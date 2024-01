L’aumento del costo della vita e altre sfide di carattere globale hanno reso il trasferimento in un altro Paese un’opzione più attraente per alcune persone.

Qual è il posto migliore in cui vivere? La nostra ricerca rivela i luoghi migliori per le varie fasi della vita:

I paesi migliori per i giovani professionisti e i lavoratori in remoto: destinazioni come Emirati Arabi Uniti, Germania, Estonia e Bali offrono uno stile di vita vivace, una scena tecnologica consolidata e un costo della vita relativamente basso.



I migliori paesi per famiglie e pensionati: le città dell’Europa e dell’America Latina sono ottime scelte per entrambi. Offrono scuole eccellenti, quartieri sicuri e un ritmo di vita più lento.



Analizziamo le questioni di sicurezza, i requisiti per ottenere il visto, il costo della vita e le infrastrutture per aiutarti a scegliere una nuova casa.

Il nostro kit di strumenti per il trasferimento digitale include elementi essenziali come una VPN che garantisce una maggiore sicurezza e un sistema di archiviazione cloud per i documenti importanti.

Il trasferimento all’estero comporta molto più che un semplice cambio di indirizzo. Richiede un atto di fede verso l’ignoto. E per chi sta pensando di unirsi alla comunità globale di oltre 281 milioni di emigrati, la domanda principale è: dove andare? Sebbene le città più popolari del Canada, del Regno Unito e della Nuova Zelanda sono di solito i punti di riferimento per chi parla inglese, ci sono destinazioni meno considerate che vale la pena esplorare.

Per aiutarti a prendere una decisione migliori, abbiamo preparato un elenco delle località che meglio si adattano alle diverse fasi della vita. La nostra selezione tiene conto di aspetti pratici come la sicurezza, i requisiti per il visto, la qualità e il costo della vita.

Abbiamo selezionato diverse opzioni, dai vivaci centri urbani come Singapore e Dubai a destinazioni tranquille come Bali e Goa. Se sei un professionista in cerca di nuove opportunità, una famiglia che dà la priorità al benessere dei propri figli o un pensionato pronto per un nuovo capitolo, abbiamo la destinazione che fa per te.

Lavoro senza confini: le migliori destinazioni per i lavoratori professionisti

Gli emigranti che lavorano sono fortemente spinti dalle opportunità disponibili oltre confine. Alimentati dalla sete di conoscenza, dal gusto per l’avventura e dal desiderio di ampliare i propri orizzonti, cercano attivamente città che promettono non solo un lavoro, ma la carriera che desiderano.

Prima di tuffarsi nel mercato del lavoro planetario, tuttavia, ci sono alcuni passaggi fondamentali da seguire. Assicurarsi un’offerta di lavoro prima di fare il grande passo è una mossa strategica. Un’altra è bilanciare il costo della vita con lo stipendio previsto. Ogni nuovo luogo, per quanto stimolante, è caratterizzato da una serie di norme sociali e culturali. È necessario prevedere anche le barriere linguistiche, la nostalgia di casa, sebbene spesso minimizzata, e la creazione di una rete di supporto che possa fare la differenza.

Tenendo presente tutto ciò, passiamo alle località che, secondo noi, offrono il maggior potenziale per i professionisti più ambiziosi:

1. Dubai, Emirati Arabi Uniti

Dubai, un tempo tranquillo villaggio di pescatori, si è trasformata in un centro culturale diversificato e ricco di opportunità. Il merito di questo cambiamento è da attribuire agli ingenti investimenti in infrastrutture e ai notevoli progetti architettonici, tra cui il rinomato Burj Khalifa, l’edificio più alto del mondo. Situata nel deserto arabo, Dubai gode di un clima costantemente soleggiato, caldo e secco, che offre ai residenti uno stile di vita confortevole e cosmopolita.

Opportunità di lavoro

Contrariamente a quanto accade a livello globale, il mercato del lavoro di Dubai mostra una notevole capacità di recupero. Nel primo trimestre del 2023, alcuni settori, in particolare quello tecnologico, hanno registrato tassi di crescita fino al 20%. Le prospettive occupazionali abbracciano vari settori, tra cui finanza, ospitalità, tecnologia, marketing e altro ancora. La presenza di uffici regionali di numerose multinazionali e imprese rafforza ulteriormente l’attrattiva di Dubai come centro per l’avanzamento di carriera.

Considerazioni sullo stipendio

Lo stipendio medio per gli stranieri a Dubai è di 21.500 AED al mese (5.558 €), superiore alla media mondiale.

Inoltre, a Dubai non ci sono imposte sul reddito, il che rappresenta un grande vantaggio per chi lavora lì. Questo vale sia per le società, sia per i locali e gli stranieri, indipendentemente dal fatto che il reddito derivi da attività lavorative, plusvalenze o vendite. In sostanza, ciò che si guadagna è ciò che si conserva.

Innovazione

Dagli investimenti massicci in intelligenza artificiale e blockchain ai progetti incentrati sulla sostenibilità, Dubai è una città in costante evoluzione. Il governo ha compiuto uno sforzo notevole per promuovere l’innovazione e la città vanta un fiorente ecosistema di startup.

Rete di contatti

Il vivace panorama imprenditoriale di Dubai offre ampie opportunità di contatto con reclutatori ed esperti del settore. Per i professionisti in erba, la dimensione della loro rete professionale può influenzare in modo significativo le loro prospettive future. A Dubai, entrare in contatto con una vasta gamma di professionisti non sarà un problema, dato che circa l’85% della popolazione della città è costituita da emigrati.

Avere una cospicua rete di contatti può anche aumentare le possibilità di trovare un lavoro. Nell’agguerrito mercato del lavoro di Dubai, avere contatti e conoscenze locali può essere un vantaggio. Se vuoi essere un passo avanti nella ricerca di un lavoro negli Emirati, prendi in considerazione l’idea di visitare Dubai con un visto turistico e di acquisire un numero di telefono locale prima di fare domanda attraverso piattaforme come LinkedIn e altre bacheche di lavoro.

Qualità della vita

Dubai è una città che ha investito molto nel comfort dei suoi residenti. Dispone di un moderno sistema sanitario, di buone infrastrutture, di strade pulite e di numerosi parchi e aree ricreative. Dubai offre anche una dinamica scena di intrattenimento e ospita una serie di eventi culturali durante tutto l’anno.

Cultura

Dubai è un mix di culture in cui l’inglese è ampiamente parlato, il che rende facile per i professionisti che si trasferiscono qui vivere e lavorare senza dover imparare l’arabo, la lingua locale della città. Dubai è nota anche per l’ospitalità, i valori familiari e il codice di abbigliamento conservatore. L’alcol non è illegale, ma viene servito solo nei locali autorizzati. È importante notare che il sistema giuridico di Dubai si basa sulla legge islamica (Sharia), che vieta alcuni comportamenti considerati comuni nella maggior parte dei Paesi, come le manifestazioni pubbliche di affetto, soprattutto tra lo stesso sesso.

Trasporti

La maggior parte degli abitanti di Dubai si sposta utilizzando i mezzi pubblici, come la metropolitana o gli autobus. Questo è il modo più economico ed efficiente per spostarsi in città. Tuttavia, anche i taxi e i servizi di ride-hailing sono opzioni diffuse, soprattutto per chi cerca la convenienza. Possedere un’auto e guidare è un’altra possibilità, ma bisogna essere preparati al traffico, che può essere molto congestionato, soprattutto nelle ore di punta.

Sicurezza

Dubai è una delle città più sicure al mondo, con un tasso di criminalità molto basso e una forte presenza di polizia. La città ha leggi e regolamenti severi che vengono costantemente applicati e utilizza misure di sicurezza ad alta tecnologia per tenere sotto controllo le persone e prevenire i crimini. A Dubai c’è anche una presenza visibile della polizia, che contribuisce a scoraggiare il crimine e a far sentire le persone al sicuro.

Requisiti per il visto

Esistono tre tipi di visti per lavorare a Dubai (e negli Emirati Arabi Uniti, in generale):

Standard work visa: è il tipo di visto più comune ed è disponibile sia per i dipendenti del settore privato che per quelli del governo. In genere viene rilasciato per due anni e può essere rinnovato.

Green visa : questo visto è destinato a dipendenti e liberi professionisti qualificati che soddisfano determinati criteri, come il possesso di un diploma di laurea o superiore e uno stipendio di almeno 15.000 AED al mese (circa 3.800 €). I titolari del Green Visa possono auto-sponsorizzare il proprio visto per un massimo di cinque anni, il che significa che non hanno bisogno di un datore di lavoro che li sponsorizzi.



Domestic worker visas : questo visto è destinato ai collaboratori domestici, come cameriere, tate e autisti. In genere viene rilasciato per un anno e può essere rinnovato.

2. Singapore

Incastonata tra la Malesia e l’Indonesia, questa nazione insulare si è trasformata negli ultimi decenni in un polo di attrazione internazionale. La sua dinamica miscela di opportunità economiche, infrastrutture moderne e multiculturalità la rendono una destinazione privilegiata per coloro che desiderano avviare la propria carriera. Gli emigranti che lavorano possono godersi sia il vivace paesaggio urbano che la tranquillità della natura, oppure dedicarsi alla variegata scena culinaria di Singapore. Ricorda solo di lasciare a casa le gomme da masticare se vuoi evitare una multa salata.

Opportunità di lavoro

A Singapore l’economia è fiorente ed è nota per il suo ambiente favorevole agli affari. La città offre un’ampia gamma di opportunità di lavoro in vari settori, tra cui finanza, logistica, sanità e tecnologia. Essendo uno dei principali hub finanziari dell’Asia, Singapore ospita numerose banche e istituzioni finanziarie multinazionali, il che la rende una destinazione interessante per i professionisti del settore finanziario o bancario.

Considerazioni sullo stipendio

Gli stipendi a Singapore sono generalmente elevati, con un reddito medio di circa 5.000 dollari al mese. I dirigenti di medio livello possono guadagnare uno stipendio medio di 88.000 dollari all’anno. Anche le aliquote fiscali sono relativamente basse: l’aliquota marginale più alta è del 22%.

Singapore è una società meritocratica, quindi è più probabile che il tuo stipendio si basi sulle tue competenze e sulla tua esperienza, piuttosto che sul tuo sesso, sulla tua etnia o su altri fattori.

Innovazione

Singapore ha investito molto nell’innovazione e nella tecnologia, creando un ecosistema di supporto per le startup, la ricerca e lo sviluppo e il networking. La Città del Leone si è inoltre costantemente classificata ai primi posti nell’indice annuale Ease of Doing Business di Statista, grazie al suo clima favorevole per le imprese, ai processi efficienti e al quadro normativo di supporto.

Rete di contatti

Gli emigranti a Singapore possono attingere a una fiorente rete di professionisti. Partecipa alle associazioni di settore come la Camera di Commercio di Singapore, agli eventi dedicati agli emigrati e sfrutta le piattaforme online come LinkedIn per creare connessioni continue con i professionisti che la pensano allo stesso modo.

Qualità della vita

Singapore è una città-stato altamente sviluppata con un elevato standard di vita. Le infrastrutture e il sistema di trasporto pubblico sono ben sviluppati, con ospedali moderni e scuole di livello mondiale. Il sistema sanitario è universale e fornisce assistenza di alta qualità a tutti i cittadini e ai residenti permanenti. Il sistema scolastico è molto apprezzato e si colloca costantemente tra i migliori al mondo. Singapore è una città diversificata e multiculturale, con una vivace scena artistica e culturale. È anche un Paese privo di corruzione ed economicamente liberale.

