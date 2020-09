Wie man den WebRTC-Leak-Test verwendet

Was ist der Unterschied zwischen öffentlichen und lokalen IP-Adressen?

Bei der Nutzung des Leak-Tests werden zwei Klassen von IP-Adressen angezeigt: öffentliche und lokale.

Öffentliche IPs sind sehr spezifisch für Sie. Sie sind Teil Ihrer Identität im Internet. Wenn Sie ein VPN verwenden, sehen Webseiten die öffentliche IP-Adresse des VPN-Servers anstelle der Ihren und Ihre Identität ist geschützt.

Sind Sie mit einem VPN verbunden und WebRTC erkennt dennoch Ihre wahre öffentliche IP-Adresse anstatt der des VPN-Servers, können Dritte diese trotzdem zu Ihrer Identifizierung verwenden. Wird die öffentliche IP-Adresse in den Testergebnissen angezeigt, haben Sie eventuell ein Daten-Leak.

Lokale IPs sind nicht spezifisch für Sie. Diese IP-Adressen werden Ihnen von Ihrem Router zugewiesen und millionenfach von Routern auf der ganzen Welt wiederverwendet. Wenn also ein Dritter Ihre lokale IP-Adresse kennt, kann er diese nicht direkt mit Ihnen in Verbindung setzen. Sehen Sie in den Testergebnissen eine lokale IP-Adresse, stellt dies keine Bedrohung für Ihre Privatsphäre dar.