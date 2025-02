Come vedere in streaming gli Oscar 2025

Gli Oscar 2025 sono quasi alle porte! La prossima edizione degli Academy Awards sarà trasmessa in diretta domenica 2 marzo 2025 su ABC per onorare i più grandi film e le più luminose stelle del cinema dell’ultimo anno. Sintonizzati e tifa per i tuoi preferiti con la nostra guida per seguire in diretta l’intera cerimonia!

Posso usare una VPN per guardare gli Oscar in un altro paese?

Mentre puoi guardare gli Oscar connettendoti a una posizione server VPN in un paese diverso dal tuo, farlo potrebbe violare i termini di servizio del tuo servizio di streaming e di ExpressVPN. ExpressVPN è uno strumento di sicurezza e privacy, non inteso per essere utilizzato per la violazione del copyright. Per progettazione, non possiamo vedere o controllare ciò che fai quando sei connesso al nostro servizio VPN, quindi dobbiamo insistere affinché tu rispetti l’industria dell’intrattenimento e onori sempre i termini di utilizzo.

Dove guardare in streaming gli Oscar 2025 in Italia

Come l’anno scorso, anche quest’anno gli appassioanti di cinema italiani potranno seguire la notte degli Oscar su Rai 1 e sulla piattaforma di streaming RaiPlay.

Dove guardare online gli Oscar 2025 negli Stati Uniti

Guarda gli Oscar con ExpressVPN per aggirare le restrizioni di throttling sulla tua rete, incluse scuole e uffici, e segui lo spettacolo in HD ad alta velocità da qualsiasi luogo. Ecco tutti i modi per guardare la serie online!

ABC

Prezzo: Gratuito

Prova gratuita: Nessuna

ABC è gratuito in onda negli Stati Uniti. Se hai il cavo, puoi facilmente seguire in diretta la cerimonia degli Oscar 2025 tramite il sito web di ABC o su Oscars.org. Dovrai effettuare l’accesso con il tuo fornitore TV, però. I fan americani che guardano con ExpressVPN, assicuratevi di selezionare una posizione server negli Stati Uniti.

Hulu

Prezzo: Da 8 USD/mese

Prova gratuita: Prova gratuita di sette giorni (solo Hulu regolare)

Hulu offre alcuni modi per seguire gli Oscar. Gli abbonati a Hulu + Live TV possono seguire l’evento in diretta sul servizio e on-demand dopo la sua conclusione, mentre gli abbonati a Hulu regolare possono guardarlo on-demand. Potrebbe essere necessario fornire un codice postale valido degli Stati Uniti (es., 30301 o 11222) e una carta di credito per iscriversi a Hulu.

YouTube TV

Prezzo: Da 73 USD/mese

Prova gratuita: prova gratuita di 14 giorni

YouTube TV include ABC, quindi puoi guardare in diretta gli Oscar 2025 mentre vengono trasmessi. Da notare che lo spettacolo non sarà disponibile per la visione on-demand sul servizio. Se sei nuovo su YouTube TV, assicurati di sfruttare la loro generosa prova gratuita. Potresti dover fornire un codice postale valido degli Stati Uniti (ad es., 30301 o 11222) al momento dell’iscrizione. I fan americani che guardano con ExpressVPN, assicuratevi di selezionare una posizione server negli Stati Uniti

Fubo

Prezzo: Da 75 USD/mese

Prova gratuita: prova gratuita di 7 giorni

Anche il servizio per cord-cutter Fubo include ABC, rendendolo un’altra ottima scelta per guardare in diretta gli Oscar 2025. Da notare che lo spettacolo non sarà disponibile per la visione on-demand sul servizio. Potresti dover fornire un codice postale valido degli Stati Uniti (ad es., 30301 o 11222) per iscriverti al servizio. I fan americani che guardano con ExpressVPN, assicuratevi di selezionare una posizione server negli Stati Uniti.

