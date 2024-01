El aumento en el costo de la vida y otros desafíos globales han hecho que mudarse a otro país se convierta en una opción más atractiva para algunas personas.

¿Cuál es el mejor lugar para vivir? Nuestras investigaciones revelan las principales ubicaciones para diversas etapas de la vida:

Los mejores países para profesionales jóvenes y trabajadores remotos : Los destinos en los EAU, Alemania, Estonia y Bali ofrecen un estilo de vida dinámico, una gran escena tecnológica y un costo de la vida relativamente bajo.

: Los destinos en los EAU, Alemania, Estonia y Bali ofrecen un estilo de vida dinámico, una gran escena tecnológica y un costo de la vida relativamente bajo. Los mejores países para familias y jubilados : Las ciudades en Europa y Latinoamérica son buenas opciones para ambos. Ofrecen excelentes colegios, barrios seguros y un ritmo de vida menos acelerado.

: Las ciudades en Europa y Latinoamérica son buenas opciones para ambos. Ofrecen excelentes colegios, barrios seguros y un ritmo de vida menos acelerado. Hemos desglosado las condiciones de cada país en términos de seguridad, requisitos de visa, costo de la vida e infraestructura para ayudarle a elegir un nuevo hogar.

Nuestras herramientas de reubicación digitales incluyen elementos clave como un VPN para mayor seguridad y almacenamiento en la nube para documentos importantes.

Trasladarse entre fronteras implica mucho más que cambiar su dirección. Requiere de un auténtico salto de fe a lo desconocido. Y para aquellos que están considerando unirse a la comunidad global de más de 281 millones de expatriados, hay una gran pregunta: ¿a dónde ir? Si bien las ciudades populares en Canadá, el Reino Unido y Nueva Zelanda suelen ser las opciones más solicitadas para los angloparlantes, existe una gran cantidad de destinos menos conocidos que vale la pena explorar.

Para ayudarle a tomar una decisión informada, hemos recopilado una lista de ubicaciones adaptadas a diversas etapas de la vida de las personas. Nuestra selección toma en cuenta aspectos prácticos como la seguridad, requisitos de visa, calidad de vida y costo de la vida.

Desde bulliciosos centros urbanos como Singapur o Dubai hasta pacíficos destinos como Bali o Goa, hemos incluido una diversidad de opciones. Tenemos un destino para usted, ya sea un profesional buscando oportunidades frescas, una familia que priorice el bienestar de sus hijos o un jubilado listo para comenzar un nuevo capítulo.

Profesiones sin fronteras: Los mejores destinos para expatriados con empleo

Los profesionales expatriados se sienten impulsados por la oportunidad. Impulsados por su sed de conocimientos, gusto por la aventura y deseo de ampliar sus horizontes, buscan activamente ciudades que prometan no solo un empleo, sino una carrera profesional.

Sin embargo, antes de lanzarse al mercado laboral global, existen pasos clave que hay que seguir. Procurarse un empleo antes de dar el salto es una acción muy estratégica. Equilibrar el costo de la vida y el salario anticipado es otra. Cada lugar, sin importar lo emocionante que pueda ser, tiene sus propias normas sociales y culturales. También es necesario prever elementos como la barrera del lenguaje y la nostalgia, que se suelen pasar por alto y que son un problema muy real, por lo que procurarse una red de apoyo puede hacer toda la diferencia.

Con esto en mente, vayamos a las ubicaciones que, en nuestra opinión, ofrecen el mayor potencial para profesionales ambiciosos.

1. Dubai, Emiratos Árabes Unidos

Dubai, que otrora fuera una pequeña aldea de pescadores, se ha convertido en un diverso centro cultural con abundantes oportunidades. Este cambio en su estatus se debe a sustanciales inversiones en su infraestructura y a notables proyectos arquitectónicos, incluyendo el conocidísimo Burj Khalifa, el edificio más alto del planeta. Situada en el desierto arábigo, Dubai disfruta de un clima continuamente soleado, cálido y seco, que ofrece a sus residentes un estilo de vida cómodo y cosmopolita.

Oportunidades de empleo

En contraposición a las tendencias globales, el mercado laboral de Dubai muestra una gran resiliencia. En el primer trimestre de 2023, ciertos sectores, como el de la tecnología, han tenido tasas de crecimiento de hasta el 20 %. Los prospectos de empleo abarcan diversos sectores, como las finanzas, hostelería, tecnología, marketing y más. La presencia de oficinas regionales para numerosas empresas y corporaciones multinacionales aumenta todavía más el atractivo de Dubai como centro de avance profesional.

Consideraciones salariales

El salario promedio para expatriados en Dubai es de 21.500 AED al mes (5853 USD), que es mayor que el promedio mundial.

Adicionalmente, Dubai no impone un impuesto sobre la renta, lo que representa una ventaja fundamental de trabajar ahí. Esto se aplica tanto a corporaciones como a lugareños y expatriados, sin importar si el ingreso proviene del trabajo realizado, ganancias de capital o ventas. Esencialmente, cada quien se queda con todo lo que gana.

Innovación

Desde una fuerte inversión en IA y cadena de bloques hasta proyectos enfocados en sostenibilidad, Dubai es una ciudad en constante innovación. El gobierno ha hecho un esfuerzo concertado para promover la innovación, y la ciudad tiene un floreciente ecosistema de startups.

Networking

El animado entorno empresarial de Dubai brinda grandes oportunidades para interactuar con seleccionadores de personal y expertos del sector. Para profesionales en vías de expansión, el tamaño de su red profesional puede influir significativamente en sus prospectos a futuro. En Dubai, conectar con una amplia gama de profesionales no será problema, porque el 85 % de la población de la ciudad son expatriados.

Contar con una gran red también puede impulsar sus oportunidades de encontrar empleo. En el hipercompetitivo mercado laboral de Dubai, tener conocimientos y conexiones locales puede ser una ventaja. Si quiere tomar la delantera al tratar de hallar empleo en los Emiratos, considere la opción de explorar Dubai con una visa de turismo y adquirir un número telefónico local antes de hacer solicitudes por plataformas como LinkedIn y similares.

Calidad de vida

Dubai es una ciudad que ha apostado fuerte por la comodidad de sus residentes. Tiene un moderno sistema sanitario, buenas infraestructuras, calles limpias y gran cantidad de parques y áreas recreativas. Dubai también tiene una dinámica escena de entretenimiento y es sede de numerosos eventos culturales durante el año.

Cultura

Dubai es una mezcla de culturas donde se habla mucho inglés, lo que facilita a los profesionales expatriados vivir y trabajar allí sin tener que aprender árabe, el idioma local de la ciudad. Dubai también es conocido por su hospitalidad, valores familiares y código de vestimenta conservador. El alcohol no es ilegal, pero solo se ofrece en locales con licencia. También es importante notar que el sistema legal de Dubai está basado en la ley islámica (Sharia), que prohíbe ciertos comportamientos considerados normales en la mayoría de los países, como las demostraciones públicas de afecto, especialmente entre personas del mismo sexo.

Transporte

La mayoría de la gente en Dubai usa el transporte público, como el metro de Dubai o los autobuses de Dubai. Son la manera más barata y eficiente de recorrer la ciudad. Sin embargo, los taxis y servicios de transporte independientes son opciones populares, especialmente para los que buscan practicidad. Tener un coche y conducir es otra opción, pero hay que estar preparado para el tráfico, que es muy pesado, sobre todo en la hora pico.

Seguridad

Dubai es una de las ciudades más seguras del mundo, con una baja tasa de criminalidad y una fuerte presencia policial. La ciudad tiene estrictas leyes y normativas que se hacen valer constantemente, y usan medidas de seguridad de alta tecnología para hacer seguimiento a las personas y evitar el crimen. También hay una visible presencia policial en Dubai, cosa que ayuda a impedir el crimen y hacer que la gente se sienta segura.

Requisitos de visa

Existen tres tipos de visa de residencia para trabajar en Dubai (y en los EUA en general):

Visa de trabajo estándar : Este es el tipo más común de visa y está disponible tanto para empleados del sector privado como del gubernamental. Típicamente se emite con una validez de dos años y se puede renovar.

: Este es el tipo más común de visa y está disponible tanto para empleados del sector privado como del gubernamental. Típicamente se emite con una validez de dos años y se puede renovar. Visa verde : Esta visa está diseñada para empleados altamente capacitados y freelancers que cumplen ciertos criterios, como tener un título universitario de pregrado o superior y un salario de al menos 15000 AED / mes (unos 4000 USD). Los titulares de una visa verde pueden autofinanciar su visa por hasta cinco años, lo que significa que no necesitan tener un empleador que los patrocine.

: Esta visa está diseñada para empleados altamente capacitados y freelancers que cumplen ciertos criterios, como tener un título universitario de pregrado o superior y un salario de al menos 15000 AED / mes (unos 4000 USD). Los titulares de una visa verde pueden autofinanciar su visa por hasta cinco años, lo que significa que no necesitan tener un empleador que los patrocine. Visas de trabajo doméstico: Esta visa es para trabajadores domésticos, como criados, niñeros y choferes. Típicamente se emite con una duración de un año, y se puede renovar.

2. Singapur

Enclavada entre Malasia e Indonesia, esta nación isleña se ha transformado en un centro global de negocios en las últimas décadas. Su dinámica mezcla de oportunidades económicas, infraestructura moderna y multiculturalidad la convierte en un destino de primera para aquellos que buscan iniciar sus carreras con un gran impulso. Los expatriados profesionales con empleo pueden disfrutar del animado panorama urbanita y la tranquilidad de la naturaleza, o explorar el muy diverso entorno culinario de Singapur. Solo recuerde dejar los chicles en casa, porque las multas por escupirlo a la calle son muy cuantiosas.

Oportunidades de empleo

La economía de Singapur está en auge, y el país es conocido por su entorno empresarial favorable. La ciudad ofrece una amplia gama de oportunidades de empleo en diversos sectores, incluyendo finanzas, logística, salud y tecnología. Como uno de los principales centros financieros de Asia, Singapur es sede de numerosos bancos e instituciones financieras multinacionales, volviéndolo un atractivo destino para los profesionales de las finanzas o la banca.

Consideraciones salariales

Los salarios en Singapur son en general altos, con una renta mediana de alrededor de 5000 USD/mes. Los gerentes de nivel intermedio pueden ganar unos salarios de 88.000 USD en promedio. Las tasas tributarias son relativamente bajas, puesto que la tasa marginal máxima es el 22 %.

Singapur es una sociedad meritocrática, así que los salarios tenderán a estar basados en las habilidades y experiencia del individuo, más que en su género, etnicidad u otros factores.

Innovación

Singapur ha invertido mucho en innovación y tecnología, creando un ecosistema favorable para las startups, investigación y desarrollo, y networking. La Ciudad del León también obtiene puntuaciones altas consistentemente en el índice anual de Facilidad para hacer negocios de Statista, debido a su entorno amigable para las empresas, procesos eficientes y normativas favorables.

Networking

Los expatriados en Singapur pueden sacar provecho a una floreciente red profesional. Es recomendable interactuar con asociaciones industriales como la Cámara de Comercio de Singapur, asistir a eventos enfocados en expatriados y aprovechar plataformas online como LinkedIn para unas conexiones fluidas con profesionales afines.

Calidad de vida

Singapur es una ciudad-estado altamente desarrollada con una elevada calidad de vida. La infraestructura y el sistema de transporte público están bien desarrollados, con hospitales modernos y colegios de calidad internacional. El sistema de salud es universal y brinda cuidados de alta calidad a todos los ciudadanos y residentes permanentes. El sistema educativo tiene un muy alto standing, y frecuentemente se califica entre los mejores del mundo. Singapur es una ciudad diversa y multicultural con una animada escena artística y cultural. También tienen muy poca corrupción y son un país económicamente liberal.

