bieden.

Visumvereisten: Thailand heeft verschillende visa voor expats, zoals het non-immigrant B-visum, waarmee je in Thailand kunt binnenkomen en meer dan 90 dagen blijven, en het non-immigrant ED-visum, waarmee je daar mag werken.

Geniet van je pensioen: beste plaatsen voor gepensioneerde expats

Bij de overgang naar hun pensioen zien veel mensen een vredige plek voor zich die een balans biedt van rust, culturele rijkdom, betaalbaarheid en toegang tot hoogwaardige gezondheidszorg. Nu er geen professionele verplichtingen meer zijn, hebben gepensioneerden de vrijheid om verschillende bestemmingen te verkennen. Sommige steden, hoewel niet zo algemeen bekend, bieden verleidelijke mogelijkheden via gouden visa en regelingen voor gepensioneerden. Laten we eens nader bekijken wat deze minder bekende pensioneringsmogelijkheden tot een aantrekkelijke keuze maakt:

1. Panama-stad, Panama

Panama heeft aan populariteit gewonnen als favoriete bestemming voor mensen die op zoek zijn naar verandering in hun omgeving. Het aangename tropische klimaat, de gastvrije bevolking en de moderne gemakken maakt het voor velen een aantrekkelijke keuze. Het is niet alleen een vakantiebestemming, maar het wordt ook steeds meer een langdurig thuis voor mensen die op zoek zijn naar een nieuw hoofdstuk in hun leven.

Kwaliteit van leven

Panama-stad biedt gepensioneerden een aantrekkelijke kwaliteit van leven, grotendeels dankzij de betaalbare kosten van levensonderhoud. In verschillende aspecten, van huisvesting en gezondheidszorg tot dagelijkse uitgaven, komt je budget een heel eind, waardoor je verzekerd bent van een comfortabel en stressvrij pensioen.

Een belangrijke factor die bijdraagt aan deze gunstige omgeving is het Pensionado-programma. Het wordt erkend als een van ’s werelds meest genereuze visumprogramma’s en biedt gepensioneerden een scala aan kortingen op essentiële diensten. Dit omvat aanzienlijke besparingen op medische kosten, vermaak en vervoer.

Gepensioneerden kunnen bijvoorbeeld profiteren van voordelen zoals 25% korting op energierekeningen, 25% korting op vliegtickets en 30% korting op andere vervoerskosten. Om in aanmerking te komen moeten gepensioneerden minstens 55 jaar oud zijn, een maandelijks pensioen of inkomen van minstens 1.000 USD (951 EUR) ontvangen en een geldige ziektekostenverzekering hebben.

Voor Noord-Amerikaanse gepensioneerden is de nabijheid van de VS en Canada een praktisch voordeel. Grote luchtvaartmaatschappijen bieden regelmatige, rechtstreekse vluchten aan, waardoor gepensioneerden gemakkelijk contact kunnen houden met familie en vrienden thuis en bezoekers kunnen ontvangen. Deze toegankelijkheid verbetert de algehele ervaring van gepensioneerden in Panama-stad.

Accommodatie

Op het gebied van accommodatie biedt Panama-stad een gevarieerd aanbod voor verschillende voorkeuren en budgetten. Van moderne appartementen in de bruisende stad tot serene huizen aan het strand of charmante huizen in de bergen, gepensioneerden hebben een overvloed aan keuzes. De beschikbaarheid van comfortabele en gevarieerde accommodatie draagt bij aan de aantrekkingskracht van Panama-stad als pensioenbestemming, waardoor gepensioneerden een woonsituatie kunnen vinden die past bij hun levensstijl en voorkeuren.

Gezondheidszorg

Panama beschikt over hoogwaardige gezondheidszorg, vooral in Panama-stad. Veel artsen zijn in de VS opgeleid en spreken Engels, zodat gepensioneerden effectief kunnen communiceren met hun zorgverleners.

Panama’s gezondheidszorg is georganiseerd in twee lagen: de publieke sector en de private gezondheidszorgmarkt. De publieke sector omvat de nationale verzekering en wordt gefinancierd door twee belangrijke entiteiten: het Ministerie van Gezondheid (Ministerio de Salud of MINSA) en het Fonds voor Sociale Zekerheid (Caja de Seguro Social of CSS). Dit tweeledige systeem biedt gepensioneerden opties en flexibiliteit bij het kiezen van de gezondheidszorg die het beste past bij hun behoeften en voorkeuren.