Cultura

Singapore è un Paese multiculturale con quattro lingue ufficiali: Inglese, Malese, Mandarino e Tamil. Questo mix di culture, lingue e nazionalità offre un paesaggio culturale unico e vivace.

Gli emigranti a Singapore possono vivere un’ampia varietà di esperienze culturali, dall’esplorazione dei numerosi monumenti storici del Paese all’assaggio della sua deliziosa cucina. L’inglese è ampiamente parlato a Singapore, il che facilita la comunicazione e l’integrazione degli emigranti nella società.

Trasporto

Singapore dispone di un sistema di trasporto pubblico ben sviluppato, utilizzato sia dai locali che dagli stranieri. I mezzi di trasporto più popolari sono il Mass Rapid Transit (MRT) e gli autobus. La MRT è una metropolitana che si estende su gran parte della città-stato, mentre gli autobus collegano le stazioni della MRT al resto dell’isola. Sia la MRT che gli autobus sono modi economici ed efficienti per spostarsi a Singapore. Sono disponibili anche taxi e servizi di ride-hailing, ma possono essere più costosi, così come possedere un’auto, dato che i parcheggi in città sono limitati.

Sicurezza

Singapore è generalmente considerata una delle città più sicure al mondo, con un tasso di criminalità basso e un sistema di forze dell’ordine ben sviluppato ed efficiente. Le strade sono sicure, anche di notte, ed è raro sentire parlare di crimini violenti.

Requisiti per il visto

Singapore offre agli stranieri diverse opzioni per il rilascio del visto per lavorare, a seconda del tipo di lavoro e del livello di competenza. I visti più comuni sono l’Employment Pass (EP), l’S Pass e il Work Permit.

The Employment Pass (EP) : questo visto è destinato a professionisti altamente qualificati che percepiscono uno stipendio mensile di almeno 4.500 SGD (3.133 €). I titolari di EP sono esenti da quote e tasse per i lavoratori stranieri, a differenza dei visti S Pass e Work Permit.

The S Pass: questo tipo di visto è destinato a lavoratori di media qualifica che percepiscono un salario mensile di almeno 2.300 SGD (1.600 €).

Work Permit: questo visto è destinato ai lavoratori poco qualificati che percepiscono un salario mensile inferiore a 2.300 SGD (1.600 €) , come ad esempio gli operai.

A Singapore sono disponibili anche altri tipi di visto per lavorare, come l’EntrePass per gli imprenditori, il Training Employment Pass per gli studenti e il Work Holiday Pass per i giovani.

3. Berlino, Germania

La capitale della Germania è culturalmente vivace e famosa per essere una delle città più green del mondo. Offre ai suoi residenti un ampio accesso alla natura attraverso numerosi parchi, giardini e spazi verdi. Gli emigranti che lavorano si riversano in città anche per un altro tipo di “green”: il suo fiorente mercato del lavoro. La cultura variegata di Berlino, la scena delle start-up in forte espansione e l’atmosfera vivace la rendono una destinazione attraente per chi cerca un’esperienza lavorativa internazionale.

Opportunità di lavoro

Berlino ha un’economia solida e offre un’ampia gamma di opportunità di lavoro per gli emigranti. I settori di lavoro più richiesti a Berlino sono attualmente la tecnologia e l’informatica, il servizio clienti, le vendite e lo sviluppo commerciale, il reclutamento, l’ospitalità, l’assistenza all’infanzia e l’insegnamento, il marketing e la gestione dei clienti, la scrittura e l’editing di contenuti. Berlino è anche sede di istituti di ricerca e università di livello mondiale, il che la rende un luogo ideale per chi cerca un’istruzione superiore o un impiego in ambito scientifico.

Considerazioni sullo stipendio

Gli stipendi a Berlino sono generalmente più bassi rispetto ad altre grandi città europee. Tuttavia, anche il costo della vita è più basso a Berlino, quindi è comunque possibile vivere comodamente con uno stipendio modesto.

Lo stipendio medio a Berlino è di 45.858 euro all’anno (circa 49.130 dollari). Tuttavia, gli stipendi possono variare notevolmente a seconda della professione, del livello di esperienza e del settore in cui si lavora.

Ad esempio, gli ingegneri informatici a Berlino possono guadagnare in media 62.000 euro (66.500 USD) all’anno, mentre i rappresentanti del servizio clienti guadagnano in media 35.000 euro (37.400 USD) all’anno. Il sistema fiscale tedesco è inoltre progressivo, il che significa che si paga una percentuale maggiore di tasse sul proprio reddito man mano che si guadagna di più.

Innovazione

Berlino è un polo europeo dell’innovazione. È sede di oltre 20.000 startup e scaleup ed è anche un centro per la tecnologia, le industrie creative e la ricerca. Questo offre opportunità di carriera in settori come l’informatica, il design, i media e la scienza.

Rete di contatti

Berlino offre numerose opportunità per costruire e mantenere reti di contatti attraverso eventi di settore, spazi di coworking, social media, incontri di networking, associazioni professionali, eventi culturali, workshop e altro ancora.

Anche i giovani professionisti interessati all’imprenditorialità troveranno a Berlino molte opportunità per relazionarsi, imparare e crescere. Esistono numerosi programmi di accelerazione e incentivi che forniscono supporto alle startup.

Qualità della vita

Nel complesso, la qualità della vita a Berlino è considerata buona. La città è sicura, pulita e può offrire molto ai suoi residenti, tra cui una vivace scena culturale, ottimi trasporti pubblici e una varietà di parchi e spazi verdi.

Cultura

Berlino ha un atteggiamento aperto nei confronti dei professionisti provenienti da tutto il mondo. La maggior parte dei berlinesi conosce bene l’inglese, il che consente di orientarsi nella vita quotidiana senza dover imparare il tedesco. Tuttavia, imparare la lingua può migliorare notevolmente le vostre prospettive sia nel mercato del lavoro che nello stile di vita metropolitano. Inoltre, facilita i rapporti con la gente del posto ed evita qualsiasi malinteso.

Sicurezza

Berlino è generalmente considerata una città sicura. Come ogni grande area urbana, presenta una quota di piccoli crimini e incidenti occasionali, ma i tassi di criminalità violenta sono relativamente bassi rispetto a molte altre città.

Trasporto

Berlino dispone di un eccellente sistema di trasporto pubblico che consente di spostarsi facilmente in città. Il sistema è composto da U-Bahn (metropolitana), S-Bahn (ferrovia suburbana), autobus, tram e traghetti. Berlino è anche una città molto adatta alle biciclette. Ci sono piste ciclabili dedicate e la città è relativamente pianeggiante, il che rende facile spostarsi in bicicletta. La sua posizione centrale la rende anche un ottimo punto di partenza per scoprire altre nazioni europee.

Requisiti per il visto

L’ammissibilità dei lavoratori stranieri in Germania varia in base alla nazionalità. Ad esempio, i cittadini dell’UE, del SEE e della Svizzera possono lavorare in Germania senza visto, ma devono effettuare la registrazione per soggiorni superiori a tre mesi. I cittadini statunitensi, canadesi, australiani, neozelandesi, israeliani, giapponesi e sudcoreani possono lavorare in Germania richiedendo direttamente un permesso di lavoro e di soggiorno, senza bisogno di un visto d’ingresso.

Per gli altri cittadini extracomunitari, la procedura è un po’ più complessa, ma sono disponibili diverse opzioni di visto:

EU Blue Card: questo visto è destinato a lavoratori altamente qualificati con un’offerta di lavoro qualificante. Per essere idonei, è necessario essere in possesso di una laurea o di una qualifica equivalente e l’offerta di lavoro deve soddisfare determinati criteri di retribuzione e qualificazione. Il salario richiesto è attualmente di 56.400 euro all’anno (60.414 USD) per la maggior parte delle occupazioni, ma può essere più alto per alcune professioni.

Work Visa: questo visto è destinato ai cittadini extracomunitari che hanno un’offerta di lavoro in Germania. Per essere idonei, l’offerta di lavoro deve provenire da un datore di lavoro tedesco e deve soddisfare determinati criteri di retribuzione e qualificazione. Il salario richiesto è attualmente di 45.820 euro (49.000 USD) all’anno.

Job Seeker Visa: questo visto consente di soggiornare in Germania per sei mesi durante la ricerca di un impiego. Per poterne usufruire, è necessario essere in possesso di un diploma universitario o di una qualifica equivalente e disporre di risorse finanziarie sufficienti per mantenersi durante il soggiorno.

Freelance or Self-Employment Visa: questo visto consente di vivere e lavorare in Germania come libero professionista o lavoratore autonomo. Per poterne beneficiare, è necessario disporre di un business plan e dimostrare che la propria attività sarà redditizia.

Altre città degne di nota per i professionisti che desiderano emigrare

Hanoi, Vietnam

Dal punto di vista economico, il Vietnam è il Paese dell’ASEAN che cresce più rapidamente. Hanoi, con la sua presenza globale in aumento, offre abbondanti opportunità di carriera in startup, aziende tecnologiche e progetti innovativi.

I giovani professionisti possono sviluppare le proprie competenze e fare esperienza con un costo della vita basso. La comunità di emigrati offre networking, attività sociali e supporto, mentre la cultura genuina della città e la sua storia offrono una prospettiva più ampia. Nei settori tecnologico e dei servizi in crescita, gli emigranti possono aspettarsi uno stipendio medio di circa 78.000 USD, oltre a uno stile di vita confortevole grazie al basso costo della vita e a un’aliquota fiscale del 20%.

Requisiti per il visto: i professionisti emigrati che lavorano in Vietnam hanno solitamente bisogno di un visto LD e, in molti casi, di un permesso di lavoro per poter lavorare legalmente. Per soggiorni più lunghi, alcuni lavoratori possono optare per una Temporary Resident Card (TRC).

Bilbao, Spagna

Bilbao, situata nei Paesi Baschi in Spagna, è un centro fiorente per i professionisti emigrati. La città vanta il rinomato Museo Guggenheim, un punto di forza della sua scena culturale. Il moderno paesaggio urbano di Bilbao è caratterizzato anche da un’architettura innovativa e da rigogliose oasi verdi, un’attrazione per molti.

La qualità della vita a Bilbao è elevata, grazie all’equilibrio tra comodità urbana e bellezza naturale. Bilbao è ben attrezzata con un sistema di trasporti pubblici efficiente e un aeroporto internazionale, e ci sono molte opportunità di avanzamento di carriera, soprattutto nel settore della tecnologia e del design. La famosa gastronomia basca della città offre un’esperienza culinaria unica per i buongustai.

In termini di spese, il costo medio della vita a Bilbao è di circa 1.822 USD al mese (affitto incluso), mentre lo stipendio medio lordo in Spagna è di 2.150 USD al mese per persona. Questo può consentire un tenore di vita relativamente confortevole.

Requisiti per il visto: i requisiti per il visto per i professionisti emigrati variano in base alla nazionalità e allo status lavorativo. Come in Germania, i cittadini dell’UE, del SEE o della Svizzera possono lavorare in Spagna senza bisogno di un visto. Tuttavia, i cittadini non appartenenti all’UE/SEE/svizzeri di solito richiedono un visto di lavoro sponsorizzato dal loro datore di lavoro, seguito dall’ottenimento di un permesso di soggiorno all’arrivo.

