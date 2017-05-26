Firefox için ExpressVPN eklentisi: Özellikler
Kullanımı kolay
Tarayıcınızda VPN'e bağlanmak ve bağlantınızı anında şifrelemek için tek tık.
Çok dilli arayüz
İngilizce ilk tercihiniz değil mi? Firefox için ExpressVPN diğer 16 dilde kullanılabilir.
WebRTC'yi engeller
Web sitelerinin gerçek konumunuzu ve IP adresinizi öğrenmelerini engeller.
Konumunuzu gizler
Bağlı olduğunuz VPN konumunun IP adresi ile eşleştirmek için Firefox'da konum verilerinizi ayarlar.
HTTPS Everywhere, şunun tarafından destekleniyor:
ExpressVPN bağlı olmadığında bile, sizi otomatik olarak ziyaret ettiğiniz sitelerin daha güvenli HTTPS versiyonuna yönlendirir.
Koyu mod
Firefox tarayıcı eklentisinde, gözleri yormayan bir renk teması seçeneği olan koyu mod mevcuttur.
Video: Neden koyu modu denemeyesiniz ki
Neden ExpressVPN'i seçmeli?
Daha fazla VPN konumu
Firefox tarayıcınızı 94 ülkede 160 sunucu ağına bağlayın.
Hız için optimize edildi
ExpressVPN mümkün olan en yüksek hızları sağlamak için sunucularını sürekli optimize eder.
Daha iyi bağlantı güvenilirliği
Dünyanın neresinde olursanız olun, endüstri lideri bağlantı sağlamlığının ve güvenilirliğinin tadını çıkarın.
Network Lock kill switch
VPN bağlantınız beklenmedik bir şekilde koparsa, verilerinizi korumak amacıyla Network Lock internet trafiğinizi engeller.
Ayrık tünelleme
ExpressVPN'e bağlı olduğunuzda hangi uygulamaların VPN'i kullandığını ve hangilerinin kullanmadığını seçin.
Gelişmiş sızıntı koruması
Güçlü ve etkisi kanıtlanmış sızıntı önleme, varsayılan olarak etkinleştirilmiştir. Bu, gizliliğinizi ve güvenliğinizi sağlayarak sağlam kalmasını sağlar.
TrustedServer teknolojisi
Temel gizlilik korumaları içerdiğinin doğrulanması için denetlenen TrustedServer güvenlik için yeni bir standart belirler.
Sevdiğiniz web sitelerine engeli kaldırın
En sevdiğiniz sitelere ve içeriklere sansürsüz erişin. Facebook, Instagram, YouTube ve daha birçok siteye engeli kaldırın.
Video ve müzikleri çevrimiçi oynatın
Gizlilik, güvenlik ve aşırı hız ile Netflix, Hulu, BBC, Spotify ve daha fazlasının tadını çıkarın.
Canlı sohbet desteği
Sorularınız olursa günün her saati uygulama içerisinden ExpressVPN Destek Ekibi ile İletişime Geçin.
Firefox için VPN eklentisi ile ExpressVPN'in devasa sunucu ağına bağlanın
Dünyanın her yerinden 94 ülkedeki 160 konumdan binlerce VPN proxy sunucusuna erişin.