Veiligheid

Panama is een van de meest politiek stabiele landen van Latijns-Amerika en biedt een veilige omgeving voor zijn inwoners, waaronder gepensioneerden. Het land heeft een relatief laag misdaadcijfer in vergelijking met sommige van zijn regionale tegenhangers. Deze stabiliteit en veiligheid dragen bij aan een gevoel van gemak en gemoedsrust voor gepensioneerden die Panama-stad kiezen als hun pensioenbestemming.

Cultuur

De cultuur van Panama biedt een warme en gastvrije omgeving voor gepensioneerden, vooral die uit Amerika. Door de toenemende populariteit onder Amerikaanse gepensioneerden, heeft Panama-stad de ontwikkeling van bloeiende expat-gemeenschappen gezien, net als gebieden zoals Coronado, Boquete en Bocas del Toro. Deze gemeenschappen bieden een gevoel van vertrouwdheid en kameraadschap, waardoor het gemakkelijker wordt voor gepensioneerden om in contact te komen met gelijkgestemden en nieuwe sociale kringen te vormen.

Een ander gemak voor Amerikaanse gepensioneerden in Panama is het dubbele valutasysteem van het land. Panama gebruikt zowel de Amerikaanse dollar als zijn eigen Panamese balboa, wat financiële transacties vereenvoudigt voor degenen die gewend zijn aan het gebruik van de dollar. Door dit dubbele valutasysteem verdwijnt de noodzaak voor het wisselen van valuta en biedt het een niveau van comfort en gemak voor gepensioneerden die hun financiën in Panama beheren.

Visumvereisten

Het Panama Pensionado Visa is een pensioenvisum waarmee buitenlanders permanent in Panama kunnen wonen als ze een maandelijks inkomen hebben van ten minste 1.000 USD (951 EUR). Het visum is ook beschikbaar voor buitenlanders met een maandelijks inkomen van 750 USD (713 EUR) die minstens 100.000 USD (95.115 EUR) hebben geïnvesteerd in Panamees onroerend goed.

2. Rieti, Italië

Rieti, gelegen in het hart van Italië op ongeveer een uur rijden van Rome, is een charmant stadje dat de authentieke, serene Italiaanse levensstijl belichaamt die veel gepensioneerden zoeken. De rustige sfeer en oprechte lokale ervaring maken het een opmerkelijke keuze voor diegenen die verlangen naar een rustiger, meer ontspannen pensioen.

Kwaliteit van leven

Rieti ligt in het hart van Italië en biedt gepensioneerden een echte Italiaanse ervaring zonder het hoge prijskaartje dat vaak geassocieerd wordt met grote toeristische centra zoals Rome en Milaan. Van huisvesting tot dagelijkse uitgaven, het leven is hier aanzienlijk betaalbaarder, waardoor je verzekerd bent van een comfortabel pensioen. In 2019 voerde de Italiaanse belastingdienst een belastingregel in waardoor gepensioneerden die de voorgaande vijf jaar niet in Italië woonden, konden profiteren van een vast belastingtarief van 7% op alle buitenlandse inkomstenbronnen. Dit initiatief was bedoeld om meer mensen te verleiden om de charme van Zuid-Italiaanse dorpen te omarmen.

Met zijn historische wortels is Rieti een levend bewijs van het rijke verleden van Italië. Het goed bewaard gebleven historische centrum, versierd met oude kerken en aangevuld met archeologische vindplaatsen, biedt een ware blik op het erfgoed van het land. Omringd door schilderachtige bergen en in de buurt van het serene meer van Rieti, biedt de stad een vredig toevluchtsoord voor natuurliefhebbers. Activiteiten zoals fietsen en wandelen, bijvoorbeeld ontspannend wandelen langs het meer, zijn gemakkelijk beschikbaar te midden van het prachtige natuurlijke landschap. Rieti heeft ook een bescheiden sportscène, met verschillende lokale voetbal- en basketbalteams. Wijlen NBA-legende Kobe Bryant en zijn familie woonden ooit in Rieti tijdens zijn jeugd, omdat zijn vader Joe het Sebastiani Rieti-team coachte.

Rieti ligt strategisch op slechts een uur rijden van Rome en biedt gepensioneerden gemakkelijke toegang tot het culturele aanbod van de hoofdstad. Bussen en lokale treinen brengen je naar Rome, Napels en Milaan, wat de connectiviteit van de stad ten goede komt.