Cluj-Napoca, Romania

Cluj-Napoca, spesso soprannominata la “Silicon Valley della Transilvania”, è un fiorente polo informatico dell’Europa orientale. Ospita una pletora di aziende tecnologiche, startup e istituti di ricerca, offrendo agli emigrati, in particolare a quelli con un background tecnico, abbondanti opportunità di lavoro nello sviluppo di software, nell’analisi dei dati e nell’intelligenza artificiale.

L’atmosfera internazionale della città attrae un numero sempre crescente di emigranti e la conoscenza dell’inglese a livello locale facilita la comunicazione. Oltre alla sua scena tecnologica, Cluj-Napoca vanta un vivace panorama culturale con numerosi teatri, gallerie e festival. Inoltre, la città offre un’elevata qualità della vita, ampi spazi verdi e varie attività ricreative, promettendo uno stile di vita attraente.

Tenete presente che il costo medio della vita a Cluj-Napoca ammonta a 1.160 USD, superando lo stipendio medio della città di 959 USD. Pertanto, è saggio affrontare le trattative salariali con un’attenta considerazione.

Requisiti per il visto: questi variano a seconda della nazionalità e dello status lavorativo. Come in Germania e in Spagna, i cittadini dell’UE, del SEE o della Svizzera possono lavorare in Romania senza bisogno di un visto, mentre i cittadini non appartenenti all’UE/SEE/Svizzera hanno bisogno di un visto di lavoro sponsorizzato dal loro datore di lavoro, seguito da un permesso di soggiorno.

Dall’ufficio di casa all’ufficio nel mondo: le migliori città per chi lavora da remoto

La pandemia è stata il catalizzatore che ha messo in moto questo movimento, ma i giovani professionisti danno sempre più priorità alla libertà di lavorare da qualsiasi luogo, con alcune città che stanno emergendo come destinazioni privilegiate per i nomadi digitali e i lavoratori da remoto. Questi centri urbani non solo offrono ambienti di lavoro stimolanti, ma combinano anche cultura e vita di alta qualità con solide infrastrutture digitali.

Ecco perché queste metropoli e i sereni rifugi costieri stanno diventando dei paradisi ideali per i lavoratori da remoto:

1. Bali, Indonesia

Bali, conosciuta come “l’isola degli dei”, è diventata un punto di riferimento per i giovani lavoratori da remoto di tutto il mondo. Le sue straordinarie bellezze naturali, la ricchezza culturale e l’affidabilità delle infrastrutture digitali ne fanno un luogo ideale per il lavoro e il divertimento.

Grazie a una vivace comunità di persone che condividono lo stesso stile di vita e si riuniscono in spazi di co-working ed eventi sociali, Bali offre l’opportunità di integrare perfettamente lavoro e qualità della vita per un’esperienza professionale unica.

Infrastruttura digitale

È scontato che una perfetta connessione a Internet sia essenziale per il lavoro da remoto, e negli ultimi anni Bali ha apportato notevoli miglioramenti alla sua infrastruttura digitale per accogliere al meglio i lavoratori a distanza. Inoltre, molte caffetterie e ristoranti di Bali offrono spazi di lavoro con accesso Wi-Fi, offrendo un ambiente di lavoro flessibile.

Alloggio

Bali offre una vasta gamma di opzioni per l’alloggio, dalle ville lussuose alle pensioni economiche. Questo permette ai lavoratori a distanza di scegliere la sistemazione più adatta alle loro esigenze e al loro budget.

Trasporto

I trasporti a Bali non sono così sviluppati come in altri Paesi, ma è comunque possibile spostarsi facilmente. Le opzioni di trasporto più comuni sono moto, scooter, ojek, autobus, taxi e auto. Le moto e gli scooter sono l’opzione più economica e comoda, soprattutto per spostarsi in zone affollate come Kuta, ma possono essere pericolosi. Gli autobus sono una buona opzione per chi ha un budget limitato, ma possono essere affollati e inaffidabili. Se il budget lo consente, noleggiare un’auto è una buona opzione se si desidera esplorare l’isola secondo i propri ritmi.

Qualità della vita

Bali vanta uno stile di vita economicamente vantaggioso rispetto a molti Paesi occidentali. Alloggio, cibo, assistenza sanitaria e trasporti a prezzi accessibili consentono ai lavoratori da remoto di godersi il proprio stile di vita senza spendere troppo.

L’abbondanza di opzioni alimentari fresche e salutari, insieme a numerosi studi di yoga, centri benessere e attività all’aperto, favorisce uno stile di vita sano e può aumentare la produttività.

Essere circondati dalla natura allevia in modo naturale lo stress e favorisce il benessere generale. Bali offre un’ampia gamma di opzioni, dalle splendide spiagge e terrazze di riso alle giungle lussureggianti e agli incantevoli tramonti sul mare.

Sicurezza

In generale, Bali offre un ambiente sicuro per i lavoratori che operano a distanza. L’isola ha un tasso di criminalità basso, soprattutto rispetto a molti centri urbani del mondo. Anche se possono verificarsi piccoli furti, non si tratta di un problema prevalente e le precauzioni di base, come tenere al sicuro gli oggetti di valore, sono di solito sufficienti.

Cultura

La cultura balinese è profondamente radicata nella religione e nella spiritualità. Il popolo balinese crede in una gerarchia di divinità, spiriti e antenati. Credono anche nell’importanza dell’equilibrio e dell’armonia in tutti gli aspetti della vita. Questa credenza si riflette nell’arte, nell’architettura e nelle pratiche quotidiane.

La popolazione locale di Bali è nota per la sua ospitalità e cordialità nei confronti degli stranieri. Il forte senso di comunità e i radicati valori culturali dell’isola contribuiscono alla sua sicurezza generale. Tuttavia, come in ogni destinazione, si raccomanda di essere attenti e rispettosi delle usanze locali.

Requisiti per il visto

Attualmente, la scelta migliore per i nomadi digitali è il visto turistico B211a, che consente un soggiorno di 180 giorni in Indonesia senza imposte sui redditi esteri. Si noti che questo visto non consente di ottenere un reddito nazionale.

Il governo sta sviluppando un visto per la seconda casa valido per un massimo di cinque anni, ma il suo rilascio ha subito ritardi, quindi i lavoratori da remoto interessati dovrebbero seguire con attenzione le informazioni sull’ammissibilità.

2. Madeira, Portogallo

Se da un lato Lisbona e Porto hanno subito un’impennata dei costi e delle presenze, dall’altro i lavoratori a distanza stanno volgendo lo sguardo verso località portoghesi alternative che offrono lo stesso fascino a un prezzo decisamente inferiore. Immersa nello scintillante Oceano Atlantico, l’isola e regione autonoma di Madeira attira con i suoi paesaggi incontaminati e il suo clima temperato.

Ecco un approfondimento su come Madeira favorisce un ambiente adatto alla creatività e alla produttività.

Infrastruttura digitale

Madeira vanta una fiorente comunità di nomadi digitali e lavoratori a distanza. Di conseguenza, negli ultimi anni l’infrastruttura dell’isola ha subito notevoli miglioramenti, tra cui l’aggiunta di vari spazi di co-working e la velocità di internet più elevata del Portogallo.

Alloggio

A Madeira, i lavoratori da remoto possono scegliere tra diverse opzioni abitative, tra cui appartamenti, spazi di co-living, hotel e affitti “workation”. I prezzi partono da circa 850 € al mese per un appartamento con due camere da letto.

Trasporto

I trasporti a Madeira sono affidabili e convenienti per i lavoratori che operano a distanza. L’isola dispone di una rete stradale ben curata, che facilita gli spostamenti in auto. Le opzioni di noleggio sono ampiamente disponibili, così come gli autobus che coprono la maggior parte delle aree dell’isola. Il terminal principale degli autobus si trova a Funchal, la capitale, e funge da snodo per diverse tratte. I traghetti sono l’opzione migliore per andare e tornare dalla terraferma.

Qualità della vita

La qualità della vita a Madeira è favorevole ai lavoratori da remoto. Il costo della vita a Funchal, la capitale, è notevolmente inferiore a quello del 94% delle città dell’Europa occidentale. Se si sceglie di stabilirsi fuori dalla capitale, è probabile che si trovino opzioni ancora più economiche.

Per quanto riguarda il fuso orario, Madeira opera su UTC+0, allineandosi bene con molte parti d’Europa e persino con alcune aree del Nord America. Ciò significa che le differenze di fuso orario non sono significative, facilitando la comunicazione e la collaborazione.

Il clima temperato dell’isola, caratterizzato da temperature miti tutto l’anno, aumenta il suo fascino come destinazione di lavoro. Con temperature medie che oscillano tra i 17°C e i 24°C (63°F e 75°F) nella maggior parte dei mesi, Madeira offre un ambiente ideale per escursioni rinvigorenti nelle lussureggianti colline e montagne, oltre a viste mozzafiato sull’Atlantico.

Sicurezza

Madeira è considerata una destinazione sicura, con un basso tasso di criminalità. Questo ambiente tranquillo offre ai lavoratori a distanza uno scenario sicuro per svolgere le loro mansioni senza inutili preoccupazioni. Vale la pena notare che il Portogallo nel suo complesso è al 6° posto nella classifica mondiale della sicurezza, sottolineando ulteriormente la reputazione di Madeira come ambiente sicuro sia per i residenti che per i visitatori.

Cultura

La cultura di Madeira è un ricco arazzo di tradizioni portoghesi mescolate con influenze isolane uniche. Il calore e l’ospitalità della sua gente sono evidenti nelle interazioni quotidiane. Per quanto riguarda la lingua, l’inglese è ampiamente parlato, soprattutto nel settore dei servizi e nei centri turistici. Questo facilita la mobilità e la comunicazione dei lavoratori a distanza all’interno della comunità.

L’isola è anche orgogliosa dei suoi celebri festival, che presentano musica, danza e cucina locale, offrendo ai visitatori la possibilità di immergersi nello spirito vivace della cultura di Madeira.

Requisiti per il visto

Il Portogallo offre diversi visti per gli stranieri:

Non-Habitual Residence (NHR) permit: questo permette alle persone qualificate di risiedere nel Paese con un’aliquota d’imposta sul reddito del 20% per 10 anni. The Golden Visa: per coloro che cercano un impegno più sostanziale, il programma Golden Visa apre le porte a un soggiorno e a una residenza senza limiti, grazie a un investimento qualificante (minimo 500.000 euro/530.000 dollari), che di solito comporta l’acquisto di un immobile. Digital Nomad Visa: anche il Portogallo ha recentemente introdotto un visto per nomadi digitali per i lavoratori da remoto non appartenenti all’UE. L’unico requisito è un reddito mensile minimo di 3.040 euro (3.250 dollari). Questa procedura semplice consente ai lavoratori a distanza di stabilirsi nel Paese in tempi brevi.



3. Tallinn, Estonia

Se non ti preoccupa un clima più freddo e sei attratto dalla splendida costa del Mar Baltico, Tallinn, la capitale dell’Estonia, potrebbe essere la sede del tuo prossimo ufficio mobile. Infatti, questa nazione digitale e lungimirante adotta un approccio piuttosto anticonvenzionale e unico alla residenza.

Infrastruttura digitale

Tallinn è al 18° posto nel mondo per la sua infrastruttura digitale secondo la Banca Mondiale. La maggior parte dei servizi pubblici, dalla dichiarazione dei redditi alle cure mediche, sono accessibili online. La velocità di internet è altamente competitiva e favorisce un ambiente adatto al lavoro digitale a distanza.

