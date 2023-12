O aumento do custo de vida e outros desafios globais tornaram a mudança para outro país uma opção mais atraente para algumas pessoas.

Qual é o melhor lugar para morar? Nossa pesquisa revela os principais locais para várias fases da vida: Melhores países para jovens profissionais e trabalhadores remotos: Destinos nos Emirados Árabes Unidos, Alemanha, Estônia e Bali oferecem um estilo de vida vibrante, um cenário tecnológico forte e um custo de vida relativamente baixo.



Melhores países para famílias e aposentados : As cidades da Europa e da América Latina são boas escolhas para ambos. Elas oferecem excelentes escolas, bairros seguros e um ritmo de vida mais lento.



Analisamos segurança, requisitos de visto, custo de vida e infraestrutura para ajudá-lo a escolher um novo lar.



Nosso kit de ferramentas de realocação digital inclui itens essenciais como um roteador VPN para maior segurança e armazenamento em nuvem de documentos importantes.

Atravessar fronteiras envolve mais do que mudar de endereço. Requer dar um salto no desconhecido. E para aqueles que consideram juntar-se à comunidade global de mais de 281 milhões de expatriados, surge a grande questão: para onde ir? Embora cidades populares no Canadá, no Reino Unido e na Nova Zelândia sejam geralmente os centros de referência para quem fala inglês, há destinos menos considerados que valem a pena explorar.

Para ajudá-lo a tomar uma decisão informada, selecionamos uma lista de locais que atendem a diferentes fases da vida. Nossa seleção leva em consideração aspectos práticos como segurança, requisitos de visto, qualidade de vida e custo de vida.

Desde centros urbanos movimentados, como Singapura e Dubai, até destinos tranquilos, como Bali e Goa, incluímos diversas opções. Temos um destino para você, seja você um profissional em busca de novas oportunidades, uma família que prioriza o bem-estar de seus filhos ou um aposentado pronto para um novo capítulo em sua vida.

Ir para…

Melhores destinos para profissionais especializados

Melhores cidades para nômades digitais

Melhores cidades para famílias expatriadas

Melhores lugares para aposentados expatriados

Seu kit de ferramentas para realocação digital

Carreiras sem fronteiras: Melhores destinos para profissionais especializados

Profissionais expatriados são altamente motivados por oportunidades. Motivados pela sede de conhecimento, pelo gosto pela aventura e pelo desejo de alargar os seus horizontes, eles procuram ativamente cidades que prometam não apenas um emprego, mas uma carreira que desejam.

Antes de mergulhar no mercado de trabalho global, no entanto, há passos cruciais a tomar. Garantir uma oferta de emprego antes de dar o salto é crucial. Equilibrar o custo de vida com o salário previsto é outra. Cada novo lugar, por mais excitante que seja, vem com o seu próprio conjunto de normas sociais e culturais. As barreiras linguísticas também devem ser antecipadas, a saudade de casa, embora muitas vezes subestimada, é um verdadeiro desafio e o estabelecimento de uma rede de apoio pode fazer toda a diferença.

Com isso em mente, vamos examinar os locais que acreditamos oferecerem maior potencial para profissionais ambiciosos:

1. Dubai, Emirados Árabes Unidos

Dubai, que já foi uma pacata vila de pescadores, transformou-se em um centro cultural diversificado com oportunidades abundantes. Esta mudança de status é creditada a investimentos substanciais em infraestrutura e a projetos arquitetônicos notáveis, incluindo o famoso Burj Khalifa, o edifício mais alto do mundo. Situado no deserto da Arábia, Dubai desfruta de um clima ensolarado, quente e seco, oferecendo aos residentes um estilo de vida confortável e cosmopolita.

Oportunidades de emprego

Contrariamente à tendência global, o mercado de trabalho do Dubai apresenta uma resiliência notável. No primeiro trimestre de 2023, certos setores, especialmente de tecnologia, registraram taxas de crescimento que atingiram 20%. As perspectivas de emprego abrangem várias áreas, incluindo finanças, hotelaria, tecnologia, marketing e muito mais. A presença de escritórios regionais de inúmeras empresas e multinacionais aumenta ainda mais o apelo do Dubai como centro de progressão na carreira.

Considerações salariais

O salário médio para expatriados em Dubai é DH 21.500 por mês (US$ 5.853), que é superior à média global.

Além disso, não há imposto de renda em Dubai, o que é uma grande vantagem de trabalhar lá. Isto se aplica a empresas, bem como a moradores locais e expatriados, independentemente de a renda ser resultado de trabalho, ganhos de capital ou vendas. Basicamente, o que você ganha é sua renda total.

Inovação

Desde investimentos pesados em IA e blockchain até projetos focados em sustentabilidade, Dubai é uma cidade em constante inovação. O governo tem feito um esforço concertado para promover a inovação e a cidade tem um próspero ecossistema de startups.

Networking

O vibrante cenário empresarial do Dubai oferece amplas oportunidades de envolvimento com recrutadores e especialistas do setor. Para profissionais em ascensão, o tamanho da sua rede profissional pode influenciar significativamente as suas perspectivas futuras. Em Dubai, conectar-se com uma gama diversificada de profissionais não será difícil, visto que cerca de 85% da população da cidade é composta por expatriados.

Ter uma rede forte também pode aumentar suas chances de encontrar um emprego. No mercado de trabalho altamente competitivo do Dubai, ter conhecimentos e contatos locais pode ser uma vantagem. Se você quiser estar um passo à frente ao tentar encontrar um emprego nos Emirados, considere explorar Dubai com um visto de turista e adquirir um número de telefone local antes de se candidatar através de plataformas como LinkedIn e outros sites semelhantes.

Qualidade de vida

Dubai é uma cidade que investiu pesadamente no conforto de seus moradores. Possui um sistema de saúde moderno, boa infraestrutura, ruas limpas e muitos parques e áreas de recreação. Dubai também tem uma cena de entretenimento vibrante e é palco de vários eventos culturais ao longo do ano.

Cultura

Dubai é uma mistura de culturas onde o inglês é amplamente falado, facilitando a vida e o trabalho de profissionais expatriados, que não precisam aprender árabe, o idioma local da cidade. Dubai também é conhecida por sua hospitalidade, valores familiares e código de vestimenta conservador. O álcool não é ilegal, mas somente é servido em locais licenciados. Também é importante notar que o sistema jurídico de Dubai é baseado na lei islâmica (Sharia), que proíbe certos comportamentos considerados comuns na maioria dos países, como demonstrações públicas de afeto, especialmente entre pessoas do mesmo sexo.

Transporte

A maioria das pessoas em Dubai se locomove usando o transporte público, como metrô ou ônibus. Estas são as formas mais baratas e eficientes de se locomover pela cidade. Porém, táxis e serviços de carona também são opções populares, principalmente para quem busca comodidade. Ter um carro e dirigir é outra opção, mas esteja preparado para o trânsito, que pode ficar muito congestionado, principalmente na hora do rush.

Segurança

Dubai é uma das cidades mais seguras do mundo, com baixo índice de criminalidade e forte presença policial. A cidade tem leis e regulamentos rígidos que são constantemente aplicados e utiliza medidas de segurança de alta tecnologia para monitorar as pessoas e prevenir o crime. Há também uma presença policial visível no Dubai, o que ajuda a dissuadir o crime e a fazer com que as pessoas se sintam seguras.

Requisitos de visto

Existem três tipos de vistos de residência para trabalhar em Dubai (e nos Emirados Árabes Unidos, em geral):

Visto de trabalho padrão : Este é o tipo de visto mais comum e está disponível para funcionários do setor privado e governamental. Normalmente é emitido por dois anos e pode ser renovado.

Visto verde : Este visto é destinado a funcionários qualificados e freelancers que atendam a determinados critérios, como ter diploma de bacharel ou superior e salário de pelo menos DH 15.000 por mês (cerca de US$ 4.000). Os portadores de visto verde podem patrocinar seu próprio visto por até cinco anos, o que significa que não precisam de um empregador patrocinador.

Vistos de trabalhador doméstico: Este visto é para empregados domésticos, como empregadas domésticas, babás e motoristas. Normalmente é emitido por um ano e pode ser renovado.

2. Singapura

Localizada entre a Malásia e a Indonésia, esta nação insular transformou-se num centro global nas últimas décadas. A sua mistura dinâmica de oportunidades econômicas, infraestruturas modernas e multiculturalismo fazem dela um destino privilegiado para aqueles que procuram iniciar as suas carreiras. Os profissionais expatriados podem desfrutar tanto da paisagem urbana vibrante quanto da tranquilidade da natureza ou deleitar-se com a diversificada cena culinária de Singapura. Mas lembre-se de deixar sua goma de mascar em casa se quiser evitar multas pesadas.

Oportunidades de emprego

A economia de Singapura está prosperando e é conhecida pelo seu ambiente favorável aos negócios. A cidade oferece uma ampla gama de oportunidades de emprego em vários setores, incluindo finanças, logística, saúde e tecnologia. Sendo um importante centro financeiro na Ásia, Singapura acolhe numerosos bancos multinacionais e instituições financeiras, tornando-se um destino atraente para profissionais do setor financeiro ou bancário.

Considerações salariais

Os salários em Singapura são geralmente elevados, com o rendimento médio a rondar os US$ 5.000 por mês. Os gerentes intermediários podem ganhar um salário médio de US$ 88.000 por ano. As taxas de imposto também são relativamente baixas, sendo a taxa marginal de imposto mais elevada de 22%.

Singapura é uma sociedade meritocrática, por isso é mais provável que o seu salário se baseie nas suas competências e experiência, e não no seu género, etnia ou outros fatores.

Inovação

Singapura tem feito investimentos substanciais em inovação e tecnologia, criando um ecossistema de apoio a startups, investigação e desenvolvimento e networking. A Lion City também obtém consistentemente classificações elevadas no índice anual de facilidade de fazer negócios do Statista devido à sua atmosfera favorável aos negócios, processos eficientes e estrutura regulatória favorável.

Networking

Expatriados em Singapura podem aproveitar uma rede profissional próspera. Envolva-se com associações do setor como a Câmara de Comércio de Singapura, participe de eventos voltados para expatriados e aproveite plataformas online como o LinkedIn para se conectar a profissionais com ideias semelhantes.

Qualidade de vida

Singapura é uma cidade-estado altamente desenvolvida com um alto padrão de vida. A infraestrutura e o sistema de transporte público são bem desenvolvidos, com hospitais modernos e escolas de primeira linha. O sistema de saúde é universal, proporcionando cuidados de alta qualidade a todos os cidadãos e residentes permanentes. O sistema educacional é altamente conceituado e está consistentemente classificado entre os melhores do mundo. Singapura é uma cidade diversificada e multicultural com um cenário artístico e cultural vibrante. É também um país livre de corrupção e economicamente liberal.

Cultura

Singapura é um país multicultural com quatro línguas oficiais: inglês, malaio, mandarim e tâmil. Esta mistura de culturas, línguas e nacionalidades proporciona uma paisagem cultural única e vibrante.