Cultura

Singapur es un país multicultural con cuatro idiomas oficiales: inglés, malayo, mandarín y tamil. Esta mezcla de culturas, idiomas y nacionalidades brinda un entorno cultural único y animado.

Los expatriados en Singapur pueden disfrutar de una amplia gama de experiencias culturales, desde explorar los múltiples lugares históricos hasta degustar su deliciosa cocina. En Singapur se habla mucho inglés, lo que facilita a los expatriados comunicarse e integrarse en la sociedad.

Transporte

Singapur tiene un sistema de transporte público bien desarrollado que usan tanto los expatriados como los lugareños. Las modalidades de transporte más populares son el Transporte Masivo Rápido (MRT, del inglés “Mass Rapid Transport”) y los autobuses. El MRT es un sistema de metro que cubre la mayor parte de la ciudad-estado, mientras que los autobuses conectan las estaciones de MRT con el resto de la isla. Pero el MRT y los buses son maneras asequibles y eficientes de recorrer Singapur. También hay taxis y servicios de transporte independientes, pero pueden resultar igual de costosos que tener un coche, porque la ciudad impone límites al aparcamiento.

Seguridad

Singapur se considera una de las ciudades más seguras del mundo, con una baja tasa de crimen y un sistema eficiente y bien desarrollado de orden público. Las calles son seguras de día y de noche, y los crímenes violentos son bastante raros.

Requisitos de visa

Singapur ofrece una variedad de opciones de visa de trabajo para extranjeros, dependiendo de su tipo de empleo y nivel de cualificación. Los tipos de visas de trabajo más comunes son el Employment Pass (EP), el S Pass y el Permiso de Trabajo.

El Employment Pass (EP, en español “abono de empleo” o “pasaporte de empleo”): Esta visa es para profesionales altamente cualificados que ganan un salario mensual de al menos 4500 SGD (3300 USD). Los titulares de un EP están exentos del pago de cuotas y gravámenes de los trabajadores extranjeros, a diferencia de las visas S Pass y Work Permit.

(EP, en español “abono de empleo” o “pasaporte de empleo”): Esta visa es para profesionales altamente cualificados que ganan un salario mensual de al menos 4500 SGD (3300 USD). Los titulares de un EP están exentos del pago de cuotas y gravámenes de los trabajadores extranjeros, a diferencia de las visas S Pass y Work Permit. El S Pass : Este tipo de visa es para trabajadores de cualificación intermedia que ganan un salario mensual de al menos 2300 SGD (1685 USD).

: Este tipo de visa es para trabajadores de cualificación intermedia que ganan un salario mensual de al menos 2300 SGD (1685 USD). Work Permit (permiso de trabajo): Esta visa es para trabajadores de baja cualificación que ganan salarios mensuales de menos de 2300 SGD, como los obreros.

También existen otras opciones de visa de trabajo disponibles en Singapur, como el EntrePass para emprendedores, El Training Employment Pass para estudiantes y el Work Holiday Pass para jóvenes.

3. Berlín, Alemania

La capital de Alemania es culturalmente dinámica y muy reconocida como una de las ciudades más verdes del mundo. Brinda a sus residentes amplio acceso a la naturaleza mediante numerosos parques, jardines y áreas verdes. Los profesionales expatriados también se ven atraídos a la ciudad por otra clase de “verde”: su floreciente mercado laboral. La diversidad cultural de Berlín, su pujante escena para startups y animada atmósfera la vuelven un destino atractivo para los que buscan una experiencia de trabajo internacional.

Oportunidades de empleo

Berlín tiene una economía sólida y una amplia gama de oportunidades de empleo para expatriados. Los campos laborales más populares en Berlín son los de la tecnología y la TI, servicio al cliente, ventas y desarrollo comercial, captación de personal, hostelería, cuidado infantil y enseñanza, marketing y gestión de cuentas, y redacción y edición de contenidos. Berlín también es la sede de muchas universidades e instituciones de investigación de categoría internacional, lo que la convierte en un excelente lugar para los que buscan procurarse estudios de educación superior o un empleo en el ámbito científico.

Consideraciones salariales

Los salarios en Berlín son, en general, menores que en otras grandes ciudades europeas. Sin embargo, el costo de la vida también es menor en Berlín, así que es posible vivir cómodamente con un salario modesto.

El salario promedio en Berlín es de 45.858 EUR al año (unos 49.130 USD). Sin embargo, los salarios pueden variar significativamente dependiendo de su profesión, nivel de experiencia y del sector.

Por ejemplo, los ingenieros de software en Berlín pueden esperar ganar un salario promedio de unos 62000 EUR (66500 USD) al año, mientras que un representante de servicio al cliente gana una media de 35000 EUR (37400 USD) al año. El sistema impositivo alemán es progresivo, así que se paga un mayor porcentaje de los ingresos en la medida en que estos van aumentando.

Innovación

Berlín es un centro europeo para la innovación. Es la sede de 20000 startups y scaleups, y también es un centro de tecnología, industrias creativas e investigación. Esto ofrece oportunidades laborales en áreas como IT, diseño, medios de comunicación y ciencias.

Networking

Berlín ofrece numerosas oportunidades de crear y mantener redes mediante eventos del sector, espacios de coworking, redes sociales, reuniones de networking, asociaciones profesionales, eventos culturales, talleres y más.

Los jóvenes profesionales interesados en el emprendimiento también hallarán montones de oportunidades para el networking, el aprendizaje y el crecimiento en Berlín. Existen diversos programas aceleradores e incubadoras empresariales para brindar apoyo a las startups.

Calidad de vida

En general, la calidad de vida en Berlín se considera alta. La ciudad es segura, limpia y ofrece muchas opciones a sus residentes, incluyendo una dinámica escena cultural, excelente transporte público y una variedad de parques y espacios verdes.

Cultura

Berlín tiene una actitud abierta a los profesionales internacionales. La mayoría de los Berlineses hablan el inglés con fluidez, lo que permite hacer vida sin necesidad de aprender el idioma alemán. Sin embargo, aprender el idioma puede mejorar significativamente sus posibilidades tanto en el mercado laboral como en el estilo de vida metropolitano. También facilita la conexión con los lugareños y permite evitar malentendidos.

Seguridad

Berlín se considera una ciudad segura en términos generales. Al igual que cualquier gran área urbana, tiene su cuota de delitos menores e incidentes ocasionales, pero las tasas de crímenes violentos son relativamente bajas en comparación con muchas otras ciudades.

Transporte

Berlín tiene un excelente sistema de transporte público que facilita mucho el desplazarse por la ciudad. El sistema consiste en el U-Bahn (subterráneo), S-Bahn (tren suburbano), autobuses, tranvías y ferris. Berlín también es una ciudad muy abierta al uso de bicicletas. Existen bicicarriles exclusivos y la ciudad es relativamente plana, con lo que desplazarse en bicicleta es relativamente fácil. Su ubicación centralizada también la vuelve un excelente centro para descubrir otras naciones europeas.

Requisitos de visa

La elegibilidad para trabajadores extranjeros en Alemania varía según su nacionalidad. Por ejemplo, los ciudadanos de la UE, EEE y Suiza pueden trabajar en Alemania sin necesidad de visa, pero deben registrarse si su estadía va a superar los tres meses. Los ciudadanos de los EE. UU., Australia, Nueva Zelanda, Israel, Japón y Corea del Sur pueden trabajar en Alemania solicitando directamente un permiso de trabajo y residencia, sin necesidad de visa de entrada.

Para otros ciudadanos de países que no son de la UE, el proceso es más complejo, pero existen diversas opciones disponibles:

Tarjeta Azul de la UE : Esta visa está diseñada para trabajadores altamente calificados con una oferta de trabajo que cumpla con los requisitos. Para ser elegible, hace falta tener un grado universitario o cualificación equivalente, y su oferta de trabajo debe cumplir con ciertos criterios salariales y técnicos. El requisito salarial es actualmente de 56400 EUR al año (60414 USD) para la mayoría de los empleos, pero podría ser más alto para algunas profesiones.

: Esta visa está diseñada para trabajadores altamente calificados con una oferta de trabajo que cumpla con los requisitos. Para ser elegible, hace falta tener un grado universitario o cualificación equivalente, y su oferta de trabajo debe cumplir con ciertos criterios salariales y técnicos. El requisito salarial es actualmente de 56400 EUR al año (60414 USD) para la mayoría de los empleos, pero podría ser más alto para algunas profesiones. Visa de trabajo : Esta visa es para ciudadanos de países ajenos a la UE que tienen una oferta de empleo en Alemania. Para ser elegible, su oferta de empleo debe ser de un empleador alemán y debe cumplir con ciertos criterios salariales y de cualificación. El requisito salarial es actualmente de 45820 EUR (49000 USD) al año.

: Esta visa es para ciudadanos de países ajenos a la UE que tienen una oferta de empleo en Alemania. Para ser elegible, su oferta de empleo debe ser de un empleador alemán y debe cumplir con ciertos criterios salariales y de cualificación. El requisito salarial es actualmente de 45820 EUR (49000 USD) al año. Visa de solicitante de empleo : Esta visa permite vivir en Alemania por seis meses mientras se busca empleo. Para ser elegible, es necesario tener un grado universitario o cualificación equivalente, y también contar con suficientes recursos financieros para mantenerse en el país durante su estadía.

: Esta visa permite vivir en Alemania por seis meses mientras se busca empleo. Para ser elegible, es necesario tener un grado universitario o cualificación equivalente, y también contar con suficientes recursos financieros para mantenerse en el país durante su estadía. Visa de Freelancer o Autoempleados: Esta visa permite vivir y trabajar en Alemania como freelancer o autoempleado. Para ser elegible, debe tener un plan de negocio y ser capaz de demostrar que el negocio será rentable.

Otras ciudades dignas de mención para profesionales expatriados

Hanoi, Vietnam



Económicamente, Vietnam es el país miembro de la ASEAN de más rápido crecimiento. Hanoi, con su creciente presencia mundial, ofrece abundantes opciones profesionales en empresas tecnológicas, startups y proyectos de innovación.

Los jóvenes profesionales pueden cultivar sus competencias y obtener experiencia con un costo de la vida relativamente bajo. La comunidad de expatriados ofrece networking, actividades sociales y apoyo: la cultura e historia locales también ayudan a adquirir una perspectiva más amplia. En los crecientes sectores de la tecnología y los servicios, los expatriados pueden esperar un salario medio de unos 78.000 USD, junto con un estilo de vida muy cómodo debido al bajo costo de la vida y a unas tasas de impuesto sobre la renta de un 20 %.

Requisitos de visa: Los profesionales expatriados que trabajan en Vietnam suelen necesitar una Visa LD y, en muchos casos, un permiso de trabajo para hallar empleo de manera legal. Para estadías más prolongadas, algunos trabajadores pueden optar por una Tarjeta de Residente Temporal (TRC, por sus siglas en inglés).

Bilbao, España



Bilbao, ubicada en la comunidad autónoma española de Euskadi (o País Vasco), es un floreciente centro para profesionales expatriados. La ciudad ofrece el renovado Museo Guggenheim, la joya de la corona de su escena cultural. El moderno panorama urbano de Bilbao está caracterizado por una arquitectura innovadora y oasis de verde brillante, lo que es un elemento atractivo para muchos.

