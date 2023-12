Stort utvalg serverlokasjoner

Serverlokasjonene våre er mange og varierte, og spenner over 105 land og stadig flere kommer. Dette betyr at du vil finne en som passer dine behov, enten det er for å få tilgang til et nettsted som er begrenset til bestemte regioner eller for å beskytte surfingen din mens du fortsatt ser ut til å være i ditt eget land.

10-Gbps-servere for en raskere tjeneste

En enkelt VPN-server må kunne håndtere trafikk fra flere brukere, alle med sine egne stadig skiftende krav. Det er derfor båndbredde er så viktig: det er den totale mengden data som én server kan overføre hvert sekund. For våre servere er det 10 Gbps – 10 Gigabiter (10 milliarder biter) per sekund – som kan håndtere mer trafikk med mindre overbelastning, og dermed bedre hastigheter.

Serverteknologi utviklet for å holde deg privat

Vi er forpliktet til å ikke føre logger over brukernes internettaktivitet og utviklet serversystemet vårt for å forsterke dette målet. Vi kaller det TrustedServer – et system som aldri skriver til harddisken og kun bruker RAM. Dette gjør at alle data kan slettes hver gang systemet startes på nytt, i tilfelle personlige data blir lagret på en server ved et uhell. Les mer detaljert om TrustedServer, som har blitt uavhengig revidert.