Accommodatie

De accommodatiemogelijkheden in Rieti zijn gericht op gepensioneerden die op zoek zijn naar een comfortabele en betaalbare woonsituatie. De stad biedt een scala aan keuzes, van gezellige appartementen tot charmante huizen, allemaal zonder de exorbitante prijskaartjes die vaak geassocieerd worden met grote Italiaanse steden. Gepensioneerden kunnen een geschikte woning vinden die past bij hun voorkeuren en budget, wat zorgt voor een aangename en stressvrije pensioenervaring.

Daarnaast biedt de vastgoedmarkt van Rieti mogelijkheden voor degenen die geïnteresseerd zijn in langetermijnverhuur of in de mogelijke aankoop van een woning. Met een verscheidenheid aan maten en stijlen kunnen gepensioneerden gemakkelijk een woning vinden die past bij hun behoeften en voorkeuren.

Gezondheidszorg

Italië heeft een goed aangeschreven gezondheidszorgsysteem en Rieti is de thuisbasis van ziekenhuizen en klinieken die uitstekende medische zorg bieden, waardoor gepensioneerden gerust kunnen zijn. Gepensioneerde expats die zich inschrijven bij de Nationale Gezondheidsdienst of Servizio Sanitario Nazionale (SSN) kunnen een zorgpas ontvangen waarmee ze gratis of zeer gesubsidieerde medische zorg kunnen krijgen. Expats die niet geregistreerd staan bij de SSN moeten een privé ziekteverzekering afsluiten. Expats uit andere Europese landen kunnen ook hun Europese ziekte- en verzekeringskaart gebruiken voor medische diensten.

Veiligheid

Rieti is een veilige en rustige stad, die een gevoel van veiligheid en rust biedt dat ideaal is voor gepensioneerden. Gegevens van Numbeo onthullen dat Rieti een criminaliteitsindex van minder dan 40 heeft, wat aanzienlijk laag is. Volgens 2Italy, een online vastgoedplatform gevestigd in Italië, heeft Rieti minder dan 50.000 inwoners, waardoor het bijzonder uitnodigend is voor gepensioneerden die op zoek zijn naar de rust van het platteland.

Cultuur

De cultuur in Rieti wordt gekenmerkt door de warme en gastvrije aard van de bewoners. Gepensioneerden zullen het relatief gemakkelijk vinden om lokale vrienden te maken, zich aan te sluiten bij gemeenschapsgroepen en te integreren in het Italiaanse leven.

Hoewel Italiaans de hoofdtaal is in Rieti, kan de kennis van het Engels variëren onder de lokale bevolking. Sommige mensen hebben een basiskennis van het Engels, vooral in de gebieden waar veel toeristen komen. Het kan echter voorkomen dat een taalbarrière een uitdaging vormt. Desondanks zijn de inwoners van Rieti over het algemeen meegaand en bereid om expats te helpen bij eventuele communicatieproblemen. Deze benaderbaarheid draagt bij aan de gastvrije sfeer van de stad voor gepensioneerden.

Visumvereisten

Voor een pensioen in Rieti is geen specifiek pensioenvisum nodig. Je kunt echter wel een Elective Residence Visa (ook bekend als een D-visum) aanvragen als je van plan bent om hier met pensioen te gaan. Met dit visum kunnen gepensioneerden meer dan 90 dagen zonder werk in Italië wonen.

Om hiervoor in aanmerking te komen, moeten gepensioneerden aantonen dat ze over voldoende financiële middelen beschikken om zichzelf te onderhouden zonder te werken, hetzij door inkomsten uit onroerend goed, pensioenen of lijfrentes. Ze moeten ook een bewijs van huisvesting en ziektekostenverzekering voorleggen en een aanvraagformulier voor een visum voor lang verblijf invullen.

3. San José, Costa Rica

Gepensioneerden over de hele wereld zijn op zoek naar de perfecte plek om hun gouden jaren door te brengen. San José, de hoofdstad van Costa Rica, staat steeds vaker bovenaan hun lijstjes. Deze bruisende stad biedt een unieke mix van tropische pracht en kosmopolitische allure, waardoor het een goede keuze is voor veeleisende gepensioneerden.

