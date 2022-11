Lo shopping online è sicuro? In generale, possiamo affermare di sì! Lo shopping online è diventato molto più sicuro negli ultimi anni grazie a gateway di pagamento più sicuri e un rilevamento di frodi più affidabile. Durante la pandemia di Covid si è registrato un drastico aumento degli aquisti online, dovuto principalmente all’impossibilità di uscire di casa e all’elevato rischio di contagi.

Tra gli altri vantaggi dello shopping online possiamo elencare:

Maggiore facilità di trovare offerte e sconti

Possibilità di fare shopping in tutta tranquillità senza essere disturbati dai commessi

Una maggiore privacy per acquisti di articoli riservati o sensibili

Maggiore facilità di confrontare i prodotti tra più negozi o fornitori

Maggiore facilità di inviare regali ad amici e familiari

I 20 migliori consigli per uno shopping online sicuro

Sebbene lo shopping online sia conveniente, esiste comunque un piccolo svantaggio. Le abitudini di acquisto online sono spesso monitorate o tracciate. Fortunatamente, hai la possibilità di adottare misure efficaci per aumentare sicurezza e privacy. Dai un’occhiata ai nostri consigli e rimani vigile mentre fai acquisti durante le festività natalizie.

1. Affidati a rivenditori di fiducia

Scegliere rivenditori con cui hai già fatto acquisti in precedenza è sicuramente un ottimo inizio. Se invece stai per effettuare un acquisto su negozi online nuovi, assicurati sempre di documentarti sulla loro reputazione attraverso le recensioni dei consumatori su Trustpilot, Yelp e Google.

2. Verifica la sicurezza del sito

Controlla se il sito Web del rivenditore utilizza una crittografia SSL, verificando se l’indirizzo del sito inizia con https (anziché http) e se è presente o meno un’icona a forma di lucchetto a sinistra dell’URL nella barra degli indirizzi del browser.

È importante notare che la crittografia https funziona indipendentemente dal fatto che tu sia connesso o meno alla VPN. Ma una VPN e una crittografia https abbinate insieme ti manterranno altamente sicuro.

3. Proteggi le tue informazioni personali

Fai molta attenzione a quale tipo di informazioni fornisci su un sito web. In caso di dubbio, cerca di fornire sempre il minimo di informazioni possibili mentre effettui un acquisto. Diffida di richieste insolite via email o tramite telefono in cui viene chiesto di verificare le informazioni sul tuo account. Per una questione di sicurezza, i rivenditori non chiederanno mai dettagli sensibili sul tuo account, inclusa la data di nascita o la password.

4. Rimani protetto su reti Wi-Fi pubbliche

Effettuare acquisti su reti Wi-Fi pubbliche senza l’ausilio di una VPN aumenta la possibilità che il tuo traffico venga intercettato. Se non hai una VPN, evita lo shopping online in luoghi come hotel, aeroporti, hotspot pubblici, autobus e caffè.

5. Crea password complesse

Quando crei un account online, assicurati di utilizzare password complesse e univoche, oltre a ricorrere all’autenticazione a due fattori. Rendi il più difficile possibile per qualcuno accedere al tuo account.

6. Utilizza i servizi di pagamento online

Se disponibili, utilizza gateway di pagamento sicuri come PayPal, Stripe o Venmo. Collegare la tua carta di credito o quella di debito a un servizio di pagamento online, aiuta anche a fornire un ulteriore livello di difesa per accedere al tuo denaro.

7. Fai attenzione alle offerte fraudolente

Se trovi un’offerta troppo bella per essere vera, probabilmente c’è qualcosa sotto. Se un prodotto è notevolmente più economico rispetto ad altri siti web, esiste un’alta probabilità che si tratti di una contraffazione.

8. Monitora le tue operazioni

Abilitando le notifiche automatiche sui tuoi servizi bancari o di pagamento online, puoi essere avvisato non appena viene effettuato un pagamento, che sia autentico o meno.

