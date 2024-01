Durch die steigenden Lebenshaltungskosten und andere globale Herausforderungen wurde der Umzug in ein anderes Land für manche Menschen zu einer attraktiveren Option.

Wo lässt es sich am besten leben? Unsere Recherche enthüllt die besten Standorte für verschiedene Lebensphasen: Die besten Länder für junge Berufstätige und ortsunabhängig Arbeitende: Ziele in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Deutschland, Estland und Bali bieten einen pulsierenden Lebensstil, eine ausgeprägte Tech-Szene und relativ niedrige Lebenshaltungskosten. Die besten Länder für Familien und Rentner: Städte in Europa und Lateinamerika sind für beide eine gute Wahl. Sie bieten hervorragende Schulen, sichere Wohngegenden und generell einen entspannteren Lebensrhythmus .

Wir gehen auf Sicherheit, Visabestimmungen, Lebenshaltungskosten und die Infrastruktur ein, damit Sie sich für ein neues Zuhause entscheiden können.



Unser digitales Umzugs-Toolkit enthält essenzielle Dinge wie ein VPN für mehr Sicherheit und einen Cloud-Speicher für Ihre wichtigen Dokumente.

Der Umzug in ein anderes Land bringt mehr mit sich als nur einen Adresswechsel. Ein solches Vorhaben fragt von Ihnen, den Sprung ins Unbekannte zu wagen. Und wer mit dem Gedanken spielt, sich der weltweiten Community von mehr als 281 Millionen Expats anzuschließen, dem stellt sich die große Frage: Wohin ausreisen? Während beliebte Städte in Kanada, dem Vereinigten Königreich und Neuseeland in der Regel die ersten Anlaufstellen für Englischsprechende sind, gibt es weniger beachtete Ziele, die es sich zu erkunden lohnt.

Damit Sie eine fundierte Entscheidung treffen können, haben wir eine Liste mit Standorten für Sie zusammengestellt, die sich für verschiedene Lebensphasen eignen. Unsere Auswahl berücksichtigt dabei praktische Aspekte wie Sicherheit, Visabestimmungen, die Lebensqualität und auch die Lebenshaltungskosten.

Wir haben verschiedene Alternativen durchleuchtet, von pulsierenden Städten wie Singapur und Dubai bis hin zu geruhsamen Zielen wie Bali und Goa. Ob Sie nun berufstätig und auf der Suche nach neuen Chancen sind, eine Familie, bei denen das Wohlergehen ihrer Kinder im Vordergrund steht, oder ein Ruheständler, der bereit ist für einen neuen Lebensabschnitt: Wir haben ein Ziel für Sie!

Direkt zu …

Karriere ohne Grenzen: Die besten Ziele für berufstätige Expats

Expat-Fachkräfte sind sehr chancenorientiert. Angetrieben von ihrem Wissensdurst, ihrer Abenteuerlust und dem Wunsch, ihren Horizont zu erweitern, suchen sie aktiv nach Städten, die nicht nur einen Job, sondern die von ihnen gewünschte Karriere versprechen.

Bevor Sie sich auf den weltweiten Arbeitsmarkt stürzen, sind jedoch einige entscheidende Schritte zu gehen. Sich ein Jobangebot zu sichern, bevor Sie den Sprung wagen, ist ein strategischer Schritt. Ein weiterer Schritt ist das Abwägen der Lebenshaltungskosten gegen das zu erwartende Gehalt. Jeder neue Ort, so aufregend er auch sein mag, bringt seine eigenen sozialen und kulturellen Normen mit sich. Auch Sprachbarrieren sollten einkalkuliert werden, Heimweh ist, auch wenn es oft heruntergespielt wird, eine echte Herausforderung, und der Aufbau eines Support-Netzwerks kann einen entscheidenden Unterschied machen.

Nachdem wir das vorweggeschickt haben, lassen Sie uns Ihnen jetzt die Standorte vorstellen, die unserer Meinung nach das meiste Potenzial für ehrgeizige Professionals bieten:

1. Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

Dubai, einst ein ruhiges Fischerdorf, hat sich zu einem vielfältigen kulturellen Zentrum mit einer Fülle an Möglichkeiten entwickelt. Dieser Statuswechsel ist den umfangreichen Investitionen in die Infrastruktur und den bemerkenswerten architektonischen Projekten zu verdanken, darunter der berühmte Burj Khalifa, das höchste Gebäude der Welt. Dubai liegt in der arabischen Wüste und genießt ein durchgehend sonniges, warmes und trockenes Klima, das den Bewohnern einen angenehmen und kosmopolitischen Lebensstil bietet.

Beschäftigungsaussichten

Entgegen dem weltweiten Trend zeigt sich der Arbeitsmarkt in Dubai bemerkenswert robust. Im ersten Quartal 2023 sind die Wachstumsraten in bestimmten Sektoren, insbesondere im Technologiesektor, auf bis zu 20 % angestiegen. Die Beschäftigungsaussichten erstrecken sich auf verschiedene Branchen wie Finanzen, Gastgewerbe, Technologie, Marketing und auch darüber hinaus. Die Präsenz regionaler Niederlassungen zahlreicher multinationaler Konzerne und Unternehmen erhöht die Attraktivität Dubais als Drehscheibe für den beruflichen Aufstieg noch weiter.

Gehaltsüberlegungen

Das Durchschnittsgehalt für Expats in Dubai beträgt 21.500 AED (knapp 5.500 EUR; knapp 5.800 USD) pro Monat und liegt damit über dem weltweiten Durchschnitt.

Darüber hinaus gibt es in Dubai keine Einkommenssteuer, was ein großer Vorteil ist, wenn man dort arbeitet. Dies gilt sowohl für Unternehmen als auch für Einheimische und Expats, unabhängig davon, ob das Einkommen aus Arbeit, Kapitalerträgen oder Verkäufen stammt. Im Wesentlichen gilt: Was Sie verdienen, behalten Sie.

Innovation

Von umfangreichen Investitionen in KI und Blockchain bis hin zu Projekten, die sich auf Nachhaltigkeit konzentrieren – Dubai ist eine Stadt mit ständigen Innovationen. Die Regierung hat gezielte Anstrengungen unternommen, um Innovationen zu fördern, und die Stadt verfügt über ein florierendes Start-up-Ökosystem.

Kontakte knüpfen

Dubais pulsierende Geschäftswelt bietet reichlich Gelegenheit, mit Recruitern und Branchenexperten in Kontakt zu treten. Für aufstrebende Professionals kann der Umfang ihres beruflichen Netzwerks einen erheblichen Einfluss auf ihre Zukunftsaussichten haben. In Dubai ist es kein Problem, mit einer breiten Palette von Fachleuten Kontakt aufzunehmen, da etwa 85 % der Bevölkerung der Stadt aus Expats bestehen.

Ein starkes Netzwerk kann auch Ihre Chancen bei der Jobsuche erhöhen. Auf dem hart umkämpften Arbeitsmarkt in Dubai kann es von Vorteil sein, über lokale Einblicke und Verbindungen zu verfügen. Wenn Sie bei der Jobsuche in den Emiraten einen Schritt voraus sein wollen, sollten Sie Dubai mit einem Touristenvisum erkunden und sich eine lokale Telefonnummer besorgen, bevor Sie sich über Plattformen wie LinkedIn und andere Jobbörsen bewerben.

Lebensqualität

Dubai ist eine Stadt, die viel in den Komfort ihrer Einwohner investiert hat. Sie verfügt über ein modernes Gesundheitssystem, eine gute Infrastruktur, saubere Straßen und viele Parks und Erholungsgebiete. Außerdem hat Dubai eine lebendige Unterhaltungsszene und veranstaltet das ganze Jahr über eine Reihe von kulturellen Events.

Kultur

Dubai ist eine Mischung aus Kulturen, in der Englisch weit verbreitet ist. Das macht es für ausländische Fachkräfte einfach, dort zu leben und zu arbeiten, ohne Arabisch, die lokale Sprache der Stadt, zu lernen. Dubai ist auch für seine Gastfreundschaft, seine familiären Werte und seine konservativen Bekleidungsvorschriften bekannt. Alkohol ist nicht illegal, wird aber nur in lizenzierten Lokalen ausgeschenkt. Wichtig ist auch, dass Dubais Rechtssystem auf dem islamischen Recht (Scharia) basiert, das bestimmte Verhaltensweisen verbietet, die in den meisten Ländern als normal gelten, wie z. B. öffentliche Liebesbekundungen, insbesondere zwischen Menschen gleichen Geschlechts.

Transportwesen

Die meisten Menschen in Dubai bewegen sich mit öffentlichen Verkehrsmitteln fort, zum Beispiel mit der Dubai Metro oder dem Dubai Bus. Dies sind die günstigsten und effizientesten Möglichkeiten, in der Stadt herumzukommen. Doch auch Taxis und alternative Fahrdienste sind beliebte Optionen, vor allem für diejenigen, die es gerne bequem haben. Ein eigenes Auto zu besitzen und selbst zu fahren ist eine weitere Möglichkeit, aber Sie sollten sich auf den Verkehr einstellen, der sehr dicht sein kann – vor allem während der Hauptverkehrszeit.

Sicherheit

Dubai ist eine der sichersten Städte der Welt, mit einer niedrigen Kriminalitätsrate und einer starken Polizeipräsenz. Die Stadt verfügt über strenge Gesetze und Vorschriften, die konstant durchgesetzt werden, und nutzt Hightech-Sicherheitsmaßnahmen, um die Menschen im Auge zu behalten und Verbrechen zu verhindern. Die sichtbare Polizeipräsenz in Dubai trägt dazu bei, von der Ausübung von Verbrechen abzuschrecken und den Menschen ein Gefühl der Sicherheit zu vermitteln.

Visabestimmungen

Für jemanden, der in Dubai (und generell in den VAE) arbeiten möchte, gibt es drei Arten von Aufenthaltsvisa:

Standard Work Visa: Dies ist die gängigste Art von Visum und kann sowohl von Angestellten des privaten als auch des staatlichen Sektors beantragt werden. Es wird in der Regel für zwei Jahre ausgestellt und kann verlängert werden.

Green Visa : Dieses Visum ist für qualifizierte Angestellte und Freelancer gedacht, die bestimmte Kriterien erfüllen, wie z. B. einen Bachelor- oder höheren Abschluss und ein Gehalt von mindestens 15.000 AED pro Monat (etwas über 3.800 EUR; rund 4.000 USD). Inhaber eines Green Visa können ihr Visum bis zu fünf Jahre lang selbst beantragen, d. h. sie benötigen keinen Arbeitgeber als Sponsor.

Domestic Worker Visa : Dieses Visum ist für Hausangestellte wie Dienstmädchen, Kindermädchen und Fahrer gedacht. Üblicherweise wird es für ein Jahr ausgestellt und kann verlängert werden.

2. Singapur

Der zwischen Malaysia und Indonesien eingebettete Inselstaat hat sich in den letzten Jahrzehnten zu einem globalen Hub entwickelt. Seine dynamische Mischung aus ökonomischen Möglichkeiten, moderner Infrastruktur und Multikulturalismus macht ihn zu einem erstklassigen Ziel für diejenigen, die ihre Karriere in Schwung bringen wollen. Berufstätige Expatriates können sowohl das pulsierende Stadtbild als auch die Ruhe der Natur genießen oder sich in der vielfältigen kulinarischen Szene Singapurs verwöhnen lassen. Denken Sie nur daran, Ihren Kaugummi zu Hause zu lassen, wenn Sie ein saftiges Bußgeld vermeiden wollen.

Beschäftigungsaussichten

Singapurs Wirtschaft floriert, und die Stadt ist bekannt für ihr unternehmensfreundliches Umfeld. Die Stadt bietet ein breites Spektrum an Arbeitsmöglichkeiten in verschiedenen Branchen wie Finanzen, Logistik, Gesundheitswesen und Technologie. Als wichtiges Finanzzentrum in Asien beherbergt Singapur zahlreiche multinationale Banken und Finanzinstitute, was es zu einem attraktiven Ziel für Fachleute aus dem Finanz- und Bankwesen macht.

Gehaltsüberlegungen

Die Gehälter in Singapur sind im Allgemeinen hoch, das Durchschnittseinkommen liegt bei etwa 5.000 USD (4.742,75 EUR) pro Monat. Mittlere Führungskräfte können ein Durchschnittsgehalt von 88.000 USD (83.472,40 EUR) im Jahr erzielen. Auch die Steuersätze sind relativ niedrig, wobei der höchste Grenzsteuersatz bei 22 % liegt.

Singapurs Gesellschaft ist leistungsorientiert, sodass Ihr Gehalt eher von Ihren Fähigkeiten und Ihrer Erfahrung abhängt als von Ihrem Geschlecht, Ihrer ethnischen Zugehörigkeit oder anderen Faktoren.

Innovation

Singapur hat beträchtliche Investitionen in Innovation und Technologie getätigt und so ein unterstützendes Ökosystem für Start-ups, Forschung und Entwicklung sowie Networking geschaffen. Die Löwenstadt erreicht außerdem regelmäßig hohe Platzierungen im jährlichen Ease-of-Doing-Business-Index von Statista, was ihrer unternehmensfreundlichen Atmosphäre, ihren effizienten Prozessen und ihrem unterstützenden regulatorischen Rahmen zuzuschreiben ist.

Kontakte knüpfen

Expats in Singapur können ein florierendes berufliches Netzwerk anzapfen. Engagieren Sie sich in Branchenverbänden wie der Handelskammer von Singapur, besuchen Sie auf Expats ausgerichtete Veranstaltungen und nutzen Sie Online-Plattformen wie LinkedIn für nahtlose Verbindungen mit gleichgesinnten Fachleuten.

Lebensqualität

Singapur ist ein hoch entwickelter Stadtstaat mit einem hohen Lebensstandard. Die Infrastruktur und das öffentliche Verkehrssystem sind gut ausgebaut, es gibt moderne Krankenhäuser und Schulen von Weltrang. Das Gesundheitssystem ist flächendeckend und bietet allen Bürgern und Einwohnern eine hochwertige Versorgung. Das Bildungssystem genießt hohes Ansehen und gehört zu den besten der Welt. Singapur ist eine vielfältige und multikulturelle Stadt mit einer lebendigen Kunst- und Kulturszene. Außerdem ist es ein wirtschaftlich liberales Land ohne Korruption.