Alloggio

Tallinn offre un’ampia gamma di opzioni abitative adatte ai lavoratori a distanza. Dai moderni appartamenti in città agli accoglienti cottage in campagna, c’è di tutto per ogni preferenza e budget. Molti alloggi offrono una connessione internet ad alta velocità affidabile e sono molto diffusi anche gli spazi di co-living con ambienti di lavoro collaborativi. Le opzioni a lungo termine, come gli appartamenti ammobiliati e gli hotel a lunga permanenza, garantiscono un soggiorno confortevole.

Trasporto

L’efficiente sistema di trasporto pubblico dell’Estonia facilita l’accesso alle diverse aree del Paese e le sue dimensioni compatte consentono di spostarsi rapidamente. A Tallinn si trova un’ampia rete di autobus, tram e filobus che forniscono un trasporto pubblico comodo e affidabile.

La rete stradale è moderna, il che rende il noleggio delle auto un’opzione apprezzata per esplorare la campagna, mentre l’affidabile rete ferroviaria collega le principali città e paesi. La posizione costiera dell’Estonia offre anche comode rotte in traghetto per le isole vicine e per i Paesi limitrofi come la Finlandia e la Svezia.

Qualità della vita

Tallinn offre un’eccellente qualità di vita, combinando il fascino storico con le comodità moderne. La città è compatta e facile da percorrere, creando un ambiente di lavoro confortevole. Gli spazi di co-working appositamente progettati si rivolgono ai lavoratori a distanza, migliorando l’esperienza complessiva di vivere e lavorare a Tallinn.

Anche il costo della vita a Tallinn è inferiore a quello di molte città europee e alla media mondiale. Una famiglia composta da una sola persona spende in genere circa 1.400 euro (1.500 USD) al mese. Grazie a politiche fiscali favorevoli, i tuoi guadagni possono andare ben oltre. Ad esempio, gli utili aziendali reinvestiti o trattenuti non sono soggetti a tassazione.

Sicurezza

Tallinn è politicamente stabile e sicura. La solida economia in crescita del Paese ne rafforza la stabilità, ed è al 33° posto in termini di sicurezza globale.

Anche per quanto riguarda la sicurezza informatica, l’Estonia si distingue, con un sorprendente terzo posto a livello mondiale. Questo sottolinea l’impegno della nazione nel proteggere la propria infrastruttura digitale e nel garantire un ambiente online sicuro.

Cultura

La cultura di Tallinn fonde perfettamente la storia con la vivacità moderna. Il centro storico, ben conservato, è una finestra sul passato, mentre una fiorente scena artistica porta energia contemporanea. L’atmosfera internazionale di Tallinn è ulteriormente arricchita dalla diffusa conoscenza dell’inglese. Molti abitanti del luogo lo parlano correntemente, facilitando la comunicazione e l’integrazione dei nuovi arrivati.

Requisiti per il visto

Ci sono due tipi di visti disponibili per i lavoratori a distanza a Tallinn:

Estonian Digital Nomad Visa Type D: questo visto consente di soggiornare in Estonia per un massimo di un anno se si lavora a distanza per un’azienda al di fuori dell’Estonia, se si possiede un’azienda registrata all’estero o se si lavora come freelance servendo principalmente clienti al di fuori dell’Estonia. È inoltre necessario avere un reddito mensile di almeno 4.500 euro (4.722 USD). Estonian Digital Nomad Visa Type C: questo visto consente di soggiornare in Estonia per un massimo di 90 giorni. Non è necessario soddisfare alcun requisito di reddito per questo visto.



L’Estonia offre anche un programma di residenza elettronica, che consente ai nomadi digitali di creare e gestire attività online senza bisogno di una presenza fisica.

Altri luoghi eccellenti per i lavoratori da remoto

Bermuda

Le Bermuda potrebbero essere la destinazione ideale per coloro che desiderano dire addio al tradizionale contesto d’ufficio e immergersi in un perfetto paradiso lavorativo. Le spiagge infinite, con le loro acque turchesi e cristalline e la sabbia fine e di colore rosa, non solo forniscono uno scenario rilassante, ma offrono anche un ampio spazio per un lavoro produttivo. Grazie a un’infrastruttura moderna che comprende spazi di coworking ben attrezzati e velocità di connessione a Internet fino a 500 Mbps, i lavoratori da remoto possono facilmente trarre vantaggio da questo ambiente.

La struttura fiscale delle Bermuda, che non prevede l’imposta sul reddito, ne fa una scelta interessante per i lavoratori a distanza. Ciò significa che le persone che risiedono principalmente sull’isola non devono generalmente pagare l’imposta sul reddito sui loro guadagni.

Requisiti per il visto: il Work From Bermuda Certificate consente ai lavoratori da remoto di risiedere e lavorare alle Bermuda per un periodo massimo di un anno. La procedura di richiesta online è semplice e prevede una tassa di 263 USD. Non ci sono requisiti salariali specifici; è sufficiente un reddito annuale costante.

Chiang Mai, Thailandia

Non è difficile capire perché Chiang Mai eserciti un fascino irresistibile su persone provenienti da ogni angolo del mondo. Questa affascinante città situata sulle colline settentrionali della Thailandia accoglie i visitatori con mercati dinamici e templi secolari.

Chiang Mai si sta rivelando un luogo interessante per i giovani lavoratori da remoto, grazie a un costo della vita basso, a infrastrutture ben sviluppate (compresi gli spazi di coworking) e a un accesso affidabile a Internet. La ricca diversità culturale favorisce un’atmosfera inclusiva, mentre la vicinanza con la natura e i siti storici offre ampie opportunità di svago. Il clima gradevole, la variegata cucina thailandese e la vivace comunità di lavoratori da remoto migliorano ulteriormente questa esperienza.

Requisiti per il visto: ad oggi, nel 2024, la Thailandia non dispone di un visto dedicato ai nomadi digitali. Tuttavia, i lavoratori da remoto possono utilizzare il visto turistico speciale (STV), che è destinato ai turisti di lungo corso e consente ai viaggiatori di soggiornare in Thailandia per un massimo di 270 giorni. Occorre ricordare che è illegale lavorare in Thailandia senza un permesso di lavoro, anche se si tratta di un lavoratore da remoto, quindi è necessario ottenere un permesso di lavoro dal governo thailandese se si intende guadagnare un reddito durante la permanenza nel Paese.

Bangalore, India

Bangalore, spesso soprannominata la “Silicon Valley dell’India”, è una città ideale per i lavoratori da remoto, soprattutto per coloro che operano nel settore tecnologico. Grazie all’importanza della sua posizione nel settore tecnologico a livello mondiale e a una fiorente comunità tech, la città offre un’infrastruttura adatta al lavoro digitale e alla creazione di contatti. Inoltre, le rinomate istituzioni scolastiche di Bangalore consentono ai lavoratori da remoto di accedere a competenze e formazione preziose per lo sviluppo professionale.

A differenza dei climi caldi che si trovano in altre parti dell’India, il clima mite di Bangalore permette di lavorare comodamente tutto l’anno. La città offre anche un’ampia gamma di ristoranti, bar ed eventi culturali a prezzi accessibili, che contribuiscono a creare un ottimo equilibrio tra lavoro e vita privata.

Requisiti per il visto: l’India non dispone di una categoria di visto specifica per i nomadi digitali. Tuttavia, esiste un visto a lungo termine che può essere esteso fino a cinque anni. Questo consente ai professionisti di vivere e partecipare attivamente ad attività lavorative da remoto mentre si trovano nel Paese.

Famiglie di emigranti: dove andare per una migliore qualità della vita

Le famiglie che desiderano lanciarsi in un’avventura internazionale, decidono di trasferirsi valutando attentamente diversi fattori: il costo della vita, la qualità dell’istruzione, la sicurezza, l’accessibilità ai Paesi vicini, un solido sistema di assistenza e la promessa di una città vivace dopo l’insediamento. Attingendo alle esperienze di professionisti che hanno già affrontato questo viaggio, otteniamo preziose informazioni sulle priorità che guidano il loro processo decisionale.

Di seguito, approfondiamo i principali Paesi che offrono un ambiente ideale per le famiglie in cerca di nuove opportunità all’estero:

1. Budapest, Ungheria

Adagiata lungo il fiume Danubio, Budapest, la vivace capitale dell’Ungheria, si sta affermando come luogo ideale per le famiglie che vogliono mettere radici. Dalla sua ricca storia al moderno stile di vita urbano, Budapest offre una miscela di cultura, convenienza e fascino.

Istruzione

Budapest offre un’ampia gamma di istituti scolastici, tra cui scuole internazionali che offrono vari programmi di studio in inglese e in altre lingue, preparando i bambini a un futuro multilingue e multiculturale. Le scuole internazionali di Budapest sono più costose di quelle locali, ma vengono offerte principalmente in inglese, il che può essere un punto a favore per molti emigrati.

Qualità della vita

Budapest offre una qualità della vita alta a un costo significativamente più basso rispetto ad altre capitali europee come Parigi e Vienna. L’accessibilità economica si estende agli alloggi, all’assistenza sanitaria e all’istruzione, consentendo alle famiglie di vivere comodamente senza costanti tensioni finanziarie.

L’Ungheria ha anche un’aliquota fiscale relativamente bassa, circa il 15%, rispetto ad altri Paesi dell’Unione Europea come Danimarca e Francia, che superano il 50%. L’Ungheria ha anche diverse agevolazioni ed esenzioni fiscali che possono ridurre l’onere fiscale complessivo per le persone e le imprese.

Oltre ai vantaggi economici, Budapest offre un ricco mix di esperienze culturali. Il paesaggio della città è simile a un libro di storia vivente, ornato da un’architettura unica e ricco di siti storici. Questo ambiente invita le famiglie a immergersi in una cultura profondamente radicata e ad apprezzare varie forme d’arte, tra cui musica, teatro e arti visive.

Per le famiglie con bambini, Budapest offre un’infinità di attività coinvolgenti. I musei prendono vita con mostre interattive, i castelli storici offrono uno sguardo al passato e le famose terme della città offrono un’esperienza unica e divertente per tutte le età. Budapest è anche ricca di spazi verdi, dal rinomato Parco della Città alle pittoresche Colline di Buda, che offrono l’opportunità di fare escursioni, picnic e una serie di attività all’aperto, il tutto entro i confini della città.

Sicurezza

Budapest si distingue come città particolarmente sicura e protetta, con tassi di criminalità più bassi rispetto alle sue controparti europee. Questo può essere rassicurante per i genitori che crescono i loro figli in una metropoli vibrante.

Infatti, molti genitori scelgono le sponde di Buda del Danubio per uno stile di vita più sicuro e verdeggiante. D’altra parte, le famiglie di Pest godono di un’ampia gamma di fantastici parchi per bambini e di parchi giochi, completi di elementi musicali e acquatici.

Assistenza sanitaria

Budapest dispone di un sistema sanitario ben consolidato, con una serie di opzioni pubbliche e private. Gli emigranti che lavorano presso aziende locali possono accedere al sistema sanitario pubblico ungherese, con la sovvenzione della maggior parte delle spese mediche. Possono anche acquistare un’assicurazione sanitaria privata, il che è utile se si considera che alcuni cittadini stranieri preferiscono recarsi in ospedali o cliniche private a Budapest, in quanto ciò garantisce quasi sempre la presenza di personale che parla inglese.

Trasporto

La città vanta un sistema di trasporti pubblici esteso e affidabile, che consente alle famiglie di spostarsi comodamente senza possedere un’auto. Visitare i Paesi vicini, come l’Austria, la Slovacchia e la Croazia, è relativamente facile grazie ai treni ad alta velocità dell’Ungheria.

