Hoe voorkomt ExpressVPN DNS lekken?

Zonder een VPN gebruikt uw apparaat normaal gesproken een DNS dienst aangeboden door uw provider. Maar zodra u verbinding maakt met ExpressVPN gebruikt uw apparaat alleen DNS servers die geheel door ExpressVPN beheerd worden. Dit is goed nieuws voor u, want:

ExpressVPN DNS servers zijn snel

ExpressVPN houdt geen logs bij

Al het verkeer tussen uw apparaat en de DNS servers is end-to-end beveiligd

Het werkt als volgt. Om een website te bezoeken typt u een URL in of klikt u op een link in uw browser. Die URL wordt verzonden via de gecodeerde tunnel van ExpressVPN naar een door ExpressVPN beheerde DNS server. De DNS server zoekt dan het IP adres op en stuurt deze naar ExpressVPN, die vervolgens de website bezoekt. ExpressVPN stuurt per direct die website naar u. Hierbij ontsnapt geen verkeer aan de veiligheid van de tunnel.