Kultur

Singapur ist ein Land mit vier offiziellen Sprachen: Englisch, Malaiisch, Mandarin und Tamil. Diese Mischung aus Kulturen, Sprachen und Nationalitäten sorgt für eine einzigartige und lebendige Kulturlandschaft.

Expats in Singapur können eine breite Vielfalt an kulturellen Erfahrungen machen, von der Erkundung der vielen historischen Sehenswürdigkeiten des Landes bis hin zur Verkostung der vorzüglichen Küche. Englisch ist in Singapur weit verbreitet, was es Auswanderern leicht macht, sich zu verständigen und in die Gesellschaft zu integrieren.

Transportwesen

Singapur verfügt über ein gut ausgebautes öffentliches Verkehrssystem, das von Einheimischen und Ausländern gleichermaßen genutzt wird. Die beliebtesten Verkehrsmittel sind der Mass Rapid Transit (MRT) und Busse. Der MRT ist ein U-Bahn-System, das den größten Teil des Stadtstaates abdeckt, während Busse die MRT-Stationen mit dem Rest der Insel verbinden. Sowohl der MRT als auch die Busse sind eine erschwingliche und effiziente Möglichkeit, sich in Singapur fortzubewegen. Taxis und alternative Fahrdienste sind ebenfalls verfügbar, können aber teurer sein – ebenso wie ein eigenes Auto, da die Parkmöglichkeiten in der Stadt begrenzt sind.

Sicherheit

Singapur gilt allgemein als eine der sichersten Städte der Welt, mit einer niedrigen Kriminalitätsrate und einem gut entwickelten und effizienten Strafverfolgungssystem. Die Straßen sind sicher, auch nachts, und nur selten hört man von Gewaltverbrechen.

Visabestimmungen

Singapur bietet verschiedene Arbeitsvisa für Ausländer, die von der Art der Tätigkeit und dem Qualifikationsniveau abhängen. Die gängigsten Arbeitsvisa sind der Employment Pass (EP), der S Pass und das Work-Permit-Visum, also die Arbeitserlaubnis.

Der Employment Pass (EP) : Dieses Visum ist für hochqualifizierte Fachkräfte gedacht, die ein Monatsgehalt von mindestens 4.500 SGD (knapp 3.100 EUR; knapp 3.300 USD) verdienen. Inhaber des EP sind anders als beim S Pass und dem Arbeitserlaubnis-Visum von Quoten und Abgaben für ausländische Arbeitnehmer befreit.

Der S Pass : Diese Art von Visum ist für Arbeitskräfte mit mittlerem Qualifikationsniveau gedacht, die ein Gehalt von mindestens 2.300 SGD (knapp 1.600 EUR; etwas mehr als 2.400 USD) im Monat verdienen.

: Die Arbeitserlaubnis: Dieses Visum ist für niedrigqualifizierte Arbeitskräfte gedacht, deren monatliches Gehalt unter 2.300 SGD liegt, z. B. für Arbeiter.

Darüber hinaus gibt es eine Reihe weiterer Optionen für Arbeitsvisa in Singapur, zum Beispiel den EntrePass für Unternehmer, den Training Employment Pass für Studenten und den Work Holiday Pass für junge Menschen.

3. Berlin, Deutschland

Kulturell pulsierend und bekannt als eine der grünsten Städte der Welt – das ist die Hauptstadt Deutschlands. Sie bietet ihren Bewohnern durch zahlreiche Parks, Gärten und Grünflächen reichlich Zugang zur Natur. Berufstätige Auswanderer strömen auch wegen einer anderen Art von Green(card) in die Stadt: wegen ihres florierenden Arbeitsmarktes. Mit ihrer vielfältigen Kultur, der boomenden Start-up-Szene und der lebendigen Atmosphäre wird die deutsche Hauptstadt zu einem attraktiven Ziel für alle, die internationale Arbeitserfahrung suchen.

Beschäftigungsaussichten

Berlin hat eine starke Wirtschaft und ein breites Spektrum an Beschäftigungsmöglichkeiten für Expats. Die beliebtesten Berufsfelder in Berlin sind derzeit Technik und IT, Kundenservice, Vertrieb und Geschäftsentwicklung, Recruitment, Gastgewerbe, Kinderbetreuung und Unterricht, Marketing und Kundenbetreuung sowie Content Writing und Editing. Außerdem beherbergt Berlin Forschungseinrichtungen und Universitäten von Weltrang und ist damit ein idealer Ort für alle, die eine höhere Ausbildung oder eine Beschäftigung in der Wissenschaft suchen.

Gehaltsüberlegungen

Die Gehälter in Berlin sind im Allgemeinen niedriger als in anderen europäischen Großstädten. Allerdings sind auch die Lebenshaltungskosten in Berlin niedriger, weswegen es sich dort auch mit bescheidenem Gehalt noch angenehm leben lässt.

Das Durchschnittsgehalt in Berlin liegt bei 45.858 EUR (knapp 49.000 USD) im Jahr. Allerdings können die Gehälter je nach Ihrem Beruf, Ihrer Erfahrung und der Branche, in der Sie arbeiten, stark variieren.

So können beispielsweise Software-Ingenieure in Berlin mit einem durchschnittlichen Jahresgehalt von 62.000 EUR (etwa 66.000 USD) rechnen, während Kundendienstmitarbeiter im Durchschnitt 35.000 EUR (etwa 37.000 USD) verdienen. Das deutsche Steuersystem ist progressiv, was bedeutet, dass mit steigendem Gehalt prozentual auch die Steuern auf Ihr Einkommen steigen.

Innovation

Berlin ist in Europa ein Dreh- und Angelpunkt für Innovation. Die Stadt beherbergt über 20.000 Start-ups und Scale-ups und ist außerdem ein Zentrum für Technologie, Forschung und die Kultur- und Kreativwirtschaft. Damit bieten sich hier Karrieremöglichkeiten in Bereichen wie IT, Design, Medien und Wissenschaft.

Kontakte knüpfen

Berlin bietet zahlreiche Möglichkeiten, um Netzwerke aufzubauen und zu pflegen. Dafür eignen sich Branchenveranstaltungen, Co-Working-Spaces, soziale Medien, Netzwerktreffen, Berufsverbände, kulturelle Veranstaltungen, Workshops und mehr.

Junge Berufstätige, die sich für das Unternehmertum interessieren, finden in Berlin ebenfalls zahlreiche Möglichkeiten zum Netzwerken, Lernen und Wachsen. Es gibt eine Reihe von Accelerator- und Inkubator-Programmen, die Start-ups Unterstützung bieten.

Lebensqualität

Insgesamt wird die Lebensqualität in Berlin als hoch eingestuft. Die Stadt ist sicher, sauber und hat ihren Einwohnern viel zu bieten, darunter eine lebendige Kulturszene, einen hervorragenden öffentlichen Personenverkehr und eine Vielzahl von Parks und Grünflächen.

Kultur

Berlin zeigt eine offene Einstellung gegenüber internationalen Fachkräften. Die meisten Berliner beherrschen Englisch, sodass Sie sich im täglichen Leben zurechtfinden, ohne Deutsch lernen zu müssen. Das Erlernen der Sprache kann Ihre Aussichten auf dem Arbeitsmarkt jedoch erheblich verbessern und auch Ihrem Lebensstil in der Metropole nur zugutekommen. Mit entsprechenden Sprachkenntnissen können Sie leichter mit Einheimischen in Kontakt kommen und auch Missverständnisse lassen sich besser vermeiden.

Sicherheit

Berlin gilt im Allgemeinen als eine sichere Stadt. Wie in jeder Großstadt gibt es auch hier Kleinkriminalität und gelegentliche Zwischenfälle, aber die Zahl der Gewaltverbrechen ist im Vergleich zu vielen anderen Städten relativ gering.

Transportwesen

Berlin verfügt über ein ausgezeichnetes öffentliches Verkehrssystem, mit dem Sie sich leicht in der Stadt bewegen können. Zur Auswahl stehen Ihnen hier U-, S- und Straßenbahnen, Busse und Fähren. Es gibt eigene Fahrradwege, und weil die Stadt relativ flach ist, ist auch die Fortbewegung mit dem Fahrrad ein Leichtes. Mit seiner zentralen Lage ist Berlin zudem ein idealer Ausgangspunkt zur Erkundung anderer europäischer Länder.

Visaanforderungen

Die Voraussetzungen für ausländische Arbeitskräfte in Deutschland variieren je nach Staatsangehörigkeit. Bürger aus der EU, dem EWR und der Schweiz können beispielsweise ohne Visum in Deutschland arbeiten, müssen sich aber für Aufenthalte von mehr als drei Monaten anmelden. Staatsangehörige der USA, Kanadas, Australiens, Neuseelands, Israels, Japans und Südkoreas können in Deutschland arbeiten, indem sie direkt eine Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis beantragen, ohne ein Einreisevisum zu benötigen.

Für andere Nicht-EU-Bürger ist das Verfahren etwas komplizierter, aber es gibt verschiedene Optionen für Visa:

Blaue Karte EU: Dieses Visum richtet sich an hochqualifizierte Arbeitnehmer, denen ein qualifiziertes Arbeitsplatzangebot vorliegt. Um hierfür in Frage zu kommen, müssen Sie einen Hochschulabschluss oder eine gleichwertige Qualifikation vorweisen können. Darüber hinaus muss Ihr Jobangebot bestimmte Gehalts- und Qualifikationskriterien erfüllen. Die Anforderungen an das Jahresgehalt liegen für die meisten Berufe derzeit bei 56.400 EUR (etwa 60.000 USD), können aber bei einigen Berufen höher ausfallen.

Dieses Visum richtet sich an hochqualifizierte Arbeitnehmer, denen ein qualifiziertes Arbeitsplatzangebot vorliegt. Um hierfür in Frage zu kommen, müssen Sie einen Hochschulabschluss oder eine gleichwertige Qualifikation vorweisen können. Darüber hinaus muss Ihr Jobangebot bestimmte Gehalts- und Qualifikationskriterien erfüllen. Die Anforderungen an das Jahresgehalt liegen für die meisten Berufe derzeit bei 56.400 EUR (etwa 60.000 USD), können aber bei einigen Berufen höher ausfallen. Arbeitsvisum: Dieses Visum ist für Nicht-EU-Bürger gedacht, denen ein Jobangebot aus Deutschland vorliegt. Um sich für dieses Visum zu qualifizieren, muss Ihr Stellenangebot von einem deutschen Arbeitgeber stammen und bestimmte Gehalts- und Qualifikationskriterien erfüllen. Die Gehaltsanforderungen liegen derzeit bei 45.820 EUR (etwa 48.500 USD) im Jahr.

Visum zur Arbeitsplatzsuche: Mit diesem Visum können Sie sich sechs Monate lang in Deutschland aufhalten, während Sie nach einer Beschäftigung suchen. Voraussetzung ist ein Hochschul- oder ein gleichwertiger Abschluss. Außerdem müssen Sie über ausreichende finanzielle Mittel verfügen, um während Ihres Aufenthalts Ihren Lebensunterhalt bestreiten zu können.

Visum für Freiberufler oder Selbständige: Mit diesem Visum können Sie als Freiberufler oder Selbständiger in Deutschland leben und arbeiten. Um dafür in Frage zu kommen, benötigen Sie einen Business-Plan – und Sie müssen nachweisen können, dass Ihr Unternehmen rentabel sein wird.

Weitere erwähnenswerte Städte für im Ausland lebende Fachkräfte

Hanoi, Vietnam

Wirtschaftlich gesehen ist Vietnam das am schnellsten wachsende Land in Südostasien. Seine Hauptstadt Hanoi bietet mit seiner zunehmenden globalen Präsenz zahlreiche Karrieremöglichkeiten in Start-ups, Technologieunternehmen und Innovationsprojekten.

Junge Berufstätige können hier bei niedrigen Lebenshaltungskosten ihre Fähigkeiten ausbauen und Erfahrungen sammeln. Die Expat-Community bietet Networking, soziale Aktivitäten und Unterstützung, und die authentische Kultur der Stadt mit der umliegenden Geschichte ermöglichen zudem eine breitere Perspektive. In den wachsenden Technologie- und Dienstleistungssektoren können Expats mit einem Durchschnittsgehalt von etwa 72.000 EUR im Jahr rechnen. Dank niedriger Lebenshaltungskosten und einer Einkommenssteuer von 20 % verspricht dies einen komfortablen Lebensstil.

Visabestimmungen: Visabestimmungen: Ausländische Fachkräfte, die in Vietnam arbeiten, benötigen in der Regel ein LD-Visum und für eine legale Beschäftigung in vielen Fällen auch eine Arbeitserlaubnis. Für längere Aufenthalte können einige Arbeitnehmer eine Temporary Resident Card (TRC) beantragen.

Bilbao, Spanien

Das im spanischen Baskenland gelegene Bilbao ist eine florierende Drehscheibe für ausländische Fachkräfte. Die Stadt lockt mit einem Highlight der Kulturszene, dem renommierten Guggenheim-Museum. Bilbaos modernes Stadtbild zeichnet sich außerdem durch innovative Architektur und üppige grüne Oasen aus, die für viele einen Anziehungspunkt darstellen.

Die Lebensqualität in Bilbao ist hoch und bietet ein ausgewogenes Verhältnis zwischen städtischem Komfort und natürlicher Schönheit. Bilbao verfügt über ein gut ausgebautes öffentliches Verkehrssystem und einen internationalen Flughafen, und es gibt viele Möglichkeiten für den beruflichen Aufstieg, vor allem im Technologie- und Designsektor. Darüber hinaus bietet die berühmte baskische Gastronomie der Stadt ein einzigartiges kulinarisches Erlebnis für Feinschmecker.

Was die Ausgaben angeht, belaufen sich die durchschnittlichen Lebenshaltungskosten in Bilbao auf etwa 1.700 EUR pro Monat (inklusive Miete), während das durchschnittliche Bruttogehalt in Spanien bei rund 2.000 EUR pro Monat und Person liegt. Damit lässt sich ein relativ komfortabler Lebensstandard erreichen.

Visabestimmungen: Die Visabestimmungen für im Ausland tätige Fachkräfte variieren je nach Nationalität und Beschäftigungsstatus. Wie auch in Deutschland können Bürger aus der EU, dem EWR oder der Schweiz in Spanien arbeiten, ohne ein Visum zu benötigen. Bürger anderer Gebiete benötigen jedoch in der Regel ein Arbeitsvisum, das von ihrem Arbeitgeber gesponsert wird, und anschließend, bei ihrer Ankunft, eine Aufenthaltsgenehmigung.