La calidad de vida en Bilbao es muy alta, con un gran equilibrio entre la comodidad urbana y la belleza natural. Bilbao tiene una excelente infraestructura, con un sólido sistema de transporte público y un aeropuerto internacional, y existen muchas oportunidades para el avance profesional, especialmente en el sector de la tecnología y el diseño. Y la famosa gastronomía Vasca ofrece una experiencia culinaria única para los sibaritas.

En términos de gastos, el costo de la vida promedio en Bilbao es aproximadamente 1.822 USD al mes (incluyendo alquiler), mientras que el salario bruto promedio de España es de unos 2.150 USD/mes por persona. Esto permite un estándar de vida relativamente cómodo.

Requisitos de visa: Los requisitos de visa para profesionales expatriados pueden variar según la nacionalidad y el tipo de empleo. Tal como en Alemania o España, los ciudadanos de la Unión Europea, Espacio Económico Europeo o Suiza pueden trabajar en Rumania sin necesidad de visa. Sin embargo, los trabajadores que no sean de estas nacionalidades suelen precisar de una visa de trabajo patrocinada por su empleador, junto con un permiso de residencia.

Cluj-Napoca, Rumania



Cluj-Napoca, llamado con frecuencia el “Sillicon Valley de Transilvania”, es un floreciente centro para la informática en la Europa oriental. Es la sede de una multitud de compañías tecnológicas, startups e instituciones de investigación, que ofrece a los expatriados (particularmente a los que cuentan con formación técnica) una abundancia de oportunidades de empleo en el desarrollo de software, análisis de datos e inteligencia artificial.

La “vibra” internacionl de la ciudad atrae a gran cantidad de expatriados, y la amplia difusión del inglés facilita las comunicaciones. Además de su escena tecnológica, Cluj-Napoca ofrece un animando paisje cultural con numerosos teatros, galerías y festivales. Además, la ciudad ofrece una alta calidad de vida, multitud de espacios verdes y diversas actividades recreativas, que ofrecen un estilo de vida atractivo.

Hay que tener presente el costo de vivir en Cluj-Napoca está alrededor de los 1.160 USD, lo que sobrepasa el salario medio de 959 USD de la ciudad. Por lo tanto, es buena idea emprender las negociaciones salariales con gran cautela.

Requisitos de visa: Pueden variar, dependiendo de la nacionalidad y la situación laboral. Tal como en Alemania o España, los ciudadanos de la Unión Europea, Espacio Económico Europeo o Suiza pueden trabajar en Rumania sin necesidad de visa. Los trabajadores que no sean de estas nacionalidades suelen precisar de una visa de trabajo patrocinada por su empleador, junto con un permiso de residencia.

De oficina en casa a oficina global: las mejores ciudades para trabajadores remotos

La pandemia puede haber actuado como catalizador que puso en marcha el movimiento, pero los jóvenes profesionales están dando cada vez más prioridad a la libertad de trabajar desde cualquier parte, y hay ciudades específicas que están emergiendo como destinos clave para los nómadas digitales y los teletrabajadores. Estos centros urbanos no solo ofrecen estimulantes entornos laborales, sino que también mezclan cultura y alta calidad de vida con una robusta infraestructura digital.

Aquí le indicamos por qué estas metrópolis y serenos refugios costeros se están volviendo puntos clave para los teletrabajadores:

1. Bali, Indonesia

Bali, conocida como la “Isla de los Dioses” se ha convertido en un punto de atracción para jóvenes teletrabajadores del mundo entero. Su impresionante belleza natural, riqueza cultural y una confiable infraestructura digital la convierten en una ubicación ideal para el trabajo y el placer.

Con una activa comunidad de personas afines que se reúnen en espacios de coworking y eventos sociales, Bali ofrece una oportunidad de integrar el trabajo y la calidad de vida para una experiencia profesional única.

Infraestructura digital

Está claro que una buena conexión a internet es fundamental para el trabajo remoto, y Bali ha hecho cambios significativos en su infraestructura digital en años recientes para mejorar la adaptación de los teletrabajadores. Además, muchos cafés y restaurantes en Bali ahora ofrecen espacios de trabajo con acceso a Wi-Fi, lo que brinda un entorno laboral flexible.

Alojamiento

Bali ofrece una amplia gama de opciones de alojamiento, que van desde lujosas villas hasta económicos albergues. Esto permite a los trabajadores remotos elegir el alojamiento que mejor se adapte a sus necesidades y presupuesto.

Transporte

El transporte en Bali no está tan desarrollado como en otros países, pero aún así es posible desplazarse con facilidad. Las opciones de transporte más comunes son las motos, scooters, ojek, autobuses, taxis y coches. Las motos y los scooters son la opción más barata y cómoda, especialmente al recorrer zonas muy urbanizadas como Kuta, pero pueden ser peligrosas. Los autobuses son una buena opción si el presupuesto es reducido, pero pueden estar muy repletos y ser poco confiables. Si el presupuesto lo permite, alquilar un coche es una buena opción si se desea explorar la isla a un ritmo personalizado.

Calidad de vida

Bali ofrece un estilo de vida económico en comparación con muchos países occidentales. Lo económico de sus opciones de alojamiento, comida, salud y transporte permiten a los trabajadores remotos disfrutar de su estilo de vida sin necesidad de gastar en exceso.

La abundancia de opciones para comer alimentos frescos y sanos, junto con la gran cantidad de estudios de yoga, centros de salud y actividades al aire libre impulsan un estilo de vida saludable y pueden disparar la productividad.

El hecho de estar rodeados de la naturaleza ofrece un alivio natural contra el estrés y promueve el bienestar general. Bali ofrece una amplia gama de opciones, desde playas impresionantes y terrazas de arrozales hasta exuberantes selvas y cautivadores atardeceres en el mar.

Seguridad

Bali generalmente ofrece un entorno seguro para trabajadores remotos. La isla mantiene una baja criminalidad, particularmente en comparación con muchos centros urbanos del mundo entero. Si bien es posible que ocurran pequeños robos, no es un problema prevalente, y las precauciones básicas como mantener a buen recaudo los objetos de valor.

Cultura

La cultura balinesa está profundamente arraigada en la religión y la espiritualidad. Los balineses creen en una jerarquía de dioses, espíritus y ancestros. También creen en la importancia del equilibrio y la armonía en todos los aspectos de la vida. Esta creencia se refleja en su arte, arquitectura y prácticas diarias.

La población local de Bali es conocida por su hospitalidad y amabilidad con los extranjeros. El gran sentido de comunidad y los profundamente arraigados valores culturales contribuyen a su seguridad general. Sin embargo, al igual que con cualquier otro destino, es recomendable estar al tanto y respetar las costumbres locales.

Requisitos de visa

Actualmente, la opción preferida para nómadas digitales es la visa de turismo B211a, que permite una estadía de 180 días en Indonesia sin impuesto sobre la renta sobre ingresos obtenidos en el extranjero. Tenga presente que esta visa no permite obtener ingresos a nivel nacional.

El gobierno está desarrollando una “Visa de segundo hogar” que sería válida por hasta cinco años, pero su emisión ha tenido retrasos, así que los trabajadores remotos deben estar pendientes de la publicación de nueva información al respecto.

2. Madeira, Portugal

Como Lisboa y Porto están viviendo un auge en sus costos y la cantidad de gente que las visita, los trabajadores remotos están optando por ciudades portuguesas alternativas que ofrecen el mismo encanto por una fracción del precio. Ubicada en medio del resplandeciente Océano Atlántico, la isla y región autónoma de Madeira invita a visitarla, con sus prístinos entornos naturales y clima templado.

Aquí le presentamos un vistazo más de cerca a cómo Madeira promueve un entorno fértil para la creatividad y la productividad.

Infraestructura digital

Madeira cuenta con una próspera comunidad de nómadas digitales y trabajadores remotos. Como resultado, la infraestructura de la nación isleña ha tenido notables mejoras en años recientes, incluyendo la adición de diversos espacios de coworking y las mayores velocidades de internet de Portugal.

Alojamiento

En Madeira, los trabajadores remotos tienen diversas opciones de alojamiento a elegir, incluyendo apartamentos, espacios de cohabitación, hoteles y alquileres para “vacaciones de trabajo”. Los precios comienzan en unos 900 USD por mes por un apartamento de dos habitaciones.

Transporte

El transporte en Madeira es confiable y cómodo para los trabajadores remotos. La isla tiene una red de carreteras bien mantenida, lo cual facilita desplazarse en coche. Hay gran cantidad de opciones de alquiler disponibles, y también hay autobuses que llegan a la mayor parte de las áreas de la isla. El terminal principal de autobuses está en Funchal, la capital, y funciona como centro para diversas rutas. Los ferries son la mejor opción para ir y venir a tierra firme.

Calidad de vida

La calidad de vida en Madeira es favorable para los trabajadores remotos. El costo de la vida en Funchal, la capital, es notablemente menor que el del 94 % de las ciudades capitales europeas. Si elige establecerse fuera de la capital, seguramente encontrará todavía más opciones amigables.

En términos de la zona horaria, Madeira opera en el huso horario UTC+0, lo que se alinea bien con muchas partes de Europa y también de Norteamérica. Esto significa que las diferencias horarias no son muy divergentes, lo que hace que las comunicaciones y la colaboración sean sencillas.

El clima templado de la isla, caracterizado por sus suaves temperaturas el año entero, se añade a su atractivo como destino laboral. Con unas temperaturas medias que van desde los 63ºF a 75ºF (17ºC a 24ºC) la mayoría de los meses, Madeira ofrece un entorno ideal para vigorizantes paseos en exuberantes colinas y montañas, así como imponentes vistas del Atlántico.

Seguridad

Madeira se considera un destino seguro en general, con unas tasas de criminalidad bajas. Este pacífico entorno brinda un marco seguro para que los trabajadores remotos puedan ejecutar sus tareas sin preocupaciones innecesarias. Vale la pena hacer notar que Portugal está calificado como el 6º país más seguro del mundo, lo que reafirma todavía más la reputación de Madeira como un entorno seguro tanto para residentes como para visitantes.

Cultura

La cultura de Madeira es un rico tapiz de tradiciones portuguesas mezcladas con influencias únicas de la isla. La calidez y hospitalidad de su gente es un rico tapiz de tradiciones portuguesas mezcladas con influencias únicas de la isla. En términos de idioma, se habla mucho inglés, particularmente en el sector servicios y en los centros de turismo. Esto les facilita a los teletrabajadores recorrer y comunicarse con la comunidad.

La isla también se enorgullece de sus animados festivales, que presentan música, baile y cocina locales, ofreciendo a los visitantes una oportunidad de sumergirse en el animado espíritu de la cultura Madeirense.

Requisitos de visa

Portugal ofrece diversas opciones de visa para extranjeros:

Permiso de residencia no habitual (NHR) : Esto permite a los individuos cualificados residir en el país con un impuesto sobre la renta del 20 % durante 10 años.

: Esto permite a los individuos cualificados residir en el país con un impuesto sobre la renta del 20 % durante 10 años. La visa dorada : Para aquellos que buscan un compromiso más sólido, el esquema de visa dorada abre las puertas a unos períodos ilimitados de estadía y residencia mediante una inversión de calificación (con un mínimo de 500000 EUR/5300000 USD), que suele implicar compras de bienes raíces.

: Para aquellos que buscan un compromiso más sólido, el esquema de visa dorada abre las puertas a unos períodos ilimitados de estadía y residencia mediante una inversión de calificación (con un mínimo de 500000 EUR/5300000 USD), que suele implicar compras de bienes raíces. Visa para nómadas digitales: Portugal ADEMÁS acaba de implantar una visa para nómadas digitales para trabajadores remotos que no sean ciudadanos de la UE. El único requisito es un ingreso mensual mínimo de 3040 EUR (3250). Este proceso directo permite a los trabajadores remotos establecerse rápidamente en el país.