DirecTV Stream

Prezzo: Da 75 USD/mese

Prova gratuita: prova gratuita di 5 giorni

DirecTV Stream è un altro ottimo modo per guardare in diretta streaming gli Oscar 2025. La cerimonia sarà trasmessa in diretta sul servizio di streaming nello stesso momento in cui va in onda su ABC. Potresti dover fornire un indirizzo valido negli Stati Uniti e una carta di credito al momento dell’iscrizione. I fan americani che guardano con ExpressVPN, assicuratevi di selezionare una posizione server negli Stati Uniti.

Dove guardare online gli Oscar 2025 nel Regno Unito

ITVX

Prezzo: Gratuito

Prova gratuita: Nessuna

ITV trasmetterà l’evento e lo renderà disponibile in streaming su ITVX nel Regno Unito, offrendo così un ottimo modo per i britannici di seguire gratuitamente gli Oscar 2025. Sarà necessario fornire un codice postale valido del Regno Unito (es. LL32 8PR, NN3 2BZ) per registrarsi. I britannici che guardano con ExpressVPN, assicuratevi di selezionare una posizione server nel Regno Unito.

Dove guardare online gli Oscar 2025 in Canada

CTV

Prezzo: Gratuito

Prova gratuita: Nessuna

CTV trasmetterà in diretta e in streaming gli Oscar 2025 in Canada. I canadesi possono seguire gli Oscar gratuitamente sul sito web di CTV. Se ti trovi in Canada e guardi con ExpressVPN, assicurati di selezionare una posizione server canadese.

Dove guardare online gli Oscar 2025 in Australia

7plus

Prezzo: Gratuito

Prova gratuita: Nessuna

Channel 7 trasmetterà gli Oscar 2025 in Australia e gli australiani interessati a seguirli in diretta possono farlo gratuitamente su 7plus. Sarà necessario creare un account gratuito su 7plus per accedere alla diretta streaming. I fan australiani che guardano con ExpressVPN, assicuratevi di selezionare una posizione server australiana.

Dove guardare in streaming gli Oscar 2025 in Europa

RTÉ Player

Prezzo: Gratuito

Prova gratuita: Nessuna

Il RTÉ Player irlandese trasmetterà in diretta streaming gli Oscar 2025. Il servizio è gratuito e non è necessario creare un account per seguirlo in streaming. I fan irlandesi che guardano con ExpressVPN, assicuratevi di selezionare una posizione server irlandese per la migliore esperienza di streaming.

ProSieben

Prezzo: Gratuito

Prova gratuita: Nessuna

L’emittente tedesca ProSieben trasmetterà la cerimonia in diretta e sul suo servizio di streaming online gratuito. Sarà necessario creare un account gratuito su ProSieben per accedere alla sua libreria di contenuti e per guardare la cerimonia degli Oscar 2025. Si noti che lo streaming potrebbe non essere in inglese. I fan tedeschi che guardano con ExpressVPN, assicuratevi di selezionare una posizione server in Germania.

Movistar Plus+

Prezzo: Da 14 EUR/mese

Prova gratuita: Nessuna

Movistar Plus+ della Spagna è un’ottima opzione per gli spagnoli che vogliono guardare in diretta streaming gli Oscar 2025 online. Gli spagnoli che guardano con ExpressVPN, assicuratevi di selezionare una posizione server in Spagna per la migliore esperienza di streaming.

GoPlay

Prezzo: Gratuito

Prova gratuita: Nessuna

Play6 del Belgio trasmetterà gli Oscar 2025 e li offrirà in streaming gratuito online sul suo servizio di streaming GoPlay. Sarà necessario creare un account gratuito per guardare lo spettacolo su GoPlay. Si noti che lo streaming su GoPlay potrebbe non essere in inglese. I belgi che guardano con ExpressVPN, assicuratevi di selezionare una posizione server in Belgio per la migliore esperienza di streaming.