Klausenburg (Cluj-Napoca), Rumänien

Klausenburg, das oft als „Silicon Valley von Transsilvanien” tituliert wird, ist ein florierendes IT-Zentrum im östlichen Europa. Die Stadt beherbergt eine Fülle von Technologieunternehmen, Start-ups und Forschungseinrichtungen und bietet Expats, insbesondere solchen mit technischem Hintergrund, zahlreiche Beschäftigungsmöglichkeiten in den Bereichen Softwareentwicklung, Datenanalyse und künstliche Intelligenz.

Die internationale Atmosphäre der Stadt zieht eine wachsende Zahl von Expats an, und die guten Englischkenntnisse der Einheimischen erleichtern die Kommunikation. Neben der Tech-Szene verfügt Klausenburg über eine lebendige Kulturlandschaft mit zahlreichen Theatern, Galerien und Festivals. Darüber hinaus bietet die Stadt eine hohe Lebensqualität, weitläufige Grünflächen und verschiedene Freizeitaktivitäten, die einen attraktiven Lebensstil versprechen.

​​Denken Sie daran, dass die durchschnittlichen Lebenshaltungskosten in Klausenburg bei etwas über 1.000 EUR liegen und damit höher sind als das Durchschnittsgehalt in der Stadt von knapp 900 EUR. Es ist also ratsam, die Gehaltsverhandlungen mit Bedacht zu führen.

Visabestimmungen: Diese variieren je nach Nationalität und Beschäftigungsstatus. Ähnlich wie in Deutschland und Spanien können Bürger aus der EU, dem EWR oder der Schweiz in Rumänien ohne Visum arbeiten, während Bürger außerhalb dieser Gebiete in der Regel zunächst ein von ihrem Arbeitgeber gesponsertes Arbeitsvisum benötigen und danach eine Aufenthaltsgenehmigung.

Vom Homeoffice zum globalen Office: Die besten Städte für ortsunabhängig Arbeitende

Die Pandemie mag der Katalysator gewesen sein, der die Bewegung in Gang gesetzt hat, aber Berufstätige legen zunehmend Wert auf die Freiheit, von überall aus arbeiten zu können – wobei sich bestimmte Städte als bevorzugte Ziele für digitale Nomaden und ortsunabhängig Tätige herauskristallisiert haben. Diese urbanen Knotenpunkte bieten nicht nur erquickliche Arbeitsumgebungen, sondern vereinen auch Kultur und hohe Lebensqualität mit einer soliden digitalen Infrastruktur.

Lesen Sie weiter, um zu erfahren, warum sich die folgenden Metropolen und ruhigen Rückzugsorte an der Küste zu idealen Oasen für Fernarbeiter entwickeln:

1. Bali, Indonesien

Bali, bekannt als die „Insel der Götter“, hat sich zu einem florierenden Hotspot für junge Menschen aus aller Welt entwickelt, die ortsungebunden arbeiten. Die atemberaubende natürliche Schönheit der Insel, ihr kultureller Reichtum und die zuverlässige digitale Infrastruktur machen sie zu einem idealen Ort für Arbeit und Freizeit.

Mit einer lebendigen Gemeinschaft von Gleichgesinnten, die sich in Co-Working-Spaces und bei sozialen Events treffen, bietet Bali die Möglichkeit, Arbeit und Lebensqualität nahtlos miteinander zu verbinden, was eine einzigartige berufliche Erfahrung verspricht.

Digitale Infrastruktur

Es versteht sich von selbst, dass eine solide Internetverbindung unerlässlich ist, um auf Distanz arbeiten zu können, und Bali hat seine digitale Infrastruktur in den letzten Jahren erheblich verbessert, um Telearbeitern mehr entgegenzukommen. Darüber hinaus bieten viele Cafés und Restaurants auf Bali jetzt Arbeitsplätze mit WLAN-Zugang an, was eine flexible Arbeitsumgebung ermöglicht.

Unterbringung

Bali bietet eine breite Palette von Unterkunftsmöglichkeiten – sie reicht von luxuriösen Villen bis hin zu kostengünstigen Gästehäusern. So können Remote Worker die Unterkunft wählen, die am besten zu ihren Bedürfnissen und ihrem Budget passt.

Transportwesen

Das Verkehrsnetz auf Bali ist nicht so gut ausgebaut wie in anderen Ländern, aber es ist dennoch möglich, sich leicht fortzubewegen. Die gängigsten Transportmöglichkeiten sind Motorräder, Motorroller, Ojeks (Mietmotorräder mit Fahrer, falls Ihnen der Begriff noch nicht untergekommen ist), Busse, Taxis und Autos. Motorräder und -roller sind die günstigste und bequemste Wahl, vor allem in belebten Gegenden wie Kuta, können aber auch gefährlich sein. Busse sind eine gute Alternative, wenn Sie nur einen schmalen Geldbeutel haben, aber sie können überfüllt und unzuverlässig sein. Wenn Ihr Budget es erlaubt und Sie die Insel in Ihrem eigenen Tempo erkunden möchten, lohnt es sich, ein Auto zu mieten.

Lebensqualität

Im Vergleich zu vielen westlichen Ländern rühmt sich Bali mit einem kostengünstigen Lebensstil. Erschwingliche Unterkünfte, Lebensmittel, Gesundheitsversorgung und Transportmöglichkeiten ermöglichen es Telearbeitern, ihren Lebensstil zu genießen, ohne sich finanziell zu verausgaben.

Das reichhaltige Angebot an frischen, gesunden Lebensmitteln sowie zahlreiche Yogastudios, Wellnesszentren und Outdoor-Aktivitäten unterstützen einen gesunden Lebensstil und können die Produktivität steigern.

Von Natur umgeben zu sein bietet einen natürlichen Stressabbau und fördert das allgemeine Wohlbefinden. Die Insel bietet eine breite Palette von Möglichkeiten, von atemberaubenden Stränden und Reisterrassen bis hin zu üppigem Dschungel und faszinierenden Sonnenuntergängen über dem Meer.

Sicherheit

Bali bietet im Allgemeinen ein sicheres Umfeld für Menschen, die ein standortflexibles Einkommen erzielen. Die Insel hält eine niedrige Kriminalitätsrate, insbesondere im Vergleich zu vielen städtischen Zentren weltweit. Gelegenheitsdiebstähle können zwar vorkommen, sind aber kein weit verbreitetes Problem, und grundlegende Vorsichtsmaßnahmen wie die sichere Aufbewahrung von Wertsachen sind in der Regel ausreichend.

Kultur

Die balinesische Kultur hat ihre Wurzeln tief in Religion und Spiritualität verankert. Die Balinesen glauben nicht nur an eine Hierarchie von Göttern, Geistern und Ahnen, sondern auch an die Bedeutung von Gleichgewicht und Harmonie in allen Aspekten des Lebens. Dieser Glaube spiegelt sich in ihrer Kunst, ihrer Architektur und auch in ihren täglichen Praktiken wider.

Die einheimische Bevölkerung von Bali ist für ihre Gastfreundschaft und Freundlichkeit gegenüber Ausländern bekannt. Der ausgeprägte Gemeinschaftssinn und die tief verwurzelten kulturellen Werte der Insel tragen zu ihrer allgemeinen Sicherheit bei. Wie an jedem anderen Reiseziel sollte man sich jedoch der lokalen Bräuche bewusst sein und sie respektieren.

Visabestimmungen

Die erste Wahl für digitale Nomaden ist derzeit das Touristenvisum B211a, das einen 180-tägigen Aufenthalt in Indonesien ermöglicht, ohne dass Einkommenssteuer auf ausländische Einkünfte anfällt. Beachten Sie jedoch bitte, dass dieses Visum keine Einkünfte aus dem Inland zulässt.

Die Regierung entwickelt derzeit ein Zweitwohnsitz-Visum, das bis zu fünf Jahre gültig ist. Seine Veröffentlichung hat sich allerdings verzögert, daher sollten interessierte Telearbeiter noch Einzelheiten dazu erwarten können.

2. Madeira, Portugal

Da Lissabon und Porto immer teurer und überfüllter werden, richten sich die Blicke von ortsunabhängig Arbeitenden auf alternative portugiesische Orte, die den gleichen Charme zu einem Bruchteil des Preises bieten. Inmitten des glitzernden Atlantiks lockt hier die Insel und autonome Region Madeira mit ihren unberührten Landschaften und dem gemäßigten Klima.

Im Folgenden werfen wir einen genaueren Blick darauf, wie Madeira ein Umfeld für Kreativität und Produktivität fördert.

Digitale Infrastruktur

Madeira trumpft auf mit einer florierenden Community von digitalen Nomaden und Menschen, die standortflexibel arbeiten. Infolgedessen hat sich die Infrastruktur des Inselstaates in den letzten Jahren deutlich verbessert – unter anderem durch die Einrichtung verschiedener Co-Working-Spaces und die schnellsten Internetgeschwindigkeiten in Portugal.

Unterbringung

Auf Madeira können Remote Worker aus mehreren Unterbringungsmöglichkeiten wählen, darunter Apartments, Co-Living-Spaces, Hotels und „Workation“-Mietunterkünfte. Die Preise beginnen bei etwa 850 EUR (knapp 1.000 USD) im Monat für eine Wohnung mit zwei Schlafzimmern.

Transportwesen

Das Verkehrswesen auf Madeira ist zuverlässig und bequem für Telearbeiter. Die Insel verfügt über ein gut ausgebautes Straßennetz, wodurch es einfach ist, sich mit dem Auto fortzubewegen. Mietautos sind leicht verfügbar, ebenso wie Busse, die die meisten Gebiete der Insel abdecken. Der wichtigste Busbahnhof befindet sich in der Hauptstadt Funchal und dient als Knotenpunkt für verschiedene Routen. Fähren sind die beste Möglichkeit, um von der Insel aufs Festland und zurück zu kommen.

Lebensqualität

Die Lebensqualität auf Madeira ist vorteilhaft für ortsunabhängig Arbeitende. Die Lebenshaltungskosten in Funchal, der Hauptstadt, sind deutlich niedriger als in 94 % der westeuropäischen Städte. Wenn Sie sich außerhalb der Hauptstadt niederlassen möchten, finden Sie wahrscheinlich noch preisgünstigere Möglichkeiten.

Was die Zeitzone betrifft, so gilt auf Madeira, wie auch auf dem portugiesischen Festland, UTC+0, was sich gut mit vielen Teilen Europas und sogar einigen Gebieten Nordamerikas vereinbaren lässt. Der Zeitunterschied ist also nicht sehr groß, was eine reibungslose Kommunikation und Zusammenarbeit erleichtert.

Das gemäßigte Klima der Insel, das sich durch ganzjährig milde Temperaturen auszeichnet, trägt zur Attraktivität der Insel als Arbeitsort bei. Mit Durchschnittstemperaturen von 17 °C bis 24 °C in den meisten Monaten bietet Madeira eine ideale Umgebung für belebende Wanderungen in den üppigen Hügeln und Bergen sowie atemberaubende Ausblicke auf den Atlantik.

Sicherheit

Madeira gilt weithin als sicheres Reiseziel mit einer niedrigen Kriminalitätsrate. Diese friedvolle Umgebung bietet einen sicheren Hintergrund für Fernarbeiter, vor dem sie ihre Aufgaben ohne unnötige Bedenken erledigen können. Es ist erwähnenswert, dass Portugal als Ganzes weltweit auf Platz 6 steht, was die Sicherheit betrifft – dies unterstreicht den Ruf Madeiras als sichere Umgebung für Einwohner und Besucher gleichermaßen.

Kultur

Die Kultur Madeiras ist eine bunte und vielfältige Mischung aus portugiesischen Traditionen und einzigartigen Einflüssen der Insel. Die Herzlichkeit und Gastfreundschaft der Menschen sind im täglichen Umgang miteinander spürbar. Was die Sprache betrifft, so ist Englisch weit verbreitet, vor allem im Dienstleistungssektor und in den touristischen Knotenpunkten. Dies macht es für ortsunabhängig arbeitende Menschen einfach, sich in der Gemeinschaft zurechtzufinden und zu kommunizieren.

Die Insel ist auch stolz auf ihre lebhaften Festivals, auf denen Musik, Tanz und lokale Küche dargeboten werden und die den Besuchern die Möglichkeit bieten, in den quirligen Geist der madeirischen Kultur einzutauchen.

Visabestimmungen

Bürger aus der EU, dem EWR und der Schweiz können ohne Visum in Portugal arbeiten, sollten aber sechs Monate nach Arbeitsbeginn eine Aufenthaltskarte beantragen.

Für Bürger aus anderen Staaten bietet Portugal verschiedene Visa:

Das Goldene Visum : Für diejenigen, die sich eine dauerhaftere Bindung an das Land wünschen, öffnet das Goldene Visum die Tür zu einem unbegrenzten Aufenthalt und zum Wohnsitz. Um sich dafür zu qualifizieren, ist eine Investition in Höhe von mindestens 500.000 EUR (etwa 530.000 USD) erforderlich, die in der Regel den Erwerb von Immobilien beinhaltet.

: Für diejenigen, die sich eine dauerhaftere Bindung an das Land wünschen, öffnet das Goldene Visum die Tür zu einem unbegrenzten Aufenthalt und zum Wohnsitz. Um sich dafür zu qualifizieren, ist eine Investition in Höhe von mindestens 500.000 EUR (etwa 530.000 USD) erforderlich, die in der Regel den Erwerb von Immobilien beinhaltet. Visum für digitale Nomaden: Portugal hat vor Kurzem ebenfalls ein Digital-Nomad-Visum für nicht aus der EU stammende Remote Worker eingeführt. Die einzige Anforderung ist ein monatliches Mindesteinkommen von 3.040 EUR (etwas über 3.200 USD). Mit diesem direkten, einfachen Verfahren können sich Menschen mit einer ortsungebundenen Tätigkeit schnell im Land niederlassen .

Non-Habitual Residence (NHR): Mit diesem Status können sich qualifizierte Menschen zehn Jahre lang mit einem Einkommensteuersatz von 20 % im Land aufhalten . Auch Bürger aus der EU, dem EWR und der Schweiz können vom NHR-Status Gebrauch machen.