Os expatriados em Singapura podem desfrutar de uma ampla variedade de experiências culturais, desde explorar os muitos marcos históricos do país até provar sua deliciosa culinária. O inglês é amplamente falado em Singapura, facilitando a comunicação e a integração dos expatriados na sociedade.

Transporte

Singapura tem um sistema de transporte público bem desenvolvido, usado tanto por moradores locais quanto por expatriados. Os meios de transporte mais populares são o Mass Rapid Transit (MRT) e os ônibus. O MRT é um sistema de metrô que cobre a maior parte da cidade-estado, enquanto os ônibus conectam as estações MRT ao resto da ilha. Tanto o MRT quanto os ônibus são formas acessíveis e eficientes de se locomover em Singapura. Táxis e serviços de carona também estão disponíveis, mas podem ser mais caros, assim como possuir um carro, já que o estacionamento é limitado na cidade.

Segurança

Singapura é geralmente considerada uma das cidades mais seguras do mundo, com uma baixa taxa de criminalidade e um sistema de aplicação da lei bem desenvolvido e eficiente. As ruas são seguras, mesmo à noite, e é raro ouvir falar de crimes violentos.

Requisitos de visto

Singapura oferece uma variedade de opções de visto de trabalho para estrangeiros, dependendo do tipo de trabalho e nível de habilidade. Os vistos de trabalho mais comuns são o Passe de Emprego (EP), o Passe S e o Visto de Trabalho.

Passe de Emprego (EP) : Este visto é para profissionais altamente qualificados que ganham um salário mensal de pelo menos S$ 4.500 (US$ 3.300). Os titulares de EP estão isentos de cotas e taxas de trabalhadores estrangeiros, ao contrário dos vistos Passe S e o Visto de Trabalho.

Passe S: Este tipo de visto é para trabalhadores de qualificação média que ganham um salário mensal de pelo menos S$ 2.300 (US$ 1.685).

Visto de Trabalho: Este visto é para trabalhadores pouco qualificados que ganham um salário mensal inferior a S$ 2.300, como operários e trabalhadores manuais .

Há também uma série de outras opções de visto de trabalho disponíveis em Singapura, como o EntrePass para empreendedores, o Passe de Emprego para Treinamento para estudantes e o Passe de Férias de Trabalho para jovens.

3. Berlim, Alemanha

A capital da Alemanha é culturalmente vibrante e conhecida como uma das cidades mais verdes do mundo. Proporciona aos seus residentes amplo acesso à natureza através de inúmeros parques, jardins e espaços verdes. Profissionais expatriados também estão migrando para a cidade em busca de outro tipo de verde: seu próspero mercado de trabalho. A cultura diversificada de Berlim, o cenário de startups em expansão e a atmosfera animada fazem dela um destino atraente para quem procura experiência de trabalho internacional.

Oportunidades de emprego

Berlim tem uma economia forte e uma ampla gama de oportunidades de emprego para expatriados. As áreas de trabalho mais populares em Berlim são atualmente tecnologia e TI, atendimento ao cliente, vendas e desenvolvimento de negócios, recrutamento, hospitalidade, creche e ensino, marketing e gerenciamento de contas, e redação e edição de conteúdo. Berlim também abriga instituições de pesquisa e universidades de classe mundial, o que a torna um ótimo lugar para quem procura ensino superior ou emprego na área de ciências.

Considerações salariais

Os salários em Berlim são geralmente mais baixos do que em outras grandes cidades europeias. No entanto, o custo de vida também é mais baixo em Berlim, portanto, ainda é possível viver confortavelmente com um salário modesto.

O salário médio em Berlim é de € 45.858 por ano (cerca de US$ 49.130). No entanto, os salários podem variar significativamente dependendo da sua profissão, nível de experiência e do setor em que você trabalha.

Por exemplo, os engenheiros de software em Berlim podem esperar ganhar uma média de € 62.000 (US$ 66.500) por ano, enquanto os representantes de atendimento ao cliente ganham uma média de € 35.000 (US$ 37.400) por ano. O sistema fiscal alemão também é progressivo, o que significa que você paga uma percentagem mais elevada de imposto sobre o seu rendimento à medida que ganha mais.

Inovação

Berlim é um centro europeu de inovação. É o lar de mais de 20.000 startups e scaleups e também é um centro de tecnologia, indústrias criativas e pesquisa. Isso oferece oportunidades de carreira em áreas como TI, design, mídia e ciências.

Networking

Berlim oferece inúmeras oportunidades para construir e manter redes através de eventos do setor, espaços de coworking, mídias sociais, encontros de networking, associações profissionais, eventos culturais, workshops e muito mais.

Jovens profissionais interessados em empreendedorismo também encontrarão muitas oportunidades para estabelecer redes de contato, aprender e crescer em Berlim. Existem vários programas aceleradores e incubadoras que oferecem suporte a startups.

Qualidade de vida

No geral, a qualidade de vida em Berlim é considerada elevada. A cidade é segura, limpa e tem muito a oferecer aos seus moradores, incluindo um cenário cultural vibrante, excelentes transportes públicos e uma variedade de parques e espaços verdes.

Cultura

Berlim tem uma atitude aberta em relação aos profissionais internacionais. A maioria dos berlinenses é proficiente em inglês, o que lhe permite morar na cidade sem precisar aprender alemão. No entanto, aprender o idioma pode melhorar significativamente suas perspectivas tanto no mercado de trabalho quanto no estilo de vida metropolitano. Também torna mais fácil conectar-se com os habitantes locais e evitar mal-entendidos.

Segurança

Berlim é geralmente considerada uma cidade segura. Como qualquer grande área urbana, tem a sua quota de pequenos crimes e incidentes ocasionais, mas as taxas de criminalidade violenta são relativamente baixas em comparação com muitas outras cidades.

Transporte

Berlim possui um excelente sistema de transporte público que facilita a locomoção pela cidade. O sistema consiste em U-Bahn (metrô), S-Bahn (trem suburbano), ônibus, bondes e balsas. Berlim também é uma cidade muito amiga das bicicletas. Existem ciclovias exclusivas e a cidade é relativamente plana, facilitando o deslocamento de bicicleta. A sua localização central também a torna um excelente centro para descobrir outras nações europeias.

Requisitos de visto

A elegibilidade para trabalhadores estrangeiros na Alemanha varia de acordo com a nacionalidade. Por exemplo, os cidadãos da UE, do EEE e da Suíça podem trabalhar na Alemanha sem visto, mas precisam de se registrar para estadias superiores a três meses. Cidadãos norte-americanos, canadenses, australianos, neozelandeses, israelenses, japoneses e sul-coreanos podem trabalhar na Alemanha, solicitando diretamente uma autorização de trabalho e residência, sem a necessidade de visto de entrada.

Para cidadãos de países que não pertencem à União Europeia, o processo é um pouco mais complexo, mas existem várias opções de visto disponíveis:

Cartão Azul UE: Este visto foi desenvolvido para trabalhadores altamente qualificados com uma oferta de emprego qualificada. Para ser elegível, você deve ter um diploma universitário ou qualificação equivalente, e sua oferta de emprego deve atender a determinados critérios salariais e de qualificação. O requisito salarial é atualmente de € 56.400 por ano (US$ 60.414) para a maioria das profissões, mas pode ser mais elevado para algumas profissões.

Visto de Trabalho: Este visto é para cidadãos de países que não pertencem à União Europeia e que tenham uma oferta de emprego na Alemanha. Para ser elegível, a sua oferta de emprego deve ser de um empregador alemão e deve atender a determinados critérios salariais e de qualificação. A exigência salarial é atualmente de € 45.820 (US$ 49.000) por ano.

Visto de Candidato a Emprego: Este visto permite que você permaneça na Alemanha por seis meses enquanto procura emprego. Para ser elegível, você deve ter um diploma universitário ou qualificação equivalente e deve ter recursos financeiros suficientes para se sustentar durante a sua estadia.

Visto de Freelance ou Autônomo: Este visto permite que você viva e trabalhe na Alemanha como freelancer ou autônomo. Para ser elegível, você deve ter um plano de negócios e ser capaz de demonstrar que seu negócio será lucrativo.

Outras cidades para profissionais especializados

Hanói, Vietnã

Economicamente, o Vietnã é o país da ASEAN que mais cresce. Hanói, com a sua crescente presença global, oferece abundantes oportunidades de carreira em startups, empresas de tecnologia e projetos de inovação.

Jovens profissionais podem aprimorar suas habilidades e ganhar experiência com um baixo custo de vida. A comunidade de expatriados oferece networking, atividades sociais e apoio — a cultura autêntica da cidade e a história das regiões vizinhas também oferecem uma perspectiva mais ampla. Nos crescentes setores de tecnologia e serviços, os expatriados podem esperar um salário médio de cerca de US$ 78.000, juntamente com um estilo de vida confortável devido ao baixo custo de vida e a uma alíquota de imposto de renda de 20%.

Requisitos de visto: Profissionais expatriados que trabalham no Vietnã geralmente precisam de um visto LD e, em muitos casos, de uma autorização de trabalho para legalizar sua situação. Para estadias mais prolongadas, alguns trabalhadores podem optar pelo Cartão de Residente Temporário (TRC).

Bilbao, Espanha

Bilbao, localizada no País Basco, Espanha, é um centro próspero para profissionais expatriados. A cidade possui o renomado Museu Guggenheim, um destaque de seu cenário cultural. A paisagem urbana moderna de Bilbao também é caracterizada por uma arquitetura inovadora e oásis verdes exuberantes, uma atração para muitos.

A qualidade de vida em Bilbao é elevada, encontrando um equilíbrio entre conveniência urbana e beleza natural. Bilbao está bem equipada com um robusto sistema de transporte público e um aeroporto internacional, e há muitas oportunidades de desenvolvimento na carreira, especialmente no setor de tecnologia e design. E a famosa gastronomia basca da cidade oferece uma experiência culinária única para os gourmets.

Em termos de despesas, o custo médio de vida em Bilbao é de aproximadamente US$ 1.822 por mês (aluguel incluído), enquanto o salário bruto médio na Espanha é de US$ 2.150 por mês por pessoa. Isto pode permitir um padrão de vida relativamente confortável.

Requisitos de visto: Os requisitos de visto para profissionais expatriados variam de acordo com a nacionalidade e a situação profissional. Tal como a Alemanha, os cidadãos da UE, do EEE ou da Suíça podem trabalhar na Espanha sem necessidade de visto. No entanto, os cidadãos não pertencentes à UE/EEE/Suíça geralmente necessitam de um visto de trabalho patrocinado pelo seu empregador, seguido da obtenção de uma autorização de residência à chegada.

Cluj-Napoca, Romênia

Cluj-Napoca, muitas vezes apelidada de “Vale do Silício da Transilvânia”, é um próspero centro de TI na Europa Oriental. Abriga uma infinidade de empresas de tecnologia, startups e instituições de pesquisa, oferecendo aos expatriados, especialmente aqueles com formação técnica, abundantes oportunidades de trabalho em desenvolvimento de software, análise de dados e inteligência artificial.

