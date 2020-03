2. Chroń swoją anonimowość

Każde urządzenie w Internecie ma swój unikalny adres IP. Oznacza to, że Twój adres IP może służyć do monitorowania tego, co robisz online. Zmieniając adres IP za pomocą ExpressVPN, uniemożliwiasz osobom trzecim zidentyfikowanie Cię na podstawie Twojego prawdziwego adresu IP.