3. Tallinn, Estland

Wenn Ihnen das kältere Klima nichts ausmacht und Sie sich von der schönen Ostseeküste angezogen fühlen, könnte Tallinn, die Hauptstadt Estlands, die Heimat Ihres nächsten mobilen Büros sein. Tatsächlich verfolgt diese zukunftsorientierte digitale Nation einen recht unkonventionellen und einzigartigen Ansatz in Bezug auf den Aufenthalt.

Digitale Infrastruktur

Die Weltbank hat Tallinn wegen seiner digitalen Infrastruktur auf Platz 18 der Weltrangliste gesetzt. Die meisten öffentlichen Dienstleistungen, von der Steuererklärung bis hin zur medizinischen Versorgung, sind online zugänglich. Die Internetgeschwindigkeiten sind äußerst wettbewerbsfähig, was ein Umfeld schafft, das sich gut für das digitale Arbeiten auf Distanz eignet.

Unterbringung

Tallinn bietet eine breite Palette von Unterbringungsmöglichkeiten, die auf aus der Ferne arbeitende Menschen zugeschnitten sind. Von modernen Apartments in der Stadt bis hin zu gemütlichen Häuschen auf dem Land ist für jeden Geschmack und jedes Budget etwas dabei. Viele Unterkünfte bieten einen zuverlässigen Hochgeschwindigkeits-Internetzugang, und auch Co-Living-Spaces, also gemeinschaftliches Wohnen auf Zeit, mit einer gemeinschaftlichen Arbeitsumgebung sind sehr beliebt. Längerfristige Optionen wie möblierte Wohnungen und Hotels, in denen Sie über einen längeren Zeitraum wohnen können, sorgen für einen komfortablen Aufenthalt.

Transportwesen

Dank Estlands effizientem öffentlichem Verkehrssystem lassen sich die verschiedenen Regionen des Landes ganz einfach erreichen, und weil das Land größenmäßig sehr kompakt ist, kann man sich auch schnell fortbewegen. In Tallinn finden Sie ein ausgedehntes Netz von Bussen, Straßenbahnen und Oberleitungsbussen, die einen bequemen und zuverlässigen öffentlichen Nahverkehr gewährleisten.

Das Straßennetz ist modern, sodass Mietwagen für die Erkundung des Landes sehr beliebt sind, und das zuverlässige Schienennetz verbindet die größeren Städte und Ortschaften miteinander. Die Küstenlage Estlands bietet außerdem bequeme Fährverbindungen zu den nahe gelegenen Inseln und Nachbarländern wie Finnland und Schweden.

Lebensqualität

Tallinn wartet mit einer ausgezeichneten Lebensqualität auf und verbindet historischen Charme mit modernen Annehmlichkeiten. Die Stadt ist kompakt und man findet sich leicht zurecht, was ein angenehmes Arbeitsumfeld schafft. Speziell konzipierte Co-Working-Spaces sind auf standortflexibel arbeitende Menschen ausgerichtet und verbessern die allgemeine Erfahrung des Lebens und Arbeitens in Tallinn.

Auch die Lebenshaltungskosten in Tallinn sind niedriger als in vielen anderen europäischen Städten und im weltweiten Durchschnitt. Ein Einpersonenhaushalt gibt in der Regel rund 1.400 EUR (knapp 1.500 USD) im Monat aus. Dank der günstigen Steuerpolitik haben Sie mehr von Ihrem Einkommen. So müssen beispielsweise Unternehmensgewinne, die reinvestiert oder einbehalten werden, nicht versteuert werden.

Sicherheit

Politisch gesehen ist Tallinn stabil und sicher. Die robuste, wachsende Wirtschaft des Landes stärkt seine Stabilität, und in Bezug auf die allgemeine Sicherheit liegt es weltweit auf Platz 33.

Auch im Bereich der Cybersicherheit kann Estland glänzen und belegt weltweit einen beeindruckenden dritten Platz. Dies unterstreicht das Engagement des Landes für den Schutz seiner digitalen Infrastruktur und die Gewährleistung eines sicheren Online-Umfelds.

Kultur

Die Kultur Tallinns gefällt mit einer nahtlosen Mischung aus Geschichte und moderner Lebendigkeit. Die gut erhaltene Altstadt wirkt wie ein Fenster in die Vergangenheit, während eine blühende Kunstszene eine zeitgenössische Energie einbringt. Die internationale Atmosphäre Tallinns wird durch die weit verbreitete Beherrschung der englischen Sprache noch bereichert. Viele Einheimische sprechen fließend Englisch, sodass Neuankömmlinge sich leicht verständigen und integrieren können.

Visabestimmungen

Für ortsunabhängig arbeitende Menschen in Tallinn gibt es zwei Arten von Visa, die sich hauptsächlich in ihrer Dauer unterscheiden:

Estländisches Digital-Nomad-Visum Typ D: Mit diesem Visum können Sie sich bis zu einem Jahr in Estland aufhalten, wenn Sie remote für ein Unternehmen außerhalb Estlands arbeiten können, ein im Ausland registriertes Unternehmen besitzen oder als Freiberufler arbeiten, der hauptsächlich Kunden außerhalb Estlands bedient. Außerdem müssen Sie über ein monatliches Einkommen von mindestens 4.500 EUR (rund 4.700 USD) verfügen.

Estländisches Digital-Nomad-Visum Typ C: Dieses Visum erlaubt Ihnen einen Aufenthalt in Estland von bis zu 90 Tagen. Für dieses Visum müssen Sie keine Einkommensanforderungen erfüllen.

Estland bietet auch ein E-Residency-Programm an, das es digitalen Nomaden ermöglicht, Unternehmen online zu gründen und zu führen, ohne physisch präsent sein zu müssen.

Andere hervorragende Orte für ortsunabhängig Arbeitende

Bermuda

Die Bermudas könnten genau das ideale Reiseziel für Freiheitsliebende sein, die sich von der traditionellen Büroumgebung verabschieden und in ein perfektes Arbeitsparadies eintauchen wollen. Die endlosen Strände mit ihrem kristallklaren türkisfarbenen Wasser und dem feinen rosafarbenen Sand bieten nicht nur eine entspannende Kulisse, sondern auch reichlich Platz für produktives Arbeiten. Unterstützt von einer modernen Infrastruktur – denken Sie etwa an gut ausgestattete Co-Working-Spaces und Internetverbindungen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 500 Mbit/s – dürften Remote Worker hier zweifellos einiges an Mehrwert finden.

Die Steuerstruktur der Bermudas sieht keine Einkommenssteuer vor, und das macht sie zu einer attraktiven Wahl für Menschen, die standortflexibel arbeiten. Wer seinen Hauptwohnsitz auf der Insel hat, muss im Allgemeinen keine Einkommenssteuer auf sein weltweites Einkommen zahlen.

Visabestimmungen: Mit dem Work From Bermuda Certificate dürfen ortsungebunden arbeitende Menschen sich bis zu einem Jahr auf den Bermudas aufhalten und dort arbeiten. Das Online-Antragsverfahren ist unkompliziert, und es fällt eine Gebühr von 263 USD (etwas unter 250 EUR, abhängig vom Wechselkurs) an. Es gibt keine spezifischen Gehaltsanforderungen, Sie müssen lediglich ein regelmäßiges Jahreseinkommen haben.

Chiang Mai, Thailand

Warum Chiang Mai eine unwiderstehliche Anziehungskraft auf Menschen aus allen Teilen der Welt ausübt, lässt sich leicht erkennen. Diese charmante Stadt in den nördlichen Hügeln Thailands empfängt Besucher mit lebhaften Märkten und jahrhundertealten Tempeln.

Aufgrund der niedrigen Lebenshaltungskosten, der gut ausgebauten Infrastruktur (einschließlich Co-Working-Spaces) und des zuverlässigen Internetzugangs erweist sich Chiang Mai auch als attraktiver Hotspot für junge Menschen, die remote arbeiten. Die reiche kulturelle Vielfalt fördert eine integrative Atmosphäre, während die Nähe zur Natur und zu historischen Stätten reichlich Freizeitmöglichkeiten bietet. Das angenehme Klima, die abwechslungsreiche thailändische Küche und eine lebendige Remote-Worker-Community tragen ebenfalls zu einem angenehmen Aufenthalt bei.

Visabestimmungen: Seit 2023 gibt es in Thailand kein spezielles Visum mehr für digitale Nomaden. Wer aus der Ferne arbeitet, kann jedoch das Special Tourist Visa (STV) nutzen, das sich an Langzeittouristen richtet und Reisenden einen Aufenthalt von bis zu 270 Tagen im Land ermöglicht. Beachten Sie jedoch, dass es illegal ist, ohne Arbeitserlaubnis in Thailand zu arbeiten – dies gilt auch als Remote Worker. Wenn Sie vorhaben, während Ihres Aufenthalts im Land ein Einkommen zu erzielen, benötigen Sie also eine Arbeitserlaubnis von der thailändischen Regierung.

Bangalore, Indien

Bangalore, das oft als “Silicon Valley Indiens” bezeichnet wird, ist eine großartige Stadt für Fernarbeiter, vor allem für solche aus der Tech-Branche. Mit ihrer herausragenden Stellung in der globalen Technologie und einer florierenden Tech-Community bietet die Stadt eine geeignete Infrastruktur für digitales Arbeiten und Networking. Darüber hinaus bieten die renommierten Bildungseinrichtungen in Bangalore Telearbeitern Zugang zu wertvollen Fähigkeiten und Schulungen für die berufliche Entwicklung.

Im Gegensatz zu den heißen Klimazonen in anderen Teilen Indiens ermöglicht das milde Wetter in Bangalore das ganze Jahr über ein angenehmes Arbeiten. Die Stadt bietet auch eine große Auswahl an erschwinglichen Restaurants, Cafés und kulturellen Veranstaltungen, was zu einer ausgewogenen Work-Life-Balance beiträgt.

Visabestimmungen: In Indien gibt es keine spezielle Visakategorie für digitale Nomaden. Es gibt jedoch eine Option für ein Langzeitvisum, das auf bis zu fünf Jahre verlängert werden kann. Dies ermöglicht es Fachleuten, im Land zu leben und remote zu arbeiten.

Wo Expat-Familien die höchste Lebensqualität finden

Familien, die sich auf ein internationales Abenteuer einlassen wollen, müssen bei der Entscheidung für einen Umzug verschiedene Faktoren sorgfältig abwägen: Lebenshaltungskosten, Bildungsqualität, Sicherheit, Erreichbarkeit von Nachbarländern, ein solides Supportsystem und die Aussicht auf eine lebendige Stadt. Anhand der Erfahrungen von Menschen, die diesen Schritt bereits vollzogen haben, erhielten wir wertvolle Einblicke in die Prioritäten, die sie bei ihrer Entscheidungsfindung geleitet haben.

Im Folgenden stellen wir Ihnen die besten Länder vor, die ein ideales Umfeld für Familien bieten, die neue Chancen im Ausland suchen:

1. Budapest, Ungarn

Budapest, die pulsierende Hauptstadt Ungarns, liegt an der Donau und gewinnt immer mehr Anerkennung als gutes Ziel für Familien, die hier Wurzeln schlagen wollen. Von seiner reichen Geschichte bis hin zu seinem modernen urbanen Lebensstil bietet Budapest eine Mischung aus Kultur, Komfort und Charme.

Schulwesen

Budapest verfügt über ein breites Spektrum an Bildungseinrichtungen, darunter internationale Schulen, die verschiedene englisch- und anderssprachige Lehrpläne anbieten und die Kinder auf eine mehrsprachige und multikulturelle Zukunft vorbereiten. Internationale Schulen in Budapest sind teurer als lokale Schulen, aber sie unterrichten hauptsächlich auf Englisch, was für viele Expats ein Pluspunkt sein kann.

Lebensqualität

Budapest bietet einen hohen Lebensstandard zu deutlich niedrigeren Kosten als andere europäische Hauptstädte wie Paris und Wien. Diese Erschwinglichkeit erstreckt sich auf die Bereiche Wohnen, Gesundheit und Bildung und ermöglicht es Familien, ohne ständige finanzielle Belastung komfortabel zu leben.

Außerdem hat Ungarn mit etwa 15 % einen relativ niedrigen Steuersatz im Vergleich zu anderen Ländern der Europäischen Union – wir blicken hier beispielsweise auf Dänemark und Frankreich, die über 50 % erheben. Außerdem gibt es in Ungarn mehrere Steuererleichterungen und -befreiungen, die die Gesamtsteuerlast für Privatpersonen und Unternehmen senken können.

Abgesehen von den wirtschaftlichen Vorteilen bietet Budapest eine reiche Mischung kultureller Erfahrungen. Das Stadtbild gleicht einem lebendigen Geschichtsbuch, geschmückt mit einzigartiger Architektur und reich an historischen Stätten. Diese Umgebung lädt Familien dazu ein, in eine tief verwurzelte Kultur einzutauchen und verschiedene Kunstformen wie Musik, Theater und bildende Kunst zu genießen.

Für Familien mit Kindern gibt es in Budapest eine Fülle von interessanten Aktivitäten. Museen werden durch interaktive Ausstellungen zum Leben erweckt, historische Schlösser geben einen Einblick in die Vergangenheit, und die berühmten Thermalbäder der Stadt bieten ein einzigartiges und unterhaltsames Erlebnis für alle Altersgruppen. In Budapest gibt es außerdem zahlreiche Grünflächen, vom berühmten Stadtpark Városliget bis zu den malerischen Budaer Bergen, die zum Wandern, Picknicken und zu einer Reihe von Aktivitäten im Freien einladen – und das alles innerhalb der Stadtgrenzen.

Sicherheit

Budapest hebt sich als besonders sichere Stadt hervor, die im Vergleich zu anderen europäischen Städten eine niedrigere Kriminalitätsrate aufweist. Dies kann für Eltern, die ihre Kinder in einer pulsierenden Metropole großziehen, sehr beruhigend sein.

Tatsächlich entscheiden sich viele Eltern für das Budaer Donauufer, weil sie dort einen sichereren Lebensstil mit mehr Natur vorfinden. Andererseits finden Familien in Pest eine Fülle von fantastischen Kinderparks und Spielplätzen mit Musik- und Wasserspielen.

