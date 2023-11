Phishing



Il phishing consiste nell’ingannare gli utenti inviando email che sembrano provenire da fonti autorevoli per poi contenere invece link malevoli. Il metodo più diffuso è sicuramente quello di inviare insieme alle mail dei file malevoli che siano in formato .exe, dunque eseguibili, o anche .doc e .pdf. Questi si attivano una volta scaricati e vengono utilizzati per entrare in possesso di dati personali. Per questo motivo è fondamentale non aprire allegati di email non riconoscibili e inoltre, è importante verificare sempre mittente e oggetto della mail.