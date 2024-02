L’augmentation du coût de la vie et d’autres défis mondiaux ont fait de la migration vers d’autres pays une option plus avantageuse pour de nombreuses personnes.

Où vivre à l’étranger ? Nos recherches révèlent les meilleures destinations pour chaque tranche d’âge :

. Les meilleures destinations pour les jeunes professionnels et les travailleurs à distance : les Émirats arabes unis, l’Allemagne, l’Estonie et Bali offrent un mode de vie dynamique, caractérisé par de nombreuses infrastructures technologiques. Le coût de la vie y est également relativement bas.

. Les meilleurs pays pour les familles et les retraités : les villes d’Europe et d’Amérique latine sont de bonnes alternatives. Elles disposent d’excellentes écoles, de quartiers sécurisés. La vie y est plus paisible.



Nous évaluons la sécurité, les conditions d’obtention d’un visa, les infrastructures et le coût de la vie afin de vous aider à choisir une nouvelle destination.

.

Notre kit technologique pour les expatriés comprend des outils indispensables tels qu’un VPN pour plus de sécurité, ainsi qu’un espace de stockage dans le Cloud (pour vos documents importants).

Aller vivre à l’étranger ne se résume pas à un simple changement d’adresse. C’est un véritable défi que de se lancer dans l’inconnu ! Pour ceux qui envisagent de rejoindre la communauté mondiale de plus de 281 millions d’expatriés, la grande question que tout le monde se pose subsiste : où aller vivre à l’étranger ? Si les villes populaires du Canada, du Royaume-Uni et de la Nouvelle-Zélande sont généralement les lieux de prédilection des anglophones, il existe des destinations moins connues qui méritent un intérêt particulier.

Pour vous aider à prendre une décision éclairée, nous avons dressé une liste de destinations adaptées aux différentes tranches d’âge. Notre sélection s’appuie sur des considérations pratiques telles que la sécurité, les conditions d’obtention d’un visa, la qualité et le coût de la vie.

Des centres urbains animés comme Singapour et Dubaï aux destinations paisibles comme Bali et Goa, nous vous ferons diverses propositions. Nous avons une destination pour chacun d’entre vous, que vous soyez un professionnel à la recherche de nouvelles opportunités, une famille privilégiant le bien-être de ses enfants ou un retraité prêt à entamer un nouveau chapitre de sa vie.

Aller vers …

Carrières sans frontières : les meilleures destinations pour les professionnels

Les professionnels sont très motivés par les opportunités. Animés par la volonté d’apprendre, le goût de l’aventure et le désir d’élargir leurs horizons de perfectionnement, ils recherchent activement des villes qui leur promettent non seulement un travail, mais aussi la carrière qu’ils désirent.

Pourtant, avant de se lancer sur le marché mondial du travail, il faut franchir certains obstacles. Signer un contrat de travail avant de faire le grand saut est une démarche stratégique, tout comme l’est le fait d’évaluer le coût de la vie par rapport au salaire prévu. Chaque nouvel endroit, aussi passionnant soit-il, s’accompagne de toute une série de contraintes sociales et culturelles. Les barrières linguistiques doivent également être anticipées. Notez aussi que le mal du pays – bien que souvent minimisé – est un véritable défi, mais vous pouvez compter sur les réseaux de soutien qui sont souvent d’une grande aide.

Cela étant dit, nous allons nous pencher sur les destinations qui, selon nous, offrent de meilleures perspectives pour les professionnels ambitieux :

1. Dubaï, Émirats arabes unis

Dubaï, qui était autrefois un paisible village de pêcheurs, s’est transformée en un pôle culturel diversifié offrant d’innombrables opportunités. Ce changement est dû à des investissements substantiels dans les infrastructures technologiques et à des projets architecturaux remarquables, dont le célèbre Burj Khalifa, l’édifice le plus haut du monde. Située dans le désert d’Arabie, Dubaï jouit d’un climat constamment ensoleillé, chaud et sec, offrant à ses habitants un mode de vie confortable dans une société cosmopolite.

Les offres d’emploi

Contrairement à la tendance mondiale, le marché de l’emploi de Dubaï fait preuve d’une remarquable flexibilité. Au premier trimestre 2023, certains secteurs, notamment celui de la technologie, ont vu leur taux de croissance grimper jusqu’à 20 %. Les perspectives d’emploi s’étendent à divers secteurs, dont la finance, l’hôtellerie, le marketing, etc. La présence de bureaux régionaux pour de nombreuses sociétés et entreprises multinationales renforce encore l’attrait de Dubaï en tant que pôle favorisant l’évolution professionnelle.

Les salaires

Le salaire moyen des expatriés à Dubaï est de 21 500 AED par mois (5 853 USD), soit plus que la moyenne mondiale.

De plus, il n’y a pas d’impôt sur le revenu, ce qui constitue un avantage majeur pour y travailler. Cette règle s’applique aux sociétés, ainsi qu’aux locaux et aux expatriés, que les revenus proviennent d’activités professionnelles, de plus-values ou de ventes. En résumé, vous gardez ce que vous gagnez.

L’innovation

Qu’il s’agisse d’investir dans l’IA et la blockchain ou de projets axés sur le développement durable, Dubaï est une ville qui ne cesse de faire preuve de créativité. Le gouvernement a fait un effort concerté pour promouvoir les nouvelles technologies. La ville dispose aujourd’hui d’un écosystème florissant pour le développement des start-up.

Le networking

Le dynamisme économique de Dubaï offre de nombreuses opportunités pour nouer des contacts avec des recruteurs et des experts. Pour les jeunes, un réseau professionnel bien étoffé peut avoir une influence considérable sur leurs perspectives d’avenir. À Dubaï, il ne sera pas difficile d’entrer en contact avec des professionnels, étant donné qu’environ 85 % de sa population sont des expatriés.

Le networking peut augmenter vos chances de trouver un travail. Sur le marché de l’emploi de Dubaï, où la concurrence est rude, le fait d’avoir des connaissances et des relations locales peut être un avantage. Si vous voulez avoir une longueur d’avance, envisagez de visiter Dubaï avec un visa touristique et d’entrer en contact avec les locaux avant de postuler sur des plateformes comme LinkedIn et d’autres sites d’emploi.

La qualité de vie

Dubaï est une ville qui a beaucoup investi dans le confort de ses habitants. Elle dispose d’un système de santé moderne, d’une bonne infrastructure, de rues propres, ainsi que de nombreux parcs et espaces de loisirs. Elle bénéficie également d’une atmosphère animée et accueille de nombreux événements culturels tout au long de l’année.