Gesundheitswesen

Budapest verfügt über ein gut ausgebautes Gesundheitssystem mit einer Reihe von öffentlichen und privaten Angeboten. Expats, die bei lokalen Unternehmen angestellt sind, können das öffentliche ungarische Gesundheitssystem nutzen, in dem die meisten medizinischen Kosten subventioniert werden. Sie können auch eine private Krankenversicherung abschließen, was praktisch ist, wenn man bedenkt, dass einige Expats lieber die privaten Krankenhäuser oder Kliniken in Budapest aufsuchen, weil sie dort nahezu die Garantie haben, dass das Personal Englisch spricht.

Transportwesen

Die Stadt verfügt über ein gut ausgebautes und zuverlässiges öffentliches Verkehrssystem, mit dem Familien bequem ohne eigenes Auto pendeln können. Dank der ungarischen Hochgeschwindigkeitszüge ist es auch relativ einfach, nahe gelegene Länder wie Österreich, die Slowakei und Kroatien zu besuchen.

Kultur

Budapest ist eine Stadt mit einem reichen kulturellen Erbe. In der Architektur mischen sich Gotik, Barock und Jugendstil und schaffen ein fantastisches Stadtbild. Die pulsierende Kunstszene präsentiert sowohl lokale als auch internationale Talente. Die ungarische Küche, mit Klassikern wie Gulasch und köstlichem Gebäck, ist ein Eckpfeiler der Stadtkultur. Festivals, vom Budapester Weinfestival bis zum Internationalen Dokumentarfilmfestival, bringen Einheimische und Auswanderer zusammen und fördern ein starkes Gemeinschaftsgefühl. Diese kulturelle Vielfalt macht Budapest zu einer spannenden Heimat für Expats und Familien.

Im Jahr 2022 berichtete das Ungarische Statistische Zentralamt, dass sich die Zahl der Expats in Ungarn in den letzten zwei Jahrzehnten auf 200.000 verdoppelt hat. Es ist jedoch erwähnenswert, dass für eine deutsche Expat-Familie, die in Budapest lebt, die Sprachbarriere eine Herausforderung darstellen kann, da Ungarisch die offizielle Sprache ist. Das Erlernen von Grundkenntnissen der ungarischen Sprache, die Inanspruchnahme lokaler Dienstleistungen, der Kontakt zu internationalen Gemeinschaften und die Nutzung von Online-Ressourcen können helfen, diese Herausforderungen zu bewältigen.

Visabestimmungen

In Ungarn gibt es verschiedene Arten von Arbeitserlaubnissen für Familien, die in das Land ziehen möchten. Die wichtigsten davon sind:

Aufenthaltsgenehmigung: EU-Bürger können als Familie nach Ungarn einreisen und benötigen für die Einreise und den Aufenthalt in Budapest weder ein Visum noch eine Aufenthaltsgenehmigung. Sie können sich innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen bis zu 90 Tage ohne Visum in Ungarn aufhalten. Möchten sie jedoch länger als 90 Tage bleiben, müssen sie eine Aufenthaltsgenehmigung beantragen.

Arbeitsvisum: Dies ist die häufigste Art von Visum für Expats, die keinen EU-Pass besitzen und nach Ungarn ziehen. Um sich für ein Arbeitsvisum zu qualifizieren, müssen Sie ein Jobangebot von einem ungarischen Arbeitgeber haben. Der Arbeitgeber muss in Ihrem Namen eine Arbeitserlaubnis beantragen. Sobald die Arbeitserlaubnis genehmigt ist, können Sie ein Visum bei der ungarischen Botschaft oder dem Konsulat in Ihrem Heimatland beantragen.

Visum zur Familienzusammenführung: Wenn Sie ein Arbeitsvisum für Ungarn oder eine gültige Aufenthaltsgenehmigung haben und Sie möchten, dass Ihr Ehepartner und Ihre Kinder nachkommen, können Sie ein Familienvisum beantragen .



Neben den Visabestimmungen müssen Sie auch bestimmte finanzielle Anforderungen erfüllen, um nachzuweisen, dass Sie über genügend Geld verfügen, um sich und Ihre Familie während Ihres Aufenthalts in Ungarn zu versorgen.

2. Stockholm, Schweden

Die im Herzen Skandinaviens liegende schwedische Stadt Stockholm ist ein Leuchtturm der hohen Lebensqualität, insbesondere für Familien. Die faszinierenden Schären, das reiche kulturelle Erbe und der Schwerpunkt einer Work-Life-Balance machen die Stadt zu einer ausgezeichneten Wahl für Familien, die über den Wegzug aus einer betriebsamen Stadt nachdenken.

Bildungswesen

Das schwedische Bildungssystem ist weltweit bekannt, und Stockholm ist da keine Ausnahme. Von Vorschulen bis zu Universitäten bietet die Stadt eine Reihe von Bildungsmöglichkeiten, von denen einige Englisch als Pflichtfach vorsehen.

Expats in Stockholm können sich für öffentliche, private oder internationale Schulen entscheiden. Die internationalen Schulen in der Stadt folgen entweder dem schwedischen Lehrplan, wobei die Hälfte des Unterrichts auf Englisch stattfindet, oder sie arbeiten unabhängig, was ihnen mehr Kontrolle über ihre Bildungsprogramme gibt.

Nach Angaben der Umzugsfirma Nimmersion unterstützt das schwedische Schulsystem berufstätige Eltern durch die Bereitstellung von Betreuungsangeboten nach der Schule. Die Kosten für diese Betreuung werden von jeder Gemeinde auf der Grundlage des gesamten Haushaltseinkommens und der Anzahl der Kinder festgelegt.

Lebensqualität

Stockholm zeigt sich zwar als die budgetfreundlichste Option unter den nordischen Städten, hat aber laut einer ScandAsia-Umfrage einen der höchsten persönlichen Steuersätze der Welt. Numbeo, das größte Archiv mit von Nutzern bereitgestellten Daten über Städte und Länder weltweit, schätzt die monatlichen Kosten für eine vierköpfige Familie auf rund 4.200 EUR (rund 4.400 USD) – ohne Miete.

Nach Angaben des globalen Personalvermittlungsunternehmens Horizons können Ingenieure in Schweden ein beachtliches Gehalt verdienen, das zwischen 45.000 und 51.000 SEK (rund 3.750 bis 4.250 EUR; knapp 4.000 USD bis 4.500 USD) liegt. Trotz der relativ hohen Lebenshaltungskosten trumpft Schweden mit Qualitäten auf, die es zu einer idealen Wahl für Familien machen.

Tatsächlich hat der Forbes Advisor die Stadt kürzlich auf seinem Work-Life-Balance-Index auf den dritten Platz gesetzt, mit 64,8 von 100 Punkten. Faktoren wie flexible Arbeitszeiten, umfangreiche Remote-Work-Möglichkeiten und ein großzügiger Elternurlaub von bis zu 480 Tagen tragen zu diesem Ranking bei.

Die Stadt ist auch in Sachen Nachhaltigkeit führend und hat sich verpflichtet, bis 2040 kohlenstoffneutral zu werden. Stockholm nimmt das Recycling ernst und erzieht seine Einwohner, einschließlich der Kinder, zu ökologischer Verantwortung.

Neben Work-Life-Balance und Nachhaltigkeit bietet Stockholm auch zahlreiche Kultur- und Freizeitmöglichkeiten. Die Stadt wimmelt von Museen, Theatern und historischen Stätten. Außerdem gibt es überall Grünflächen und thematische Spielplätze, die Familien das ganze Jahr über vielfältige Aktivitäten im Freien bieten, vom Skifahren bis zum Schwimmen. Diese bereichernde Umgebung sorgt dafür, dass Kinder in Stockholm mit einer Mischung aus Bildung, Kultur und Spiel aufwachsen.

Sicherheit

Stockholm hebt sich als eine der sichersten Hauptstädte der Welt heraus und ist für seine niedrige Kriminalitätsrate bekannt. Auf dem Global Peace Index, einem jährlichen Bericht des Institute for Economics and Peace (IEP), der die relative Friedlichkeit von Ländern bewertet, belegt Stockholm Platz 28. Dies gibt Eltern die Gewissheit, dass ihre Kinder in einem sicheren Umfeld aufwachsen.

Es ist jedoch erwähnenswert, dass Schweden vor Kurzem seine nationale Terrorwarnstufe auf einer fünfstufigen Skala von drei auf vier erhöht hat, nachdem eine Reihe von Vorfällen in den sozialen Medien große Aufmerksamkeit erregt hatte. Der Sicherheitschef des Landes hat angedeutet, dass diese Alarmstufe sechs bis zwölf Monate lang bestehen bleiben könnte, was jedoch Familien, die in die Stadt ziehen wollen, nicht allzu sehr abschrecken sollte.

Gesundheitswesen

Stockholm bietet eine zugängliche und preisgünstige Gesundheitsversorgung. Die Stadt verfügt über ein universelles Gesundheitssystem, das aus Steuern und staatlichen Beiträgen finanziert wird und allen Einwohnern zur Verfügung steht – auch Ausländern, die bei einer schwedischen Gemeinde gemeldet sind. Nicht gemeldete Expats können sich für eine private Krankenversicherung entscheiden. Dies gibt den Eltern die Gewissheit, dass medizinische Hilfe leicht zugänglich ist.

Für Besucher aus der EU, die eine Europäische Krankenversicherungskarte (European Health Insurance Card, EHIC) besitzen, ist die medizinische Versorgung abgedeckt. Darüber hinaus hat Schweden mit mehreren Ländern, darunter Australien, Algerien und Chile, Abkommen über die medizinische Versorgung geschlossen, die eine medizinische Versorgung für Reisende aus diesen Ländern sicherstellt.

Transportwesen

Die Fortbewegung in Stockholm ist dank des zuverlässigen öffentlichen Verkehrssystems ein Kinderspiel, vor allem für Familien. Sie sind die erste Wahl für 80 % aller Fahrten innerhalb der Stadt und reduzieren den Verkehr und die Emissionen. Außerdem kommt man in Stockholm gut zu Fuß herum, und es gibt ein Staugebührensystem für Autofahrer, die in Kerngebiete fahren. Das alles in Summe sorgt für kostengünstige und stressfreie Mobilität.

Kultur

Mit einer bedeutenden Präsenz von Expats und einer Gesellschaft, in der überwiegend Englisch gesprochen wird, bietet Stockholm eine einladende Umgebung für Neuankömmlinge. Im Jahr 2023 bestand die Stadtbevölkerung zu 27 % aus Einwanderern, was die dynamische internationale Community unterstreicht, die hier gedeiht. Diese Vielfalt ist ein Eckpfeiler der Stockholmer Kultur und trägt zu einem integrativen und bereichernden Umfeld bei. Für Expat-Familien bietet dieses kulturelle Mosaik eine einzigartige Gelegenheit, in der ihre Kinder mit einer globalen Perspektive aufwachsen können und umgeben sind von einer Gemeinschaft, die Vielfalt und Verständnis schätzt.

Visabestimmungen

Wie in Ungarn können Inhaber eines EU-Passes ohne Visum nach Stockholm einreisen, müssen aber nach 180 Tagen eine Aufenthaltsgenehmigung für sich und ihre Familie beantragen.

Für Nicht-Expat-Familien, die keinen EU-Pass haben und nach Stockholm ziehen möchten, gibt es zwei Arten von Visa:

Aufenthaltsgenehmigung zum Arbeiten: Um sich für diese zu qualifizieren, müssen Sie ein Jobangebot von einem schwedischen Arbeitgeber vorliegen haben. Der Arbeitgeber muss in Ihrem Namen eine Arbeitserlaubnis beantragen. Sobald diese genehmigt ist, können Sie bei der schwedischen Botschaft oder dem Konsulat in Ihrem Heimatland eine Aufenthaltsgenehmigung beantragen.

Aufenthaltsgenehmigung für Familienmitglieder: Wenn Sie eine Aufenthaltserlaubnis zum Arbeiten in Schweden haben, können Ihr Ehepartner und Ihre Kinder als Ihre Familienangehörigen eine Aufenthaltserlaubnis beantragen. Dafür müssen sie die folgenden Voraussetzungen erfüllen: Sie müssen mit Ihnen durch Heirat, eingetragene Partnerschaft oder Elternschaft verwandt sein Sie müssen im Besitz eines gültigen Reisepasses sein Sie müssen über eine Krankenversicherung verfügen, die sie in Schweden abdeckt Sie müssen über genügend Geld verfügen, um ihren Lebensunterhalt in Schweden zu bestreiten Sie dürfen keine Gefahr für die öffentliche Ordnung oder Sicherheit darstellen

Wenn Sie eine Aufenthaltserlaubnis zum Arbeiten in Schweden haben, können Ihr Ehepartner und Ihre Kinder als Ihre Familienangehörigen eine Aufenthaltserlaubnis beantragen. Dafür müssen sie die folgenden Voraussetzungen erfüllen:

Das Antragsverfahren für eine Aufenthaltsgenehmigung kann mehrere Monate dauern, daher ist es wichtig, frühzeitig damit zu beginnen. Die Antragsgebühr beträgt 1.600 SEK (etwa 130 EUR; 137 USD) für Erwachsene und 800 SEK (etwa 65 EUR; 69 USD) für Kinder unter 18 Jahren.

3. Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate

Abu Dhabi mitten in den Vereinigten Arabischen Emiraten glänzt als pulsierende Metropole, in der Kulturen aufeinandertreffen und Expatriates sich wohlfühlen. Die Stadt ist besonders für Expat-Familien attraktiv, da sie über eine hochmoderne Infrastruktur, erstklassige Bildungseinrichtungen und eine Fülle von Freizeit- und Unterhaltungsmöglichkeiten verfügt. In Abu Dhabi findet man sowohl den Komfort der Heimat als auch den Nervenkitzel des Abenteuers.

Bildungswesen

In Abu Dhabi gibt es zahlreiche private und internationale Schulen, die sich an Expat-Familien richten. Viele internationale Schulen folgen dem britischen Schulsystem, aber einige bieten auch Lehrpläne aus den USA, Frankreich, Deutschland und Japan an, sodass sich Expat-Familien wie zu Hause fühlen können.

Auch wenn die internationalen Schulen in der Stadt im Allgemeinen unabhängig sind, müssen sie sich an Vorschriften halten, wie zum Beispiel das Erlernen von Arabisch als Zweitsprache. Islamische Studien sind für muslimische Schüler verpflichtend und für nicht-muslimische Schüler freiwillig.

