Por que não consigo entrar no Instagram?

Com mais de um bilhão de usuários, o Instagram é uma das redes sociais mais populares do mundo. No entanto, alguns países bloqueiam o Instagram, pois seus governos querem controlar quais imagens são compartilhadas.



Escritórios e escolas também podem bloquear o acesso ao Instagram, privando você de uma inspiração valiosa e materiais de pesquisa. E dependendo de onde você mora, o recurso de música do Instagram pode não ser totalmente funcional.