Kwaliteit van leven

San José biedt een comfortabele levensstijl voor gepensioneerde expats. De stad biedt kosten van levensonderhoud die over het algemeen lager zijn dan veel Noord-Amerikaanse en Europese steden, waardoor gepensioneerden hun uitgaven kunnen beheren zonder financiële druk. Essentiële diensten zoals gezondheidszorg, huisvesting en dagelijkse uitgaven zijn redelijk geprijsd.

Als hoofdstad biedt San José moderne gemakken zoals winkelcentra, autoverhuur, restaurants en betrouwbare internettoegang, die tegemoet komen aan de behoeften van gepensioneerden. De lokale levensstijl, samengevat door de uitdrukking pura vida of puur leven, bevordert een ontspannen en gezondheidsbewuste manier van leven, wat bijdraagt aan Costa Rica’s reputatie als een van ’s werelds Blue Zones (regio’s waar mensen langer leven dan het wereldwijde gemiddelde).

Natuurliefhebbers kunnen hier hun hart ophalen, met nationale parken en prachtige stranden op slechts een klein eindje rijden. De stad biedt ook een culturele ervaring met een verscheidenheid aan musea, theaters en historische bezienswaardigheden.

Accommodatie

Gepensioneerden kunnen in San José kiezen uit verschillende accommodatiemogelijkheden. Voor degenen die op zoek zijn naar gemak en moderne voorzieningen zijn er appartementencomplexen en condominiums beschikbaar in zowel het stadscentrum als de omliggende wijken. Deze opties bieden vaak diensten zoals beveiliging, onderhoud en toegang tot gemeenschappelijke voorzieningen.

Voor gepensioneerden die op zoek zijn naar een rustigere omgeving zijn er eengezinswoningen in de buitenwijken aan de rand van de stad. Deze gebieden zijn over het algemeen rustiger en bieden een meer residentiële sfeer.

San José heeft ook een aantal pensioneringsgemeenschappen die speciaal zijn afgestemd op oudere volwassenen. Deze gemeenschappen bieden vaak een scala aan voorzieningen zoals recreatiefaciliteiten, sociale activiteiten en gezondheidszorg en bieden een ondersteunende en aantrekkelijke omgeving voor gepensioneerden.

Gezondheidszorg

Costa Rica staat bekend om zijn gezondheidszorg en San José, de hoofdstad, heeft de beste medische faciliteiten van het land. Veel artsen in Costa Rica zijn opgeleid in de VS of Europa en spreken vloeiend Engels. Bovendien is het nationale gezondheidszorgsysteem Caja toegankelijk voor alle inwoners, ongeacht hun inkomensniveau of medische aandoening.

Veiligheid

Costa Rica is, net als Panama, een van de meest politiek stabiele en vreedzame landen in Latijns-Amerika. Vooral San José biedt een veilige omgeving voor gepensioneerden.

Volgens Freedom House, een non-profitorganisatie die democratie en mensenrechten wereldwijd promoot, stond Costa Rica in 2022 op plaats 91 van de 100 voor wereldwijde vrijheid. Dit duidt op een solide toewijding aan het handhaven van een veilige en harmonieuze leefomgeving voor zowel inwoners als bezoekers.

Cultuur

Costa Ricanen, of Tico’s, staan bekend om hun warme en vriendelijke aard. Gepensioneerden vinden het vaak gastvrij en relatief gemakkelijk om te integreren in het lokale leven, waarbij ze betekenisvolle banden kunnen opbouwen met hun nieuwe buren. De stad heeft een bloeiende en goed gevestigde expatgemeenschap en biedt een scala aan clubs, groepen en organisaties om nieuwkomers te helpen zich te vestigen en nieuwe vriendschappen op te bouwen.

Hoewel Spaans de hoofdtaal is in San José, kunnen gepensioneerden zich over het algemeen redden zonder de lokale taal vloeiend te spreken. Veel inwoners en dienstverleners in de stad spreken Engels, vooral in de stedelijke gebieden en bedrijven die bezocht worden door toeristen en expats. Echter, het leren van een beetje Spaans kan de algehele ervaring verbeteren en opent meer mogelijkheden voor een culturele onderdompeling en diepere banden met de gemeenschap.

Visumvereisten

Gepensioneerden die zich in San José willen vestigen, hebben de mogelijkheid om een Pensionado Visum aan te vragen, ook wel het visum voor gepensioneerden genoemd. Dit visum is twee jaar geldig en is relatief eenvoudig aan te vragen. Het is ook gemakkelijk te verlengen.