Cultura

Budapest è una città ricca di cultura. La sua architettura fonde gli stili gotico, barocco e Art Nouveau, creando un paesaggio urbano straordinario. La vivace scena artistica mette in mostra talenti locali e internazionali. La cucina ungherese, che comprende classici come il gulasch e deliziosi pasticcini, è una pietra miliare della cultura della città. I festival, dal Festival del Vino di Budapest al Festival Internazionale del Documentario, uniscono locali e stranieri, promuovendo un forte senso di comunità. Questa diversità culturale rende Budapest una città stimolante per gli emigranti e le famiglie.

Nel 2022, l’Ufficio centrale di statistica ungherese ha riferito che il numero di emigrati in Ungheria è raddoppiato, raggiungendo i 200.000 negli ultimi due decenni. Tuttavia, vale la pena notare che per una famiglia inglese di emigrati che vive a Budapest, le barriere linguistiche possono rappresentare una sfida, dato che l’ungherese è la lingua ufficiale. Imparare l’ungherese di base, rivolgersi ai servizi locali, impegnarsi con le comunità internazionali e utilizzare le risorse online può aiutare a mitigare queste difficoltà.

Requisiti per il visto

L’Ungheria offre diversi tipi di permessi di lavoro per le famiglie che desiderano trasferirsi nel Paese. I più importanti sono:

Residence permit: i cittadini dell’UE possono entrare in Ungheria come famiglia e non hanno bisogno di un visto o di un permesso di soggiorno per entrare o soggiornare a Budapest. Possono soggiornare in Ungheria per un massimo di 90 giorni in un periodo di 180 giorni senza visto. Tuttavia, se vogliono rimanere più di 90 giorni, devono richiedere un permesso di soggiorno. Employment Visa: questo è il tipo di visto più comune per gli emigranti che non hanno il passaporto UE e che si trasferiscono in Ungheria. Per ottenere un visto di lavoro, è necessario avere un’offerta di lavoro da parte di un datore di lavoro ungherese. Il datore di lavoro deve richiedere un permesso di lavoro per conto del candidato. Una volta approvato il permesso di lavoro, è possibile richiedere il visto presso l’ambasciata o il consolato ungherese nel proprio Paese. Family Reunification Visa: chi è in possesso di un visto di lavoro per l’Ungheria o di un permesso di soggiorno valido e desidera che il coniuge e i figli si uniscano a lui, può richiedere un visto familiare.



Oltre ai requisiti per il visto, è necessario soddisfare anche alcuni requisiti finanziari per dimostrare di avere denaro sufficiente per mantenere se stessi e la propria famiglia durante il soggiorno in Ungheria.

2. Stoccolma, Svezia

Nel cuore della Scandinavia, Stoccolma, in Svezia, è un faro per la qualità della vita, soprattutto per le famiglie. Il suo splendido arcipelago, il ricco patrimonio culturale e l’enfasi sull’equilibrio tra lavoro e vita privata la rendono una scelta privilegiata per le famiglie che stanno pensando di trasferirsi da una città trafficata.

Istruzione

Il sistema scolastico svedese è rinomato in tutto il mondo e Stoccolma non fa eccezione. La città offre una serie di opzioni scolastiche, dalle scuole materne alle università, alcune delle quali danno priorità all’inglese come materia obbligatoria.

Gli emigranti a Stoccolma possono optare per scuole pubbliche, private o internazionali. Le scuole internazionali in città seguono il programma di studi svedese, con metà dell’insegnamento in inglese, oppure operano in modo indipendente, dando loro un maggiore controllo sui programmi educativi.

Secondo Nimmersion, una società di trasferimento, il sistema scolastico svedese sostiene i genitori che lavorano fornendo assistenza per il doposcuola. Le tariffe per il doposcuola sono stabilite da ogni comune in base al reddito familiare totale e al numero di figli.

Qualità della vita

Sebbene Stoccolma risulti essere l’opzione più economica tra le città nordiche, secondo un sondaggio di ScandAsia, ha una delle aliquote fiscali personali più alte al mondo. Numbeo, il più grande archivio di dati sulle città e sui Paesi di tutto il mondo forniti dagli utenti, stima un costo mensile di circa 4.500 dollari per una famiglia di quattro persone, escluso l’affitto.

Secondo la società di selezione del personale Horizons, gli ingegneri svedesi possono percepire uno stipendio considerevole, compreso tra 45.000 e 51.000 corone svedesi (4.000-4.600 dollari). Nonostante il costo della vita relativamente alto, la Svezia vanta qualità che la rendono una scelta ideale per le famiglie.

Infatti, Forbes Advisor ha recentemente classificato la città al terzo posto nel suo Work-Life Balance Index, ottenendo un punteggio di 64,8 su 100. Fattori come la flessibilità dell’orario di lavoro, le ampie possibilità di lavoro a distanza e il consistente congedo parentale (fino a 480 giorni) contribuiscono a questa classifica.

La città è anche leader nella sostenibilità e si è impegnata a raggiungere la neutralità delle emissioni di carbonio entro il 2040. Stoccolma prende sul serio il riciclaggio, instillando la responsabilità ambientale nei suoi residenti, compresi i bambini.

Oltre all’equilibrio tra lavoro e vita privata e alla sostenibilità, Stoccolma offre ampie opportunità culturali e ricreative. Musei, teatri e siti storici abbondano. Gli spazi verdi e i parchi giochi tematici sono numerosi e offrono alle famiglie diverse attività all’aperto durante tutto l’anno, dallo sci al nuoto. Questo ambiente così ricco fa sì che i bambini di Stoccolma crescano con un mix di istruzione, cultura e gioco.

Sicurezza

Stoccolma è una delle capitali più sicure al mondo, rinomata per il suo ridotto tasso di criminalità. È al 28° posto del Global Peace Index, un rapporto annuale dell’Institute for Economics and Peace (IEP) che valuta la relativa tranquillità dei Paesi. Questo assicura ai genitori che i loro figli crescono in un ambiente sicuro.

Tuttavia, vale la pena sottolineare che la Svezia ha recentemente innalzato l’allerta nazionale per la minaccia terroristica da tre a quattro su una scala di cinque punti, a seguito di una serie di incidenti che hanno suscitato una notevole attenzione sui social media. Il capo della sicurezza del Paese ha indicato che questo livello di allerta potrebbe persistere per sei o dodici mesi, ma non dovrebbe essere un deterrente per le famiglie che vogliono trasferirsi in città.

Assistenza sanitaria

Stoccolma offre servizi sanitari accessibili e a prezzi ragionevoli. La città opera nell’ambito di un sistema sanitario universale, finanziato da tasse e contributi statali, a disposizione di tutti i residenti, compresi gli emigranti registrati presso un comune svedese. Gli stranieri che non sono registrati possono optare per un’assicurazione sanitaria privata. In questo modo i genitori hanno la certezza che l’assistenza medica sia facilmente accessibile.

Per i visitatori dell’UE in possesso di una tessera europea di assicurazione sanitaria, l’assistenza medica è inclusa. Inoltre, la Svezia ha stipulato accordi sanitari con diversi Paesi, tra cui l’Australia, l’Algeria, il Cile e altri, che garantiscono la copertura medica ai viaggiatori provenienti da queste nazioni.

Trasporto

Muoversi a Stoccolma è un gioco da ragazzi, soprattutto per le famiglie, grazie all’affidabile sistema di trasporto pubblico della città. È la scelta ideale per l’80% degli spostamenti all’interno della città, che riduce il traffico e le emissioni. Inoltre, Stoccolma è molto vivibile a piedi e c’è un sistema di tariffazione della congestione per gli automobilisti che entrano nelle aree centrali. Tutto questo si traduce in una mobilità economica e senza stress.

Cultura

Stoccolma, che vanta una significativa presenza di emigranti e una società in cui si parla prevalentemente l’inglese, offre un ambiente accogliente per i nuovi arrivati. Nel 2023, il 27% della popolazione della città è costituito da cittadini stranieri, il che evidenzia la dinamicità della comunità internazionale che vive qui. Questa diversità è una pietra miliare della cultura di Stoccolma e contribuisce a creare un ambiente inclusivo e stimolante. Per le famiglie di emigrati, questo mosaico culturale offre un’opportunità unica ai bambini che crescono con una prospettiva globale, circondati da una comunità che apprezza la diversità e la comprensione.

Requisiti per il visto

Come per l’Ungheria, i titolari di passaporto UE possono entrare a Stoccolma senza visto, ma devono richiedere un permesso di soggiorno per sé e per i propri familiari dopo 180 giorni.

Esistono due tipi principali di visti per le famiglie non emigranti che non hanno un passaporto dell’UE e vogliono trasferirsi a Stoccolma:

Residence permit for work: per qualificarsi, è necessario avere un’offerta di lavoro da parte di un datore di lavoro svedese. Il datore di lavoro deve richiedere un permesso di lavoro per conto del candidato. Una volta approvato il permesso di lavoro, è possibile richiedere il permesso di soggiorno presso l’ambasciata o il consolato svedese nel proprio Paese. Residence permit for family members: Se si dispone di un permesso di soggiorno per il lavoro in Svezia, il coniuge e i figli possono richiedere un permesso di soggiorno come familiari. Devono soddisfare i seguenti requisiti:





Devono essere parenti del richiedente per matrimonio, unione registrata o paternità.

Devono avere un passaporto valido.

Devono avere un’assicurazione sanitaria che li copra in Svezia.

Devono avere denaro sufficiente per mantenersi in Svezia.

Non devono costituire una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza.

La procedura di richiesta del permesso di soggiorno può durare diversi mesi, quindi è importante iniziarla per tempo. La tassa di iscrizione è di 1.600 corone svedesi (circa 170 dollari) per gli adulti e di 800 corone svedesi (circa 85 dollari) per i minori di 18 anni.

3. Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti

Abu Dhabi, nel cuore degli Emirati Arabi Uniti, brilla come una metropoli vivace dove le culture convergono e gli emigranti prosperano. È una città che attira in modo particolare le famiglie di emigrati, poiché vanta infrastrutture all’avanguardia, istituti scolastici di alto livello e una pletora di opzioni ricreative e di intrattenimento. Ad Abu Dhabi si possono trovare sia le comodità di casa che il brivido dell’avventura.

Istruzione

Ad Abu Dhabi ci sono molte scuole private e internazionali che si rivolgono alle famiglie di emigranti. Molte scuole internazionali seguono il sistema scolastico britannico, ma alcune offrono programmi di studio provenienti da Stati Uniti, Francia, Germania e Giappone, per cui le famiglie di emigranti si sentiranno come a casa.

Sebbene le scuole internazionali della città siano generalmente indipendenti, devono attenersi a dei regolamenti, come l’apprendimento dell’arabo come seconda lingua. Anche gli studi islamici sono obbligatori per gli studenti musulmani e facoltativi per quelli non musulmani.

Qualità della vita

Abu Dhabi offre una qualità di vita elevata, caratterizzata da un’assistenza sanitaria e da infrastrutture eccellenti. Molte proprietà in affitto in città si rivolgono ai residenti in cerca di comfort e opulenza. Che si tratti di grattacieli torreggianti con viste mozzafiato, di ampie ville con piscine private o di case a più piani con tanto spazio per far correre i bambini, queste case sono complete di servizi moderni.

Come Dubai, anche Abu Dhabi applica una politica fiscale a reddito zero per i locali e gli emigrati, consentendo alle persone di trattenere una parte considerevole dei loro guadagni. Questo può essere un notevole vantaggio finanziario, soprattutto per le famiglie ad alto reddito. Tuttavia, è importante sapere quali sono le altre tasse che i residenti e le imprese sono tenuti a pagare. Ad esempio, c’è un’imposta sul valore aggiunto del 5% e le imposte sulla proprietà di immobili residenziali e commerciali variano a seconda della posizione e del valore dell’immobile.