La culture

Dubaï est un carrefour de cultures où l’anglais est largement parlé, ce qui permet aux professionnels expatriés d’y vivre et d’y travailler sans avoir à apprendre l’arabe, la langue locale de la ville. Elle est également connue pour son hospitalité, ses valeurs familiales et son code vestimentaire conservateur. L’alcool n’est pas illégal, mais il n’est servi que dans des lieux autorisés. Il est à noter que le système juridique de Dubaï est basé sur la loi islamique (charia), qui interdit certains comportements considérés comme banals dans la plupart des pays, tels que la manifestation publique d’affection, en particulier entre des personnes du même sexe.

Le transport

La plupart des habitants de Dubaï se déplacent en utilisant les transports publics, tels que le métro ou les bus. Ce sont les moyens les moins chers et les plus efficaces pour se déplacer dans la ville. Les taxis et les services de covoiturage sont également des options populaires, en particulier pour ceux qui recherchent la commodité. Posséder une voiture pour se déplacer est une autre option, mais il faut faire face à une circulation dense, en particulier aux heures de pointe.

La sécurité

Dubaï est l’une des villes les plus sécurisées au monde, avec un faible taux de criminalité et une forte présence policière. La ville adopte des lois et des réglementations strictes. Elle dispose d’un système de sécurité de pointe qui permet de surveiller la population et de prévenir la criminalité. La présence des forces de l’ordre contribue à diminuer la délinquance pour que les habitants se sentent en sécurité.

Les conditions de visa

Il existe trois types de visas de résidence pour travailler à Dubaï (et dans les Émirats arabes unis en général) :

Le visa standard : il s’agit du type de visa le plus courant. Il est destiné aux salariés du secteur privé ou public. Il est généralement délivré pour deux ans et peut être renouvelé.

Le Green Visa : ce visa est destiné aux professionnels qualifiés et aux indépendants qui répondent à certains critères, tels que le fait d’être titulaire d’une licence ou d’un diplôme universitaire supérieur et de percevoir un salaire d’au moins 15 000 AED par mois (environ 4 000 USD). Les titulaires du Green Visa peuvent parrainer eux-mêmes leur séjour pour une durée maximale de cinq ans, ce qui signifie qu’ils n’ont pas besoin d’un employeur pour les parrainer.

Le visa pour les travailleurs domestiques : ce visa est destiné aux employés domestiques, tels que les femmes de ménage, les nounous et les chauffeurs. Il est généralement délivré pour un an et peut être renouvelé.

2. Singapour

Situé entre la Malaisie et l’Indonésie, cet État insulaire s’est transformé en une véritable métropole internationale au cours des dernières décennies. Son dynamisme économique, ses infrastructures modernes et son multiculturalisme en font une destination de choix pour ceux qui cherchent à se lancer dans une nouvelle carrière. Les professionnels expatriés peuvent profiter à la fois de son paysage urbain animé et de son environnement paisible. Vous allez découvrir toute la diversité culinaire de Singapour ! N’oubliez pas de garder votre chewing-gum à la maison si vous voulez éviter une lourde amende.

Les offres d’emploi

L’économie de Singapour est florissante. La ville est réputée pour son infrastructure favorable au développement des entreprises. Elle offre de nombreuses opportunités d’emploi dans divers secteurs, notamment la finance, la logistique, la santé et la technologie. En tant que pôle économique majeur en Asie, Singapour accueille de nombreuses banques et institutions internationales, ce qui en fait une destination attrayante pour les professionnels du secteur financier.

Les salaires

Les salaires à Singapour sont généralement élevés, le revenu médian étant d’environ 5 000 USD par mois. Les cadres peuvent gagner en moyenne 88 000 USD par an. Les taux d’imposition sont relativement bas, le plus élevé étant de 22 %.

Singapour étant une société qui prône la méritocratie, votre salaire sera probablement basé sur vos compétences et votre expérience, plutôt que sur votre sexe, votre appartenance ethnique ou d’autres attributs.

L’innovation

Singapour investit beaucoup dans les nouvelles technologies, créant ainsi un écosystème favorable aux start-up, à la recherche et au développement, ainsi qu’au networking. La ville jardin se classe régulièrement en tête de l’indice annuel Ease of Doing Business (facilité de faire des affaires) publié par Statista, grâce à l’efficacité de ses formalités administratives et à l’existence d’un cadre réglementaire transparent.

Le networking

Les expatriés à Singapour peuvent s’appuyer sur un réseau professionnel florissant. Il existe des associations économiques qui assistent les entreprises comme la Chambre de commerce de Singapour. On peut également assister à des événements destinés aux expatriés et utiliser des plateformes en ligne comme LinkedIn pour établir des liens étroits avec d’autres professionnels.

La qualité de vie

Singapour est une cité-État très développée, avec un niveau de vie élevé. L’infrastructure et le système de transport public sont bien aménagés, avec des hôpitaux modernes et des écoles réputées. Les services de santé sont ouverts à tous les citoyens et aux résidents permanents. Le système éducatif est très réputé et se classe régulièrement parmi les meilleurs au monde. Singapour est une cité cosmopolite, marquée par un dynamisme artistique et culturel. Elle bénéficie d’un environnement économique libéral où règne la transparence.

La culture

On compte quatre langues officielles à Singapour : l’anglais, le malais, le mandarin et le tamoul. Cette diversité de cultures, de langues et de nationalités crée un espace cosmopolite, riche et unique.

Les expatriés à Singapour peuvent apprécier la culture locale, qu’il s’agisse d’explorer les nombreux sites historiques ou de goûter à sa délicieuse cuisine. L’anglais est largement parlé, ce qui facilite la communication et l’intégration dans la société.

Le transport

Singapour dispose d’un système de transport public bien développé, utilisé aussi bien par les habitants que par les expatriés. Les modes de transport les plus populaires sont le Mass Rapid Transit (MRT) et les bus. Le MRT est un réseau de métros qui couvre la majeure partie de la cité-État, tandis que les bus relient les stations du métro au reste de l’île. Le MRT et les bus sont des moyens abordables et efficaces pour se déplacer. Des taxis et des services de covoiturage sont également disponibles, mais ils peuvent être plus onéreux, tout comme la voiture, car les places de stationnement sont limitées dans la ville.

La sécurité

Singapour est généralement considérée comme l’une des cités les plus sécurisées au monde. Le taux de criminalité y est faible et les réglementations y sont bien développées et efficaces. Les rues sont sûres, même la nuit. Il est rare d’entendre parler de violences.

