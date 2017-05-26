Daha fazla VPN konumu Firefox tarayıcınızı 94 ülkede 160 sunucu ağına bağlayın.

Hız için optimize edildi ExpressVPN mümkün olan en yüksek hızları sağlamak için sunucularını sürekli optimize eder.

Daha iyi bağlantı güvenilirliği Dünyanın neresinde olursanız olun, endüstri lideri bağlantı sağlamlığının ve güvenilirliğinin tadını çıkarın.

Network Lock kill switch VPN bağlantınız beklenmedik bir şekilde koparsa, verilerinizi korumak amacıyla Network Lock internet trafiğinizi engeller.

Ayrık tünelleme ExpressVPN'e bağlı olduğunuzda hangi uygulamaların VPN'i kullandığını ve hangilerinin kullanmadığını seçin.

Gelişmiş sızıntı koruması Güçlü ve etkisi kanıtlanmış sızıntı önleme, varsayılan olarak etkinleştirilmiştir. Bu, gizliliğinizi ve güvenliğinizi sağlayarak sağlam kalmasını sağlar.

TrustedServer teknolojisi Temel gizlilik korumaları içerdiğinin doğrulanması için denetlenen TrustedServer güvenlik için yeni bir standart belirler.

Sevdiğiniz web sitelerine engeli kaldırın En sevdiğiniz sitelere ve içeriklere sansürsüz erişin. Facebook, Instagram, YouTube ve daha birçok siteye engeli kaldırın.

Video ve müzikleri çevrimiçi oynatın Gizlilik, güvenlik ve aşırı hız ile Netflix, Hulu, BBC, Spotify ve daha fazlasının tadını çıkarın.