Lebensqualität

Abu Dhabi bietet einen hohen Lebensstandard mit ausgezeichneter Gesundheitsversorgung und Infrastruktur. Viele Mietobjekte in der Stadt sind auf Bewohner ausgerichtet, die sowohl Komfort als auch Üppigkeit suchen. Ob hoch aufragende Wolkenkratzer mit atemberaubender Aussicht, weitläufige Villen mit eigenen Pools oder mehrstöckige Häuser mit viel Platz zum Toben für Kinder – diese Häuser sind mit modernen Einrichtungen ausgestattet.

Wie in Dubai gibt es auch in Abu Dhabi keine Einkommenssteuer für Einheimische und Expats, sodass die Menschen einen großen Teil ihres Einkommens behalten können. Dies kann vor allem für Familien mit hohem Einkommen ein erheblicher finanzieller Vorteil sein. Doch es ist wichtig, sich über andere Steuern im Klaren zu sein, die Einwohner und Unternehmen zu entrichten haben. So gibt es beispielsweise eine Mehrwertsteuer von 5 %, und die Grundsteuern auf Wohn- und Gewerbeimmobilien variieren je nach Standort und Wert der Immobilie.

Sicherheit

Die Vereinigten Arabischen Emirate werden weithin zu den Ländern im Nahen Osten gezählt, die mehr Sicherheit bieten, was in erster Linie auf ihren modernen Rechtsrahmen und ihr Engagement für die Aufrechterhaltung der Ordnung zurückzuführen ist. Laut der Numbeo-Rangliste 2023 gehören sie sogar zu den sichersten Städten weltweit. Dieser Ruf macht sie zu einer einladenden Wahl für Expat-Familien, die einen sicheren und stabilen Ort für ihr Zuhause suchen.

Gesundheitswesen

Das Gesundheitssystem von Abu Dhabi zeichnet sich durch hohe Qualität und Zugänglichkeit aus. Die Regierung bietet den Staatsangehörigen der VAE eine umfassende Gesundheitsversorgung, während Expatriates in der Regel eine private Krankenversicherung abschließen müssen, die vom Arbeitgeber bereitgestellt wird oder unabhängig davon erworben werden kann. Dadurch wird sichergestellt, dass ausländische Familien denselben hohen Standard der medizinischen Versorgung erhalten wie die Einheimischen.

Transportwesen

Abu Dhabi verfügt über ein gut ausgebautes öffentliches Verkehrssystem, das Busse, Taxis und die Abu-Dhabi-Metro umfasst. Die Metro ist relativ neu und fährt in zwei Linien: die Red Line (rot) vom Flughafen ins Stadtzentrum und die Green Line (grün) vom Stadtzentrum in die Vororte. Das öffentliche Verkehrssystem in Abu Dhabi ist bequem und erschwinglich. Es ist eine prima Möglichkeit, sich in der Stadt fortzubewegen und alles zu erkunden, was diese zu bieten hat.

Viele Expat-Familien in Abu Dhabi entscheiden sich auch für das Auto. Die Stadt zeichnet sich mit gut gepflegten Straßen, einer modernen Infrastruktur und klaren Verkehrsregeln aus. Außerdem bietet der Besitz eines Autos Komfort und Flexibilität und ermöglicht es Familien, die Stadt und ihre Umgebung in ihrem eigenen Tempo zu erkunden.

Kultur

Abu Dhabi ist eine weltoffene Stadt mit einer lebendigen internationalen Community, die etwa 89 % der Bevölkerung ausmacht. Die Stadt bietet eine Mischung aus verschiedenen Kulturen und Perspektiven, die eine vielfältige und integrative Atmosphäre schaffen.

In Abu Dhabi ist es jedoch wichtig, die islamischen Grundsätze zu beachten, die die gesellschaftlichen Normen beeinflussen. Bescheidenheit in Kleidung und Verhalten ist oft gesetzlich vorgeschrieben (wird aber nicht überall durchgesetzt), und bei der Erörterung heikler Themen ist Diskretion geboten.

Die Familie spielt in der Kultur von Abu Dhabi eine zentrale Rolle, mit starken Bindungen und einem ausgeprägten Gemeinschaftssinn. Die Achtung von Traditionen und Älteren steht an erster Stelle und trägt zu einer harmonischen und eng verbundenen Gesellschaft bei.

Visabestimmungen

Als Expat in Abu Dhabi können Sie Ihre Familienmitglieder zu sich in die VAE holen. Dazu gehören Ihr Ehepartner, Kinder unter 21 Jahren, Eltern, Geschwister und Großeltern. Um Ihre Familienmitglieder zu sponsern, müssen Sie bestimmte Kriterien erfüllen. Dazu gehören das erforderliche Aufenthaltsvisum und eine Arbeitserlaubnis sowie medizinische Gesundheitsbescheinigungen für Ihre Familienmitglieder.

Aufenthaltsvisum und Arbeitsgenehmigung: Diese ist für zwei bis drei Jahre gültig und kann verlängert werden. Um ein Aufenthaltsvisum zu erhalten, müssen Sie von einem Unternehmen oder Arbeitgeber in den VAE gesponsert werden. Das Unternehmen muss das Visum in Ihrem Namen beantragen und Ihnen eine Arbeitserlaubnis erteilen.

Compulsory Health Insurance (CHI): Alle Expats in Abu Dhabi müssen eine obligatorische Krankenversicherung haben. Dabei handelt es sich um ein staatlich vorgeschriebenes Krankenversicherungssystem, das die medizinischen Kosten für alle angemeldeten Personen abdeckt. Der Arbeitgeber oder Sponsor Ihres Visums muss sicherstellen, dass Sie bei der CHI angemeldet sind.



Kopenhagen, Dänemark

Kopenhagen ist aus mehreren Gründen eine großartige Stadt für Expat-Familien. Allgemein ist es eine sichere, saubere und familienfreundliche Stadt mit einer hohen Lebensqualität. Wie Stockholm bietet auch Kopenhagen eine großartige Work-Life-Balance-Kultur und wurde 2023 im Work-Life-Balance-Index von Forbes Advisor auf den ersten Platz gesetzt. Die Lebenshaltungskosten sind relativ hoch, aber überschaubar, da die Gehälter in der Regel wettbewerbsfähig sind. In Kopenhagen gibt es mehrere internationale Schulen, und die meisten Dänen sprechen Englisch als Zweitsprache. Tatsächlich steht Dänemark 2022 weltweit an fünfter Stelle, wenn es um ausgeprägte Englischkenntnisse geht.

Visabestimmungen: Da Dänemark zum Schengen-Raum gehört, können Auswanderer aus den Ländern des Schengen-Raums ohne Visum einreisen und 90 Tage im Land bleiben. Wer sich länger im Land aufhalten möchte, muss eine CPR-Nummer beantragen, um seinen Alltag in Angriff zu nehmen und beispielsweise ein Bankkonto zu eröffnen oder sich für die medizinische Versorgung anzumelden. Wie in den oben genannten europäischen Ländern müssen diejenigen, die länger im Land bleiben wollen, eine Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis beantragen. Dazu müssen die Bewerber ein schriftliches Stellenangebot mit Angaben zu Gehalt und Einstellungsbedingungen vorlegen.

Dänemark bietet ein Facharbeiterprogramm für Menschen mit besonderen Qualitäten, Forscher und Master-/Promotionsabsolventen dänischer Universitäten, um in bestimmten Bereichen leben und arbeiten zu können.

Melbourne, Australien

Melbourne ist aufgrund seiner hohen Lebensqualität, der vielfältigen Bevölkerung und einer Reihe von familienfreundlichen Aktivitäten und Annehmlichkeiten eine beliebte Wahl für Expat-Familien. Außerdem sind die Lebenshaltungskosten in der Stadt im Vergleich zu Großstädten wie Sydney relativ überschaubar. Laut dem Global Liveability Index von The Economist im Jahr 2023 gilt Melbourne als die lebenswerteste Stadt Australiens, die für ihre Inklusivität, ihren Gemeinschaftsgeist und ihre gut ausgebaute Infrastruktur geschätzt wird.

Visabestimmungen: Australien bietet verschiedene Visa-Optionen für Expats, abhängig von deren Fähigkeiten, Qualifikationen und Beschäftigungsstatus. Das SkillSelect-Visum zum Beispiel ist für Arbeitnehmer mit spezifischen und spezialisierten Fähigkeiten gedacht, während das Skilled-Independent-Visum für Fachkräfte gedacht ist, die derzeit kein Jobangebot haben, aber die Kriterien eines bestimmten Bildungsniveaus und einer bestimmten Berufserfahrung erfüllen. Außerdem gibt es das Partner-Visum, das Partner von australischen Staatsbürgern und Menschen mit ständigem Wohnsitz in Australien beantragen können.

Bangkok, Thailand

Bangkok ist eine sehr erschwingliche Stadt, in der die Lebenshaltungskosten viel niedriger sind als in vielen westlichen Ländern. Dies macht die Stadt zu einer großartigen Option für Expat-Familien, die Asien erleben und Geld sparen möchten. Bangkok ist modern und verfügt als eine der bekanntesten Städte Thailands über ein gutes öffentliches Verkehrssystem. Dazu gehören zum Beispiel U-Bahnen und alternative Fahrdienste, mit denen Sie sich in der Stadt fortbewegen können, ohne ein Auto besitzen zu müssen. Die medizinische Versorgung dort ist so gut, dass die Stadt zu einem beliebten Ziel für Medizintouristen geworden ist.

Auch Englisch ist in Bangkok weit verbreitet, und die Fortbewegung in der Stadt ist relativ einfach. Allein in Bangkok gibt es über 150 internationale Schulen mit unterschiedlichen Lehrplänen.

Visabestimmungen: In Thailand gibt es mehrere Visa für Expats, z. B. das Non-Immigrant B Visa, mit dem Sie einreisen und sich länger als 90 Tage im Land aufhalten können, und das Non-Immigrant ED Visa, mit dem Sie dort arbeiten dürfen.

Genießen Sie Ihren Ruhestand: Die besten Orte für Expat-Rentner

Beim Übergang in den Ruhestand stellen sich viele Menschen einen friedlichen Ort vor, der ein ausgewogenes Verhältnis von Ruhe, kulturellem Reichtum, Erschwinglichkeit und Zugang zu einer hochwertigen Gesundheitsversorgung bietet. Da berufliche Verpflichtungen keine Rolle mehr spielen, haben Pensionäre die Freiheit, verschiedene Reiseziele zu erkunden. Einige Städte sind zwar nicht so bekannt, bieten aber durch goldene Visa und Rentnerprogramme verlockende Möglichkeiten. Werfen wir einen genaueren Blick auf diese weniger bekannten Ruhestandsoptionen – und was sie zu einer attraktiven Wahl macht:

Panama-Stadt, Panama

Panama hat sich zu einem beliebten Reiseziel für Menschen entwickelt, die einen Tapetenwechsel suchen. Dank des angenehmen tropischen Klimas, der gastfreundlichen Einheimischen und der modernen Annehmlichkeiten wird es für viele zu einer attraktiven Wahl. Panama ist nicht nur ein Urlaubsziel, sondern wird zunehmend zu einem langfristigen Wohnort für Menschen, die ein neues Kapitel in ihrem Leben aufschlagen möchten.

Lebensqualität

Panama-Stadt bietet Ruheständlern eine attraktive Lebensqualität, was vor allem den erschwinglichen Lebenshaltungskosten zuzuschreiben ist. In vielerlei Hinsicht, von der Unterkunft über die Gesundheitsversorgung bis hin zu den täglichen Ausgaben, kommen Sie weit mit Ihrem Budget, was einen komfortablen und stressfreien Ruhestand gewährleistet.

Ein wichtiger Faktor, der zu diesem günstigen Umfeld beiträgt, ist das Pensionado-Programm. Es gilt als eines der großzügigsten Visaprogramme der Welt und bietet Rentnern eine Reihe von Ermäßigungen bei wichtigen Dienstleistungen. Dazu gehören erhebliche Einsparungen bei medizinischen Ausgaben, Unterhaltung und Transport.

So erhalten Rentner beispielsweise 25 % Ermäßigung auf Strom- und Wasserrechnungen, 25 % Rabatt auf Flugtickets und 30 % Ermäßigung auf andere Transportkosten. Um in den Genuss der Vergünstigungen zu kommen, müssen sie mindestens 55 Jahre alt sein und unter anderem eine monatliche Rente oder ein Einkommen von mindestens 1.000 USD (zwischen 900 und 950 EUR) beziehen sowie eine gültige Krankenversicherung vorweisen können.

Für Ruheständler aus Nordamerika ist Panamas Nähe zu den USA und Kanada ein praktischer Vorteil. Große Fluggesellschaften bieten regelmäßige Direktflüge an, sodass Rentner bequem mit Familie und Freunden in der Heimat in Verbindung bleiben und Besucher empfangen können. Diese Erreichbarkeit macht den Ruhestand in Panama City noch angenehmer.

Unterbringung

Was die Unterbringung anbelangt, so bietet Panama-Stadt eine breite Palette an Möglichkeiten für unterschiedliche Vorlieben und Budgets. Von modernen Apartments in der belebten Stadt bis hin zu ruhigen Häusern am Strand oder charmanten Häusern in den Bergen – über mangelnde Auswahl dürfte sich hier kein Rentner beschweren können. Das Angebot an komfortablen und abwechslungsreichen Unterkünften macht Panama-Stadt als Reiseziel für den Ruhestand noch attraktiver und ermöglicht es den Pensionären, eine Lebenssituation zu finden, die ihrem Lebensstil und ihren Vorlieben entspricht.

Gesundheitswesen

Panama zeichnet sich durch hochwertige Gesundheitseinrichtungen aus, insbesondere in Panama-Stadt. Viele Ärzte sind in den USA ausgebildet und sprechen Englisch, wodurch die Pensionäre gut mit ihren Gesundheitsdienstleistern kommunizieren können.

Panamas Gesundheitssystem ist in zwei Ebenen gegliedert: der öffentliche Sektor und der private Gesundheitsmarkt. Der öffentliche Sektor umfasst die staatliche Sozialversicherung und wird von zwei Hauptstellen finanziert: dem Gesundheitsministerium (Ministerio de Salud oder MINSA) und der Sozialversicherungskasse (Caja de Seguro Social oder CSS). Dieses zweistufige System bietet den Rentnern Alternativen und Flexibilität bei der Auswahl der Gesundheitsdienste, die ihren Bedürfnissen und Vorlieben am besten entsprechen.

