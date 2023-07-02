VPN ile Max nasıl izlenir
House of the Dragon gibi en sevdiğiniz HBO yapımları ile en son Warner Bros yapımlarını, gişe rekorları kıran filmleri, Discovery'den reality TV hitleri ve çok daha fazlasını izlemek için bir Max VPN edinin. Hepsi ışık hızında HD!
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Max'te ne izlenir
Max, birden çok kanala* yayılmış çeşitli Warner Bros. ve Discovery Inc. programlarına erişmenizi sağlar:
Max original
HBO
DC
Wizarding World
Cartoon Network
Studio Ghibli
TLC
HGTV
Discovery Channel
Food Network
Animal Planet
ID
*Kanal kullanılabilirliğinin bölgelere göre farklılık gösterdiğini lütfen unutmayın.
VPN Max ile nasıl çalışır
VPN, sanal özel ağ anlamına gelir. VPN'ler, hem verilerinizi şifrelemenin hem de konumunuzu maskelemenin harika bir yoludur.
ExpressVPN ile dünyanın her yerindeki sunucu konumlarına erişebileceksiniz! Yüzlerce HBO yapımını, Discovery programını, Warner Brothers gişe rekorları kıran filmlerini ve çok daha fazlasını izlemek için bir Max hesabına kaydolmanız yeterli. ExpressVPN, deneyimi sınırsız bant genişliği ile tamamlar ve takip etme ya da kayıt tutma konusunda asla endişelenmenize gerek kalmaz.
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SSS: VPN ile Max izleyin
Max nedir?
Max, HBO Max ve Discovery Plus'ın birleşme sonrası video hizmetinin yeni adıdır. Yeni video hizmeti, Discovery içeriğinin yanı sıra zaten aşina olduğunuz HBO filmlerine ve dizilerine ev sahipliği yapacak ve 15.000+ yapımla herhangi bir platformdaki en büyük video kütüphanesini oluşturacak.
Kullanılabilirliği ve fiyatlandırması da dahil olmak üzere Max hakkında bilmeniz gereken her şey burada.
Max HBO Max ile aynı mı?
Yani, biraz. Max, HBO Max ve Discovery Plus'ın bir karışımıdır; HBO Max'in tüm içeriğini taşırken Discovery, HGTV, TLC ve daha fazlasından yapımları da içerir.
Max, doğrudan HBO Max'in yerine geçer, ancak Discovery Plus ayrıca Discovery'ye özel içerik ve aynı (daha düşük) abonelik ücretleri ile bağımsız bir hizmet olarak çalışmaya devam edecektir.
Max HBO aboneleri için ücretsiz olacak mı?
Bir ödemeli TV sağlayıcısı ile HBO'ya kaydolursanız Max'e ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
Max'te hangi kanallar olacak?
Max, zaten aşina olduğunuz HBO Max filmlerine ve dizilerine sahip olacak. Bu, en sevdiğiniz tüm HBO, DC, Harry Potter ve Cartoon Network yapımlarının mevcut olacağı anlamına gelir. Discovery Plus içeriği, birçok popüler reality TV dizisi dahil olmak üzere Max'in kütüphanesinde de bulunacak.
HBO Max neden Max oluyor?
Max, hem HBO Max hem de Discovery'den içerik sunarak daha güçlü bir bağımsız hizmet olmayı hedefliyor. Max, HBO adını bırakarak ve daha fazla aile odaklı ve realite içeriği ekleyerek her yaştan izleyiciye hitap etmeyi umuyor.
Max ne zaman yayına başlayacak?
Max, 23 Mayıs 2023'te ABD'de yayına sunuldu ve önümüzdeki yıl içinde kademeli olarak dünyanın geri kalanına yayılacak. 2024 yılı sonuna kadar tüm dünyada kullanıma sunulması bekleniyor.
Max'in bölgenizde ne zaman piyasaya sürüleceği şu şekilde:
Amerika Birleşik Devletleri: 23 Mayıs 2023
Latin Amerika: 2023
Avrupa: 2024
Asya: 2024
Max'i ücretsiz izleyebilir miyim?
Hayır, hizmette video izlemek için Max'e abone olmanız gerekir. Aylık 10 USD'den başlayan fiyatlar vardır ve ücretsiz deneme mevcut değildir. HBO'ya bir ödemeli TV sağlayıcısı aracılığıyla abone olduysanız Max'e ücretsiz erişebilirsiniz.
ExpressVPN ile başka ne yapabilirim?
ExpressVPN ayrıca Netflix, Disney+, Hulu, HBO ve BBC iPlayer gibi tüm büyük video izleme hizmetleriyle çalışır. Ağır sansür uygulanan ülkelerde VPN; YouTube ve Google gibi popüler sitelerin engellemesini kaldırmanıza yardımcı olabilir. Ayrıca internette özel ve güvenli bir şekilde gezinmenin en hızlı ve en kolay yoludur.
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Mükemmel. Herhangi bir şeyi izlemenin sonsuza kadar sürdüğü diğer VPN'lerin aksine, ExpressVPN ile asla bir fark hissetmiyorum. Beni mutlu etmek için çok şey gerekir ama ExpressVPN bunu başardı.
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