Om de aanvraagprocedure te starten, moeten toekomstige gepensioneerden verschillende documenten indienen. Dit omvat een formele aanvraagbrief waarin ze hun motivatie voor een verblijf in Costa Rica uitleggen, bewijs van een gegarandeerd maandelijks pensioen van meer dan 1.000 USD (951 EUR), en een achtergrondonderzoek. Deze vereisten zijn er om de financiële stabiliteit te garanderen van gepensioneerden die zich in het land willen vestigen.

Andere steden die de moeite waard zijn voor gepensioneerde expats

1. Goa, India

Goa, India, staat bekend om zijn ontspannen sfeer en oogverblindende natuur; het is een populaire bestemming voor gepensioneerden geworden. Met de lange maagdelijke stranden, overvloedige begroeiing en een prettig tropisch klimaat biedt Goa een sereen decor voor een ontspannen leefstijl. De kosten van levensonderhoud in Goa liggen beduidend lager dan in veel Westerse landen, daardoor is het een economische keuze voor gepensioneerden die lang willen doen met hun pensioen en hun spaargeld.

Er is ook een levendige expatgemeenschap in Goa, met mensen van allerlei nationaliteiten. Het rijke erfgoed van de staat, als voormalige kolonie van Portugal, komt tot uiting in de historische kerken, tempels en festivals; het biedt veel mogelijkheden voor verkenning en culturele verrijking. De gezondheidszorg in India is minder ontwikkeld dan in andere landen, maar in de loop der jaren is die in Goa wel verbeterd. Onlangs heeft India op de G20, waarvan het land voorzitter was, aangekondigd dat zij zich inzetten om de gezondheidszorg verder te verbeteren.

In India — en zeker in Goa — wordt veel Engels gesproken, dat maakt de overgang voor gepensioneerden uit Engels sprekende landen wat makkelijker. De algemene veiligheid in Goa maakt het ook tot een vredige en veilige bestemming voor de mensen die de derde levensfase prettig willen doorbrengen.

Visumvereisten: er bestaat momenteel geen pensioenvisum voor buitenlanders die in Goa willen wonen. Maar er zijn wel een paar verschillende visa waarvoor gepensioneerden in aanmerking zouden kunnen komen, afhankelijk van hun omstandigheden. Dat is bijvoorbeeld een toeristenvisum dat je elk jaar of om het andere jaar kunt verlengen, en een medisch visum dat zes maanden geldig is. Wie eenmaal in India is, kan een langdurig visum aanvragen, bijvoorbeeld een visum voor vijf jaar of een permanente verblijfsvergunning.

2. Port Vila, Vanuatu

Vanuatu is een prachtige archipel in de zuidelijke Stille Oceaan; het is een verleidelijke optie voor gepensioneerden die op zoek zijn naar een rustige en mooie omgeving. De eilanden beroemen zich op een ontspannen leefstijl, zonder de drukte en het gedoe van de grote stad. Het is de perfecte plaats voor mensen die op oudere leeftijd op zoek zijn naar ontspanning en eenvoud. De verbluffend mooie natuur van Vanuatu wordt gekarakteriseerd door maagdelijke stranden, kristalheldere wateren en rijke tropische landschappen; het biedt gepensioneerden eindeloze mogelijkheden voor activiteiten in de openlucht zoals snorkelen, duiken en wandelen.

Hoewel dit paradijselijke eiland ver weg ligt, zijn op Vanuatu de kosten van levensonderhoud vrij laag, dus kunnen gepensioneerden er gerieflijk leven zonder hun kapitaal te zwaar te belasten. De Ni-Vanuatu staan bekend om hun warmte en gastvrijheid, en bieden nieuwkomers een hartelijke en vriendelijke gemeenschap. Vanuatu staat al tijden bekend als een van de gelukkigste plaatsen in de Happy Planet Index, en dat onderstreept nog eens de tevreden en harmonieuze leefstijl die gepensioneerden kunnen verwachten. De gezondheidszorg in Vanuatu gaat steeds vooruit, er komen ontwikkelingen aan, en de ontspannen visumregels, waaronder ook opties voor langdurig verblijf van gepensioneerden, maken het een relatief eenvoudig proces.

