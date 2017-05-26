    Firefox için bir VPN eklentisi edinin

    Firefox VPN eklentisi ile internet aktivitenizi koruyun, IP adresinizi değiştirin ve daha fazlasını yapın

    ExpressVPN Edinin Özelliklere Göz Atın

    ExpressVPN edindiniz mi? Firefox eklentisini hemen indirin.

    Firefox için ExpressVPN tarayıcı eklentisinin yakın çekimi.

    Firefox için ExpressVPN eklentisi: Özellikler

    Kullanımı kolay

    Tarayıcınızda VPN'e bağlanmak ve bağlantınızı anında şifrelemek için tek tık.

    Çok dilli arayüz

    İngilizce ilk tercihiniz değil mi? Firefox için ExpressVPN diğer 16 dilde kullanılabilir.

    WebRTC'yi engeller

    Web sitelerinin gerçek konumunuzu ve IP adresinizi öğrenmelerini engeller.

    Konumunuzu gizler

    Bağlı olduğunuz VPN konumunun IP adresi ile eşleştirmek için Firefox'da konum verilerinizi ayarlar.

    HTTPS Everywhere, şunun tarafından destekleniyor:

    ExpressVPN bağlı olmadığında bile, sizi otomatik olarak ziyaret ettiğiniz sitelerin daha güvenli HTTPS versiyonuna yönlendirir.

    Koyu mod

    Firefox tarayıcı eklentisinde, gözleri yormayan bir renk teması seçeneği olan koyu mod mevcuttur.

    ExpressVPN Edinin

    Video: Neden koyu modu denemeyesiniz ki

    Neden ExpressVPN'i seçmeli?

    Daha fazla VPN konumu

    Firefox tarayıcınızı 94 ülkede 160 sunucu ağına bağlayın.

    Hız için optimize edildi

    ExpressVPN mümkün olan en yüksek hızları sağlamak için sunucularını sürekli optimize eder.

    Daha iyi bağlantı güvenilirliği

    Dünyanın neresinde olursanız olun, endüstri lideri bağlantı sağlamlığının ve güvenilirliğinin tadını çıkarın.

    Network Lock kill switch

    VPN bağlantınız beklenmedik bir şekilde koparsa, verilerinizi korumak amacıyla Network Lock internet trafiğinizi engeller.

    Ayrık tünelleme

    ExpressVPN'e bağlı olduğunuzda hangi uygulamaların VPN'i kullandığını ve hangilerinin kullanmadığını seçin.

    Gelişmiş sızıntı koruması

    Güçlü ve etkisi kanıtlanmış sızıntı önleme, varsayılan olarak etkinleştirilmiştir. Bu, gizliliğinizi ve güvenliğinizi sağlayarak sağlam kalmasını sağlar.

    TrustedServer teknolojisi

    Temel gizlilik korumaları içerdiğinin doğrulanması için denetlenen TrustedServer güvenlik için yeni bir standart belirler.

    Sevdiğiniz web sitelerine engeli kaldırın

    En sevdiğiniz sitelere ve içeriklere sansürsüz erişin. Facebook, Instagram, YouTube ve daha birçok siteye engeli kaldırın.

    Video ve müzikleri çevrimiçi oynatın

    Gizlilik, güvenlik ve aşırı hız ile Netflix, Hulu, BBC, Spotify ve daha fazlasının tadını çıkarın.

    Canlı sohbet desteği

    Sorularınız olursa günün her saati uygulama içerisinden ExpressVPN Destek Ekibi ile İletişime Geçin.

    Firefox için VPN eklentisi ile ExpressVPN'in devasa sunucu ağına bağlanın

    Dünyanın her yerinden 94 ülkedeki 160 konumdan binlerce VPN proxy sunucusuna erişin.

    Kuzey ve Güney Amerika

    Asya-Pasifik

    Avrupa

    Orta Doğu ve Afrika

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