3. Tallin, Estonia

Si no le afecta mucho el clima más frío y le atrae la hermosa costa del Báltico, Tallin, la capital de Estonia, podría ser la sede de su próxima oficina móvil. De hecho, esta nación digital de avanzada adopta un enfoque bastante único y poco ortodoxo hacia el tema de la residencia.

Infraestuctura digital

Tallin está calificada con el número 18 a nivel mundial por su infraestructura digital por el Banco Mundial. La mayoría de los servicios públicos, desde declaraciones de impuestos hasta los servicios médicos están accesibles online. Las velocidades de internet son muy competitivas, lo que promueve un entorno bien adaptado al trabajo digital remoto.

Alojamiento

Tallin ofrece una amplia gama de opciones de alojamiento adaptadas a los trabajadores remotos. Desde modernos apartamentos urbanos hasta acogedoras casitas de campo en la campiña, hay algo para todas las preferencias y presupuestos. Muchos sitios ofrecen internet confiable de alta velocidad, y también son populares los espacios de cohabitación con entornos de trabajo colaborativo. Las opciones de más largo plazo, como los apartamentos amueblados y hoteles de estadía prolongada garantizan una estadía cómoda.

Transporte

El eficiente sistema de transporte público de Estonia les facilita el acceso a diferentes áreas del país, y su tamaño compacto facilita mucho el desplazamiento. En Tallin, encontrará una amplia red de autobuses, tranvías y trolebuses que brindan transporte público cómodo y confiable.

La red de vial es moderna, lo que vuelve populares a los alquileres de vehículos para explorar la campiña, y la confiable red ferroviaria conecta las principales ciudades y pueblos. La ubicación costera de Estonia también ofrece cómodas rutas de ferry a las islas cercanas y países vecinos, como Finlandia y Suecia.

Calidad de vida

Tallin ofrece una excelente calidad de vida, combinando el encanto histórico con las instalaciones modernas. La ciudad es compacta y fácil de navegar, creando un entorno laboral cómodo. Unos espacios de coworking específicamente diseñados se enfocan en los trabajadores remotos, mejorando la experiencia general de vivir y trabajar en Tallin.

El costo de la vida en Tallin también es menor que en muchas ciudades europeas y que el promedio mundial. Una casa con una sola persona gasta alrededor de 1400 EUR (1500 USD) al mes. Gracias a las políticas fiscales favorables, sus ganancias pueden multiplicarse. Por ejemplo, las ganancias corporativas que se reinvierten o retienen no están sujetas a impuestos.

Seguridad

Tallin es políticamente estable y segura. La robusta y floreciente economía del país refuerza su estabilidad, y está calificado con el 3º lugar en términos de su seguridad global.

Estonia también se destaca en el ámbito de la ciberseguridad, manteniendo un impresionante tercer lugar en el ranking mundial. Esto resalta la dedicación del país a proteger su infraestructura digital y garantizar un entorno online seguro.

Cultura

La cultura de Tallin entremezcla con fluidez la historia con el dinamismo moderno. La Ciudad Vieja, que está muy bien preservada, es una ventana al pasado que coexiste con una floreciente escena artística que aporta energía contemporánea. La atmósfera internacional de Tallin está enriquecida por un amplio dominio del inglés. Muchos de los residentes locales lo hablan con fluidez, lo que facilita a los forasteros comunicarse e integrarse.

Requisitos de visa

Existen dos tipos de visas para trabajadores remotos en Tallin:

Visa tipo D para nómadas digitales de Estonia : Esta visa le permite quedarse en Estonia durante hasta un año si puede teletrabajar para una empresa fuera de Estonia, ser propietario de una empresa registrada en el extranjero o trabajar como freelancer atendiendo principalmente a clientes fuera de Estonia. También debe tener unos ingresos mensuales de al menos 4500 EUR (4722 USD).

: Esta visa le permite quedarse en Estonia durante hasta un año si puede teletrabajar para una empresa fuera de Estonia, ser propietario de una empresa registrada en el extranjero o trabajar como freelancer atendiendo principalmente a clientes fuera de Estonia. También debe tener unos ingresos mensuales de al menos 4500 EUR (4722 USD). Visa tipo C para nómadas digitales de Estonia: No necesita cumplir con ningún requisito de ingresos para esta visa.

Estonia también ofrece un programa de residencia electrónica, que permite a los nómadas digitales establecer y gestionar empresas online sin necesidad de presencia física.

Otros excelentes lugares para trabajadores remotos

Islas Bermudas

Las Islas Bermudas podrían ser el destino ideal para los que buscan salir definitivamente del entorno de oficina tradicional y sumergirse en el paraíso laboral perfecto. Las interminables playas, con sus aguas de un turquesa prístino y fina arena rosa ofrecen no solo un relajante escenario, sino también gran espacio para el trabajo productivo. Con el apoyo de una moderna infraestructura que incluye espacios de coworking bien equipados y velocidades de internet de hasta 500 Mbps, los teletrabajadores pueden hallar valor fácilmente en este contexto.

La estructura fiscal de las Bermudas, que no cobran impuesto sobre la renta, la vuelve una opción muy atractiva para trabajadores remotos. Esto significa que los individuos cuyo domicilio principal esté en la isla típicamente no tienen que pagar impuestos por sus rentas mundiales.

Requisitos de visa: El Certificado de Trabajo desde las Bermudas permite a los trabajadores remotos residir y trabajar en las Bermudas durante un período de hasta un año. El proceso de solicitud online es sencillo y cuesta 263 USD. No hay un requisito salarial específico: solo se requiere un ingreso anual constante.

Chiang Mai, Tailandia

Es fácil ver por qué Chiang Mai tiene un atractivo irresistible para personas del mundo entero. Esta encantadora ciudad, ubicada en las colinas al norte de Tailandia, recibe a sus visitantes con animados mercados y templos antiquísimos.

Chiang Mai también ha resultado ser un punto interesante para jóvenes teletrabajadores debido a su bajo costo de la vida, infraestructura bien desarrollada (incluyendo espacios de coworking) y confiable acceso a internet. La rica diversidad cultural fomenta una atmósfera de inclusión, en la que la proximidad a la naturaleza y a lugares históricos ofrece muchas oportunidades para el ocio. El clima suave, la variada gastronomía Thai y una dinámica comunidad de trabajadores remotos mejora la experiencia todavía más.

Requisitos de visa: Para el 2023, Tailandia carecía de una visa específica para nómadas digitales. Sin embargo, los trabajadores remotos pueden usar la Visa de Turista Especial (STV), diseñada para turistas de larga estadía, que permite a los viajeros residir en Tailandia durante hasta 270 días. Tenga presente que es ilegal trabajar en Tailandia sin un permiso de trabajo —incluso en el caso del trabajo remoto— así que tendrá que obtener un permiso de trabajo por parte del gobierno de Tailandia si planea ganar un ingreso mientras permanece en el país.

Bangalore, India



Bangalore, con frecuencia conocida como el “Silicon Valley de la India”, es una excelente ciudad para los trabajadores remotos, especialmente los del sector tecnológico. Con su prominente posición en la tecnología a nivel mundial y una dinámica comunidad tecnológica, la ciudad ofrece una infraestructura adecuada para el trabajo digital y el networking. Adicionalmente, las aclamadas instituciones educativas de Bangalore ofrecen a los trabajadores remotos acceso a valiosas competencias y capacitación para el desarrollo profesional.

En contraste con los climas cálidos tan frecuentes en el país, el clima templado de Bangalore permite trabajar con comodidad durante todo el año. La ciudad también ofrece una amplia gama de restaurantes, cafeterías y eventos culturales asequibles, que contribuyen con un buen equilibrio entre vida y trabajo.

Requisitos de visa: La India no tiene una categoría de visa específica para los nómadas digitales. Sin embargo, existe una opción de visa a largo plazo que se puede ampliar hasta los cinco años. Esto permite a los profesionales vivir y participar activamente en actividades de trabajo remoto mientras se encuentren en el país.

Familias expatriadas: Dónde encontrar la mejor calidad de vida

Para familias que desean embarcarse en aventuras internacionales, la decisión de reubicarse implica una cuidadosa consideración de diversos factores: Costo de la vida, calidad de la educación, seguridad, accesibilidad a países vecinos, un fuerte sistema de apoyo y la promesa de una animada ciudad a disfrutar. A partir de las experiencias de los profesionales que han tomado esta opción, obtenemos valiosas perspectivas hacia las prioridades que guían su toma de decisiones.

A continuación profundizaremos en los mejores países que ofrecen un entorno ideal para familias que buscan nuevas oportunidades en el extranjero:

1. Budapest, Hungría

Enclavada en el río Danubio, Budapest, la capital de Hungría, está ganando renombre como un buen lugar para que las familias echen raíces. Desde su rica historia hasta su moderno estilo de vida urbano, Budapest ofrece una mezcla de cultura, comodidad y encanto.

Educación

Budapest cuenta con una amplia gama de instituciones educativas, incluyendo escuelas internacionales que ofrecen diversos currículum tanto en inglés como en otros idiomas, lo que prepara a los estudiantes para un futuro multilingüe y multicultural. Las escuelas internacionales de Budapest son más caras que las locales, pero la formación se imparte fundamentalmente en inglés, lo que puede ser un punto a favor para muchos expatriados.

Calidad de vida

Budapest ofrece un alto estándar de vida a un costo significativamente menor que otras capitales europeas como París y Viena. Esta asequibilidad también abarca a la vivienda, sanidad y educación, lo que permite a las familias vivir cómodamente sin padecer de constante tensión financiera.

Hungría también tiene unas tasas impositivas relativamente bajas, de aproximadamente un 15 % en comparación con otros países de la Unión Europea, como Dinamarca y Francia, cuyas tasas son de más del 50 %. Hungría también disfruta de diversos beneficios y exenciones fiscales que pueden reducir la carga fiscal para individuos y empresas.

Más allá de las ventajas económicas, Budapest ofrece una rica mezcla de experiencias culturales. El panorama de la ciudad es casi como un libro de historia en vivo, adornada con un estilo arquitectónico único y repleta de lugares históricos. Este entorno invita a las familias a sumergirse en una cultura altamente arraigada y a apreciar diversos tipos de arte, incluyendo música, teatro y artes visuales.

Para las familias con hijos, Budapest ofrece gran cantidad de actividades emocionantes. Los museos cobran vida con exhibiciones interactivas, castillos históricos brindan una mirada al pasado, y las famosas termas de la ciudad ofrecen una experiencia única y disfrutable para todas las edades. Budapest también cuenta con una abundancia de áreas verdes, desde el conocido City Park hasta las pintorescas Buda Hills, que ofrecen oportunidades para hacer trekking, meriendas campestres y una amplia gama de actividades de exteriores, todo dentro de los límites de la ciudad.

Seguridad

Budapest se destaca por sus niveles de seguridad, con unas tasas de criminalidad bajas en comparación con otras ciudades europeas. Esto puede ser tranquilizador para los padres, porque pueden criar a sus hijos en una dinámica metrópolis.

De hecho, muchos padres optan por las riberas de Buda del río Danubio, para un estilo de vida más seguro y verde. Por otra parte, las familias que viven en Pest disfrutan de una enorme cantidad de parques y áreas de recreo infantiles, incluyendo atracciones musicales y acuáticas.