Dove guardare online gli Oscar 2025 in Asia

WOWOW

Prezzo: Da 2300 JPY/mese

Prova gratuita: Nessuna

Guarda in diretta streaming gli Oscar 2025 in Giappone sul servizio di streaming WOWOW. I telespettatori giapponesi che guardano con ExpressVPN, assicuratevi di selezionare una posizione server in Giappone per la migliore esperienza di streaming.

Disney+ Hotstar

Prezzo: Da Rs. 299/mese

Prova gratuita: Nessuna

Se ti trovi in India o in Indonesia, puoi guardare in diretta streaming gli Oscar 2025 su Disney Plus Hotstar. Se stai seguendo gli Oscar su Disney Plus Hotstar con ExpressVPN, assicurati di selezionare una posizione server del tuo paese per la migliore esperienza.

Come guardare gratuitamente gli Oscar 2025

Sei fortunato! Ci sono diverse opzioni per seguire in diretta streaming gli Oscar 2025 gratuitamente; ecco le migliori:

Ti preoccupa di non poter accedere a questi servizi quando sei in viaggio? Non temere! Basta connettersi a una posizione server del tuo paese di origine per accedere al tuo streamer preferito. Ad esempio, i britannici in viaggio possono guardare gratuitamente gli Oscar 2025 su ITVX connettendosi a una posizione server nel Regno Unito.

Guarda in streaming gli Oscar 2025 in 3 semplici passaggi

Iscriviti a ExpressVPN e al suo servizio ultraveloce Connettiti a qualsiasi posizione server VPN in 105 paesi. Ad esempio, se sei un fan americano e vuoi seguire lo spettacolo, connettiti a una sicura posizione server negli Stati Uniti. Inizia a guardare e divertiti!

Perché hai bisogno di ExpressVPN per lo streaming

Una VPN premium come ExpressVPN è il modo perfetto per guardare i tuoi programmi preferiti in sicurezza. ExpressVPN non offre solo server ad alta velocità in 105 paesi in tutto il mondo, ottimizzati per lo streaming e la sicurezza, ma con una VPN, puoi fare streaming sui tuoi dispositivi e anche sulle tue smart TV e console di gioco.

Guarda in sicurezza gli Oscar 2025 con una VPN su fino a otto connessioni simultanee, permettendoti di vedere gli episodi a casa, in movimento o anche all’estero.

Caratteristiche principali:

Server ad alta velocità in 105 paesi in tutto il mondo, tutti ottimizzati per velocità e sicurezza

Fino a 8 connessioni simultanee

Servizio clienti a 5 stelle con supporto via chat dal vivo 24/7

Politica sulla privacy rigorosa: Nessun registro di attività e nessun registro di connessione

Sito di supporto completo con articoli di risoluzione problemi fai-da-te, pratici tutorial video e altro ancora

La tecnologia server VPN più avanzata del settore, TrustedServer, cancella i dati ad ogni riavvio

Il nostro innovativo Threat Manager protegge il tuo telefono da malware e altre app di tracciamento sospette

Il protocollo di nuova generazione Lightway offre maggiori velocità, sicurezza e affidabilità, specialmente su mobile

Quando si svolgono gli Oscar 2025

Gli Oscar 2025 si terranno il 2 marzo, alle 19:00 ET.

Chi presenterà gli Oscar 2025?

A presentare gli Oscar per la prima volta sarà Conan O’Brien, comico e autore televisivo.