A vibração internacional da cidade atrai um número crescente de expatriados, e a forte proficiência local em inglês facilita a comunicação. Além do cenário tecnológico, Cluj-Napoca possui uma cena cultural animada com inúmeros teatros, galerias e festivais. Além disso, a cidade oferece uma elevada qualidade de vida, amplos espaços verdes e diversas atividades recreativas, prometendo um estilo de vida atraente.

Tenha em mente que o custo médio de vida em Cluj-Napoca é de US$ 1.160, superando o salário médio da cidade de US$ 959. Portanto, é aconselhável tratar com muita atenção as negociações salariais.

Requisitos de visto: Estes variam, dependendo da nacionalidade e da situação profissional. Tal como acontece com a Alemanha e a Espanha, os cidadãos da UE, do EEE ou da Suíça podem trabalhar na Romênia sem visto, enquanto os cidadãos não pertencentes à UE/EEE/Suíça normalmente necessitam de um visto de trabalho patrocinado pelo seu empregador, seguido de uma autorização de residência.

Do escritório doméstico ao escritório global: as melhores cidades para nômades digitais

A pandemia pode ter sido o catalisador que deu início ao movimento, mas os jovens profissionais cada vez mais dão prioridade à liberdade de trabalhar a partir de qualquer lugar, com cidades específicas emergindo como destinos privilegiados para nômades digitais e trabalhadores remotos. Estes centros urbanos não só oferecem ambientes de trabalho revigorantes, mas também combinam cultura e vida de alta qualidade com infraestrutura digital robusta.

Veja por que essas metrópoles e retiros costeiros serenos estão se tornando refúgios ideais para trabalhadores remotos:

1. Bali, Indonésia

Bali, conhecida como a “Ilha dos Deuses”, tornou-se um ponto de encontro próspero para jovens trabalhadores remotos de todo o mundo. Sua impressionante beleza natural, riqueza cultural e infraestrutura digital confiável fazem dela um local ideal para trabalho e diversão.

Com uma comunidade animada de colegas com ideias semelhantes, reunidos em espaços de coworking e eventos sociais, Bali oferece uma oportunidade para integrar perfeitamente trabalho e qualidade de vida para e uma experiência profissional única.

Infraestrutura digital

É um fato indiscutível que uma conexão sólida à Internet é essencial para o trabalho remoto, e Bali fez melhorias significativas na sua infraestrutura digital nos últimos anos para acomodar melhor os trabalhadores remotos. Além disso, muitos cafés e restaurantes em Bali oferecem agora espaços de trabalho com acesso a Wi-Fi, proporcionando um ambiente de trabalho flexível.

Hospedagem

Bali oferece uma ampla gama de opções de acomodação, desde vilas luxuosas até pousadas econômicas. Isto permite que os trabalhadores remotos escolham a acomodação que melhor se adapta às suas necessidades e orçamento.

Transporte

O transporte em Bali não é tão desenvolvido como em outros países, mas ainda é possível se locomover facilmente. As opções de transporte mais comuns são motocicletas, scooters, ojeks, ônibus, táxis e carros. Motocicletas e scooters são as opções mais baratas e convenientes, especialmente para se locomover em áreas movimentadas como Kuta, mas podem ser perigosas. Os ônibus são uma boa opção se você estiver com orçamento limitado, mas podem estar lotados e não serem confiáveis. Se o seu orçamento permitir, alugar um carro é uma boa opção se quiser explorar a ilha ao seu próprio ritmo.

Qualidade de vida

Bali possui um estilo de vida econômico em comparação com muitos países ocidentais. Opções acessíveis de acomodação, alimentação, saúde e transporte permitem que os trabalhadores remotos aproveitem seu estilo de vida sem gastar demais.

A abundância de opções de alimentos frescos e saudáveis, juntamente com vários estúdios de ioga, centros de bem-estar e atividades ao ar livre, ajudam a manter um estilo de vida saudável e podem aumentar a produtividade.

Estar rodeado pela natureza proporciona alívio natural do estresse e promove o bem-estar geral. Bali oferece uma ampla gama de opções, desde praias deslumbrantes e terraços de arroz até selvas exuberantes e pores do sol cativantes sobre o mar.

Segurança

Bali geralmente oferece um ambiente seguro para trabalhadores remotos. A ilha mantém uma baixa taxa de criminalidade, especialmente em comparação com muitos centros urbanos ao redor do mundo. Embora possam ocorrer pequenos furtos, não é um problema generalizado , e precauções básicas, como manter objetos de valor protegido, geralmente são suficientes.

Cultura

A cultura balinesa está profundamente enraizada na religião e na espiritualidade. O povo balinês acredita em uma hierarquia de deuses, espíritos e ancestrais. Eles também acreditam na importância do equilíbrio e da harmonia em todos os aspectos da vida. Essa crença se reflete em sua arte, arquitetura e práticas diárias.

A população local de Bali é conhecida pela sua hospitalidade e simpatia para com os estrangeiros. O forte sentido de comunidade e os valores culturais profundamente enraizados da ilha contribuem para a sua segurança geral. Porém, como em qualquer destino, é recomendável estar atento e respeitar os costumes locais.

Requisitos de visto

Atualmente, a principal escolha para nômades digitais é o visto de turista B211a, que permite uma estadia de 180 dias na Indonésia sem imposto de renda sobre rendimentos estrangeiros. Observe que este visto não permite renda doméstica.

O governo está desenvolvendo um Visto de Segunda Residência válido por até cinco anos, mas seu lançamento tem enfrentado atrasos, portanto, os trabalhadores remotos interessados devem ficar atentos aos detalhes de elegibilidade.

2. Madeira, Portugal

À medida que Lisboa e Porto testemunham um aumento nos custos e nas multidões, os trabalhadores remotos têm voltado o seu olhar para locais alternativos em Portugal que oferecem o mesmo encanto por uma fração do preço. Situada no meio do cintilante Oceano Atlântico, a ilha e região autônoma da Madeira acena com as suas paisagens imaculadas e clima temperado.

Vejamos mais de perto como a Madeira promove um ambiente de criatividade e produtividade.

Infraestrutura digital

A Madeira possui uma comunidade próspera de nômades digitais e trabalhadores remotos. Como resultado, a infraestrutura da nação insular registrou melhorias notáveis nos últimos anos, incluindo a oferta de vários espaços de coworking e as velocidades de Internet mais rápidas de Portugal.

Hospedagem

Na Madeira, os trabalhadores remotos têm várias opções de alojamento, incluindo apartamentos, acomodações compartilhadas, hotéis e “worktations”, locais destinados a trabalho (work) e férias (vacation). Os preços começam em cerca de US$ 900 por mês para um apartamento de dois quartos.

Transporte

O transporte na Madeira é confiável e conveniente para trabalhadores remotos. A ilha possui uma rede rodoviária bem conservada, facilitando a locomoção de carro. As opções de aluguel de veículos estão prontamente disponíveis, assim como os ônibus que cobrem a maior parte da ilha. O principal terminal rodoviário fica em Funchal, a capital, e serve de hub para diversas rotas. As balsas são a melhor opção para ir e voltar do continente.

Qualidade de vida

A qualidade de vida na Madeira é favorável aos trabalhadores remotos. O custo de vida em Funchal, a capital, é notavelmente inferior ao de 94% das cidades da Europa Ocidental. Se você decidir se estabelecer fora da capital, provavelmente encontrará opções ainda mais econômicas.

Em termos de fuso horário, a Madeira opera em UTC+0, alinhando-se bem com muitas partes da Europa e até algumas áreas da América do Norte. Isso significa que as diferenças de horário não são significativas , facilitando a comunicação e a colaboração.

O clima temperado da ilha, caracterizado por temperaturas amenas durante todo o ano, contribui para o seu apelo como destino de trabalho. Com temperaturas médias que variam entre 17°C e 24°C (63°F a 75°F) na maioria dos meses, a Madeira oferece um ambiente ideal para caminhadas revigorantes nas colinas e montanhas exuberantes, bem como vistas deslumbrantes sobre o Atlântico.

Segurança

A Madeira é amplamente considerada um destino seguro, apresentando uma baixa taxa de criminalidade. Este ambiente tranquilo proporciona um cenário seguro para os trabalhadores remotos realizarem as suas tarefas sem preocupações desnecessárias. É importante notar que Portugal como um todo está classificado em 6º lugar no mundo em segurança, sublinhando ainda mais a reputação da Madeira como um ambiente seguro tanto para residentes como para visitantes..

Cultura

A cultura da Madeira é uma rica tapeçaria de tradições portuguesas misturadas com influências únicas da ilha. O calor e a hospitalidade do seu povo são evidentes nas interações cotidianas. Em termos de língua, o inglês é amplamente falado, particularmente no setor dos serviços e nos centros turísticos. Isso torna mais fácil para os trabalhadores remotos se movimentar e se comunicar dentro da comunidade. A ilha também se orgulha dos seus festivais vibrantes, apresentando a música, a dança e a gastronomia local, oferecendo aos visitantes a oportunidade de mergulhar no espírito vivo da cultura madeirense.

Requisitos de visto

Portugal oferece diversas opções de vistos para estrangeiros:

Autorização de Residência Não Habitual (RNH): Ele permite que indivíduos qualificados residam no país com uma alíquota de imposto de renda de 20% por 10 anos . Visto Gold: Para aqueles que procuram um compromisso mais substancial, o esquema Golden Visa abre a porta para estadia e residência ilimitadas através de um investimento qualificado (mínimo € 500.000 /US$ 530.000), geralmente envolvendo compra de propriedades. Visto Nômade Digital : Portugal TAMBÉM introduziu recentemente um Visto Nômade Digital para trabalhadores remotos de países que não fazem parte da União Europeia. O único requisito é uma renda mínima mensal de € 3.040 (US$ 3.250). Este processo simples permite que trabalhadores remotos se estabeleçam rapidamente no país .



3. Talim, Estônia

Se você não se importa com o clima mais frio e se sente atraído pela bela costa do Mar Báltico, Talim, a capital da Estônia, poderá ser o lar do seu próximo escritório móvel. Na verdade, esta nação digital com visão de futuro adota uma abordagem pouco convencional e única em relação à residência.

Infraestrutura digital

Segundo o Banco Mundial, Talim está classificada em 18º lugar no mundo pela sua infraestrutura digital. A maioria dos serviços públicos, desde declarações fiscais a cuidados médicos, está acessível online. As velocidades da Internet são altamente competitivas, promovendo um ambiente adequado para trabalho digital remoto.

Hospedagem

Talim oferece uma ampla gama de opções de acomodação adaptadas para trabalhadores remotos. Desde apartamentos modernos nas cidades até aconchegantes chalés no campo, há algo para cada preferência e orçamento. Muitos lugares oferecem Internet confiável de alta velocidade, e espaços de convivência com ambientes de trabalho colaborativos também são populares. Opções de longo prazo, como apartamentos mobiliados e hotéis para estadias prolongadas, garantem uma estadia confortável.

