Infografica: quale film da Oscar dovresti guardare?

Dopo l’annuncio delle nomination agli Oscar di quest’anno, molte persone prendono spunto per mettersi in pari e guardare alcuni dei migliori film dell’anno precedente.

Non sai da dove cominciare? Abbiamo fatto un riepilogo dei candidati più importanti, con suggerimenti su altri film da vedere che condividono temi simili. Oppure puoi usare le nostre infografiche per decidere quali tra i film candidati di quest’anno e i migliori film degli anni passati guardare in streaming.

[Utilizza una VPN per lo streaming dei tuoi contenuti preferiti in modo sicuro e senza interruzioni]

Vai a…

Infografica: quale candidato all’Oscar 2023 dovresti guardare in streaming?

Di cosa parlano i film nominati all’Oscar 2023?

Infografica: quale vincitore dell’Oscar come miglior film dovresti guardare in streaming?

Infografica: quale candidato all’Oscar 2023 dovresti guardare in streaming?

Di cosa parlano i film nominati all’Oscar 2023?

Gli spiriti dell’isola (The Banshees of Inisherin)

Interpretato da Colin Farrell e Brendan Gleeson, questo film ambientato nell’Irlanda del 1920 racconta la storia di due migliori amici che raggiungono un momento di impasse quando uno di loro decide di interrompere il proprio rapporto di amicizia.

Regista: Martin McDonagh.

Consigliato da vedere se ti è piaciuto: Svegliati Ned (Waking Ned), In Bruges – La coscienza dell’assassino, Il sacrificio del cervo sacro (The Killing of a Sacred Deer).

Niente di nuovo sul fronte occidentale

Remake del vincitore dell’oscar come miglior film del 1930 e adattato dall’omonimo romanzo, Niente di nuovo sul fronte occidentale segue la straziante esperienza del giovane soldato tedesco Paul Bäumer (Felix Kammerer) mentre combatte per la sopravvivenza durante la prima guerra mondiale.

Regista: Edward Berger.

Consigliato da vedere se ti è piaciuto: La sottile linea rossa, 1917

Everything Everywhere All at Once

La proprietaria di una lavanderia a gettoni (Michelle Yeoh) scopre che deve salvare il multiverso connettendosi con versioni alternative di se stessa in dimensioni parallele, il tutto mentre cerca di riconnettersi con suo marito (Ke Huy Quan) e sua figlia (Stephanie Hsu).

Regista: Daniel Kwan e Daniel Scheinert.

Consigliato da vedere se ti è piaciuto: Swiss Army Man — Un amico multiuso, La tigre e il dragone, Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli

The Fabelmans

Liberamente ispirato alle esperienze adolescenziali del regista Steven Spielberg, The Fabelmans segue l’aspirante regista adolescente Sammy Fabelman (Gabriel LaBelle) e la scoperta di una rivelazione scioccante sulla sua famiglia disfunzionale.

Regista: Steven Spielberg.

Consigliato da vedere se ti è piaciuto: Lady Bird, Il calamaro e la balena

Babylon

Se La La Land mostra una visione romanzata dell’industria cinematografica, Babylon mostra invece il lato negativo. Con un cast stellare guidato da Brad Pitt e Margot Robbie, il film racconta l’ascesa e la caduta di più personaggi nei primi anni di Hollywood.

Regista: Damien Chazelle.

Consigliato da vedere se ti è piaciuto: Boogie Nights – L’altra Hollywood, The Wolf of Wall Street, Barton Fink – È successo a Hollywood

Elvis

Questo film biografico su Elvis Presley (Austin Butler) è raccontato dal punto di vista del suo manager (Tom Hanks) e segue la vita del re del rock dalla sua infanzia in Mississippi, alla sua celebrità tra i movimenti sociali del 1960, fino agli ultimi anni in cerca di essere ricordato.

Regista: Baz Luhrmann.

