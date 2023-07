Eh bien, presque. Max est un mélange de HBO Max et de Discovery Plus; il offre tout le contenu de HBO Max tout en incorporant des titres de Discovery, HGTV, TLC et bien plus.

Max remplace directement HBO Max, mais Discovery Plus continuera à opérer en tant que service distinct avec du contenu qui lui sera exclusif et les mêmes (plus bas) coûts d'abonnements.