Transporte

O eficiente sistema de transporte público da Estônia facilita o acesso a diferentes áreas do país e o seu tamanho compacto facilita o deslocamento. Em Talim, você encontrará uma extensa rede de ônibus, bondes e trólebus que oferecem transporte público conveniente e confiável.

A rede rodoviária é moderna, tornando o aluguel de carros popular para explorar o campo, e a confiável rede ferroviária conecta as principais cidades e vilas. A localização costeira da Estônia também oferece rotas de ferry para ilhas próximas e países vizinhos como a Finlândia e a Suécia.

Qualidade de vida

Talim oferece uma excelente qualidade de vida, combinando charme histórico com comodidades modernas. A cidade é compacta e fácil para se deslocar, criando um ambiente de trabalho confortável. Espaços de coworking, especificamente projetados para esta função, atraem os trabalhadores remotos e melhoram a experiência geral de viver e trabalhar em Talim.

O custo de vida em Talim também é inferior ao de muitas cidades europeias e à média global. Uma pessoa morando sozinha normalmente gasta cerca de € 1.400 (US$ 1.500) por mês. Graças a políticas fiscais favoráveis, os seus ganhos podem ir mais longe. Por exemplo, os lucros da empresa que são reinvestidos ou retidos não estão sujeitos a tributação.

Segurança

Talim é politicamente estável e segura. A economia robusta e crescente do país reforça a sua estabilidade, e está classificado em 33º lugar em termos de segurança geral a nível mundial.

Quando se trata de segurança cibernética, a Estônia também brilha, ocupando um impressionante terceiro lugar no ranking mundial. Isto destaca a dedicação do país em proteger a sua infraestrutura digital e garantir um ambiente online seguro.

Cultura

A cultura de Talim combina perfeitamente a história com a vibração moderna. O centro histórico bem preservado é uma janela para o passado, enquanto um cenário artístico próspero traz energia contemporânea. A atmosfera internacional de Talim é ainda mais enriquecida pela ampla proficiência em inglês. Muitos moradores locais são fluentes, facilitando a comunicação e a integração dos recém-chegados.

Requisitos de visto

Existem dois tipos de vistos disponíveis para trabalhadores remotos em Talim:

Visto de Nômade Digital da Estônia Tipo D : Este visto permite que você permaneça na Estônia por até um ano se puder trabalhar remotamente para uma empresa fora da Estônia, possuir uma empresa registrada no exterior ou trabalhar como freelancer atendendo principalmente clientes fora da Estônia. Você também deve ter uma renda mensal de pelo menos € 4.500 (US$ 4.722). Visto de Nômade Digital da Estônia Tipo C: Este visto permite que você permaneça na Estônia por até 90 dias. Você não precisa atender a nenhum requisito de renda para este visto.



A Estônia também oferece um programa de residência eletrônica, que permite aos nômades digitais estabelecer e gerir negócios online sem necessidade de presença física.

Outros locais excelentes para trabalhadores remotos

Bermudas

As Bermudas podem ser o destino ideal para quem quer dar adeus ao ambiente tradicional de escritório e ter como local de trabalho um paraíso. As praias intermináveis, com águas cristalinas azul-turquesa e areia fina e rosada, não só proporcionam um cenário relaxante, mas também oferecem amplo espaço para trabalho produtivo. Apoiados por uma infraestrutura moderna que inclui espaços de coworking bem equipados e velocidades de conexão à Internet de até 500 Mbps, os trabalhadores remotos podem facilmente encontrar muitos benefícios e vantagens neste ambiente.

A estrutura fiscal das Bermudas, que não inclui imposto de renda, torna-as uma escolha atraente para trabalhadores remotos. Isto significa que os indivíduos cuja residência principal é na ilha geralmente não têm de pagar imposto de renda sobre os seus rendimentos globais.

Requisitos de visto: O Certificado Trabalho em Bermudas permite que trabalhadores remotos residam e trabalhem nas Bermudas por até um ano. O processo de inscrição online é simples e envolve uma taxa de US$ 263. Não há exigência salarial específica; uma renda anual estável é tudo o que é necessário.

Chiang Mai, Tailândia

É fácil ver por que Chiang Mai exerce um fascínio irresistível sobre pessoas de todos os cantos do mundo. Esta encantadora cidade situada nas colinas do norte da Tailândia recebe com entusiasmo os visitantes com mercados animados e templos centenários.

Chiang Mai também está se revelando um local atrativo para jovens trabalhadores remotos devido ao seu baixo custo de vida, infraestrutura bem desenvolvida (incluindo espaços de coworking) e acesso confiável à Internet. A rica diversidade cultural promove uma atmosfera inclusiva, enquanto a proximidade com a natureza e locais históricos oferece amplas oportunidades de lazer. O clima agradável, a culinária tailandesa variada e uma comunidade vibrante de trabalhadores remotos melhoram ainda mais a experiência.

Requisitos de visto: Em 2023, a Tailândia não tinha um visto específico para nômades digitais. No entanto, os trabalhadores remotos podem utilizar o Visto Especial de Turista (STV), que se destina a turistas de longa permanência e permite aos viajantes permanecer na Tailândia por até 270 dias. Observe apenas que é ilegal trabalhar na Tailândia sem autorização de trabalho, mesmo como trabalhador remoto. Você precisará obter uma autorização de trabalho do governo tailandês se pretende obter uma renda enquanto estiver no país.

Bangalore, Índia

Bangalore, muitas vezes apelidada de “Vale do Silício da Índia”, é uma ótima cidade para trabalhadores remotos, especialmente aqueles da indústria de tecnologia. Com a sua posição proeminente na tecnologia global e uma comunidade tecnológica próspera, a cidade oferece uma infraestrutura adequada para trabalho digital e networking. Além disso, as aclamadas instituições educacionais de Bangalore oferecem aos trabalhadores remotos acesso a habilidades e treinamento valiosos para o desenvolvimento profissional.

Em contraste com o clima quente encontrado em outras partes da Índia, a temperatura amena de Bangalore permite um trabalho confortável durante todo o ano. A cidade também oferece uma ampla variedade de restaurantes, cafés e eventos culturais a preços acessíveis, contribuindo para um equilíbrio entre vida pessoal e profissional.

Requisitos de visto: A Índia não possui uma categoria específica de visto para nômades digitais. No entanto, existe uma opção de visto de longo prazo que pode ser prorrogado por até cinco anos. Isso permite que os profissionais vivam e participem ativamente de atividades de trabalho remoto enquanto estiverem no país.

Famílias expatriadas: onde ir para ter a melhor qualidade de vida

Para as famílias que pretendem embarcar numa aventura internacional, a decisão de se mudar envolve uma consideração cuidadosa de vários fatores: custo de vida, qualidade da educação, segurança, acessibilidade aos países vizinhos, um sistema de apoio robusto e a promessa de uma cidade vibrante após se estabelecerem em um local. Com base nas experiências dos profissionais que fizeram esta mudança, obtemos informações valiosas sobre as prioridades que orientam a sua tomada de decisão.

Abaixo, nos aprofundamos nos principais países que oferecem um ambiente ideal para famílias que buscam novas oportunidades no exterior:

1. Budapeste, Hungria

Situada ao longo do Rio Danúbio, Budapeste, a vibrante capital da Hungria vem ganhando reconhecimento como um bom lugar para as famílias criarem raízes. Da sua rica história ao seu estilo de vida urbano moderno, Budapeste oferece uma mistura de cultura, conveniência e charme.

Educação

Budapeste tem um amplo espectro de instituições educacionais, incluindo escolas internacionais que oferecem currículos em inglês e outras línguas, preparando as crianças para um futuro multilíngue e multicultural. As escolas internacionais de Budapeste são mais caras que as escolas locais, mas são ensinadas principalmente em inglês, o que pode ser um ponto positivo para muitos expatriados.

Qualidade de vida

Budapeste oferece um elevado padrão de vida a um custo significativamente inferior ao de outras capitais europeias como Paris e Viena. Esta acessibilidade estende-se à habitação, aos cuidados de saúde e à educação, permitindo às famílias viver confortavelmente sem dificuldades financeiras constantes.

A Hungria também tem uma carga tributária relativamente baixa, de aproximadamente 15%, em comparação com outros países da União Europeia, como a Dinamarca e a França, que são superiores a 50%. A Hungria também dispõe de vários incentivos e isenções fiscais que podem reduzir a carga fiscal global para indivíduos e empresas.

Além das vantagens econômicas, Budapeste oferece uma rica mistura de experiências culturais. A paisagem da cidade é semelhante a um livro de história viva, adornada com uma arquitetura única e repleta de locais históricos. Este ambiente convida as famílias a mergulharem numa cultura profundamente enraizada e a apreciarem diversas formas de arte, incluindo música, teatro e artes visuais.

Para famílias com crianças, Budapeste oferece diversas atividades envolventes. Os museus ganham vida com exposições interativas, os castelos históricos proporcionam uma visão do passado e os famosos banhos termais da cidade oferecem uma experiência única e agradável para todas as idades. Budapeste também está repleta de abundantes espaços verdes, desde o famoso Városliget (Parque da Cidade) até às pitorescas Colinas de Buda, que apresentam oportunidades para caminhadas, piqueniques e uma variedade de atividades ao ar livre, tudo dentro dos limites da cidade.

Segurança

Budapeste destaca-se como uma cidade notavelmente segura e protegida, apresentando taxas de criminalidade mais baixas em comparação com as suas congêneres europeias. Isto pode ser reconfortante para os pais que criam os filhos numa metrópole vibrante.

Na verdade, muitos pais optam morar nas margens de Buda do rio Danúbio para desfrutarem de um estilo de vida mais seguro e verdejante. Por outro lado, as famílias em Pest contam com uma grande variedade de fantásticos parques e parques infantis, completos com atrações musicais e aquáticas.

Assistência médica

Budapeste possui um sistema de saúde bem estabelecido, com diversas opções públicas e privadas. Os expatriados empregados por empresas locais podem utilizar o sistema público de saúde da Hungria, com a maior parte dos custos médicos subsidiados. Eles também podem adquirir um seguro de saúde privado, o que é útil, considerando que alguns expatriados preferem hospitais ou clínicas privadas em Budapeste, pois na maioria dos casos os funcionários falam inglês.

Transporte

A cidade conta com um sistema de transporte público extenso e confiável, tornando conveniente o deslocamento das famílias que não possuem um carro. Visitar países próximos como Áustria, Eslováquia e Croácia também é relativamente fácil graças aos trens de alta velocidade da Hungria.

Cultura

Budapeste é uma cidade rica no cenário cultural. Sua arquitetura combina os estilos gótico, barroco e Art Nouveau, criando uma paisagem urbana deslumbrante. A vibrante cena artística apresenta talentos locais e internacionais. A culinária húngara, incluindo clássicos como o goulash e a torta Dobos, é uma pedra angular da cultura da cidade. Os festivais, desde o Festival do Vinho de Budapeste ao Festival Internacional de Documentários, unem locais e expatriados, promovendo um forte sentido de comunidade. Esta diversidade cultural faz de Budapeste um lar vibrante para expatriados e famílias.

