Wie verhindert ExpressVPN DNS-Leaks?

Ohne ein VPN verwendet Ihr Gerät in der Regel einen DNS-Dienst, der von Ihrem Internetanbieter bereitgestellt wird. Verbinden Sie sich jedoch mit ExpressVPN, wird Ihr Gerät nur DNS-Server verwenden, die ausschließlich von ExpressVPN betrieben werden. Das kommt Ihnen zugute, denn:

ExpressVPNs DNS-Server sind schnell

ExpressVPN führt keine Aktivitäts- oder Verbindungsprotokolle

der gesamte Datenverkehr zwischen Ihrem Gerät und DNS-Servern ist Ende-zu-Ende verschlüsselt

Und so geht's: Um eine Webseite zu besuchen, geben Sie eine URL ein oder klicken Sie auf einen Link in Ihrem Browser. Diese URL wird über den verschlüsselten Tunnel von ExpressVPN an einen DNS-Server gesendet, der von ExpressVPN betrieben wird. Der DNS-Server schaut die IP-Adresse nach und sendet sie an ExpressVPN, das auf die Seite zugreift. Im Handumdrehen gibt ExpressVPN Ihnen diese Webseite zurück. Kein Verkehr entgeht dem Schutz des Tunnels.