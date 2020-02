Wat is een IP adres?

Een IP adres identificeert elke computer of ander apparaat dat met een netwerk verbonden is. Dat netwerk kan het internet zelf zijn, of een kleiner plaatselijk netwerk.

Een openbaar IP adres is het IP adres van uw apparaat op het grote internet. In de meeste gevallen krijgt uw apparaat een nieuw IP adres, elke keer dat u verbinding maakt met het internet. Er zijn veel online tools die u helpen te om uw openbare IP te vinden.

Uw router kent een plaatselijk IP adres toe aan ieder apparaat dat daarop is aangesloten, en ook aan de router zelf. Dit plaatselijke IP adres is niet zichtbaar voor het bredere internet, en werkt alleen binnen uw plaatselijke netwerk. De meeste routers delen IP adressen uit die beginnen met 192.168.XXX.XXX. De stappen hierboven laten u zien hoe u het plaatselijke IP adres van uw router kunt vinden.