Sicurezza

Gli Emirati Arabi Uniti sono considerati uno dei Paesi più sicuri del Medio Oriente, soprattutto grazie al loro moderno quadro giuridico e all’impegno nel mantenere l’ordine. Infatti, secondo la classifica 2023 di Numbeo, sono considerati una delle città più sicure a livello mondiale. La sua reputazione contribuisce a renderla una scelta invitante per le famiglie di emigranti in cerca di un luogo sicuro e stabile da chiamare casa.

Assistenza sanitaria

Il sistema sanitario di Abu Dhabi è caratterizzato da un’elevata qualità e accessibilità. Il governo fornisce una copertura sanitaria completa ai cittadini degli Emirati Arabi Uniti, mentre agli emigranti è richiesta un’assicurazione sanitaria privata fornita dal datore di lavoro o acquistata autonomamente. Questo garantisce alle famiglie di emigrati l’accesso agli stessi elevati standard di assistenza sanitaria dei residenti.

Trasporto

Abu Dhabi ha un sistema di trasporto pubblico ben sviluppato che comprende autobus, taxi e la metropolitana di Abu Dhabi. La metropolitana è abbastanza nuova e presenta due linee: la linea rossa dall’aeroporto al centro città e la linea verde dal centro città alla periferia. Il sistema di trasporto pubblico di Abu Dhabi è comodo e conveniente. È un ottimo modo per spostarsi in città ed esplorare tutto ciò che offre.

Molte famiglie di emigranti ad Abu Dhabi scelgono di guidare. La città è dotata di strade curate, infrastrutture moderne e un codice della strada semplice e chiaro. Inoltre, possedere un’auto offre comodità e flessibilità, consentendo alle famiglie di esplorare la città e i suoi dintorni secondo il proprio ritmo.

Cultura

Abu Dhabi è una città cosmopolita con una vivace comunità internazionale, che costituisce circa l’89% della sua popolazione. La città abbraccia una miscela di culture e vedute, creando un’atmosfera diversificata e inclusiva.

Tuttavia, ad Abu Dhabi è importante tenere conto dei principi islamici, che influenzano le norme sociali. La modestia nel vestire e nel comportamento è spesso richiesta dalla legge (anche se non viene applicata in modo diffuso) e si consiglia la discrezione quando si parla di argomenti delicati.

La famiglia ha un ruolo centrale nella cultura di Abu Dhabi, con legami forti e un profondo senso della comunità. Il rispetto per le tradizioni e gli anziani è fondamentale e contribuisce a creare una società armoniosa e affiatata.

Requisiti per il visto

Gli stranieri che vivono ad Abu Dhabi possono portare con sé negli Emirati Arabi Uniti i propri familiari. Questi includono il coniuge, i figli di età inferiore ai 21 anni, i genitori, i fratelli e i nonni. Per sponsorizzare i propri familiari, è necessario soddisfare alcuni criteri, tra cui il possesso del visto di residenza e del permesso di lavoro necessari, e i certificati di idoneità medica per i propri familiari.

Residency visa and work permit: il visto è valido per due o tre anni e può essere rinnovato. Per ottenere il visto di residenza, è necessario essere sponsorizzati da un’azienda o da un datore di lavoro degli Emirati Arabi Uniti. L’azienda dovrà richiedere il visto per conto tuo e fornirti un permesso di lavoro. Compulsory Health Insurance (CHI): Tutti gli emigrati ad Abu Dhabi devono avere la CHI. Si tratta di un programma di assicurazione sanitaria obbligatorio del governo che copre le spese mediche per tutti gli individui iscritti. Il datore di lavoro o lo sponsor del vostro visto devono assicurarsi che siate iscritti al CHI.



Altre ottime città per le famiglie

Copenaghen, Danimarca

Per diversi motivi, Copenaghen è una città perfetta per le famiglie di emigranti. È una città generalmente sicura, pulita e adatta alle famiglie, con una qualità della vita elevata. Al pari di Stoccolma, Copenaghen è caratterizzata da una cultura dell’equilibrio tra lavoro e vita privata, e si è classificata al primo posto nel Work-Life Balance Index 2023 di Forbes Advisor. Il costo della vita è relativamente alto, ma gestibile, in quanto gli stipendi tendono a essere competitivi. Copenaghen ospita diverse scuole internazionali e la maggior parte dei danesi parla inglese come seconda lingua. Infatti, nel 2022 la Danimarca si è classificata al quinto posto a livello mondiale per l’alto tasso di conoscenza dell’inglese.

Requisiti per il visto: dato che la Danimarca fa parte dell’Area Schengen, gli emigranti provenienti dai Paesi di quest’area possono entrare in Danimarca senza visto e rimanere nel Paese per 90 giorni. Coloro che desiderano soggiornare più a lungo dovranno richiedere un numero CPR per poter svolgere la loro vita quotidiana e fare cose come aprire un conto bancario e iscriversi alle cure mediche. Come per i Paesi europei sopra citati, chi desidera soggiornare più a lungo nel Paese deve richiedere un permesso di soggiorno e di lavoro. Per fare domanda, i candidati devono presentare un’offerta di lavoro scritta con informazioni sul salario e sulle condizioni di lavoro.

La Danimarca offre un programma per lavoratori qualificati rivolto a persone con competenze specialistiche, ricercatori e titolari di master/dottorati delle università danesi per vivere e lavorare in settori specifici.

Melbourne, Australia

Melbourne è una scelta molto popolare tra le famiglie di emigrati grazie all’alta qualità della vita, alla varietà della popolazione e alla gamma di attività e servizi adatti alle famiglie. La città vanta anche un costo della vita relativamente contenuto rispetto a grandi città come Sydney. Secondo il Global Liveability Index 2023 dell’Economist, Melbourne è considerata la città più vivibile d’Australia, apprezzata per la sua inclusività, lo spirito comunitario e le infrastrutture consolidate.

Requisiti per il visto: l’Australia offre diversi tipi di visto per gli emigranti, a seconda delle loro competenze, delle loro qualifiche e del loro status lavorativo. Il visto SkillSelect, ad esempio, è destinato ai lavoratori con competenze specifiche e specializzate, mentre il visto Skilled Independent è destinato ai lavoratori qualificati che non hanno ancora un’offerta di lavoro, ma che soddisfano i criteri di un certo livello di istruzione e di esperienza lavorativa. Esiste anche il visto Partner, che può essere richiesto dai partner dei cittadini australiani e dei residenti permanenti.

Bangkok, Thailandia



Bangkok è una città molto economica, con un costo della vita molto inferiore a quello di molti Paesi occidentali. Questo la rende un’ottima scelta per le famiglie di emigranti che vogliono vivere in Asia risparmiando. Essendo una delle città più conosciute della Thailandia, Bangkok è moderna e dispone di un buon sistema di trasporti pubblici, come le metropolitane e i servizi di ride-hailing, che consentono di spostarsi in città senza bisogno di possedere un’auto. L’assistenza sanitaria è talmente apprezzata che è diventata una destinazione popolare per il turismo medico.

A Bangkok si parla ampiamente l’inglese e spostarsi in città è relativamente facile. Solo a Bangkok ci sono oltre 150 scuole internazionali che offrono vari tipi di programmi di studio.

Requisiti per il visto: la Thailandia dispone di diversi visti per gli emigranti, come il visto B, che consente di entrare e soggiornare in Thailandia per più di 90 giorni, e il visto ED, che permette di lavorare in Thailandia.

Godersi la pensione: i posti migliori per i pensionati che desiderano emigrare

Nel passaggio alla pensione, molte persone immaginano un luogo tranquillo che offra un equilibrio tra tranquillità, ricchezza culturale, convenienza economica e accesso a un’assistenza sanitaria di qualità. Non avendo più impegni professionali, i pensionati hanno la libertà di esplorare varie destinazioni. Alcune città, anche se non molto conosciute, offrono allettanti opportunità grazie a visti d’oro e programmi per pensionati. Diamo un’occhiata nel dettaglio a queste opzioni meno conosciute per ritirarsi e a ciò che le rende interessanti:

Panama City, Panama

Panama è diventata una destinazione popolare per coloro che sono alla ricerca di un cambiamento nel loro habitat. Grazie al suo piacevole clima tropicale, alla gente ospitale e alle moderne comodità, sta diventando una scelta attraente per molti. Non è solo un luogo di vacanza, ma sta diventando sempre più una casa a lungo termine per le persone che cercano un nuovo capitolo della loro vita.

Qualità della vita

Panama City offre ai pensionati una qualità della vita attraente, soprattutto grazie al suo costo della vita accessibile. Sotto vari aspetti, dall’alloggio all’assistenza sanitaria, fino alle spese quotidiane, il budget a disposizione è molto ampio e garantisce una pensione confortevole e senza stress.

Un fattore significativo che contribuisce a questo ambiente favorevole è il Pensionado Program. Riconosciuto come uno dei programmi di visto più generosi al mondo, offre ai pensionati una serie di sconti sui servizi essenziali. Tra questi, risparmi sostanziali sulle spese mediche, sull’intrattenimento e sui trasporti.

Ad esempio, i pensionati possono godere di benefici come una riduzione del 25% sulle bollette, uno sconto del 25% sui biglietti aerei e uno sconto del 30% su altri costi di trasporto. Per poterne beneficiare, i pensionati devono avere almeno 55 anni, ricevere una pensione o un reddito mensile di almeno 1.000 dollari USA e possedere una polizza assicurativa medica valida.

Per i pensionati nordamericani, la vicinanza di Panama agli Stati Uniti e al Canada è un vantaggio pratico. Le principali compagnie aeree offrono voli regolari e diretti, il che rende facile e conveniente per i pensionati rimanere in contatto con la famiglia e gli amici a casa e ospitare i visitatori. Questa accessibilità migliora ulteriormente l’esperienza complessiva del pensionamento a Panama City.

Alloggio

In termini di alloggio, Panama City offre una vasta gamma di opzioni per soddisfare le varie preferenze e budget. Dai moderni appartamenti nella vivace città alle serene proprietà in riva al mare o alle incantevoli case di montagna, i pensionati hanno un’ampia scelta a disposizione. La disponibilità di alloggi confortevoli e variegati accresce il fascino di Panama City come destinazione per godersi la pensione, consentendo ai pensionati di trovare una situazione abitativa in linea con il loro stile di vita e le loro preferenze.

Assistenza sanitaria

Panama vanta strutture sanitarie di alta qualità, soprattutto a Panama City. Molti medici si sono formati negli Stati Uniti e parlano inglese, assicurando ai pensionati una comunicazione efficace con i loro operatori sanitari.

Il sistema sanitario di Panama è organizzato secondo due livelli: il settore pubblico e il mercato sanitario privato. Il settore pubblico comprende l’assicurazione nazionale ed è finanziato da due entità principali: Il Ministero della Salute (Ministerio de Salud o MINSA) e il Fondo di Sicurezza Sociale (Caja de Seguro Social o CSS). Questo sistema a due livelli offre ai pensionati opzioni e flessibilità nella scelta dei servizi sanitari più adatti alle loro esigenze e preferenze.