L’elenco completo delle nomination agli Oscar 2025

Miglior film

Anora, regia di Sean Baker

The Brutalist, regia di Brady Corbet

A Complete Unknown, regia di James Mangold

Conclave, regia di Edward Berger

Dune – Parte due (Dune: Part Two), regia di Denis Villeneuve

Emilia Pérez, regia di Jacques Audiard

Io sono ancora qui (Ainda estou aqui), regia di Walter Salles

Nickel Boys, regia di RaMell Ross

The Substance, regia di Coralie Fargeat

Wicked, regia di Jon M. Chu

Miglior regista

Jacques Audiard – Emilia Pérez

Sean Baker – Anora

Brady Corbet – The Brutalist

Coralie Fargeat – The Substance

James Mangold – A Complete Unknown

Miglior attore protagonista

Adrien Brody – The Brutalist

Timothée Chalamet – A Complete Unknown

Colman Domingo – Sing Sing

Ralph Fiennes – Conclave

Sebastian Stan – The Apprentice – Alle origini di Trump (The Apprentice)

Miglior attrice protagonista

Cynthia Erivo – Wicked

Karla Sofía Gascón – Emilia Pérez

Mikey Madison – Anora

Demi Moore – The Substance

Fernanda Torres – Io sono ancora qui (Ainda estou aqui)

Miglior attore non protagonista

Jurij Borisov – Anora

Kieran Culkin – A Real Pain

Edward Norton – A Complete Unknown

Guy Pearce – The Brutalist

Jeremy Strong – The Apprentice – Alle origini di Trump (The Apprentice)

Miglior attrice non protagonista

Monica Barbaro – A Complete Unknown

Ariana Grande – Wicked

Felicity Jones – The Brutalist

Isabella Rossellini – Conclave

Zoe Saldana – Emilia Pérez

Miglior sceneggiatura non originale

Jacques Audiard, Thomas Bidegain, Léa Mysius e Nicolas Livecchi – Emilia Pérez

Greg Kwedar, Clint Bentley, Clarence Maclin e John “Divine G” Whitfield – Sing Sing

James Mangold e Jay Cocks – A Complete Unknown

RaMell Ross e Joslyn Barnes – Nickel Boys

Peter Straughan – Conclave

Miglior sceneggiatura originale

Sean Baker – Anora

Moritz Binder, Tim Fehlbaum e Alex David – September 5 – La diretta che cambiò la storia (September 5)

Brady Corbet e Mona Fastvold – The Brutalist

Jesse Eisenberg – A Real Pain

Coralie Fargeat – The Substance

Miglior film internazionale

Emilia Pérez, regia di Jacques Audiard (Francia)

Flow – Un mondo da salvare (Straume), regia di Gints Zilbalodis (Lettonia)

Io sono ancora qui (Ainda estou aqui), regia di Walter Salles (Brasile)

Pigen med nålen, regia di Magnus von Horn (Danimarca)

Il seme del fico sacro (Dāne-ye anjīr-e ma’ābed), regia di Mohammad Rasoulof (Germania)

Miglior film d’animazione

Flow – Un mondo da salvare (Straume), regia di Gints Zilbalodis

Inside Out 2, regia di Kelsey Mann

Memoir of a Snail, regia di Adam Elliot

Il robot selvaggio (The Wild Robot), regia di Chris Sanders

Wallace & Gromit – Le piume della vendetta (Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl), regia di Nick Park e Merlin Crossingham

Miglior fotografia

Jarin Blaschke – Nosferatu

Lol Crawley – The Brutalist

Greig Fraser – Dune – Parte due (Dune: Part Two)

Paul Guilhaume – Emilia Pérez

Edward Lachman – Maria

Miglior scenografia

Judy Becker (scenografia) e Patricia Cuccia (arredamento) – The Brutalist

Nathan Crowley (scenografia) e Lee Sandales (arredamento) – Wicked

Suzie Davies (scenografia) e Cynthia Sleiter (arredamento) – Conclave

Craig Lathrop (scenografia) e Beatrice Brentnerová (arredamento) – Nosferatu

Patrice Vermette (scenografia) e Shane Vieau (arredamento) – Dune – Parte due (Dune: Part Two)

Migliori costumi

Lisy Christl – Conclave

Linda Muir – Nosferatu

Arianne Phillips – A Complete Unknown

Paul Tazewell – Wicked

Janty Yates e Dave Crossman – Il gladiatore II (Gladiator II)