Les conditions de visa

Singapour offre aux étrangers diverses possibilités de visa pour travailler, en fonction du type d’emploi et du niveau de qualification. Les visas de travail les plus courants sont l’Employment Pass (EP), le S Pass et le Work Permit.

L’Employment Pass (EP) : ce visa est destiné aux professionnels hautement qualifiés qui gagnent un salaire mensuel d’au moins 4 500 SGD (3 300 USD). Il n’est pas soumis à quota, contrairement aux visas S Pass et Work Permit.

Le S Pass : ce type de visa est destiné aux travailleurs moyennement qualifiés qui perçoivent un salaire mensuel d’au moins 2 300 SGD (1 685 USD).

Le Work Permit : ce visa est destiné aux travailleurs peu qualifiés qui gagnent un salaire mensuel inférieur à 2 300 SGD, comme les ouvriers.

D’autres visas de travail sont disponibles à Singapour, tels que l’EntrePass pour les entrepreneurs, le Training Employment Pass pour les étudiants et le Work Holiday Pass pour les jeunes.

3. Berlin, Allemagne

La capitale de l’Allemagne est dynamique et réputée pour être l’une des villes les plus écologiques au monde. Elle offre à ses habitants de nombreux espaces verts, parcs et jardins. Les professionnels expatriés affluent dans la ville pour d’autres raisons : son marché de travail prometteur. La diversité de la culture, l’essor des start-up et la qualité de ses services sont autant d’atouts qui font de la ville une destination de choix pour de nombreux professionnels.

Les offres d’emploi

Berlin bénéficie d’une économie croissante et offre beaucoup d’opportunités d’emploi pour les expatriés. Les domaines les plus populaires à Berlin sont actuellement la technologie et l’informatique, le service client, la vente et le développement commercial, le recrutement, l’hôtellerie, la garde d’enfants et l’enseignement, le marketing et le management, ainsi que la rédaction et l’édition de contenu. Berlin abrite également des instituts de recherche et des universités de renommée mondiale, ce qui en fait un endroit idéal pour ceux qui souhaitent faire des études supérieures ou travailler dans les domaines scientifiques.

Les salaires

Les salaires à Berlin sont généralement moins élevés par rapport à d’autres grandes villes européennes. Cependant, le coût de la vie est également moins élevé à Berlin, et il est donc possible de vivre confortablement avec un salaire modeste.

Le salaire moyen à Berlin est de 45 858 EUR par an (environ 49 130 USD), mais il peut varier considérablement en fonction de la profession, du niveau d’expérience et du secteur d’activité.

Par exemple, les ingénieurs en informatique peuvent gagner en moyenne 62 000 EUR (66 500 USD) par an à Berlin, tandis que les agents du service client gagnent en moyenne 35 000 EUR (37 400 USD) par an. Le régime fiscal allemand est progressif, ce qui signifie que le pourcentage d’impôt sur le revenu augmente en fonction des revenus.

L’innovation

Berlin est une ville européenne phare en matière d’innovation. Elle abrite plus de 20 000 start-up et scale-up. Elle est également un pôle de technologie, d’industries créatives et de recherche scientifique. Elle offre des possibilités de carrière et d’évolution dans des domaines tels que les technologies de l’information, le design, les médias et la science.

Le networking

Berlin possède de nombreux espaces pour créer et entretenir des réseaux professionnels grâce aux événements organisés dans la ville, aux espaces de coworking, aux réseaux sociaux, aux réunions, aux associations, aux événements culturels, aux ateliers, et bien plus encore.

Les jeunes professionnels intéressés par l’entrepreneuriat trouveront à Berlin de nombreuses possibilités de networking, d’apprentissage et de développement. Il existe un certain nombre de programmes de formation accélérée et de soutien qui aident les entreprises naissantes à se développer.

La qualité de vie

Dans l’ensemble, la qualité de vie à Berlin est considérée comme élevée. La ville est sûre, propre et possède de nombreux atouts, notamment une vie culturelle dynamique, d’excellents transports en commun, des parcs et des espaces verts.

La culture

Berlin est ouverte aux professionnels internationaux. La majorité des Berlinois parlent couramment l’anglais, ce qui permet de gérer la vie quotidienne sans avoir à apprendre l’allemand. En revanche, l’apprentissage de la langue peut améliorer considérablement vos perspectives d’évolution sur le marché du travail et votre mode de vie dans la métropole. Cela aide également à favoriser une communication positive avec les habitants et éviter les malentendus.

La sécurité

Berlin est généralement considérée comme une ville sûre. Comme toute grande zone urbaine, elle a son lot de petits délits et d’incidents occasionnels, mais les taux de criminalité sont relativement faibles par rapport à beaucoup d’autres villes.

Le transport

Berlin dispose d’un excellent réseau de transports en commun qui permet de se déplacer facilement dans la ville. Il comprend le U-Bahn (métro), le S-Bahn (train de banlieue), des bus, des tramways et des ferries. Il existe des pistes cyclables réservées, alors que la ville est relativement peu pentue, ce qui permet de s’y déplacer facilement à vélo. Sa localisation en fait une excellente ville de départ pour découvrir d’autres pays européens.

Les conditions de visa

Les conditions d’admission des travailleurs étrangers en Allemagne varient en fonction de leur nationalité. Par exemple, les citoyens de l’UE, de l’EEE et de la Suisse peuvent travailler en Allemagne sans visa, mais doivent procéder à une déclaration auprès des autorités pour tout séjour supérieur à trois mois. Les ressortissants américains, canadiens, australiens, néo-zélandais, israéliens, japonais et sud-coréens peuvent travailler en Allemagne en demandant directement un permis de travail et de séjour, sans avoir besoin d’un visa d’entrée.

Pour les autres ressortissants de pays tiers, la procédure est un peu plus complexe, mais il existe plusieurs types de visas :

La carte bleue européenne : ce visa est destiné aux travailleurs hautement qualifiés bénéficiant d’une proposition d’emploi. Pour en bénéficier, vous devez être titulaire d’un diplôme universitaire ou d’une qualification équivalente. Votre offre d’emploi doit répondre à certains critères de salaire et de qualification. Le salaire requis est actuellement de 56 400 EUR par an (60 414 USD) pour la plupart des professions, mais il peut être plus élevé pour certaines professions.

Visa de travail : ce visa est destiné aux ressortissants de pays hors UE bénéficiant d’une proposition d’emploi en Allemagne. Pour être éligible, votre offre d’emploi doit provenir d’une entreprise allemande. Elle doit également répondre à certains critères de salaire et de qualification. Le salaire requis est actuellement de 45 820 EUR (49 000 USD) par an.

