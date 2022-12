Peacock에서 Below Deck 시청하기

Below Deck 시즌 10의 새로운 에피소드는 Bravo TV에서 최초 공개된 후 다음 날에 Peacock에도 공개됩니다. Peacock은 Below Deck의 이전 시즌을 정주행하고 싶은 분들에게 저렴한 스트리밍 서비스입니다. 그 외에도 스포츠 생중계, 블록버스터 영화, 기타 리얼리티 TV 시리즈(예: Top Chef, The Real Housewives, Keeping Up with the Kardashians)를 시청할 수 있습니다. 신규 회원들은 7일 무료 체험 혜택을 누릴 수 있습니다.