Migliori trucco e acconciatura

Julia Floch Carbonel, Emmanuel Janvier e Jean-Christophe Spadaccini – Emilia Pérez

Frances Hannon, Laura Blount e Sarah Nuth – Wicked

Mike Marino, David Presto e Crystal Jurado – A Different Man

Pierre-Oliver Persin, Stéphanie Guillon e Marilyne Scarselli – The Substance

David White, Traci Loader e Suzanne Stokes-Munton – Nosferatu

Migliori effetti visivi

Eric Barba, Nelson Sepúlveda-Fauser, Daniel Macarin e Shane Mahan – Alien: Romulus

Pablo Helman, Jonathan Fawkner, David Shirk e Paul Corbould – Wicked

Paul Lambert, Stephen James, Rhys Salcombe e Gerd Nefzer – Dune – Parte due (Dune: Part Two)

Luke Millar, David Clayton, Keith Herft e Peter Stubbs – Better Man

Erik Winquist, Stephen Unterfranz, Paul Story e Rodney Burke – Il regno del pianeta delle scimmie (Kingdom of the Planet of the Apes)

Miglior montaggio

Sean Baker – Anora

Dávid Jancsó – The Brutalist

Nick Emerson – Conclave

Myron Kerstein – Wicked

Juliette Welfling – Emilia Pérez

Miglior sonoro

Simon Hayes, Nancy Nugent Title, Jack Dolman, Andy Nelson e John Marquis – Wicked

Gareth John, Richard King, Ron Bartlett e Doug Hemphill – Dune – Parte due (Dune: Part Two)

Erwan Kerzanet, Aymeric Devoldère, Maxence Dussère, Cyril Holtz e Niels Barletta – Emilia Pérez

Tod A. Maitland, Donald Sylvester, Ted Caplan, Paul Massey e David Giammarco – A Complete Unknown

Randy Thom, Brian Chumney, Gary A. Rizzo e Leff Lefferts – Il robot selvaggio (The Wild Robot)

Miglior colonna sonora originale

Volker Bertelmann – Conclave

Daniel Blumberg – The Brutalist

Kris Bowers – Il robot selvaggio (The Wild Robot)

Camille e Clément Ducol – Emilia Pérez

John Powell e Stephen Schwartz – Wicked

Miglior canzone originale

The Journey (testo e musica: Diane Warren) – The Six Triple Eight

Like a Bird (testo e musica: Abraham Alexander, Adrian Quesada) – Sing Sing

El mal (testo: Clément Ducol, Camille, Jacques Audiard – musica: Clément Ducol, Camille) – Emilia Pérez

Mi camino (testo e musica: Clément Ducol, Camille) – Emilia Pérez

Never Too Late (testo e musica: Elton John, Brandi Carlile, Andrew Watt, Bernie Taupin) – Elton John: Never Too Late

Miglior documentario

Black Box Diaries, regia di Shiori Itō

No Other Land, regia di Basel Adra, Yuval Abraham, Rachel Szor ed Hamdan Ballal

Porcelain War, regia di Brendan Bellomo e Slava Leont’jev

Soundtrack to a Coup d’Etat, regia di Johan Grimonprez

Sugarcane, regia di Julian Brave NoiseCat e Emily Kassie

Miglior cortometraggio documentario

Death by Numbers, regia di Kim A. Snyder

I Am Ready, Warden, regia di Smriti Mundhra

Incident, regia di Bill Morrison

Instruments of a Beating Heart, regia di Ema Ryan Yamazaki

The Only Girl in the Orchestra – La storia di Orin O’Brien (The Only Girl in the Orchestra), regia di Molly O’Brien

Miglior cortometraggio

A Lien, regia di Sam e David Cutler-Kreutz

Anuja, regia di Adam J. Graves

Čovjek koji nije mogao šutjeti, regia di Nebojša Slijepčević

I’m not a robot, regia di Victoria Warmerdam

The Last Ranger, regia di Cindy Lee

Miglior cortometraggio d’animazione