Em 2022, o Serviço Central de Estatística da Hungria informou que o número de expatriados na Hungria duplicou, chegando a 200.000 nas últimas duas décadas. No entanto, é importante notar que para uma família inglesa de expatriados que vive em Budapeste, as barreiras linguísticas podem representar alguns desafios, uma vez que o húngaro é a língua oficial. Aprender húngaro básico, contratar serviços locais, interagir com comunidades internacionais e utilizar recursos online podem ajudar a amenizar estes desafios.

Requisitos de visto

A Hungria possui vários tipos de autorização de trabalho para famílias que desejam se mudar para o país. As mais proeminentes são:

Autorização de Residência : Os cidadãos da UE podem entrar na Hungria como família e não precisam de visto ou autorização de residência para entrar ou permanecer em Budapeste. Eles podem permanecer na Hungria por até 90 dias em um período de 180 dias sem visto. No entanto, se quiserem permanecer mais de 90 dias, terão de solicitar uma autorização de residência. Visto de Trabalho: Este é o tipo de visto mais comum para expatriados que não são titulares de passaporte da UE e se mudam para a Hungria. Para se qualificar para um visto de trabalho, você deve receber uma oferta de emprego de um empregador húngaro. O empregador deve solicitar uma autorização de trabalho em seu nome. Assim que a autorização de trabalho for aprovada, você poderá solicitar um visto na embaixada ou consulado húngaro em seu país de origem. Visto de Reagrupamento Familiar : Se você possui um visto de trabalho para a Hungria ou uma autorização de residência válida e deseja que seu cônjuge e filhos se juntem a você, você pode solicitar um visto de família.



Além dos requisitos de visto, você também precisará atender a certos requisitos financeiros para demonstrar que tem dinheiro suficiente para sustentar você e sua família durante a sua estadia na Hungria.

2. Estocolmo, Suécia

No coração da Escandinávia, Estocolmo, na Suécia, é um farol de qualidade de vida, especialmente para as famílias. Seu arquipélago deslumbrante, sua rica herança cultural e a ênfase no equilíbrio entre trabalho e vida pessoal fazem dela uma excelente escolha para famílias que estão considerando mudar de uma cidade movimentada.

Educação

O sistema educacional da Suécia é mundialmente conhecido e Estocolmo não é exceção. A cidade oferece diversas opções, desde pré-escolas até universidades, algumas das quais priorizam o inglês como disciplina obrigatória.

Os expatriados em Estocolmo podem optar por escolas públicas, privadas ou internacionais. As escolas internacionais da cidade seguem o currículo sueco, com metade do ensino em inglês, ou funcionam de forma independente, dando-lhes mais controle sobre os seus programas educacionais.

De acordo com a Nimmersion, uma empresa de relocalização, o sistema escolar sueco oferece apoio aos pais que trabalham, fornecendo assistência pós-escolar. As taxas de atividades extracurriculares são determinadas por cada município com base no rendimento total da família e no número de filhos.

Qualidade de vida

Embora Estocolmo seja a opção mais econômica entre as cidades nórdicas, de acordo com uma pesquisa da ScandAsia, ela tem uma das cargas tributárias sobre a pessoa física mais elevadas do mundo. Numbeo, o maior repositório de dados fornecidos por usuários sobre cidades e países em todo o mundo, estima um custo mensal de cerca de US$ 4.500 para uma família de quatro pessoas, excluindo o aluguel.

De acordo com a empresa de contratação global Horizons, os engenheiros na Suécia podem ganhar um salário substancial, variando entre KR 45.000 e 51.000 (US$ 4.000 – 4.600). Apesar do custo de vida relativamente elevado, a Suécia possui qualidades que a tornam uma escolha ideal para famílias.

Na verdade, o Forbes Advisor classificou recentemente a cidade em terceiro lugar no seu Índice de Equilíbrio Trabalho-Vida, com uma pontuação de 64,8 em 100. Fatores como horários de trabalho flexíveis, amplas opções de trabalho remoto e licença parental substancial (até 480 dias) contribuem para esta classificação.

A cidade é também líder em sustentabilidade, empenhada em alcançar a neutralidade de carbono até 2040. Estocolmo leva a reciclagem a sério, incutindo responsabilidade ambiental nos seus residentes, incluindo as crianças.

Além do equilíbrio entre vida pessoal e profissional e da sustentabilidade, Estocolmo oferece amplas oportunidades culturais e recreativas. Museus, teatros e locais históricos são abundantes. Espaços verdes e parques infantis temáticos são de fácil acesso, oferecendo às famílias diversas atividades ao ar livre durante todo o ano, desde esqui até natação. Este ambiente enriquecedor garante que as crianças de Estocolmo cresçam com uma mistura de educação, cultura e diversão.

Segurança

Estocolmo destaca-se como uma das capitais mais seguras do mundo, conhecida pela sua baixa taxa de criminalidade. Está classificada em 28º lugar no Índice Global de Paz, um relatório anual do Instituto de Economia e Paz (IEP) que avalia a relativa tranquilidade dos países. Isso garante aos pais que seus filhos estão crescendo em um ambiente seguro.

No entanto, vale a pena notar que a Suécia elevou recentemente o seu alerta nacional de ameaça terrorista de três para quatro numa escala de cinco pontos, na sequência de uma série de incidentes que atraíram atenção significativa nas redes sociais. O chefe de segurança do país indicou que este nível de alerta pode persistir por seis a doze meses, no entanto, não deve ser um grande impedimento para as famílias que desejam mudar-se para a cidade.

Assistência médica

Estocolmo oferece serviços de saúde acessíveis e com preços razoáveis. A cidade adota um sistema de saúde universal, financiado por impostos e contribuições governamentais, que está disponível para todos os residentes, incluindo expatriados registrados num município sueco. Os expatriados que não estão registrados podem optar por um seguro de saúde privado. Isto proporciona aos pais a garantia de que a assistência médica é facilmente acessível.

Para os visitantes da UE com um Cartão Europeu de Seguro de Doença, os cuidados de saúde estão cobertos. Além disso, a Suécia tem acordos de saúde com vários países, incluindo Austrália, Argélia, Chile e outros, garantindo cobertura médica para viajantes provenientes destas nações.

Transporte

Locomover-se por Estocolmo é muito fácil, especialmente para as famílias, graças ao confiável sistema de transporte público da cidade. É a escolha certa para 80% dos deslocamentos dentro da cidade, reduzindo o trânsito e as emissões. Além disso, Estocolmo é muito fácil de percorrer a pé e existe um sistema de cobrança de taxa de congestionamento para motoristas que entram em áreas centrais. Tudo isso contribui para uma mobilidade econômica e sem estresse.

Cultura

Com uma presença significativa de expatriados e uma sociedade onde o inglês é o idioma principal, Estocolmo oferece um ambiente acolhedor para os recém-chegados. Em 2023, 27% da população da cidade são imigrantes, destacando a dinâmica comunidade internacional que prospera aqui. Esta diversidade é uma pedra angular da cultura de Estocolmo, contribuindo para um ambiente inclusivo e enriquecedor. Para as famílias expatriadas, este mosaico cultural oferece uma oportunidade única para as crianças crescerem com uma perspectiva global, rodeadas por uma comunidade que valoriza a diversidade e a compreensão.

Requisitos de visto

Tal como acontece com a Hungria, os titulares de passaportes da UE podem entrar em Estocolmo sem visto, mas necessitam de solicitar uma autorização de residência para si e para as suas famílias após 180 dias.

Existem dois tipos principais de vistos para famílias não expatriadas que não possuem passaporte da UE e desejam se mudar para Estocolmo:

Autorização de residência para trabalho: Para se qualificar, você deve ter uma oferta de emprego de um empregador sueco. O empregador deve solicitar uma autorização de trabalho em seu nome. Assim que a autorização de trabalho for aprovada, você poderá solicitar uma autorização de residência na embaixada ou consulado sueco em seu país de origem. Autorização de residência para familiares: Se você possuir uma autorização de residência para trabalhar na Suécia, seu cônjuge e filhos podem solicitar uma autorização de residência como seus familiares. Eles devem atender aos seguintes requisitos:







Eles devem estar relacionados a você por casamento, parceria registrada ou paternidade.

Eles devem ter um passaporte válido.

Eles devem ter um seguro de saúde que os cubra na Suécia.

Eles devem ter dinheiro suficiente para se sustentarem na Suécia.

Não devem constituir uma ameaça à ordem ou segurança pública.

O processo de pedido de autorização de residência pode demorar vários meses, por isso é importante iniciar o processo com antecedência. A taxa de inscrição é de KR 1.600 (cerca de US$ 170) para adultos e KR 800 (cerca de US$ 85) para crianças menores de 18 anos.

3. Abu Dhabi, UAE

Abu Dhabi, no coração dos Emirados Árabes Unidos, brilha como uma metrópole vibrante onde as culturas convergem e os expatriados prosperam. É uma cidade que atrai particularmente as famílias expatriadas, oferecendo infraestruturas de ponta, estabelecimentos de ensino de primeira linha e uma infinidade de opções recreativas e de entretenimento. Em Abu Dhabi, é possível encontrar tanto o conforto de casa quanto a emoção da aventura.

Educação

Existem muitas escolas privadas e internacionais em Abu Dhabi que atendem a famílias expatriadas. Muitas escolas internacionais seguem o sistema escolar britânico, mas algumas oferecem currículos dos EUA, França, Alemanha e Japão, para que as famílias expatriadas se sintam como se estivessem em casa.

Embora as escolas internacionais na cidade sejam geralmente independentes, elas têm de cumprir determinados regulamentos, como aprender árabe como segunda língua. Os estudos islâmicos também são obrigatórios para estudantes muçulmanos e opcionais para os demais.

Qualidade de vida

Abu Dhabi oferece um alto padrão de vida, com um excelente sistema de saúde e infraestrutura. Muitos imóveis para alugar na cidade atendem a moradores que buscam conforto e opulência. Quer sejam arranha-céus imponentes com vistas deslumbrantes, villas amplas com piscinas ou casas de vários andares com muito espaço para as crianças correrem, estas habitações estão completas com comodidades contemporâneas.

Tal como o Dubai, Abu Dhabi tem uma política de imposto zero para habitantes locais e expatriados, permitindo que os indivíduos retenham uma parte significativa dos seus rendimentos. Isto pode ser uma grande vantagem financeira, especialmente para famílias de alta renda. No entanto, é importante estar ciente de outros impostos que os residentes e as empresas são obrigados a pagar. Por exemplo, há um imposto sobre valor agregado de 5%, e os impostos sobre propriedades residenciais e comerciais variam, dependendo da localização e do valor da propriedade.

Segurança

Os EAU são amplamente considerados como um dos países mais seguros do Oriente Médio, principalmente devido ao seu arcabouço jurídico moderno e ao compromisso de manter a ordem. Na verdade, ela é considerada uma das cidades mais seguras do mundo, de acordo com o ranking de 2023 da Numbeo. Esta reputação faz com que seja uma escolha atraente para famílias expatriadas que procuram um lugar seguro e estável para chamar de lar.