Visumvereisten: het Vanuatu Development Support Program (VDSP), ook bekend als het Vanuatu Citizenship by Investment Program (CIP) is de snelste en populairste manier om naar Vanuatu te immigreren. Als je aanvraag wordt gehonoreerd, krijg je een Vanuatu-paspoort waarmee je zonder visum kunt reizen naar meer dan 100 landen. Om in aanmerking te komen moet je eenmalig een donatie van minstens 80.000 USD (76.144 EUR) storten bij de VDSP en bewijzen dat je meer dan 250.000 USD (237.950 EUR) aan bezittingen hebt.

3. Grand Baie, Mauritius

Grand Baie (ook bekend als Grand Bay) is een dorpje in het noorden van Mauritius, en staat bekend door de witte zandstranden, weelderige vegetatie en uitnodigend warme wateren. Deze Afrikaanse eilandstaat heeft het hele jaar door een gematigd klimaat, en is daardoor ideaal voor expat-gepensioneerden die aan de kou willen ontsnappen. Ondanks de aanwezigheid van talrijke luxe resorts en hotels blijven de kosten van levensonderhoud in Grand Baie relatief betaalbaar. Afhankelijk van de locatie en het soort accommodatie varieert de huur in Grand Baie van ongeveer 400 tot 2.000 USD (380 tot 1900 EUR).

De gezondheidszorg in Grand Baie bevat een aantal uitstekende ziekenhuizen en klinieken, zowel openbaar als privé. Het Apollo Branwell Hospital, een privé ziekenhuis, biedt uitgebreide diensten waaronder gespecialiseerde hartzorg en een kankercentrum. Hoewel de openbare gezondheidszorg in Mauritius gratis aan de inwoners wordt aangeboden, kan het zijn dat het niet altijd om de meest geavanceerde medische zorg gaat. Deskundigen raden gepensioneerden daarom aan een verzekering voor privé gezondheidszorg te nemen als ze naar het eiland verhuizen.

Mauritius is een tamelijk stabiel land en heeft de eerste plaats behouden in de Ibrahim Index of African Governance (IIAG). Deze index beoordeelt diverse aspecten van bestuur, zoals veiligheid, ontwikkeling en economische vooruitgang in 54 Afrikaanse naties, en zet ze op volgorde op basis van hun prestaties.

Het is ook het vermelden waard dat Mauritius dient als belastingparadijs voor gepensioneerden; er is geen belasting op bezit, erfenis, dividend of geldelijk gewin.

Visumvereisten: er zijn drie verschillende pensioenvisa beschikbaar in Mauritius: de 10-jaars verblijfsvergunning, verblijf door het kopen van eigendom, en het premium visum. De 10-jaars verblijfsvergunning is voor gepensioneerden het meest toegankelijk en voordelig. Om ervoor in aanmerking te komen moet de aanvrager 50 jaar of ouder zijn en een gecertificeerde bankverklaring van hun eigen land tonen met ofwel een minimumsaldo van 18.000 USD (17.139 EUR) ofwel een gegarandeerd inkomen van minstens 1.500 USD (1.428 EUR) per maand. Belangstellende gepensioneerden moeten ook een bedrag van 1.000 USD (951 EUR) betalen. Deze vergunning kan na afloop nog 10 jaar worden verlengd.

Jouw digitale verhuistoolkit

Verhuizen naar een nieuw land is een opwindend avontuur, maar het brengt ook zijn eigen uitdagingen met zich mee, vooral op digitaal gebied. Het beschermen van je online aanwezigheid is van het grootste belang voor expats, aangezien cyberbeveiligingsrisico’s wereldwijd blijven bestaan. Om je hierbij te helpen, moet je ervoor zorgen dat je:

1. Privacywetten onderzoekt

Maak jezelf bekend met de wet- en regelgeving op het gebied van gegevensprivacy in je nieuwe land. Begrijp wat je rechten en verantwoordelijkheden zijn met betrekking tot persoonlijke gegevens om ervoor te zorgen dat de lokale regelgeving wordt nageleefd.

2. In een betrouwbare VPN investeert

Een VPN is je virtuele schild tegen cyberdreigingen. Het versleutelt je internetverbinding, waardoor het voor hackers moeilijk wordt om je gegevens te onderscheppen. Dit is belangrijk wanneer je openbare wifi-netwerken gebruikt of toegang hebt tot gevoelige informatie zoals bankrekeningen en verzekeringsgegevens. Daarnaast kun je met een VPN toegang krijgen tot content met regiobeperkingen, waaronder populaire sociale mediawebsites en chatapps om in contact te blijven met vrienden thuis.