9. Utilizza una VPN

Una VPN, o rete privata virtuale, instrada il tuo traffico online attraverso un tunnel sicuro. Oltre a fornire protezione, scaricare una VPN per lo shopping online può potenzialmente anche farti risparmiare denaro. A quanto pare, i prezzi sui negozi e servizi online possono variare da una località all’altra. E quale migliore occasione del Black Friday per acquistare una VPN, con la promozione ‘3 mesi gratis’ sul piano annuale.

10. Verifica se i rivenditori accettano carte di credito

Le carte di credito rappresentano un metodo affidabile per lo shopping online, in quanto supportate da banche e istituzioni finanziarie, e generalmente accettate dalla stragrande maggioranza dei rivenditori online. È uno dei metodi di pagamento più semplici da bloccare in caso di frode.

11. Ricerca recensioni online

Sebbene si siano registrati casi crescenti di recensioni false per i negozi online, si consiglia comunque di controllare siti di recensioni affidabili come Trustpilot. Diffida di quantità eccessive di recensioni positive con linguaggi estremamente simili.

12. Digita l’URL direttamente nella barra degli indirizzi

Se ricevi email per offerte online, visita i siti Web di quei particolari rivenditori digitando i loro URL direttamente nella barra degli indirizzi del tuo browser anziché cliccare sui link contenuti nelle email. In questo modo, puoi constatare personalmente se l’offerta pubblicizzata è autentica e proteggerti da link falsi.

13. Utilizza un indirizzo email dedicato

La creazione di un indirizzo email separato solo per lo shopping online, oltre a ridurre il rischio di spam, offre anche il vantaggio di mantenere tutte le tue attività di shopping online separate dal tuo account di posta elettronica principale. In alternativa, puoi utilizzare anche server d’inoltro email anonime per mascherare il tuo indirizzo principale.

14. Presta attenzione quando effettui un acquisto dal telefono

Ove possibile, opta per l’app ufficiale di un rivenditore anziché effettuare acquisti da browser mobili. Fai particolare attenzione ai link dei servizi di abbreviazione degli URL (come Bitly o Google URL Shortener) poiché le loro destinazioni sono sconosciute.

15. Disconnettiti sempre dopo lo shopping online

A meno che il tuo dispositivo non sia utilizzato esclusivamente da te, assicurati di disconnetterti da tutti i tuoi account una volta terminato lo shopping online.

16. Installa un software antivirus o antimalware

Proteggiti da potenziali rischi per la sicurezza delle tue attività di shopping online installando programmi antivirus sui tuoi dispositivi. Molte suite antivirus affidabili offrono estensioni e componenti aggiuntivi che puoi installare anche sul tuo browser.

17. Non aver paura di presentare un reclamo

Se ciò che hai ordinato non corrisponde alla descrizione del rivenditore, è danneggiato o non è mai nemmeno arrivato a destinazione, non aver paura di farti sentire… anche in modo deciso. Presenta un reclamo al sito web, al rivenditore o a un organo di controllo statale (o regionale). Dopo tutto, hai pagato per il tuo ordine e hai diritto che vada tutto per il meglio!

18. Utilizza una carta di credito virtuale

Le carte di credito o di debito virtuali o temporanee rappresentano un ottimo modo per aggiungere un ulteriore livello di sicurezza alle tue transazioni online. Alcuni fornitori di carte di credito possono emettere numeri di carta temporanei slegati dalla carta esistente, che possono essere utilizzati per acquisti specifici o una tantum.

19. Ricerca indirizzi fisici e numeri di telefono

Ove possibile, verifica se un’azienda possiede o meno indirizzi e numeri di telefono verificabili elencati sui propri siti web. Un modo semplice per verificare se un indirizzo è reale è cercarlo su Google Maps. A dirla tutta, vale la pena notare che le piattaforme online più grandi come Amazon ospitano anche rivenditori di terze parti e qualsiasi controversia che potrebbe sorgere sarà gestita direttamente da Amazon.