Salud

Budapest tiene un sistema sanitario bien estructurado, con una amplia gama de opciones tanto públicas como privadas. Los expatriados empleados por empresas locales pueden acceder al sistema de salud público de Hungría, la mayoría de cuyos costos están subsidiados. También se pueden adquirir seguros de salud privados, cosa muy útil considerando que algunos expatriados prefieren visitar hospitales o clínicas privadas en Budapest, porque esto prácticamente garantiza que el personal hable inglés.

Transporte

La ciudad ofrece un amplio y confiable sistema de transporte público, lo que la vuelve cómoda para las familias que desean desplazarse sin necesidad de tener un coche. Visitar países cercanos, como Austria, Eslovaquia y Croacia también es relativamente fácil, gracias a los trenes de alta velocidad de Hungría.

Cultura

Budapest es una ciudad con una inmensa riqueza cultural. Su arquitectura mezcla los estilos gótico, barroco y art nouveau, creando un panorama urbano impresionante. La animada escena artística ofrece talento tanto nacional como internacional. La cocina húngara, incluyendo clásicos como el goulash y su deliciosa bollería, es una de las piedras angulares de la cultura de la ciudad. Una gran cantidad de festivales, como el Festival del Vino de Budapest y el Festival Internacional de Documentales, unen a los lugareños y a los expatriados creando una sensación de comunidad. Esta diversidad cultural convierte a Budapest en una emocionante sede para expatriados y sus familias.

En 2022, la Oficina Central de Estadísticas de Hungría reportó que la cantidad de expatriados en Hungría se ha duplicado hasta las 200.000 personas en las últimas dos décadas. Sin embargo, vale la pena indicar que para una familia de expatriados ingleses viviendo en Budapest, la barrera del idioma puede ser problemática, porque el idioma oficial es el húngaro. Aprender los rudimentos del húngaro, contratar servicios locales, interactuar con comunidades locales y usar recursos online puede ayudar a mitigar estas dificultades.

Requisitos de visa

Hungría tiene diversos tipos de permisos de trabajo para familias que deseen mudarse al país. Los más importantes son:

Permiso de residencia : Los ciudadanos de la UE pueden entrar en Hungría como familia, por lo que no necesitan ni visas ni permiso de residencia para entrar o permanecer en Budapest. Pueden quedarse en Hungría durante hasta 90 días dentro de cualquier período de 180 días sin necesidad de visa. Sin embargo, si desean permanecer más de 90 días, deben solicitar un permiso de residencia.

: Los ciudadanos de la UE pueden entrar en Hungría como familia, por lo que no necesitan ni visas ni permiso de residencia para entrar o permanecer en Budapest. Pueden quedarse en Hungría durante hasta 90 días dentro de cualquier período de 180 días sin necesidad de visa. Sin embargo, si desean permanecer más de 90 días, deben solicitar un permiso de residencia. Visa de empleo : este es el tipo de visa más común para expatriados sin pasaporte de la UE que se quieren mudar a Hungría. Para calificar para una visa de trabajo, es necesario tener una oferta de empleo de un empleador húngaro. El empleador debe solicitar un permiso de trabajo a su nombre. Una vez aprobado el permiso de residencia, se puede solicitar una visa en la embajada o consulado húngaro de su país de residencia.

: este es el tipo de visa más común para expatriados sin pasaporte de la UE que se quieren mudar a Hungría. Para calificar para una visa de trabajo, es necesario tener una oferta de empleo de un empleador húngaro. El empleador debe solicitar un permiso de trabajo a su nombre. Una vez aprobado el permiso de residencia, se puede solicitar una visa en la embajada o consulado húngaro de su país de residencia. Visa de reunificación familiar: Si tiene una visa de trabajo para Hungría o un permiso de residencia válido y desea que su cónyuge e hijos se reúnan con usted, puede solicitar una visa familiar.

Además de los requisitos de visa, también tendrá que cumplir con ciertos requisitos financieros para demostrar que tiene suficiente dinero como para mantenerse a usted y a su familia durante su estadía en Hungría.

2. Estocolmo, Suecia

En el corazón de Escandinavia, la capital de Suecia, Estocolmo, es una auténtica referencia de calidad de vida, particularmente para familias. Su impresionante archipiélago, rico legado cultural y énfasis en equilibrio entre vida y trabajo la convierten en una opción muy destacada para familias que estén considerando mudarse de una ciudad muy ajetreada.

Educación

El sistema educativo de Suecia es mundialmente reconocido, y Estocolmo no es la excepción. La ciudad ofrece una amplia gama de opciones educativas, desde preescolares hasta universidades, algunos de los cuales priorizan el idioma inglés como materia obligatoria.

Los expatriados en Estocolmo pueden optar por escuelas públicas, privadas o internacionales. Las escuelas internacionales en la ciudad pueden seguir el currículum sueco, en el que la mitad de la formación es inglés, u operar independientemente, lo que les da más control sobre los programas educativos.

Según Nimmersion, una empresa de reubicación, el sistema escolar sueco apoya a los padres y madres que trabajan ofreciendo atención a los alumnos después del horario escolar. Las tarifas postescolares son determinadas por cada municipio en función del ingreso total del hogar y la cantidad de hijos.

Calidad de vida

Si bien Estocolmo ha demostrado ser la opción más asequible entre las ciudades nórdicas, según una encuesta de ScandAsia, tiene también una de las tasas impositivas más elevadas del mundo. Numbeo, el mayor repositorio de datos aportados por los usuarios acerca de ciudades y países de todo el mundo, estima que el costo mensual está alrededor de los 4500 USD para una familia de 4 miembros, sin incluir el alquiler.

Según la firma global de contrataciones Horizons, los ingenieros en Suecia pueden ganar un salario elevado, de entre 45000 y 51000 SEK (4000 – 4600 USD). A pesar de su relativamente elevado costo de la vida, Suecia cuenta con cualidades que convierten al país en una elección ideal para familias.

De hecho, Forbes Advisor recientemente calificó a la ciudad con el tercer lugar en su índice de equilibrio vida-trabajo, con un 64,8 / 100. Factores como la flexibilidad de los horarios laborales, amplias opciones de trabajo remoto y considerables períodos de bajas por paternidad y maternidad (hasta 480 días) contribuyen con esta calificación.

La ciudad también es líder en sostenibilidad, y está comprometida con lograr la neutralidad de carbono para el año 2040. Estocolmo se toma muy en serio el reciclaje, inspirando responsabilidad ambiental entre sus residentes, incluyendo los niños.

Más allá del equilibrio entre vida y trabajo y la sostenibilidad, Estocolmo ofrece grandes oportunidades culturales y recreativas. Los museos, teatros y lugares históricos son abundantes. Hay gran cantidad de espacios verdes y parques infantiles temáticos, que ofrecen a las familias una diversidad de actividades de exteriores durante el año entero, desde el esquí acuático hasta la natación. Este entorno tan enriquecedor garantiza que los niños de Estocolmo puedan crecer con una mezcla de educación, cultura y juego.

Seguridad

Estocolmo se destaca como una de las capitales más seguras del mundo, reconocida por su baja criminalidad. Está calificada con el lugar 28 en el índice Mundial de Paz, un informe anual emitido por el Instituto para la Economía y Paz (IEP), que evalúa el nivel relativo de paz en los países. Esto garantiza a los padres que sus hijos puedan crecer en un entorno seguro.

Sin embargo, vale la pena destacar que Suecia recientemente aumentó su nivel de alerta por terrorismo de tres a cuatro en una escala de cinco puntos, a raíz de una serie de incidencias que atrajeron mucha atención en redes sociales. El jefe de seguridad del país ha indicado que este nivel de alerta podría durar entre seis y doce meses. Sin embargo, esto no tendría por qué ser un obstáculo para las familias que estén considerando mudarse a la ciudad.

Salud

Estocolmo ofrece servicios de salud accesibles a precios razonables. La ciudad opera con un sistema de sanidad universal, financiado por impuestos y contribuciones gubernamentales, disponible para todos sus residentes, incluyendo expatriados empadronados en una municipalidad sueca. Los expatriados que no estén registrados pueden optar por un seguro de salud privado. Esto ofrece a los padres la seguridad de que la asistencia médica estará fácilmente accesible.

Para visitantes de los EE. UU. con una tarjeta sanitaria europea, los servicios sanitarios están cubiertos. Adicionalmente, Suecia tiene acuerdos sanitarios con diversos países, como Australia, Argelia, Chile y otros, lo que garantiza cobertura médica para los viajeros de aquellos países.

Transporte

Recorrer Estocolmo es muy fácil, especialmente para las familias, gracias al confiable sistema de transporte público. Es la opción preferida en el 80 % de los desplazamientos en la ciudad, lo que disminuye radicalmente el tráfico y las emisiones. Además, Estocolmo es muy agradable de recorrer, y existe un sistema de precios anti congestiones para conductores que entran en áreas centrales. Todo esto redunda en una movilidad asequible y sin estrés.

Cultura

Con su significativa presencia de expatriados y una sociedad en donde se habla fundamentalmente en inglés, Estocolmo ofrece un entorno muy amigable para los recién llegados. Para el 2023, el 27 % de la población de la ciudad son inmigrantes, lo que hace resaltar lo dinámico de la comunidad internacional que prospera aquí. Esta diversidad es una de las claves de la cultura de Estocolmo, que contribuye con un entorno inclusivo y enriquecedor. Para familias de expatriados, este mosaico cultural brinda una oportunidad única para que los niños puedan crecer con una perspectiva global, rodeados de una comunidad que valora la diversidad y el entendimiento.

Requisitos de visa

Al igual que con Hungría, los titulares de un pasaporte de la UE pueden entrar a Estocolmo sin necesidad de visa, pero deben solicitar un permiso de residencia para ellos mismos y sus familias después de 180 días.

Existen dos tipos principales de visas para familias de personas no expatriadas que no tengan un pasaporte de la UE, y que quieran mudarse a Estocolmo:

Permiso de residencia para trabajo : Para calificar, es necesario tener una oferta de trabajo de un empleador sueco. El empleador debe solicitar un permiso de trabajo a su nombre. Una vez aprobado el permiso de trabajo, se puede solicitar un permiso de residencia en la embajada o consulado de Suecia en su país.

: Para calificar, es necesario tener una oferta de trabajo de un empleador sueco. El empleador debe solicitar un permiso de trabajo a su nombre. Una vez aprobado el permiso de trabajo, se puede solicitar un permiso de residencia en la embajada o consulado de Suecia en su país. Permisos de residencia para miembros de la familia : si tiene un permiso de residencia para trabajar en Suecia, su cónyuge e hijos pueden solicitar el permiso de residencia como miembros de su familia. Deben cumplir los siguientes requisitos:

: si tiene un permiso de residencia para trabajar en Suecia, su cónyuge e hijos pueden solicitar el permiso de residencia como miembros de su familia. Deben cumplir los siguientes requisitos: Deben tener un vínculo con usted por matrimonio, relación registrada o paternidad.

Deben tener un pasaporte válido.

Deben tener un seguro médico que les cubra en Suecia.

Deben tener suficiente dinero como para mantenerse en Suecia.

No deben ser una amenaza para la seguridad u orden públicos.

El proceso de solicitud para un permiso de residencia puede llevar varios meses, así que es importante comenzar con el proceso de manera oportuna. El precio de la solicitud es de 1600 SEK (unos 170 USD) para adultos y 800 SEK (unos 85 USD) para niños de menos de 18 años.

3. Abu Dhabi, EAU

Abu Dhabi, el corazón de los Emiratos Árabes Unidos, destaca como una vibrante metrópolis en donde las culturas convergen y los expatriados prosperan. Es una ciudad que atrae a las familias expatriadas, con su infraestructura de última generación, instituciones educativas de primera categoría y una plétora de opciones de recreación o entretenimiento. En Abu Dhabi, es posible hallar todas las comodidades del hogar combinadas con la emoción de la aventura.