Consigliato da vedere se ti è piaciuto: Quando l’amore brucia l’anima – Walk the Line, Ray

Pinocchio di Guillermo del Toro

Come potevamo aspettarci da Guillermo del Toro, questo film d’animazione in stop-motion porta oscurità e un tocco fantasy alla famosa storia del burattino di legno (doppiato da Gregory Mann) che prende vita come figlio del suo creatore, Geppetto (David Bradley)

Regista: Guillermo del Toro.

Consigliato da vedere se ti è piaciuto: Coraline e la porta magica, Kubo e la spada magica

Tár

In questo thriller psicologico, una compositrice e direttrice d’orchestra (Cate Blanchett) all’apice della carriera viene coinvolta in uno scandalo. Le cose peggiorano quando inizia a sentire strani suoni e ad avere incubi.

Regista: Todd Field.

Consigliato da vedere se ti è piaciuto: Il cigno nero, The Wrestler

Avatar: La via dell’acqua

Nel sequel di Avatar del 2009, Jake Sully (Sam Worthington) è il capo del clan Omatikaya e cresce i figli con Neytiri (Zoe Saldaña). Sotto minaccia, si trasferiscono e si integrano in un clan vicino al mare.

Regista: James Cameron.

Consigliato da vedere se ti è piaciuto: Avatar, FernGully – Le avventure di Zak e Crysta.

Black Panther: Wakanda Forever

Dopo la morte di re T’Challa, la sua vedova in lutto (Angela Bassett) e la sorella (Letitia Wright) devono continuare a combattere per la sopravvivenza del loro regno mentre cercano di difenderlo da un nuovo nemico.

Regista: Ryan Coogler.

Consigliato da vedere se ti è piaciuto: Black Panther, Blade

The Whale

Brendan Frasier interpreta un insegnante di scrittura solitario e in sovrappeso che cerca di ristabilire i rapporti con la figlia separata (Sadie Sink).

Regista: Darren Aronofsky.

Consigliato da vedere se ti è piaciuto: Buon compleanno Mr. Grape, The Farewell, Aftersun

Glass Onion: A Knives Out Mystery

Un magnate della tecnologia (Edward Norton) invita nella propria tenuta su un’isola privata gli amici più stretti e il famoso detective Benoit Blanc (Daniel Craig), per risolvere un misterioso caso di omicidio. Piano piano iniziano a svelarsi i segreti degli ospiti…

Regista: Rian Johnson.

Consigliato da vedere se ti è piaciuto: Signori, il delitto è servito, Assasinio sull’Orient Express

Top Gun: Maverick

Tom Cruise e Val Kilmer riprendono i loro ruoli di Top Gun del 1986, con Maverick relegato a una posizione di grado inferiore come pilota collaudatore e Iceman promosso a comandante della flotta.

Regista: Joseph Kosinski.

Consigliato da vedere se ti è piaciuto: Behind Enemy Lines, Dunkirk

Triangle of Sadness

Questa commedia dark satirica segue le prove dei ricchi passeggeri di uno yacht di lusso e dell’equipaggio che deve soddisfare i loro capricci. Una violenta tempesta è solo la prima delle calamità che mettono alla prova le diversità di classe a bordo.

Regista: Ruben Östlund.

Consigliato da vedere se ti è piaciuto: The Square, La persona peggiore del mondo

Women Talking

Basato su eventi reali, Women Talking racconta ciò che otto donne di una colonia religiosa isolata in Bolivia decidono di fare quando scoprono che gli uomini della propria comunità hanno drogato e violentato diverse donne. Cast Rooney Mara, Claire Foy, e Jessie Buckley.

Regista: Sarah Polley.

Consigliato da vedere se ti è piaciuto: Room, Witness – Il testimone, Lezioni di piano

Infografica: quale vincitore dell’Oscar come miglior film dovresti guardare in streaming?

Potresti essere di umore più nostalgico e voler invece guardare un film che si è aggiudicato la statuetta in passato. Lascia che te ne suggeriamo uno con un’altra infografica.

Può essere un classico o magari una novità, ma la stagione degli Oscar è sempre un ottimo momento dell’anno per assicurarci di essere aggiornati sulle ultime uscite cinematografiche o, perché no, rivisitare alcuni di quei vecchi classici che non passano mai di moda.