Assistência médica

O sistema de saúde de Abu Dhabi é caracterizado pela alta qualidade e acessibilidade. O governo oferece cobertura abrangente de cuidados de saúde aos cidadãos dos Emirados Árabes Unidos, enquanto os expatriados são normalmente obrigados a ter seguro de saúde privado fornecido pelos seus empregadores ou adquirido de forma independente. Isto garante que as famílias expatriadas tenham acesso ao mesmo alto padrão de cuidados de saúde que os residentes.

Transporte

Abu Dhabi tem um sistema de transporte público bem desenvolvido que inclui ônibus, táxis e o metrô de Abu Dhabi. O metrô é relativamente novo e possui duas linhas: a Linha Vermelha do aeroporto ao centro da cidade e a Linha Verde do centro da cidade aos subúrbios. O sistema de transporte público em Abu Dhabi é conveniente e acessível. É uma ótima maneira de se locomover pela cidade e explorar tudo o que ela oferece.

Muitas famílias expatriadas em Abu Dhabi também optam por dirigir. A cidade tem estradas bem conservadas, infraestrutura moderna e regras de trânsito claras. Além disso, possuir um carro proporciona comodidade e flexibilidade, permitindo que as famílias explorem a cidade e seus arredores em seu próprio ritmo.

Cultura

Abu Dhabi é uma cidade cosmopolita com uma comunidade internacional vibrante, que constitui cerca de 89% da sua população. A cidade abarca uma mistura de culturas e perspectivas, criando uma atmosfera diversificada e inclusiva.

No entanto, em Abu Dhabi, é importante estar atento aos princípios islâmicos, que influenciam as normas sociais. A modéstia no vestir e no comportamento é muitas vezes exigida por lei (embora não seja amplamente aplicada), e recomenda-se discrição ao discutir assuntos delicados.

A família desempenha um papel central na cultura de Abu Dhabi, com laços fortes e um profundo sentido de comunidade. O respeito pelas tradições e pelos mais velhos é fundamental, contribuindo para uma sociedade harmoniosa e unida.

Requisitos de visto

Como expatriado em Abu Dhabi, você pode trazer seus familiares para morar com você nos Emirados Árabes Unidos. Isso inclui seu cônjuge, filhos menores de 21 anos, pais, irmãos e avós. Para patrocinar seus familiares, você deve atender a determinados critérios, incluindo possuir o visto de residência e autorização de trabalho necessários, além de certificados médicos de aptidão para seus familiares.

Visto de residência e autorização de trabalho: É válido por dois a três anos e pode ser renovado. Para obter um visto de residência, você precisará ser patrocinado por uma empresa ou empregador dos Emirados Árabes Unidos. A empresa precisará solicitar o visto em seu nome e fornecer-lhe uma autorização de trabalho. Seguro de Saúde Obrigatório (CHI): Todos os expatriados em Abu Dhabi devem ter um CHI. Este é um seguro saúde exigido pelo governo que cobre despesas médicas para todos os indivíduos inscritos. O empregador ou patrocinador do seu visto deve garantir que você esteja inscrito no CHI.



Outras ótimas cidades para famílias

Copenhague, Dinamarca

Copenhague é uma ótima cidade para famílias expatriadas por vários motivos. É uma cidade geralmente segura, limpa e familiar, com alta qualidade de vida. Tal como Estocolmo, Copenhague tem uma excelente cultura de equilíbrio entre vida pessoal e profissional e ficou em primeiro lugar no ranking de Índice de Equilíbrio Entre Trabalho e Vida Pessoal de 2023 da Forbes Advisor. O custo de vida é relativamente alto, mas administrável, pois os salários tendem a ser competitivos. Copenhague abriga várias escolas internacionais e a maioria dos dinamarqueses fala inglês como segunda língua. Na verdade, a Dinamarca ficou em quinto lugar no mundo em 2022 no ranking de proficiência em inglês.

Requisitos de visto: Como a Dinamarca está no Espaço Schengen, os expatriados de países da região podem entrar na Dinamarca sem visto e permanecer no país por 90 dias. Aqueles que desejam ficar por mais tempo precisarão solicitar um número de RCP para cuidar de suas vidas diárias e fazer coisas como abrir uma conta bancária e registrar-se para receber atendimento de saúde. Tal como acontece com os países europeus acima mencionados, quem pretende permanecer mais tempo no país deverá solicitar uma autorização de residência e de trabalho. Para se inscrever, os candidatos devem ter uma oferta de emprego por escrito com informações sobre seu salário e condições de emprego.

A Dinamarca oferece um regime de trabalhadores qualificados para pessoas com competências especializadas, pesquisadores e titulares de mestrado/doutoramento de universidades dinamarquesas para viverem e trabalharem em setores específicos.

Melbourne, Austrália

Melbourne é uma escolha popular para famílias de expatriados devido à sua alta qualidade de vida, população diversificada e uma variedade de atividades e comodidades adequadas para famílias. A cidade também possui um custo de vida relativamente administrável em comparação com grandes cidades como Sydney. De acordo com o Índice Global de Habitabilidade de 2023 do The Economist, Melbourne é considerada a cidade mais habitável da Austrália, valorizada por sua inclusão, espírito comunitário e excelente infraestrutura.

Requisitos de visto: A Austrália tem várias opções de visto para expatriados, dependendo de suas habilidades, qualificações e situação profissional. O visto SkillSelect, por exemplo, é para trabalhadores com habilidades específicas e especializadas, enquanto o visto Skilled Independent é para trabalhadores qualificados que não têm oferta de emprego atualmente, mas atendem aos critérios de ter um determinado nível de educação e experiência profissional. Há também o Partner Visa, ao qual parceiros de cidadãos australianos e residentes permanentes podem solicitar.

Bangkok, Tailândia

Bangkok é uma cidade muito acessível, com um custo de vida muito mais baixo do que em muitos países ocidentais. Isso a torna uma ótima opção para famílias expatriadas que desejam conhecer a Ásia sem gastar muito. Como uma das cidades mais conhecidas da Tailândia, Bangkok é moderna e possui um bom sistema de transporte público, como metrô e serviços de carona, que permitem circular pela cidade sem precisar ter carro. Seu sistema de saúde é tão conceituado que se tornou um destino popular de turismo médico.

O inglês também é amplamente falado em Bangkok e circular pela cidade é relativamente fácil. Só Bangkok tem mais de 150 escolas internacionais que atendem a vários tipos de currículos.

Requisitos de visto: A Tailândia tem vários vistos para expatriados, como o visto B de não imigrante, onde as pessoas podem entrar e permanecer na Tailândia por mais de 90 dias, e o visto ED de não imigrante, que permite que as pessoas trabalhem lá.

Desfrute de sua aposentadoria: Melhores lugares para aposentados expatriados



Na transição para a aposentadoria, muitos indivíduos imaginam um lugar tranquilo que ofereça um equilíbrio entre tranquilidade, riqueza cultural, acessibilidade e acesso a cuidados de saúde de qualidade. Como os compromissos profissionais não são mais uma preocupação, os aposentados têm a liberdade de explorar diversos destinos. Algumas cidades, embora não tão conhecidas, apresentam oportunidades atraentes através de vistos gold e regimes especiais para atrair aposentados. Vamos examinar mais de perto essas opções de aposentadoria menos conhecidas e o que as torna escolhas atraentes:

Cidade do Panamá, Panamá

O Panamá ganhou popularidade como destino preferido para quem busca uma mudança no ambiente. Graças ao seu clima tropical agradável, habitantes locais hospitaleiros e conveniências modernas, está se tornando uma escolha atraente para muitos. Não é apenas um local de férias; está se tornando cada vez mais um lar de longo prazo para indivíduos que buscam um novo capítulo em suas vidas.

Qualidade de vida

A Cidade do Panamá oferece aos aposentados uma qualidade de vida atraente, em grande parte devido ao seu custo de vida acessível. Em vários aspectos, desde habitação e cuidados de saúde até às despesas do dia-a-dia, o seu orçamento vai longe, garantindo uma aposentadoria confortável e sem stresse.

Um fator significativo que contribui para esse ambiente favorável é o Programa Pensionado. Reconhecido como um dos programas de vistos mais generosos do mundo, oferece aos aposentados uma série de descontos em serviços essenciais. Isso inclui economias substanciais em despesas médicas, entretenimento e transporte.

Por exemplo, os aposentados podem desfrutar de benefícios como redução de 25% nas contas de serviços públicos, 25% de desconto em passagens aéreas e 30% de desconto em outros custos de transporte. Para serem elegíveis, os aposentados devem ter pelo menos 55 anos de idade, receber uma pensão mensal ou renda de pelo menos US$ 1.000 e possuir uma apólice de seguro médico válida, entre outros requisitos.

Para os aposentados norte-americanos, a proximidade do Panamá com os EUA e o Canadá é uma grande vantagem. As principais companhias aéreas oferecem voos regulares e diretos, tornando conveniente para os aposentados permanecerem conectados com familiares e amigos em seu país de origem e receberem visitantes. Esta acessibilidade melhora ainda mais a experiência geral de aposentadoria na Cidade do Panamá.

Hospedagem

Em termos de acomodações, a Cidade do Panamá oferece uma ampla gama de opções para atender a diversas preferências e orçamentos. De apartamentos modernos na movimentada cidade a propriedades tranquilas à beira-mar ou charmosas casas nas montanhas, os aposentados têm muitas opções. A disponibilidade de acomodações confortáveis e variadas aumenta o apelo da Cidade do Panamá como destino para aposentados, permitindo que eles encontrem a melhor opção para seu estilo de vida e preferências.

Assistência médica

O Panamá possui hospitais e clínicas de alta qualidade, especialmente na Cidade do Panamá. Muitos médicos são formados nos EUA e falam inglês, garantindo que os aposentados possam se comunicar de forma eficaz com os profissionais de saúde.

O sistema de saúde do Panamá está organizado em dois níveis: o setor público e o mercado privado de saúde. O setor público inclui o seguro nacional e é financiado por duas entidades principais: o Ministério da Saúde (Ministerio de Salud ou MINSA) e o Fundo de Segurança Social (Caja de Seguro Social ou CSS). Este sistema de dois níveis oferece aos aposentados opções e flexibilidade na escolha dos serviços de saúde que melhor atendam às suas necessidades e preferências.

Segurança

O Panamá destaca-se como uma das nações politicamente mais estáveis da América Latina, proporcionando um ambiente seguro para os seus residentes, incluindo os aposentados. O país tem uma taxa de criminalidade relativamente baixa em comparação com algumas das regiões vizinhas. Esta estabilidade e segurança contribuem para uma sensação de paz e tranquilidade para os aposentados que escolhem a Cidade do Panamá como destino de aposentadoria.