Educación

Hay gran cantidad de escuelas tanto privadas como internacionales en Abu Dhabi, especializadas en familias de expatriados. Muchas escuelas internacionales siguen el sistema escolar británico, pero algunas ofrecen currículum de los EE. UU., Francia, Alemania y Japón, así que las familias de expatriados se sentirán como en casa.

Si bien las escuelas internacionales en la ciudad son en general independientes, deben adherirse a ciertas normativas, como aprender el árabe como segundo idioma. Los estudios islámicos son obligatorios para los estudiantes musulmanes y opcionales para los que no lo son.

Calidad de vida

Abu Dhabi ofrece un alto estándar de vida, con excelentes infraestructuras y servicios sanitarios. Existen muchas propiedades de alquiler en la ciudad adaptadas para residentes que buscan tanto comodidad como opulencia. Tanto si se trata de grandes rascacielos con unas vistas impresionantes, amplias villas con piscinas individuales o casas de varios pisos con mucho espacio para que los niños corran, estas casas incluyen toda clase de instalaciones contemporáneas.

Al igual que Dubái, Abu Dhabi tiene una política de cero impuesto sobre la renta tanto para lugareños como para expatriados, lo que les permite conservar una porción significativa de sus ganancias. Esto puede resultar en una notable ventaja financiera, especialmente para las familias de altos ingresos. Sin embargo, es importante tener presente otros impuestos que los residentes y empresas deben pagar. Por ejemplo, existe un IVA del 5 % y también impuestos a la propiedad en bienes inmuebles comerciales y residenciales, que varían según la ubicación y el valor de la propiedad.

Seguridad

Los EAU son uno de los países más seguros de Medio Oriente, fundamentalmente debido a su moderno marco legal y a su compromiso con el orden público. De hecho, es una de las ciudades más seguras a nivel mundial, según el ranking de Numbeo. Esta reputación lo convierte en una opción atractiva para familias de expatriados que buscan un lugar seguro y estable.

Salud

El sistema sanitario de Abu Dhabi se caracteriza por su alta calidad y accesibilidad. El gobierno ofrece una amplia cobertura a los nativos de los EAU, y típicamente los expatriados deben aportar seguros de salud privados suministrados por sus empleadores o adquiridos independientemente. Esto garantiza que las familias expatriadas tengan acceso a los mismos altos estándares sanitarios que los residentes.

Transporte

Abu Dhabi cuenta con un sistema de transporte público bien desarrollado, que incluye autobuses, taxis y el metro de Abu Dhabi. El metro es bastante nuevo y tiene dos líneas: la Línea Roja del aeropuerto al centro de la ciudad, y la Línea Verde del centro de la ciudad a los suburbios. El sistema de transporte público de Abu Dhabi es cómodo y asequible. Es una excelente manera de recorrer la ciudad y explorar todas sus ofertas.

Muchas familias de expatriados en Abu Dhabi tienen coches. La ciudad tiene carreteras muy bien mantenidas, una infraestructura moderna y normativas de tráfico muy claras. Adicionalmente, tener un coche ofrece comodidad y flexibilidad, permitiendo a las familias explorar la ciudad y sus alrededores a su conveniencia.

Cultura

Abu Dhabi es una ciudad cosmopolita, con una dinámica comunidad internacional que constituye alrededor de un 89 % de su población. La ciudad tiene una mezcla de culturas y perspectivas, creando una atmósfera diversa e inclusiva.

Sin embargo, en Abu Dhabi es importante tener presentes los principios islámicos, que influyen en las normas sociales. El decoro en la vestimenta y el comportamiento es legalmente obligatorio (aunque no siempre se hace respetar), y se recomienda ejercer la mayor discreción posible al conversar de temas delicados.

La familia tiene un papel fundamental en la cultura de Abu Dhabi, con fuertes lazos y un profundo sentido de comunidad. El respeto por las tradiciones y los mayores es clave, y contribuye a una sociedad armoniosa y unida.

Requisitos de visa:

Como expatriado en Abu Dhabi, es posible traer a los miembros de su familia a vivir con usted en los EAU. Esto incluye a cónyuges, hijos de menos de 21 años, padres, hermanos y abuelos. Para financiar a los miembros de la familia, es necesario cumplir con ciertos criterios, como tener la visa de residencia y permiso de trabajo necesarios, así como certificados de buena salud para los miembros de la familia.

Visa de residencia y permiso de trabajo : Esto es válido durante dos a tres años y se puede renovar. Para obtener una visa de residencia, tendrá que contar con el patrocinio de una empresa o empleador de los EUA. La empresa tendrá que solicitar la visa en su nombre y darle un permiso de trabajo.

: Esto es válido durante dos a tres años y se puede renovar. Para obtener una visa de residencia, tendrá que contar con el patrocinio de una empresa o empleador de los EUA. La empresa tendrá que solicitar la visa en su nombre y darle un permiso de trabajo. Seguro Médico Obligatorio (CHI): Todos los expatriados en Abu Dhabi deben tener un CHI (el acrónimo en inglés de “Seguro Médico Obligatorio”). Este es un esquema de aseguramiento impuesto por el gobierno, que cubre los gastos médicos de todos los individuos afiliados. El empleador o financiador de su visa debe garantizar su afiliación al CHI.

Otras ciudades excelentes para familias

Copenhague, Dinamarca

Copenhague es una excelente ciudad para familias de expatriados por diversos motivos. En general, es una ciudad segura, limpia y buena para familias, que ofrece una alta calidad de vida. Al igual que Estocolmo, Copenhague tiene una fuerte cultura de equilibrio entre vida personal y trabajo, y obtuvo la primera posición en Work-Life Balance Index de Forbes Advisor. El costo de la vida es relativamente alto, pero también es manejable porque los salarios tienden a ser competitivos. Copenhague es sede de múltiples escuelas internacionales, y la mayoría de los daneses hablan inglés como segundo idioma. De hecho, Dinamarca se calificó en el quinto lugar a nivel mundial en 2022 en su nivel de dominio del inglés.

Requisitos de visa: Como Dinamarca está en la Zona Schengen, los expatriados de países de la zona pueden entrar a Dinamarca sin necesidad de visa y permanecer en el país por 90 días. Los que quieran quedarse más tiempo, tendrán que solicitar un número de CPR para llevar sus vidas diarias y hacer cosas como abrir cuentas bancarias y registrarse en los servicios sanitarios. Al igual que con los países europeos mencionados anteriormente, los que pretendan pasar más tiempo en el país deben solicitar permisos de residencia y de trabajo. Los solicitantes deben tener una oferta de empleo por escrito, con información acerca de sus salarios y condiciones laborales.

Dinamarca ofrece un sistema de trabajadores calificados para los que disponen competencias especializadas y también para graduados de maestrías o doctorados de universidades danesas, para que puedan vivir y trabajar en sectores específicos.

Melbourne, Australia

Melbourne es una opción popular para las familias expatriadas debido a su alta calidad de vida, diversidad de población y gama de actividades y entretenimiento para toda la familia. La ciudad también ofrece un costo de la vida relativamente manejable en comparación con grandes ciudades, como Sídney. Según el Global Liveability Index del diario The Economist, Melbourne se considera la ciudad más habitable de Australia, altamente valorada por su inclusividad, espíritu comunitario y excelente infraestructura.

Requisitos de visa: Australia cuenta con diversas opciones de visa para expatriados, dependiendo de sus competencias, cualificaciones y situación laboral. La visa SkillSelect, por ejemplo, es para trabajadores con competencias específicas y especializadas, mientras que la visa Skilled Independent es para trabajadores expertos que no cuentan con una oferta de empleo, pero que sí cumplen con los criterios de tener cierto nivel de formación y experiencia laboral. También está la visa Partner, que pueden solicitar las parejas de ciudadanos y residentes permanentes de Australia.

Bangkok, Tailandia

Bangkok es una ciudad muy asequible, con un costo de la vida muy inferior que el de muchos países occidentales. Esto lo convierte en una excelente opción para familias de expatriados que desean vivir en Asia y ahorrar dinero. Siendo una de las ciudades más conocidas de Tailandia, Bangkok es moderna y tiene un buen sistema de transporte público, como metros y servicios de transporte independientes que permiten recorrer la ciudad sin necesidad de tener un coche. Sus servicios sanitarios son de tal calidad que se ha vuelto un popular destino para el turismo médico.

También se habla mucho inglés en Bangkok, y recorrer la ciudad es relativamente fácil. Tan solo en la ciudad de Bangkok hay más de 150 escuelas internacionales, que ofrecen diversos currículums.

Requisitos de visa: Tailandia tiene diversas visas para expatriados, como la visa B para no inmigrantes, que permite a sus titulares entrar y permanecer en Tailandia por más de 90 días, y la visa D para no inmigrantes, que permite trabajar en el país.

Disfrute de su jubilación: mejores lugares para expatriados retirados

En la transición a la jubilación, muchos individuos visualizan un lugar pacífico que ofrece un equilibrio de tranquilidad, riqueza cultural, asequibilidad y acceso a sanidad de calidad. Cuando los compromisos profesionales ya no son una preocupación, los retirados tienen la libertad de explorar diversos destinos. Algunas ciudades, aunque no tan conocidas, ofrecen emocionantes oportunidades mediante las visas doradas y los regímenes para pensionados.

Demos un vistazo más de cerca a estas opciones de jubilación menos conocidas y qué las convierte en opciones más interesantes:

Ciudad de Panamá, Panamá

Panamá ha ganado popularidad como un destino favorito para los que buscan un cambio de ambiente. Gracias a su agradable clima tropical, amables lugareños y modernas instalaciones, se está convirtiendo en una opción atractiva para muchos. No solo es un lugar para irse de vacaciones; cada vez más, se está convirtiendo en un hogar a largo plazo para individuos que procuran comenzar un nuevo capítulo de sus vidas.

Calidad de vida

La Ciudad de Panamá ofrece a los jubilados una atractiva calidad de vida, debido en gran parte a su muy asequible costo de la vida. En diversos aspectos, desde el alojamiento hasta la sanidad, pasando por los gastos diarios, su presupuesto rendirá muchísimo, lo que le garantizará una jubilación cómoda y sin estrés.

Un factor clave que contribuye con este entorno favorable es el programa de pensionados. Reconocido como uno de los programas de visado más generosos que existen, ofrece a los jubilados una amplia gama de descuentos en servicios básicos. Esto incluye descuentos importantes en gastos médicos, entretenimiento y transporte.

Por ejemplo, los jubilados pueden disfrutar de beneficios como un 25 % de reducción en las facturas de servicios, 25 % de descuento en pasajes aéreos y 30 % de descuento en transporte. Para ser elegibles, los jubilados deben tener al menos 55 años, recibir una pensión mensual o un ingreso de al menos 1000 USD y poseer una política de seguro médico válida, entre otros requisitos.

Para jubilados norteamericanos, la proximidad de Panamá con los EE. UU. y Canadá es una ventaja práctica. Las principales aerolíneas ofrecen vuelos directos y regulares, haciendo muy cómodo para los jubilados el permanecer conectados con sus familiares y amigos en casa, y recibir visitas. Esta accesibilidad mejora la experiencia de jubilación en la ciudad de Panamá.

Alojamiento

En términos de alojamiento, la Ciudad de Panamá ofrece una amplia gama de opciones que se ajustan a diversas preferencias y presupuestos. Desde apartamentos modernos en la bulliciosa ciudad hasta tranquilas ubicaciones frente al mar o encantadoras casitas de montaña, los jubilados tienen mucho de dónde elegir. La disponibilidad de alojamientos cómodos y variables aporta al encanto de la Ciudad de Panamá como destino de jubilación, permitiendo a los jubilados hallar unas condiciones de vida alineadas con sus estilos de vida y preferencias.