Overweeg te kiezen voor een VPN-router, zoals Aircove van ExpressVPN, om je hele thuisnetwerk in je nieuwe land te beveiligen. Met Aircove zijn alle aangesloten apparaten beschermd, inclusief de apparaten die traditioneel niet compatibel zijn met VPN’s. Stel het eenmalig in en profiteer van ononderbroken beveiliging op de achtergrond.

3. Cloud-opslag voor documenten gebruikt

Gebruik een gerenommeerde cloud-opslagdienst zoals Google Drive of Dropbox om belangrijke documenten veilig op te slaan, zoals paspoorten, visa, werkvergunningen en juridisch papierwerk. Dit zorgt voor gemakkelijke toegang en een back-up in geval van nood.

4. Prioriteit geeft aan software-updates

Het regelmatig bijwerken van de software van je apparaten gaat over meer dan alleen nieuwe functies; het gaat over het dichten van mogelijke zwakke plekken in de beveiliging. Dit geldt ook voor je pc, smartphone en andere aangesloten apparaten. Daarnaast is het installeren en bijwerken van antivirus- en antimalwaresoftware de eerste verdediging tegen cyberdreigingen. Door hier een gewoonte van te maken, kun je met een gerust hart aan je nieuwe reis beginnen.

5. Voorzichtig bent met het delen van je persoonlijke informatie

Wees tijdens je reis door een nieuw land voorzichtig met hoe en waar je gevoelige informatie deelt, zoals je adres, telefoonnummer of bankrekeninggegevens. Geef dit soort informatie alleen vrij als het absoluut noodzakelijk is en aan vertrouwde instanties. Je in een nieuw land begeven kan je ook vatbaar maken voor ongevraagde communicatie en mogelijke oplichting. Vraag advies op expatforums of in gemeenschappen om onbekende processen te doorlopen, zoals huren of een bankrekening openen.

6. Je bankafschriften controleert

Houd je bank- en creditcardafschriften goed in de gaten. In een nieuw land kunnen onbekende handelsnamen opduiken, waardoor het moeilijker wordt om frauduleuze activiteiten te herkennen. Neem de tijd om je afschriften grondig te bekijken en te vergelijken met je eigen administratie, vooral in de eerste maanden van je verhuizing. Als er iets mis lijkt te zijn, neem dan meteen contact op met je bank of creditcardmaatschappij.

7. Een betrouwbare app gebruikt voor het omrekenen van valuta

Het kiezen van een betrouwbare app voor het omrekenen van valuta is belangrijk voor nauwkeurige en realtime wisselkoersen. Apps zoals XE Currency, Wise en Revolut bieden realtime koersen van meerdere valuta’s, zodat expats hun uitgaven effectief kunnen beheren en ongunstige wisselkoersen kunnen vermijden.

8. Apps gebruikt voor het leren van talen

Maak gebruik van taalleerapps zoals Duolingo om je taalvaardigheid in de plaatselijke taal te verbeteren. Dit kan je helpen communiceren en integreren met je nieuwe gemeenschap. Als je moeite hebt om de lokale taal te begrijpen, kun je ook gebruikmaken van de mobiele spraakvertaalapp Google Translate, die gesproken Engels kan omzetten in de taal van je keuze.

9. Lokale dienstapps downloadt

Maak jezelf vertrouwd met lokale dienstapps die je dagelijkse leven kunnen vereenvoudigen, zoals transportapps (zoals Uber of lokale equivalenten), voedselbezorgingsdiensten en vertaalapps. Download ook apps voor lokale nieuwsbronnen om op de hoogte te blijven van actuele gebeurtenissen, lokale regelgeving en nieuws dat rechtstreeks van invloed kan zijn op expats in je nieuwe land. Vergeet ook niet Google Maps of een gelijkwaardig programma te downloaden om je te helpen navigeren in je nieuwe omgeving.

10. Lokale sociale media-apps onderzoekt

Onderzoek of er populaire lokale sociale mediaplatforms zijn die expats vaak gebruiken. Lid worden van deze platforms kan je helpen om in contact te komen met de lokale gemeenschap en op de hoogte te blijven van evenementen en activiteiten.