Cultura

A cultura do Panamá oferece um ambiente caloroso e acolhedor para os aposentados, especialmente os americanos. Devido à sua crescente popularidade entre os aposentados americanos, Cidade do Panamá tem visto o desenvolvimento de prósperas comunidades de expatriados, assim como áreas como Coronado e Bocas del Toro. Essas comunidades proporcionam uma sensação de familiaridade e camaradagem, tornando mais fácil para os aposentados se conectarem com pessoas que pensam como você e formarem novos círculos sociais.

Outra conveniência para os aposentados americanos no Panamá é o sistema de moeda dupla do país. O Panamá utiliza tanto o dólar americano como o seu próprio balboa panamenho, o que simplifica as transações financeiras para aqueles que estão habituados a utilizar o dólar. Este sistema de moeda dupla elimina a necessidade de câmbio, oferecendo um nível de conforto e facilidade para os aposentados que administram suas finanças no Panamá.

Requisitos de visto

O Visto Panamá Pensionado é um visto de aposentadoria que permite que estrangeiros vivam permanentemente no Panamá desde que tenham uma renda mensal de pelo menos US$ 1.000. O visto também está disponível para estrangeiros que tenham renda mensal de US$ 750 e tenham investido pelo menos US$ 100.000 em imóveis no Panamá.

Rieti, Itália

Localizada no coração da Itália, a aproximadamente uma hora de carro de Roma, Rieti é uma cidade encantadora que incorpora o estilo de vida italiano autêntico e sereno que muitos aposentados procuram. A sua atmosfera tranquila e a experiência local genuína tornam-na numa escolha atraente para aqueles que desejam uma aposentadoria mais tranquila e descontraída.

Qualidade de vida

Localizada no coração da Itália, Rieti oferece aos aposentados uma experiência italiana genuína, sem o alto preço frequentemente associado a grandes centros turísticos como Roma e Milão. Da moradia às despesas diárias, a vida aqui é notavelmente mais acessível, garantindo uma aposentadoria confortável. Em 2019, a Agência Fiscal de Itália introduziu uma regra fiscal que permite aos aposentados, que não residiram na Itália nos cinco anos anteriores, se beneficiarem de uma taxa de tributação fixa de 7% sobre todas as fontes de rendimento estrangeiras. Esta iniciativa teve como objetivo motivar mais pessoas a abraçar o encanto das aldeias do sul de Itália.

Com as suas raízes históricas, Rieti serve como um testemunho vivo do rico passado da Itália. O seu centro histórico bem preservado, adornado com igrejas antigas e complementado por sítios arqueológicos, proporciona uma visão genuína do património do país. Cercada por montanhas pitorescas e próxima ao sereno Lago Rieti, a cidade oferece um retiro tranquilo para os amantes da natureza. Atividades como caminhadas, ciclismo e passeios à beira do lago estão disponíveis em meio ao deslumbrante cenário natural. Na cena esportiva, Rieti também possui vários times locais de futebol e basquete. Lembrando ainda que a lenda da NBA Kobe Bryant e sua família chamavam Rieti de casa durante sua infância, quando seu pai, Joe, treinou o time Sebastiani Rieti.

Estrategicamente posicionada a apenas uma hora de Roma, Rieti oferece aos aposentados acesso conveniente às ofertas culturais da capital. Ônibus e trens locais facilitam as viagens para Roma, Nápoles e Milão, melhorando a conectividade da cidade.

Hospedagem

As opções de acomodação em Rieti atendem aos aposentados que buscam uma vida confortável e acessível. A cidade oferece uma variedade de opções, desde apartamentos aconchegantes até casas charmosas, tudo sem os preços exorbitantes frequentemente associados às principais cidades italianas. Os aposentados podem encontrar uma moradia adequada que se alinhe às suas preferências e orçamento, garantindo uma aposentadoria agradável e sem estresse.

Além disso, o mercado imobiliário de Rieti oferece boas oportunidades para aqueles interessados em aluguéis de longo prazo ou na compra de um imóvel. Com uma grande variedade de tamanhos e estilos disponíveis, os aposentados podem facilmente encontrar uma residência que atenda às suas necessidades e preferências.

Assistência médica

A Itália tem um sistema de saúde bem conceituado e Rieti abriga hospitais e clínicas que oferecem atendimento médico de excelente qualidade, garantindo tranquilidade aos aposentados. Os expatriados aposentados que se registrem no Serviço Nacional de Saúde (SSN) podem receber um cartão de saúde que lhes permite receber cuidados médicos gratuitos ou altamente subsidiados. Os expatriados que não estão registrados no SSN devem adquirir apólices de seguro saúde privado. Os expatriados de outros países europeus também podem utilizar o seu Cartão Europeu de Saúde e Seguro para serviços médicos.

Segurança

Rieti é uma cidade segura e tranquila, proporcionando uma sensação de segurança e tranquilidade, ideal para aposentados. Dados do Numbeo revelam que Rieti tem um índice de criminalidade inferior a 40, o que é consideravelmente baixo. De acordo com a 2Italy, uma plataforma imobiliária online com sede na Itália, Rieti tem menos de 50.000 residentes, o que a torna particularmente convidativa para aposentados que buscam a tranquilidade do interior.

Cultura

A cultura em Rieti é caracterizada pela natureza calorosa e acolhedora dos seus moradores. Os aposentados acharão relativamente fácil fazer amigos locais, ingressar em grupos comunitários e integrar-se à vida italiana.

Embora o italiano seja o idioma principal em Rieti, a proficiência em inglês pode variar entre os habitantes locais. Algumas pessoas podem ter um conhecimento básico de inglês, especialmente em áreas mais frequentadas por turistas. No entanto, pode haver casos em que uma barreira linguística possa representar um desafio. Apesar disso, os residentes de Rieti são normalmente receptivos e dispostos a ajudar os expatriados a enfrentar quaisquer dificuldades de comunicação. Essa acessibilidade contribui para o ambiente acolhedor da cidade para os aposentados.

Requisitos de visto

Para viver como aposentado em Rieti não é necessário um visto de aposentadoria específico. No entanto, você pode solicitar um Visto de Residência Eletiva (também conhecido como visto D) se você estiver pensando em se aposentar e morar lá. Este visto permite que aposentados vivam na Itália por mais de 90 dias sem emprego.

Para se qualificarem, os aposentados devem demonstrar que possuem recursos financeiros suficientes para se sustentarem sem trabalhar, seja através de rendimentos derivados de imóveis, previdência privada e aposentadorias. Eles também precisarão fornecer comprovante de hospedagem e seguro saúde e preencher um formulário de pedido de visto de longa duração.

San José, Costa Rica

À medida que os aposentados de todo o mundo procuram o local perfeito para passar os seus anos dourados, San José, a capital da Costa Rica, está cada vez mais no topo das suas listas. Esta cidade vibrante oferece uma mistura única de esplendor tropical e encanto cosmopolita, tornando-a uma excelente escolha para aposentados exigentes.

Qualidade de vida

San José oferece um estilo de vida confortável para expatriados aposentados. A cidade oferece um custo de vida geralmente inferior ao de muitas cidades norte-americanas e europeias, permitindo aos aposentados gerir as suas despesas sem dificuldades financeiras. Serviços essenciais como saúde, habitação e despesas diárias têm preços razoáveis.

Como capital, San José oferece conveniências modernas, incluindo shopping centers, aluguel de carros, restaurantes e acesso confiável à Internet, atendendo às necessidades dos aposentados. O estilo de vida local, resumido na frase pura vida ou vida pura, promove um modo de vida descontraído e consciente da saúde, contribuindo para a reputação da Costa Rica como uma das Zonas Azuis do mundo (regiões onde as pessoas vivem mais tempo do que a média global).

Os entusiastas da natureza encontrarão muita coisa para explorar, com parques nacionais e belas praias a uma curta distância de carro. A cidade também oferece uma experiência cultural com uma grande variedade de museus, teatros e locais históricos.

Hospedagem

Em San José, os aposentados têm diversas opções de acomodação. Para quem busca comodidade e os benefícios da vida moderna, existem apartamentos e condomínios tanto no centro da cidade quanto nos bairros vizinhos. Eles geralmente oferecem serviços como segurança, manutenção e acesso a instalações e serviços compartilhados, como piscina e academia de ginástica.

Para aposentados que procuram um ambiente mais tranquilo, os bairros mais afastados nos arredores da cidade oferecem casas mais distantes dos vizinhos. Essas áreas tendem a ser mais silenciosas e proporcionam uma atmosfera mais residencial.

San José também possui várias comunidades de aposentados adaptadas especificamente a adultos mais velhos. Essas comunidades geralmente oferecem diversas comodidades, como instalações recreativas, atividades sociais e serviços de saúde, fornecendo um ambiente de apoio e envolvimento para aposentados.

Assistência médica

A Costa Rica é conhecida por seu sistema de saúde, e San José, a capital, tem a melhor rede de serviços médicos do país. Muitos médicos da Costa Rica são formados nos EUA ou na Europa e são fluentes em inglês. Além disso, o sistema nacional de saúde da CAJA do país é acessível a todos os residentes, em todos os níveis de renda e condições médicas.

Segurança

A Costa Rica, assim como o Panamá, destaca-se como uma das nações politicamente mais estáveis e pacíficas da América Latina. San José, em particular, oferece um ambiente seguro para os aposentados.

De acordo com a Freedom House, uma organização sem fins lucrativos que promove a democracia e os direitos humanos em todo o mundo, a Costa Rica obteve 91 pontos numa escala de 100 em 2022 em termos de liberdade global. Isto indica um compromisso sólido em manter um ambiente de vida seguro e harmonioso tanto para residentes como para visitantes.

Cultura

Os costarriquenhos, ou ticos, são conhecidos por sua natureza calorosa e amigável. Os aposentados consideram frequentemente que é acolhedor e relativamente fácil integrar-se na vida local, formando elos significativos com os seus novos vizinhos. A cidade possui uma comunidade de expatriados próspera e bem estabelecida, oferecendo uma variedade de clubes, grupos e organizações para ajudar os recém-chegados a se estabelecerem e a construírem novas amizades.

Embora o espanhol seja o idioma principal em San José, os aposentados geralmente conseguem sobreviver sem serem fluentes no idioma local. Muitos moradores e prestadores de serviços da cidade falam inglês, principalmente em áreas urbanas e estabelecimentos frequentados por turistas e expatriados. No entanto, aprender um pouco de espanhol básico pode melhorar a experiência geral e abrir mais oportunidades para imersão cultural e conexões mais profundas com a comunidade.

Requisitos de visto

Os aposentados que desejam se estabelecer em San José têm a opção de obter o Visto de Pensionado, comumente chamado de visto de aposentado. Este visto é válido por dois anos e é relativamente simples de solicitar. Também é fácil renovar.

Para iniciar o processo de inscrição, os futuros aposentados precisarão fornecer vários documentos. Isto inclui uma carta de candidatura formal explicando a sua motivação para residir na Costa Rica, prova de uma pensão mensal garantida superior a US$ 1.000 e verificações de antecedentes criminais. Esses requisitos existem para garantir a estabilidade financeira dos aposentados que desejam se estabelecer no país.