Sicurezza

Panama si distingue come una delle nazioni politicamente più stabili dell’America Latina, offrendo un ambiente sicuro ai suoi residenti, compresi i pensionati. Il Paese ha un tasso di criminalità relativamente basso rispetto ad alcune delle sue controparti geografiche. Questa stabilità e sicurezza contribuiscono a creare un senso di facilità e tranquillità per i pensionati che scelgono Panama City come destinazione per la pensione.

Cultura

La cultura di Panama offre un ambiente caldo e accogliente per i pensionati, soprattutto quelli americani. Grazie alla sua crescente popolarità tra i pensionati americani, Panama City ha visto lo sviluppo di fiorenti comunità di emigranti, così come zone come Coronado, Boquete e Bocas del Toro. Queste comunità offrono un senso di familiarità e fratellanza, rendendo più facile il contatto dei pensionati con persone che la pensano allo stesso modo e la formazione di nuovi circoli sociali.

Un’altra comodità per i pensionati americani a Panama è il sistema di doppia valuta del Paese. Panama utilizza sia il dollaro statunitense che il proprio balboa panamense, il che semplifica le transazioni finanziarie per chi è abituato a usare il dollaro. Questo sistema a doppia valuta elimina la necessità di cambiare la valuta, offrendo un livello di comfort e facilità per i pensionati che gestiscono le loro finanze a Panama.

Requisiti per il visto

Il visto Panama Pensionado è un visto per pensionati che consente agli stranieri di vivere in modo permanente a Panama se hanno un reddito mensile di almeno 1.000 USD (950 €). Il visto è disponibile anche per gli stranieri che hanno un reddito mensile di 750 USD (710 €) e hanno investito almeno 100.000 USD (94.956,50 €) in immobili panamensi.

Rieti, Italia

Situata nel cuore dell’Italia, a circa un’ora di auto da Roma, Rieti è una città affascinante che incarna l’autentico e sereno stile di vita italiano che molti pensionati cercano. La sua atmosfera tranquilla e la genuina esperienza locale la rendono una scelta degna di nota per chi desidera una pensione più tranquilla e rilassata.

Qualità della vita

Situata nel cuore dell’Italia, Rieti offre ai pensionati un’autentica esperienza italiana senza i prezzi elevati spesso associati ai grandi centri turistici come Roma e Milano. Dall’alloggio alle spese quotidiane, la vita qui è notevolmente più accessibile, garantendo una pensione confortevole. Nel 2019, l’Agenzia delle Entrate ha introdotto una norma fiscale che consente ai pensionati, che non hanno risieduto in Italia nei cinque anni precedenti, di beneficiare di un’aliquota fissa del 7% su tutte le fonti di reddito estere. Questa iniziativa mirava a invogliare un maggior numero di persone ad abbracciare il fascino dei borghi del Sud Italia.

Grazie alle sue radici storiche, Rieti è una testimonianza vivente del ricco passato dell’Italia. Il suo centro storico ben conservato, ornato da antiche chiese e completato da siti archeologici, offre uno sguardo autentico sul patrimonio del Paese. Circondata da montagne pittoresche e nelle immediate vicinanze del sereno Lago di Rieti, la città offre un rifugio tranquillo per gli amanti della natura. Attività come l’escursionismo, il ciclismo e le passeggiate in riva al lago sono facilmente praticabili nello splendido scenario naturale. Rieti vanta anche una modesta scena sportiva, con diverse squadre locali di calcio e basket. In particolare, la leggenda dell’NBA Kobe Bryant e la sua famiglia hanno vissuto a Rieti durante la sua infanzia, dato che suo padre, Joe, allenava la squadra della Sebastiani Rieti.

Situata in posizione strategica a un’ora da Roma, Rieti offre ai pensionati un comodo accesso alle offerte culturali della capitale. Autobus e treni locali facilitano gli spostamenti verso Roma, Napoli e Milano, migliorando la connettività della città.

Alloggio

Le possibilità di alloggio a Rieti sono rivolte ai pensionati che cercano una situazione di vita confortevole e conveniente. La città offre una vasta gamma di scelte, da appartamenti accoglienti a case di charme, il tutto senza i prezzi esorbitanti spesso associati alle grandi città italiane. I pensionati possono trovare un alloggio adatto alle loro preferenze e al loro budget, garantendo una pensione piacevole e senza stress.

Inoltre, il mercato immobiliare di Rieti offre opportunità per chi è interessato ad affitti a lungo termine o all’acquisto di una proprietà. Con una varietà di dimensioni e stili disponibili, i pensionati possono facilmente trovare una residenza adatta alle loro esigenze e preferenze.

Assistenza sanitaria

L’Italia ha un sistema sanitario molto apprezzato e Rieti è sede di ospedali e cliniche che forniscono un’eccellente assistenza medica, garantendo la tranquillità dei pensionati. I pensionati emigrati che si iscrivono al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) possono ricevere una tessera sanitaria che consente loro di ricevere cure mediche gratuite o altamente sovvenzionate. Gli emigrati che non sono iscritti al SSN devono acquistare polizze sanitarie private. Anche gli emigrati provenienti da altri Paesi europei possono utilizzare la loro tessera sanitaria e assicurativa europea per i servizi medici.

Sicurezza

Rieti è una città sicura e tranquilla, che offre un senso di protezione e di calma ideale per i pensionati. I dati di Numbeo rivelano che Rieti ha un indice di criminalità inferiore a 40, che è notevolmente basso. Secondo 2Italy, una piattaforma immobiliare online con sede in Italia, Rieti ha meno di 50.000 residenti, il che la rende particolarmente invitante per i pensionati che cercano la tranquillità della campagna.

Cultura

La cultura di Rieti è caratterizzata dalla natura calda e accogliente dei suoi abitanti. Per i pensionati sarà relativamente facile stringere amicizie locali, unirsi a gruppi comunitari e integrarsi nella vita italiana.

Sebbene l’italiano sia la lingua principale a Rieti, la conoscenza dell’inglese può variare tra gli abitanti del luogo. Alcune persone possono avere una comprensione di base dell’inglese, soprattutto nelle zone più frequentate dai turisti. Tuttavia, ci possono essere casi in cui una barriera linguistica può rappresentare una sfida. Nonostante ciò, i residenti di Rieti sono generalmente accomodanti e disposti ad aiutare gli emigranti a superare qualsiasi difficoltà di comunicazione. Questa disponibilità contribuisce a creare un’atmosfera accogliente per i pensionati.

Requisiti per il visto

Andare in pensione a Rieti non comporta un visto specifico per la pensione. Tuttavia, è possibile richiedere un visto di residenza elettiva (noto anche come visto D) se si intende andare in pensione a Rieti. Questo visto permette ai pensionati di vivere in Italia per più di 90 giorni senza lavorare.

Per qualificarsi, i pensionati devono dimostrare di avere mezzi finanziari sufficienti per mantenersi senza lavorare, grazie a redditi da capitale, pensioni o rendite. Dovranno inoltre fornire la prova dell’alloggio e dell’assicurazione sanitaria e compilare un modulo per la richiesta del visto per soggiorni di lunga durata.

San Jose, Costa Rica

Da quando i pensionati di tutto il mondo cercano il luogo perfetto per trascorrere i loro anni d’oro, San Jose, la capitale della Costa Rica, è sempre più in cima alle loro preferenze. Questa dinamica città offre una miscela unica di fascino tropicale e cosmopolita, che la rende un’ottima scelta per i pensionati più esigenti.

Qualità della vita

San Jose offre uno stile di vita confortevole ai pensionati che hanno deciso di emigrare. La città offre un costo della vita generalmente inferiore a quello di molte città del Nord America e dell’Europa, consentendo ai pensionati di gestire le proprie spese senza difficoltà finanziarie. I servizi essenziali come l’assistenza sanitaria, l’alloggio e le spese quotidiane hanno prezzi ragionevoli.

Essendo la capitale, San Jose offre comfort moderni, tra cui centri commerciali, noleggio auto, ristoranti e accesso affidabile a Internet, per soddisfare le esigenze dei pensionati. Lo stile di vita locale, racchiuso nella frase pura vida o vita pura, promuove un modo di vivere rilassato e attento alla salute, contribuendo alla reputazione della Costa Rica come una delle Zone Blu del mondo (regioni in cui le persone vivono più a lungo della media globale).

Gli amanti della natura troveranno pane per i loro denti, con parchi nazionali e splendide spiagge a breve distanza in auto. La città offre anche un’esperienza culturale con una varietà di musei, teatri e siti storici.

Alloggio

A San Jose, i pensionati possono scegliere tra diverse opzioni di alloggio. Per chi cerca comodità e servizi moderni, sono disponibili appartamenti e condomini sia nel centro città che nei quartieri circostanti. Queste opzioni spesso forniscono servizi come la sicurezza, la manutenzione e l’accesso alle strutture comuni.

Per i pensionati che cercano un ambiente più tranquillo, i quartieri suburbani alla periferia della città offrono case unifamiliari. Queste aree tendono a essere più tranquille e a offrire un’atmosfera più residenziale.

San Jose offre anche un certo numero di comunità di pensionati pensate appositamente per gli adulti più anziani. Queste comunità propongono spesso una serie di servizi come strutture ricreative, attività sociali e servizi sanitari, fornendo un ambiente di supporto e coinvolgimento per i pensionati.

Assistenza sanitaria

La Costa Rica è rinomata per il suo sistema sanitario e San Jose, la capitale, dispone delle migliori strutture mediche del Paese. Molti medici in Costa Rica si sono formati negli Stati Uniti o in Europa e parlano correntemente l’inglese. Inoltre, il sistema sanitario nazionale Caja del Paese è accessibile a tutti i residenti, indipendentemente dal livello di reddito e dalle condizioni mediche.

Sicurezza

La Costa Rica, proprio come Panama, si distingue come una delle nazioni politicamente più stabili e pacifiche dell’America Latina. San Jose, in particolare, offre un ambiente sicuro e protetto per i pensionati.

Secondo Freedom House, un’organizzazione senza scopo di lucro che promuove la democrazia e i diritti umani in tutto il mondo, la Costa Rica si è classificata al 91° posto su 100 nel 2022 per la libertà globale. Ciò indica un solido impegno a mantenere un ambiente di vita sicuro e armonioso sia per i residenti che per i visitatori.

Cultura

I costaricani, o Ticos, sono noti per la loro natura calorosa e amichevole. I pensionati spesso trovano accogliente e relativamente facile integrarsi nella vita locale, creando legami importanti con i loro nuovi vicini. La città vanta una comunità di emigrati fiorente e ben consolidata, che offre una serie di club, gruppi e organizzazioni per aiutare i nuovi arrivati ad ambientarsi e a costruire nuove amicizie.

Sebbene lo spagnolo sia la lingua principale di San Jose, i pensionati possono generalmente cavarsela anche senza conoscere la lingua locale. Molti abitanti e fornitori di servizi della città parlano inglese, soprattutto nelle aree urbane e nei locali frequentati da turisti ed emigrati. Tuttavia, imparare un po’ di spagnolo di base può migliorare l’esperienza complessiva e aprire maggiori opportunità di immersione culturale e legami più profondi con la comunità.

Requisiti per il visto

I pensionati che desiderano stabilirsi a San Jose hanno la possibilità di ottenere un visto Pensionado, comunemente chiamato visto per pensionati. Questo visto ha una validità di due anni ed è relativamente semplice da richiedere. È anche facile da rinnovare.

Per avviare il processo di richiesta, i potenziali pensionati dovranno fornire diversi documenti. Tra questi, una lettera di richiesta formale che spieghi le motivazioni che li spingono a risiedere in Costa Rica, la prova di una pensione mensile garantita superiore a 1.000 USD (950 €) e i controlli di sicurezza. Questi requisiti servono a garantire la stabilità finanziaria dei pensionati che desiderano stabilirsi nel Paese.