Visa de recherche d’emploi : ce visa vous permet de séjourner en Allemagne pendant six mois, le temps de trouver un emploi. Pour en bénéficier, vous devez être titulaire d’un diplôme universitaire ou d’une qualification équivalente et disposer de ressources financières suffisantes pour subvenir à vos besoins pendant votre séjour.

Visa pour l’exercice d’une activité indépendante : ce visa vous permet de vivre et de travailler en Allemagne en tant qu’indépendant. Pour en bénéficier, vous devez disposer d’un projet d’entreprise et être en mesure de démontrer que votre activité sera rentable.

Les meilleures villes pour les travailleurs à distance

La pandémie a peut-être été le catalyseur qui a déclenché ce mouvement, mais les jeunes professionnels privilégient de plus en plus le travail à distance, certaines villes devenant des destinations idéales pour les nomades numériques. Nous vous proposons des centres urbains qui offrent non seulement des environnements de travail stimulants, mais ils allient également culture et qualité de vie avec une infrastructure technologique très développée.

Voici pourquoi ces métropoles et ces régions côtières sereines deviennent des havres de paix pour les travailleurs à distance :

1. Bali, Indonésie

Bali, surnommée l’île des dieux, est devenue un lieu de prédilection pour les jeunes travailleurs à distance du monde entier. Sa beauté naturelle époustouflante, sa richesse culturelle et son infrastructure numérique fiable en font un lieu idéal pour le travail et les loisirs.

Avec une communauté animée de professionnels partageant les mêmes idées et se réunissant dans des espaces de travail collaboratif, Bali offre la possibilité de concilier harmonieusement vie professionnelle et qualité de vie, pour une expérience professionnelle unique.

L’infrastructure numérique

Il est évident qu’une bonne connexion internet est essentielle pour le travail à distance. Bali a considérablement amélioré ses services numériques ces dernières années pour mieux accueillir les travailleurs à distance. De plus, de nombreux cafés et restaurants proposent désormais des espaces de travail avec un accès Wi-Fi, ce qui crée un environnement de travail flexible.

L’hébergement

Bali offre un large éventail de possibilités d’hébergement, allant des villas luxueuses aux maisons d’hôtes à prix abordable. Les travailleurs à distance peuvent ainsi choisir l’hébergement qui correspond le mieux à leurs besoins et à leur budget.

Le transport

Les transports à Bali ne sont pas aussi développés que dans d’autres pays, mais il est tout de même possible de se déplacer facilement. Les moyens de transport les plus courants sont les mobylettes, les ojeks, les bus, les taxis et les voitures. Les scooters et les motos sont les options les moins chères et les plus pratiques, en particulier pour se déplacer dans des zones très fréquentées comme Kuta, mais elles sont parfois dangereuses. Les bus sont une bonne option si vous disposez d’un budget limité, mais ils peuvent être surchargés et peu fiables. La location d’une voiture, si votre budget le permet, est une bonne solution pour explorer l’île en toute liberté.

La qualité de vie

Bali se distingue par son mode de vie avantageux par rapport à de nombreux pays occidentaux. Des logements, des repas, des soins de santé et des moyens de transport abordables permettent aux travailleurs à distance de profiter de leur vie sans trop dépenser.

L’abondance de produits alimentaires frais et sains, ainsi que les nombreux studios de yoga, centres de bien-être et activités en plein air, favorisent un mode de vie équilibré qui stimule la productivité.

Le fait d’être immergé dans la nature permet d’évacuer le stress et favorise le bien-être. Bali bénéficie d’une diversité de paysages : plages, rizières en terrasses, forêts, couchers de soleil sur la mer, etc.

La sécurité

Bali offre généralement un environnement sûr pour les travailleurs à distance. Le taux de criminalité sur l’île est faible, surtout en comparaison avec de nombreuses agglomérations urbaines dans le monde. Bien que des vols mineurs puissent se produire, il ne s’agit pas d’un problème courant. Des précautions élémentaires telles que la conservation des objets de valeur en lieu sûr sont généralement suffisantes.

La culture

La culture balinaise est profondément ancrée dans la religion et la spiritualité. Les Balinais croient en une vie spirituelle et ancestrale marquée par une hiérarchisation des dieux. Ils accordent également de l’importance à l’équilibre et à l’harmonie. Cette croyance se reflète dans l’art, l’architecture et la vie quotidienne.

La population de Bali est connue pour son hospitalité. Le fort sentiment d’appartenance à la communauté et les valeurs culturelles profondément enracinées dans l’île contribuent globalement à la sécurité de ses habitants. Toutefois, comme pour toute autre destination, il est recommandé de respecter les coutumes locales.

Les conditions de visa

Actuellement, la meilleure option pour les travailleurs à distance est le visa touristique B211a, qui permet un séjour de 180 jours en Indonésie sans impôt sur le revenu pour les salaires perçus à l’étranger. À noter que ce visa ne permet pas de percevoir des revenus nationaux.

Le gouvernement est en train de mettre au point un visa de deuxième résidence valable jusqu’à cinq ans, mais sa mise en œuvre a été retardée, donc les travailleurs à distance intéressés doivent suivre l’évolution de la situation pour connaître les conditions d’éligibilité.

2. Madère, Portugal

Alors que Lisbonne et Porto connaissent une envolée des prix et une affluence accrue de visiteurs, les travailleurs à distance se tournent vers d’autres régions portugaises qui offrent le même confort à moindre coût. Située au milieu de l’océan Atlantique, l’île de Madère, qui est aussi une région autonome, séduit les visiteurs par ses paysages préservés et son climat tempéré.

Découvrez pourquoi Madère stimule un environnement propice à la créativité et à la productivité !

L’infrastructure numérique

Madère abrite une communauté active de nomades numériques et de travailleurs à distance. En conséquence, l’infrastructure de l’île a connu des progrès notables ces dernières années, avec notamment la création de plusieurs espaces de coworking et les débits internet les plus rapides du Portugal.

L’hébergement

À Madère, les travailleurs à distance ont le choix entre plusieurs options d’hébergement : appartements, colocation, hôtels et locations de workation. Les prix commencent à environ 900 USD par mois pour un appartement comprenant deux chambres.

