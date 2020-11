Sådan bruges en VPN med Pokémon Go

Hvorfor bruge en Pokémon Go VPN?

Pokémon Go er enormt populært, men nogle lande forhindrer spillere i at få adgang til bestemte funktioner eller fra at downloade det. Nogle netværk begrænser spillere fra at fange Pokémons på skoler eller i virksomheder. For at fjerne blokering af Pokémon Go i disse områder, har du brug for en VPN.

Andre brugere kan muligvis downloade Pokémon Go, men ønsker at snyde deres placering i spillet. Selvom ExpressVPN ikke kan snyde din placering af sig selv, kan det hjælpe dig med at gøre det, samtidig med at du reducerer din risiko for at blive bannet.*