Sicherheit

Panama hebt sich als eines der politisch stabilsten Länder Lateinamerikas hervor und bietet seinen Einwohnern, einschließlich Rentnern, ein sicheres Umfeld. Das Land hat eine relativ niedrige Kriminalitätsrate im Vergleich zu einigen seiner regionalen Pendants. Diese Stabilität und Sicherheit tragen dazu bei, dass sich Rentner, die Panama-Stadt als Ziel für ihren Ruhestand wählen, entspannt und sicher fühlen.

Kultur

Die Kultur Panamas bietet eine herzliche und einladende Umgebung für Rentner, insbesondere für solche aus Amerika. Aufgrund ihrer zunehmenden Beliebtheit bei amerikanischen Rentnern haben sich in Panama-Stadt blühende Expat-Communitys entwickelt – ebenso wie in Gegenden wie Coronado, Boquete und Bocas del Toro. Diese Gemeinden bieten ein Gefühl von Vertrautheit und Kameradschaft, was es den Rentnern erleichtert, mit Gleichgesinnten in Kontakt zu treten und neue Bekanntschaften aufzubauen.

Ein weiterer Vorteil für Rentner in Panama ist das duale Währungssystem des Landes. Panama verwendet sowohl den US-Dollar als auch seinen eigenen panamaischen Balboa, was Finanztransaktionen für diejenigen vereinfacht, die an den Dollar gewöhnt sind und Währungsfluktuationen des Balboa vermeiden wollen. Dieses Doppelwährungssystem bietet Rentnern, die ihre Finanzen in Panama verwalten, ein höheres Maß an Sicherheit und Komfort.

Visabestimmungen

Das Panama-Pensionado-Visum ist ein Visum für den Ruhestand, das es Ausländern erlaubt, dauerhaft in Panama zu leben, wenn sie über ein monatliches Einkommen von mindestens 1.000 USD (zwischen 900 und 950 EUR) verfügen. Das Visum kann auch von Ausländern beantragt werden, die ein monatliches Einkommen von 750 USD (rund 700 EUR) haben und mindestens 100.000 USD (zwischen 90.000 und 95.000 EUR) in panamaische Immobilien investiert haben.

Rieti, Italien

Im Herzen Italiens, etwa eine Autostunde von Rom entfernt, liegt Rieti, eine charmante Stadt, die den typisch-gelassenen italienischen Lebensstil verkörpert, den viele Ruheständler suchen. Die ruhige Atmosphäre und das authentische lokale Erlebnis machen sie zu einer erwähnenswerten Wahl für Menschen, die sich nach einem ruhigen, entspannten Lebensabend sehnen.

Lebensqualität

Inmitten Italiens bietet Rieti Pensionären ein echt italienisches Erlebnis, ohne die hohen Preise, die oft mit großen Touristenzentren wie Rom und Mailand verbunden sind. Von der Unterkunft bis zu den täglichen Ausgaben ist das Leben hier deutlich erschwinglicher, was einen komfortablen Ruhestand garantiert. 2019 führte die italienische Steuerbehörde eine vorteilhafte Steuerregelung für Rentner ein: Ruheständler, die in den vorangegangenen fünf Jahren nicht in Italien gewohnt haben, profitieren von einem pauschalen Steuersatz von 7 % auf alle ausländischen Einkommensquellen. Diese Initiative hatte zum Ziel, mehr Menschen dazu zu bringen, sich dem Charme der süditalienischen Dörfer hinzugeben.

Mit seinen historischen Wurzeln ist Rieti ein lebendiges Zeugnis der reichen Vergangenheit Italiens. Die gut erhaltene Altstadt mit ihren historischen Kirchen und archäologischen Ausgrabungsstätten bietet einen echten Einblick in das Erbe des Landes. Umgeben von malerischen Bergen und in unmittelbarer Nähe des ruhigen Rieti-Sees gelegen, bietet die Stadt einen friedlichen Rückzugsort für Naturliebhaber. Aktivitäten wie Wandern, Radfahren und gemütliche Spaziergänge am Seeufer sind inmitten der atemberaubenden Naturkulisse leicht möglich. Rieti rühmt sich außerdem für eine bescheidene Sportszene mit mehreren lokalen Fußball- und Basketballmannschaften. Die verstorbene NBA-Legende Kobe Bryant und seine Familie waren in seiner Kindheit in Rieti zu Hause, denn sein Vater Joe war Trainer der Mannschaft von Sebastiani Rieti.

Rieti liegt strategisch günstig nur eine Stunde von Rom entfernt und bietet (nicht nur) Rentnern einen bequemen Zugang zu den kulturellen Angeboten der Hauptstadt. Busse und Nahverkehrszüge erleichtern die Fahrt nach Rom, Neapel und Mailand und verbessern die Anbindung der Stadt.

Unterbringung

Die Unterbringungsmöglichkeiten in Rieti richten sich an Ruheständler, die eine komfortable und erschwingliche Wohnsituation suchen. Die Stadt bietet eine Reihe von Möglichkeiten, von gemütlichen Wohnungen bis hin zu charmanten Häusern, ohne die exorbitanten Preise, die man oft mit italienischen Großstädten verbindet. Rentner können hier eine geeignete Wohnung finden, die ihren Vorlieben und ihrem Budget entspricht, und so einen angenehmen und stressfreien Ruhestand verbringen.

Darüber hinaus bietet der Immobilienmarkt von Rieti Möglichkeiten für Menschen, die an einer langfristigen Miete oder am Kauf einer Immobilie interessiert sind. Mit einer großen Auswahl von Größen und Stilen können Ruheständler leicht eine Residenz finden, die ihren Bedürfnissen und Vorlieben entspricht.

Gesundheitswesen

Italien verfügt über ein anerkanntes Gesundheitssystem, und in Rieti gibt es Krankenhäuser und Kliniken, die eine hervorragende medizinische Versorgung bieten, sodass sich Rentner keine Sorgen machen müssen. Expat-Rentner, die sich beim Nationalen Gesundheitsdienst (Servizio Sanitario Nazionale, SSN) anmelden, können eine Gesundheitskarte erhalten, mit der sie kostenlose oder stark subventionierte medizinische Versorgung in Anspruch nehmen können. Expats, die nicht beim SSN registriert sind, müssen eine private Krankenversicherung abschließen. Expats aus anderen europäischen Ländern können auch ihre Europäische Krankenversicherungskarte für medizinische Leistungen nutzen.

Sicherheit

Rieti ist eine sichere und friedliche Stadt, die ein Gefühl der Sicherheit und Ruhe vermittelt und damit ideal für Ruheständler ist. Die Daten von Numbeo zeigen, dass Rieti einen Kriminalitätsindex von unter 40 hat, was sehr niedrig ist. Laut 2Italy, einer Online-Immobilienplattform mit Sitz in Italien, hat Rieti weniger als 50.000 Einwohner, was die Stadt besonders einladend für Rentner macht, die die Ruhe auf dem Land suchen.

Kultur

Die Kultur in Rieti ist geprägt von der herzlichen und gastfreundlichen Art der Einwohner. Für Rentner ist es relativ einfach, Freundschaften mit Einheimischen zu schließen, sich Gemeindegruppen anzuschließen und in das italienische Leben zu integrieren.

Während Italienisch die Hauptsprache in Rieti ist, können die Englischkenntnisse der Einheimischen variieren. Einige Menschen haben ein Grundverständnis für Englisch, vor allem in touristischeren Gegenden. Es kann jedoch Fälle geben, in denen eine Sprachbarriere eine Herausforderung darstellt. Trotzdem sind die Einwohner von Rieti in der Regel zuvorkommend und bereit, Expatriates bei der Bewältigung von Kommunikationsschwierigkeiten zu unterstützen. Diese Kontaktfreudigkeit trägt zur einladenden Atmosphäre der Stadt für Ruheständler bei.

Visabestimmungen

Um in Rieti in den Ruhestand zu gehen, ist kein spezielles Ruhestandsvisum erforderlich. Sie können jedoch ein Wahlaufenthaltsvisum (auch als D-Visum bekannt) beantragen, wenn Sie sich dort zur Ruhe setzen möchten. Mit diesem Visum dürfen Rentner länger als 90 Tage in Italien leben, ohne zu arbeiten.

Um sich für dieses Visum zu qualifizieren, müssen Sie nachweisen, dass Sie über ausreichende finanzielle Mittel verfügen, um Ihren Lebensunterhalt ohne Arbeit zu bestreiten, sei es durch Immobilieneinkünfte, Renten oder Pensionen. Außerdem müssen Sie eine Unterkunft und eine Krankenversicherung nachweisen und ein Antragsformular für ein Langzeitvisum ausfüllen.

San José, Costa Rica

Auf der Suche nach dem perfekten Ort für die goldenen Jahre steht San José, die Hauptstadt Costa Ricas, immer häufiger ganz oben auf der Liste. Diese pulsierende Stadt bietet eine einzigartige Mischung aus tropischer Pracht und kosmopolitischem Charme, was sie zu einer guten Wahl für anspruchsvolle Ruheständler macht.

Lebensqualität

San José bietet einen komfortablen Lebensstil für Expatriates im Ruhestand. Die Stadt bietet Lebenshaltungskosten, die im Allgemeinen niedriger sind als in vielen nordamerikanischen und europäischen Städten, sodass Rentner ihre Ausgaben ohne finanzielle Belastung bewältigen können. Grundlegende Dienstleistungen wie Gesundheitsfürsorge, Unterkunft und tägliche Ausgaben sind preisgünstig.

Als Hauptstadt bietet San José moderne Annehmlichkeiten wie Einkaufszentren, Autovermietungen, Restaurants und einen zuverlässigen Internetzugang, der den Bedürfnissen von Rentnern entgegenkommt. Der lokale Lebensstil, der mit dem Begriff pura vida (reines Leben) auf den Punkt gebracht wird, fördert eine entspannte und gesundheitsbewusste Lebensweise und trägt zu Costa Ricas Ruf als eine der Blauzonen (Regionen, in denen die Menschen länger leben als der weltweite Durchschnitt) der Welt bei.

Für Naturliebhaber gibt es viel zu entdecken, denn Nationalparks und schöne Strände sind nur eine kurze Autofahrt entfernt. Die Stadt bietet auch ein kulturelles Erlebnis mit einer Vielzahl von Museen, Theatern und historischen Stätten.

Unterbringung

In San José stehen Rentnern eine Reihe von Unterkunftsmöglichkeiten zur Auswahl. Für diejenigen, die Komfort und moderne Annehmlichkeiten suchen, gibt es sowohl im Stadtzentrum als auch in den umliegenden Vierteln Apartmentkomplexe und Eigentumswohnungen. Diese Optionen bieten oft Dienstleistungen wie Sicherheit, Wartung und Zugang zu Gemeinschaftseinrichtungen.

Für Rentner, die eine ruhigere Umgebung suchen, gibt es in den Vororten am Rande der Stadt Einfamilienhäuser. In diesen Gebieten finden Sie eine Wohnatmosphäre der ruhigeren Art.

In San José gibt es auch eine Reihe von Seniorensiedlungen, die speziell auf ältere Menschen zugeschnitten sind. Diese Gemeinden bieten oft eine Reihe von Annehmlichkeiten wie Freizeiteinrichtungen, soziale Aktivitäten und Gesundheitsdienste, die ein unterstützendes und einbeziehendes Umfeld für Rentner schaffen.

Gesundheitswesen

Costa Rica ist bekannt für sein Gesundheitssystem, und San José verfügt als Hauptstadt über die besten medizinischen Einrichtungen des Landes. Viele Ärzte in Costa Rica wurden in den USA oder Europa ausgebildet und sprechen fließend Englisch. Darüber hinaus ist das nationale Gesundheitssystem Caja für alle Einwohner zugänglich, unabhängig von Einkommensniveau und Gesundheitszustand.

Sicherheit

Ähnlich wie Panama gilt auch Costa Rica als eines der politisch stabilsten und friedlichsten Länder Lateinamerikas. Vor allem San José bietet ein sicheres Umfeld für Rentner.

Nach Angaben von Freedom House, einer gemeinnützigen Organisation, die sich weltweit für Demokratie und Menschenrechte einsetzt, belegte Costa Rica im Jahr 2022 Platz 91 von 100 in Bezug auf die weltweite Freiheit. Dies deutet auf ein solides Engagement für die Aufrechterhaltung eines sicheren und harmonischen Lebensumfelds für Einwohner und Besucher gleichermaßen hin.

Kultur

Die Costa-Ricaner, auch Ticos genannt, sind für ihr warmherziges und freundliches Gemüt bekannt. Rentner finden es oft einladend und relativ einfach, sich in das örtliche Leben zu integrieren und bedeutsame Verbindungen mit ihren neuen Nachbarn zu knüpfen. Die Stadt rühmt sich einer blühenden und gut etablierten Expat-Community, die eine Reihe von Clubs, Gruppen und Organisationen anbietet, die Neuankömmlingen helfen, sich einzuleben und neue Freundschaften zu schließen.

Auch wenn Spanisch die Hauptsprache in San José ist, kommen Rentner in der Regel auch ohne fließende Kenntnisse der Landessprache zurecht. Viele Einheimische und Dienstleister in der Stadt sprechen Englisch, vor allem in städtischen Gebieten und in Einrichtungen, die von Touristen und Auswanderern besucht werden. Wenn Sie jedoch einige Grundkenntnisse der spanischen Sprache erlernen, können Sie Ihren Aufenthalt in San José insgesamt bereichern und sich mehr Möglichkeiten zum Eintauchen in die Kultur und zur Vertiefung der Kontakte mit der Gemeinschaft eröffnen.

Visabestimmungen

Rentner, die sich in San José niederlassen möchten, haben die Möglichkeit, ein Pensionado-Visum zu beantragen, das auch als Rentnervisum bezeichnet wird. Dieses Visum gilt für zwei Jahre und ist relativ einfach zu beantragen (und zu verlängern).

Um das Antragsverfahren einzuleiten, müssen angehende Rentner mehrere Dokumente einreichen. Dazu gehören ein förmliches Bewerbungsschreiben, in dem sie ihre Beweggründe für einen Aufenthalt in Costa Rica darlegen, der Nachweis einer garantierten monatlichen Rente von mehr als 1.000 USD (etwa 900 bis 950 Euro, je nach Kurs) und eine Prüfung des Strafregisters. Diese Anforderungen sollen die finanzielle Stabilität von Rentnern gewährleisten, die sich in Costa Rica niederlassen wollen.