Le transport

Les transports de Madère sont fiables et pratiques pour les travailleurs à distance. L’île dispose d’un réseau routier bien entretenu, ce qui facilite les déplacements en voiture. Les options de location sont nombreuses, tout comme les bus qui couvrent la plupart des zones de l’île. La principale gare routière se trouve à Funchal, la capitale, et sert de station centrale pour plusieurs destinations. Les ferries sont la meilleure option pour se déplacer entre l’île et le reste du territoire.

La qualité de vie

La qualité de vie à Madère est favorable aux travailleurs à distance. Le coût de la vie à Funchal, la capitale, est nettement inférieur à celui de 94 % des villes d’Europe occidentale. Si vous choisissez de vous installer en dehors de la capitale, vous trouverez probablement des alternatives encore plus avantageuses.

Quant au fuseau horaire, Madère se situe dans la zone UTC+0, correspondant à la plupart des régions d’Europe et même à certaines régions d’Amérique du Nord. Cela signifie que les décalages horaires ne sont pas trop importants, ce qui facilite la communication et la collaboration.

Le climat tempéré de l’île, caractérisé par des températures modérées tout au long de l’année, contribue à son attractivité en tant que destination privilégiée pour le travail. Avec des températures moyennes comprises entre 17 °C et 24 °C pendant plusieurs mois, Madère offre un environnement idéal pour des randonnées revigorantes dans les collines et les montagnes, ainsi que des vues sur l’Atlantique à couper le souffle.

La sécurité

Madère est considérée comme une destination sûre, affichant un faible taux de criminalité. Ce cadre paisible permet aux travailleurs à distance de mener à bien leurs projets en toute sérénité. Il convient de noter que le Portugal dans son ensemble est classé au 6e rang mondial en matière de sécurité, ce qui renforce encore la réputation de Madère en tant que lieu sûr, tant pour les résidents que pour les visiteurs.

La culture

Madère est une riche mosaïque de traditions portugaises avec des influences insulaires uniques. La convivialité et l’hospitalité de ses habitants sont évidentes dans les interactions quotidiennes. En termes de langue, l’anglais est très répandu, en particulier dans le secteur des services et dans les centres touristiques. Il est donc facile pour les travailleurs à distance de s’orienter et de communiquer au sein de la communauté.

L’île est réputée pour ses festivals animés, qui mettent en avant la musique, la danse et la cuisine locale, offrant aux visiteurs la possibilité de s’immerger dans l’esprit vivant de la culture madérienne.

Les conditions de visa

Le Portugal offre plusieurs visas aux étrangers :

La résidence non habituelle (NHR) : elle permet aux personnes remplissant les conditions requises de résider dans le pays pendant 10 ans. Le taux de l’impôt sur le revenu est de 20 %. Le Golden Visa : pour ceux qui recherchent un engagement d’une durée plus longue, le régime du Golden Visa ouvre la porte à un séjour et à une résidence illimités grâce à un investissement éligible (minimum 500 000 EUR/530 000 USD), généralement lié à l’achat d’un bien immobilier. Le visa pour les nomades numériques : le Portugal a récemment mis en place un visa pour les travailleurs à distance non ressortissants de l’UE. La seule exigence est un revenu mensuel minimum de 3 040 EUR (3 250 USD). Cette procédure simple permet aux travailleurs à distance de s’établir rapidement dans le pays.



3. Tallinn, Estonie

Si le froid ne vous effraie pas et que vous êtes attiré par le magnifique littoral de la mer Baltique, Tallinn, la capitale de l’Estonie, pourrait être le lieu de votre prochain bureau nomade. En fait, cette nation dotée d’une technologie numérique de pointe adopte une approche assez peu conventionnelle et unique en matière de résidence.

L’infrastructure numérique

La Banque mondiale place Tallinn au 18e rang du classement des infrastructures numériques. La majorité des services publics, de la déclaration d’impôts aux soins médicaux, sont accessibles en ligne. Les débits internet sont très élevés, ce qui favorise un environnement bien adapté au travail à distance.

L’hébergement

Tallinn offre un large éventail de modes d’hébergement adaptées aux travailleurs à distance. Des appartements modernes dans les villes aux chalets confortables à la campagne, il y en a pour tous les goûts et tous les budgets. De nombreux endroits offrent un accès internet haut débit. Les espaces de vie communs sont également très prisés, de même que les environnements de travail collaboratifs. Les solutions d’hébergement à long terme, comme les appartements meublés et les hôtels, garantissent un séjour confortable.

Le transport

Le système de transport public fiable de l’Estonie permet d’accéder facilement aux différentes régions du pays. Il permet de se déplacer rapidement. À Tallinn, vous trouverez un vaste réseau de bus, de tramways et de trolleybus.

Le réseau routier est moderne. On peut par exemple louer une voiture pour explorer la campagne en toute sécurité. Le réseau ferroviaire fiable relie les principales villes et agglomérations. Les côtes de l’Estonie offrent des liaisons pratiques par ferry vers les îles voisines et les pays limitrophes comme la Finlande et la Suède.

La qualité de vie

Tallinn offre une excellente qualité de vie, alliant histoire et modernité. C’est une petite ville où il est facile de se déplacer, permettant ainsi de travailler dans un environnement confortable. Des espaces de coworking spécialement conçus pour les travailleurs à distance améliorent l’expérience globale d’une vie professionnelle à Tallinn.

Le coût de la vie est inférieur à celui de nombreuses villes européennes et à la moyenne mondiale. Un ménage composé d’une seule personne dépense généralement environ 1 400 EUR (1 500 USD) par mois. Grâce à des politiques fiscales favorables, vos revenus peuvent augmenter. Par exemple, les bénéfices des entreprises qui sont réinvestis ou conservés sont exonérés d’impôts.

La sécurité

Tallinn est une ville stable et sûre sur le plan politique. L’économie en pleine croissance de l’Estonie renforce sa sécurité. Le pays est classé 33e en termes de sécurité globale dans le monde.

En matière de cybersécurité, l’Estonie brille également, occupant une impressionnante troisième place au niveau mondial. Cela souligne l’engagement du pays à protéger son infrastructure technologique et à instaurer un environnement numérique sûr.

La culture

La culture de Tallinn concilie harmonieusement les vestiges du passé et une vie moderne animée. La vieille ville préservée est une fenêtre sur le monde ancien, tandis qu’une vie artistique effervescente apporte l’énergie du monde contemporain dans la ville. La maîtrise de l’anglais par de nombreux habitants enrichit davantage la dimension internationale de Tallinn. Cela facilite la communication et l’intégration des nouveaux arrivants.