Salud

Panamá ofrece unas instalaciones sanitarias de alta calidad, especialmente en la Ciudad de Panamá. Muchos médicos han estudiado en los EE. UU. y hablan inglés, lo que garantiza que los jubilados puedan comunicarse eficazmente con sus proveedores de servicios médicos.

El sistema sanitario de Panamá está organizado en dos niveles: el sector público y el mercado privado de salud. El sector público incluye un seguro a nivel nacional y está financiado por dos entidades principales: el Ministerio de Salud o MINSA y la Caja de Seguro Social o CSS. Este sistema de dos niveles brinda a los jubilados opciones y flexibilidad para elegir los servicios de salud que mejor se ajusten a sus necesidades y preferencias.

Seguridad

Panamá es destacable por ser uno de los países latinoamericanos con mayor estabilidad política, brindando un entorno seguro para sus residentes, incluyendo los jubilados. El país tiene una tasa de criminalidad relativamente baja en comparación con sus homólogos regionales. Esta estabilidad y seguridad contribuyen a ofrecer una sensación de paz y tranquilidad para los jubilados que eligen a la Ciudad de Panamá como su destino de jubilación.

Cultura

La cultura panameña ofrece un entorno cálido y acogedor para jubilados, especialmente los que provienen de los Estados Unidos. Debido a su creciente popularidad entre los jubilados estadounidenses, la ciudad de Panamá tiene florecientes comunidades de expatriados, y también otras zonas del país, como Coronado, Boquete y Bocas del Toro. Estas comunidades ofrecen una sensación de familiaridad y camaradería, facilitando a los retirados conectar con individuos afines y formar nuevos círculos sociales.

Otro elemento de comunidad para los retirados estadounidenses en Panamá es el sistema de doble denominación del país. Panamá usa tanto dólares americanos como su moneda local, la balboa, lo que simplifica las transacciones financieras para aquellos que están acostumbrados a operar en dólares. Este sistema de doble denominación elimina la necesidad de tener un patrón de cambio de divisas, lo que ofrece un alto nivel de comodidad y facilidad para los jubilados que deseen gestionar sus finanzas en Panamá.

Requisitos de visa

La Visa de Pensionados de Panamá es una visa de jubilación que permite a los extranjeros vivir permanentemente en Panamá si tienen un ingreso mensual de al menos 1000 USD. El visado también está disponible para extranjeros que tengan unos ingresos mensuales de 750 USD y hayan invertido al menos 100.000 USD en bienes inmuebles panameños.

Rieti, Italia

Situada en el corazón de Italia, aproximadamente a una hora en coche de Roma, Rieti es una ciudad encantadora que encarna el auténtico y sereno estilo de vida italiano que buscan muchos jubilados. Su ambiente tranquilo y su genuina experiencia local la convierten en una opción digna de mención para quienes anhelan una jubilación más tranquila y relajada.

Calidad de vida

Situada en el corazón de Italia, Rieti ofrece a los jubilados una auténtica experiencia italiana sin los elevados precios que suelen asociarse a grandes centros turísticos como Roma y Milán. Desde la vivienda hasta los gastos diarios, la vida aquí es notablemente más asequible, lo que garantiza una jubilación cómoda. En 2019, la Agencia Tributaria de Italia introdujo una norma fiscal que permitía a los jubilados, que no hubieran vivido en Italia durante los cinco años anteriores, beneficiarse de una tasa impositiva fijo del 7% sobre todas las fuentes de ingresos extranjeras. Con esta iniciativa se pretendía atraer a más personas al encanto de los pueblos del sur de Italia.

Con sus raíces históricas, Rieti es un testimonio vivo del rico pasado de Italia. Su bien conservado centro histórico, adornado con antiguas iglesias y complementado con yacimientos arqueológicos, ofrece una auténtica visión hacia el patrimonio del país. Rodeada de pintorescas montañas y muy cerca del sereno lago de Rieti, la ciudad ofrece un apacible refugio para los amantes de la naturaleza. Actividades como el senderismo, el ciclismo y los paseos a orillas del lago son fácilmente accesibles en medio del impresionante paisaje natural. Rieti también cuenta con un modesto panorama deportivo, con varios equipos locales de fútbol y baloncesto. La leyenda de la NBA, Kobe Bryant, y su familia vivieron en Rieti durante su infancia, ya que su padre, Joe, entrenaba al equipo Sebastián Rieti.

Estratégicamente ubicada apenas a una hora de Roma, Rieti ofrece a los jubilados un acceso cómodo a las ofertas culturales de la capital. Los autobuses y trenes locales facilitan el viajar a Roma, Nápoles o Milán, mejorando la conectividad de la ciudad.

Alojamiento

Las opciones de alojamiento en Rieti están adaptadas para retirados que buscan una situación de vida cómoda y asequible. La ciudad ofrece una gama de opciones, desde acogedores apartamentos hasta encantadoras casas, pero sin los exorbitantes precios tan comunes en las grandes ciudades italianas. Los jubilados pueden hallar alojamientos adecuados que se alineen bien con sus preferencias y presupuestos, garantizando así una experiencia agradable y sin estrés.

Además, el mercado inmobiliario de Rieti ofrece oportunidades para aquellos interesados en alquileres a largo plazo o potencialmente comprar una propiedad. Con una variedad de tamaños y estilos disponibles, los jubilados pueden encontrar fácilmente un alojamiento ajustado a sus necesidades y preferencias.

Salud

Italia cuenta con un muy bien reputado sistema sanitario, y Rieti cuenta con hospitales y clínicas que brindan excelentes cuidados médicos, garantizando la tranquilidad de los retirados. Los expatriados que se registren en el Servicio Sanitario Nacional o Servizio Sanitario Nazionale (SSN) pueden recibir una tarjeta sanitaria que les permitirá recibir cuidados médicos gratuitos o muy subsidiados. Los expatriados que no estén registrados en el SSN tendrán que adquirir seguros médicos privados. Los expatriados de otros países europeos también pueden usar su tarjeta sanitaria europea para los servicios médicos.

Seguridad

Rieti es una ciudad segura y pacífica, que brinda una sensación de seguridad y calma ideal para jubilados. Los datos de Numbeo revelan que Rieti tiene un índice de criminalidad de menos de 40, que es bastante bajo. Según 2Italy, una plataforma inmobiliaria con sede en Italia, Rieti tiene menos de 50.000 residentes, lo que la hace muy atractiva para jubilados que buscan la tranquilidad de la campiña.

Cultura

La cultura en Rieti está caracterizada por la naturaleza cálida y acogedora de sus residentes. Los jubilados tendrán pocas dificultades para hacer amigos, unirse a grupos comunitarios e integrarse en la vida italiana.

Aunque el italiano es la lengua principal en Rieti, el dominio del inglés puede variar entre los lugareños. Algunas personas pueden tener conocimientos básicos de inglés, sobre todo en las zonas más frecuentadas por los turistas. Sin embargo, puede haber casos en los que la barrera del idioma suponga un desafío. A pesar de ello, los habitantes de Rieti suelen ser complacientes y están dispuestos a ayudar a los expatriados a superar cualquier dificultad de comunicación. Esta cercanía contribuye al ambiente acogedor de la ciudad para los jubilados.

Requisitos de visa

Jubilarse en Rieti no requiere de una visa específica. Sin embargo, puede solicitar un visado de residencia electiva (también conocido como visado D) si tiene previsto jubilarse allí. Este visado permite a los jubilados vivir en Italia durante más de 90 días sin tener empleo.

Para poder optar a él, los jubilados deben demostrar que disponen de medios económicos suficientes para mantenerse sin trabajar, ya sea a través de rentas de la propiedad, pensiones o rentas vitalicias. También tendrán que presentar evidencias de alojamiento y seguro médico, y rellenar un formulario de solicitud de visado de larga duración.

San José, Costa Rica

En tanto que los jubilados de todo el mundo buscan el lugar perfecto para pasar sus años dorados, San José, la capital de Costa Rica, ocupa un lugar cada vez más destacado en sus listas. Esta animada ciudad ofrece una mezcla única de esplendor tropical y encanto cosmopolita, lo que la convierte en una excelente opción para los jubilados más exigentes.

Calidad de vida

San José ofrece un cómodo estilo de vida a los jubilados expatriados. El costo de la vida es, en general, inferior al de muchas ciudades norteamericanas y europeas, lo que permite a los jubilados afrontar sus gastos sin tensiones financieras. Los servicios esenciales como la sanidad, la vivienda y los gastos diarios tienen precios razonables.

Como capital, San José ofrece comodidades modernas, como centros comerciales, alquiler de coches, restaurantes y acceso fiable a Internet, que satisfacen las necesidades de los jubilados. El estilo de vida local, encapsulado en la expresión “pura vida”, promueve un modo de vida relajado y saludable, lo que contribuye a la reputación de Costa Rica como una de las Zonas Azules del mundo (regiones donde la gente vive más que la media mundial).

Los entusiastas de la naturaleza encontrarán mucho que explorar, con parques nacionales y hermosas playas a muy poca distancia. La ciudad también ofrece una experiencia cultural con una variedad de museos, teatros y lugares históricos.

Alojamiento

En San José, los jubilados cuentan con una amplia gama de opciones de alojamiento para elegir. Para los que busquen comodidad e instalaciones modernas, existen complejos de apartamentos y condominios tanto en el centro de la ciudad como en los barrios circundantes. Estas opciones suelen ofrecer servicios como seguridad, mantenimiento y acceso a instalaciones comunales.

Para los jubilados que busquen un entorno más tranquilo, los barrios suburbanos en las afueras de la ciudad ofrecen hogares unifamiliares. Estas zonas tienden a ser más tranquilas y a brindar una atmósfera más residencial.

San José también tiene una gran cantidad de comunidades de jubilados específicamente diseñadas para adultos mayores. Estas comunidades suelen ofrecer una gama de servicios, como instalaciones recreativas, actividades sociales y servicios sanitarios, que brindan un entorno favorable e interesante para los jubilados.

Salud

Costa Rica es conocida por su sistema sanitario, y San José, su capital, tiene las mejores infraestructuras médicas del país. Muchos médicos de Costa Rica han estudiado en los EE. UU. o Europa, y hablan inglés con fluidez. Además, el sistema nacional sanitario, Caja nacional, es accesible para todos los residentes, sin importar su nivel de ingresos o condición médica.

Seguridad

Costa Rica, al igual que Panamá, se destaca como una de las naciones más políticamente estables y pacíficas de Latinoamérica. San José en particular ofrece un entorno seguro para los jubilados.

Según Freedom House, una organización sin fines de lucro que promueve la democracia y los derechos humanos en todo el mundo, Costa Rica obtuvo una calificación de 91/100 en libertad global. Esto habla de un sólido compromiso con mantener un entorno vital seguro y armonioso tanto para residentes como para visitantes.

Cultura

Los costarricenses, o ticos, son conocidos por su carácter cálido y amistoso. . A los jubilados les suele resultar acogedor y relativamente fácil integrarse en la vida local, estableciendo vínculos con sus nuevos vecinos. La ciudad cuenta con una comunidad de expatriados próspera y bien establecida, que ofrece una serie de clubes, grupos y organizaciones para ayudar a los recién llegados a establecerse y entablar nuevas amistades.