20. Leggi i Termini e Condizioni

Ricorda sempre di leggere i termini e le condizioni di tutto ciò che acquisti online. Ad esempio, assicurati che un rivenditore sia legittimo prima di acquistare buoni regalo, in modo che il destinatario possa accedere e utilizzare la carta senza barriere inutili.

Rischi dello shopping online

Oltre alla possibilità di essere tracciati o monitorati, lo shopping online comporta anche diversi rischi in cui possono cadere ignari acquirenti. Il furto di identità è forse uno dei problemi più comuni quando si naviga su siti non sicuri che consentono l’intercettazione e il furto dei tuoi dati personali.

Furto di identità

Dagli hacker che rubano i dettagli personali e di pagamento dei clienti, alle email di phishing progettate per ottenere le tue informazioni personali, il furto di identità può assumere diverse forme. Una volta che i tuoi dati sono stati compromessi, sarà molto più facile impersonarti online. Tieni d’occhio movimenti e notifiche email per scoprire eventuali acquisti insoliti che potrebbero essere stati effettuati a tuo nome.

Dati rubati

Se un negozio online viene violato, le informazioni personali e finanziarie di ogni cliente potrebbero essere compromesse e vendute online. Ciò potrebbe portare al furto di carte di credito o al furto di identità.

App false

Assicurati di utilizzare app ufficiali sviluppate da rivenditori online. Per determinare se un’app è autentica, scaricala da un link fornito sul sito web ufficiale di un rivenditore o controlla le recensioni su Google Play o sull’App Store di Apple.

Acquisti in sicurezza nei negozi

Evita gli sportelli bancomat

Ritira il denaro dal tuo conto in anticipo se stai acquistando con contanti e assicurati di averne abbastanza con te. I bancomat all’interno di aree commerciali affollate sono un bersaglio per ladri e truffatori. Detto questo, anche nei giorni tranquilli è meglio usare un bancomat nelle ore diurne con poche persone in giro.

Beacon Bluetooth

I beacon Bluetooth sono dispositivi “Internet of Things” da accoppiare agli smartphone per monitorare i tuoi movimenti e raccogliere informazioni sulle tue abitudini di acquisto, sulla vicinanza ai prodotti e sulla geolocalizzazione. Questo può essere evitato mantenendo il Bluetooth disabilitato o associandolo solo a dispositivi di cui ti fidi. I dispositivi Android dispongono anche di una funzione che scansiona passivamente altri dispositivi per trovare la tua posizione. Su Android 11, puoi trovare questa funzione nel menu impostazioni sotto Posizione > Migliora precisione.

Tracciamento ad ultrasuoni

Le onde audio, impercettibili dalla maggior parte degli esseri umani, possono essere rilevate dagli smartphone e utilizzate per rintracciarti. Fai attenzione a quali app fornisci le autorizzazioni di utilizzare il microfono, non solo per scoraggiare il monitoraggio ad ultrasuoni, ma anche per garantire che le tue conversazioni non vengano registrate o estratte per parole chiave.

Rimani in contatto

Se sei in compagnia, cerca di tenere tutti uniti o almeno assicurati di sapere dove si trovano tutti gli altri. Se hai bambini con te, assicurati di tenerli sempre al tuo fianco raccomandandogli di avvicinarsi immediatamente al centro commerciale o al personale di sicurezza, o a un altro genitore, nel caso dovessero trovarsi soli. Sarebbe anche utile che i tuoi figli memorizzassero il tuo numero di telefono, per ogni evenienza.

Proteggi gli oggetti personali

Tieni al sicuro borse e portafogli. Se riesci a portarlo con te, procurati uno zaino antifurto, preferibilmente un modello con zip che si apre dall’interno piuttosto che dall’esterno. Porta con te solo gli oggetti veramente indispensabili quando fai acquisti in negozi fisici all’aperto (ti consigliamo accessori per la privacy come una Faraday Bag o un portafoglio con blocco RFID). Non lasciare mai i tuoi oggetti incustoditi.