Les conditions de visa

Il existe deux types de visas pour les travailleurs à distance :

Visa de type D pour les nomades numériques : ce visa vous permet de séjourner en Estonie pendant un an au maximum si vous travaillez à distance pour une entreprise située en dehors de l’Estonie, ou si vous possédez une entreprise enregistrée à l’étranger, ou encore si vous travaillez en tant qu’indépendant et que vous fournissez principalement des services à des clients situés en dehors de l’Estonie. Vous devez disposer d’un revenu mensuel d’au moins 4 500 EUR (4 722 USD). Visa de type C pour les nomades numériques : ce visa vous permet de séjourner en Estonie pour une durée maximale de 90 jours. Vous n’avez pas besoin de remplir des conditions de revenus pour obtenir ce visa.



L’Estonie propose également un programme de résidence électronique, qui permet aux nomades numériques de créer et de gérer des entreprises en ligne sans avoir besoin d’une présence physique.

Familles : où s’expatrier pour une meilleure qualité de vie

Pour les familles qui souhaitent vivre une aventure internationale, la décision de s’installer dans un autre pays implique un examen minutieux de divers facteurs : le coût de la vie, la qualité de l’éducation, la sécurité, l’accessibilité aux pays voisins, un réseau de soutien fiable et la promesse d’une ville dynamique après l’installation. En nous appuyant sur l’expérience de professionnels qui ont fait ce choix, nous obtenons des informations précieuses sur les priorités qui guident leur prise de décision.

Nous vous présentons ci-dessous les principaux pays qui offrent un environnement idéal pour les familles à la recherche de nouvelles opportunités à l’étranger :

1. Budapest, Hongrie

Bordée par le Danube, Budapest, la vibrante capitale de la Hongrie, est en train de devenir une destination prisée par les familles qui souhaitent s’y installer. De sa riche histoire à son mode de vie urbain moderne, Budapest offre un cocktail de culture, de confort et de beauté.

L’éducation

Budapest dispose d’un large éventail d’établissements d’enseignement, notamment d’écoles internationales qui proposent des programmes en anglais et dans d’autres langues, préparant ainsi les enfants à un avenir multilingue et multiculturel. Les écoles internationales de Budapest sont plus chères que les écoles locales, mais l’enseignement y est principalement dispensé en anglais, ce qui peut être un atout pour de nombreux expatriés.

La qualité de vie

Budapest offre un niveau de vie élevé moyennant un coût nettement inférieur à celui d’autres capitales européennes telles que Paris et Vienne, notamment en matière de logement, de santé et d’éducation, ce qui permet aux familles de vivre confortablement sans subir de pressions financières constantes.

La Hongrie a un taux d’imposition relativement bas (environ 15 %) par rapport à d’autres pays de l’Union européenne comme le Danemark et la France, où le taux peut dépasser 50 %. Ce pays accorde également plusieurs réductions et exonérations fiscales pour les particuliers et les entreprises.

Au-delà des avantages économiques, Budapest est connue pour sa diversité culturelle. Le paysage de la ville s’apparente à un livre d’histoire vivant, orné d’une architecture unique et imprégné de sites historiques. Cet environnement invite les familles à s’immerger dans une culture profondément enracinée et à apprécier diverses œuvres d’art, notamment la musique, le théâtre et les arts visuels.

Pour les familles avec des enfants, Budapest regorge d’activités attrayantes. Les musées prennent vie grâce à des expositions interactives, les châteaux historiques donnent un aperçu du passé, alors que les célèbres bains thermaux de la ville procurent une expérience unique et agréable aux personnes de tous âges. Budapest regorge aussi d’espaces verts, comme le célèbre parc de la ville et les collines pittoresques de Buda, offrant des espaces de randonnée, de pique-nique et d’activités en plein air, le tout à l’intérieur de la ville.

La sécurité

Budapest est une ville particulièrement sûre, avec un taux de criminalité inférieur à celui de ses homologues européennes. Cela peut être rassurant pour les parents qui élèvent leurs enfants dans une métropole dynamique.

En fait, de nombreux parents optent pour les rives de Buda, sur le Danube, pour un mode de vie plus paisible. D’autre part, les familles de Pest bénéficient d’une multitude de parcs et d’aires de jeux agréables pour les enfants, avec des activités musicales et aquatiques.

La santé

Budapest dispose d’un système de santé bien développé, constitué de plusieurs services publics et privés. Les expatriés employés par des entreprises locales peuvent accéder au système de santé public hongrois, la plupart des frais médicaux étant pris en charge. Ils peuvent souscrire également une assurance maladie privée, encore plus pratique si l’on considère que certains préfèrent se rendre dans des hôpitaux ou des cliniques privés, car cela garantit pratiquement la présence d’un personnel anglophone.

Le transport

La ville dispose d’un réseau de transport public étendu et fiable, ce qui permet aux familles de se déplacer sans voiture. Il est aussi relativement facile de visiter les pays voisins comme l’Autriche, la Slovaquie et la Croatie grâce aux trains à grande vitesse hongrois.

La culture

Budapest est une ville imprégnée de diversité culturelle. Son architecture mêle les styles gothique, baroque et Art nouveau, créant un paysage urbain éblouissant. La bouillonnante vie artistique budapestoise met à l’honneur les talents locaux et internationaux. La cuisine hongroise – avec ses classiques comme le goulasch et ses délicieuses pâtisseries – est une pierre angulaire de la culture de la ville. Les événements, du festival du vin de Budapest au festival international du documentaire, rassemblent les habitants et les expatriés, favorisant ainsi un fort sentiment d’appartenance à la communauté. Cette diversité culturelle fait de Budapest une ville attractive pour les expatriés et les familles.

En 2022, l’Office central des statistiques hongrois a indiqué que le nombre d’expatriés en Hongrie avait doublé au cours des deux dernières décennies pour atteindre 200 000 personnes. Il convient de noter que pour une famille d’expatriés anglais vivant à Budapest, les barrières linguistiques peuvent poser quelques problèmes, le hongrois étant la langue officielle. L’apprentissage des rudiments du hongrois, le recours aux services locaux, l’implication dans les communautés internationales et l’utilisation des ressources en ligne peuvent contribuer à surmonter ces difficultés.

