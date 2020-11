Como desbloquear o Gmail com uma VPN

Desbloqueie o Gmail com uma VPN

Centenas de milhões de pessoas em todo o mundo usam o Gmail como seu provedor de serviços de email principal. E há algum motivo para não gostar dele? É gratuito, oferece muito espaço e sua integração com os aplicativos do Google faz com que seja uma ótima escolha para usuários individuais e corporativos.

Mas em alguns países, o Gmail é bloqueado, juntamente com outros aplicativos e serviços do Google. Este é um grande problema, não só para manter contato com as pessoas, mas também afeta a produtividade e os negócios.

Quando o Gmail é bloqueado, como você…

mantém contato com os seus amigos?

compartilha documentos importantes com colegas de trabalho?

acessa suas agendas sociais e de trabalho?

usa o Hangouts para conversar com seus parentes em outros países?

A resposta é simples simples—use uma VPN.

No entanto, nem todas as VPNs são iguais. Quando você está em um país que censura conteúdo, é muito importante que você use uma VPN confiável, com uma boa seleção de servidores. Por esta razão, a ExpressVPN é a escolha #1 para pessoas em países que bloqueiam o Gmail.