Outras cidades excelentes ​​para aposentados expatriados

Goa, Índia

Goa, na Índia, conhecida por seu ambiente descontraído e beleza natural deslumbrante, tornou-se um destino popular para aposentados. Com suas praias imaculadas, vegetação exuberante e um clima tropical agradável, Goa oferece um cenário sereno para um estilo de vida despreocupado e sereno. O custo de vida em Goa é significativamente mais baixo do que em muitos países ocidentais, tornando-a uma escolha econômica para os aposentados que procuram aproveitar ao máximo as suas poupanças e aposentadorias.

Goa também é o lar de uma vibrante comunidade de expatriados com pessoas de diferentes nacionalidades. A rica herança cultural do estado como ex-colônia portuguesa, manifestada nas suas igrejas, templos e festivais históricos, oferece muitas oportunidades de exploração e enriquecimento cultural. Embora o sistema de saúde da Índia não seja tão desenvolvido como o de outros países, a infraestrutura médica de Goa tem melhorado constantemente ao longo dos anos. Na recente Cúpula da Presidência do G20 na Índia, o país anunciou o seu compromisso de melhorar ainda mais a sua infraestrutura de serviços de saúde.

O inglês é amplamente falado na Índia, e em Goa em particular, facilitando a transição para aposentados de países de língua inglesa. A segurança geral de Goa também a torna um destino seguro e tranquilo para quem procura desfrutar dos seus anos dourados.

Requisitos de visto

Atualmente não existe um visto específico para estrangeiros aposentados que desejam viver em Goa. No entanto, existem alguns tipos diferentes de vistos aos quais os aposentados podem ter direito, dependendo das circunstâncias. Estes incluem um visto de turista que pode ser renovado a cada dois anos e um visto médico com duração de seis meses. Uma vez na Índia, os aposentados podem solicitar um visto de longo prazo, como um visto de cinco anos ou um visto de residência permanente.

Porto Vila, Vanuatu

Vanuatu, um belo arquipélago no Pacífico Sul, apresenta uma opção atraente para aposentados que buscam um ambiente tranquilo e pitoresco. As ilhas oferecem um estilo de vida descontraído, livre da agitação da vida urbana. É o cenário perfeito para aqueles que desejam relaxamento e simplicidade nos últimos anos. A deslumbrante beleza natural de Vanuatu, caracterizada por praias imaculadas, águas cristalinas e paisagens tropicais exuberantes, oferece aos aposentados inúmeras oportunidades para atividades ao ar livre, como snorkeling, mergulho e caminhadas.

Apesar de ser uma ilha paradisíaca distante, Vanuatu tem um custo de vida relativamente baixo, permitindo aos aposentados desfrutar de um estilo de vida confortável sem sobrecarregar as suas finanças. O povo de Ni-Vanuatu é conhecido pela sua cordialidade e hospitalidade, oferecendo uma comunidade acolhedora e amigável para os recém-chegados. Vanuatu tem sido consistentemente classificado como um dos lugares mais felizes pelo Happy Planet Index, destacando o modo de vida harmonioso e feliz que os aposentados podem esperar. Com a evolução em curso, o sistema de saúde em Vanuatu está melhorando constantemente e os regulamentos de vistos flexíveis do país, que incluem opções de residência de longa duração para aposentados, tornam morar em Vanuatu um processo relativamente simples.

Requisitos de visto: O Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Vanuatu (VDSP), também conhecido como Programa de Cidadania por Investimento de Vanuatu (CIP), é a forma mais rápida e popular de imigrar para Vanuatu. Os candidatos aprovados receberão um passaporte de Vanuatu que permite viagens sem visto para mais de 100 países. Para se qualificar, os candidatos devem fazer uma doação única a partir de US$ 80.000 para o VDSP e fornecer prova de bens ou mais de US$ 250.000.

Grand Baie, Maurício

Grand Baie (também conhecida como Grand Bay), é uma vila no norte das Ilhas Maurício conhecida por suas praias de areia branca, vegetação exuberante e águas mornas e convidativas. A nação insular africana desfruta de um clima temperado durante todo o ano, tornando-a ideal para expatriados aposentados que procuram fugir do frio. Apesar da presença de numerosos resorts e hotéis de luxo, o custo de vida em Grand Baie permanece relativamente acessível. Dependendo da localização e tipo de acomodação, o aluguel mensal em Grand Baie varia de aproximadamente US$ 400 a 2.000.

O sistema de saúde de Grand Baie inclui uma rede de excelentes hospitais e clínicas, tanto públicas como privadas. O Hospital Apollo Bramwell, um centro de saúde privado, oferece serviços abrangentes, incluindo uma unidade especializada de atendimento cardíaco e um centro de tratamento de câncer. Embora o serviço público de saúde nas Ilhas Maurício seja fornecido gratuitamente aos residentes, ele nem sempre proporciona o mais alto nível de cuidados médicos avançados. Por isso, os especialistas recomendam que os aposentados tenham um seguro de saúde privado quando se mudarem para a ilha.

As Ilhas Maurício são um país bastante estável e mantiveram a primeira posição no Índice Ibrahim de Governança Africana (IIAG). Este índice avalia vários aspectos da governança, tais como segurança, desenvolvimento humano e econômico em 54 nações africanas, atribuindo-lhes classificações baseadas no desempenho.

Também é importante notar que as Ilhas Maurício funcionam como um paraíso fiscal para os aposentados, sem impostos sobre riqueza, heranças, dividendos ou ganhos de capital.

Requisitos de visto: Existem três tipos de vistos de aposentadoria disponíveis nas Ilhas Maurício: a autorização de residência de 10 anos, a residência por aquisição de propriedade e o visto premium.

A autorização de residência de 10 anos é a mais acessível e vantajosa para os aposentados. Para serem elegíveis, os candidatos devem ter 50 anos de idade ou mais e fornecer um extrato bancário certificado do seu país de origem demonstrando um saldo bancário mínimo de US$ 18.000 ou um rendimento garantido de pelo menos US$ 1.500 por mês. Os aposentados interessados ​​também precisarão pagar uma taxa de inscrição de US$ 1.000. Esta licença pode ser renovada por mais 10 anos após expirar.

Seu kit de ferramentas de realocação digital

Mudar-se para um novo país é uma aventura emocionante, mas traz consigo seu próprio conjunto de desafios, especialmente no mundo digital. Proteger a sua presença online é fundamental para os expatriados, uma vez que os riscos de segurança cibernética persistem em todo o mundo. Para ajudá-lo a superar esses riscos, lembre-se de:

1. Pesquisar as leis de privacidade de dados

Familiarize-se com as leis e regulamentos de privacidade de dados em seu novo país. Entenda seus direitos e responsabilidades em relação às informações pessoais para garantir a conformidade com as regulamentações locais.

2. Investir em uma VPN confiável

Uma VPN é o seu escudo virtual contra ameaças cibernéticas. Ela criptografa sua conexão com a Internet, dificultando a interceptação de seus dados por hackers. Isso é importante ao usar redes Wi-Fi públicas ou ao acessar informações confidenciais, como contas bancárias e dados de seguros. Além disso, uma VPN permite que você acesse conteúdo restrito por região, incluindo redes sociais e aplicativos de bate-papo, para manter contato com amigos em seu país.

Considere o uso de um roteador VPN, como o Aircove da ExpressVPN, para proteger toda a sua rede doméstica em seu novo país. Com o Aircove, todos os dispositivos conectados, incluindo aqueles tradicionalmente incompatíveis com VPNs, estão protegidos. Configure-o uma vez e desfrute de segurança ininterrupta em segundo plano.

3. Usar armazenamento em nuvem para documentos

Use um serviço de armazenamento em nuvem confiável, como Google Drive ou Dropbox, para armazenar com segurança documentos importantes, como passaportes, vistos, autorizações de trabalho e documentação legal. Isso garante fácil acesso e backup em caso de emergência.

4. Priorizar atualizações de software

Atualizar regularmente o software dos seus dispositivos envolve mais do que apenas novos recursos; trata-se de corrigir possíveis vulnerabilidades de segurança. Isso inclui seu computador, smartphone e quaisquer outros dispositivos conectados. Além disso, instalar e atualizar software antivírus e antimalware é a defesa mais importante contra ameaças cibernéticas. Ao tornar isso um hábito, você pode embarcar em sua nova jornada com tranquilidade.

5. Ter cuidado ao compartilhar suas informações pessoais

Ao morar em um novo país, seja cauteloso ao compartilhar detalhes confidenciais, como endereço, número de telefone ou informações de conta bancária. Divulgue este tipo de informação apenas quando for absolutamente necessário e a entidades de confiança. Estar em um novo país também pode torná-lo suscetível a comunicações não solicitadas e possíveis fraudes. Procure aconselhamento em fóruns ou comunidades de expatriados quando realizar processos com os quais não esteja familiarizado, como alugar um imóvel ou abrir uma conta bancária em seu novo país.

6. Monitorar seus extratos bancários

Fique atento aos extratos bancários e do cartão de crédito. Num novo país, podem aparecer nomes de comerciantes desconhecidos, tornando potencialmente mais difícil detectar atividades fraudulentas. Reserve um tempo para revisar minuciosamente suas declarações e compará-las com seus próprios registros, especialmente nos primeiros meses de sua mudança. Se algo parecer errado, entre em contato com seu banco ou operadora de cartão de crédito imediatamente.

7. Usar um aplicativo confiável de conversão de moeda

A escolha de um aplicativo de conversão de moeda confiável é importante para obter taxas de câmbio precisas e em tempo real. Aplicativos como XE Currency, Wise e Revolut oferecem rastreamento em tempo real de múltiplas moedas, permitindo que os expatriados gerenciem despesas de forma eficaz e evitem taxas de câmbio desfavoráveis.

8. Utilizar aplicativos de aprendizagem de idiomas

Aproveite aplicativos de aprendizagem de idiomas como o Duolingo para aprimorar sua proficiência no idioma local. Isso pode ajudá-lo a se comunicar e se integrar com sua nova comunidade. Se você tem dificuldade para entender o idioma local, também pode utilizar o aplicativo de tradução de voz móvel do Google Translate, que pode converter o inglês falado para o idioma de sua escolha.

9. Baixar aplicativos de serviços locais

Familiarize-se com aplicativos de serviços locais que podem simplificar sua vida, como aplicativos de transporte (como Uber ou equivalentes locais), serviços de entrega de comida e aplicativos de tradução de idiomas. Além disso, baixe aplicativos de fontes de notícias locais para se manter atualizado sobre eventos atuais, regulamentos locais e quaisquer notícias que possam afetar diretamente os expatriados em seu novo país. Embora possa parecer óbvio, também não se esqueça de baixar o Google Maps ou equivalente para ajudá-lo a se deslocar em seu novo ambiente.

10. Procurar plataformas de mídia social locais

Verificar se existem plataformas de mídia social locais populares que os expatriados costumam usar. Participar dessas plataformas pode ajudá-lo a se conectar com a comunidade local e se manter atualizado sobre eventos e atividades.