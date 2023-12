Dove guardare Oppenheimer in streaming

L’ultima epopea di Christopher Nolan, Oppenheimer, è ora disponibile per lo streaming online. Una lunga attesa per questo film tanto acclamato da critica e pubblico, ma ne è valsa decisamente la pena. Quindi non rimane che mettersi comodi e gustarsi tutte le informazioni per guardare Oppenheimer in streaming online.

Dove guardare Oppenheimer online

Attualmente, l’unico modo per guardare in streaming il film Oppenheimer è ordinarlo da servizi Premium Video On Demand (PVOD) come Apple TV, Amazon Prime e Google Play. Ricorda che il prezzo del film può variare in base al paese e al servizio.

Avrai 2 possibilità: noleggiare o acquistare il film. Acquistandolo, potrai conservare il film nella tua libreria digitale in modo permanente. Se invece decidi per il noleggio, pur avendo la possibilità di farlo restare nella libreria per 30 giorni, avrai 48 ore di tempo per finire di vedere il film una volta che avrai iniziato a guardarlo.

Su quali servizi di streaming sarà trasmesso Oppenheimer

Essendo un film prodotto dalla Universal, Oppenheimer uscirà sul servizio di streaming Peacock negli Stati Uniti, mentre dovrebbe essere rilasciato su servizi di streaming come Netflix negli altri paesi. Su questa pagina pubblicheremo l’elenco completo e aggiornato delle opzioni di streaming non appena sarà disponibile. Il film dovrebbe arrivare sui servizi di streaming nel gennaio 2024.

Quando uscirà in streaming Oppenheimer

Oppenheimer è stato rilasciato per lo streaming PVOD il 21 novembre 2023. Preferisci guardare il film sui tuoi servizi di streaming? L’arrivo su streamer come Peacock è previsto per gennaio 2024.

Come guardare Oppenheimer gratis

Sfortunatamente, Oppenheimer non viene trasmesso sui migliori servizi di streaming gratuiti. Attualmente, l’unico modo per guardare Oppenheimer online è a pagamento su servizi come Apple TV, anche se le cose potrebbero cambiare una volta che il film arriverà sui principali servizi di streaming. Ti terremo aggiornato.

Di cosa parla Oppenheimer

Oppenheimer racconta la storia di J. Robert Oppenheimer, la mente dietro la creazione della bomba atomica. Questo film ripercorre il viaggio del fisico visionario alla guida del Progetto Manhattan durante la Seconda Guerra Mondiale, esplorando il bilancio personale e le conseguenze dell’uso della bomba sul Giappone. Alternando aspetti prettamente autobiografici a elementi da thriller politico, il film riesce a trasformare un argomento ingombrante in una narrazione inaspettatamente accessibile. Non a caso viene considerato uno dei migliori film mai realizzati.

Il cast di Oppenheimer

Oppenheimer presenta un cast stellare. Il cast principale comprende:

Cillian Murphy nel ruolo di J. Robert Oppenheimer

Benny Safdie nel ruolo di Edward Teller

Emily Blunt nel ruolo di Katherine “Kitty” Oppenheimer

Florence Pugh nel ruolo di Jean Tatlock

Josh Hartnett nel ruolo di Ernest Lawrence

Kenneth Branagh nel ruolo di Niels Bohr

Matt Damon nel ruolo di Gen. Leslie Groves

Robert Downey Jr. nel ruolo di Lewis Strauss

Tom Conti nel ruolo di Albert Einstein

Altri membri del cast includono Alden Ehrenreich, Emma Dumont, Gary Oldman, Jack Quaid, Matthew Modine, Rami Malek, e molti altri.