Les conditions de visa

La Hongrie a mis en place plusieurs types de visas pour les familles qui souhaitent s’installer dans le pays. Les plus courants sont les suivants :

Permis de séjour : les ressortissants de l’UE peuvent entrer en Hongrie avec leurs familles et n’ont pas besoin de visa ou de permis de séjour pour visiter ou séjourner à Budapest. Ils peuvent rester en Hongrie jusqu’à 90 jours par période de 180 jours sans visa. Cependant, s’ils souhaitent rester plus de 90 jours, ils doivent demander un titre de séjour. Visa de travail : il s’agit du type de visa le plus courant pour les expatriés non titulaires d’un passeport de l’UE qui veulent s’installer en Hongrie. Pour obtenir un visa de travail, vous devez avoir une promesse d’embauche formulée par un employeur hongrois. L’employeur doit solliciter une autorisation de travail en votre nom. Une fois confirmée, vous pouvez demander un visa auprès de l’ambassade ou du consulat hongrois de votre pays d’origine. Visa de regroupement familial : si vous disposez d’un visa de travail pour la Hongrie ou d’un titre de séjour en cours de validité et souhaitez que votre conjoint et vos enfants vous rejoignent, vous pouvez demander un visa familial.



Outre les conditions d’obtention de visa, vous devrez également disposer de ressources suffisantes pour subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille pendant votre séjour en Hongrie.

2. Stockholm, Suède

Au cœur de la Scandinavie, Stockholm, en Suède, est un symbole de qualité de vie. Son superbe archipel, son riche patrimoine culturel et l’importance qu’elle accorde à l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée en font un choix idéal pour les familles qui envisagent de quitter une vie trépidante.

L’éducation

Le système éducatif suédois est une référence mondiale, comme l’est celui de la capitale suédoise, Stockholm. La ville offre un large éventail de formations, de l’école maternelle à l’université. Dans certaines disciplines, l’anglais est une langue obligatoire.

Les expatriés à Stockholm peuvent opter pour des écoles publiques, privées ou internationales. Les écoles internationales de la ville se conforment au programme suédois, la plupart des cours étant dispensés en anglais. Certaines écoles bénéficient d’un statut indépendant, ce qui leur permet de mieux contrôler leurs programmes éducatifs.

Selon Nimmersion, une société de relocalisation d’entreprises et d’immigration en Suède, le système éducatif suédois soutient les parents qui travaillent en leur offrant une aide pour la garde de leurs enfants après l’école. Les frais de garde après l’école sont déterminés par chaque municipalité en fonction du revenu total du ménage et du nombre d’enfants.

La qualité de vie

Selon une enquête de ScandAsia, Stockholm est l’option la plus économique parmi les villes nordiques, mais le taux d’imposition sur le revenu des particuliers est l’un des plus élevés au monde. Numbeo, la plus grande base de données sur les villes et les pays du monde entier, estime le budget mensuel dans la ville à environ 4 500 USD pour une famille de quatre personnes, sans compter le loyer.

Selon Horizons, un cabinet de recrutement international, les ingénieurs suédois peuvent gagner un salaire compris entre 45 000 et 51 000 SEK (4 000 – 4 600 USD). Malgré le coût de la vie relativement élevé, la Suède possède des atouts qui en font un choix idéal pour les familles.

En fait, Forbes Advisor a récemment classé la ville au troisième rang de l’indice d’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, avec une note de 64,8 sur 100. Des facteurs tels que des horaires de travail flexibles, de nombreuses possibilités de travail à distance et un congé parental important (jusqu’à 480 jours) contribuent à ce classement.

Le pays est également un leader en matière de développement durable et s’est engagé à atteindre la neutralité carbone d’ici 2040. Stockholm prend le recyclage au sérieux et inculque la responsabilité environnementale à ses habitants, notamment aux enfants.

Au-delà de l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée et du développement durable, Stockholm est réputée pour ses attractions culturelles et récréatives. Les musées, les théâtres et les sites historiques abondent. Des espaces verts et des aires de jeux sont fréquemment disponibles, offrant aux familles diverses activités en plein air tout au long de l’année, telles que le ski ou la natation. Grâce à cet environnement diversifié, les enfants de Stockholm grandissent en conciliant éducation, culture et loisirs.

La sécurité

Stockholm est l’une des capitales les plus sécurisées au monde, réputée pour son faible taux de criminalité. Elle se classe au 28e rang du Global Peace Index, un rapport annuel de l’Institute for Economics and Peace (IEP) qui évalue le pacifisme et la sécurité des pays. Les parents ont ainsi l’assurance que leurs enfants grandissent dans un environnement serein.

Il convient toutefois de noter que la Suède a récemment relevé son niveau d’alerte terroriste nationale de trois à quatre sur une échelle de cinq, à la suite d’une série d’incidents qui ont suscité une grande attention sur les réseaux sociaux. Les autorités du pays ont indiqué que ce niveau d’alerte pourrait persister pendant six à douze mois, mais il ne devrait pas trop dissuader les familles désireuses de s’installer dans la ville.

La santé

Stockholm offre des services de santé abordables à un prix raisonnable. La ville dispose d’un système de santé universel, financé par les impôts et les contributions publiques, auquel ont accès tous les résidents, y compris les expatriés enregistrés auprès d’une municipalité suédoise. Les expatriés qui ne sont pas enregistrés peuvent opter pour une assurance maladie privée. Les parents ont ainsi la garantie que l’assistance médicale est accessible sans difficulté.

Les visiteurs de l’Union européenne titulaires d’une carte européenne d’assurance maladie bénéficient d’une couverture médicale. Par ailleurs, la Suède a conclu des accords avec plusieurs pays, dont l’Australie, l’Algérie, le Chili et d’autres, garantissant une couverture médicale aux voyageurs originaires de ces pays.

Le transport

Se déplacer à Stockholm est très facile, surtout pour les familles, grâce au système de transport public fiable de la ville. C’est le moyen de transport privilégié dans 80 % des déplacements. Il permet de réduire le trafic et la pollution de l’air. De plus, Stockholm est particulièrement adaptée aux piétons. Un système de taxation des véhicules circulant dans les zones urbaines a été mis en place. Tout cela contribue à une meilleure mobilité, plus économique et moins stressante.

La culture

Avec une présence importante d’expatriés et une société où l’anglais est majoritairement parlé, Stockholm offre un environnement accueillant pour les nouveaux arrivants. En 2023, 27 % de la population de la ville sera composée d’immigrants, ce qui témoigne du dynamisme de la communauté internationale qui y vit. Cette diversité est une pierre angulaire de la culture de Stockholm, contribuant à un environnement inclusif et enrichissant. Pour les familles d’expatriés, cette mosaïque culturelle est une occasion unique pour élever leurs enfants dans une approche qui favorise l’ouverture d’esprit, au sein d’une société qui valorise la diversité et la tolérance.