Weitere nennenswerte Städte für Expat-Rentner

Goa, Indien

Das indische Goa ist für seine entspannte Atmosphäre und seine atemberaubende Schönheit der Natur bekannt und hat sich zu einem beliebten Ziel für Ruheständler entwickelt. Mit seinen unberührten Stränden, der üppigen Vegetation und dem angenehmen tropischen Klima bietet Goa eine ruhige Kulisse für einen entspannten Lebensstil. Die Lebenshaltungskosten in Goa sind deutlich niedriger als in vielen westlichen Ländern, was es zu einer günstigen Wahl für Rentner macht, die mehr von ihren Ersparnissen und ihrer Rente haben möchten.

In Goa findet sich auch eine lebendige Expat-Community mit Menschen verschiedener Nationalitäten. Das reiche kulturelle Erbe des Bundesstaates als ehemalige portugiesische Kolonie, das sich in seinen historischen Kirchen, Tempeln und Festen zeigt, bietet viele Möglichkeiten zur Erkundung und kulturellen Bereicherung. Auch wenn das indische Gesundheitssystem nicht so weit entwickelt ist wie das anderer Länder, hat sich das Gesundheitssystem in Goa im Laufe der Jahre stetig verbessert. Auf dem jüngsten G20-Gipfel der indischen Präsidentschaft wurde angekündigt, die Gesundheitseinrichtungen weiter verbessern zu wollen.

In Indien – und insbesondere in Goa – wird weitgehend Englisch gesprochen, was Rentnern aus englischsprachigen Ländern den Übergang erleichtert. Auch die allgemeine Sicherheit macht Goa zu einem sicheren und friedlichen Reiseziel für Menschen, die ihren Lebensabend genießen möchten.

Visabestimmungen

Derzeit gibt es kein Rentner-Visum für Ausländer, die sich in Goa zur Ruhe setzen wollen. Es gibt jedoch einige verschiedene Arten von Visa, für die Pensionäre je nach ihrer Situation infrage kommen können. Dazu gehören ein Touristenvisum, das alle zwei Jahre verlängert werden kann, und ein medizinisches Visum, das sechs Monate gültig ist. Sobald Sie in Indien sind, können Sie als Ruheständler ein Langzeitvisum beantragen, zum Beispiel ein Fünfjahresvisum oder ein Visum für einen dauerhaften Wohnsitz.

Port Vila, Vanuatu

Vanuatu, eine wunderschöne Inselgruppe im Südpazifik, ist eine verlockende Option für Ruheständler, die eine ruhige und landschaftlich reizvolle Umgebung suchen. Die Inseln zeichnen sich durch einen entspannten Lebensstil aus, ganz ohne die Hektik und den Trubel der Städte. Es ist die perfekte Umgebung für alle, die sich in ihren fortgeschrittenen Jahren nach Entspannung und Einfachheit sehnen. Vanuatus atemberaubende natürliche Schönheit, die sich durch unberührte Strände, kristallklares Wasser und üppige tropische Landschaften auszeichnet, bietet Rentnern endlose Möglichkeiten für Outdoor-Aktivitäten wie Schnorcheln, Tauchen und Wandern.

Auch wenn Vanuatu ein abgelegenes Inselparadies ist, sind die Lebenshaltungskosten relativ niedrig, sodass Pensionäre einen komfortablen Lebensstil genießen können, ohne ihre Finanzen zu strapazieren. Die Einwohner, die Ni-Vanuatu, sind für ihre Herzlichkeit und Gastfreundschaft bekannt und bieten Neuankömmlingen eine einladende und freundliche Gemeinschaft. Vanuatu wurde vom Happy Planet Index immer wieder als einer der glücklichsten Orte eingestuft, was die zufriedene und harmonische Lebensweise unterstreicht, die Ruheständler erwarten können. Die Gesundheitsversorgung in Vanuatu wird ständig verbessert, und die lockeren Visabestimmungen des Landes, die auch die Möglichkeit eines langfristigen Aufenthalts für Rentner vorsehen, machen das Niederlassen in Vanuatu zu einem relativ unkomplizierten Prozess.

Visabestimmungen: Das Vanuatu Development Support Program (VDSP), auch bekannt als Vanuatu Citizenship by Investment Program (CIP), ist der schnellste und beliebteste Weg zur Einwanderung nach Vanuatu. Erfolgreiche Antragsteller erhalten einen Vanuatu-Pass, mit dem sie visumfrei in über 100 Länder reisen können. Um sich dafür zu qualifizieren, müssen die Bewerber eine einmalige Spende ab 80.000 USD (etwa 75.000 EUR, je nach Wechselkurs) an das VDSP leisten und ein Vermögen von mehr als 250.000 USD (je nach Kurs etwa 230.000 EUR) nachweisen.

Grand Baie, Mauritius

Grand Baie ist eine Ortschaft im Norden von Mauritius, die für ihre weißen Sandstrände, ihre üppige Vegetation und ihr einladendes warmes Wasser bekannt ist. Der afrikanische Inselstaat erfreut sich das ganze Jahr über eines gemäßigten Klimas, was ihn ideal für ausländische Rentner macht, die der Kälte entfliehen wollen. Trotz der zahlreichen Luxusresorts und -hotels sind die Lebenshaltungskosten in Grand Baie relativ erschwinglich. Je nach Lage und Art der Unterkunft liegen die Monatsmieten dort zwischen 400 und 2.000 USD (das entspricht in etwa 370 bis 1.850 EUR).

Das Gesundheitssystem von Grand Baie umfasst eine Reihe ausgezeichneter Krankenhäuser und Kliniken, sowohl öffentliche als auch private. Das Apollo Bramwell Hospital, eine private Gesundheitseinrichtung, bietet umfassende Leistungen, darunter eine spezialisierte kardiologische Station und ein Krebszentrum. Die öffentliche Gesundheitsversorgung auf Mauritius ist zwar für die Einwohner kostenlos, bietet aber nicht immer das höchste Niveau an medizinischer Versorgung. Daher empfehlen Experten den Pensionären den Abschluss einer privaten Krankenversicherung, wenn sie auf die Insel ziehen.

Mauritius ist ein recht stabiles Land und belegt im Ibrahim Index of African Governance (IIAG) den Spitzenplatz. Dieser Index bewertet in 54 afrikanischen Ländern verschiedene Aspekte der Regierungsführung, zum Beispiel Sicherheit, menschliche Entwicklung und wirtschaftlichen Fortschritt, und ordnet sie nach ihrer Leistung ein.

Erwähnenswert ist auch, dass Mauritius ein Steuerparadies für Rentner ist, da es keine Steuern auf Vermögen, Erbschaften, Dividenden und Kapitalgewinne gibt.

Visabestimmungen: Auf Mauritius gibt es drei Arten von Ruhestandsvisa: die zehnjährige Aufenthaltsgenehmigung, die Aufenthaltsgenehmigung durch Immobilienerwerb und das Premium-Visum.

Die für zehn Jahre geltende Aufenthaltsgenehmigung ist für Rentner am leichtesten zugänglich und bietet die meisten Vorteile. Um dafür infrage zu kommen, müssen die Antragsteller mindestens 50 Jahre alt sein und einen beglaubigten Kontoauszug aus ihrem Herkunftsland vorlegen, aus dem entweder ein Mindestguthaben von 18.000 USD (etwa 16.500 EUR) oder ein garantiertes Einkommen von mindestens 1.500 USD (knapp 1.400 EUR) pro Monat hervorgeht. Interessierte Rentner müssen außerdem eine Antragsgebühr von 1.000 USD (etwas über 900 USD, je nach Wechselkurs) entrichten. Diese Genehmigung kann nach Ablauf für weitere zehn Jahre verlängert werden.

Ihr digitales Umzugs-Toolkit

Der Umzug in ein neues Land ist ein aufregendes Abenteuer, bringt aber auch eine Reihe von Herausforderungen mit sich, gerade im digitalen Bereich. Der Schutz ihrer Online-Präsenz ist für Expatriates von größter Bedeutung, da es weltweit immer noch Risiken im Bereich der Cybersicherheit gibt. Um Ihnen dabei zu helfen, sollten Sie sich die folgenden Punkte unbedingt zu Herzen nehmen (und auch in die Tat umsetzen):

1. Informieren Sie sich über Datenschutzgesetze

Machen Sie sich mit den Datenschutzgesetzen und -vorschriften in Ihrem neuen Land vertraut. Verstehen Sie, welche Rechte und Verantwortlichkeiten Sie in Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten haben, um die Einhaltung der lokalen Vorschriften zu gewährleisten.

2. Statten Sie sich mit einem zuverlässigen VPN aus

Ein VPN ist Ihr virtueller Schutzschild gegen Cyberbedrohungen. Es verschlüsselt Ihre Internetverbindung und erschwert es Hackern, Ihre Daten abzufangen. Dies ist wichtig, wenn Sie öffentliches WLAN nutzen oder auf sensible Informationen wie Bankkonten und Versicherungsdaten zugreifen. Außerdem können Sie mit einem VPN auf regional beschränkte Inhalte zugreifen, einschließlich beliebter Social-Media-Seiten und Chat-Apps, um mit Freunden in der Heimat in Kontakt zu bleiben.

Entscheiden Sie sich für einen VPN-Router wie Aircove von ExpressVPN, um Ihr gesamtes Heimnetzwerk im neuen Land zu schützen. Mit Aircove sind alle verbundenen Geräte geschützt, auch die, die in der Regel nicht VPN-fähig sind. Einmal eingerichtet genießen Sie die beruhigende Sicherheit, die Sie ununterbrochen im Hintergrund schützt.

3. Nutzen Sie einen Cloud-Speicher für Dokumente

Nutzen Sie einen angesehenen Cloud-Speicherdienst wie Google Drive oder Dropbox, um wichtige Dokumente wie Pässe, Visa, Arbeitsgenehmigungen und juristische Papiere sicher zu speichern. Auf diese Weise können Sie leicht auf die Dokumente zugreifen – und Sie haben ein Backup für Notfälle.

4. Machen Sie Software-Updates zur Priorität

Bei der regelmäßigen Aktualisierung der Software Ihrer Geräte geht es nicht nur um neue Funktionen, sondern auch darum, potenzielle Sicherheitslücken zu stopfen. Dies gilt für Ihren Computer, Ihr Smartphone und auch für alle anderen verbundenen Geräte. Darüber hinaus stellen Sie mit der Installation und Aktualisierung von Antiviren- und Anti-Malware-Software die erste Verteidigungslinie gegen Cyber-Bedrohungen auf. Wenn Sie sich dies zur Gewohnheit machen, können Sie ganz entspannt Ihre neue Reise antreten.

5. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie persönliche Informationen teilen

Sie sollten aufpassen, wie und wo Sie sensible Daten wie Ihre Adresse, Telefonnummer oder Ihre Bankverbindung teilen, insbesondere wenn Sie versuchen, in einem neuen Land Ihren Weg zu finden. Geben Sie solche Informationen nur weiter, wenn es unbedingt notwendig ist, und auch nur an vertrauenswürdige Instanzen. Durch den Aufenthalt in einem neuen Land können Sie in gewisser Weise auch anfällig für unerwünschte Nachrichten und mögliche Betrügereien werden. Holen Sie sich Rat in Expat-Foren oder -Communitys, um sich mit bisher unvertrauten Vorgängen wie dem Anmieten oder dem Eröffnen eines Bankkontos zurechtzufinden.



6. Behalten Sie Ihre Kontoauszüge im Auge

Behalten Sie Ihre Kontoauszüge und Kreditkartenabrechnungen gut im Auge. In einem neuen Land können unbekannte Händlernamen auftauchen, wodurch es möglicherweise schwieriger wird, betrügerische Aktivitäten zu erkennen. Nehmen Sie sich die Zeit, Ihre Kontoauszüge gründlich zu prüfen und mit Ihren eigenen Unterlagen zu vergleichen, hauptsächlich in den ersten Monaten nach Ihrem Umzug. Wenn Ihnen etwas verdächtig vorkommt, nehmen Sie sofort Kontakt mit Ihrer Bank oder Ihrem Kreditkartenanbieter auf.



7. Verwenden Sie eine vertrauenswürdige App zur Währungsumrechnung

Die Wahl einer zuverlässigen Währungsumrechnungs-App ist wichtig, damit Sie in Echtzeit genaue Wechselkurse erhalten. Apps wie XE Currency, Wise und Revolut bieten die Möglichkeit, mehrere Währungen in Echtzeit zu verfolgen, sodass Expats ihre Ausgaben effektiv verwalten und ungünstige Wechselkurse vermeiden können.

8. Nutzen Sie Apps zum Lernen der Sprache

Nutzen Sie Sprachlern-Apps wie Duolingo, um Ihre Sprachkenntnisse in der Landessprache zu verbessern. Dies kann Ihnen bei der Kommunikation und der Integration in Ihre neue Gemeinschaft helfen. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, die Landessprache zu verstehen, können Sie auch die mobile Sprachübersetzungs-App von Google Translate nutzen, die das, was Sie auf Deutsch einsprechen, in die Sprache Ihrer Wahl umwandeln kann.

9. Laden Sie lokale Service-Apps herunter

Machen Sie sich mit lokalen Service-Apps vertraut, die Ihr tägliches Leben vereinfachen können, z. B. Transport-Apps (wie Uber oder lokale Pendants), Essenslieferdienste und Übersetzungs-Apps. Laden Sie auch Apps für lokale Nachrichtenquellen herunter, um über aktuelle Ereignisse, lokale Vorschriften und alle Nachrichten, die sich direkt auf Expats in Ihrem neuen Land auswirken können, auf dem Laufenden zu bleiben. Dass Sie Google Maps oder eine andere Karten-App herunterladen, um sich in Ihrer neuen Umgebung zurechtzufinden, ist heutzutage vermutlich ohnehin eine Selbstverständlichkeit.

10. Recherchieren Sie lokale Social-Media-Plattformen

Erkundigen Sie sich, ob es beliebte lokale Social-Media-Plattformen gibt, die von Expats häufig genutzt werden. Die Mitgliedschaft auf diesen Plattformen kann Ihnen helfen, mit der Gemeinschaft vor Ort in Kontakt zu treten und über Veranstaltungen und Aktivitäten auf dem Laufenden zu bleiben.