Altre città degne di nota per i pensionati che vogliono emigrare

Goa, India

Goa, in India, rinomata per la sua atmosfera tranquilla e le sue splendide bellezze naturali, è diventata una meta popolare tra i pensionati. Grazie a spiagge incontaminate, alla vegetazione lussureggiante e al piacevole clima tropicale, Goa offre uno scenario sereno per uno stile di vita rilassato. Il costo della vita a Goa è notevolmente inferiore rispetto a quello di molti Paesi occidentali, il che la rende una soluzione economica per i pensionati che desiderano mettere a frutto i propri risparmi e la propria pensione.

Goa ospita anche una dinamica comunità di emigrati di diverse nazionalità. Il ricco patrimonio culturale dello Stato, ex colonia portoghese, che si manifesta nelle sue chiese storiche, nei templi e nei festival, offre molte opportunità a chi vuole scoprire e arricchirsi culturalmente. Sebbene il sistema sanitario indiano non sia sviluppato come quello di altri Paesi, quello di Goa è migliorato costantemente nel corso degli anni. Al recente vertice del G20, l’India ha annunciato il suo impegno a migliorare ulteriormente le proprie strutture sanitarie.

In India, e a Goa in particolare, l’inglese è ampiamente parlato, facilitando la transizione per i pensionati provenienti da Paesi anglofoni. La sicurezza generale di Goa la rende anche una destinazione sicura e tranquilla per chi vuole godersi gli anni d’oro.

Requisiti per il visto: attualmente non esiste un visto per pensionati stranieri che desiderano andare in pensione a Goa. Tuttavia, esistono alcuni tipi di visti per i quali i pensionati possono avere diritto, a seconda delle circostanze. Questi includono un visto turistico che può essere rinnovato ogni due anni e un visto medico della durata di sei mesi. Una volta in India, i pensionati possono richiedere un visto a lungo termine, come un visto di cinque anni o un visto di residenza permanente.

Port Vila, Vanuatu

Vanuatu, un bellissimo arcipelago del Pacifico meridionale, rappresenta una soluzione attraente per i pensionati in cerca di un ambiente tranquillo e panoramico. Le isole vantano uno stile di vita rilassato, libero dal trambusto della vita urbana. È l’ambiente perfetto per chi desidera relax e semplicità negli ultimi anni di vita. La straordinaria bellezza naturale di Vanuatu, caratterizzata da spiagge incontaminate, acque cristalline e rigogliosi paesaggi tropicali, offre ai pensionati innumerevoli opportunità per praticare attività all’aperto come lo snorkeling, le immersioni e le escursioni.

Nonostante sia un’isola paradisiaca e remota, Vanuatu ha un costo della vita relativamente basso, che permette ai pensionati di godersi uno stile di vita confortevole senza mettere a dura prova le proprie finanze. Gli abitanti di Vanuatu sono noti per il loro calore e la loro ospitalità, ed offrono una comunità accogliente e amichevole ai nuovi arrivati. Vanuatu è stato costantemente classificato come uno dei luoghi più felici dall’Happy Planet Index, sottolineando lo stile di vita sereno e armonioso di cui i pensionati possono godere. Grazie agli ultimi sviluppi, l’assistenza sanitaria a Vanuatu è in costante miglioramento e le leggi sui visti del Paese, che prevedono la possibilità di residenza a lungo termine per i pensionati, rendono l’insediamento a Vanuatu un processo relativamente semplice.

Requisiti per il visto: il Vanuatu Development Support Program (VDSP), noto anche come Vanuatu Citizenship by Investment Program (CIP), è il modo più rapido e popolare per immigrare a Vanuatu. I candidati idonei riceveranno un passaporto di Vanuatu che consente di viaggiare senza visto in oltre 100 Paesi. Per qualificarsi, i richiedenti devono effettuare una donazione unica a partire da 80.000 USD al VDSP e fornire la prova di un patrimonio superiore a 250.000 USD.

Grand Baie, Mauritius

Grand Baie (nota anche come Grand Bay) è un villaggio nel nord delle Mauritius rinomato per le sue spiagge bianche e sabbiose, la vegetazione rigogliosa e le invitanti acque calde. L’isola africana gode di un clima temperato durante tutto l’anno, il che la rende ideale per i pensionati che desiderano allontanarsi dal freddo. Nonostante la presenza di numerosi resort e hotel di lusso, il costo della vita a Grand Baie rimane relativamente contenuto. A seconda della posizione e del tipo di alloggio, l’affitto mensile a Grand Baie varia da circa 400 a 2.000 USD.

Il sistema sanitario di Grand Baie comprende una serie di eccellenti ospedali e cliniche, sia pubblici che privati. L’Apollo Bramwell Hospital, una struttura sanitaria privata, offre servizi completi, tra cui un’unità specializzata in cure cardiache e un centro oncologico. Sebbene l’assistenza sanitaria pubblica delle Mauritius sia gratuita per i residenti, non sempre è in grado di fornire il massimo livello di cure mediche avanzate. Pertanto, gli esperti consigliano ai pensionati di stipulare un’assicurazione sanitaria privata quando si trasferiscono sull’isola.

Le Mauritius sono un Paese abbastanza stabile e hanno mantenuto la prima posizione nell’Indice Ibrahim della governance africana (IIAG). Questo indice valuta vari aspetti della governance, come la sicurezza, lo sviluppo umano e il progresso economico di 54 Paesi africani, assegnando loro una classifica in base alle prestazioni.

Vale anche la pena di notare che le Mauritius sono un paradiso fiscale per i pensionati, senza tasse sul patrimonio, sull’eredità, sui dividendi o sulle plusvalenze.

Requisiti per il visto: sono disponibili tre tipi di visti per i pensionati nelle Mauritius; il permesso di soggiorno di 10 anni, la residenza per acquisto di proprietà e il visto premium.

Il permesso di soggiorno di 10 anni è il più accessibile e vantaggioso per i pensionati. Per poterne usufruire, i richiedenti devono avere almeno 50 anni e fornire un estratto conto bancario certificato del Paese di origine che dimostri un saldo bancario minimo di almeno 18.000 USD o un reddito garantito di almeno 1.500 USD al mese. I pensionati interessati dovranno inoltre pagare una tassa di 1.000 USD per la richiesta. Il permesso può essere rinnovato per un altro periodo di 10 anni alla data di scadenza.

Il kit di strumenti per la ricollocazione digitale

Trasferirsi in un nuovo Paese è un’avventura esaltante, ma presenta una serie di sfide, soprattutto in ambito digitale. Per gli emigranti è fondamentale salvaguardare la propria attività online, poiché i rischi legati alla sicurezza informatica persistono in tutto il mondo. Per aiutarti a superare questo problema, assicurati di:

1. Leggi sulla privacy dei dati

Familiarizza con le leggi e le normative sulla privacy dei dati nel nuovo Paese. È importante comprendere i propri diritti e le proprie responsabilità in materia di informazioni personali per assicurarsi la conformità con le normative locali.

2. Investi in una VPN affidabile

Una VPN è il tuo scudo virtuale contro le minacce informatiche. Crittografa la tua connessione a internet, impedendo agli hacker di intercettare i tuoi dati. Questo è particolarmente importante quando si utilizzano reti Wi-Fi pubbliche o si accede a informazioni sensibili come conti bancari e dati assicurativi. Inoltre, una VPN consente di accedere a contenuti limitati per regione, compresi i siti di social media più popolari e le app di chat per rimanere in contatto con gli amici a casa.

Considera la possibilità di utilizzare un router VPN, come Aircove di ExpressVPN, per proteggere l’intera rete domestica nel tuo nuovo Paese. Con Aircove, tutti i dispositivi collegati, compresi quelli tradizionalmente incompatibili con le VPN, sono protetti. Basta configurarlo una sola volta per godere di una sicurezza ininterrotta in background.

3. Usa il cloud storage per i documenti

Usa un servizio di cloud storage affidabile come Google Drive o Dropbox per archiviare in modo sicuro i documenti più importanti, come passaporti, visti, permessi di lavoro e documenti legali. In questo modo è possibile accedere facilmente ai documenti e disporre di un backup in caso di emergenza.

4. Dai priorità agli aggiornamenti software

L’aggiornamento periodico del software dei dispositivi non riguarda solo le nuove funzioni, ma anche l’eliminazione di potenziali vulnerabilità di sicurezza. Questo include il computer, lo smartphone e qualsiasi altro dispositivo connesso a internet. Inoltre, l’installazione e l’aggiornamento di software antivirus e antimalware è la prima linea di difesa contro le minacce informatiche. Se diventerà un’abitudine, potrai intraprendere il tuo nuovo viaggio in tutta tranquillità.

5. Fai attenzione a condividere le tue informazioni personali

Quando ti trovi in un nuovo Paese, fai attenzione a come e dove condividi dati sensibili come l’indirizzo, il numero di telefono o le informazioni sul conto bancario. Comunica questo tipo di informazioni solo quando è assolutamente necessario e a persone fidate. Il fatto di trovarsi in un nuovo Paese può anche renderti suscettibile alla ricezione di comunicazioni non richieste e a potenziali truffe. Chiedi consigli nei forum o nelle comunità di emigranti per orientarti in processi sconosciuti come l’affitto o l’apertura di un conto bancario.

6. Controlla gli estratti conto bancari

Tieni d’occhio gli estratti conto della banca e della carta di credito. In un nuovo Paese possono comparire nomi di commercianti sconosciuti, che potrebbero rendere più difficile individuare attività fraudolente. Prenditi il tempo necessario per esaminare attentamente gli estratti conto e confrontarli con i tuoi dati, soprattutto nei primi mesi del tuo trasferimento. Se qualcosa non quadra, è bene contattare subito la banca o il gestore della carta di credito.

7. Utilizza un’applicazione per la conversione di valuta affidabile

La scelta di un’app per la conversione della valuta affidabile è importante per ottenere tassi di cambio accurati e in tempo reale. Applicazioni come XE Currency, Wise e Revolut offrono il monitoraggio in tempo reale di più valute, consentendo agli emigrati di gestire le spese in modo efficace ed evitare tassi di cambio sfavorevoli.

8. Utilizza le app per l’apprendimento delle lingue

Sfrutta le applicazioni per l’apprendimento delle lingue, come Duolingo, per migliorare la tua conoscenza della lingua locale. Questo ti aiuterà a comunicare e a integrarti con la tua nuova comunità. Se non riesci a comprendere la lingua locale, puoi anche utilizzare l’applicazione di traduzione vocale mobile di Google Translate, che può convertire l’inglese parlato nella lingua di tua scelta.

9. Scaricare le app di servizi locali

Familiarizza con le app dei servizi locali che possono semplificare la tua vita quotidiana, come le app per i trasporti (come Uber o equivalenti locali), i servizi di consegna del cibo e le app di traduzione. Inoltre, scarica le app delle fonti di notizie locali per restare aggiornato sugli eventi attuali, sulle normative locali e su tutte le notizie che possono avere un impatto diretto sugli immigrati nel nuovo Paese. Sebbene sia scontato, non dimenticare di scaricare anche Google Maps o un’applicazione equivalente per orientarti nel nuovo ambiente.

10. Cerca le piattaforme di social media locali

Cerca di capire se ci sono piattaforme di social media locali popolari che gli emigrati usano comunemente. Iscrivendoti a queste piattaforme puoi entrare in contatto con la comunità locale e rimanere aggiornato su eventi e attività.