Aunque el español es el idioma principal en San José, los jubilados pueden desenvolverse sin necesidad de dominar la lengua local. Muchos habitantes y proveedores de servicios de la ciudad hablan inglés, sobre todo en las zonas urbanas y en los establecimientos frecuentados por turistas y expatriados. Sin embargo, aprender algo de español básico puede mejorar la experiencia global y abrir más oportunidades de inmersión cultural y conexiones más profundas con la comunidad.

Requisitos de visa

Los jubilados que deseen establecerse en San José tienen la opción de obtener una visa de pensionado. Este visado tiene una validez de dos años y es relativamente sencillo de solicitar. También es fácil de renovar.

Para iniciar el proceso de solicitud, los futuros jubilados tendrán que presentar varios documentos. Entre ellos, una carta de solicitud formal explicando su motivación para residir en Costa Rica, pruebas de una pensión mensual garantizada superior a 1.000 USD y comprobaciones de antecedentes de seguridad. Estos requisitos se establecen para garantizar la estabilidad financiera de los jubilados que deseen establecerse en el país.

Otras ciudades notables para jubilados expatriados

Goa, India

Goa, en la India, una ciudad conocida por sus “vibras” relajadas e impresionante belleza natural, se ha convertido en un destino popular para los jubilados. Con sus playas impolutas, grandes extensiones de verde brillante y agradable clima tropical, Goa ofrece un telón de fondo muy sereno para un estilo de vida relajado. El costo de la vida en Goa es significativamente menor que en muchos países occidentales, lo que la convierte en una opción económica para jubilados que buscan aprovechar al máximo sus ahorros y pensiones.

Goa también es la sede de una animada comunidad de expatriados, con personas de diversas nacionalidades. La rica herencia cultural del estado como excolonia portuguesa, manifestada en sus históricas iglesias, templos y festivales, ofrece muchas oportunidades para la exploración y el enriquecimiento cultural. Si bien el sistema sanitario de la India no está tan desarrollado como los de otros países, el sistema de Goa ha mejorado constantemente con los años. En la reciente Cumbre Presidencial del G20 en la India, el país anunció su compromiso con el mejoramiento de sus instalaciones sanitarias.

En la India se habla mucho inglés ─y especialmente en Goa─ lo que facilita la transición a los jubilados de países angloparlantes. La seguridad general de Goa también la convierte en un destino seguro y pacífico para los que desean disfrutar de sus años dorados.

Requisitos de visa

Actualmente no existe una visa de jubilados para extranjeros que deseen pasar su jubilación en Goa. Sin embargo, sí existen diversos tipos de visas a las que los jubilados pueden optar, dependiendo de sus circunstancias. Estas incluyen una visa de turismo que se puede renovar cada dos años, y una visa médica de seis meses de duración. Una vez en la India, los jubilados pueden solicitar una visa a largo plazo, como una visa a cinco años o una visa de residencia permanente.

Port Vila, Vanuatu

Vanuatu, un hermoso archipiélago en el Pacífico Sur, ofrece una opción interesante para jubilados que buscan un entorno tranquilo y pintoresco. Las islas ofrecen un estilo de vida relajado, lejos de las presiones de la vida urbana. Es el escenario perfecto para los que buscan relajación y simplicidad en sus años finales. La impresionante belleza natural de Vanuatu, caracterizada en sus playas prístinas, aguas cristalinas y exhuberantes paisajes tropicales ofrece a los jubilados un sinfín de oportunidades para realizar actividades en exteriores, tales como snorkeling, buceo y excursionismo.

A pesar de ser un remoto paraíso isleño, Vanuatu tiene un costo de la vida relativamente bajo, lo que permite a los jubilados vivir cómodamente sin malograr sus finanzas. Los Ni-Vanuatu son conocidos por su calidez y hospitalidad, ofreciendo una comunidad acogedora y amigable para los forasteros. Vanuatu se ha calificado consistentemente como uno de los lugares más felices de la tierra en el Happy Planet Index, lo que resalta la agradable y armoniosa forma de vida de la que los jubilados pueden disfrutar. Con una serie de infraestructuras en construcción, Vanuatu está mejorando continuamente, y las relajadas normativas de visado, que incluyen opciones de residencia a largo plazo para jubilados, hacen que establecerse en Vanuatu sea un proceso relativamente directo.

Requisitos de visa: El Vanuatu Development Support Program (VDSP, en español “Programa de Apoyo al Desarrollo de Vanuatu”), también conocido como el Vanuatu Citizenship by Investment Program (CIP, en español “Programa de Ciudadanía por Inversión”) es la manera más rápida y popular de inmigrar a Vanuatu. Los solicitantes favorecidos reciben un pasaporte de Vanuatu que permite viajar sin visa a más de 100 países. Para calificar, los solicitantes deben hacer una donación única, desde los 80.000 USD al VDSP y suministrar evidencias de contar con un patrimonio superior a los 250.000 USD.

Grand Baie, Mauricio

Grand Baie (también conocida como Gran Bahía), es una aldea al norte de la isla de Mauricio, conocida por sus playas de arena blanca, exhuberante vegetación y aguas cálidas. La nación isleña Africana disfruta de un clima templado todo el año, lo que la vuelve ideal para jubilados expatriados que buscan huir del frío. A pesar de la presencia de numerosos resorts y hoteles de lujo, el costo de la vida en Grand Baie es relativamente asequible. Dependiendo de la ubicación y el tipo de alojamiento, la renta mensual en Grand Baie oscila entre los 400 y los 2000 USD.

El sistema sanitario de Grand Baie incluye una gama de excelentes hospitales y clínicas, tanto públicas como privadas. El Apollo Bramwell Hospital, un hospital privado, ofrece una amplia gama de servicios, incluyendo una unidad especial de atención cardíaca y un centro oncológico. Si bien la sanidad en Mauricio se ofrece sin cargo adicional a los residentes, podría no siempre ofrecer los niveles más avanzados de atención médica. Por lo tanto, los expertos recomiendan que los jubilados adquieran seguros médicos privados al mudarse a la isla.

Mauricio es un país muy estable y ha mantenido la posición principal en el Ibrahim Index of African Governance (IIAG). Este índice evalúa diversos aspectos de la gobernanza, como la seguridad, desarrollo humano y progreso económico en 54 naciones africanas, asignándoles rangos en base al desempeño.

También vale la pena destacar que Mauricio sirve como paraíso fiscal para jubilados, porque no cobran impuestos al patrimonio, herencias, dividendos o ganancias de capital.

Requisitos de visa: Existen tres tipos de visas para jubilados en Mauricio: El permiso de residencia a 10 años, la residencia por adquisición de propiedades y la visa premium.

El permiso de 10 años es el más accesible y ventajoso para jubilados. Para ser elegibles, los solicitantes deben tener más de 50 años y suministrar estados financieros certificados de su país de origen demostrando o un salario mínimo de 18000 USD o un ingreso garantizado de al menos 1500 USD al mes. Los jubilados interesados también deben pagar una tarifa de 1000 USD por la solicitud. Este permiso se puede renovar por otros 10 años al caducar.

Su kit de reubicación digital

Trasladarse a un nuevo país es una aventura estimulante, pero conlleva sus propios retos, especialmente en el ámbito digital. Proteger su presencia en Internet es primordial para los expatriados, ya que los riesgos de ciberseguridad persisten en todo el mundo. Para ayudarle a manejar esta situación, asegúrese de hacer lo siguiente:

Investigar las leyes de privacidad de datos

Familiarícese con las leyes y normativas de privacidad de datos en su nuevo país. Comprenda sus derechos y responsabilidades acerca de la información personal para garantizar el cumplimiento con las normativas locales.

Invertir en una VPN confiable

Una VPN es su “escudo virtual” contra las amenazas cibernéticas. Encripta su conexión a internet, dificultando que los hackers puedan interceptar sus datos. Esto es importante al usar redes Wi-Fi públicas o acceder a información delicada, como cuentas bancarias y detalles de seguros. Adicionalmente, una VPN le permite acceder a contenidos restringidos por región, incluyendo populares páginas de redes sociales y aplicaciones de chat para mantenerse en contacto con sus amigos en casa.

Considere optar por un router VPN, como el Aircove de ExpressVPN, para proteger su red casera completa en su nuevo país. Con Aircove, todos los dispositivos conectados, incluyendo los que tradicionalmente son incompatibles con las VPN, quedan protegidos. Configúrela una sola vez y disfrute de seguridad ininterrumpida en segundo plano.

Usar almacenamiento en la nube para documentos

Use un servicio confiable de almacenamiento en la nube, como Google Drive o Dropbox para almacenar de manera segura documentos importantes, como pasaportes, visas, permisos de trabajo y documentación legal. Esto garantiza un acceso fácil y respaldo en caso de emergencias.

Priorizar las actualizaciones de software

Actualizar regularmente el software de sus dispositivos es mucho más que instalar nuevas funcionalidades; se trata de corregir potenciales vulnerabilidades de seguridad. Esto incluye su computadora, smartphone y cualquier otro dispositivo conectado. Además, instalar y actualizar software de antivirus y antimalware es la principal defensa contra ciberamenazas. Al convertir esto en un hábito, podrá emprender su nuevo viaje con tranquilidad.

Tener cuidado con compartir su información personal

A medida que va conociendo la vida en un nuevo país, tenga cuidado con cómo y dónde comparte información delicada, como su dirección, teléfono o información bancaria. Solo revele este tipo de información cuando sea absolutamente necesario y solo a entidades confiables. Vivir en un nuevo país podría también hacerle susceptible a comunicaciones no solicitadas y potenciales estafas. Busque consejos de foros o comunidades de expatriados para desenvolverse en procesos desconocidos como el alquiler o la apertura de una cuenta bancaria.

Controlar los extractos de su cuenta bancaria

No pierda de vista sus extractos bancarios y de tarjeta de crédito. En un país nuevo, pueden aparecer nombres de comerciantes desconocidos, lo que puede dificultar la detección de actividades fraudulentas. Dedique tiempo a revisar minuciosamente sus extractos y compararlos con sus propios registros, sobre todo en los primeros meses de la mudanza. Si le parece que algo no va bien, póngase inmediatamente en contacto con su banco o con el proveedor de su tarjeta de crédito.

Utilizar una aplicación confiable para conversión de divisas

Elegir una aplicación fiable de conversión de divisas es importante para obtener tipos de cambio precisos y en tiempo real. Aplicaciones como XE Currency, Wise y Revolut ofrecen un seguimiento en tiempo real de varias divisas, lo que permite a los expatriados gestionar los gastos con eficacia y evitar tipos de cambio desfavorables.

Utilizar aplicaciones para aprender idiomas

Utilice aplicaciones de aprendizaje de idiomas como Duolingo para mejorar su dominio de la lengua local. Esto puede ayudarle a comunicarse e integrarse en su nueva comunidad. Si le cuesta trabajo entender el idioma local, también puede utilizar la aplicación móvil de traducción por voz de Google Translate, que puede convertir el inglés hablado al idioma que elija.

Descargar aplicaciones de servicios locales

Familiarícese con las aplicaciones de servicios locales que pueden simplificar su vida diaria, como aplicaciones de transporte (como Uber o equivalentes locales), servicios de entrega de comida y aplicaciones de traducción de idiomas. Además, descárgate aplicaciones de fuentes de noticias locales para estar al día de la actualidad, la normativa local y cualquier noticia que pueda afectar directamente a los expatriados en tu nuevo país. Aunque es algo obvio, tampoco olvides descargar Google Maps o un equivalente para ayudarte a navegar por tu nuevo entorno.

Investigar las redes sociales locales

Investigue si hay plataformas populares de redes sociales que usen los expatriados. Unirse a estas plataformas puede ayudarle a conectar con la comunidad local y permanecer actualizado respecto a eventos y actividades.