Les conditions de visa

Comme la Hongrie, les détenteurs de passeports de l’UE peuvent entrer à Stockholm sans visa, mais doivent demander un titre de séjour pour eux-mêmes et leurs familles après 180 jours.

Il existe deux principaux types de visas pour les familles qui n’ont pas de passeport de l’UE et qui souhaitent s’installer à Stockholm :

Permis de séjour pour le travail : pour en bénéficier, vous devez être en possession d’une promesse d’embauche provenant d’un employeur suédois. L’employeur doit demander une autorisation de travail en votre nom. Une fois approuvée, vous pouvez demander un titre de séjour à l’ambassade ou au consulat de Suède dans votre pays d’origine. Regroupement familial : si vous avez un permis de séjour pour travailler en Suède, votre conjoint(e) et vos enfants peuvent demander un titre de séjour en tant que membres de votre famille. Ils doivent remplir les conditions suivantes :







Ils doivent être rattachés à vous par un lien de mariage, de concubinage ou de parenté. Ils doivent avoir un passeport en cours de validité. Ils doivent avoir une assurance médicale en Suède. Ils doivent avoir suffisamment de ressources pour subvenir à leurs besoins en Suède. Ils ne doivent pas constituer une menace pour la sécurité et l’ordre public.



La procédure de demande de titre de séjour peut durer plusieurs mois, il est donc important d’entamer les démarches le plus tôt possible. Les frais de dossier s’élèvent à 1 600 SEK (environ 170 USD) pour les adultes et à 800 SEK (environ 85 USD) pour les enfants de moins de 18 ans.

3. Abu Dhabi, EAU

Abu Dhabi, au cœur des Émirats arabes unis, est une métropole dynamique où les cultures convergent et où les expatriés s’épanouissent. C’est une ville qui attire particulièrement les familles expatriées, grâce à des infrastructures à la pointe de la technologie, des établissements d’enseignement prestigieux et une pléthore de loisirs. À Abu Dhabi, on peut trouver à la fois le confort de la maison et le goût de l’aventure.

L’éducation

Il existe de nombreuses écoles à Abu Dhabi. Beaucoup d’écoles internationales adoptent le système éducatif britannique, mais certaines proposent des programmes des États-Unis, de France, d’Allemagne et du Japon, de sorte que les familles expatriées se sentent comme chez elles.

Bien que les écoles internationales de la ville soient généralement indépendantes, elles doivent respecter certaines règles, comme l’apprentissage de l’arabe en tant que deuxième langue. Les études islamiques sont également obligatoires pour les élèves musulmans et facultatives pour les élèves non-musulmans.

La qualité de vie

Abu Dhabi offre un niveau de vie élevé, avec d’excellents services de santé et d’excellentes infrastructures. De nombreuses locations dans la ville s’adressent aux résidents qui recherchent à la fois le confort et le luxe. Qu’il s’agisse de gratte-ciel imposants offrant des vues spectaculaires, de vastes villas avec piscine individuelle ou de maisons à plusieurs étages avec beaucoup d’espace à disposition des enfants, ces logements sont dotés de nombreuses installations contemporaines.

À l’instar de Dubaï, Abu Dhabi a mis en place une politique fiscale sans impôt sur le revenu pour les habitants et les expatriés, ce qui permet aux particuliers de conserver une grande partie de leurs ressources financières. Cela peut représenter un avantage financier considérable, en particulier pour les familles aux revenus élevés. Il convient néanmoins d’être conscient des autres taxes que les résidents et les entreprises sont tenus de payer. Par exemple, il existe une taxe sur la valeur ajoutée de 5 %, les taxes foncières applicables aux propriétés résidentielles et commerciales varient en fonction de l’emplacement et de la valeur de la propriété.

La sécurité

Les Émirats arabes unis sont considérés comme l’un des pays les plus sûrs du Moyen-Orient, principalement en raison de leur cadre juridique moderne et leur engagement à maintenir l’ordre public. En fait, on y retrouve les villes les plus sécurisées au monde, selon le classement 2023 de Numbeo. Cette réputation en fait un choix intéressant pour les familles expatriées à la recherche d’un lieu sûr et stable pour s’installer.

La santé

Le système de santé d’Abu Dhabi se caractérise par sa qualité et son accessibilité. Le gouvernement offre une couverture médicale complète aux ressortissants des Émirats arabes unis, tandis que les expatriés doivent généralement souscrire une assurance maladie privée prise en charge par l’employeur ou par eux-mêmes. Les familles d’expatriés ont ainsi accès à des services de santé de qualité.

Le transport

Abu Dhabi dispose d’un système de transport public bien développé qui comprend des bus, des taxis et le métro. Ce dernier est relativement récent et comporte deux lignes : la ligne rouge, qui relie l’aéroport au centre-ville, et la ligne verte, qui relie le centre-ville à la banlieue. Le système de transports publics d’Abu Dhabi est pratique et abordable. C’est un excellent moyen d’explorer la ville.

De nombreuses familles expatriées à Abu Dhabi choisissent la voiture comme moyen de transport. La ville dispose de routes bien entretenues, d’infrastructures modernes et d’un code de la route bien défini. La possession d’une voiture offre commodité et flexibilité, permettant aux familles d’explorer la ville et ses environs à leur propre rythme.

La culture

Abu Dhabi est une ville cosmopolite qui abrite une communauté internationale dynamique, représentant environ 89 % de sa population. La ville embrasse une multitude de cultures et de styles de vie, ce qui crée une atmosphère diversifiée et conviviale.

Toutefois, à Abu Dhabi, il est important de respecter les valeurs islamiques, qui influencent les normes sociales. La loi impose souvent la pudeur vestimentaire et comportementale (bien qu’elle ne soit pas largement appliquée). La discrétion est de mise lorsqu’il s’agit d’aborder des sujets sensibles.

La famille joue un rôle central dans la culture d’Abu Dhabi, où elle est fortement liée à la communauté par des liens étroits. Le respect des traditions et des personnes âgées est primordial. Il contribue à une société harmonieuse et très unie.

Les conditions de visa :

En tant qu’expatrié à Abu Dhabi, vous pouvez faire venir les membres de votre famille pour qu’ils vivent avec vous aux Émirats arabes unis. Il s’agit de votre conjoint(e), de vos enfants de moins de 21 ans, de vos parents, de vos frères et sœurs et de vos grands-parents. Pour parrainer les membres de votre famille, vous devez répondre à certains critères, notamment détenir le statut de résident et le permis de travail nécessaires, ainsi que des attestations médicales pour les membres de votre famille.